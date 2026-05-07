Los 7 mejores portátiles para juegos por menos de 500 $: ¡con nuestras recomendaciones de expertos, acertarás seguro!

Seamos sinceros: encontrar el mejor portátil para juegos por menos de 500 euros es todo un reto. Esto es especialmente cierto si tenemos en cuenta que la mayoría de los portátiles para juegos cuentan con un montón de prestaciones, lo que encarece su precio.

Sin embargo,No es imposible encontrar un portátil para juegos decente sin gastarse una fortuna. Por eso he analizado minuciosamente horas de juego en varios portátiles para gamers económicos para elaborar esta lista de expertos.

En otras palabras, No se trata solo de los mejores portátiles para juegos por menos de 500 dólares sobre el papel. Son auténticas potencias que te ofrecerán una experiencia de juego única siempre que lo desees.

Nuestras mejores recomendaciones de portátiles para juegos por menos de 500 dólares

Los mejores portátiles para juegos económicos no sacrifican el rendimiento en aras del precio. Al contrario, destacan por su impresionante rendimiento gráfico, la duración de la batería, la memoria RAM y el almacenamiento, además de un diseño atractivo.

Ahí es donde entran en juego nuestras mejores recomendaciones:

Acer Aspire Go 15– Su8GB RAM + Ciento veintiocho gigabytesEsta combinación de almacenamiento es lo suficientemente potente como para gestionar títulos como GTA V durante periodos prolongados y sin ningún retraso. Lenovo IdeaPad Flex 5i – La funcionalidad se une al diseño en este portátil tan versátil, que satisfará a la perfección tus necesidades tanto en el ámbito de los videojuegos como en el uso diario. KAIGERR Ryzen 7 5825U – Una base sólida que garantiza una experiencia de juego fluida, lo que convierte a este portátil en una opción ideal para los jugadores que también necesitan una gran potencia de procesamiento y una batería de larga duración.

Si andas corto de tiempo, cualquiera de los portátiles para juegos que te hemos recomendado anteriormente es una apuesta segura. Sin embargo, deberías Quédate por aquí para descubrir qué es lo que los distingue. De esta forma, podrás elegir un portátil para juegos económico que se adapte a tus necesidades específicas.

Los 7 mejores portátiles para juegos por menos de 500 dólares

¿Listo para explorar? la combinación perfecta de multitarea intensiva, batería de larga duración, gráficos de calidad y una pantalla amplia para juegos ¿Buscas un portátil que no te cueste más de 500 dólares? ¡Aquí tienes los modelos que debes tener en cuenta!

1. Acer Aspire Go 15 [El mejor portátil para juegos por menos de 500 $]

Especificaciones Detalles Chipset AMD Ryzen 7 5825U Almacenamiento SSD de 512 GB RAM 16 GB Posibilidad de actualización Alto Tamaño de la pantalla 15,6 pulgadas

El Acer Aspire Go 15 viene equipado con un Pantalla de 15,6 pulgadas con una resolución de 1920 × 1080 píxeles. Esto te ofrece una gran superficie de pantalla para disfrutar de una experiencia de juego envolvente sin sacrificar la calidad gráfica. Y gracias a la tecnología BluelightShield de Acer, puedes jugar en este portátil durante más tiempo sin que los ojos se cansen demasiado.

Por otra parte, el portátil cuenta con un Ryzen 7 5825U procesador para potenciar tu experiencia de juego. Debo mencionar que este chipset no rinde demasiado bien con juegos de gama alta como Baldur’s Gate 3, Silent Hill, or Infinity Nikky. Sin embargo,Este es uno de los mejores chipsets que se pueden encontrar en este rango de precios.

La potencia de este chipset queda patente en su capacidad para gestionarjuegos comoGTA Vsin retrasos. Además, puede ejecutar sin problemas emuladores de PlayStation 2 y la mayoría de los títulos de GameCube.

Aprecio especialmente la brillante decisión de ingeniería de combinar el chipset con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD. Es difícil encontrar algo mejor por menos de 500 dólares, y sigue siendo la combinación ideal para sacar el máximo rendimiento al portátil en juegos.

Afortunadamente,Puedes ampliar la memoria RAM y el almacenamiento de este portátil para conseguir un rendimiento aún mejor en el futuro. Sin embargo, según mi experiencia, ya tienes suficiente.

Por otra parte, Acer ha optado por utilizar piezas de plástico en este modelo. Por suerte, las bisagras del portátil están diseñadas para durar. De hecho, creo que eso te va a gustar más del 40 % del material utilizado procede de plástico reciclado!

Además, me gusta cómo Acer ha incluido de forma discreta un teclado de tamaño estándar en el hardware. Así que no hace falta que te compres un teclado específico para jugar, sobre todo si te gustan las teclas numéricas.

Por último, esperaba algunas prestaciones adicionales, como un lector de huellas dactilares o un teclado retroiluminado. El Acer Aspire Go 15 lo compensa con un ventilador relativamente silencioso for refrigeración optimizada durante tareas de alto rendimiento, como los videojuegos y Entre 7 y 8 horas de autonomía con un uso normal de la CPU.

Ventajas Contras ✅ Pantalla grande con una resolución de 1920 × 1080 píxeles para una experiencia visual excepcional ❌ Sin GPU dedicada ✅ Ventilador para proteger la placa base mientras juegas ✅ Memoria RAM DDR5 de alta velocidad para un mejor rendimiento ✅ Tecnología BluelightShield para reducir la fatiga visual ✅ Teclado completo para jugar con comodidad y realizar las tareas diarias ✅ Es capaz de ejecutar sin problemas GTA 5, títulos de GameCube y emuladores de PS2 ✅ Memoria RAM y almacenamiento ampliables para mejorar el rendimiento

Veredicto final: El Acer Aspire Go 15 es el portátil para juegos ideal por menos de 500 $ si buscas un portátil funcional, asequible y resistente para juegos de intensidad baja a media.

2. Lenovo IdeaPad Flex 5i [El mejor portátil para juegos en la nube por menos de 500 $]

Especificaciones Detalles Chipset Intel Core i3-1315U Almacenamiento eMMC de 128 GB RAM 8GB Posibilidad de actualización Low Tamaño de la pantalla 14”

Deberías hacerte con el Lenovo IdeaPad Flex 5i si eres un aficionado a Chrome OS que busca un portátil fiable para jugar, realizar las tareas diarias y disfrutar de contenidos multimedia. El diseño 2 en 1 de este portátil es ideal para jugar en modo portátil, disfrutar de contenidos multimedia en modo Yoga y tomar notas en modo tableta.

¿Te preocupa la compatibilidad de Chrome OS con tus videojuegos favoritos? Por suerte, los juegos en la nube resuelven todo eso. En otras palabras, siempre puedes juega a los mejores títulos como Assassin’s Creed, Apex Legends, Cyberpunk 2077, and Dirt 5.

Dado que los juegos en la nube no consumen los recursos de la CPU como los juegos locales, la combinación de Lenovo de 8 GB de RAM with eMMC de 128 GB es ideal para este portátil. Sin embargo, a diferencia del Acer Aspire Go 15, Estos 8 GB de RAM no se pueden ampliar.

Además,El Acer utiliza almacenamiento SSD, lo que supera al eMMC de Lenovo. En otras palabras, tu Lenovo IdeaPad Flex 5i te ofrecerá una experiencia de juego aceptable, pero no será tan satisfactoria como la del Acer.

Quizás prefieras el 14 pulgadas, 1920 × 1200-píxeles, lo que garantiza una mayor portabilidad que el Acer. Además, cuenta con biseles estrechos que le dan un aspecto futurista. Por otra parte, incluye un lector de huellas dactilares, lo que garantiza la compatibilidad futura de tu PC para juegos y mejora la seguridad del dispositivo.

Sin embargo, he observado que la pantalla es muy reflectante en exteriores, lo que afecta a la jugabilidad.

Puedes solucionarlo rápidamente aumentando el brillo de la pantalla, aunque esto afecta a la duración de la batería. Por lo tanto, lo mejor es mantén este portátil enchufado mientras juegas para obtener el mejor rendimiento y reducir los reflejos en la pantalla.

El Lenovo IdeaPad Flex 5i teclado retroiluminado es ideal para jugar en condiciones de poca luz. ¡También puedes conectar un mando externo o cambiar al modo tableta para usar la pantalla táctil y disfrutar de una experiencia de juego intuitiva!

¿Quieres disfrutar de tus juegos en una pantalla mucho más grande?¿A que sí? Entonces, conecta el Lenovo IdeaPad Flex 5i a pantallas más grandes a través de un puerto HDMI específico. No hay nada mejor que eso.

Ventajas Contras ✅ Diseño 2 en 1 para disfrutar de una experiencia de juego dinámica ❌ La pantalla tiende a reflejar la luz cuando se utiliza en exteriores ✅ El tamaño de 14 pulgadas mejora la portabilidad ✅ Teclado retroiluminado para una mejor experiencia de juego en condiciones de poca luz ✅ Puerto HDMI específico para disfrutar de los videojuegos en pantallas más grandes ✅ Compatible con servicios de juegos en la nube como NVIDIA GeForce Now

Veredicto final: Es posible que el Lenovo IdeaPad Flex 5i no pueda ejecutar juegos para PC más exigentes debido a las limitaciones de los Chromebook, pero es un dispositivo potente y asequible para disfrutar de juegos en la nube sin retrasos.

3. KAIGERR Ryzen 7 5825U [El mejor portátil para juegos con batería de larga duración por menos de 500 $]

Especificaciones Detalles Chipset AMD Ryzen 7 5825U Almacenamiento SSD de 512 GB RAM 16 GB Posibilidad de actualización Medio Tamaño de la pantalla 16,1 pulgadas

El KAIGERR Ryzen 7 5825U 16 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento SSD eso ya lo sitúa en el buen camino para convertirse en un portátil para juegos decente y asequible. Sin embargo, no habría esperado que pudiera ejecutar un título moderno como Halo Infinite, lo que suele requerir un equipo muy potente para cargarlo o ejecutarlo sin retrasos.

Entonces, ¿cómo lo consigue el KAIGERR Ryzen 7 5825U?

Como ya se ha dicho, su 16 GB de RAM lo hace ideal para tareas que exigen un uso intensivo de la CPU. Esto también queda patente en su excelente rendimiento con emuladores (PS2, PS3, PSP, Nintendo 64) y en algunos juegos con gráficos muy exigentes juegos de carreras.

Dicho esto, no es un portátil pequeño. Con sus 41 cm, es el más grande de la lista. La desventaja es que es menos portátil, por lo que quizá prefieras tenerlo en casa. Por el contrario, puede albergar una batería más grande, con una autonomía de hasta 8 horas con un uso habitual.

Pero hay algo importante que debes saber: me he dado cuenta de que la batería se agota rápidamente cuando se utiliza, por ejemplo, cuando juegas. Por eso, te recomiendo que lo dejes enchufado mientras juegas, ya que así le darás un empujón extra al rendimiento.

Hablando de las condiciones para jugar, no me gusta mucho usar este portátil al aire libre en días soleados, ya que La pantalla de 1080p presenta algunos reflejos. Una vez más, esto es un argumento a favor de utilizarlo en interiores.

Al igual que con los modelos FUNYET, hay que tener en cuenta que KAIGERR es un fabricante relativamente nuevo. En otras palabras, no cuenta con el amplio servicio de asistencia que ofrecen fabricantes consolidados como Acer o Lenovo.

Ventajas Contras ✅ Pantalla grande para una experiencia de juego envolvente ❌ Puede que sea demasiado grande para llevarlo encima ✅ Excelente rendimiento en emuladores de PS2, PS3 y Nintendo ✅ Teclado retroiluminado para jugar en condiciones de poca luz ✅ Es capaz de ejecutar juegos exigentes como Halo Infinite ✅ Carcasa metálica que garantiza una construcción y un acabado de primera calidad

Veredicto final: Este modelo es ideal para los jugadores de PC que buscan un portátil para juegos con un diseño elegante pero asequible para uso doméstico.

4. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH [El mejor portátil para juegos con pantalla 1080p por menos de 500 $]

Especificaciones Detalles Chipset AMD Ryzen 7 5700U Almacenamiento SSD de 512 GB RAM 16 GB Posibilidad de actualización Alto Tamaño de la pantalla 15,6 pulgadas

Este portátil Acer Aspire 3 cuenta con una pantalla de alta calidad que suele reservarse para los portátiles de gama alta. En otras palabras, ahora puedes Disfruta de los videojuegos en 1080p con unos gráficos más nítidostraducido por unEl chipset AMD Ryzen 7 5700U ilumina su pantalla de 15,6 pulgadas.

Sin embargo, puede que esto no sea lo ideal para los usuarios que dan prioridad a la portabilidad, ámbito en el que destaca el Lenovo IdeaPad Flex 5i. Aun así, resulta más atractivo que el Lenovo en algunos aspectos.

Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia?

Ahora tienes16 GB de RAM, lo que te proporciona más potencia de CPU para ejecutar juegos más exigentes durante periodos prolongados. Esta es la razón principal por la que este portátil en concreto funcionó de maravilla con los juegos emulados para PS3igualTekken and Demon Souls.

Por supuesto, tendrá dificultades con los títulos que requieren un mayor número de fotogramas por segundo, como Skate 3, pero eso es de esperar en este rango de precios. Si quieres un mejor rendimiento, puedes optar por un portátil para juegos por menos de 1000 dólares.

Además, el Ryzen 7 5700U El chipset de este Acer Aspire 3 supera al del Lenovo IdeaPad Flex 5i Intel Core i3 en cuanto a rendimiento puro de múltiples núcleos, lo que lo hace más adecuado para los videojuegos.

Además, el portátil cuenta con una tarjeta SSD de 512 GB, lo que garantiza un rendimiento rápido del portátil en general y la compatibilidad con los videojuegos. Ya sea jugando juegos en la nube o juegos nativos para PC, este portátil no tuvo ningún problema.

Sin embargo, No incluye teclado retroiluminado, diseño abatible ni sensor de huellas dactilares del Lenovo Flex 5i. Aunque normalmente se pueden pasar por alto los dos últimos aspectos a la hora de jugar, considero que un teclado retroiluminado es fundamental en condiciones de poca luz, como en una habitación oscura y acogedora.

Afortunadamente, este portátil para juegos lo compensa con un un ventilador eficiente y un diseño de hardware centrado en la refrigeración. Esto te garantiza que puedas disfrutar al máximo de títulos como Counter-Strike: Global Offensiveand Half-Life 2 sin preocuparse por el sobrecalentamiento.

Ventajas Contras ✅ Tarjeta gráfica AMD Radeon para el procesamiento de juegos ❌ No tiene teclado retroiluminado ✅ 16 GB de RAM + 512 GB de SSD garantizan un rendimiento rápido tanto en juegos locales como en la nube ✅ Experiencia de juego nítida a 1080p en una pantalla ultraancha de 15,6 pulgadas ✅ Altamente ampliable para sacar más rendimiento al hardware ✅ Sistema de refrigeración eficaz para evitar el sobrecalentamiento mientras juegas

Veredicto final: Hazte con el Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH si te gusta tener una pantalla de 1080p y un chipset un poco más potente, pero no te importa el tamaño.

5. ACEMAGIC AX15 [El mejor portátil para juegos ligero por menos de 500 $]

Especificaciones Detalles Chipset Intel Quad Core de la 12.ª generación Alder Lake N97 Almacenamiento SSD de 512 GB RAM 16 GB Posibilidad de actualización Low Tamaño de la pantalla 15,6 pulgadas

Si buscas un portátil para juegos que no solo sea muy asequible, sino también sorprendentemente ligero, difícilmente encontrarás una opción mejor que el ACEMAGIC AX15.

Para empezar, este portátil es muy delgado, solo 1,7 cm, y pesaalgo más de 1,6 kg, sin dejar de lucir un estilo limpio, minimalista y nada recargado.

Funciona con el procesador Intel Chip Alder Lake N95y paquetes16 GB de RAM, mientras que elSSD de 512 GB te ofrece una gran capacidad de almacenamiento rápido. Esta combinación hace que La multitarea resulta muy sencilla y funciona de maravilla para jugar de forma ocasional así como las tareas cotidianas.

En cuanto a las conexiones, tampoco se queda atrás. Cuenta con USB-C, HDMI, puertos USB estándar e incluso una ranura para tarjetas microSD. Y aunque no ofrece una gran capacidad de ampliación —teniendo en cuenta que no se le puede añadir más memoria RAM—, sigue siendo un equipo realmente sólido, sobre todo teniendo en cuenta su precio.

Para quienes pasan mucho tiempo escribiendo, el Uno cinco cuenta con un teclado cómodo y sensible. La distribución de las teclas es espaciosa y el recorrido de las teclas es adecuado, lo que lo hace ideal para sesiones prolongadas de escritura o tareas de trabajo. Esto, junto con su portabilidad y su buen rendimiento, aumenta su versatilidad para una amplia gama de usuarios.

Por supuesto, es probable que la tarjeta gráfica integrada y el procesador básico no permitan ejecutar los juegos más recientes con la configuración más alta. Pero si hablamos de títulos un poco menos exigentes, es más que suficiente.

Ventajas Contras ✅ Su diseño ligero y delgado hace que sea fácil de llevar ❌ Aunque se puede ampliar el almacenamiento, el hecho de que la RAM no sea ampliable limita las posibilidades de actualización ✅ Con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, es rápido y fiable ✅ La brillante pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas ofrece una imagen nítida ✅ Incluye puertos USB-C, HDMI y microSD, lo que ofrece una excelente conectividad ✅ Un diseño limpio, minimalista y sin excesos de ostentación le da un aire más exclusivo

Veredicto final: ACEMAGIC AX15 es una opción perfecta para estudiantes, viajeros o cualquiera que busque un dispositivo resistente, ligero y con un diseño atractivo, ideal tanto para el trabajo como para el ocio, y que no suponga un gran gasto.

6. MALLRACE MX15 [El mejor portátil para juegos y trabajo]

Especificaciones Detalles Chipset Intel Quad Core de la 12.ª generación Alder Lake N97 Almacenamiento SSD de 512 GB RAM 16 GB Posibilidad de actualización Medio Tamaño de la pantalla 15,6 pulgadas

Recomiendo el MALLRACE MX15 a aquellos usuarios que busquen principalmente un portátil que les permita realizar sus tareas laborales diarias y relajarse jugando un rato.

Lo mejor del MX15 empieza por una gran 15,6 pulgadas, 1920 x 1080 píxeles una pantalla con colores vivos y protección ocular. Esto te garantiza que puedas usar el ordenador portátil sin que te cansen los ojos o la fatiga. Del mismo modo, la pantalla te ofrece espacio suficiente para abre varias pestañas de trabajo y mantén a la vista diferentes elementos del juego a la vez.

Pero la pantalla por sí sola no garantiza el rendimiento en los videojuegos. Ahí es donde entra en juego 16 GB de RAMwith SSD de 512 GBque se ejecuta en un Chipset Intel Quad Core N97. Esta es la misma combinación letal que encontramos en el Acer Aspire 3 y el FUNYET N95, lo que garantiza un mayor rendimiento del portátil y suficiente espacio de almacenamiento local para los juegos de PC nativos.

Me gusta que MALLRACE te permita incluso ampliar el almacenamiento a 2TB, por lo que nunca te verás saturado por guardar demasiadas partidas o archivos de trabajo en este portátil.

Si te gusta jugar a videojuegos online y unirte a salas, Te encantará la cubierta física de privacidad de la cámara web del MX15. Ahora puedes estar seguro de que nadie de tu sala de juegos online te está espiando.

También conviene señalar que este portátil para juegos de pantalla grande es ligero para su tamaño. Eso es lo que marca la diferencia a la hora de llevarlo a diario sin sentir que vas cargando con demasiado peso.

Sin embargo, es posible que el servicio técnico sea limitado, ya que no se trata de un fabricante consolidado. Podrás sortear ese inconveniente si no se te estropea el aparato, pero, de todos modos, siempre es bueno contar con asistencia técnica.

Ventajas Contras ✅ Pantalla grande y de alta calidad para jugar y trabajar ❌ Fabricante poco conocido ✅ 16 GB de RAM para un rendimiento más rápido en los videojuegos ✅ 512 GB de almacenamiento para una mayor velocidad en los videojuegos y almacenamiento nativo ✅ Seguridad para la cámara web y protección ocular para garantizar la seguridad de los jugadores ✅ Almacenamiento ampliable para mejorar el rendimiento en los videojuegos

Veredicto final: Este es un portátil ideal para quienes trabajan con aplicaciones ofimáticas y necesitan un portátil ligero para jugar.

7. Acer Chromebook 514 [El mejor Chromebook para juegos ocasionales por menos de 500 dólares]

Especificaciones Detalles Chipset AMD Ryzen 3 7320C Almacenamiento eMMC de 128 GB RAM 8GB Posibilidad de actualización Low Tamaño de la pantalla 14”

Si buscas un Chromebook potente que pueda con juegos ligeros de vez en cuando sin problemas, te recomiendo el Acer Chromebook Plus 514. Por el contrario, no elijas este portátil si lo que buscas es un ordenador para juegos de alto rendimiento o algo que esté a la altura de las demás opciones de la lista.

Sorprendentemente, esto Chromebook de 14 pulgadas es el único portátil para juegos de menos de 500 dólares que he analizado con una tarjeta gráfica dedicada (1 GB). Y si no estás ejecutando demasiadas tareas a la vez, su 8 GB de RAM podrá ejecutar sin problemas la mayoría de los juegos en la nube.

Probablemente debería mencionar que es 1920 × 1200 píxeles La pantalla no destaca tanto como la mayoría de las demás de esta lista, y cuesta bastante sacarle el máximo partido a la pantalla a la luz del sol. Sin embargo, sinceramente, esos aspectos no son motivos de rechazo a este precio.

Por suerte, este portátil es no se queda atrás en juegos como Civilization 5 and Skyrim (original, no edición especial). Me sorprendió que se manejara Skyrim sin retrasos, teniendo en cuenta que es un juego bastante exigente.

Sin embargo, antes de lanzarte de lleno al mundo de los videojuegos locales, Este portátil solo tiene 128 GB de almacenamiento interno. Esto supone una carga para los recursos de almacenamiento local, por lo que es mejor que te limites a los juegos en la nube o a algunos títulos ligeros para el ordenador.

Por último,El Acer Chromebook Plus 514 promete 12 horas de autonomía. Según mi experiencia, esto solo es cierto cuando se realizan tareas cotidianas, como navegar por Internet y consumir contenidos multimedia. En cuanto se empieza a jugar, la duración de la batería con una sola carga se reduce drásticamente.

Ventajas Contras ✅ Incorpora una tarjeta gráfica dedicada para mejorar los gráficos de los juegos ❌ El chipset es el menos potente de la lista ✅ Chromebook portátil para estudiantes y profesionales a los que les gustan los videojuegos ✅ Compatible con plataformas de juegos en la nube como NVIDIA GeForce Now ✅ Ejecuta sin problemas juegos nativos para PC como Skyrim

Veredicto final: Hazte con el Acer Chromebook Plus 514 si buscas todo lo que ofrece un Chromebook económico, además de una experiencia de juego ligera.

Consejos rápidos que debes tener en cuenta a la hora de elegir un portátil para juegos por menos de 500 dólares

Hay muchos portátiles por menos de 500 dólares, pero no todos son adecuados para jugar. No te fíes solo de lo que dice la publicidad; hay quien diría cualquier cosa con tal de quedarse con tu dinero.

En su lugar, estos son algunos de los factores clave que hay que tener en cuenta antes de decidir cuál es el el mejor portátil para juegospara ti:

CPU – Una buena CPU para juegos garantiza que el juego funcione sin retrasos y mantenga su realismo. De lo contrario, tendrás problemas como comportamientos anómalos de los personajes no jugables (NPC) y una física del juego deficiente. Echa un vistazo a nuestra guía especializada para elegir la mejor CPU para juegos, según tus necesidades.

– Una buena CPU para juegos garantiza que el juego funcione sin retrasos y mantenga su realismo. De lo contrario, tendrás problemas como comportamientos anómalos de los personajes no jugables (NPC) y una física del juego deficiente. Echa un vistazo a nuestra guía especializada para elegir la mejor CPU para juegos, según tus necesidades. Unidad de procesamiento gráfico (GPU) – Una GPU mejor se traduce en una experiencia de juego más fluida, frecuencias de actualización más altas y un mejor renderizado. La GPU también se encarga de los efectos especiales, la iluminación y otros elementos gráficos de los juegos.

– Una GPU mejor se traduce en una experiencia de juego más fluida, frecuencias de actualización más altas y un mejor renderizado. La GPU también se encarga de los efectos especiales, la iluminación y otros elementos gráficos de los juegos. RAM – La memoria RAM de tu dispositivo almacena datos temporales del juego (como escenas renderizadas, objetos y otros datos) para permitir un acceso más rápido. Cuanta más memoria RAM tengas, más rápido podrá tu portátil almacenar y acceder a esos archivos.

– La memoria RAM de tu dispositivo almacena datos temporales del juego (como escenas renderizadas, objetos y otros datos) para permitir un acceso más rápido. Cuanta más memoria RAM tengas, más rápido podrá tu portátil almacenar y acceder a esos archivos. Almacenamiento – Un sistema de almacenamiento más grande te permite guardar y ejecutar juegos de forma local desde tu ordenador portátil. La tecnología de almacenamiento (HDD, SSD o eMMC) también influye en el rendimiento. A modo de referencia, el almacenamiento SSD hace que tu ordenador sea más rápido que uno con almacenamiento HDD equivalente.

– Un sistema de almacenamiento más grande te permite guardar y ejecutar juegos de forma local desde tu ordenador portátil. La tecnología de almacenamiento (HDD, SSD o eMMC) también influye en el rendimiento. A modo de referencia, el almacenamiento SSD hace que tu ordenador sea más rápido que uno con almacenamiento HDD equivalente. Posibilidades de mejora – Esto te permite mejorar algunos aspectos de tu portátil económico (como la memoria RAM y el almacenamiento) cuando quieras. De esta forma, no tienes que gastarte cientos de dólares en un portátil nuevo cuando puedes comprar actualizaciones relativamente más baratas.

– Esto te permite mejorar algunos aspectos de tu portátil económico (como la memoria RAM y el almacenamiento) cuando quieras. De esta forma, no tienes que gastarte cientos de dólares en un portátil nuevo cuando puedes comprar actualizaciones relativamente más baratas. Pantalla– Jugar en el portátil no será tan divertido sin una buena pantalla. Además, no querrás una pantalla que te haga daño a los ojos si juegas durante mucho tiempo. He fijado el mínimo en 1920 × 1080 píxeles, frecuencia de actualización de 60 Hz, y una tecnología antirreflejos de calidad.

No basta con elegir uno de los factores y seguir aumentándolo para mejorar el rendimiento. Por ejemplo, Es posible que ampliar la memoria RAM de tu portátil de 16 GB a 32 GB no suponga ninguna diferencia, sobre todo si los juegos a los que juegas ni siquiera consumen hasta 16 GB de RAM

Por eso he recomendado más arriba las configuraciones ideales por menos de 500 dólares. También te recomiendo que eches un vistazo a nuestro Selección de los mejores portátiles para juegos económicos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor portátil para juegos por menos de 500 dólares?

El mejor portátil para juegos por menos de 500 dólares es el Acer Aspire Go 15. Cuenta con una gran Pantalla de 15,6 pulgadas con resolución de 1920 x 1080 píxeles para disfrutar de una experiencia de juego fluida, nítida y sin interrupciones, y permite jugar a títulos relativamente exigentes como GTA V sin retrasos. Aunque carece de una tarjeta gráfica dedicada, su 16 GB de RAM y un procesador Ryzen 7 garantizar una experiencia de juego fluida.

¿Se puede comprar un buen ordenador portátil por 500 dólares?

Sí, puedes conseguir un buen portátil por 500 dólares con hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD., y un diseño a la altura. Estas especificaciones te permiten realizar varias tareas cotidianas a la vez y, al mismo tiempo, llevar a cabo actividades de intensidad media, como jugar a videojuegos poco exigentes.

¿Son 500 dólares demasiado para un ordenador portátil?

No, 500 dólares no es demasiado para un ordenador portátil. Sin embargo, depende del uso que le vayas a dar. Por lo tanto, 500 dólares podrían ser demasiado para un ordenador destinado a tareas administrativas sencillas, como el procesamiento de textos, navegar por Internet y abrir archivos PDF.

¿Cuánto cuesta un portátil para juegos?

Un portátil para juegos puede costar entre 500 y varios miles de dólares. El coste final dependerá del espacio de almacenamiento, la memoria RAM, la CPU, la GPU, las capacidades gráficas dedicadas y la autonomía de la batería.

¿Cuánto tiempo dura un portátil para juegos?

Un portátil para juegos puede durar entre 2 y 10 años. Su vida útil final depende de la calidad de su fabricación y de los hábitos del usuario. Por lo tanto, un portátil para juegos más caro con una estructura de calidad bien cuidada debería durar entre 5 y 10 años.

¿Cuánto tiempo debería durar un portátil de 500 dólares?

Un ordenador portátil de 500 dólares debería durar una media de tres años. La calidad de sus piezas y componentes, así como su mantenimiento y uso, determinarán su vida útil.