Die 8 besten Samsung-Soundbars im Jahr 2025 – Die Top-Modelle im Ranking

Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Samsung Soundbar – das kann einem wie ein Labyrinth vorkommen, vor allem, wenn jedes Modell verspricht, kräftigere Bässe, klarere Stimmen oder ein cineastischer Klang Dolby Atmos.

Ich habe mir das angesehen SamsungWir haben uns die neuesten Modelle angesehen und die neun Soundbars ausgewählt, die wirklich herausstechen – ganz gleich, ob Sie etwas Kompaktes, ein echtes Heimkino-Setup oder eine Gaming-taugliche Soundbar suchen, mitHigh-Definition Multimedia Interface 2.1.

Betrachten Sie diesen Leitfaden als die Abkürzung, die ich mir bei der Auswahl meiner eigenen Ausstattung gewünscht hätte: schnell, übersichtlich und auf das Wesentliche konzentriert Was wirklich den Unterschied ausmacht, sobald man auf „Play“ drückt. Schauen wir uns doch gleich einmal an, welche Modelle dieses Jahr Ihre Aufmerksamkeit verdienen!

Unsere Top-Empfehlungen für Samsung-Soundbars

Das BesteSamsung Welche Soundbar für Sie die richtige ist, hängt von Ihrem Raum, Ihrer Einrichtung und Ihrer Nutzung ab, doch es gibt drei Modelle, die sich durch ihre Gesamtleistung und ihr Preis-Leistungs-Verhältnis besonders hervorheben:

Samsung HW-Q990D (2025) – Dieses Modell trifft genau den richtigen Punkt, an dem alles einfach größer und klarer klingt. Die Kombination aus echten Dolby-Atmos-Höhenkanälen, kräftigen Bässen und SamsungDank ihrer erstklassigen Klangabstimmung ist diese Soundbar eine, die man nur einmal aufstellt und sofort versteht, warum sie als Spitzenprodukt gilt. Samsung Soundbar der B-Serie HW B400F (2025) – Wenn du einfach nur etwas Einfaches suchst, das wirklich hält, was es verspricht, ist dies die unkomplizierteste Alternative zu den Standard-TV-Lautsprechern. Es ist kompakt, erschwinglich und bietet dennoch eine überraschend gute Klangqualität und Basswiedergabe für ein preisgünstiges Modell. SamsungSoundbar. Samsung HW-Q990F (2025) – Betrachten Sie dieses Modell als das auf Surround-Sound spezialisierte Modell der Produktreihe. Es sorgt für eine unglaublich gute Klangverteilung mit einer breiten, klaren Klangbühne, die Filme wesentlich fesselnder macht, besonders wenn Sie auf diesen charakteristischen Samsung Q-SerieSoundbar-Feeling.

Scrollen Sie weiter – in der vollständigen Liste werden alle neun Modelle im Detail vorgestellt, damit Sie genau sehen können, welches Modell zu Ihrem Zimmer, Ihrem Budget und Ihrer Einrichtung passt.

Die 8 besten Samsung-Soundbars, die derzeit erhältlich sind

Das BesteSamsung Jede Soundbar hat ihre eigenen Vorzüge, daher erleichtert ein direkter Vergleich die Entscheidung erheblich.

Ich habe neun Optionen zusammengestellt, die von kompakten Riegeln bis hin zu kompletten Atmos Konfigurationen, die Ihnen einen klaren Überblick verschaffen, welche Lösung am besten zu Ihrem Raum und Ihrem Budget passt. Schauen wir uns also die Modelle genauer an, die es wirklich verdient haben, in jeder Bestenliste zu stehen Samsung Soundbar-Liste.

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Technische Daten Details Audiokanäle 11.1.4 Unterstützte Audiofunktionen Echtes Dolby Atmos, DTS:X, kabelloses Dolby Atmos, Adaptive Sound, Game Mode Pro, Active Voice Amplifier, Surround Sound Expansion, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, DTS Express, Hi-Res Audio Anschlussmöglichkeiten HDMI (2x HDMI-Eingang, 1x HDMI-Ausgang), eARC, optischer Ausgang, Bluetooth, WLAN, AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Hi-Fi Connect Leistung (Watt) sechshundertsechsundfünfzigtausend Informationen zum Subwoofer Inklusive kabellosem Subwoofer Abmessungen 48,5″ B × 2,7″ H × 5,4″ T (Soundbar) 8,7″ B × 16,1″ H × 16,3″ T (Subwoofer) 5,1″ B × 8,0″ H × 5,5″ T (Rücklautsprecher)

The Samsung HW-Q990D bleibt das Modell, auf das ich verweise, wenn mich jemand fragt, welches sich tatsächlich am besten anfühlt Samsung Soundbar für ein komplettes Heimkino-System.

Dank ihrer 11.1.4-Kanal-Konfiguration und der mühelosen Raumausfüllung gehört diese Premium-Soundbar zweifellos zu den besten Modellen auf dem Markt. Die kabellosen Rear-Lautsprecher runden das Erlebnis ab und sorgen für einen vollwertigen, raumfüllenden Klang ohne lästiges Kabelgewirr.

Besonders auffällig ist, wie klar die Höhenwiedergabe ist, denn die Atmos-Verarbeitung wirkt wirklich räumlich, sodass man Bewegungen über sich verfolgen kann, ohne zusätzliche Einstellungen vornehmen zu müssen. Mit SpaceFit Sound Pro passt sich die Soundbar innerhalb von Sekunden an Ihren Raum an, wodurch alles schon direkt nach dem Auspacken ausgewogener klingt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der HW-Q990D besticht durch echten 11.1.4-Atmos-Klang mit HDMI-2.1-Passthrough und eignet sich damit perfekt für Blockbuster-Filme und Gaming der nächsten Generation. Dank seiner Kombination aus Leistung, Klarheit und der Unterstützung von Samsungs Q-Symphony ist er jedem anderen Anwärter auf den Titel des besten Geräts einen Schritt voraus. Samsung Soundbars in diesem Jahr.

Nachdem ich verschiedene Modi ausprobiert hatte, Pro-Modus hat mich am meisten überrascht. Es sorgt für präzise Richtungshinweise, und dank des Passthroughs mit geringer Latenz bleiben PS5-/Series-X-Sessions reaktionsschnell. Stimmen klingen dank des Active Voice Amplifier klar, und die Musik profitiert von den Breitband-Hochtönern, die den Titeln mehr Raum verleihen.

Vorteile Nachteile ✅ Das beeindruckende 11.1.4-System füllt den Raum mit präzisem, räumlichem Klang ✅ Dank kabellosem Dolby Atmos bleibt die Installation übersichtlich und einfach ✅ Q-Symphony verbessert den Klang von Samsung-Fernsehern und sorgt für ein noch volleres Klangbild ✅ HDMI 2.1 mit 4K/120-Hz-Passthrough eignet sich hervorragend für Spiele ✅ SpaceFit Sound Pro kalibriert den Ton automatisch ✅ Klare Sprachübertragung dank Active Voice Amplifier ✅ Kraftvoller, tiefer Bass aus dem kabellosen Subwoofer ❌ Großer Platzbedarf, doch die Leistung rechtfertigt die Größe ohne Weiteres

Fazit:The Samsung HW-Q990D ist die erste Wahl, wenn Sie echtes Heimkino-Feeling mit minimalem Aufwand genießen möchten. Die Kombination aus echten Atmos-Höhen-Effekten, kraftvollem Bass und intelligenten Funktionen macht es zum umfassendsten Paket im Samsung-Sortiment.

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Technische Daten Details Audiokanäle 2.0 Unterstützte Audiofunktionen Surround-Sound-Erweiterung, Sprachverstärkungsmodus, integrierter Tieftöner, Nachtmodus Anschlussmöglichkeiten Bluetooth, HDMI Leistung (Watt) Vierhundert Watt Informationen zum Subwoofer Eingebauter Tieftöner Abmessungen 25,23 cm (B) × 2,62 cm (H) × 4,21 cm (T) (Soundbar)

The Samsung HW B400Fist die Art vonSamsung Soundbar, die ich empfehle, wenn jemand ein einfaches, kostengünstiges Upgrade, das den Ton ihres Fernsehers sofort verbessert.

Der integrierte Tieftöner verleiht dem Klang mehr Tiefe und sorgt dafür, dass alltägliche Sendungen und Filme präsenter klingen als über normale TV-Lautsprecher. Auch Stimmen klingen dank des Voice-Enhance-Modus klarer, was besonders bei dialoglastigen Szenen sehr hilfreich ist.

Die Einrichtung könnte nicht einfacher sein: Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Samsung-Fernseher und steuern Sie alles mit derselben Fernbedienung. Und dank der integrierten Bluetooth-Funktion können Sie direkt von Ihrem Smartphone aus zur Musik wechseln, ohne ein Kabel anzufassen. Für kleine Räume oder beengte Platzverhältnisse ist dies eine sehr einfache Möglichkeit, die Klangqualität zu verbessern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn Sie sich die Angebote in der Kategorie der besten preisgünstigen Soundbars ansehen, dann ist die Hardware B400F ist wirklich gut. Es bietet klarere Stimmen, einen volleren Bass dank des integrierten Tieftöners und eine extrem einfache Einrichtung, die sich ideal für kleine Räume, Schlafzimmer und Wohnungen eignet.

Besonders auffällig ist, wie offen der Klang für einen kompakten 2,0-Kanal-Lautsprecher wirkt. Dank der Surround-Sound-Erweiterung wird der Klang etwas weiter verteilt, wodurch sich das normale Fernsehen fesselnder anfühlt, als man es in dieser Preisklasse erwarten würde. Und NachtmodusDas ist besonders beim Fernsehen zu später Stunde von Vorteil, da es Spitzenwerte abmildert und den Bass unter Kontrolle hält.

Vorteile Nachteile ✅ Der integrierte Tieftöner sorgt für satteren Bass, ohne dass ein separater Subwoofer erforderlich ist ✅ Der Sprachverbesserungsmodus sorgt für klare Dialoge in Serien und Filmen ✅ Die Surround-Sound-Erweiterung sorgt für ein breiteres, intensiveres Klangerlebnis ✅ Einfache TV-Steuerung dank Kompatibilität mit der Samsung One Remote ✅ Dank der Bluetooth-Verbindung ist die Musikwiedergabe ganz einfach ✅ Kompakt und leicht, ideal für kleine Räume ❌ Begrenzte Leistung, allerdings ist die Klangqualität für den Preis solide

Fazit:The Samsung HW B400F ist ein einfaches, kostengünstiges Upgrade, das den Klang sofort klarer macht und dem täglichen Fernseherlebnis mehr Wärme verleiht. Wenn Sie sich einen besseren Klang wünschen, ohne viel Geld auszugeben oder sich mit komplizierten Einstellungen herumschlagen zu müssen, ist dieses Gerät genau das Richtige für Sie.

3. Samsung HW-Q990F [Die Samsung Soundbar mit dem besten Surround-Sound]

9.6

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Technische Daten Details Audiokanäle 11.1.4 Unterstützte Audiofunktionen Dolby Atmos (drahtlos kompatibel), Adaptive Sound, Q-Symphony, Sprachoptimierung, Raumkalibrierung (Soundbar-Mikrofon), 3D-Surround Anschlussmöglichkeiten Bluetooth, HDMI Leistung (Watt) 756 W Informationen zum Subwoofer Wireless subwoofer, 8″ driver Abmessungen 48,5″ B × 2,8″ H × 5,4″ T (Soundbar) 9,8″ B × 9,8″ H × 9,9″ T (Subwoofer) 5,1″ B × 8,0″ H × 5,5″ T (Rücklautsprecher)

The Samsung HW-Q990F fällt sofort ins Auge, wenn man einen Raumklang mag, der einem richtigen Heimkino näherkommt.

Samsungdrückt dieQ-Serie ziemlich anspruchsvoll, und hier hat es sich wirklich bewährt: das Layout 11.1.4 Der Klang wird von vorne, von den Seiten, von hinten und von oben wiedergegeben, sodass man Momente erlebt, in denen sich der Ton wirklich um einen herum bewegt, anstatt nur lauter zu werden.

Die kabellosen Rücklautsprecher sind hier eine große Hilfe: Sie sorgen für eine gleichmäßige Beschallung des Raums, ohne das Kabelsalat, das bei Mehrfachlautsprecher-Konfigurationen sonst oft entsteht.

Auch der Subwoofer hat es in sich. Dank seines 8-Zoll-Treibers kommen tiefe Töne kraftvoll zur Geltung, ohne dabei den Dialog zu übertönen. Und wenn du ihn mit einem Samsung-Fernseher kombinierst, sorgt Q-Symphony dafür, dass die Lautsprecher des Fernsehers mitklingen und so allem – von Filmen bis hin zu Sportübertragungen – etwas mehr Fülle verleihen. Er ist wirklich eine hervorragende Wahl für alle, die auf der Suche nach den besten Surround-Sound-Systemen sind.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Heimkino-Lautsprechersystem behauptet seinen Platz als bester Surround-Sound Samsung Soundbar, da sie das breiteste und eindringlichste Klangbild der Produktreihe bietet und eine starke Atmos-Leistung mit hinteren Lautsprechern, einem großen kabellosen Subwoofer und SamsungRaumkalibrierung für eine optimale Aufstellung.

Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass die integrierte Raumkalibrierung tatsächlich einen Unterschied macht. Die Soundbar analysiert den Raum und optimiert automatisch sowohl die Klangklarheit als auch die Basswiedergabe. Stimmen heben sich besser von den Hintergrundgeräuschen ab, und Soundeffekte bleiben präzise positioniert, egal wo man sitzt. Das ist die Art von Verbesserung, die man bei großen Actionszenen oder beim Gaming sofort bemerkt.

Vorteile Nachteile ✅ Das echte 11.1.4-Layout erzeugt ein breites, vollkommen immersives Surround-Klangfeld ✅ Drahtloses Dolby Atmos sorgt für Höhenklang ohne Kabelsalat ✅ Die hinteren Lautsprecher und der kabellose 8-Zoll-Subwoofer sorgen für echtes Kinoerlebnis ✅ Q-Symphony sorgt bei kompatiblen Samsung-Fernsehern für eine verbesserte Leistung ✅ Die Raumkalibrierung sorgt für eine optimale Anpassung von Klarheit und Bass an Ihre Räumlichkeiten ✅ Die starke Leistung von 756 W füllt große Räume mühelos ❌ Das System besteht aus mehreren Komponenten, doch dank der kabellosen Bauweise ist die Einrichtung ganz einfach

Fazit:The Samsung HW-Q990F ist die erste Wahl, wenn Surround-Sound für Sie oberste Priorität hat. Dank der Kombination aus hinteren Lautsprechern, starken Atmos-Höhenklängen und automatisch kalibrierter Klangklarheit gehört es zu den Optionen mit dem intensivsten Klangerlebnis auf dem gesamten Samsung Programm.

4. Samsung HW-Q600C [Die beste Samsung-Soundbar für Gaming

9.4

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Technische Daten Details Audiokanäle 3.1.2 Unterstützte Audiofunktionen Echtes Dolby Atmos, Adaptive Sound, Q-Symphony, Game Mode Pro, Acoustic Beam Anschlussmöglichkeiten HDMI eARC, Bluetooth (Multi-Verbindung), kabelgebunden/kabellos Leistung (Watt) 360 Watt Informationen zum Subwoofer 10″ wireless subwoofer Abmessungen 40,55 cm B × 2,24 cm H × 4,13 cm T (Soundbar) 7,24 cm B × 13,50 cm H × 11,61 cm T (Subwoofer)

Viele Spieler wollent a Samsung Eine Soundbar, die bei der räumlichen Klangwiedergabe einen echten Unterschied macht, ohne gleich auf ein komplettes Heimkino zurückzugreifenund dieKopfhörer Das trifft den Nagel auf den Kopf. Nach oben gerichtete Lautsprecher und SamsungDie Acoustic Beam-Technologie von [Marke] lenkt Geräusche nach oben und quer durch den Raum, sodass sich Schritte, Schüsse und Umgebungsgeräusche leichter lokalisieren lassen.

Das 3.1.2-Layout bietet zudem ausreichend Höhe und Breite, um Einzelspieler-Spiele filmischer und kompetitive Shooter übersichtlicher zu gestalten, sodass die Kombination mit einem Top-Gaming-Fernseher Einrichtung – insbesondere mit dem best Netflix VPN UK für den Zugriff auf regional gesperrte Inhalte – würde dir wirklich helfen, das Erlebnis in vollen Zügen zu genießen.

HDMI eARC sorgt zudem für unkomplizierten Betrieb. Schließen Sie das Gerät einfach an Ihren Fernseher an, und schon genießen Sie echten Dolby Atmos, ohne umständlich Einstellungen vornehmen zu müssen. Und da es Bluetooth-Multiconnection unterstützt, können Sie mühelos zwischen Ihrer Konsole und Ihrem Smartphone hin- und herwechseln, um Musik zu hören.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Kopfhörer zeichnet sich dadurch aus, dass es Atmos-Höhen-Effekte, den Game Mode Pro mit geringer Latenz und Q-Symphony zu einem Gaming-orientierten Paket vereint, das ein weitaus intensiveres Erlebnis bietet als die meisten Mittelklasse-Modelle Samsung Soundbars. Deshalb passt sie gut zu unseren Empfehlungen für die Die besten Soundbars für Gaming.

Auch der Subwoofer verdient eine Erwähnung, denn der 10-Zoll-Tieftöner sorgt in Action-Spielen für ordentlich Wumms und verleiht Zwischensequenzen mehr Druck. Dank „Adaptive Sound“ bleiben Dialoge klar und deutlich, was besonders dann hilft, wenn ein Spiel Stimmen und Effekte sehr intensiv miteinander vermischt. Er eignet sich zudem hervorragend für Spieler, die eine PS5, eine Xbox Series X oder ein Samsung-TV-Setup nutzen.

Vorteile Nachteile ✅ Der Spielmodus „Pro“ verbessert die Positionshinweise bei Wettkampfspielen ✅ 3.1.2 Die Dolby-Atmos-Einstellung verleiht dem Spielgeschehen mehr räumliche Tiefe ✅ Q-Symphony sorgt für ein noch intensiveres Klangerlebnis mit den Lautsprechern von Samsung-Fernsehern ✅ HDMI eARC vereinfacht die Atmos-Durchleitung ✅ Der 10-Zoll-Wireless-Subwoofer liefert kraftvolle, klare Bässe ✅ Dank der Bluetooth-Multiverbindung können Sie ganz einfach zwischen Geräten wechseln ❌ Erreicht zwar nicht die Leistung der Spitzenmodelle, doch die Gaming-Funktionen machen das wieder wett

Fazit:The Samsung HW-Q600C ist ideal, wenn Gaming für dich an erster Stelle steht. Es bietet überzeugende Höhenwiedergabe, satte Bässe und eine Leistung mit geringer Latenz, die perfekt in ein modernes Konsolen-Setup passt.

5. Samsung S60D [Die beste All-in-One-Soundbar von Samsung]

9.2

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Technische Daten Details Audiokanäle 5.0 Unterstützte Audiofunktionen Drahtloses Dolby Atmos, Q-Symphony, SpaceFit Sound Pro, Adaptive Sound, Game Mode Pro, Active Voice Analyzer Anschlussmöglichkeiten WLAN, Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast, HDMI Leistung (Watt) Zweihundert Watt Informationen zum Subwoofer Integrierte Tieftöner (kein externer Subwoofer) Abmessungen 26,3 cm (B) × 2,4 cm (H) × 4,1 cm (T) (Soundbar)

Wenn Sie etwas Schlichtes und Kompaktes suchen, das dennoch eine echte Verbesserung darstellt, dann ist das Samsung S60D passt perfekt dazu. Da es sich um eine All-in-One-5.0-Kanal-Soundbar handelt, brauchst du keinen separaten Subwoofer oder hintere Lautsprecher. Alles ist in einem kleinen Gehäuse untergebracht, doch dank Wireless Dolby Atmos und Samsungdie akustische Stimmung. Das ist die Art von Bar, die man einmal einrichtet und an die man danach kaum noch denkt.

Q-Symphony sorgt zudem dafür, dass das Gerät trotz seiner kompakten Größe eine beeindruckende Leistung erbringt, indem es die Soundbar mit IhremSamsung-Fernseher Lautsprecher. Und da SpaceFit Sound Pro den Raum automatisch kalibriert, erhalten Sie einen klareren Klang, ohne jedes Mal, wenn Sie Möbel umstellen, die Einstellungen anpassen zu müssen.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Sechsgang-Automatikgetriebe hat sich seinen Platz unter den Besten verdient Samsung Soundbars, da sie Atmos-Höheneffekte, Raumkalibrierung und intelligente Integration in einem schlichten, übersichtlichen All-in-One-Design bietet. Dank ihrer ausgewogenen Klangabstimmung eignet sie sich zudem überraschend gut, wenn Sie auf der Suche nach einer Soundbar sind, die sich hervorragend für Musikwiedergabe eignet.

Der „Game Mode Pro“ wird aktiviert, sobald deine Konsole erkannt wird, und sorgt so für präzisere Richtungshinweise. Dank integrierter Alexa-, AirPlay 2- und Chromecast-Funktionen eignet sich das Gerät zudem hervorragend als Lautsprecher für den täglichen Gebrauch, sei es zum Musikhören oder für gelegentliches Fernsehen.

Vorteile Nachteile ✅ Dank des All-in-One-Designs ist der Aufbau minimal ✅ Drahtloses Dolby Atmos ohne HDMI-Kabel ✅ SpaceFit Sound Pro optimiert den Klang automatisch ✅ Q-Symphony sorgt bei Samsung-Fernsehern für mehr Klangtiefe ✅ Leistungsstarke Smart-Funktionen: Alexa, AirPlay 2, Chromecast ✅ Ideal für Wohnungen und kleine Räume ❌ Kein externer Subwoofer, allerdings liefern die integrierten Tieftöner einen besseren Bass als erwartet

Fazit:The Samsung S60D ist ideal, wenn Sie ein übersichtliches System mit Atmos, intelligenten Funktionen und Raumkalibrierung wünschen, ohne zusätzliche Geräte oder Kabel anschließen zu müssen.

6. Samsung S61D [Die beste kleine Samsung-Soundbar]

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Technische Daten Details Audiokanäle 5.0 Unterstützte Audiofunktionen Drahtloses Dolby Atmos, Q-Symphony, SpaceFit Sound Pro, Adaptive Sound, Game Mode Pro, Active Voice Analyzer Anschlussmöglichkeiten Bluetooth, WLAN, AirPlay 2, Chromecast, HDMI Leistung (Watt) Zweihundert Watt Informationen zum Subwoofer Integrierte Tieftöner (All-in-One-Design) Abmessungen 26,3 cm (B) × 2,4 cm (H) × 4,1 cm (T) (Soundbar)

Wenn Sie versuchen, den Klang in einer beengten Umgebung zu optimieren, ohne den TV-Ständer zu überladen, dann ist der Samsung S61Dist genau das Richtige für dich.Es behält das gleiche 5.0-Kanal-All-in-One-Konzept wie das S60D bei, weist jedoch ein schlankeres, klareres Design auf, das besonders gut unter 43- und 50-Zoll-Fernsehern zur Geltung kommt. Trotz seiner Größe verleiht Wireless Dolby Atmos Filmen und Serien eine stärkere vertikale Präsenz, als es die meisten kompakten Soundbars vermögen.

Q-Symphony trägt zudem dazu bei, die Klangbühne zu erweitern, indem es die Soundbar mit den Lautsprechern Ihres Samsung-Fernsehers kombiniert. SpaceFit Sound Pro übernimmt die Kalibrierung automatisch, was in kleineren Räumen, in denen es schnell zu störenden Reflexionen kommen kann, einen großen Unterschied macht.

Warum wir uns dafür entschieden haben The S61D Es ist zweifellos eine der besten kleinen Soundbars, da sie Dolby Atmos, Kalibrierungsfunktionen und intelligente Konnektivität in einem flachen Gehäuse vereint, das den Raum nicht überfüllt.

Der tägliche Gebrauch ist kinderleicht, vor allem dank der integrierten Funktionen Alexa, AirPlay 2 und Chromecast. Und sobald deine Konsole erkannt wird, schaltet sich der Game Mode Pro ein und sorgt für klarere Richtungshinweise, ganz ohne externe Lautsprecher.

Vorteile Nachteile ✅ Dank seiner kompakten Bauweise passt er problemlos unter kleinere Fernseher ✅ Drahtloses Dolby Atmos sorgt für mehr räumliche Tiefe – ganz ohne zusätzliche Kabel ✅ Integrierte Tieftöner sorgen für mehr Ordnung ✅ SpaceFit Sound Pro sorgt für einen klareren Klang in kleinen Räumen ✅ Leistungsstarke Smart-Funktionen (Alexa, AirPlay 2, Chromecast) ✅ Hervorragende Klangwiedergabe, ideal für Wohnungen ❌ Kein separater Subwoofer, aber der Bass ist für eine All-in-One-Soundbar solide

Fazit:The Samsung S61D ist ideal, wenn Sie eine kleine, übersichtliche Anlage suchen, die dennoch Atmos, intelligente Funktionen und raumoptimierten Klang bietet, ohne dass Sie zusätzliche Geräte benötigen.

7. SSamsung HW-B550F [Die beste Samsung-Soundbar für Einsteiger]

8.8

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Technische Daten Details Audiokanäle 2.1 Unterstützte Audiofunktionen DTS Virtual:X, Dolby Audio, Adaptive Sound, Bassverstärkung, Sprachoptimierungsmodus Anschlussmöglichkeiten Bluetooth, HDMI Leistung (Watt) 300 Watt Informationen zum Subwoofer Inklusive kabellosem Subwoofer Abmessungen 33,81 cm B × 2,32 cm H × 2,95 cm T (Soundbar) 7,24 cm B × 13,5 cm H × 11,64 cm T (Subwoofer)

Der Umstieg vom normalen TV-Ton muss nicht kompliziert sein, und der SSamsung HW-B550F is einer dieser Einsteiger-Verstärker, der den Klang sofort satter klingen lässt, ohne einen mit Einstellmöglichkeiten zu überfordern.

Es handelt sich um ein einfaches 2.1-System, doch der kabellose Subwoofer verleiht Filmen, Sportübertragungen und sogar gelegentlichen YouTube-Sessions deutlich mehr Wumms, als die Soundbar allein bieten könnte. DTS Virtual:X sorgt für ein Gefühl von Tiefe und Breite, wodurch Szenen noch eindringlicher wirken, ohne dass Rücklautsprecher erforderlich sind. Die automatische Synchronisierung des kabellosen Moduls ist in der Regel schnell erledigt, aber die Überprüfung So schließt man einen Subwoofer an eine Soundbar an stellt sicher, dass das System von Anfang an korrekt gekoppelt ist.

Auch „Adaptive Sound“ leistet einen wertvollen Beitrag, vor allem beim Anschauen von Inhalten mit vielen Dialogen. Die Stimmen kommen besser zur Geltung, und man muss die Lautstärke nicht jedes Mal hochdrehen, wenn es zu Explosionen kommt.

Warum wir uns dafür entschieden haben The B550F zählt zu den Besten Samsung Soundbars für Einsteiger, da sie unglaublich einfach zu bedienen sind, für satte Bässe sorgen und über Virtual:X für eine breitere, mitreißendere Klangbühne sorgen.

Außerdem ist es flexibel: Die Bassverstärkung verleiht Actionszenen zusätzliche Wucht, die Sprachoptimierung sorgt für klarere Dialoge, und du kannst das System später noch um optionale kabellose Rear-Lautsprecher erweitern, wenn du eine noch kinoreifere Anlage wünschst.

Vorteile Nachteile ✅ Der kabellose Subwoofer sorgt für kraftvolle, raumfüllende Bässe ✅ DTS Virtual:X sorgt für einen breiteren, noch intensiveren Klang ✅ Adaptive Sound gleicht Stimmen und Effekte automatisch aus ✅ Bass-Boost-Modus für actionreiche Inhalte ✅ Einfache drahtlose Einrichtung über Bluetooth ✅ Erweiterbar mit optionalen Rear-Lautsprechern ❌ Keine echte Atmos-Unterstützung, allerdings sorgt Virtual:X bei einer Einsteiger-Soundbar für zusätzliche Tiefe

Fazit:The SSamsung HW-B550F ist eine hervorragende Wahl, wenn du nach einer preiswerten Alternative zu TV-Lautsprechern suchst, die echten Bass, bessere Klangqualität und eine einfache Einrichtung bietet.

8. Samsung HW-Q600F [Die beste Samsung-Soundbar unter 500 Dollar]

8.6

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Technische Daten Details Audiokanäle 3.1.2 Unterstützte Audiofunktionen Dolby Atmos, DTS Virtual:X, Q-Symphony, SpaceFit Sound Pro, Adaptive Sound, Game Mode Pro Anschlussmöglichkeiten HDMI, Bluetooth Leistung (Watt) 380 Watt Informationen zum Subwoofer 6,5-Zoll-Wireless-Subwoofer mit Passivradiator Abmessungen 40,55 cm B × 2,24 cm H × 4,13 cm T (Soundbar) 7,24 cm B × 13,5 cm H × 11,64 cm T (Subwoofer)

Wenn Sie versuchen, unter 500 Dollar, aber trotzdem Atmos, echte Höhenkanäle und einen ordentlichen Subwoofer möchten, dann ist das Samsung HW-Q600F trifft genau den richtigen Mittelweg.

Mit 3.1.2-Kanal-Sound und zwei nach oben gerichteten Lautsprechern sorgt sie bei Filmen und Spielen für eine deutlich vertikalere Klangbühne. Der kabellose 6,5-Zoll-Subwoofer sorgt für mehr Druck, ohne den Raum zu dominieren, und Q-Symphony verbindet die Soundbar mit den Lautsprechern Ihres Samsung-Fernsehers für ein volleres Klangerlebnis.

Die meisten Fans glauben, dass ein top-tier Dolby Atmos soundbar Das muss teuer sein, aber die räumliche Klangwiedergabe hier beweist, dass man echte Höheneffekte genießen kann, ohne sich finanziell zu ruinieren.

Der SpaceFit Sound Pro bietet zudem mehr, als man in dieser Preisklasse erwarten würde. Da er den Raum mithilfe des Mikrofons Ihres kompatiblen Fernsehers automatisch kalibriert, erhalten Sie einen klareren Bass und deutlichere Stimmen, ohne etwas manuell einstellen zu müssen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Modell sticht unter den besten Soundbars unter 500 Dollar hervor, da es Atmos-Höheneffekte, kräftige Bässe und eine Raumkalibrierung zu einem Preis bietet, der weit unter dem von Spitzenmodellen liegt.

Der „Game Mode Pro“ ist ein weiterer Pluspunkt: Er verstärkt die Richtungshinweise in Shootern und rasanten Spielen, wodurch sich der Ton reaktionsschneller anfühlt. Und für den alltäglichen Fernsehgenuss sorgt „Adaptive Sound“ dafür, dass Dialoge auch bei geringerer Lautstärke gut verständlich bleiben.

Vorteile Nachteile ✅ Echtes 3.1.2-Kanal-System mit echten nach oben gerichteten Lautsprechern ✅ Der kabellose 6,5-Zoll-Subwoofer sorgt für kraftvolle Bässe ✅ SpaceFit Sound Pro kalibriert den Raum automatisch ✅ Q-Symphony sorgt bei Samsung-Fernsehern für einen volleren Klang ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Hohe Gaming-Leistung mit dem Game Mode Pro ❌ Es sind keine hinteren Lautsprecher enthalten, doch die Soundbar sorgt dennoch für ein ordentliches Raumklangerlebnis

Fazit:The Samsung HW-Q600F bietet ein Atmos-Erlebnis, das fast an Premium-Qualität heranreicht, und das für unter 500 Dollar – damit ist es eine der ausgewogensten Optionen für Nutzer, die sich eine starke Leistung wünschen, ohne ihr Budget zu strapazieren.

Wie wählt man eine Samsung Soundbar aus?

Es gibtSamsung Soundbars für nahezu jede Konfiguration: kompakte All-in-One-Modelle für kleine Räume, Modelle der Mittelklasse mit kabellosen Subwoofern und komplette 11.1.4-Systeme, die im Grunde eine Heimkino-Anlage ersetzen.

Herauszufinden, welches das Die beste Soundbar für Ihre Anlage Die Entscheidung fällt leichter, wenn du dir überlegst, was du tatsächlich brauchst: die Größe deines Zimmers, wie du fernsiehst und welche Funktionen dein Fernseher unterstützt.

Es ist hilfreich, die Sache in ein paar einfache Fragen zu unterteilen:

Was für einen Klang möchtest du? Wenn du kräftige Bässe und eine cineastischere Klangpräsenz magst, wird dir eine Soundbar mit kabellosem Subwoofer wie ein echtes Upgrade vorkommen. All-in-One-Soundbars sorgen für ein aufgeräumteres Erscheinungsbild und bieten dennoch hervorragende Klangklarheit.

Wenn du kräftige Bässe und eine cineastischere Klangpräsenz magst, wird dir eine Soundbar mit kabellosem Subwoofer wie ein echtes Upgrade vorkommen. All-in-One-Soundbars sorgen für ein aufgeräumteres Erscheinungsbild und bieten dennoch hervorragende Klangklarheit. Ist dir Surround-Sound wichtig? Wenn Sie möchten, dass der Ton aus allen Richtungen zu Ihnen dringt, sollten Sie nach Modellen mit hinteren Lautsprechern oder zumindest nach oben gerichteten Lautsprechern Ausschau halten. Je mehr Kanäle, desto intensiver das Klangerlebnis.

Wenn Sie möchten, dass der Ton aus allen Richtungen zu Ihnen dringt, sollten Sie nach Modellen mit hinteren Lautsprechern oder zumindest nach oben gerichteten Lautsprechern Ausschau halten. Je mehr Kanäle, desto intensiver das Klangerlebnis. Spielen Form und Größe der Soundbar eine Rolle? KürzerSamsung Soundbars kommen bei Fernsehern mit einer Bildschirmdiagonale von unter 40–50 Zoll besser zur Geltung. Breitere Soundbars passen besser zu größeren Bildschirmen und tragen dazu bei, eine breitere Klangbühne zu erzeugen.

KürzerSamsung Soundbars kommen bei Fernsehern mit einer Bildschirmdiagonale von unter 40–50 Zoll besser zur Geltung. Breitere Soundbars passen besser zu größeren Bildschirmen und tragen dazu bei, eine breitere Klangbühne zu erzeugen. Benötigen Sie HDMI oder HDMI eARC? eARC ist die sicherste Wahl für verlustfreies Dolby Atmos. Wenn du die vollwertige Version von Atmos nutzen möchtest, stelle sicher, dass deine Soundbar und dein Fernseher dies unterstützen.

eARC ist die sicherste Wahl für verlustfreies Dolby Atmos. Wenn du die vollwertige Version von Atmos nutzen möchtest, stelle sicher, dass deine Soundbar und dein Fernseher dies unterstützen. Möchten Sie Q-Symphony-Kompatibilität? Das ist ein echter Gewinn, wenn Sie ein Samsung Beim Fernsehen wirkt der Klang lauter, klarer und räumlicher.

Das ist ein echter Gewinn, wenn Sie ein Samsung Beim Fernsehen wirkt der Klang lauter, klarer und räumlicher. Möchtest du einen Subwoofer oder ein All-in-One-Modell? Subwoofer verbessern den Bass erheblich. All-in-One-Soundbars sorgen für einen übersichtlichen und aufgeräumten Look.

Letztendlich sorgt Atmos zweifellos für mehr Realismus und ein intensiveres Erlebnis, aber selbst die einfachere Samsung Soundbars bieten eine deutliche Verbesserung gegenüber den eingebauten TV-Lautsprechern. Der Trick besteht darin, die Soundbar an Ihren Raum und Ihre Gewohnheiten anzupassen, anstatt sich auf die Anzahl der Kanäle auf dem Papier zu konzentrieren.

Mein Fazit: Welche ist die beste Samsung-Soundbar?

Wenn Sie sich fragen, wo Sie am besten anfangen sollen Samsung Bei Soundbars ist es am einfachsten, das Gerät an Ihren persönlichen Sehstil anzupassen.

SamsungDas Sortiment reicht von kleinen Plug-and-Play-Modellen bis hin zu kompletten Atmos-Systemen, daher hängt die Wahl des „richtigen Modells“ wirklich davon ab, wie Sie fernsehen, wie viel Platz Sie haben und wie intensiv das Klangerlebnis sein soll.

Für Heimkino-Fans, die sich das umfassendste, kinoreifste Erlebnis wünschen → Samsung HW-Q990D . Mit seiner 11.1.4-Konfiguration, den kabellosen Rear-Lautsprechern und dem Subwoofer sowie den makellosen Atmos-Höhen-Effekten ist es eine echte Aufwertung für das Wohnzimmer, die sich wie ein Premium-System anfühlt, ohne dass ein Receiver erforderlich ist.

. Mit seiner 11.1.4-Konfiguration, den kabellosen Rear-Lautsprechern und dem Subwoofer sowie den makellosen Atmos-Höhen-Effekten ist es eine echte Aufwertung für das Wohnzimmer, die sich wie ein Premium-System anfühlt, ohne dass ein Receiver erforderlich ist. Für preisbewusste Käufer, die lediglich eine klare, einfache Klangverbesserung gegenüber den TV-Lautsprechern suchen → Samsung Soundbar der B-Serie HW B400F . Kompakt, einfach einzurichten und deutlich klarer als der Ton eines integrierten Fernsehers – sie gehört zu den besten preisgünstigen Soundbars, die man sich zulegen kann, wenn man besseren Klang möchte, ohne sich in Funktionen oder Einstellungen zu verlieren.

. Kompakt, einfach einzurichten und deutlich klarer als der Ton eines integrierten Fernsehers – sie gehört zu den besten preisgünstigen Soundbars, die man sich zulegen kann, wenn man besseren Klang möchte, ohne sich in Funktionen oder Einstellungen zu verlieren. Für alle, die echten Surround-Sound wollen, ohne gleich auf die Preise der Spitzenmodelle zurückgreifen zu müssen → Samsung HW-Q990F . Mit starkerAtmos Mit ihrer Leistung, den kabellosen Rear-Lautsprechern und der Raumkalibrierung trifft sie genau den richtigen Mittelweg zwischen Klangerlebnis und Preis-Leistungs-Verhältnis, besonders in mittelgroßen bis großen Räumen. Sie ist wirklich eine gute Wahl für alle, die auf der Suche nach der besten Soundbar mit Subwoofer sind.

. Mit starkerAtmos Mit ihrer Leistung, den kabellosen Rear-Lautsprechern und der Raumkalibrierung trifft sie genau den richtigen Mittelweg zwischen Klangerlebnis und Preis-Leistungs-Verhältnis, besonders in mittelgroßen bis großen Räumen. Sie ist wirklich eine gute Wahl für alle, die auf der Suche nach der besten Soundbar mit Subwoofer sind. Für kleinere Räume oder alle, die ein klares, kompaktes Design bevorzugen → Samsung S60D. Elegant, kompakt und dennoch mit einem 5.0-Kanal-Design sowie integrierten Subwoofern ausgestattet – ideal, wenn Platz oder Budget eine vollständige Anlage nicht zulassen.

Egal, wie Ihre Konfiguration aussieht, es gibt ein Modell, das Samsung… das passende Modell aus dem Sortiment, und dies sind hervorragende Ausgangspunkte, wenn Sie sich auf eine zuverlässige Leistung über verschiedene Preisklassen und Raumgrößen hinweg verlassen möchten.

Häufig gestellte Fragen