Cómo conectar un subwoofer a una barra de sonido: configuración inalámbrica y por cable

A la gente le cuesta entender cómo conectar un subwoofer a una barra de sonido cuando desembalan su nuevo sistema y ven luces parpadeantes, botones de emparejamiento y ningún cable a la vista. No hay ninguna conexión visible entre la barra de sonido y esa gran caja del subwoofer. Un botón en la parte trasera con la etiqueta «Pair». Indicadores LED que podrían significar literalmente cualquier cosa. ¿Y ahora qué?

La mayoría de los subwoofers para barras de sonido modernas se conectan de forma inalámbrica y se emparejan automáticamente al enchufarlos. Sin embargo, si el emparejamiento automático falla o si se trata de un subwoofer con cable, es necesario conocer el proceso de conexión manual. Los pasos exactos dependen de si has comprado un sistema de barra de sonido inalámbrico o una configuración con cable.

Esta guía abarca tanto el emparejamiento inalámbrico (el método más habitual) como las conexiones RCA por cable, con instrucciones específicas para Samsung, LG, Sony y otras marcas importantes. Además, incluye soluciones para cuando el subwoofer no se conecta o no emite graves a pesar de estar encendido.

¿Conexión inalámbrica o por cable? ¿Qué tipo de conexión tienes?

Subwoofers inalámbricos Solo necesitan alimentación eléctrica; no hay que conectar ningún cable de audio a la barra de sonido. Utilizan señales inalámbricas propias (no Bluetooth). La mayoría de las barras de sonido fabricadas a partir de 2020 son inalámbricas. Subwoofers con cable Se necesita un cable RCA desde el puerto «Sub Out» de la barra de sonido hasta la entrada del subwoofer. Es menos habitual, pero se da en configuraciones con buenas barras de sonido económicas.

Comprueba si en el panel trasero de tu barra de sonido hay conexiones denominadas «Sub Out», «LFE» o «Subwoofer». Si las hay, la conexión es por cable. ¿No hay conexiones? Entonces es inalámbrica.

Método 1: Configuración del subwoofer inalámbrico (emparejamiento automático)

La mayoría de los sistemas de barras de sonido inalámbricas se emparejan automáticamente sin necesidad de pulsar ningún botón. Esto funciona aproximadamente en el 90 % de los casos con equipos nuevos.

Pasos para la conexión automática

Coloca el subwoofer. Coloca el subwoofer a menos de 4,5 metros de la barra de sonido. Cuanto más cerca esté, mejor para el emparejamiento inicial. Las paredes macizas y los muebles metálicos situados entre los dispositivos pueden interferir en la señal inalámbrica. Enchufa la barra de sonido. Conecta la barra de sonido a la corriente y enciéndela. Deja que se inicie por completo (suele tardar unos 30 segundos). Enchufa el subwoofer. Conecta el cable de alimentación del subwoofer a una toma de corriente. El subwoofer se enciende automáticamente al enchufarlo. La mayoría no tiene botón de encendido. Espera a que se realice el emparejamiento automático. Espera entre 30 y 60 segundos. Fíjate en el LED de la parte trasera del subwoofer. Debería pasar de parpadear a permanecer fijo (normalmente verde o ámbar, según la marca). Luz fija = emparejamiento correcto. Comprueba la conexión. Reproduce algo con graves potentes (el tráiler de una película de acción, música hip-hop). Si notas que el subwoofer vibra, ya está. Si no es así, pasa al emparejamiento manual.

Método 2: Emparejamiento inalámbrico manual

Si el emparejamiento automático falla, tendrás que poner ambos dispositivos en modo de emparejamiento manualmente. El procedimiento exacto varía según la marca, pero el principio es el mismo: hay que pulsar los botones para que se detecten entre sí.

Emparejamiento manual de la barra de sonido Samsung

Pon el subwoofer en modo de emparejamiento. Utiliza un objeto pequeño y puntiagudo (un clip, la punta de un bolígrafo) para pulsar el botón «ID SET» situado en la parte trasera del subwoofer. Manténlo pulsado durante 5 segundos hasta que el LED azul «LINK» parpadee rápidamente. Activa el emparejamiento de la barra de sonido. Con la barra de sonido apagada, mantén pulsado el botón «Mute» del mando a distancia. No lo sueltes hasta que veas la confirmación de emparejamiento en la pantalla de la barra de sonido (unos 5 segundos). He probado algunos barras de sonido Samsung de gran calidad que utilizan el botón ID SET de la propia barra de sonido en lugar del mando a distancia. Si la función de silencio no funciona, prueba a mantener pulsado el botón de subir volumen. Confirma la conexión. El LED del subwoofer deja de parpadear y permanece encendido con una luz azul fija. La pantalla de la barra de sonido muestra «SUB CONNECTED» o un mensaje similar.

Emparejamiento manual de la barra de sonido LG

Apaga la barra de sonido. Pulsa el botón de encendido para apagar completamente tu barra de sonido LG. Una nota rápida: aquí tienes nuestra lista de las Las mejores barras de sonido para televisores LG; dan los mejores resultados cuando se combinan con la marca. Pulsa el botón de emparejamiento del subwoofer. Busca el botón de emparejamiento situado en la parte trasera del subwoofer inalámbrico. Manténlo pulsado hasta que el LED empiece a parpadear en verde (unos 3-5 segundos). Si el LED sigue en rojo en lugar de ponerse en verde, vuelve a mantener pulsado el botón de emparejamiento durante 5 segundos. Enciende la barra de sonido. Pulsa el botón de encendido de la barra de sonido. Esta buscará automáticamente el subwoofer que parpadea y se conectará a él. Comprueba que la luz esté en verde. La conexión se habrá establecido correctamente cuando el LED del subwoofer se ilumine en verde fijo. Si el LED se ilumina en rojo, significa que la conexión ha fallado; repite el proceso.

Emparejamiento manual de la barra de sonido Sony y TCL

Sony: Mantén pulsados los botones «Power» y «Input» de la barra de sonido mientras pulsas el botón «Pair» del subwoofer. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla hasta que se muestre el mensaje «Emparejamiento completado».

Coste total de propiedad Mantén pulsado el botón «Pair» del subwoofer hasta que el LED parpadee. Pulsa el botón de flecha derecha de la barra de sonido para encenderla. Espera a que el LED se mantenga fijo.

Emparejamiento inalámbrico de la marca Universal

Para otras marcas que no cuenten con las instrucciones específicas mencionadas anteriormente:

Enciende la barra de sonido Mantén pulsado cualquier botón con la etiqueta «Pair», «Connect» o «Link» del subwoofer durante 3-5 segundos Pulsa el mismo tipo de botón en la barra de sonido o en el mando a distancia, si está disponible Espera 30 segundos a que los dispositivos se detecten entre sí

Método 3: Conexión por cable RCA del subwoofer

Las conexiones por cable son sencillas, pero requieren el cable adecuado y una correcta identificación de los puertos. Todas barras de sonido de gama alta están claramente etiquetados, pero puede resultar un poco abrumador si es la primera vez que lo haces. A continuación te explicamos cómo hacerlo.

Identificación de los puertos correctos

En la barra de sonido: Busca las salidas etiquetadas como «Sub Out», «LFE Out» o «Subwoofer Output». Normalmente se trata de una sola toma RCA (roja o blanca).

Busca las salidas etiquetadas como «Sub Out», «LFE Out» o «Subwoofer Output». Normalmente se trata de una sola toma RCA (roja o blanca). Sobre el subwoofer: Busca las tomas etiquetadas como «LFE In» o «Line In», o bien verás dos entradas RCA (roja y blanca). Si ves tanto la entrada LFE como las entradas roja y blanca, utiliza la entrada LFE.

Conexión por cable paso a paso

Apaga todo. Desenchufa tanto la barra de sonido como el subwoofer de la toma de corriente. Así evitarás los chasquidos eléctricos que pueden dañar los altavoces. Esta configuración también es válida si tienes uno de los modelos de nuestra lista de los Las mejores barras de sonido con subwoofer. Consigue el cable adecuado. Necesitas un cable RCA para subwoofer (también llamado cable LFE). Tiene el mismo aspecto que un cable RCA estándar, con conectores en ambos extremos. La mayoría de los subwoofers incluyen este cable en la caja. Conéctate a la barra de sonido. Conecta un extremo del cable RCA a la toma «Sub Out» o «LFE» de la barra de sonido. Empuja con firmeza hasta que encaje en su sitio. Conéctalo al subwoofer. Conecta el otro extremo a la toma «LFE In» del subwoofer. Si tu subwoofer solo tiene entradas rojas/blancas sin la etiqueta «LFE», utiliza la entrada blanca (izquierda). Ajusta el punto de corte del subwoofer. En la parte trasera del subwoofer encontrarás el dial de crossover. Gíralo al máximo (normalmente entre 150 y 200 Hz) cuando lo conectes a una barra de sonido. La barra de sonido se encarga de la gestión de los graves, por lo que es conveniente que el subwoofer acepte todas las frecuencias que reciba. Enciéndelo y comprueba que funciona. Vuelve a enchufar ambos dispositivos a la corriente. Enciéndelos. Reproduce contenido con graves potentes para comprobar que el subwoofer emite sonido.

Ajuste de los niveles de graves tras la conexión

Mando a distancia de la barra de sonido: Pulsa los botones de graves +/- mientras se reproduce el audio. Empieza por el nivel medio.

Pulsa los botones de graves +/- mientras se reproduce el audio. Empieza por el nivel medio. Botón de volumen del subwoofer: En la parte trasera, gira en el sentido de las agujas del reloj para aumentar. Empieza al 50 %.

En la parte trasera, gira en el sentido de las agujas del reloj para aumentar. Empieza al 50 %. Aplicación de la barra de sonido: Samsung, Sonos y LG tienen aplicaciones con controles deslizantes de graves en los ajustes de audio.

Samsung, Sonos y LG tienen aplicaciones con controles deslizantes de graves en los ajustes de audio. Configuración óptima: Debes sentir los graves, no solo oírlos. Baja el volumen si los objetos traquetean o si los vecinos se quejan.

Solución de problemas comunes de conexión

El subwoofer no se empareja (inalámbrico)

Correcciones: Durante el emparejamiento, coloca el subwoofer a menos de un metro de la barra de sonido. Elimina las interferencias inalámbricas (routers WiFi, microondas). Apaga y vuelve a encender ambos dispositivos durante 10 segundos. Restablece los ajustes de fábrica del subwoofer (mantén pulsado el botón de reinicio durante 10 segundos). Comprueba la compatibilidad entre la barra de sonido y el subwoofer.

El subwoofer no emite ningún sonido

Correcciones: Comprueba el modo de entrada de la barra de sonido (es posible que el subwoofer no funcione en Bluetooth/AUX; cambia a HDMI). Activa el subwoofer en el menú de configuración de la barra de sonido. Gira el control de volumen del subwoofer al máximo para probarlo. Prueba con contenido con muchos graves. Comprueba que el cable RCA esté bien enchufado (en configuraciones con cable).

El subwoofer se enciende y se apaga de forma intermitente

Correcciones: Reduce las interferencias inalámbricas: aléjate de los routers WiFi. Mantén el subwoofer a menos de 3 metros de la barra de sonido. Comprueba que la conexión de alimentación esté bien conectada. Actualiza el firmware desde la página web del fabricante. Cambia las pilas del mando a distancia.

LED rojo intermitente

Correcciones: Rojo = no conectado. Repite el proceso de emparejamiento. Mantén pulsado el botón de emparejamiento durante 5-10 segundos, no solo 3. Enciende completamente la barra de sonido (no la dejes en modo de espera). Si la luz roja sigue encendida tras varios intentos, significa que el hardware está defectuoso.

Graves distorsionados o retumbantes

Correcciones: Baja el volumen del subwoofer al 50-70 %. Ajusta el punto de corte a 80-100 Hz (subwoofers con cable). Aleja el subwoofer de las esquinas. Activa el limitador de graves en la configuración de la barra de sonido. Comprueba que no haya conexiones RCA sueltas.

Consejos para una colocación óptima del subwoofer

Colocación en las esquinas: Potencia los graves, pero puede sonar retumbante. Ideal para salas grandes que requieran la máxima potencia de salida.

Potencia los graves, pero puede sonar retumbante. Ideal para salas grandes que requieran la máxima potencia de salida. Centro de la pared frontal: La opción más equilibrada para el 80 % de las configuraciones. Colócalo en el suelo, entre el lado izquierdo y el derecho del televisor.

La opción más equilibrada para el 80 % de las configuraciones. Colócalo en el suelo, entre el lado izquierdo y el derecho del televisor. Pared lateral: Distribuye los graves de forma más uniforme. Pruébalo si el sonido de los altavoces delanteros te parece desigual.

Distribuye los graves de forma más uniforme. Pruébalo si el sonido de los altavoces delanteros te parece desigual. Detrás del sofá: Ofrece unos graves envolventes que se notan. Ideal para ver películas.

Ofrece unos graves envolventes que se notan. Ideal para ver películas. Evita: Dentro de los armarios o detrás de las cortinas: esto amortigua los graves y provoca vibraciones.

Cómo conectar el subwoofer a la barra de sonido

La conexión de un subwoofer a la barra de sonido suele realizarse automáticamente en los sistemas inalámbricos: basta con enchufar ambos dispositivos y esperar 30 segundos a que se emparejen. Cuando la conexión automática falla, el emparejamiento manual consiste en pulsar los botones de ambos dispositivos para que entren en modo de detección. Los subwoofers con cable requieren un cable RCA que conecte la barra de sonido con el subwoofer, lo que garantiza una conexión fiable sin interferencias inalámbricas.

El indicador LED del subwoofer te da la respuesta: si parpadea, significa que está buscando una conexión; si permanece fijo en verde o ámbar, significa que se ha emparejado correctamente; y si está en rojo, significa que la conexión ha fallado. La mayoría de los problemas de conexión se deben a interferencias inalámbricas, a una distancia excesiva entre los dispositivos o a que se ha olvidado activar el subwoofer en la configuración de la barra de sonido.

Una vez conectado y colocado correctamente, el subwoofer transforma el sonido plano del televisor en un sonido cinematográfico capaz de hacer vibrar toda la habitación. Las escenas de acción cogen más fuerza, la música suena más llena y los videojuegos resultan más envolventes. Solo recuerda ajustar el nivel de graves para que la experiencia sea mejor, sin molestar a los vecinos ni hacer vibrar las ventanas.

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