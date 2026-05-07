Die 9 besten Mesh-WLAN-Systeme 2026: Schluss mit langsamem WLAN

Wenn du schon einmal Probleme mit deinem WLAN hattest (und seien wir ehrlich: Wer hat das nicht?), dann hast du dich vielleicht schon einmal nach den besten Mesh-WLAN-Systemen umgesehen. Diese Mesh-Netzwerke lassen all Ihre WLAN-Probleme verschwinden, indem sie schnelles und stabiles Internet, eine große Reichweite, Unterstützung für mehrere Geräte und verbesserte Sicherheit bieten.

Der Kauf von Mesh-Systemen ist gar nicht so kompliziert, wie es zunächst erscheinen mag, doch angesichts der riesigen Auswahl auf dem Markt und der vielen Abkürzungen, die man überall hört, kann es schwierig sein, sich für ein einziges Modell zu entscheiden. In diesem Fall sind Sie hier genau richtig. In dieser Liste stelle ich Ihnen einige hervorragende Modelle vor, die sich sowohl für Privathaushalte als auch für Unternehmen eignen.

Unsere Top-Empfehlungen für Mesh-WLAN-Systeme

Alle Modelle auf dieser Liste sind zweifellos eine gute Wahl. Drei davon stechen jedoch besonders hervor:

Asus ZenWi-Fi BQ16 Pro – Das beste Mesh-WLAN-System, wenn Sie all Ihren WLAN-Problemen ein für alle Mal ein Ende setzen wollen. Dieses Mesh-System hat einfach alles: leistungsstarke Technik, große Reichweite, KI-optimiertes Routing und vieles mehr. TP-Link Deco X55 – WLAN-Lösungen müssen nicht teuer sein, wie dieses Mesh-System zeigt. Auch wenn es nicht besonders leistungsstark ist, ist dieses Modell eine hervorragende Wahl für preisbewusste Käufer und reicht für kleinere Netzwerke völlig aus. Netgear Orbi 970-Serie – Große Unternehmen benötigen ebenso groß angelegte Lösungen. Dieses WLAN-Mesh-System vereint Leistung, Geschwindigkeit, Stabilität und Sicherheit in einem einzigen, kompakten Paket.

Wenn dir keines davon zusagt, ist das kein Problem. Weiter unten findest du noch viele weitere Mesh-WLAN-Systeme, also lies ruhig weiter.

Die 9 besten Mesh-WLAN-Systeme für Privathaushalte und Unternehmen

Nun gibt es selbst bei den besten Mesh-WLAN-Systemen jede Menge Fachjargon. Zum Glück gibt es hier nicht allzu viel zu analysieren; Sie können sich selbst informieren, aber ich werde es auch einfach halten.

Nachdem das geklärt ist, kommen wir gleich zur Liste einiger der besten Mesh-WLAN-Systeme, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.

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Technische Daten Details WLAN-Standard Wi-Fi 7 Höchstgeschwindigkeit 30 Gbit/s Versorgungsgebiet 743 m² Band Quad Anzahl der unterstützten Geräte Nicht näher bezeichnet Anschlüsse 2 × 10 Gbit/s

Du hast also schon alles versucht. Du hast deinen Internetanbieter angerufen, deinen Router zurückgesetzt, Kabel und Antennen ausgetauscht … und dein WLAN funktioniert immer noch nicht richtig. Wenn du an diesem Punkt angelangt bist und alles tun würdest, um deine WLAN-Probleme zu lösen, dann dieAsus ZenWi-Fi BQ16 Pro bietet eine Komplettlösung.

Kommen wir zu den technischen Daten. Dieses Netzsystem ist eines der besten, die man bekommen kann, mit 12 integrierten Antennen, Wi-Fi 7-Geschwindigkeiten von bis zu 30 Gbit/s und einer enormen Reichweite von 743 m². Falls Ihnen MLO nicht ausreicht: Dank des Quad-Band-Systems sind Verbindungsunterbrechungen so gut wie ausgeschlossen, und das Gerät verfügt über zwei 10-Gbit-Anschlüsse für eine stabilere Verbindung oder Backhaul.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit seinen astronomischen technischen Daten ist das Asus ZenWi-Fi BQ16 Pro ist buchstäblich das Nonplusultra, wenn es um die besten WLAN-Mesh-Systeme für zu Hause geht.

Es ist außerdem erwähnenswert, dass the Asus ZenWi-Fi BQ16 Pro ist zukunftssicher. Dieses Mesh-WLAN-System nutzt die Smart-AIMesh-Technologie zur Optimierung der Backhaul-Verbindung (was weniger Einrichtungsaufwand bedeutet) und bietet in puncto Sicherheit einen Cloud-Schutz auf Unternehmensniveau von Trend Micro.

Bei all dieser Leistung könnte man meinen, es wäre klobig, aber nein, das Asus ZenWi-Fi BQ16 Pro is super einfach einzurichten und anzupassen. Die einfache, aber leistungsstarke Asus Router App ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Einrichtung. Das Mesh-System selbst bietet zudem einige praktische Funktionen, wie beispielsweise ein VPN sowie die schnelle Erstellung und Verwaltung von SSIDs.

Vorteile Nachteile ✅ Sehr umfangreiche technische Daten ✅ Riesiges Versorgungsgebiet ✅ 2 10-Gigabit-Anschlüsse für Ethernet und/oder Backhaul ✅ Einfach über die App einzurichten und anzupassen ✅ Im 2er-Pack erhältlich für eine noch größere Abdeckung ❌ Teuer, aber man bekommt eben das, wofür man bezahlt

Mein Fazit:The Asus ZenWi-Fi BQ16 Pro ist mit seinen leistungsstarken technischen Daten und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche die ultimative Lösung für all Ihre WLAN-Probleme.

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2. TP-Link Deco X55 [Das beste preisgünstige WLAN-System mit Mesh-Technologie]

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Technische Daten Details WLAN-Standard Wi-Fi 6 Höchstgeschwindigkeit 3 Gbit/s Versorgungsgebiet 600 m² Band Doppelt Anzahl der unterstützten Geräte 150 Anschlüsse 3 × 3 Gbit/s

Man braucht nicht immer ein leistungsstarkes WLAN-Netzwerk, um Probleme mit der WLAN-Verbindung zu beheben. Manchmal sehnt man sich einfach nach etwas mehr Stabilität und Geschwindigkeit, und wenn du deinen gewohnten Router oder Repeater für Spiele, Filme und Kommunikation aufrüsten möchtest, ohne zu viel auszugeben, dann ist der TP-Link Deco X55 dafür gesorgt.

Warum wir uns dafür entschieden haben The TP-Link Deco X55 ist eine kostengünstige, unkomplizierte Lösung für lückenhafte WLAN-Abdeckung. Auch wenn es nicht die besten technischen Daten auf dieser Liste aufweist, kommt man mit diesem Mesh-System problemlos zurecht.

Was die technischen Daten angeht, so ist das TP-Link Deco X55 ist ein solides WLAN-Mesh-System. Es läuft mit WLAN 6, bietet eine Reichweite von 600 Quadratmetern und unterstützt bis zu 150 Geräte gleichzeitig, Das alles bedeutet, dass es einfach und dennoch effektiv ist.

Allerdings handelt es sich hier immer noch um ein preisgünstiges Produkt, weshalb es einige Einschränkungen gibt. Zunächst einmal: Obwohl es eine Reichweite von 600 Quadratmetern hat, empfiehlt es sich, die Mesh-Geräte nicht zu weit voneinander entfernt aufzustellen, insbesondere wenn viele Wände dazwischenliegen. Beachten Sie jedoch, dass das TP-Link Deco X55 ist im Pack erhältlich; Wenn Sie mehr Einheiten benötigen, können Sie diese ganz einfach bekommen.

Außerdem solltest du beachten, dass dieses Mesh-Netzwerk im Dualband-Modus läuft. Wenn Sie in einem großen Büro mit Hunderten (wenn nicht Tausenden) von gleichzeitigen Verbindungen arbeiten, ist es wahrscheinlich ratsam, nach einer leistungsstärkeren Lösung zu suchen. Wenn Sie das Gerät jedoch zu Hause oder in einem kleinen Raum nutzen, dann ist das TP-Link Deco x55 ist eine durchaus sinnvolle Wahl.

Vorteile Nachteile ✅ Ordentliche Leistung für kleinere Standorte ✅ Erschwinglich ✅ Gute Abdeckung ✅ Einfach einzurichten ✅ Bei Bedarf können weitere Exemplare erworben und eingerichtet werden ❌ Dualband; daher kann die Leistung in Gebieten mit starken Störungen oder vielen WLAN-Geräten beeinträchtigt sein

Mein Fazit:The TP-Link Deco X55 ist eine hervorragende Wahl für Hausbesitzer und kleine Unternehmen, die ihr lückenhaftes WLAN verbessern möchten.

★ Das beste preisgünstige WLAN-System mit Mesh-Technologie TP-Link Deco X55 Bei Amazon erhältlich

3. Netgear Orbi 970-Serie [Das beste Mesh-WLAN-System für große Büros und Multi-Gig-Netzwerke]

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Technische Daten Details WLAN-Standard Wi-Fi 7 Höchstgeschwindigkeit 27 Gbit/s Versorgungsgebiet 930 m² Band Quad Anzahl der unterstützten Geräte 200 Anschlüsse 2x 10 Gbit/s, 4x 2,5 Gbit/s

Nicht nur Privathaushalte benötigen WLAN-Mesh-Netzwerke. Großunternehmen benötigen leistungsstarke WLAN-Lösungen, schließlich, und wenn Sie auf der Suche nach dem besten WLAN-Mesh-System sind, um Ihr WLAN-Netzwerk zu ergänzen, dann ist das Netgear Orbi 970-Serie ist eine gute Wahl.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit seiner leistungsstarken Ausstattung, der großen Reichweite und Wi-Fi 7 ist das Netgear Orbi ist eine Plug-and-Play-WLAN-Lösung für mittlere bis große Unternehmen.

The Netgear Orbi 970-Serie verfügt über beeindruckende technische Daten. Es läuft mit Wi-Fi 7 (keine Sorge, Abwärtskompatibilität ist gewährleistet), verfügt über Quad-Band-Technologie für eine hohe Verbindungsdichte (inklusive Enhanced Dedicated Backhaul) und ist mit zwei 10-Gbit/s-Anschlüssen ausgestattet, falls Sie eine kabelgebundene Verbindung benötigen. Jedes Gerät ist zudem mit 12 Antennen ausgestattet, die bis zu 200 Geräte unterstützen können.

Unternehmen müssen ihre Daten schützen, und du wirst nicht die Netgear Orbi 970-Serie in puncto Sicherheit Mängel aufweist. Es enthält nicht nur ein kostenloses Jahresabonnement für Netgear Armor (ein All-in-One-Sicherheitspaket), sondern bietet auch automatische Firmware-Updates, erweiterten Routerschutz und ein VPN.

Wie bei anderen Premium-Angeboten auf dieser Liste ist auch das Netgear Orbi 970-Serie is überraschend einfach einzurichten und anzupassen. Die Orbi-App ermöglicht eine schnelle und reibungslose Installation, und Sie können bei Bedarf sogar separate Subnetze einrichten.

Vorteile Nachteile ✅ Leistungsstarke technische Daten ✅ 12 Antennen und eine 360-Grad-Abdeckung sorgen für eine unübertroffene Konnektivität ✅ Mehrere Anschlüsse für Geschwindigkeiten auf Ethernet-Niveau oder sogar noch leistungsstärkere Backhaul-Verbindungen ✅ Im Lieferumfang ist ein 1-Jahres-Abonnement für Netgear Armor enthalten ✅ Mit der Orbi-App lässt sich das System ganz einfach einrichten und anpassen ❌ Teuer, aber leistungsstark

Mein Fazit:The Netgear Orbi 970-Serie ist ein leistungsstarkes Gerät, das sich ideal für Unternehmer eignet, die eine robuste WLAN-Infrastruktur für ihr Unternehmen benötigen.

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4. TP-Link Deco BE95 [Das beste Mesh-WLAN-System für große Teams und eine hohe Geräteanzahl]

9.5

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Technische Daten Details WLAN-Standard Wi-Fi 7 Höchstgeschwindigkeit 33 Gbit/s Versorgungsgebiet ca. 836 m² Band Quad Anzahl der unterstützten Geräte 200 Anschlüsse 2x 10 Gbit/s, 2x 2,5 Gbit/s

Eines der größten Probleme von WLAN ist die schiere Anzahl der Nutzer, die darüber kommunizieren; je mehr Menschen sich drahtlos verbinden, desto langsamer und unübersichtlicher wird das Netzwerk. Dieser spezielle Schwachpunkt verschwindet vollständig mit TP-Link Deco BE95, ein WLAN-Mesh-Netzwerk, das hervorragende Durchsatzleistung, wodurch es sich perfekt für alle Bereiche mit vielen WLAN-Signalen eignet.

Warum wir uns dafür entschieden haben The TP-Link Deco BE95Dank seiner hohen Geschwindigkeit und hervorragenden Netzabdeckung ist es eine weitere hervorragende Wahl für Unternehmer.

Wie immer fangen wir mit den technischen Daten an. Dieses WLAN-Mesh-System wird geliefert mit eine maximale Geschwindigkeit von 33 Gbit/s und deckt eine Fläche von rund 836 Quadratmetern ab. Er arbeitet mit einem Quad-Band-System, das praktisch alle Störungen eliminiert, was ihn zu einem hervorragenden Router für große Häuser oder Büroräume macht. Schließlich unterstützt er Schnellstraße Peking–Guangzhouunterstützt über 200 Geräte.

Kein gutes Mesh-WLAN-System wäre ohne Erweiterungen komplett. Für das TP-Link Deco BE95… der größte Vorteil ist sein integrierte KI-Roaming-Technologie, das Ihr WLAN-Netzwerk mithilfe von Algorithmen im Wesentlichen an Ihre Bedürfnisse anpasst. Es verfügt zudem über integrierten Schutz und eine schnelle VPN-Funktion; Sie müssen sich also nicht mit einem separaten Hightech-VPN-Router herumschlagen.

Vorteile Nachteile ✅ Gute Netzabdeckung, hohe Geschwindigkeit ✅ Wi-Fi 7 bietet eine höhere Spitzengeschwindigkeit und eine stabilere Verbindung ✅ Quad-Band-System mit Unterstützung für über 200 Geräte ✅ Einfach einzurichten ✅ Praktische Funktionen für mehr Lebensqualität und Komfort ❌ Firmware-Updates können dieses Mesh-Netzwerk etwas launisch machen, aber der Kundensupport steht Ihnen bei Bedarf zur Verfügung

Mein Fazit:Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen, aber leistungsstarken Lösung sind, um Ihr WLAN-Netzwerk zu vervollständigen, the TP-Link Deco BE95 ist eine einfache Entscheidung.

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5. Ubiquiti Networks U6-Mesh-Access-Point [Das beste WLAN-System für den Außenbereich mit Mesh-Technologie]

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Technische Daten Details WLAN-Standard Wi-Fi 6 Höchstgeschwindigkeit ~5 Gbit/s Versorgungsgebiet 140 m² Band Doppelt Anzahl der unterstützten Geräte 250+ Anschlüsse 1x GbE PoE RJ45

Alle anderen Mesh-WLAN-Systeme in dieser Liste sind für den Einsatz in Innenräumen konzipiert. Dieses hier hingegen verfügt über eine robuste, wetterfeste Bauweise, die es für den Einsatz im Freien prädestiniert und ordnet es unter den Die besten WLAN-Repeater für den Außenbereich (auch wenn es sich technisch gesehen nicht um einen Repeater, sondern um einen Mesh-AP handelt), den man bekommen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben WLAN im Außenbereich wird meist nur als nachträglicher Einfall eingerichtet (nach dem Motto: „Es liegt im Empfangsbereich des Routers, also ist es okay“), daher ist ein Mesh-Access-Point, der speziell für den Außenbereich konzipiert ist, hier der klare Sieger.

Wenn es um die Abwicklung der drahtlosen Kommunikation geht, the Gemischte Mannschaft der unter 6-Jährigenist ganz in Ordnung. Die Geschwindigkeit ist akzeptabel, mit einer Höchstgeschwindigkeit von ca. 5 Gbit/s, die sich auf 4,8 Gbit/s im 5-GHz-Band und ca. 500 Mbit/s im 2,4-GHz-Band verteilt. Aufgrund seiner Dualband-Fähigkeit ist der Gemischte Mannschaft der unter 6-Jährigen könnte zudem Schwierigkeiten haben, allen über 250 theoretischen Kunden eine gute Leistung zu bieten.

Der eigentliche Reiz des Ubiquiti U6-Meshist, dass esspeziell als WLAN-Lösung für den Außenbereich konzipiert. Obwohl es klein ist, ist es sowohl robust als auch widerstandsfähig, wie die Schutzklasse IPX5 belegt, und damit der perfekte Begleiter für jeden Außenbereich, sei es auf Terrassen, in Gärten, in Cafés oder auf Campusgeländen.

Vorteile Nachteile ✅ IPX5-zertifiziert ✅ Kompakte Bauweise ✅ Gute Abdeckung ✅ Eignet sich auch gut als universelles Netz für kleinere Flächen ✅ Flexible Befestigungsmöglichkeiten ❌ Kann etwas heiß werden, was sich jedoch durch die richtige Positionierung vermeiden lässt

Mein Fazit:Auch wenn es eher für Nischenanwendungen gedacht ist, ist es kaum zu übertreffen Ubiquiti Networks U6-Mesh-Access-Point in dem, was es tut.

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6. Netgear Orbi 370-Serie [Das beste Mesh-WLAN-System für stabiles Gaming und Streaming]

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Technische Daten Details WLAN-Standard Wi-Fi 7 Höchstgeschwindigkeit 5 Gbit/s Versorgungsgebiet 557 m² Band Doppelt Anzahl der unterstützten Geräte 70 Anschlüsse 2x 2,5 Gbit/s

Ich will ehrlich sein: Meiner Meinung nach sind Quad-Band-Systeme für die meisten Haushalte reine Überdimensionierung. Ja, man erhält zwar mehr Bandbreite, aber solange man nicht eine riesige Menge an WLAN-Geräten betreibt, braucht man kein Quad-Band-System. In diesem Fall möchte ich Ihnen das Netgear Orbi 370-Serie, Ein schlichtes, aber leistungsstarkes Mesh-WLAN-System für Gaming und Zuverlässigkeit.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ja, dieNetgear Orbi 370-Serie ist zwar nicht speziell für Gaming konzipiert … aber es ist eine fantastische und vor allem erschwingliche Option für Haushalte, die Wi-Fi 7 nutzen möchten, ohne zu viel Geld auszugeben.

Was die technischen Daten angeht, so ist das Orbi 370 ist viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Das Beste an diesem Mesh-WLAN-System ist, dass es läuft mit dem wesentlich effizienteren Wi-Fi 7, was zu höheren Geschwindigkeiten, geringer Latenz, pufferfreiem Streaming in hoher Auflösung und butterweichem Gaming führt, obwohl es kein High-End-Gaming-Router.

Wie bei derNetgear Orbi 970-Serie, the 370 bietet zudem einige zusätzliche Extras, wie automatische Firmware-Updates, „Advanced Router Protection“ und „Netgear Armor“ für zusätzliche Sicherheit. Nicht unbedingt notwendig, aber eine nette Zusatzfunktion.

Vorteile Nachteile ✅ Angemessene Geschwindigkeit ✅ Gute Abdeckung ✅ Mit Wi-Fi 7 ✅ Einfach einzurichten ✅ Angemessener Preis ❌ Eher für kleinere Setups mit weniger Geräten geeignet; wenn Sie viele drahtlose Geräte nutzen, gibt es bessere Alternativen

Mein Fazit:The Netgear Orbi 370-Serie bietet eine unkomplizierte Lösung für das lückenhafte WLAN in Ihrem Zuhause und ermöglicht Ihnen gleichzeitig den Zugang zu WLAN 7 zu einem moderaten Preis.

★ Das beste Mesh-WLAN-System für stabiles Gaming und Streaming Netgear Orbi 370-Serie Bei Amazon erhältlich

7. Amazon Eero Pro 6E [Das beste Mesh-WLAN-System für einfache Bedienung]

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Technische Daten Details WLAN-Standard Wi-Fi 6E Höchstgeschwindigkeit 2,3 Gbit/s Versorgungsgebiet 557 m² Band Tri Anzahl der unterstützten Geräte 100+ Anschlüsse 2 × 1 Gbit/s

Eines sei klargestellt: Auch wenn es bei den besten Mesh-Routern und -Systemen viele technische Daten und Abkürzungen gibt, funktioniert ein Plug-and-Play-System genauso gut. Und Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, so ist das Amazon Eero Pro 6E glänzt wirklich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich weiß, ich rede oft davon, wie einfach die Einrichtung der meisten dieser Mesh-Systeme ist, aber das Amazon Eero Pro 6E Das hebt das Ganze auf eine neue Ebene.

Was die Installation betrifft, so ist das Amazon Eero Pro 6E Du musst es nur anschließen und die App starten. Ja, das ist schon alles. Außerdem muss man kaum an den Einstellungen herumspielen, denn die Software TrueMesh, TrueRoam und TrueChannel „gestaltet“ nicht nur die Routen zwischen den Mesh-Knoten und Ihrem stationären WLAN-Router, sondern sorgt auch dafür, dass Sie stets über die zuverlässigste Verbindung verfügen.

Diese Leichtigkeit könnte einen zu der Annahme verleiten, dass die Amazon Eero Pro 6E hat zwar in Sachen Leistung seine Schwächen, aber nein. Mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 2,3 Gbit/s, einem Tri-Band-Setup, einer Reichweite von rund 557 m² und Unterstützung für mehr als 100 Geräte, the Amazon Eero Pro 6E ist trotz seiner geringen Größe sehr leistungsstark.

Vorteile Nachteile ✅ Außerordentlich einfach einzurichten und zu verwalten ✅ Gute Ausstattung, besonders für kleine Räumlichkeiten ✅ Eine Tri-Band-Konfiguration in dieser Preisklasse ist wirklich toll ✅ Mit optionalem Abonnement für zusätzliche Sicherheitsfunktionen ✅ Schönes Design ❌ Erweiterte Funktionen sind kostenpflichtig, sind aber, wie gesagt, optional

Mein Fazit:The Amazon Eero Pro 6E ist ideal für Kunden, die die Vorteile von Premium-WLAN nutzen möchten, ohne sich zu sehr mit technischen Details auseinandersetzen zu müssen.

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8. Ubiquiti UniFi Express 7 [Das beste Mesh-WLAN-System für kleine Büros und verwaltete Netzwerke]

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Technische Daten Details WLAN-Standard Wi-Fi 7 Höchstgeschwindigkeit ~5,7 Gbit/s Versorgungsgebiet ca. 140 m² Band Tri Anzahl der unterstützten Geräte über 300 Anschlüsse 1x 10-Gbit/s-WAN, 1x 2,5-Gbit/s-LAN

Vielleicht haben Sie diese Liste aufgerufen, um den besten Mesh-Router zu finden, statt nach Access Points zu suchen. Wenn das der Fall ist, ist die beste Wahl der Ubiquiti UniFi Express 7, a Mesh-fähiges, extrem kompaktes Cloud-Gateway mit Wi-Fi 7. Oder, kurz gesagt, ein Router, der mit sich selbst zu einem Mesh-Netzwerk erweitert werden kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Auch wenn der vollständige Name ziemlich lang ist und etwas verwirrend wirkt (zum Beispiel ist „Cloud Gateway“ Ubiquitis Bezeichnung für ihre Hybrid-Router-/Controller-Produkte), kann niemand leugnen, dass das UniFi 7 ist ein leistungsstarkes technisches Gerät.

Was die technischen Daten angeht, so ist das UniFi Express 7 ist ziemlich gut. Es hat eine theoretische Höchstgeschwindigkeit von 5,7 Gbit/s (wobei dies wiederum stark von der Anzahl der Clients und möglichen Störungen abhängt), eine ordentliche Reichweite von etwa 140 Quadratmetern und Tri-Band-Kanäle. Das macht dieses Gerät ideal für den Einsatz in kleinen Büros und zu Hause wo sogar dieDie besten WLAN-Repeater für GamerDas reicht nicht aus.

Die Hauptattraktion der UniFi Express 7 Das ist eserfüllt zwei Aufgaben; er kann als eigenständiger Router genutzt werden, und man kann weitere Geräte als Mesh-Zugangspunkte hinzufügen. Dies geschieht über die UniFi-App und ist viel einfacher, als es zunächst scheint. Die App bietet zudem Funktionen zur Überwachung und Anpassung des Netzwerks und ermöglicht so eine einfache, zentralisierte Netzwerkverwaltung.

Vorteile Nachteile ✅ Gerät mit doppelter Funktion ✅ Mit sich selbst netzwerkweit skalierbar ✅ Einfache zentrale Verwaltung (und Mesh-Einbindung) über die App ✅ Superkompaktes Design ✅ Einfache Erweiterbarkeit des UniFi-Ökosystems ❌ Einige Nutzer berichten von einer schwächeren Backhaul-Verbindung, wenn das Gerät als Mesh-Netzwerk genutzt wird; dies lässt sich jedoch durch den Einsatz von Kabeln abmildern

Mein Fazit:The Ubiquiti UniFi Express 7 ist eine kompakte Lösung sowohl für Ihren Router als auch für Ihre Mesh-Anforderungen.

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Technische Daten Details WLAN-Standard Wi-Fi 7 Höchstgeschwindigkeit 14 Gbit/s Versorgungsgebiet 750 m² Band Tri Anzahl der unterstützten Geräte 200 Anschlüsse 1x 10 Gbit/s, 1x 2,5 Gbit/s, 1x 1 Gbit/s

Den Abschluss dieser Liste bildet der TP-Link Deco BE67. Wenn Sie sich die anderen TP-Link-Produkte hier schon einmal angesehen haben, haben Sie wahrscheinlich schon erraten, dass es sich bei diesem um ein ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis für den Heimgebrauch, ganz gleich, ob Sie ihn zum Spielen, für die Arbeit oder zur Leistungssteigerung Ihres schnellen Routers nutzen möchten Streaming.

Warum wir uns dafür entschieden haben The TP-Link Deco BE67 Es vereint gute Leistung und Abdeckung im ganzen Haus mit einem Preis im mittleren Segment. Das klingt zwar nicht besonders aufregend, aber all diese Faktoren machen es für viele Menschen zu einem „genau richtigen“ Mesh-WLAN-System.

Was die technischen Daten angeht, lässt dieses Mesh-WLAN-System keine Wünsche offen. Es bietet eine maximale Geschwindigkeit von 14 Gbit/s, Tri-Band-Technologie zur Vermeidung von Überlastungen, Unterstützung für bis zu 200 Geräte und eine gute Abdeckung auf einer Fläche von 750 Quadratmetern. All dies macht es nicht nur perfekt für den Heimgebrauch, sondern auch für kleine Unternehmen, in denen nicht allzu viele Nutzer gleichzeitig verbunden sind.

Was dasTP-Link Deco BE67 Das Besondere daran ist, dassWi-Fi 7Im Gegensatz zu anderen preisgünstigen oder besonders preiswerten Modellen wie dem Deco X55Dieses System bietet Geschwindigkeit und Leistung der nächsten Generation und lässt sich hervorragend mit Ihrem leistungsstarken Wi-Fi 7-Router kombinieren … und das alles ohne hohe Anschaffungskosten.

Vorteile Nachteile ✅ Mit Wi-Fi 7 ✅ Angemessener Preis ✅ Dank Tri-Band-Technologie und guter Abdeckung eignet es sich hervorragend für größere Wohnungen und kleine Unternehmen ✅ Mit der Deco-App ist die Installation ein Kinderspiel ✅ Verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen ❌ Die 6-GHz-Frequenz hat eine sehr begrenzte Reichweite (was für jede Tri- oder Quadband-Konfiguration gilt), was sich jedoch durch eine strategische Aufstellung ausgleichen lässt

Mein Fazit:The TP-Link Deco BE67 trifft genau den richtigen Mittelweg zwischen Leistung und Preis-Leistungs-Verhältnis und ist damit für viele Nutzer der klare Favorit.

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Sind Mesh-WLAN-Systeme besser als WLAN-Repeater?

Nach all dem fragen Sie sich vielleicht, ob Mesh-WLAN-Systeme besser sind als WLAN-Repeater. Die Antwort darauf lautet: Ja, das sind sie. Aber schauen wir uns einmal genauer an, was genau jedes dieser Systeme besser macht.

Funktionen des WLAN-Repeaters

WLAN-Repeater weisen folgende Eigenschaften auf:

Verlängerungen schaffen fragmentierte Netzwerke. Auch wenn es sich vordergründig nur um ein einziges Netzwerk handelt, bilden die Repeater in Wirklichkeit kleine Netzwerke, mit denen man sich separat verbinden muss – mit eigenen SSIDs und Passwörtern.

Auch wenn es sich vordergründig nur um ein einziges Netzwerk handelt, bilden die Repeater in Wirklichkeit kleine Netzwerke, mit denen man sich separat verbinden muss – mit eigenen SSIDs und Passwörtern. Verlängerungen verlieren in den verschiedenen Zonen erheblich an Geschwindigkeit. Ohne zu sehr ins Technische zu gehen: Das hängt damit zusammen, wie die Repeater mit dem Router kommunizieren.

Ohne zu sehr ins Technische zu gehen: Das hängt damit zusammen, wie die Repeater mit dem Router kommunizieren. Verlängerungskabel können tote Zonen beseitigen bei sorgfältiger Platzierung. Da sie kostengünstiger sind, kann ein Verlängerungsstück an bestimmten Stellen als schnelle Notlösung dienen.

bei sorgfältiger Platzierung. Da sie kostengünstiger sind, kann ein Verlängerungsstück an bestimmten Stellen als schnelle Notlösung dienen. Verlängerungen unter Last Probleme haben. Auch hier wollen wir nicht näher auf die technischen Details eingehen; es genügt zu sagen, dass jedes Gerät, das mit einem Extender verbunden wird, eine sehr hohe Belastung darstellt.

Auch hier wollen wir nicht näher auf die technischen Details eingehen; es genügt zu sagen, dass jedes Gerät, das mit einem Extender verbunden wird, eine sehr hohe Belastung darstellt. Verlängerungen unterstützen keinen nahtlosen Wechsel. Um zu einem Extender-Netzwerk zu wechseln, müssen Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen; das bedeutet, dass Sie erneut einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben müssen.

Um zu einem Extender-Netzwerk zu wechseln, müssen Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen; das bedeutet, dass Sie erneut einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben müssen. Und schließlich: Verlängerungen Optimiere deine Verbindungen nicht. Sie „überbrücken“ lediglich das Hauptsignal Ihres Routers.

WLAN-Mesh-Funktionen

Im Gegensatz dazu bieten WLAN-Mesh-Netzwerke Folgendes:

Netzwerke schaffen keine neuen Netzwerke, sondern das Hauptnetz erweitern. Bei einem Mesh-Netzwerk müssen Sie sich nicht immer wieder mit einer neuen „Instanz“ Ihres Netzwerks verbinden; überall dort, wo Sie sich innerhalb der Reichweite des Mesh-Netzwerks befinden, handelt es sich um ein einziges, einheitliches Netzwerk.

Bei einem Mesh-Netzwerk müssen Sie sich nicht immer wieder mit einer neuen „Instanz“ Ihres Netzwerks verbinden; überall dort, wo Sie sich innerhalb der Reichweite des Mesh-Netzwerks befinden, handelt es sich um ein einziges, einheitliches Netzwerk. Maschen die Geschwindigkeit über alle Zonen hinweg beibehalten. Das hängt damit zusammen, wie Mesh-Knoten miteinander kommunizieren; vereinfacht gesagt verfügen sie über einen eigenen Backhaul-Kanal, im Gegensatz zu Extendern, die alle Informationen über ein einziges Frequenzband übertragen.

Das hängt damit zusammen, wie Mesh-Knoten miteinander kommunizieren; vereinfacht gesagt verfügen sie über einen eigenen Backhaul-Kanal, im Gegensatz zu Extendern, die alle Informationen über ein einziges Frequenzband übertragen. Maschen kann zudem Funklöcher beseitigen. Da sie teurer sind als Repeater, muss ein WLAN-Mesh-System sorgfältig platziert werden.

Da sie teurer sind als Repeater, muss ein WLAN-Mesh-System sorgfältig platziert werden. Maschen mehrere Geräte mühelos verwalten. Auch wenn sie an ihre Grenzen stoßen, wenn sie voll ausgelastet sind, können Mesh-Netzwerke eine ganze Reihe von WLAN-Verbindungen gleichzeitig bewältigen, ohne dass dabei Geschwindigkeit oder Stabilität beeinträchtigt werden.

Auch wenn sie an ihre Grenzen stoßen, wenn sie voll ausgelastet sind, können Mesh-Netzwerke eine ganze Reihe von WLAN-Verbindungen gleichzeitig bewältigen, ohne dass dabei Geschwindigkeit oder Stabilität beeinträchtigt werden. Maschen sind nahtlos. Wie bereits erwähnt, bildet ein Mesh-Netzwerk (zusammen mit dem Hauptrouter) ein einziges Netzwerk.

Wie bereits erwähnt, bildet ein Mesh-Netzwerk (zusammen mit dem Hauptrouter) ein einziges Netzwerk. Zu guter Letzt,Die meisten Netzmodelle verfügen über Optimierungsfunktionen. Dank dieser Funktionen können sie ihr Netzwerk an ihren Standort „anpassen“. Heutzutage erfolgt die Optimierung oft durch KI, kann aber auch durch kleine Anpassungen über eine App vorgenommen werden.

Nach all dem, Ein WLAN-Mesh-System ist einem WLAN-Repeater weit überlegen.

Mein Fazit

Auch wenn Ihnen all diese tollen Optionen zur Verfügung stehen, möchten Sie vielleicht einfach nur das Fazit hören. In diesem Fall finden Sie hier einige kurze Empfehlungen.

Was ist derzeit der beste Ausgangspunkt für das beste Mesh-WLAN-System?

Für Büroumgebungen, große Wohnhäuser oder überall dort, wo viel Datenverkehr über WLAN anfällt → Asus Zen Wi-Fi BQ16 Pro

Dies sind die besten Mesh-WLAN-Systeme, die hohen Durchsatz, viel Bandbreite und eine hervorragende Abdeckung vereinen.

Dies sind die besten Mesh-WLAN-Systeme, die hohen Durchsatz, viel Bandbreite und eine hervorragende Abdeckung vereinen. Für den allgemeinen privaten Gebrauch und kleine Unternehmen → TP-Link Deco X55

Auch wenn sie nicht ganz so leistungsstark sind wie Premium-Modelle, bieten diese Mesh-WLAN-Systeme eine recht gute Leistung und werden Ihr lückenhaftes WLAN höchstwahrscheinlich beheben.

Auch wenn sie nicht ganz so leistungsstark sind wie Premium-Modelle, bieten diese Mesh-WLAN-Systeme eine recht gute Leistung und werden Ihr lückenhaftes WLAN höchstwahrscheinlich beheben. Für den Außenbereich → Ubiquiti Networks U6-Mesh-Access-Point

Dieses Mesh-System verbindet die Zuverlässigkeit von Ubiquiti mit einem robusten, wasserabweisenden Gehäuse, das sich perfekt für den Einsatz im Freien eignet.

Denken Sie daran: Ihr ideales Mesh-WLAN-System ist dasjenige, das Ihre Probleme direkt löst, und letztendlich können nur Sie entscheiden, welches System am besten zu Ihnen passt.

Häufig gestellte Fragen