Die 9 besten Corsair-Tastaturen für Geschwindigkeit, Stil und Leistung im Jahr 2025

Das BesteCorsair Die Tastatur überzeugt durch eine Kombination aus Präzision, Geschwindigkeit und hochwertiger Verarbeitung, die sie auf dem Gaming- und Enthusiastenmarkt von anderen abhebt.

Corsair Tastaturen sind bekannt für ihre blitzschnelle Reaktionszeiten die viele andere Marken übertreffen und sie damit zur ersten Wahl für ambitionierte Spieler in der Gaming-Peripherie-Branche machen.

Dieser Leitfaden stellt die besten Optionen in CorsairDas Sortiment reicht von Flaggschiff-Modellen mit zahlreichen Premium-Funktionen bis hin zu preisgünstigen Gaming-Tastaturen in verschiedenen Preisklassen, die dennoch eine hervorragende Leistung bieten. Wenn Sie bereit sind, Ihre Ausrüstung aufzurüsten, hilft Ihnen diese Liste bei der Auswahl des besten Modells. Corsair Tastatur, damit jeder Tastenanschlag zählt.

Unsere Top-Empfehlungen für Corsair-Tastaturen

Ich habe schon eine ganze Reihe von Corsair Tastaturen – und diese drei haben sich in verschiedenen Kategorien, sei es bei Preis, Hardware oder Anpassungsmöglichkeiten, durchweg als die besten erwiesen. Jede einzelne vereint erstklassige Verarbeitungsqualität, reaktionsschnelle Tasten und Anpassungsfunktionen, die im täglichen Gebrauch einen echten Unterschied machen.

Hier ist ein kurzer Überblick über unsere Top-Empfehlungen für Corsair Tastaturen:

Corsair K100 RGB – optisch-mechanische Tastatur – Das ist zweifellos die fortschrittlichste Tastatur auf dem Corsair Produktpalette. Sie vereint blitzschnelle optisch-mechanische Schalter mit einem 8.000 Hz Abtastrate für nahezu verzögerungsfreie Reaktionszeiten – ein Traum für den Wettkampfspielbereich. Corsair K55 RGB PRO Membrantastatur – Wenn Sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis suchen, ohne dabei auf Qualität zu verzichten, ist dieses Modell genau das Richtige für Sie. Dank der leisen, reaktionsschnellen Tasten eignet es sich perfekt für Gemeinschaftsräume, während die anpassbaren RGB-Zonen für eine persönliche Note sorgen. Corsair K70 MAX RGB – Mechanische Tastatur mit Magnetbefestigung – zweifellos die innovativste Corsair-Tastatur, die ich je benutzt habe. Dank ihrer magnetisch-mechanischen Schalter kannst du den Auslösepunkt jeder Taste individuell einstellen und hast so die volle Kontrolle darüber, wie die Tastatur reagiert.

Um einen umfassenden Überblick über diese Tastaturen, ihre Leistung und ihre Funktionen zu erhalten, werfen wir einen Blick auf die folgenden Abschnitte mit den neun am bestenCorsair Tastaturen.

Die 9 besten Corsair-Tastaturen

Corsair hat sich einen hervorragenden Ruf für die Entwicklung von Tastaturen erworben, die Leistung, Langlebigkeit und Stil in Einklang bringen.

Im folgenden Abschnitt finden Sie die Die 9 besten Corsair-Tastaturen verfügbar, sodass Sie leichter das Modell auswählen können, das zu Ihrer Gaming- oder Arbeitsumgebung passt.

Technische Daten Details Schaltertyp Corsair OPX – optisch-mechanisch Formfaktor In voller Größe Betätigungsbereich 1,0 mm Hub, 3,2 mm Gesamtweg Konnektivität Kabelgebunden (USB 3.0-Passthrough) Tastenkappen Doppelspritzguss aus PBT Beleuchtung Tastenweises RGB mit iCUE-Integration Abmessung 470 mm × 166 mm × 38 mm

The Corsair K100 RGB ist ein Kraftpaket, das für Gamer entwickelt wurde, die Spitzenleistung und individuelle Anpassungsmöglichkeiten erwarten. Es nutzt Corsair OPX optisch-mechanische Schalter für blitzschnelle Bedienung und verfügt über ein spezielles iCUE-Multifunktionsrad, mit dem Sie Medien, Makros und Einstellungen im Spiel wie nie zuvor steuern können.

Dank ihrer hochwertigen Verarbeitung, die einen Aluminiumrahmen mit einer RGB-Beleuchtung für jede einzelne Taste verbindet, ist diese Tastatur ideal für Präzision und Ästhetik. Außerdem verfügt sie über eine Abtastrate von bis zu 8.000 Hz dank der AXON Hyper-Processing-Technologie von Corsair, wodurch Eingaben schneller als je zuvor registriert werden. Wenn Sie Ihr Spielerlebnis bei uns auf ein neues Niveau heben möchten, würde ich Ihnen empfehlen, es mit einem der die besten Gaming-Monitore.

Für alle, die Wert auf präzise Steuerung, ultraschnelle Reaktionszeiten und einen Funktionsumfang legen, der über das Übliche hinausgeht, ist die K100 eine der ersten Adressen im Corsair-Sortiment.

Vorteile Nachteile ✅ Ultraschnelle OPX-Schalter für eine schnelle Reaktion auf Tastendrücke. ✅ Spezielles iCUE-Steuerrad für erweiterte Funktionen. ✅ Der robuste Aluminiumrahmen sorgt für langfristige Zuverlässigkeit. ✅ Individuell anpassbare RGB-Beleuchtung für jede Taste. ✅ Angenehmer Tastenabstand für längeres Tippen und Gaming-Sessions. ✅ Integrierter Profilspeicher für Makros und Beleuchtungseinstellungen. ❌ Der Preis ist zwar etwas hoch, aber die Premium-Funktionen rechtfertigen ihn.

Fazit:The K100 liefertSpitzenleistung bei Geschwindigkeit und Steuerung mit ihren optischen Schaltern und dem iCUE-Rad ist sie eine der vielseitigsten Tastaturen auf dem Markt. Wenn du Gaming oder die Erstellung von Inhalten ernst nimmst, gehört sie zweifellos zu den besten Corsair die besten Tastaturen, die man bekommen kann.

2. Corsair K55 RGB PRO Membrantastatur [Die beste preisgünstige Tastatur von Corsair]

Technische Daten Details Schaltertyp Membran Formfaktor In voller Größe Betätigungsbereich Standardmäßige Membranbetätigung Konnektivität Kabelgebundenes USB Tastenkappen Standard ABS Beleuchtung Zonenbasierte RGB-Hintergrundbeleuchtung Abmessung 481 mm x 167 mm x 36 mm

The Corsair K55 RGB PRO ist eine hervorragende Wahl für Gamer und Gelegenheitsnutzer, die eine zuverlässige Tastatur suchen, ohne dabei ihr Budget zu sprengen. Sie Folientastaturen ein leiseres, sanfteres Tippgefühl bieten und gleichzeitig schnelle Reaktionszeiten beim Gaming gewährleisten. Mit spezielle Makrotasten, dynamische RGB-HintergrundbeleuchtungundVerschüttungssicherheit… es ist eine praktische und zugleich elegante Tastatur für den täglichen Gebrauch. Außerdem ist sie leicht und äußerst mobil, was sie perfekt macht für mobile oder kompakte Schreibtischkonfigurationen.

Es bietet spezielle Mediensteuerungstasten und Makrotasten, was in dieser Preisklasse selten ist, was es zu einem der die besten Gaming-Tastaturen für den täglichen Gebrauch.

Die integrierten Mediensteuerungen und anpassbaren Makrofunktionen verbessern die Benutzerfreundlichkeit sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit, während die abnehmbare Handballenauflage für zusätzlichen Komfort bei längeren Sitzungen sorgt.

Selbst als preisgünstige Variante verfügt es über programmierbare Medientasten, sodass Sie Audiofunktionen oder Makros im Handumdrehen steuern können.

Vorteile Nachteile ✅ Leise Membrantasten, ideal für Gemeinschaftsräume. ✅ Spezielle Makrotasten für schnelle benutzerdefinierte Befehle. ✅ Robustes und spritzwassergeschütztes Design für zusätzliche Sicherheit. ✅ Leicht und handlich, ideal für kleine Aufbauten. ✅ Zonenbasierte RGB-Beleuchtung für einen Hauch von Stil. ✅Einfache Plug-and-Play-Einrichtung mit Unterstützung für Corsair iCUE. ❌ Es fehlt die schnelle Auslösung und das taktile Feedback mechanischer Schalter, dennoch eignet es sich gut für Gelegenheitsspiele.

Fazit:Wenn Sie auf der Suche nach einem preisgünstige Tastatur das ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Ausstattung bietet, das K55 RGB PRO ist ein idealer Einstieg in das Corsair-Sortiment. Es ist besonders attraktiv, wenn Sie ein ein leises, angenehmes Tippgefühl mit genau den richtigen Anpassungsmöglichkeiten für Gaming und Arbeit.

3. CORSAIR K70 MAX RGB – Mechanische Tastatur mit Magnetbefestigung [Ideal für modernste Switch-Technologie]

Technische Daten Details Schaltertyp Magnetisch-mechanisch (einstellbar) Formfaktor In voller Größe Betätigungsbereich 0,4 mm bis 3,6 mm (einstellbar) Konnektivität Kabelgebundenes USB-C Tastenkappen Langlebiges PBT im Zweikomponenten-Spritzgussverfahren Beleuchtung Tastenweises RGB mit iCUE-Integration Abmessung 444 mm × 166 mm × 40 mm

The Corsair K70 MAX RGB setzt mit seiner magnetisch-mechanische Schalter. Diese Schalter ermöglichen einstellbare Betätigung, sodass Sie die Reaktionszeit der Tasten ganz nach Ihren Wünschen einstellen können – ganz gleich, ob Sie ultraschnelle Eingaben beim Gaming oder ein etwas bedächtigeres Tippgefühl benötigen. In Kombination mit RGB-Beleuchtung pro Taste, hochwertige Verarbeitung aus Aluminiumundinterner Speicher für Profile, bietet es unübertroffene Personalisierungsmöglichkeiten für Die besten PC-Spiele.

Besonders gut gefällt mir, wie die Rapid-Trigger-Technologie verändert das Spielgefühl bei rasanten Spielen – es ist fast so, als würde die Tastatur meinen nächsten Zug vorhersehen. Die iCUE integration ist für mich ein weiteres Highlight, da ich alles – von der Beleuchtung bis hin zu den Leistungseinstellungen – ganz unkompliziert anpassen kann. Außerdem schätze ich die doppelt gespritzten PBT-Tastenkappen, die auch nach langen Gaming-Sessions ihre Haptik und ihr Aussehen behalten. Es fühlt sich so an, als hätte Corsair diese Tastatur speziell für Spieler wie mich entwickelt – für diejenigen, die Geschwindigkeit, Kontrolle und langlebige Qualität in einem Gerät suchen.

Vorteile Nachteile ✅ Magnetisch-mechanische Schalter mit individuell einstellbarer Betätigung für optimale Kontrolle. ✅ Individuell ansteuerbare RGB-Beleuchtung mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten über iCUE. ✅ Der robuste Aluminiumrahmen sorgt für langlebige Leistung. ✅ Integrierter Speicher zum Speichern mehrerer Profile für Gaming und Arbeit. ✅ Bequeme Handballenauflage für längeres Arbeiten. ✅ Reibungsloses, schnelles Ansprechverhalten – ideal für Wettkämpfe. ❌ Es ist teurer als die meisten Gaming-Tastaturen, aber die innovativen Funktionen und die hochwertige Verarbeitung machen den Preis wieder wett.

Fazit:Wenn du ein Gamer oder PC-Fan bist, der es liebt, jeden Aspekt seiner Tastatur individuell anzupassen, dann ist die K70 MAX RGB liefert. Seine hochmoderne Magnetschalter bietet ein Maß an Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten, das Standard-Tastaturen nicht bieten, und ist damit eine der fortschrittlichsten Optionen im Angebot von Corsair.

Technische Daten Details Schaltertyp MGX-Magnet-Hall-Effekt Formfaktor Tenkeyless (TKL) Betätigungsbereich 0,4 mm bis 3,6 mm (einstellbar) Konnektivität Kabelgebundenes USB-C Tastenkappen ABS-Doppelspritzguss Beleuchtung Tastenweises RGB mit iCUE-Integration Abmessung 360 mm × 164 mm × 40 mm

The Corsair K70 PRO TKL ist für ambitionierte Wettkampfspieler konzipiert, die Präzision und Geschwindigkeit verlangen. Es verfügt über vorbeschmierte MGX-Magnet-Hall-Effekt-Schalter am Hauptinstrumentenbrett, wodurch die Spieler die Tastenempfindlichkeit für verschiedene Spiele präzise einstellen können, während die Für die Funktionstasten und die nicht primären Tasten kommen mechanische MLX-Schalter zum Einsatz, die nicht einstellbar sind. Das tenkeyless (TKL)-Design schafft Platz auf dem Schreibtisch und erleichtert den Transport zu Turnieren, während Rapid Trigger und SOCD blitzschnelle und zuverlässige Eingaben bei spannenden Spielsituationen gewährleisten.

Ich habe schon früher TKL-Tastaturen verwendet, aber diese hier fühlt sich anders an. Die Reaktionsgeschwindigkeit und die Anpassungsmöglichkeiten machen sich in Wettkämpfen wirklich bemerkbar. Das abnehmbare USB-C-Kabel sorgt für mehr Mobilität, und die Verarbeitung fühlt sich äußerst robust an, was mir auf Reisen zu Veranstaltungen ein gutes Gefühl gibt.

Mir gefällt auch, dass sich die RGB-Beleuchtung für jede einzelne Taste über iCUE schnell anpassen lässt, sodass ich je nach Spiel unterschiedliche Profile einstellen kann. Die Balance zwischen Komfort und Leistung ist genau richtig, sodass sich auch lange Spielsitzungen mühelos anfühlen.

Wer sich für den Kauf einer Corsair K70 interessiert, sollte diesen Tipp beherzigen: Kombinieren Sie Ihre Tastatur mit der das beste Corsair-Headset für eine vollständig synchronisierte Konfiguration. Es ist ideal für Spieler, die ein leistungsstarkes, kompaktes Keyboard suchen, das für den Turniereinsatz geeignet ist.

Vorteile Nachteile ✅ Vorgeölte MGX-Magnetschalter mit anpassbarer Betätigung für ultrapräzises Gameplay. ✅ Rapid Trigger und SOCD für Reaktionsgeschwindigkeit auf Wettkampfniveau. ✅ Dank des TKL-Designs ist sie ideal für unterwegs und bietet mehr Platz für die Maus. ✅ Robuste, turniertaugliche Verarbeitung. ✅ Individuelle RGB-Beleuchtung für jede Taste mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten über iCUE. ✅ Gleichbleibende Leistung sowohl beim Gaming als auch im Alltag. ❌ Es fehlt ein Ziffernblock, aber das ist bewusst so gewählt, um die Mobilität zu gewährleisten und Platz auf dem Schreibtisch zu sparen.

Fazit:Diese Tastatur wurde speziell für eSports und Wettkämpfe entwickelt und bietet dir Geschwindigkeit, Präzision und Mobilität, ohne dabei Abstriche bei der Verarbeitungsqualität oder der Optik zu machen.

5. Corsair K70 RGB PRO – kabelgebundene mechanische Gaming-Tastatur [Am besten für Leistung im Vollbildmodus]

Technische Daten Details Schaltertyp Cherry MX RGB Red Formfaktor In voller Größe Betätigungsbereich zwei Komma null Millimeter Konnektivität Kabelgebundenes USB-C Tastenkappen PBT Double-Shot PRO Beleuchtung Tastenweises RGB mit iCUE-Integration Abmessung 444 mm × 166 mm × 40 mm

The Corsair K70 RGB PROist einein Kraftpaket in voller Größe für Gamer, die sich maximale Funktionen und höchsten Komfort in einer Tastatur wünschen. Sie ist ausgestattet mit Cherry MX RGB Red Linear-Schalter, die für ihre blitzschnelle und sanfte Betätigung bekannt sind, sowie ein Hyper-Abtastrate von 8.000 Hz für Eingaben mit extrem geringer Latenz.

The robuste PBT-Tastenkappen im Double-Shot-Verfahren verschleißfest und die abnehmbare Handballenauflage mit Soft-Touch-Oberfläche bietet den ganzen Tag über Komfort, wodurch sich diese Tastatur ideal für lange Gaming-Sessions und produktives Arbeiten eignet.

Mit seiner Soft-Touch-Handballenauflage und praktischen MedientastenDiese Tastatur vereint Funktionen für den Wettkampf mit Alltagstauglichkeit.

Vorteile Nachteile ✅ Cherry MX Red-Schalter sorgen für sanfte, reaktionsschnelle Tastenanschläge, die sich perfekt für Spiele eignen. ✅ Die Hyper-Polling-Frequenz von 8.000 Hz sorgt für eine unglaublich niedrige Latenz beim Wettkampfspiel. ✅ Die PBT-Tastenkappen im Double-Shot-Verfahren sind verschleißfest und behalten ihre Struktur auch langfristig bei. ✅ Die abnehmbare Soft-Touch-Handballenauflage sorgt für ergonomischen Komfort bei längerer Nutzung. ✅ Robuster Aluminiumrahmen für eine hochwertige Haptik und lange Lebensdauer. ✅ Individuell einstellbare RGB-Beleuchtung für jede Taste mit der iCUE-Software. ❌ Es ist größer als TKL-Modelle, dafür bietet es jedoch die volle Funktionalität einer Standardtastatur und einen Ziffernblock.

Fazit:The K70 RGB PRO bietet Spitzenleistung für alle, die eine Tastatur in Standardgröße suchen, die keine Kompromisse bei Komfort, Geschwindigkeit oder Langlebigkeit eingeht. Sie ist ideal für Gamer und PC-Nutzer, die Wert auf reaktionsschnelle Schalter, langfristige Zuverlässigkeit und eine hochwertige Verarbeitung legen.

6. Corsair K65 Plus Wireless – Mechanische 75-Prozent-RGB-Tastatur [Am besten für kabellose Vielseitigkeit]

Technische Daten Details Schaltertyp MLX Red (vorgeschmiert) Formfaktor 75 % (Kompakt) Betätigungsbereich zwei Komma null Millimeter Konnektivität Bluetooth, 2,4-GHz-WLAN, USB-C Tastenkappen PBT-Farbsublimation Beleuchtung Tastenweises RGB mit iCUE-Integration Abmessung 320 mm × 135 mm × 40 mm

The Corsair K65 Plus Wireless bietet eine beeindruckende Kombination aus kompaktem Design und flexibler Konnektivität, die ich als unglaublich praktisch empfand. Seine 75 % LayoutEs fühlt sich genau richtig an: Es spart Platz auf dem Schreibtisch und bietet dennoch einfachen Zugriff auf wichtige Tasten wie die Pfeiltasten und die Navigationstasten. Für mich ist diese Balance ideal sowohl für Spiele als auch für die tägliche Arbeit, ohne dass man sich eingeengt fühlt.

Dank der Dreifach-Konnektivität verlief der Wechsel zwischen den Geräten reibungslos. Ob ich nun Bluetooth für mein Tablet nutzte, 2,4 Gigahertz kabellos zum Zocken oder Universal Serial Bus Typ C Bei Aufgaben mit Kabelverbindung verlief die Nutzung reibungslos und mühelos.

Im Gegensatz zu Tastaturen mit Gummikuppeln bieten die vorgeschmierten linearen MLX Red-Schalter ein weiches, reaktionsschnelles Tippgefühl, während die PBT-Tastenkappen mit Sublimationsdruck auch auf Dauer ihre Qualität behalten und weder Glanz noch Abnutzung zeigen.

Vorteile Nachteile ✅ Das 75-%-Layout spart Platz und behält gleichzeitig die Pfeiltasten und Navigationstasten bei. ✅ Vielfältige Verbindungsmöglichkeiten (Bluetooth, 2,4 GHz, kabelgebunden über USB-C). ✅ Die vorgefetteten MLX Red-Schalter sorgen für ein flüssiges und reaktionsschnelles Tipperlebnis. ✅ Dank des Hot-Swap-Konzepts lassen sich die Taster mühelos austauschen. ✅ Die Tintensublimations-Tastenkappen aus PBT sind lichtbeständig und behalten ihre Struktur. ✅ Hervorragende Akkulaufzeit im kabellosen Betrieb mit Unterstützung für Schnellladen. ❌ Etwas schwerer als ultrakompakte Tastaturen, aber die zusätzlichen Funktionen machen das wieder wett.

Fazit:Dies ist einer der die vielseitigsten kabellosen Tastaturen in Corsairdas Sortiment, das Ihnen die fDie Freiheit, zwischen Geräten zu wechseln, ohne an Leistung einzubüßen. Dank ihres kompakten Designs, der leichtgängigen Schalter und der langlebigen Tastenkappen eignet sie sich perfekt für Gamer und Berufstätige, die Flexibilität benötigen.

7. Corsair K65 PRO Mini RGB – 65 % optisch-mechanische Tastatur [Am besten für ultrakompakte Geräte geeignet]

Technische Daten Details Schaltertyp Corsair OPX – optisch-mechanisch Formfaktor 65 % (ultrakompakt) Betätigungsbereich ein Millimeter Konnektivität Kabelgebundenes USB-C Tastenkappen PBT-Doppelspritzguss Beleuchtung Tastenweises RGB mit iCUE-Integration Abmessung 294 mm × 105 mm × 40 mm

The Corsair K65 PRO Mini bietet trotz seiner kompakten Bauweise eine beeindruckende Leistung, und ich war wirklich beeindruckt davon, wie praktisch sie sich sowohl beim Gaming als auch im Alltag anfühlt. Durch das 65-Prozent-Layout bleibt viel Platz auf dem Schreibtisch, was ideal ist, wenn man eine aufgeräumte Arbeitsumgebung bevorzugt oder zusätzlichen Platz für große Mausbewegungen benötigt. Selbst in seiner kompakte Bauweise… dabei bleiben wichtige Tasten wie die Pfeiltasten und Tastenkombinationen griffbereit, sodass man sich beim Wechsel zwischen Arbeit und Freizeit nicht eingeschränkt fühlt.

Was mir an dieser Tastatur besonders gut gefällt, ist die Art und Weise, wie sie Geschwindigkeit und Langlebigkeit. Die optisch-mechanischen OPX-Schalter bieten eine ultraschnelle Betätigung, die sich perfekt für Wettkampfspiele anfühlt, während die Tasten-spezifische RGB-Beleuchtung, gesteuert über die iCUE-Software von Corsair bietet zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten. Darüber hinaus sorgen die PBT-Double-Shot-Tastenkappen für ein solides, hochwertiges Gefühl, das auch unzählige Spielsitzungen übersteht.

Vorteile Nachteile ✅ Das Design mit 65 % Platzersparnis maximiert die Tischfläche, ohne auf die Pfeiltasten zu verzichten. ✅ OPX-Optikschalter sorgen für blitzschnelle Reaktionszeiten im Wettkampf. ✅ Äußerst handlich und leicht für den Einsatz unterwegs. ✅ Die robusten PBT-Tastenkappen mit Doppelspritzguss sind lichtbeständig und verschleißfest. ✅ Anpassbare RGB-Beleuchtung mit umfassender iCUE-Integration. ✅ Abnehmbares USB-C-Kabel für mehr Komfort und unterwegs. ❌ Keine eigene Funktionsleiste, was jedoch durch Makros ausgeglichen wird.

Fazit:Wenn Sie eine tragbare und dennoch leistungsstarke Tastatur benötigen, ist die K65 PRO Mini trifft genau ins Schwarze. Dank ihres kompakten Designs, der hochwertigen Schalter und der anpassbaren Funktionen ist sie ein Kraftpaket für Gamer, die Geschwindigkeit und Effizienz verlangen.

8. Corsair K60 RGB Tenkeyless Tastatur [Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, TKL, optisch-mechanisch]

Technische Daten Details Schaltertyp Corsair MLX Red (vorgeölt) Formfaktor Tenkeyless (TKL) Betätigungsbereich 1,9 Millimeter Konnektivität Kabelgebundenes USB-C Tastenkappen ABS Beleuchtung Tastenweises RGB mit iCUE-Integration Abmessung 360 mm × 164 mm × 40 mm

The Corsair K60 RGB Tenkeyless bietet die perfekte Balance zwischen Leistung und Erschwinglichkeit, und ich halte es für eine hervorragende Wahl, wenn man eine solide Gaming-Tastatur sucht, ohne zu viel Geld auszugeben. Die vorbeschichteten Corsair-Tasten MLX-Schalter in Rot Sie fühlen sich unter meinen Fingern geschmeidig an und reagieren gut, was sowohl das Spielen als auch längere Schreibsitzungen angenehm macht.

Besonders gut gefällt mir auch die integrierte Schalldämpfungsschicht, die die Tastengeräusche spürbar reduziert (ein echter Pluspunkt, wenn man in einem Gemeinschaftsraum arbeitet oder spielt). Das kompakte TKL-Design freigibt zusätzlicher Platz auf dem Schreibtisch, während der spezielle Medienregler praktische Funktionen zur Lautstärkeregelung und Wiedergabesteuerung bietet, ohne dass Sie das Spiel verlassen müssen.

Vorteile Nachteile ✅Vorgeschmierte rote MLX-Schalter sorgen für sanfte und leise Tastenanschläge. ✅Das kompakte TKL-Design spart Platz auf dem Schreibtisch und sorgt gleichzeitig dafür, dass wichtige Funktionen weiterhin leicht erreichbar sind. ✅Eine schalldämpfende Schicht reduziert Tippgeräusche in gemeinsam genutzten Umgebungen. ✅Ein spezieller Regler für die Mediensteuerung erleichtert die Lautstärkeregelung. ✅Vollständige iCUE-Integration für die Anpassung von Beleuchtung und Makros. ✅Ein erschwinglicher Einstieg in die Welt der optisch-mechanischen Gaming-Tastaturen. ❌ABS-Tastenkappen fühlen sich weniger hochwertig an als PBT-Kappen, sind aber für diesen Preis dennoch strapazierfähig.

Fazit:The K60 RGB Tenkeyless ist eine großartige mechanische Tastatur für Einsteiger, die sich für Gamer und Alltagsnutzer eignet, die sich sanfte Schalter, einen leiseren Betrieb und RGB-Anpassungsmöglichkeiten wünschen, ohne dafür einen hohen Preis zahlen zu müssen.

9. Corsair K65 Plus Wireless – 75 % RGB-Tastatur mit Hot-Swap-Funktion [Am besten für die individuelle Anpassung von WLAN-Einstellungen geeignet]

Technische Daten Details Schaltertyp MLX Fusion Tactile (im laufenden Betrieb austauschbar) Formfaktor 75 % kompakte Anordnung Betätigungsbereich 1,8 Millimeter Konnektivität 2,4-GHz-Funk, Bluetooth, USB-C Tastenkappen PBT-Doppelspritzguss Beleuchtung Tastenweises RGB mit iCUE Abmessung 31,2 x 13,2 x 4,1 cm

The Corsair K65 Plus Wireless vereint die Freiheit der kabellosen Nutzung, individuelle Anpassungsmöglichkeiten und erstklassigen Komfort in einem Kompakt-Tastatur. Besonders schätze ich, dass man dank der im laufenden Betrieb austauschbaren taktilen MLX Fusion-Schalter das Tastengefühl ganz einfach und ohne technische Vorkenntnisse anpassen kann, sodass man ein Tipperlebnis schaffen kann, das perfekt zu einem passt.

Im Vergleich zu einer herkömmlichen Tastatur sorgt die zweilagige Geräuschdämpfung dafür, dass sich jeder Tastenanschlag sanfter anfühlt und deutlich leiser ist – ideal, wenn man oft in Gemeinschaftsräumen arbeitet oder spielt.

Dank der Dreifach-Konnektivität können Sie ganz einfach zwischen 2,4-GHz-Funk, Bluetooth und USB-C, wodurch es sich sowohl für Spiele als auch für den täglichen Gebrauch eignet.

Vorteile Nachteile ✅Hot-Swap-fähige Tasten für ein individuelles Tippgefühl ✅Dreifach-Konnektivität für vielseitigen Einsatz ✅Zweischichtige Schalldämpfung für leiseres Tippen ✅Kompaktes 75-%-Layout mit Pfeiltasten ✅Hochwertige PBT-Tastenkappen im Double-Shot-Verfahren ✅Vollständige RGB-Beleuchtung mit iCUE-Integration ❌Etwas höherer Preis für diese Klasse

Fazit: Wenn Sie eine vielseitige, komfortable und in hohem Maße anpassbare Tastatur suchen, die sich hochwertig anfühlt, ohne dabei sperrig zu sein, dann ist die K65 Plus Wireless ist eine der besten Optionen, die es gibt.

Besondere Merkmale der Corsair-Tastaturen

Corsair-Tastaturen sind für ihre praktischen Funktionen bekannt, die ihre Leistung verbessern. Diese Schlüsseltechnologien tragen dazu bei, dass sie bei Gamern und PC-Nutzern, die zuverlässige und gut durchdachte Tastaturen suchen, sehr beliebt sind.

1. CORSAIR iCUE-Software

CorsairsiCUE-Software ist die Steuerzentrale, die die Tastaturen über ihre Grundfunktionen hinaus erweitert. Damit kannst du alles bis ins Detail anpassen – von der Beleuchtung über Makros bis hin zur Tastenbelegung – und dein Setup ganz nach deinen Wünschen gestalten. Dank einer übersichtlichen Benutzeroberfläche und leistungsstarken Tools ist es für Anfänger leicht zugänglich und bietet gleichzeitig genügend Tiefgang für fortgeschrittene Nutzer.

Wenn Sie bisher Logitech-Tastaturen verwendet haben, werden Sie feststellen, dass Corsair über iCUE umfangreichere Anpassungsmöglichkeiten und eine größere Auswahl an Schaltern bietet. Außerdem können Sie mit iCUE Funktionen neu belegen und Makros für einzelne Tasten, sodass deine Tastatur ganz auf deinen Spielstil zugeschnitten ist

Durch die zentrale Steuerung all Ihrer Corsair-Peripheriegeräte bietet iCUE nahtlose Synchronisation zwischen den Geräten, sodass Ihre Tastatur, Ihre Maus und sogar Ihre Kühlsysteme perfekt zusammenarbeiten. Über die Software können Sie auch Updates durchführen. Wenn Sie die Firmware Ihrer Tastatur über iCUE aktualisieren, werden Ihnen möglicherweise Meldungen wie „Überprüfung erfolgreich, warte“oder sieheRay-ID angezeigt. Diese zeigen an, dass der Prozess ordnungsgemäß funktioniert, und tragen dazu bei, einen stabilen Verbindung zwischen Ihrer Tastatur und der Software, was die Fehlerbehebung bei Bedarf erleichtert.

Die wichtigsten Punkte:

Vollständig RGB-Beleuchtungssteuerung mit Überlagerungseffekten

mit Überlagerungseffekten Makroprogrammierung für benutzerdefinierte Befehle und Tastenkombinationen

für benutzerdefinierte Befehle und Tastenkombinationen Tastenbelegung um Ihr Tastaturlayout anzupassen

um Ihr Tastaturlayout anzupassen Zentrale Verwaltung für alle Corsair-Peripheriegeräte

für alle Corsair-Peripheriegeräte Benutzerfreundlich und dennoch leistungsstark genug für umfangreiche Anpassungen

2. Corsair-Schalteroptionen: CHERRY MX, OPX und MGX

Corsair bietet eine Reihe verschiedener Schaltertypen für unterschiedliche Vorlieben an, ganz gleich, ob Sie das zuverlässige Feedback mechanischer Schalter, die Schnelligkeit der optischen Betätigung oder die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten der magnetisch-mechanischen Technologie bevorzugen.

Jeder Schaltertyp hat seine eigenen Vorzüge, wodurch sich die Tastaturen von Corsair vielseitig für Gamer, Schreibende und Enthusiasten eignen. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der wichtigsten Schaltertypen, die in unseren aufgeführten Tastaturen zu finden sind:

Schaltertyp Betätigungsart Betätigungsstelle Tastenanschlag Am besten geeignet für Besondere Merkmale Beispiele aus unserer Liste CHERRY MX-SCHALTER Mechanisch ca. 2,0 mm (je nach Typ) Linear, taktil, Geschwindigkeitsoptionen Ausgewogenes Gaming und Tippen Branchenübliche Lebensdauer (100 Millionen Tastenanschläge) K70 RGB PRO, K60 RGB TKL OPX Optisch-mechanisch ein Millimeter Geschmeidig & linear Wettkampforientiertes Gaming mit hoher Geschwindigkeit Nahezu sofortige Auslösung, kein Entprellen, Lebensdauer von 150 Millionen Tastenanschlägen K100 RGB, K65 PRO Mini MGX Magnetisch-mechanisch Einstellbar (0,4–3,6 mm) Individuell anpassbares Gefühl Wettbewerbsorientierte und anpassungsfähige Spielstile Schnellauslösung, individuelle Empfindlichkeitseinstellung pro Taste K70 MAX RGB, K70 PRO TKL

3. CORSAIR AXON Hyper-Processing-Technologie

AXON ist die hochmoderne Verarbeitungstechnologie von Corsair, die die Leistung der Tastatur maximiert. Sie ermöglicht Hyper-Polling-Raten von bis zu 8.000 Hz, was bedeutet, dass Ihre Eingaben bis zu achtmal schneller an Ihren PC gesendet werden als bei Standardtastaturen. Für Wettkampfspieler bedeutet dies eine deutlich geringere Eingabeverzögerung und ein insgesamt flüssigeres, reaktionsschnelleres Spielerlebnis.

AXON kommt in einigen der fortschrittlichsten Modelle von Corsair zum Einsatz, darunter das K100 RGB, K70 RGB PRO und K70 MAX RGB. Durch die Kombination dieser Technologie mit ihren hochwertigen Schaltern sorgen diese Tastaturen dafür, dass sich jeder Tastenanschlag sofort anfühlt.

Die wichtigsten Punkte:

Hyper-Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz für ultraschnelle Eingabegeschwindigkeit

Reduziert die Eingabeverzögerung bei Wettkampfspielen erheblich

Verbessert die Reaktionsgeschwindigkeit bei allen unterstützten Tasten

Entwickelt für leistungsorientierten E-Sport und professionelles Gaming

Funktioniert nahtlos mit den fortschrittlichen Schaltertechnologien von Corsair

4. PBT-Tastenkappen im Double-Shot-Verfahren

Corsair verwendet PBT-Tastenkappen im Double-Shot-Verfahren bei vielen ihrer Premium-Tastaturen, was eine deutliche Verbesserung gegenüber den üblichen ABS-Tastenkappen darstellt. PBT ist ein strapazierfähiger, hochwertiger Kunststoff die auch nach jahrelangem Gebrauch widerstandsfähig gegen Abnutzung, Glanzverlust und Verblassen ist. Durch das Double-Shot-Spritzgussverfahren sind die Beschriftungen fest in die Tastenkappe integriert, sodass sie niemals verblassen oder abblättern.

Diese hochwertigen Tastenkappen finden Sie bei Modellen wie die Modelle K100 RGB, K70 MAX RGB, K70 RGB PRO und K65 Plus Wireless aus unserem Sortiment. Sie bieten nicht nur eine strukturierte, hochwertige Haptik für besseren Halt und Komfort, sondern behalten auch nach unzähligen Gaming-Sessions ihr Aussehen und ihre Leistungsfähigkeit bei – und genau aus diesen guten Gründen werden sie von den Nutzern bevorzugt.

Die wichtigsten Punkte:

Hergestellt aus strapazierfähigem PBT-Kunststoff für eine lange Lebensdauer

Die Zweikomponenten-Konstruktion verhindert das Ausbleichen oder Abblättern

Beständig gegen Glanzbildung bei längerem Gebrauch

Strukturierte Oberfläche für besseren Halt und mehr Komfort

Behält auch auf Dauer seine hochwertige Optik und Haptik

Häufig gestellte Fragen

Welches ist die beste Corsair-Tastatur?

The Corsair K100 RGB Es gilt weithin als die beste Tastatur von Corsair und bietet optisch-mechanische Schalter, eine ultraschnelle Abtastrate von 4.000 Hz, erweiterte Anpassungsmöglichkeiten über iCUE sowie eine erstklassige Verarbeitungsqualität.

Ist die CORSAIR K65 eine gute Tastatur?

Ja, die Corsair K65 ist eine kompakte, leistungsstarke Tastatur, die sich ideal für Gamer eignet, die Mobilität wünschen, ohne auf wichtige Funktionen verzichten zu müssen. Sie bietet kabellose Verbindungsmöglichkeiten und bei neueren Modellen Hot-Swap-fähige Schalter.

Ist die Corsair K70 gut?

The Corsair K70 Die Serie ist bei ambitionierten Gamern sehr beliebt und überzeugt durch schnelle Reaktionszeiten, eine robuste Bauweise und anpassbare RGB-Beleuchtung, was sie zu einer der zuverlässigsten Gaming-Tastaturen im Full-Size-Format macht.

Ist die Corsair K63 gut?

Ja, dieCorsair K63 ist eine solide, preisgünstige mechanische Tastatur, die sich durch ein kompaktes Design, reaktionsschnelle Tasten und kabellose Funktionalität auszeichnet und sich somit hervorragend für Gelegenheitsspieler und für das Gaming unterwegs eignet.