Las 8 mejores barras de sonido de Samsung en 2025: clasificación de los mejores modelos

Si estás tratando de elegir el mejor Samsung A la hora de elegir una barra de sonido, puede parecer un laberinto, sobre todo cuando todos los modelos prometen graves más potentes, voces más nítidas o un sonido cinematográfico Dolby Atmos.

He revisado SamsungHemos analizado la última gama de productos y hemos seleccionado las nueve barras de sonido que realmente destacan, tanto si buscas algo compacto, un auténtico sistema de cine en casa o una barra preparada para juegos conInterfaz multimedia de alta definición 2.1.

Piensa en esta guía como el atajo que me hubiera gustado tener a la hora de elegir mi propia configuración: rápida, clara y centrada en lo que realmente marca la diferencia en cuanto le das al «play». ¡Vamos a ver qué modelos merecen tu atención este año!

Nuestras mejores recomendaciones de barras de sonido Samsung

Lo mejorSamsung La barra de sonido más adecuada para ti depende de tu habitación, de tu configuración y de cómo la utilices, pero hay tres modelos que destacan de inmediato por su rendimiento general y su relación calidad-precio:

Samsung HW-Q990D (2025) – Este modelo da en el clavo: todo suena más potente y nítido. La combinación de canales de altura Dolby Atmos reales, unos graves potentes y SamsungSu ajuste de alta calidad hace que sea el tipo de barra de sonido que, en cuanto la instalas, entiendes al instante por qué se considera de primera categoría. Barra de sonido Samsung Serie B HW B400F (2025) – Si lo que buscas es algo sencillo que realmente cumpla con lo prometido, esta es la mejor opción para mejorar los altavoces básicos del televisor. Es compacto, asequible y, a pesar de su precio, ofrece una claridad y unos graves sorprendentemente sólidos. Samsungbarra de sonido. Samsung HW-Q990F (2025) – Piensa en este modelo como el hermano de la gama especializado en sonido envolvente. Difunde el sonido de forma increíble, con un escenario sonoro amplio y nítido que hace que las películas resulten mucho más envolventes, sobre todo si buscas ese característico Serie Q de Samsungaspecto de barra de sonido.

Sigue leyendo: en la lista completa se detallan los nueve modelos para que puedas ver exactamente cuál se adapta mejor a tu habitación, presupuesto y configuración.

Las 8 mejores barras de sonido Samsung disponibles actualmente

Lo mejorSamsung Todas las barras de sonido destacan por diferentes aspectos, por lo que compararlas una al lado de otra facilita mucho la decisión.

He seleccionado nueve opciones que van desde barras compactas hasta modelos completos Atmos configuraciones, lo que te permite elegir fácilmente la que mejor se adapta a tu habitación y a tu presupuesto. Así que vamos a analizar los modelos que realmente merecen un lugar en cualquier lista de los mejores Samsung Lista de barras de sonido.

1. Samsung HW-Q990D [La mejor barra de sonido de Samsung en general]

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Especificaciones Detalles Canales de audio 11.1.4 Funciones de audio compatibles Dolby Atmos auténtico, DTS:X, Dolby Atmos inalámbrico, Sonido adaptativo, Modo Juego Pro, Amplificador de voz activo, Expansión de sonido envolvente, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, DTS Express, Audio de alta resolución Opciones de conectividad HDMI (2 entradas HDMI, 1 salida HDMI), eARC, salida óptica, Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Hi-Fi Connect Potencia de salida (vatios) seiscientas cincuenta y seis mil Información sobre el subwoofer Subwoofer inalámbrico incluido Dimensiones 48,5″ An × 2,7″ Al × 5,4″ Pr (barra de sonido)8,7″ An × 16,1″ Al × 16,3″ P (subwoofer) 5,1″ An. × 8,0″ Al. × 5,5″ P (altavoz trasero)

The Samsung HW-Q990D sigue siendo el modelo que recomiendo cuando alguien me pregunta cuál es, en realidad, el mejor Samsung una barra de sonido para completar tu sistema de cine en casa.

Es el tipo de barra de sonido de gama alta que se situaría fácilmente entre las mejores opciones del mercado gracias a su configuración de 11.1.4 canales y a la facilidad con la que llena de sonido toda la estancia. Los altavoces traseros inalámbricos son la guinda del pastel, ya que te envuelven con un sonido envolvente sin el lío de cables.

Lo que realmente destaca es la nitidez de los efectos de altura, ya que el procesamiento Atmos ofrece una sensación de dirección auténtica, lo que te permite seguir los movimientos por encima de ti sin necesidad de ajustes adicionales. Si añades SpaceFit Sound Pro, la barra se adapta automáticamente a tu habitación en cuestión de segundos, lo que hace que todo suene más equilibrado desde el primer momento.

Por qué lo elegimos El HW-Q990D destaca por ofrecer un auténtico impacto de sonido Atmos 11.1.4 con paso directo HDMI 2.1, lo que lo convierte en la opción perfecta para películas taquilleras y videojuegos de última generación. Su combinación de potencia, claridad y compatibilidad con la tecnología Q-Symphony de Samsung lo sitúa por delante de cualquier otro competidor en la carrera por el título de mejor Samsung barras de sonido este año.

Después de probar diferentes modos, Modo de juego Pro es el que más me ha sorprendido. Mantiene nítidas las señales direccionales, y el paso directo de baja latencia hace que las sesiones en PS5 y Series X sigan siendo muy sensibles. Las voces se escuchan con claridad gracias al amplificador de voz activo, y la música se beneficia de los altavoces de agudos de amplio rango, lo que aporta más amplitud a las canciones.

Ventajas Contras ✅ La configuración envolvente 11.1.4 llena la habitación con un sonido direccional de gran precisión ✅ El Dolby Atmos inalámbrico permite mantener una configuración limpia y sencilla ✅ Q-Symphony mejora el audio de los televisores Samsung para ofrecer un sonido aún más envolvente ✅ El HDMI 2.1 con paso directo de 4K/120 Hz es ideal para jugar ✅ SpaceFit Sound Pro calibra el audio automáticamente ✅ Diálogo nítido gracias al amplificador de voz activo ✅ Graves potentes y profundos gracias al subwoofer inalámbrico ❌ Ocupa mucho espacio, aunque su rendimiento justifica con creces su tamaño

Veredicto final:The Samsung HW-Q990D es la opción ideal si quieres disfrutar de una auténtica experiencia de cine en casa sin complicaciones. Su combinación de efectos de altura Atmos reales, graves potentes y funciones inteligentes lo convierten en el paquete más completo de la gama de Samsung.

2. Barra de sonido Samsung Serie B HW B400F [La barra de sonido Samsung más económica]

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Especificaciones Detalles Canales de audio 2.0 Funciones de audio compatibles Ampliación de sonido envolvente, modo de mejora de voz, woofer integrado, modo nocturno Opciones de conectividad Bluetooth, HDMI Potencia de salida (vatios) Cuatrocientos vatios Información sobre el subwoofer Woofer integrado Dimensiones 25,23 cm (ancho) × 2,62 cm (alto) × 4,21 cm (profundidad) (barra de sonido)

The Samsung HW B400Fes el tipo deSamsung la barra de sonido que recomiendo cuando alguien quiere una mejora sencilla y asequible que mejora al instante el sonido de su televisor.

El altavoz de graves integrado aporta un poco más de profundidad al sonido, lo que da a los programas y películas cotidianos más presencia que la que se obtiene con los altavoces normales de un televisor. Además, las voces se escuchan con mayor claridad gracias al modo de mejora de voz, que resulta de gran ayuda en las escenas con mucho diálogo.

La configuración no puede ser más sencilla: empareja el dispositivo con tu televisor Samsung y controla todo con el mismo mando a distancia. Y como cuenta con Bluetooth, puedes pasar a escuchar música directamente desde tu teléfono sin necesidad de cables. En habitaciones pequeñas o espacios reducidos, es una forma muy sencilla de conseguir un mejor sonido.

Por qué lo elegimos Si estás buscando opciones en la categoría de las mejores barras de sonido económicas, la Hardware B400F Es realmente bueno. Ofrece un sonido más nítido, unos graves más potentes gracias a su woofer integrado y una configuración extremadamente sencilla, ideal para habitaciones pequeñas, dormitorios y pisos.

Lo que más llama la atención es lo espacioso que resulta para ser un televisor compacto de 20 pulgadas. La función «Surround Sound Expansion» ayuda a que el sonido se extienda un poco más, lo que hace que ver la televisión de forma ocasional resulte más envolvente de lo que cabría esperar en este rango de precios. Y Modo nocturnoEs ideal para ver la televisión por la noche, ya que suaviza los picos y mantiene los graves bajo control.

Ventajas Contras ✅ El woofer integrado aporta unos graves más potentes sin necesidad de un subwoofer independiente ✅ El modo de mejora de voz mantiene la claridad de los diálogos en series y películas ✅ La función de expansión del sonido envolvente crea una sensación más amplia y envolvente ✅ Fácil control del televisor gracias a la compatibilidad con el mando a distancia Samsung One Remote ✅ La conexión Bluetooth facilita la reproducción de música ✅ Compacto y ligero, ideal para habitaciones pequeñas ❌ Potencia bruta limitada, aunque la calidad del sonido es buena para su precio

Veredicto final:The Samsung HW B400F Es una mejora sencilla y asequible que mejora al instante la nitidez y aporta calidez a tu visionado diario. Si quieres disfrutar de un mejor sonido sin gastar mucho dinero ni tener que lidiar con configuraciones complicadas, esta opción es perfecta para ti.

3. Samsung HW-Q990F [La mejor barra de sonido Samsung con sonido envolvente]

9.6

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Especificaciones Detalles Canales de audio 11.1.4 Funciones de audio compatibles Dolby Atmos (compatible con conexión inalámbrica), Adaptive Sound, Q-Symphony, mejora de voz, calibración de sala (micrófono de la barra de sonido), sonido envolvente 3D Opciones de conectividad Bluetooth, HDMI Potencia de salida (vatios) 756 W Información sobre el subwoofer Subwoofer inalámbrico, altavoz de 8 pulgadas Dimensiones 48,5″ de ancho × 2,8″ de alto × 5,4″ de profundidad (barra de sonido)9,8″ de ancho × 9,8″ de alto × 9,9″ P (subwoofer) 5,1″ An. × 8,0″ Al. × 5,5″ P (altavoz trasero)

The Samsung HW-Q990F destaca de inmediato si te gusta el sonido envolvente que se asemeja más al de un auténtico sistema de cine en casa.

Samsungempuja elSerie Q Es bastante complicado, y aquí es donde realmente se gana su lugar: la disposición 11.1.4 emite sonido por delante, por los lados, por detrás y desde arriba, de modo que se perciben esos momentos en los que el audio realmente se desplaza a tu alrededor, en lugar de limitarse a subir de volumen.

Los altavoces traseros inalámbricos son de gran ayuda en este caso, ya que cubren toda la habitación sin el lío de cables que suele acompañar a las configuraciones con varios altavoces.

El subwoofer también tiene un gran peso. Gracias a su altavoz de 8 pulgadas, los graves suenan con fuerza sin ahogar los diálogos. Y si lo conectas a un televisor Samsung, la función Q-Symphony permite que los altavoces del televisor se sumen al sonido, aportando un poco más de cuerpo a todo, desde películas hasta eventos deportivos. Es, sin duda, una opción ideal para cualquiera que esté buscando los mejores sistemas de sonido envolvente.

Por qué lo elegimos The Sistema de altavoces para cine en casa se erige como el mejor sistema de sonido envolvente Samsung barra de sonido porque ofrece el campo sonoro más amplio y envolvente de la gama, combinando un excelente rendimiento de Atmos con altavoces traseros, un gran subwoofer inalámbrico y SamsungCalibración de la sala para una ubicación óptima.

Lo que más me ha gustado es cómo la calibración de sala integrada realmente marca la diferencia. La barra de sonido analiza el espacio y optimiza automáticamente tanto la claridad como la respuesta de graves. Las voces se distinguen mejor del ruido de fondo y los efectos se mantienen bien situados independientemente de dónde te sientes. Es el tipo de mejora que se nota enseguida durante las grandes escenas de acción o en los videojuegos competitivos.

Ventajas Contras ✅ La configuración 11.1.4 auténtica crea un campo de sonido envolvente amplio y totalmente envolvente ✅ El Dolby Atmos inalámbrico ofrece efectos de altura sin el lío de cables ✅ Los altavoces traseros y el subwoofer inalámbrico de 20 cm aportan un auténtico efecto cinematográfico ✅ Q-Symphony mejora el rendimiento con televisores Samsung compatibles ✅ La calibración de la sala ajusta con precisión la nitidez y los graves para adaptarse a tu espacio ✅ Su potente potencia de salida de 756 W llena de sonido grandes estancias con facilidad ❌ El sistema cuenta con varios componentes, pero su diseño inalámbrico facilita la instalación

Veredicto final:The Samsung HW-Q990F es la mejor opción si tu prioridad es el sonido envolvente. Su combinación de altavoces traseros, potentes efectos de altura de Atmos y claridad gracias a la calibración automática la convierten en una de las opciones más envolventes de todo el Samsung cartel.

4. Samsung HW-Q600C [La mejor barra de sonido Samsung para juegos

9.4

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Especificaciones Detalles Canales de audio 3.1.2 Funciones de audio compatibles Dolby Atmos auténtico, Adaptive Sound, Q-Symphony, Modo Juego Pro, Acoustic Beam Opciones de conectividad HDMI eARC, Bluetooth (conexión múltiple), por cable/inalámbrico Potencia de salida (vatios) Trescientos sesenta vatios Información sobre el subwoofer Subwoofer inalámbrico de 10 pulgadas Dimensiones 40,55 cm (ancho) × 2,24 cm (alto) × 4,13 cm (profundidad) (barra de sonido) 7,24 cm (ancho) × 13,50 cm (alto) × 11,61 cm (profundidad) (subwoofer)

Muchos jugadores quierent a Samsung una barra de sonido que marca una verdadera diferencia en el audio direccional sin llegar a ser un sistema de cine en casa completo, y elAuriculares eso lo clava. Altavoces orientados hacia arriba y SamsungLa tecnología Acoustic Beam de [marca] dirige los efectos hacia arriba y por toda la sala, por lo que resulta más fácil localizar elementos como pasos, disparos y detalles ambientales.

La configuración 3.1.2 también ofrece suficiente altura y anchura para que los juegos para un solo jugador resulten más cinematográficos y los shooters competitivos sean más fáciles de seguir, por lo que combinarla con un el mejor televisor para videojuegos configuración — sobre todo con el La mejor VPN para Netflix en el Reino Unido para acceder a contenidos con restricciones geográficas — te ayudaría mucho a disfrutar de la experiencia al máximo.

El HDMI eARC también simplifica las cosas. Solo tienes que conectarlo al televisor y disfrutarás de un auténtico sonido Dolby Atmos sin tener que lidiar con ajustes adicionales. Y como es compatible con la conexión múltiple por Bluetooth, cambiar entre la consola y el teléfono para escuchar música es muy sencillo.

Por qué lo elegimos The Auriculares destaca porque combina los efectos de altura de Atmos, el Modo Juego Pro de baja latencia y Q-Symphony en un paquete pensado para los videojuegos que resulta mucho más envolvente que la mayoría de los mejores modelos de gama media Samsung barras de sonido. Por eso encaja perfectamente con nuestras recomendaciones para las las mejores barras de sonido para videojuegos.

El subwoofer también merece una mención especial, ya que su altavoz de 10 pulgadas aporta una gran potencia en los juegos de acción y da más fuerza a las escenas cinemáticas. Los diálogos se mantienen nítidos gracias a Adaptive Sound, lo que resulta muy útil cuando un juego mezcla voces y efectos de forma intensa. Además, es una opción ideal para los jugadores que utilizan una PS5, una Xbox Series X o un televisor Samsung.

Ventajas Contras ✅ El Modo Juego Pro mejora las indicaciones de posición en los títulos competitivos ✅ 3.1.2 La configuración de Dolby Atmos aporta mayor detalle en la altura durante el juego ✅ Q-Symphony mejora la inmersión con los altavoces de los televisores Samsung ✅ HDMI eARC simplifica el paso de señal Atmos ✅ El subwoofer inalámbrico de 10″ ofrece unos graves potentes y nítidos ✅ La función de conexión múltiple por Bluetooth te permite cambiar de dispositivo fácilmente ❌ No alcanza la potencia bruta de los modelos de gama alta, aunque las funciones para juegos lo compensan

Veredicto final:The Samsung HW-Q600C Es ideal si tu prioridad son los videojuegos. Ofrece unos efectos de altura muy realistas, unos graves potentes y un rendimiento de baja latencia que encaja a la perfección en una configuración moderna de consola.

5. Samsung S60D [La mejor barra de sonido «todo en uno» de Samsung]

9.2

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Especificaciones Detalles Canales de audio 5.0 Funciones de audio compatibles Dolby Atmos inalámbrico, Q-Symphony, SpaceFit Sound Pro, Sonido adaptativo, Modo Juego Pro, Analizador de voz activo Opciones de conectividad Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast, HDMI Potencia de salida (vatios) Doscientos vatios Información sobre el subwoofer Wooferes integrados (sin subwoofer externo) Dimensiones 26,3 cm (ancho) × 2,4 cm (alto) × 4,1 cm (profundidad) (barra de sonido)

Si buscas algo sencillo y compacto que, aun así, suponga una mejora real, el Samsung S60D encaja a la perfección. Al tratarse de una barra de sonido todo en uno de 5.0 canales, no necesitas un subwoofer ni altavoces traseros independientes. Todo está integrado en una estructura compacta, pero ofrece un sonido más amplio de lo que cabría esperar gracias a la tecnología inalámbrica Dolby Atmos y SamsungLa afinación acústica. Es el tipo de bar que montas una vez y en el que apenas vuelves a pensar.

Q-Symphony también ayuda a que rinda por encima de lo que cabría esperar por su tamaño al combinar la barra con tuTelevisor Samsung altavoces. Y como SpaceFit Sound Pro calibra la sala automáticamente, obtienes una mezcla más nítida sin tener que ajustar la configuración cada vez que cambias la disposición de los muebles.

Por qué lo elegimos The Automática de seis velocidades se gana un lugar entre los mejores Samsung barras de sonido, ya que ofrece efectos de altura Atmos, calibración de la sala e integración inteligente en un diseño todo en uno sencillo y sin complicaciones. Además, su ajuste equilibrado la convierte en una opción sorprendentemente adecuada si buscas algo que funcione bien como una excelente barra de sonido para escuchar música.

El modo Game Mode Pro se activa cuando se detecta la consola, lo que aporta mayor precisión a las indicaciones direccionales. Además, gracias a la integración de Alexa, AirPlay 2 y Chromecast, también funciona como un excelente altavoz para el día a día, ideal para escuchar música y ver contenidos de forma ocasional.

Ventajas Contras ✅ El diseño «todo en uno» permite una instalación sencilla ✅ Dolby Atmos inalámbrico sin cables HDMI ✅ SpaceFit Sound Pro optimiza el audio automáticamente ✅ Q-Symphony aporta mayor profundidad a los televisores Samsung ✅ Potentes funciones inteligentes: Alexa, AirPlay 2, Chromecast ✅ Una opción ideal para apartamentos y habitaciones pequeñas ❌ No incluye subwoofer externo, aunque los altavoces internos ofrecen unos graves mejores de lo esperado

Veredicto final:The Samsung S60D es ideal si buscas una instalación sencilla con Atmos, funciones inteligentes y calibración de la sala sin necesidad de añadir más dispositivos ni cables.

6. Samsung S61D [La mejor barra de sonido compacta de Samsung]

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Especificaciones Detalles Canales de audio 5.0 Funciones de audio compatibles Dolby Atmos inalámbrico, Q-Symphony, SpaceFit Sound Pro, Sonido adaptativo, Modo Juego Pro, Analizador de voz activo Opciones de conectividad Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast, HDMI Potencia de salida (vatios) Doscientos vatios Información sobre el subwoofer Woofer integrados (diseño todo en uno) Dimensiones 26,3 cm (ancho) × 2,4 cm (alto) × 4,1 cm (profundidad) (barra de sonido)

Si quieres sacar el máximo partido al sonido en un espacio reducido sin abarrotar el mueble de la tele, el Samsung S61Des para ti.Mantiene el mismo diseño «todo en uno» de 5.0 canales que el S60D, pero presenta un perfil más compacto y estilizado que se adapta especialmente bien a televisores de 43 y 50 pulgadas.. A pesar de su tamaño, el sistema Wireless Dolby Atmos aporta a las películas y series una mayor presencia vertical que la mayoría de las barras de sonido compactas.

Q-Symphony también ayuda a ampliar el campo sonoro al combinar la barra de sonido con los altavoces de tu televisor Samsung. SpaceFit Sound Pro se encarga de la calibración automáticamente, lo que marca una gran diferencia en habitaciones pequeñas, donde los ecos pueden crear rápidamente un efecto confuso.

Por qué lo elegimos The S61D Sin duda, es una de las mejores barras de sonido compactas, ya que combina el formato Atmos, la calibración y la conectividad inteligente en un diseño discreto que no abarrota la habitación.

Su uso diario resulta muy sencillo, sobre todo gracias a las funciones integradas de Alexa, AirPlay 2 y Chromecast. Además, el «Modo Juego Pro» se activa automáticamente cuando se detecta la consola, lo que añade indicaciones direccionales más claras sin necesidad de altavoces externos.

Ventajas Contras ✅ Su diseño compacto permite colocarlo fácilmente debajo de televisores más pequeños ✅ El Dolby Atmos inalámbrico aporta profundidad sin necesidad de cables adicionales ✅ Los altavoces de graves integrados reducen el desorden ✅ SpaceFit Sound Pro mejora la claridad del sonido en espacios reducidos ✅ Potentes funciones inteligentes (Alexa, AirPlay 2, Chromecast) ✅ Excelente sonido, ideal para apartamentos ❌ No tiene subwoofer independiente, aunque los graves son sólidos para ser una barra de sonido todo en uno

Veredicto final:The Samsung S61D Es ideal si buscas un sistema compacto y ordenado que ofrezca sonido Atmos, funciones inteligentes y un sonido optimizado para la estancia sin necesidad de equipos adicionales.

7. SSamsung HW-B550F [La mejor barra de sonido Samsung para principiantes]

8.8

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Especificaciones Detalles Canales de audio 2.1 Funciones de audio compatibles DTS Virtual:X, Dolby Audio, Sonido adaptativo, Refuerzo de graves, Modo de mejora de voz Opciones de conectividad Bluetooth, HDMI Potencia de salida (vatios) Trescientos vatios Información sobre el subwoofer Subwoofer inalámbrico incluido Dimensiones 33,81 cm (ancho) × 2,32 cm (alto) × 2,95 cm (profundidad) (barra de sonido) 7,24 cm (ancho) × 13,5 cm (alto) × 11,64 cm (profundidad) (subwoofer)

Mejorar el sonido de un televisor convencional no tiene por qué ser complicado, y el SSamsung HW-B550F is una de esas barras básicas que hace que todo suene al instante con más cuerpo sin abrumarte con un montón de ajustes.

Es una sencilla configuración 2.1, pero el subwoofer inalámbrico aporta a las películas, los eventos deportivos e incluso a las sesiones informales de YouTube mucho más impacto del que podría ofrecer la barra de sonido por sí sola. La tecnología DTS Virtual:X añade una sensación de altura y amplitud, lo que contribuye a que las escenas resulten más envolventes sin necesidad de altavoces traseros. La sincronización automática del módulo inalámbrico suele ser rápida, pero comprobar Cómo conectar un subwoofer a una barra de sonido: una guía detallada garantiza que el sistema esté emparejado correctamente desde el principio.

La función «Adaptive Sound» también cumple con su cometido, sobre todo cuando ves contenidos con mucho diálogo. Las voces se escuchan con mayor nitidez y no tienes que estar ajustando el volumen cada vez que hay una explosión.

Por qué lo elegimos The B550F destaca entre los mejores Samsung barras de sonido para usuarios principiantes, ya que es increíblemente fácil de manejar, aporta unos graves auténticos e incluye la tecnología Virtual:X para crear un campo sonoro más amplio y envolvente.

Además, es flexible: la función «Bass Boost» aporta un impacto adicional a las escenas de acción, «Voice Enhance» hace que los diálogos sean más nítidos y, si deseas una configuración más cinematográfica, puedes ampliar el sistema más adelante con altavoces traseros inalámbricos opcionales.

Ventajas Contras ✅ El subwoofer inalámbrico aporta unos graves potentes que llenan toda la estancia ✅ DTS Virtual:X ofrece un sonido más amplio y envolvente ✅ La función «Adaptive Sound» equilibra automáticamente las voces y los efectos ✅ Modo de refuerzo de graves para contenidos con mucha acción ✅ Fácil configuración inalámbrica mediante Bluetooth ✅ Ampliable con altavoces traseros opcionales ❌ No es compatible con Atmos, aunque Virtual:X aporta una mayor sensación de profundidad para una barra de sonido básica

Veredicto final:The SSamsung HW-B550F Es una opción ideal si buscas una alternativa asequible a los altavoces del televisor, con graves auténticos, mayor nitidez y una configuración sencilla.

8. Samsung HW-Q600F [La mejor barra de sonido Samsung por menos de 500 $]

8.6

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Especificaciones Detalles Canales de audio 3.1.2 Funciones de audio compatibles Dolby Atmos, DTS Virtual:X, Q-Symphony, SpaceFit Sound Pro, Adaptive Sound, Modo Juego Pro Opciones de conectividad HDMI, Bluetooth Potencia de salida (vatios) Trescientos ochenta vatios Información sobre el subwoofer Subwoofer inalámbrico de 6,5″ con radiador pasivo Dimensiones 40,55 cm (ancho) × 2,24 cm (alto) × 4,13 cm (profundidad) (barra de sonido) 7,24 cm (ancho) × 13,5 cm (alto) × 11,64 cm (profundidad) (subwoofer)

Si estás intentando mantenerte si tu presupuesto es inferior a 500 dólares pero aún así quieres Atmos, canales de altura reales y un subwoofer de verdad, el Samsung HW-Q600F da en el clavo.

Con 3.1.2 canales y dos altavoces orientados hacia arriba, ofrece un campo sonoro notablemente más vertical para películas y videojuegos. El subwoofer inalámbrico de 6,5 pulgadas aporta potencia sin dominar la sala, y Q-Symphony combina la barra de sonido con los altavoces de tu televisor Samsung para lograr un resultado más completo.

La mayoría de los aficionados creen que un barra de sonido Dolby Atmos de gama alta Debe de ser caro, pero el rendimiento del audio espacial demuestra que se pueden disfrutar de auténticos efectos de altura sin arruinarse.

El SpaceFit Sound Pro también ofrece más prestaciones de las que cabría esperar en este rango de precios. Como calibra la sala automáticamente mediante el micrófono de tu televisor compatible, obtienes unos graves más nítidos y unas voces más claras sin tener que ajustar nada manualmente.

Por qué lo elegimos Este modelo destaca entre las mejores barras de sonido de menos de 500 dólares porque ofrece efectos de altura Atmos, graves potentes y calibración de la sala a un precio muy inferior al de los modelos insignia.

El «Modo Juego Pro» es otra ventaja: mejora las señales direccionales en los juegos de disparos y los títulos de ritmo rápido, lo que hace que el audio resulte más ágil. Y para el visionado diario, la función «Sonido adaptativo» permite seguir fácilmente los diálogos incluso a volúmenes bajos.

Ventajas Contras ✅ Sistema de 3.1.2 canales con altavoces orientados hacia arriba ✅ El subwoofer inalámbrico de 6,5″ aporta unos graves potentes ✅ SpaceFit Sound Pro calibra automáticamente la sala ✅ Q-Symphony mejora la riqueza del sonido en los televisores Samsung ✅ Excelente relación calidad-precio ✅ Gran rendimiento en juegos con el Modo Juego Pro ❌ No incluye altavoces traseros, aunque la barra sigue ofreciendo una sensación de amplitud bastante buena

Veredicto final:The Samsung HW-Q600F ofrece una experiencia Atmos casi de gama alta por menos de 500 dólares, lo que la convierte en una de las opciones más equilibradas para los usuarios que buscan un gran rendimiento sin salirse del presupuesto.

¿Cómo elegir una barra de sonido Samsung?

HaySamsung Barras de sonido para prácticamente cualquier configuración: modelos compactos «todo en uno» para habitaciones pequeñas, opciones de gama media con subwoofers inalámbricos y sistemas completos 11.1.4 que, en la práctica, sustituyen a un equipo de cine en casa.

Averiguar cuál es el la mejor barra de sonido para tu equipo resulta más fácil una vez que te planteas lo que realmente necesitas: el tamaño de tu habitación, cómo ves la televisión y las funciones que admite tu televisor.

Es útil desglosar el tema en unas cuantas preguntas sencillas:

¿Qué tipo de sonido buscas? Si te gustan los graves potentes y una experiencia más cinematográfica, una barra de sonido con subwoofer inalámbrico te parecerá una mejora considerable. Las barras de sonido «todo en uno» aportan un aspecto más ordenado y siguen ofreciendo una gran nitidez.

Si te gustan los graves potentes y una experiencia más cinematográfica, una barra de sonido con subwoofer inalámbrico te parecerá una mejora considerable. Las barras de sonido «todo en uno» aportan un aspecto más ordenado y siguen ofreciendo una gran nitidez. ¿Te importa el sonido envolvente? Si quieres que el sonido te envuelva por todas partes, busca modelos con altavoces traseros o, al menos, con altavoces orientados hacia arriba. Cuantos más canales, más envolvente será la experiencia.

Si quieres que el sonido te envuelva por todas partes, busca modelos con altavoces traseros o, al menos, con altavoces orientados hacia arriba. Cuantos más canales, más envolvente será la experiencia. ¿Importa la forma y el tamaño de la barra de sonido? Más breveSamsung Las barras de sonido funcionan mejor con televisores de menos de 40-50 pulgadas. Las barras más anchas se adaptan mejor a pantallas más grandes y ayudan a crear un campo sonoro más amplio.

Más breveSamsung Las barras de sonido funcionan mejor con televisores de menos de 40-50 pulgadas. Las barras más anchas se adaptan mejor a pantallas más grandes y ayudan a crear un campo sonoro más amplio. ¿Necesitas HDMI o HDMI eARC? eARC es la mejor opción para disfrutar de Dolby Atmos sin pérdida de calidad. Si quieres disfrutar de la versión más completa de Atmos, asegúrate de que tu barra de sonido y tu televisor sean compatibles con este formato.

eARC es la mejor opción para disfrutar de Dolby Atmos sin pérdida de calidad. Si quieres disfrutar de la versión más completa de Atmos, asegúrate de que tu barra de sonido y tu televisor sean compatibles con este formato. ¿Quieres que sea compatible con Q-Symphony? Esto es una auténtica ventaja si tienes un Samsung En la televisión, el sonido resulta más potente, nítido y envolvente.

Esto es una auténtica ventaja si tienes un Samsung En la televisión, el sonido resulta más potente, nítido y envolvente. ¿Prefieres un subwoofer o un sistema todo en uno? Los subwoofers mejoran los graves de forma espectacular. Las barras todo en uno aportan simplicidad y limpieza.

Al fin y al cabo, Atmos sin duda aporta más realismo y una mayor sensación de inmersión, pero incluso el más sencillo Samsung Las barras de sonido suponen una mejora considerable con respecto a los altavoces integrados en el televisor. El truco está en elegir la barra que mejor se adapte a tu habitación y a tus hábitos, en lugar de fijarte únicamente en el número de canales que ofrece en teoría.

Mi veredicto final: ¿Cuál es la mejor barra de sonido de Samsung?

Si estás pensando por dónde empezar con lo mejor Samsung En el caso de las barras de sonido, lo más sencillo es elegir una que se adapte a tu tipo de uso.

SamsungLa gama abarca desde pequeños modelos «plug-and-play» hasta sistemas Atmos completos, por lo que el «modelo adecuado» depende realmente de cómo veas las películas, del espacio del que dispongas y del grado de inmersión que desees.

Para los aficionados al cine en casa que buscan la experiencia más completa y cinematográfica → Samsung HW-Q990D . Su configuración 11.1.4, los altavoces traseros inalámbricos y el subwoofer, junto con unos efectos de altura Atmos impecables, lo convierten en una auténtica mejora para el salón que ofrece la sensación de un sistema de alta gama sin necesidad de un amplificador.

. Su configuración 11.1.4, los altavoces traseros inalámbricos y el subwoofer, junto con unos efectos de altura Atmos impecables, lo convierten en una auténtica mejora para el salón que ofrece la sensación de un sistema de alta gama sin necesidad de un amplificador. Para quienes buscan una opción económica y solo necesitan un pequeño mejora con respecto a los altavoces del televisor → Barra de sonido Samsung Serie B HW B400F . Compacta, fácil de instalar y con un sonido notablemente más nítido que el del televisor, es una de las mejores barras de sonido económicas que puedes comprar si buscas un sonido de mayor calidad sin tener que perderte en un sinfín de funciones o ajustes.

. Compacta, fácil de instalar y con un sonido notablemente más nítido que el del televisor, es una de las mejores barras de sonido económicas que puedes comprar si buscas un sonido de mayor calidad sin tener que perderte en un sinfín de funciones o ajustes. Para todos aquellos que quieran un auténtico sonido envolvente sin tener que pagar los precios de los modelos de gama alta → Samsung HW-Q990F . Con un sólidoAtmos En cuanto a rendimiento, altavoces traseros inalámbricos y calibración de la sala, logra el equilibrio perfecto entre inmersión y relación calidad-precio, sobre todo en salas de tamaño mediano a grande. Sin duda, es una opción ideal para cualquiera que esté buscando la mejor barra de sonido con subwoofer.

. Con un sólidoAtmos En cuanto a rendimiento, altavoces traseros inalámbricos y calibración de la sala, logra el equilibrio perfecto entre inmersión y relación calidad-precio, sobre todo en salas de tamaño mediano a grande. Sin duda, es una opción ideal para cualquiera que esté buscando la mejor barra de sonido con subwoofer. Para habitaciones más pequeñas o para quienes prefieran un diseño sencillo y todo en uno → Samsung S60D. Elegante y compacto, pero equipado con un diseño de 5.0 canales y subwoofers integrados, es ideal cuando el espacio o el presupuesto no permiten una instalación completa.

Sea cual sea tu configuración, hay un modelo en Samsungque se adapta a tus necesidades, y estas son excelentes opciones de partida si buscas un rendimiento fiable para diferentes presupuestos y tamaños de estancia.

Preguntas frecuentes