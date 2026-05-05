Los 6 mejores volantes de carreras para PS5: una guía práctica de compra

Un volante de carreras no te hará más rápido de la noche a la mañana, pero sí will crear juegos de carreras en PS5 resulten más coherentes, controlados y atractivos. En el caso de juegos como Gran Turismo 7, Assetto Corsa Competizione, F1 24, yWRC, un volante puede modificar la sensación de frenado, dirección y tracción en comparación con un mando.

Esta guía se centra en qué ofrece realmente cada volante de competición, para quién es adecuado y cuáles son las ventajas e inconvenientes, para que puedas decidir si un modelo concreto se adapta a tu forma de jugar.

Cómo se elaboró esta guía

En lugar de clasificar los productos únicamente por su precio o popularidad, esta lista se basa en:

Diferencias fundamentales en el hardware (tipo de retroalimentación de fuerza, rango de rotación)

Fiabilidad a largo plazo y apoyo al ecosistema

Comentarios habituales de los jugadores de simulación de carreras

Compatibilidad con PS5 y títulos de carreras modernos

No todas las ruedas que aquí se muestran son «para todo el mundo». El objetivo es ayudarte a descartar rápidamente las opciones que no se ajustan a tus necesidades.

Resumen rápido de los mejores volantes de carreras para PS5

6 Los mejores volantes de carreras para PS5 que te llevarán al podio

Seguramente ya tienes tu consola, algunos de los mejores juegos de carreras y quizá incluso un televisor de lo más espectacular para PS5, todo listo. Ahora solo queda encontrar la última pieza que falta: un volante de carreras perfecto.

Así que no perdamos más de ese tiempo tan valioso. Sígueme y, en un abrir y cerrar de ojos, estarás ahí, en la pista, ganando carrera tras carrera.

1. Fanatec Gran Turismo DD Pro [El mejor volante de carreras para PS5]

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The Fanatec Gran Turismo DD Pro suele ser la opción elegida por los jugadores a los que les importa menos la comodidad y más precisión y nivel de detalle. Su motor de transmisión directa transmite con gran precisión las sutilezas del firme, los cambios de peso y el agarre de los neumáticos, algo que las ruedas con transmisión por correa no suelen conseguir.

No es la configuración más sencilla y requiere una solución de montaje sólida, pero para los jugadores que pasan mucho tiempo con juegos de simulación, la diferencia es bastante notable.

Ventajas Contras ✅ Retroalimentación de fuerza de accionamiento directo, muy detallada y precisa ✅ Compatible con una amplia gama de accesorios (pedales, llantas) ✅ Funcionamiento silencioso y respuesta ágil ✅ Las licencias de PS5 y PlayStation garantizan una amplia compatibilidad ✅ Configuración sencilla y compatibilidad con múltiples plataformas (consola/PC) ❌ Precio superior al de la mayoría de las llantas que no son de DD ❌ Requiere un soporte de escritorio resistente o una base de montaje para obtener el mejor rendimiento ❌ Solo incluye un juego de dos pedales de serie

Ideal para:

Jugadores que ya se han aficionado a las carreras de simulación y buscan una configuración a largo plazo que no les quede pequeña en poco tiempo.

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2. Thrustmaster T-GT II [El mejor volante para Gran Turismo 7]

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Creado conGran Turismoteniendo en cuenta que elThrustmaster T-GT II se centra en una retroalimentación de fuerza suave y constante, más que en la fuerza bruta. Ofrece un rendimiento especialmente bueno en Gran Turismo 7, donde el ajuste de la respuesta se percibe como más preciso que en muchos volantes de uso general.

Aunque no ofrece la flexibilidad de actualización de los sistemas de controlador directo, sigue siendo una opción fiable para los juegos de carreras exclusivos de PlayStation.

Ventajas Contras ✅ Transmisión por correa, que ofrece una sensación más suave y silenciosa que los sistemas de engranajes ✅ Retroalimentación de fuerza ajustada específicamente para Gran Turismotítulos ✅ La rotación de 1080° permite una conducción más realista ✅ Fabricación sólida y controles táctiles ✅ Incluye un juego de pedales de calidad ❌ Mayor coste entre las ruedas con transmisión por correa (gama alta) ❌ Es posible que el diámetro de la rueda y la ergonomía no se adapten a todos los tamaños de mano ❌ No ofrece una respuesta tan detallada como los sistemas de tracción directa

Ideal para:

EspecializadoGran Turismo jugadores que buscan una experiencia más refinada sin pasar a la transmisión directa.

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3. Logitech G923 [[El mejor volante de carreras para principiantes o de nivel básico]

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The Logitech G923 se suele recomendar porque es previsible y con quien es fácil convivir. La configuración es sencilla, es compatible con una amplia gama de juegos y el juego de pedales es mejor que el que ofrecen muchos volantes básicos.

La retroalimentación del sistema de engranajes no es tan suave como la de los sistemas de correa o de transmisión directa, pero es constante. Para los principiantes, esto es más importante que la potencia bruta.

Ventajas Contras ✅ La tecnología TRUEFORCE aporta un mayor nivel de detalle sincronizado con la física del juego ✅ Fabricación resistente con un rendimiento fiable ✅ Fácil instalación y funcionamiento «plug-and-play» en PS5 ✅ Buena respuesta de la retroalimentación de fuerza para lo que cuesta ✅ Amplia compatibilidad con numerosos juegos de carreras ❌ El sistema de transmisión por engranajes es más ruidoso y menos suave que el de transmisión por correa o directa ❌ Los pedales y las palancas de cambio pueden parecer básicos o ligeros ❌ Tecnología más antigua en comparación con muchas ruedas más modernas

Ideal para:

Jugadores que compran su primer volante de carreras o que quieren pasar de un mando a uno mejor.

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4. Thrustmaster T300RS GT [El mejor volante de competición de gama media]

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The Thrustmaster T300RS GT ocupa un término medio que resulta atractivo para los jugadores que desean una respuesta notablemente mejor que las ruedas básicas sin que ello suponga un gran aumento en el coste o la complejidad, cuando se trata de el mejorPS5juegos de carreras.

Su sistema de transmisión por correa ofrece una sensación de dirección más suave que las ruedas con engranajes, y la posibilidad de cambiar las llantas facilita su personalización posterior.

Ventajas Contras ✅ La retroalimentación de fuerza mediante transmisión por correa ofrece una sensación más suave que las soluciones con engranajes ✅ Rotación de la dirección de 1080° para un control realista ✅ Llantas intercambiables y opciones de mejora ✅ Buena relación calidad-precio para una rueda de gama media ✅ Compatible con PS5 y una amplia variedad de juegos ❌ Diseño de una generación anterior en comparación con las llantas de gama media más recientes ❌ La unidad de pedales resulta básica sin mejoras ❌ Se nota el ruido de la correa cuando se aplica mucha fuerza

Ideal para:

Jugadores que ya disfrutan de los volantes de carreras y quieren un mayor control sin tener que invertir en hardware de gama alta.

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5. Thrustmaster T248 [El volante de carreras de gama media con más funciones]

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The Thrustmaster T248 está pensado para los jugadores que valoran información y adaptabilidad. Su pantalla integrada muestra datos de telemetría y ajustes, lo que algunos jugadores encuentran útil, sobre todo a la hora de aprender cómo influye la retroalimentación de fuerza en la conducción.

La calidad de fabricación es más funcional que de gama alta, pero el rendimiento se sitúa cómodamente entre los modelos básicos y los de gama alta.

Ventajas Contras ✅ Pantalla integrada con información de telemetría y retroalimentación ✅ Mayor respuesta que las ruedas básicas ✅ Juego de pedales de calidad incluido ✅ OficialPlayStationconcesión de licencias yPS5 apoyo ✅ Fácil de usar y con niveles de retroalimentación de fuerza ajustables ❌ El recentrado de la retroalimentación de fuerza puede parecer lento ❌ No son tan suaves ni tan precisas como las ruedas que funcionan solo con correa ❌ El acabado plástico da una sensación menos lujosa que el de otras opciones de gama alta

Ideal para:

Jugadores a los que les gusta ajustar la configuración y buscan una respuesta más detallada que la que ofrecen los volantes básicos.

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6. Volante de carreras Hori Apex [El mejor volante de carreras económico para PS5]

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The Volante de carreras Hori Apex tiene una rotación limitada y carece de una auténtica retroalimentación de fuerza, pero también es sencillo y accesible. Funciona mejor para los juegos de carreras arcade o para partidas ocasionales en las que el realismo no es lo más importante.

Cuenta con una rotación ajustable de hasta 270°, vibración básica y una configuración «plug-and-play» que funciona bien para las carreras ocasionales o de estilo arcade. Esto lo convierte en una opción acertada para los jugadores que buscan un la sensación de conducir sin la complejidad ni el coste de una configuración completa de simulación de carreras.

Ventajas Contras ✅ Una opción muy asequible para iniciarse en el mundo de los volantes de competición ✅ Configuración sencilla «plug-and-play» ✅ Ligero y fácil de colocar ✅ OficialPlayStation licencia de compatibilidad ✅ Un buen puente entre el mando y los volantes con retroalimentación de fuerza ❌ No ofrece una auténtica retroalimentación de fuerza: utiliza un sistema de resistencia con cordón elástico ❌ La rotación limitada (270°) no es la más adecuada para la simulación ❌ No ofrece la sensación de conducir un coche de verdad

Ideal para:

Para quienes compiten de vez en cuando, los jugadores más jóvenes o aquellos que no tienen claro si una configuración completa de simulación es lo adecuado para ellos.

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¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar un volante de carreras para PS5?

Hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un un accesorio genial para videojuegoscomo unPS5 el volante. Y si además tenemos en cuenta lo mucho que pueden variar los precios, es fácil que esta decisión parezca más complicada de lo que realmente es.

Pero, aunque en realidad lo fundamental es conocer tus necesidades y comprender las características y los parámetros clave, aún hay muchas cosas que tendrás que averiguar por tu cuenta. Por suerte, estoy aquí para ayudarte y, a continuación, te daré toda la información que te pueda faltar:

Característica Detalles / Qué hay que tener en cuenta Tipo de retroalimentación de fuerza – Accionado por engranajes: Resistente y asequible, pero menos suave — Accionamiento por correa: Una sensación de conducción más natural y un funcionamiento más silencioso — Transmisión directa: El más detallado y con mayor capacidad de respuesta, aunque a un precio más elevado Rango de rotación – 270°: Control al estilo de los juegos de arcade – 900°–1080°: Una conducción más realista para los juegos centrados en la simulación Pedales A menudo son más importantes que la propia rueda. Fíjate en: — Buena resistencia de frenado — Estructura metálica siempre que sea posible — Opciones de actualización si tienes pensado mejorar el sistema más adelante Espacio y montaje Las ruedas más resistentes ofrecen las siguientes ventajas: — Una plataforma giratoria o una cabina — Un escritorio resistente o una superficie de apoyo

Una vez que comprendas estos conceptos básicos, te resultará mucho más fácil reducir las opciones. Un volante de carreras debe resultar cómodo, ofrecer un manejo constante y ser adecuado para la frecuencia —y la intensidad— con la que tengas pensado competir.

Un volante de carreras rinde al máximo cuando se combina con un escritorio o una cabina de calidad y se complementa con otros accesorios que mejoran la configuración y la comodidad. Muchos jugadores también invierten en auriculares para videojuegos, mandos y sillas para completar la experiencia.

My Reflexiones finales sobre el mejor volante de carreras para PS5

En realidad, no hay un único volante de carreras que sea «el mejor» para PS5 – La elección adecuada depende de la frecuencia con la que juegues, del grado de realismo que busques y del espacio y el esfuerzo de montaje con los que te sientas cómodo.

Fanatec Gran Turismo DD Pro – Si lo que más te importa es el máximo realismo y una retroalimentación de fuerza precisa, este volante de tracción directa ofrece un nivel de detalle y una capacidad de respuesta inigualables para los pilotos de simulación más exigentes.

– Si lo que más te importa es el máximo realismo y una retroalimentación de fuerza precisa, este volante de tracción directa ofrece un nivel de detalle y una capacidad de respuesta inigualables para los pilotos de simulación más exigentes. Thrustmaster T-GT II – Ideal para uso exclusivo Gran Turismo A los jugadores les ofrece una respuesta fluida gracias a la transmisión por correa y una experiencia refinada, pensada para consolas.

– Ideal para uso exclusivo Gran Turismo A los jugadores les ofrece una respuesta fluida gracias a la transmisión por correa y una experiencia refinada, pensada para consolas. Logitech G923 – Una opción ideal para principiantes o jugadores ocasionales: es fácil de configurar, fiable y mejora la inmersión sin resultar abrumadora.

Si quieres explorar más opciones además de PS5, existen guías completas que abarcan el los mejores volantes para simulación de carreras en todas las plataformas y gamas de precios, lo que te permite comparar características y nivel de realismo antes de decidirte.

Preguntas frecuentes