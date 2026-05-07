Die 7 besten preisgünstigen Router für Gamer – schnell, günstig und zuverlässig

Der beste preisgünstige Router für Sie Gaming-Anforderungen, das schnelle Herunterladen großer Dateien oder die einfache Verbindung mehrerer Nutzer und Geräte mit dem Internet. Bei der Auswahl des besten preisgünstigen Routers geht es jedoch nicht nur darum, das billigste Modell zu kaufen, das man finden kann.

Sie sollten über die reinen technischen Daten des Routers auf dem Papier hinausblicken, um einen optimalen Einsatz in der Praxis zu gewährleisten. Achten Sie außerdem darauf, dass der Router schnell genug ist, um alle Ihre Geräte zu unterstützen, und aus hochwertigen Materialien gefertigt ist.

Deshalb habe ich mir einige der besten preiswerten Router angesehen und mich bei anderen Nutzern dieser Router erkundigt. Insgesamt sind dies die 7 besten preiswerten und hochwertigen Router, die man dieses Jahr kaufen kann.

Unsere Top-Empfehlungen für preisgünstige Router

Hier sind die besten Router, die nicht die Welt kosten und immer zuverlässig funktionieren:

TP-Link (Archer AXE75) Wi-Fi 6E – Hohe Geschwindigkeiten im wenig ausgelasteten 6-GHz-Band für Gaming mit hoher Bildwiederholfrequenz. NETGEAR Nighthawk 8-Stream (RAX70) – Bietet Dualband-Geschwindigkeiten für bis zu 40 Geräte. Geschäft BE5100 – Entdecken Sie die Faszination der Wi-Fi 7-Geschwindigkeiten mit einem leistungsstarken und zuverlässigen Router.

Bei einigen dieser Router bekommst du sogar Gigabit-Geschwindigkeiten in kompatiblen Netzwerkenund gleichzeitigzahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Wenn Sie zusätzliche Funktionen wie optimierte Spielmodi, Kindersicherungen und VPNs, Bleibt dran für meinen vollständigen Vergleich und Testbericht weiter unten.

Die 7 besten preisgünstigen Router: Erschwinglichkeit trifft auf Geschwindigkeit

Du kannst dein Zimmer im Studentenwohnheim mit einem preiswerten Router ausstatten, der allen Anforderungen gerecht wird. Auch für den Einstieg in das Gaming musst du nicht tief in die Tasche greifen. Und wenn du Wert auf Produktivität legst, sind dies die preiswerten Router, die für dich den Unterschied ausmachen werden.

Technische Daten Details Bands 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz Geschwindigkeit (kombiniert) 5.400 Megabit pro Sekunde Geräte 10+ Netzsystem Yes Gigabit-Unterstützung No Extras Kindersicherung + VPN

Wenn du ein Fan von der Meta Quest 2, möchte die Meta Quest 3, dann dieTP-Link AXE75 ist genau das Richtige für dich. Ich bin immer noch überrascht, wie TP-Link es geschafft hat, Wi-Fi-6E-Technologie zu einem so günstigen Preis.

Überraschenderweise,Die Verarbeitungsqualität ist hervorragend an diesem WLAN-Router. Sie erhalten eine Lüftungsöffnung Muster oben und unten, die Luftzirkulation verbessern und eine Überhitzung verhindern.

Außerdem werden Ihnen bis zu 574 Mbit/s im 2,4-GHz-Netzwerk und bis zu 2402 Mbit/s sowohl im 5-GHz- als auch im 6-GHz-Netzwerk. The 6 GHz hat keine gute Reichweite. Daher empfehle ich, deine Gaming- und Streaming-Geräte in der Nähe des Routers aufzustellen. Stelle deine Smartphones und Laptops auf den 5-GHz-Band,dann behalte die2,4 GHz Frequenzband für Geräte, die nur dieses Band unterstützen.

TP-Link AXE75 Mit seinem Mesh-System können Sie natürlich Ihre WLAN-Reichweite erweitern. Somit kann es auch als einer der Die besten WLAN-Repeater für Gamer und um Funklöcher im Internet zu beseitigen.

Zu guter Letzt solltest du diesen Router nicht zu stark auslasten. Er eignet sich am besten für Einzelspieler oder Produktivitätsbegeisterte, die Wert auf Geschwindigkeit legen. Du kannst ihn sogar in einer kleinen Familie nutzen, aber Das reicht für eine ganze Schar von Spielern nicht aus.

Vorteile Nachteile ✅Beeindruckende WLAN-6- und Ethernet-Geschwindigkeiten für Gamer ✅Belüftungsdesign für eine bessere Luftzirkulation und Wärmeableitung ✅Der Rahmen darf sich nicht verbiegen oder verziehen ✅Hervorragende Reichweite in den 2,4-GHz- und 5-GHz-Netzwerken ✅Kompatibel mit Mesh-Geräten zur Erweiterung der WLAN-Reichweite ✅Gastnetzwerk, um andere Nutzer auf 2,4-GHz- oder 5-GHz-Netzwerke zu beschränken ✅ Unterstützt VPNs, um Inhalte freizuschalten und den Datenschutz im Internet zu gewährleisten ❌Nicht ideal für einen großen Haushalt oder ein Büro

Fazit:Kaufen Sie dasTP-Link AXE75 Wenn Sie keinen großen Haushalt haben und einen zuverlässigen WLAN-6E-Router mit beeindruckenden Geschwindigkeiten suchen.

2. NETGEAR Nighthawk 8-Stream (RAX70) [Der beste preisgünstige Router mit hoher Leistung]

Technische Daten Details Bands 2,4 GHz, 5 GHz Geschwindigkeit (kombiniert) Sechstausendsechshundert Megabit pro Sekunde Geräte 40 Netzsystem No Gigabit-Unterstützung Yes Extras USB-Anschluss + Unterstützung für 2 Gbit/s

Mit dem … werden Sie in der Regel höhere Geschwindigkeiten erzielen NETGEAR Nighthawk RAX70, but Sie erhalten nicht das Wi-Fi 6, das der oben genannte TP-Link-Router bietet. Das ist kein Ausschlusskriterium, wenn du kein Fan von E-Sport bist, da es die meisten Titel problemlos bewältigt, wie zum Beispiel Fortnite and Counter-Strike: Global Offensive mit minimaler Verzögerung.

Mir gefällt dasNETGEAR Nighthawk RAX70 Unterstützung für mehr Geräte als das TP-Link. Daher ist es das Modell, das ich für einen Studentenwohnheim oder Haushalt mit bis zu 40 Geräten.

Allerdings ist mir aufgefallen, dass man bessere Leistung bei kabelgebundenen Verbindungen als bei drahtlosen Verbindungen auf diesem Router. Das trifft zwar generell auf die meisten Router zu, gilt aber für diesen Router in besonderem Maße, daher Ich rate davon ab, anspruchsvolle Spiele über eine WLAN-Verbindung zu spielen.

Noch besser, yoDu kannst es zu deinem machen spezieller kabelgebundener Router für Gaming, während andere Geräte drahtlos verbunden werden.

Glücklicherweise bietet dieser Router, der wie ein Raumschiff aussieht, Unterstützung für Internetverbindungen mit mehreren Gigabit, im Gegensatz zu demTP-Link oben. Das ist besonders praktisch, wenn Sie gerade einen Gigabit-Internetanschluss bei Ihrem Internetanbieter gebucht haben und das Beste aus dieser Verbindung herausholen möchten.

Allerdings bin ich von den Einstellungsmöglichkeiten dieses Modells nicht sonderlich beeindruckt. Es könnte sein, dass für manche Nutzer etwas zu technisch, vor allem, weil die App und die lokale Weboberfläche manchmal nicht miteinander kommunizieren.

Allerdings sind die Kindersicherungs- und Netzwerksicherheitseinstellungen bei diesem Router nicht kostenlos. Das ist beim TP-Link AXE75. Das sollten Sie zum Beispiel bedenken, wenn Sie die Spielzeit Ihres Kindes begrenzen möchten.

Vorteile Nachteile ✅Erreicht auf allen drei Frequenzbändern eine Gesamtgeschwindigkeit von 6,6 Gbit/s ✅Verbindet bis zu 40 Geräte ✅Multi-Gigabit-Internet für ultraschnelle Internetgeschwindigkeiten ✅Das Tri-Band-Netzwerk sorgt für höhere Internetgeschwindigkeiten als Dual-Band-Modelle ✅Ideal für Privathaushalte, kleine Büros und Studentenwohnheime ❌Keine kostenlosen Apps für Kindersicherung oder Sicherheit

Fazit: The NETGEAR Nighthawk RAX70 ist der ideale Router, wenn dir 6-GHz-Bänder, über technische Kenntnisse bei der Router-Konfiguration verfügen und die schnellsten kabelgebundenen Geschwindigkeiten für Gaming wünschen.

3. Geschäft BE5100 [Der beste preisgünstige WLAN-7-Router]

Technische Daten Details Bands 2,4 GHz, 5 GHz Geschwindigkeit (kombiniert) 5.100 Megabit pro Sekunde Geräte 100+ Netzsystem Yes Gigabit-Unterstützung Yes Extras VPN (L2TP & PPTP)

Sie sollten dies nur kaufen Geschäft BE5100falls duGeräte, die Wi-Fi 7 unterstützen. Ansonsten bist du mit dem Vorherigen einverstanden Modelle mit Wi-Fi 6 und 6Eauf dieser Liste.

Trotzdem gefällt mir, dass dies einer der günstigsten WLAN-7-Router mit ordentlicher Leistung. Geschäft Ich habe allerdings ein paar Abstriche gemacht, um das Ganze billig zu halten.

Zunächst einmal ist der WLAN-Router schnell genug, um anspruchsvolle PC-Spiele zu bewältigen. Man kann sogar Schließen Sie Ihren Gaming-Laptop oder Ihre Spielekonsolen an einen der Gigabit-Ethernet-Anschlüsse an, um eine flüssige Bildwiederholrate zu erzielen und butterweiche Bewegungen.

Es besteht jedoch aus Kunststoff und fühlt sich leicht an. Du kannst das auch nicht verschieben oder drehen Geschäft BE5100Antennen. Aufgrund dieser Bauweise ist es schwierig, den Router horizontal aufzustellen. Wenn sich der beste Standort für das Netzwerk oder die zentrale Stelle in Ihrer Wohnung jedoch so versteckt befindet, dass der Router dort nicht auffällt, ist dies kein Problem.

Und schließlich,Du bekommst das 6-GHz-Band nicht. Stattdessen bist du auf die 5-GHz- und 2,4-GHz-Netzwerke. Versteh mich nicht falsch – 5 GHz ist schnell genug. Es wäre nur schön gewesen, wenn 6 GHzwie dasTP-Linkdie obige Einheit.

Glücklicherweise wird auch das WLAN-Mesh-System unterstützt. So können Sie die Reichweite Ihres Netzwerks in größeren Räumen erweitern und Funklöcher beseitigen.

Vorteile Nachteile ✅ Wi-Fi 7-Unterstützung zu einem sehr günstigen Preis ✅Unterstützung der 2,4-GHz- und 5-GHz-Bänder für optimale Reichweite und Leistung ✅Gigabit-Ethernet-Anschlüsse für 4K-Streaming und Gaming auf Wettkampfniveau ✅Mesh-Netzwerkfunktion zur Erweiterung der WLAN-Abdeckung in Ihren Räumlichkeiten ✅ 4 Ethernet-Anschlüsse für WAN- und LAN-Verbindungen sowie eine höhere Leistung ✅Durchdachte Belüftungsöffnungen, die Verstopfungen verhindern und für einen optimalen Luftstrom sorgen ✅Enthält Kindersicherungsfunktionen im Basisangebot der App ❌Das Gehäuse besteht aus Kunststoff und wirkt möglicherweise billig

Fazit:Holen Sie sich dieGeschäft BE5100 sofern Ihre Geräte dies unterstützen Wi-Fi 7 und Sie möchten Ihre Netzwerk-Upgrade-Konfiguration zukunftssicher gestalten.

4. Reyee AX6000 [Der beste preisgünstige Router für große Haushalte]

Technische Daten Details Bands 2,4 GHz, 5 GHz Geschwindigkeit (kombiniert) 6000 Mbit/s Geräte 10+ Netzsystem Yes Gigabit-Unterstützung Yes Extras Spielbeschleunigung

Es gibt kaum einen besseren preisgünstigen Gaming-Router als den Reyee AX6000, Ideal für ein Studentenwohnheimzimmer oder einen Haushalt mit vielen PC-, Konsolen- und Handyspielern.

The Reyee AX6000 ist so konzipiert, dass es Wärme über einen gut belüftete Umgebung. Darüber hinaus erhalten Sie ein Satz von vier Antennen (insgesamt 8) für eine starke WLAN-Abdeckung!

Ich habe festgestellt, dass dieser Router bietet Ihnen bis zu 1/3 Ihrer maximalen Netzwerkgeschwindigkeit, selbst wenn Sie sich außerhalb des Hauses befinden. So kannst du einen entspannten Abend auf der Veranda verbringen, wo du Online-Spiele auf deiner Handheld-Konsole mit minimalem Ping spielen kannst.

Apropos Ping, das Reyee AX6000bietet eineeigener Gaming-Ethernet-Anschluss. Wenn Sie WLAN bevorzugen, können Sie es auch so einrichten, dass Ihre Gaming-Geräte automatisch erkennen und priorisieren für beste Ping-Zeiten, Latenz und Bandbreite – selbst wenn andere Nutzer im Netzwerk sind!

Bei dieser Leistung ist es überraschend, dass Dieser Router unterstützt nur die Frequenzbänder 2,4 GHz und 5 GHz, da es anscheinend schneller ist als das. Und dank seines 2,0-GHz-Quad-Core-Prozessors wird es damit keine Probleme geben über 500 Geräte verwalten!

Vorteile Nachteile ✅Ultraschnelle Gaming-Geschwindigkeit und Leistung auch über große Entfernungen ✅Leistungsstarke Antenne für die Übertragung Ihres Netzwerks über große Entfernungen ✅Spezieller Gaming-Ethernet-Anschluss für ultraschnelles Gaming ✅Kann als Satellit zur Erweiterung anderer WLAN-Netzwerke verwendet werden ✅Bietet umfassende Router-Konfigurationen und VPN-Unterstützung für Gamer ✅Automatische Bandbreitensteuerung zur Priorisierung von Gaming-Geräten ✅Unterstützt eine Vielzahl von Geräten, ohne die Leistung zu beeinträchtigen ❌Kein 6-GHz-Frequenzband

Fazit: The Reyee AX6000 ist der beste preiswerte neue Router, um zahlreiche Nutzer anzuschließen, ohne dass dabei die Produktivität oder die Gaming-Leistung beeinträchtigt wird.

5. MSI Radix AXE6600 [Bester preisgünstiger WLAN-6E-Router]

Technische Daten Details Bands 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz Geschwindigkeit Sechstausendsechshundert Megabit pro Sekunde Geräte 10+ Netzsystem No Gigabit-Unterstützung Yes Extras Benutzerdefiniertes RGB + Spielmodus

Genau wie dasTP-Link Archer AXE75,diesMSI Radix AXE6600ist auch einWLAN 6E-Router. Das wirst du also verstehen das ultraschnelle, aber reichweitenbegrenzte 6-GHz-Band für Hochgeschwindigkeits-Streaming und Gaming.

Mir ist aufgefallen, dass die Die WLAN-Geschwindigkeiten im 6-GHz-Band sind hier höher als bei manchen kabelgebundenen Router-Verbindungen. Das zeigt, wie sehr sich deine Gaming-Leistung dadurch verbessern kann. Allerdings hängt deine Geschwindigkeit stark von deinem Internetanbieter ab und davon, dass du dein Gaming-System in der Nähe des Routers aufstellst.

Ein weiterer beeindruckender Aspekt des MSI Radix AXE6600 ist die Unterstützung für Meta Quest 2 and 3. Es ist nicht einfach, einen neuen Router zu finden, der das gut kann, daher war ich erfreut zu sehen, dass dieses preisgünstige Modell genau das leistet.

Angesichts der hohen Belastung, der dieser Router ausgesetzt ist, ist sich MSI bewusst, dass er sich stark erwärmen kann. Deshalb erhalten Sie einen eine Kombination aus Lüftungsschlitzen und einem Kühlrohr an der Unterseite.

DiesMSI Radix AXE6600ahmt dasReyee AX6000 mit einem Gaming-Modus und spezieller Gaming-Unterstützung. In diesem Modus leitet der Router die gesamte für das Gaming benötigte Bandbreite vorrangig an Ihre Konsolen und Geräte weiter.

Außerdem gibt esweitere Möglichkeiten für Streaming und Homeoffice. Damit ist dieses Gerät einer der benutzerfreundlichsten, leistungsstärksten und technisch ausgereiftesten preisgünstigen Router, die mir je begegnet sind.

Vorteile Nachteile ✅Wi-Fi 6E für höhere Netzwerkgeschwindigkeiten und eine bessere Gaming-Leistung ✅Optimierte Modi für Gaming, Streaming und Homeoffice ✅Hochwertige Verarbeitung ✅Heatpipes und Lüftungsschlitze für eine verbesserte Wärmeableitung ✅Einfache Einrichtung für Gaming und Heimnetzwerk ❌Keine Mesh-Konfiguration

Fazit: In dieser Preisklasse findet man nicht viele leistungsstarke Gaming-Router wie den MSI Radix AXE6600. Mit seinem speziellen Gaming-Modus erfüllt es die meisten Anforderungen.

6. Amazon Eero 6 [Der beste preisgünstige Mesh-Router]

Technische Daten Details Bands 2,4 GHz, 5 GHz Geschwindigkeit (kombiniert) 1.240 Megabit pro Sekunde Geräte 75+ Netzsystem Yes Gigabit-Unterstützung No Extras Smart-Home-Steuerungen

The Amazon Eero 6 lässt sich kinderleicht einrichten und bietet Ihnen kostengünstige Mesh-Router-Funktionen. Dies wäre die beste Wahl für einen mehrstöckigen Haushalt oder wenn Sie einen größeren Bereich abdecken möchten.

Eines der Dinge, die mir an dieser Mesh-Router-Konfiguration sofort gefallen haben, ist wie es die Geschwindigkeit in Gebieten mit schwachem Netz um das bis zu Fünffache verbessert. Am besten wäre es, den Haupt-WLAN-Router in deinem Gaming-Bereich aufzustellen. So kannst du die Reichweite auf deinen Wohnbereich und einen Ort im Freien, wie zum Beispiel deine Veranda oder deinen Garten, ausweiten.

Ein weiterer beeindruckender Aspekt ist die einfache Einrichtung. Der Amazon Eero 6 bleibt der am einfachsten einzurichtende Router, den ich je getestet habe, und das bei weitem! Du musst nur die App herunterladen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Meistens Das dauert weniger als 2 Minuten! Wahnsinnig schnell, Modelle wie das Netgear Nighthawkzur Schande.

Allerdings finde ich es schade, dass hier nur Dual-Band-Technologie zum Einsatz kommt. Angesichts der Vielzahl an Gaming- und Smart-Home-Geräten, die dieses Gerät wahrscheinlich verwalten müsste, wäre ein drittes Band sehr nützlich gewesen.

Vorteile Nachteile ✅Verbessert die WLAN-Abdeckung in verschiedenen Bereichen, darunter Gaming, Produktivität und allgemeine Nutzung ✅Bietet optimale Unterstützung bei der Platzierung für eine optimale Leistung des Mesh-Netzwerks ✅Extrem einfach einzurichten und zu bedienen ✅Hervorragende Kindersicherung zur Regulierung von Spielen und anderer Nutzung im Netzwerk ✅ Beseitigt Funklöcher und verbessert die Verbindung über große Entfernungen ✅Das minimalistische Design fügt sich harmonisch in die meisten modernen Einrichtungsstile ein ❌Bietet keine Tri-Band-Unterstützung

Fazit: Dann sind Sie hier genau richtig Amazon Eero 6 für eine erweiterte WLAN-Abdeckung in großen Räumen, insbesondere wenn Sie viele Smart-Home-Geräte verwalten.

7. ASUS AX3000 (RT-AX57) [Der beste preisgünstige WLAN-6-Router]

Technische Daten Details Bands 2,4 GHz, 5 GHz Geschwindigkeit (kombiniert) Dreitausend Megabit pro Sekunde Geräte 10+ Netzsystem Yes Gigabit-Unterstützung No Extras Kindersicherung + VPN

The ASUS AX3000 (RT-AX57) Es kommt ohne Schnickschnack daher und sieht einfach wie ein ganz normaler Router aus. Für diesen Preis hat es jedoch unter der Haube einiges zu bieten.

Zum einen kannst du es mit einem ASUS AIMesh-Netzwerk verbinden, sofern du über einige der Die besten ASUS-Router Mit dieser Funktion können Sie die Netzabdeckung in Ihrem Zuhause oder anderen Gaming-Umgebungen erweitern. Als eigenständiger Router genutzt, Sie werden von den Geschwindigkeiten dank Wi-Fi 6 nicht enttäuscht sein.Damit ist diesASUS-Router in der Nähe von Reyee AX6000, aber ohnedas zusätzliche 6-GHz-Band.

Glücklicherweise brauchst du das nicht, wenn dein eigener Router in der Nähe deiner Spielkonsolen steht. Stecke einfach ein Ethernet-Kabel in einen der 4 unterstützte LAN-Anschlüsse, und du bekommst Nahezu null Ping, keine Verzögerungen und die schnellsten Internetgeschwindigkeiten.

Im Gegensatz zumGeschäft BE5100, derASUS AX3000 (RT-AX57) ermöglicht es Ihnen, die Antennen einzustellen. Sie werden begeistert sein, wie sich dadurch die Netzwerkverbindung in verschiedenen Bereichen Ihres Zuhauses verbessert.

Erfahrene Nutzer werden schließlich die umfangreichen Konfigurationseinstellungen von ASUS in der Router-Konsole zu schätzen wissen. Tauchen Sie ein und erstellen Sie die besten Gaming-Konfigurationen für Ihr Netzwerk.

Vorteile Nachteile ✅ Wi-Fi 6-Unterstützung für schnelleres Netzwerk und bessere Leistung beim Online-Gaming ✅AIMesh-Funktion zur Erweiterung der Reichweite Ihres WLAN-Netzwerks ✅ 4 verstellbare Antennen für eine optimierte Verbindung und Einrichtung ✅ Lüftungsschlitze an den Seiten und an der Unterseite des Routers zur Verbesserung der Wärmeableitung ✅ Bietet umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten für eine bessere Anpassung ❌Kein 6-GHz-Band im Netzwerk

Fazit:Einzelbenutzer und Systeme mit minimaler Benutzerausstattung erzielen mit dem ASUS AX3000 (RT-AX57), aber für umfangreiche Verbindungen ist es nicht ideal.

Wie wählt man einen preisgünstigen Router aus?

Wenn man nur auf den Preis achtet, bekommt man noch lange keinen preiswerten Router. Stattdessen könnte man am Ende einen billigen Router haben, der schwer einzurichten ist, keine modernen Funktionen bietet und die Verwaltung der angeschlossenen Geräte zur Qual macht.

Deshalb achte ich nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die unten aufgeführten Zusatzfunktionen.

1. Ermitteln Sie Ihre Bedürfnisse

Nur weil Sie nicht zu viel Geld ausgeben möchten, heißt das nicht, dass Ihre Bedürfnisse vernachlässigt werden sollten. Ziehen Sie daher Folgendes in Betracht:

Geschwindigkeit – Das hängt davon ab, welche Art von Inhalten du streamst, welche Spiele du spielst und welche Arbeit du verrichtest.

– Das hängt davon ab, welche Art von Inhalten du streamst, welche Spiele du spielst und welche Arbeit du verrichtest. Abdeckungsbereich – Andernfalls musst du möglicherweise mehr Geld für Upgrades ausgeben.

– Andernfalls musst du möglicherweise mehr Geld für Upgrades ausgeben. Vernetzte Geräte – Das sollte ausreichen, um alle Ihre Handys, Laptops, Fernseher, Spielkonsolen und Smart-Geräte abzudecken.

– Das sollte ausreichen, um alle Ihre Handys, Laptops, Fernseher, Spielkonsolen und Smart-Geräte abzudecken. Zukunftssicherheit – Besorgen Sie sich einen Router mit erweiterten Funktionen, damit Sie ihn in den nächsten sechs Monaten bis zu einem Jahr nicht austauschen müssen.

2. Identifizieren Sie die wichtigsten Spielfunktionen

Schauen Sie hinter die Marketingversprechen, um zu verstehen, welche Funktionen Ihr Spielerlebnis verbessern.

Zum Beispiel,Ein Tri-Band-Router ist besser als ein Dual-Band-Router. Ebenso wäre es schön, wenn man ein Router, der Ihren Gaming-Datenverkehr priorisiert vor allem anderen.

Überprüfen Sie abschließend, welche WLAN-Technologie verwendet wird. Während Wi-Fi 5 eignet sich für gelegentliches Gaming, Wi-Fi 6 ist der Grundstandard für Wettkampf-Gaming und Wi-Fi 7 ist der beste und neueste Standard. Enthusiasten, die nach der absoluten Spitze der WLAN-Leistung suchen, sollten vielleicht in Betracht ziehen, etwas mehr zu investieren. Sich ein top-tier Wi-Fi 7 router sorgt dafür, dass Ihr Netzwerk mit den derzeit schnellsten Geschwindigkeiten und der geringsten Latenz zukunftsfähig bleibt.

3. Lege ein realistisches Budget für das Spielen fest

Wie viel möchten Sie ausgeben? Würden Sie in Betracht ziehen, das Budget für einige zusätzliche Funktionen auf Ihrer Wunschliste zu erhöhen?

Da Sie nun wissen, was Sie brauchen, fällt es leichter, ein Budget festzulegen. Ich empfehle in der Regel eher eine Preisspanne als ein festes Budget. So bleiben Sie flexibel, wenn es darum geht, die richtige Wahl zu treffen.

Häufig gestellte Fragen

Welcher ist der beste preisgünstige Gaming-Router?

Welcher Gaming-Router im unteren Preissegment am besten geeignet ist, hängt von Ihren Netzwerkanforderungen ab, davon, wie viele Geräte Sie anschließen möchten, welche Art von Spielen Sie spielen und welche Reichweite der Router bieten soll. Im Allgemeinen gilt, dass der TP-Link (Archer AXE75) Wi-Fi 6E ist ein großartiger preisgünstiger Gaming-Router. Das liegt an seiner ultraschnellen 6-GHz-Band, beeindruckende Berichterstattung über die 2,4-GHz-Band, und rasante Geschwindigkeiten für Gaming mit geringer Latenz.

Wie viel muss ich für einen Router ausgeben?

Für einen Router kann man zwischen 40 und 1000 Dollar ausgeben, Je nach Ihren Anforderungen und der gewünschten Konfiguration. In der Regel reicht für die meisten Anforderungen im privaten Bereich und in kleinen Büros jedoch ein preisgünstiger Router aus, der nicht mehr als 250 Dollar kostet.

Eignet sich WLAN 7 gut zum Zocken?

Wi-Fi 7 eignet sich hervorragend zum Zocken da es weniger Überlastung bietet und somit absolut stabile Geschwindigkeiten sowie einen niedrigeren Ping garantiert. Dies führt zu einer flüssigeren Leistung beim Online-Gaming und einem besseren Spiel-Streaming. Der Unterschied wird besonders bei Wettkampfspielen und rasanten Titeln wie Ego-Shootern spürbar sein. Allerdings benötigen Sie ein Wi-Fi 7-kompatibles Gerät, um die Geschwindigkeiten eines solchen Routers voll ausnutzen zu können.

Was ist WLAN 6E bei Gaming-Routern?

Wi-Fi-6E-Router bieten zusätzlich zu den gängigen 2,4-GHz- und 5-GHz-Bändern ein weiteres Band, das sogenannte 6-GHz-Band. Die Verbindung zu diesem Frequenzband sorgt für eine exponentiell höhere Internetgeschwindigkeit und Gaming-Leistung. Dies liegt daran, dass dieses Netzwerk weniger ausgelastet ist, da die meisten Geräte nicht mit dieser Technologie kompatibel sind und es kaum zu Störungen kommt.