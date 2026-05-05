Die 6 besten Rennlenkräder für die PS5: Ein praktischer Einkaufsratgeber

Ein Lenkrad macht dich nicht von heute auf morgen schneller, aber es will Rennspiele entwickeln auf PS5 sich stimmiger, kontrollierter und fesselnder anfühlen. Bei Spielen wie Gran Turismo 7, Assetto Corsa Competizione, F1 24undWRC… ein Lenkrad kann das Gefühl beim Bremsen, Lenken und bei der Traktion im Vergleich zu einem Controller verändern.

Dieser Leitfaden konzentriert sich auf Was die einzelnen Lenkräder tatsächlich bieten, für wen es sinnvoll ist und wo die Vor- und Nachteile liegen – damit du entscheiden kannst, ob ein bestimmtes Modell zu deiner Spielweise passt.

Wie dieser Leitfaden entstanden ist

Anstatt Produkte ausschließlich nach Preis oder Beliebtheit zu ordnen, basiert diese Liste auf folgenden Kriterien:

Wesentliche Unterschiede bei der Hardware (Art des Force-Feedback, Drehbereich)

Langfristige Zuverlässigkeit und Unterstützung des Ökosystems

Häufiges Feedback von Sim-Racing-Spielern

Kompatibilität mit PS5 und moderne Rennspiele

Nicht jedes Rad hier ist „für jeden geeignet“. Das Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, Optionen, die nicht Ihren Bedürfnissen entsprechen, schnell auszuschließen.

Ein kurzer Überblick über die besten Rennlenkräder für die PS5

6 Die besten Rennlenkräder für die PS5, die dich aufs Podium bringen

Du hast wahrscheinlich schon eine Spielkonsole, ein paar erstklassige Rennspiele und vielleicht sogar einen super Fernseher für PS5, alles ist bereit. Jetzt fehlt nur noch das letzte i-Tüpfelchen – ein perfektes Lenkrad.

Also lass uns keine weitere kostbare Zeit verschwenden. Folge mir, und schon bald wirst du auf der Rennstrecke stehen und im Handumdrehen ein Rennen nach dem anderen gewinnen.

1. Fanatec Gran Turismo DD Pro [Das beste Rennlenkrad für die PS5]

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The Fanatec Gran Turismo DD Pro wird oft von Spielern gewählt, denen es weniger um Bequemlichkeit als vielmehr um Präzision und Detailgenauigkeit. Sein Direktantriebsmotor vermittelt die Feinheiten der Straßenbeschaffenheit, Gewichtsverlagerungen und den Reifenhaftung auf eine Weise, wie es Räder mit Riemenantrieb in der Regel nicht können.

Die Einrichtung ist nicht gerade einfach, und eine stabile Befestigungslösung ist von Vorteil, aber für Spieler, die viel Zeit mit Simulationsspielen verbringen, ist der Unterschied deutlich spürbar.

Vorteile Nachteile ✅ Äußerst detailliertes, präzises Force-Feedback mit Direktantrieb ✅ Kompatibel mit einer Vielzahl von Zubehörteilen (Pedale, Felgen) ✅ Leiser Betrieb und direktes Fahrgefühl ✅ Die PS5- und PlayStation-Zertifizierung gewährleistet umfassende Kompatibilität ✅ Einfache Einrichtung und plattformübergreifende Nutzung (Konsole/PC) ❌ Höherer Preis im Vergleich zu den meisten Rädern ohne DD ❌ Für optimale Leistung ist ein stabiler Tischständer oder ein Cockpit erforderlich ❌ Wird standardmäßig nur mit einem 2-Pedal-Set geliefert

Am besten geeignet für:

Spieler, die sich bereits dem Sim-Racing verschrieben haben und eine langfristige Ausstattung suchen, an deren Grenzen sie nicht so schnell stoßen werden.

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2. Thrustmaster T-GT II [Das beste Lenkrad für Gran Turismo 7]

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Erstellt mitGran Turismovor diesem HintergrundThrustmaster T-GT II legt den Schwerpunkt eher auf ein gleichmäßiges, konsistentes Force-Feedback als auf reine Kraft. Es schneidet besonders gut ab bei Gran Turismo 7, wo sich die Feinabstimmung bewusster anfühlt als bei vielen Allzweckrädern.

Auch wenn es nicht die gleiche Flexibilität bei Upgrades bietet wie Systeme mit Direktantrieb, bleibt es dennoch eine zuverlässige Option für Rennspiele, die ausschließlich auf der PlayStation erhältlich sind.

Vorteile Nachteile ✅ Riemenantrieb für ein sanfteres und leiseres Fahrgefühl als bei Zahnradgetrieben ✅ Speziell abgestimmtes Force Feedback für Gran TurismoTitel ✅ Die 1080°-Drehung sorgt für ein realistischeres Lenkgefühl ✅ Solide Verarbeitungsqualität und gut zu bedienende Tasten ✅ Inklusive hochwertigem Pedalset ❌ Höhere Kosten bei riemengetriebenen Rädern (Premium-Klasse) ❌ Der Raddurchmesser und die Ergonomie sind möglicherweise nicht für jede Handgröße geeignet ❌ Nicht so detailreiches, unverfälschtes Klangbild wie bei Direktantriebssystemen

Am besten geeignet für:

SpeziellGran Turismo Spieler, die ein verfeinertes Spielerlebnis suchen, ohne auf Direktantrieb umzusteigen.

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3. Logitech G923 [[Das beste Rennlenkrad für Einsteiger]

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The Logitech G923 wird oft empfohlen, weil es berechenbar und unkompliziert. Die Einrichtung ist unkompliziert, die Spielkompatibilität ist groß und das Pedalset ist besser als das, was viele Einsteiger-Lenkräder bieten.

Das Rückmeldesystem mit Zahnradantrieb ist nicht so gleichmäßig wie bei Riemen- oder Direktantriebssystemen, aber dafür zuverlässig. Für Anfänger ist dies wichtiger als die reine Kraft.

Vorteile Nachteile ✅ TRUEFORCE-Feedback sorgt für zusätzliche Details, die mit der Spielphysik synchronisiert sind ✅ Robuste Konstruktion mit zuverlässiger Leistung ✅ Einfache Einrichtung und Plug-and-Play PS5 ✅ Für diesen Preis eine gute Reaktionsfähigkeit des Force-Feedbacks ✅ Breite Kompatibilität mit vielen Rennspielen ❌ Ein Zahnradantrieb ist lauter und läuft weniger gleichmäßig als ein Riemen- oder Direktantrieb ❌ Pedale und Schalthebel können sich etwas einfach oder leicht anfühlen ❌ Im Vergleich zu vielen neueren Rädern veraltete Technologie

Am besten geeignet für:

Spieler, die ihr erstes Lenkrad kaufen oder von einem Controller umsteigen.

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4. Thrustmaster T300RS GT [Das beste Rennlenkrad der Mittelklasse]

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The Thrustmaster T300RS GT liegt genau in der Mitte und spricht Spieler an, die deutlich besseres Feedback als Einsteigermodelle, ohne dass dabei die Kosten oder der Aufwand wesentlich steigen, wenn sie die am bestenPS5Rennspiele.

Sein riemengetriebenes System sorgt für ein geschmeidigeres Lenkgefühl als bei Lenkrädern mit Zahnradantrieb, und dank der Möglichkeit, die Lenkradkränze auszutauschen, lässt es sich später leichter individuell anpassen.

Vorteile Nachteile ✅ Das riemengetriebene Force-Feedback sorgt für ein sanfteres Spielgefühl als Lösungen mit Zahnradantrieb ✅ 1080°-Lenkwinkel für realistische Steuerung ✅ Austauschbare Felgen und Aufrüstmöglichkeiten ✅ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für ein Mittelklasse-Laufrad ✅ Kompatibel mit PS5 und eine große Auswahl an Spielen ❌ Veraltetem Design im Vergleich zu neueren Mittelklasse-Rädern ❌ Die Pedaleinheit wirkt ohne Upgrades recht einfach ❌ Bei hoher Belastung sind Geräusche des Riemens zu hören

Am besten geeignet für:

Spieler, die bereits Spaß an Rennlenkrädern haben und sich eine bessere Steuerung wünschen, ohne sich gleich auf teure Hardware festlegen zu müssen.

★ Das beste Performance-Lenkrad der Mittelklasse Thrustmaster T300RS GT Bei Amazon erhältlich

5. Thrustmaster T248 [Das beste Rennlenkrad der Mittelklasse mit umfangreicher Ausstattung]

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The Thrustmaster T248 ist für Spieler gedacht, die Wert auf Informationen und Einstellmöglichkeiten. Sein integriertes Display zeigt Telemetriedaten und Einstellungen an, was manche Spieler als hilfreich empfinden, insbesondere wenn sie lernen, wie sich das Force Feedback auf das Fahrgefühl auswirkt.

Die Verarbeitungsqualität ist eher zweckmäßig als hochwertig, doch die Leistung liegt deutlich zwischen Einsteiger- und Enthusiastenmodellen.

Vorteile Nachteile ✅ Integriertes Display mit Telemetrie- und Rückmeldeinformationen ✅ Bessere Rückmeldung als Einsteigerlenkräder ✅ Solides Pedalset im Lieferumfang enthalten ✅ OffiziellPlayStationLizenzierung undPS5 Unterstützung ✅ Einfach zu bedienen und mit einstellbarer Kraftrückmeldung ❌ Das Zurücksetzen der Force-Feedback-Funktion kann sich langsam anfühlen ❌ Nicht so laufruhig oder detailreich wie Räder, die ausschließlich mit Riemenantrieb betrieben werden ❌ Die Kunststoffausführung wirkt weniger hochwertig als bei Modellen der Oberklasse

Am besten geeignet für:

Spieler, die gerne an den Einstellungen herumtüfteln und sich ein detaillierteres Feedback wünschen, als es einfache Lenkräder bieten.

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6. Hori Racing Wheel Apex [Das beste preisgünstige Lenkrad für die PS5]

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The Hori Racing Wheel Apex Die Drehbewegung ist zwar eingeschränkt und es fehlt an echtem Force-Feedback, dafür ist das Steuerrad aber einfach und leicht zu bedienen. Es eignet sich am besten für Arcade-Rennspiele oder Gelegenheitsspiele, bei denen Realismus keine Priorität hat.

Es verfügt über eine um bis zu 270° einstellbare Drehung, grundlegende Vibrationsrückmeldung und eine Plug-and-Play-Einrichtung, die sich gut für Gelegenheits- oder Arcade-Rennspiele eignet. Damit ist es eine sinnvolle Wahl für Spieler, die ein ein Lenkrad-Erlebnis ohne Komplexität und hohe Kosten eines kompletten Sim-Racing-Setups.

Vorteile Nachteile ✅ Sehr günstiger Einstieg in die Welt der Rennlenkräder ✅ Einfache Plug-and-Play-Einrichtung ✅ Leicht und einfach zu positionieren ✅ OffiziellPlayStation Lizenz zur Kompatibilität ✅ Gute Schnittstelle zwischen Controller und Lenkrädern mit Force Feedback ❌ Kein echtes Force Feedback – nutzt ein Bungee-/Gummiband-Widerstandssystem ❌ Die begrenzte Drehbarkeit (270°) ist für die Simulation nicht ideal ❌ Vermittelt kein echtes Fahrgefühl

Am besten geeignet für:

Gelegentliche Rennspiele, jüngere Spieler oder solche, die sich nicht sicher sind, ob ein komplettes Sim-Setup das Richtige für sie ist.

★ Das beste preisgünstige Lenkrad für die PS5 Hori Racing Wheel Apex Bei Amazon erhältlich

Was sollte man beim Kauf eines PS5-Rennlenkrads beachten?

Bei der Auswahl eines tolles Gaming-Zubehörwie einPS5 Lenkrad. Und wenn man dann noch bedenkt, wie stark die Kosten variieren können, wirkt diese Entscheidung schnell komplizierter, als sie eigentlich ist.

Aber auch wenn es in Wirklichkeit vor allem darauf ankommt, die eigenen Bedürfnisse zu kennen und die wichtigsten Funktionen und Parameter zu verstehen, gibt es dennoch vieles, was man selbst herausfinden muss. Zum Glück bin ich für euch da, und im Folgenden werde ich euch alle Informationen liefern, die euch vielleicht noch fehlen:

Funktion Details / Worauf Sie achten sollten Art des Force-Feedback –Zahnradgetrieben: Langlebig und preiswert, aber nicht ganz so geschmeidig – Riemenantrieb: Ein natürlicheres Lenkgefühl und ein leiserer Lauf – Direktantrieb: Am detailliertesten und reaktionsschnellsten, jedoch mit höheren Kosten Drehbereich –270°: Steuerung im Arcade-Stil –900°–1080°: Realistischeres Lenkverhalten für simulationsorientierte Spiele Pedale Oft sind diese Aspekte wichtiger als das Rad selbst. Achten Sie auf: – Solider Bremswiderstand – Soweit möglich Metallkonstruktion – Upgrade-Möglichkeiten, falls Sie später eine Aufrüstung planen Platzbedarf & Montage Stärkere Räder profitieren von: – Ein Radständer oder ein Cockpit – Ein stabiler Schreibtisch oder eine Montagefläche

Sobald man diese Grundlagen verstanden hat, fällt die Auswahl der passenden Optionen viel leichter. Ein Lenkrad sollte sich angenehm anfühlen, ein gleichbleibendes Fahrgefühl bieten und zu der Häufigkeit – und dem Ernst – passen, mit der man Rennen fahren möchte.

Ein Lenkrad entfaltet seine volle Leistung am besten, wenn es mit einem stabilen Schreibtisch oder Cockpit kombiniert und durch weiteres Zubehör ergänzt wird, das dein Setup und deinen Komfort verbessert. Viele Spieler investieren zudem in Gaming-Headsets, Controller und Gaming-Stühle um das Erlebnis abzurunden.

My Abschließende Gedanken zum besten Lenkrad für die PS5

Es gibt nicht wirklich ein einziges „bestes“ Lenkrad für PS5 – Die richtige Wahl hängt davon ab, wie oft Sie spielen, wie realistisch das Spielerlebnis sein soll und wie viel Platz und Aufwand für den Aufbau Sie in Kauf nehmen möchten.

Fanatec Gran Turismo DD Pro – Wenn ultimativer Realismus und präzises Force-Feedback für Sie an erster Stelle stehen, bietet dieses Direktantriebs-Lenkrad ernsthaften Sim-Racern unübertroffene Detailtreue und Reaktionsfreudigkeit.

– Wenn ultimativer Realismus und präzises Force-Feedback für Sie an erster Stelle stehen, bietet dieses Direktantriebs-Lenkrad ernsthaften Sim-Racern unübertroffene Detailtreue und Reaktionsfreudigkeit. Thrustmaster T-GT II – Ideal für engagierte Gran Turismo Spielern bietet es ein flüssiges, riemengetriebenes Feedback und ein ausgefeiltes, auf Konsolen ausgerichtetes Spielerlebnis.

– Ideal für engagierte Gran Turismo Spielern bietet es ein flüssiges, riemengetriebenes Feedback und ein ausgefeiltes, auf Konsolen ausgerichtetes Spielerlebnis. Logitech G923 – Eine gute Wahl für Anfänger oder Gelegenheitsspieler: Es lässt sich leicht einrichten, ist zuverlässig und sorgt für mehr Spielspaß, ohne zu überfordern.

Wenn Sie weitere Möglichkeiten entdecken möchten, die über PS5… gibt es umfassende Anleitungen, die sich mit dem Die besten Sim-Racing-Lenkräder über alle Plattformen und Preisklassen hinweg, damit Sie Funktionen und Realismus vergleichen können, bevor Sie sich entscheiden.

Häufig gestellte Fragen