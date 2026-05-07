Los 9 mejores monitores portátiles para videojuegos de 2025: modelos ideales para viajar

Elegir el mejor monitor portátil para juegos que te permita tu presupuesto te dará acceso a una experiencia de juego increíble y de alta calidad que podrás llevarte a cualquier parte. Hay muchísimas opciones en el mercado, y encontrar la adecuada depende realmente de lo que estés buscando. ¿Eres un entusiasta de los deportes electrónicos que siempre está deseando disfrutar de una experiencia de juego competitiva y fluida? ¿O eres más bien un jugador en solitario que solo quiere una pantalla portátil para tus aventuras en modo individual?

Como soy un poco de ambas cosas, he investigado a fondo y he seleccionado los mejores monitores portátiles para videojuegos, que cubren una amplia gama de necesidades, ¡así que seguro que encuentras una pantalla que te encantará!

Nuestras mejores recomendaciones de monitores portátiles para videojuegos

Si tienes curiosidad por saber qué modelos han llegado a lo más alto de nuestra lista, echa un vistazo a la selección de nuestro equipo de los mejores monitores portátiles para videojuegos que ofrece actualmente el mercado en cuanto a relación calidad-precio, asequibilidad y especificaciones de gama alta:

ASUS ROG Strix XG17AHPE – Esta es nuestra opción favorita porque ofrece el equilibrio perfecto entre precio asequible y rendimiento de alta gama. Cuenta con una pantalla IPS de 17,3 pulgadas con una rápida frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 3 ms, lo que resulta sencillamente fantástico para todo tipo de juegos. Además, incluye una batería integrada, por lo que podrás jugar durante horas y horas sin tener que preocuparte por buscar una toma de corriente. Monitor portátil KYY – El monitor portátil KYY K3 es la opción ideal para los gamers con un presupuesto ajustado. Es muy asequible e increíblemente ligero, lo que lo convierte en un compañero perfecto para cualquiera que viaje mucho. Es cierto que tiene una frecuencia de actualización de 60 Hz, pero es más que suficiente para la mayoría de los juegos para un solo jugador. ¿Lo mejor de todo? Viene con una Smart Cover que también sirve de soporte, por lo que no tendrás que gastarte dinero extra en un accesorio aparte. ViewSonic VX1655-4K-OLED– Esto esthe Un monitor portátil de gama alta ideal si buscas una impresionante pantalla OLED 4K que, además, sea muy fácil de transportar. Ofrece colores brillantes con un contraste increíblemente profundo, perfecto para títulos AAA para un solo jugador que te sumergen de lleno en la acción y que, sencillamente, se disfrutan más en pantallas de alta resolución con la configuración al máximo. Puede que no sea barato, pero sin duda es una inversión inteligente si quieres disfrutar de la mejor experiencia visual posible.

¿No te convencen del todo nuestras recomendaciones? ¡No te preocupes! Sigue bajando y verás seis monitores portátiles más de primera calidad He elaborado esa tabla de Excel con diversas categorías, y es posible que una de ellas sea precisamente la pantalla fácil de transportar que cumple todos tus requisitos.

Los 9 mejores monitores portátiles para juegos, ideales para dispositivos móviles y configuraciones multipantalla

A continuación se enumeran los monitores portátiles de gama alta que cualquier jugador o aficionado a la tecnología querría tener muyuna gran variedad de opciones, desde pantallas IPS con una excelente relación calidad-precio y asequibles hasta enormes pantallas OLED 4K con una calidad de imagen espectacular.

También encontrarás mis opiniones sobre cada monitor, sus fichas técnicas, sus características más destacadas (y sus defectos), y por qué TÚ, en concreto, considerarías que cada producto es el mejor monitor portátil para juegos según tus preferencias y tu presupuesto.

1. ASUS ROG Strix XG17AHPE [El mejor monitor portátil para juegos en general]

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Especificaciones Detalles Tipo de panel IPS Tamaño de la pantalla 17,3 pulgadas Resolución Full HD Relación de aspecto 16:9 Superficie de la pantalla Antirreflejos Frecuencia de actualización 240 Hz Peso 1,06 kg ¿Batería integrada? Yes ¿Altavoces integrados? Sí (1 W x 2) Conectividad 2 puertos USB-C, 1 puerto Micro HDMI, 1 conector de audio

Tras pasar decenas de horas investigando para encontrar la pantalla portátil más completa que pudiera, la ASUS ROG Strix XG17AHPE destacó como el mejor de todos, luciendo un Impresionante pantalla IPS de 17,3 pulgadas con imágenes nítidas en FHD y una frecuencia de actualización de 240 Hz – todo ello a un precio razonable.

Sin duda, es uno de los los mejores monitores de ASUS He comprobado que ofrece una excelente relación calidad-precio para cualquiera que busque una pantalla de gran capacidad de respuesta y las características de diseño de calidad que caracterizan a ASUS, sin tener que llegar a los precios más elevados del segmento premium.

Para más información Para alargar al máximo la autonomía de la batería integrada, asegúrate de ajustar el brillo y reducir la frecuencia de actualización a 60 Hz siempre que estés viendo contenido sin parar o jugando a videojuegos no competitivos.

El hecho de que también tenga un batería recargable integrada, altavoces frontales de buena calidad, excelente compatibilidad con VRR y un diseño extraordinariamente delgado (solo mide 1 cm de grosor), lo que lo convierte sin duda en el el mejor monitor para juegos para los gamers que viajan mucho, o para cualquiera que quiera mejorar su configuración multipantalla.

Ventajas Contras ✅ La batería integrada es ideal para un uso portátil ✅ Excelente precisión cromática ✅ Compatible con NVIDIA G-SYNC ✅ Ideal para juegos de ritmo trepidante: frecuencia de actualización de 240 Hz + tiempo de respuesta de 3 ms ✅ Funda magnética inteligente con doble función (soporte + protector de pantalla) ✅ Gran autonomía de la batería: hasta tres horas a 240 Hz ❌ No incluye un soporte específico, pero la Smart Case es más que suficiente para la mayoría de las aplicaciones de videojuegos

Veredicto final:The ASUS ROG Strix XG17AHPE es una opción excelente para los jugadores exigentes que buscan un rendimiento potente y portabilidad en un solo dispositivo. Su alta frecuencia de actualización y su batería integrada lo convierten en el dispositivo perfecto para jugar a nivel competitivo desde cualquier lugar.

2. Monitor portátil KYY K3 [El mejor monitor portátil para juegos a un precio asequible]

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Especificaciones Detalles Tipo de panel IPS Tamaño de la pantalla 39,6 cm Resolución Full HD Relación de aspecto 16:9 Superficie de la pantalla Matemáticas Frecuencia de actualización 60 Hz Peso 700 g ¿Batería integrada? No ¿Altavoces integrados? Yes Conectividad 2 puertos USB-C, 1 puerto Mini HDMI

Monitor portátil KYY K3es una pasadamonitor para juegos económico para uso móvil, con un peso muy ligero de 770 g a pesar de su amplia pantalla IPS FHD de 15,6 pulgadas. A pesar de su precio sorprendentemente bajo, ofrece sin renunciar a la calidad visual (si te conformas con FHD, como mínimo), la portabilidad o las opciones de conectividad.

La combinación de una frecuencia de actualización de 60 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms que ofrece este modelo también es más que aceptable para jugar en solitario, sobre todo teniendo en cuenta su precio.

Por qué lo elegimos The Monitor portátil KYY K3 Es una compra MUY atractiva si necesitas algo que sea tan fiable como asequible, ya sea como pantalla adicional para una configuración fija o como pantalla portátil para llevarla contigo en tus viajes.

Aunque carece de VRR apoyo y sinceridad Alto rango dinámico Aunque su rendimiento es limitado debido a su bajo brillo y su gama de colores reducida, este monitor portátil económico no te decepcionará si lo que buscas es simplemente un una minipantalla económica, pero rentable puedes disfrutar de todo tu contenido siempre que estés fuera de casa.

Ventajas Contras ✅ Precio y relación calidad-precio excepcionales para un modelo básico ✅ Extremadamente ligero y fácil de transportar ✅ Una resolución aceptable para jugar de forma ocasional ✅ Funda inteligente resistente que protege la pantalla y sirve también como soporte ✅ Tiempo de respuesta rápido de 1 ms ✅ Amplios ángulos de visión gracias al panel IPS ❌ Carece de las tecnologías de sincronización adaptativa (G-Sync/FreeSync) que incorporan los monitores portátiles para juegos de gama alta, pero creo que, solo por el precio, se trata de un inconveniente muy menor

Veredicto final: The Monitor portátil KYY K3 Es imprescindible si viajas a menudo y tienes un presupuesto ajustado. No pesa casi nada y es perfecto para jugar de forma ocasional cuando estás fuera de casa.

3. ViewSonic VX1655-4K-OLED [El mejor monitor portátil OLED para videojuegos]

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Especificaciones Detalles Tipo de panel OLED Tamaño de la pantalla 39,6 cm Resolución 3840 x 2160 (4K UHD) Relación de aspecto 16:9 Superficie de la pantalla Brillante Frecuencia de actualización 60 Hz Peso setecientos cincuenta gramos ¿Batería integrada? No ¿Altavoces integrados? Yes Conectividad 2 puertos USB-C, 1 puerto Mini HDMI, 1 toma de auriculares

Si se trata de una simple pantalla IPS con FHD la resolución no se ajusta del todo a tus necesidades y estás dispuesto a gastarte más en un una experiencia visual superior, ViewSonic VX1655-4K-OLED debería estar en lo más alto de tu lista de compras imprescindibles.

Al ser un 4KOLED pantalla: los colores vivos y la densidad de píxeles de este modelo son sencillamente impecables, lo cual es perfecto si te gusta jugar juegos para PC de primera categoría que cobran vida cuando se reproducen en pantallas de alta resolución (por ejemplo, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Death Stranding 2).

Por qué lo elegimos The ViewSonic VX1655-4K-OLED Lo recomiendo sin dudarlo, ya que es el mejor monitor 4K portátil que pueden adquirir aquellos que estén dispuestos a invertir en un producto que ofrezca un rendimiento cromático excelente y la fidelidad visual general propia de una pantalla OLED.

Durante mi búsqueda me he encontrado con bastantes monitores portátiles 4K dignos de mención (algunos los verás más abajo), pero este producto en concreto me llamó la atención por su diseño ultraportátil, un magnífico 153,2 % del espacio de color sRGB y 89,3 %DCI-P3cobertura, 400 noches brillo máximo y, por supuesto, su OLED una pantalla que los monitores VA o IPS tradicionales no pueden superar.

Ventajas Contras ✅ Excelente precisión del color y contraste (eso es lo que tiene el OLED) ✅ Impresionante resolución 4K ✅ Diseño fino, ligero y portátil con un soporte integrado muy resistente ✅ Biseles finos para una experiencia visual envolvente o configuraciones con varias pantallas ✅ Incluye una garantía de 3 años y acceso al equipo de atención al cliente de ViewSonic en Estados Unidos ✅ Compatible con contenido HDR con certificación VESA DisplayHDR 500 ❌ Es bastante caro para ser un monitor portátil, pero vale la pena el gasto si quieres darte un capricho y disfrutar de esa experiencia visual espectacular que ofrece el 4K OLED

Veredicto final: The ViewSonic VX1655-4K-OLED es la opción ideal para cualquiera que busque una experiencia visual de primera calidad en un formato portátil, sin importar el precio.

Es 4K OLED La pantalla ofrece colores impresionantes y negros profundos, lo que la hace perfecta para juegos inmersivos para un solo jugador.

4. Monitor portátil UPERFECT 4K de 16 pulgadas 16006DD [El mejor monitor portátil para videojuegos en 4K]

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Especificaciones Detalles Tipo de panel IPS Tamaño de la pantalla 40 centímetros Resolución 3840 x 2400 (4K) Relación de aspecto 16:10 Superficie de la pantalla Matemáticas Frecuencia de actualización 60 Hz Peso 2 kg ¿Batería integrada? No ¿Altavoces integrados? Yes Conectividad 2 puertos USB-C, 1 puerto Mini HDMI, 1 toma de auriculares

Ahora bien, si sigues queriendo un monitor 4K portátil pero no te importa que tenga una pantalla IPS, entonces el Monitor portátil UPERFECT 4K de 16 pulgadas 16006DD sería la opción más económica en comparación con mi opción n.º 3.

A pesar de no tener un OLED pantalla, este monitor sigue ofrece una calidad de imagen excelente (al fin y al cabo, sigue siendo una pantalla 4K), similar a la que verás en dispositivos similares portátiles para juegos increíbles.

Por qué lo elegimos The Monitor portátil UPERFECT 4K de 16 pulgadas Mil seiscientos seis es, sencillamente, un producto increíble desde el punto de vista económico. Al fin y al cabo, es uno de los pocos monitores portátiles que te ofrece esa codiciada experiencia 4K UHD a un precio muy asequible.

Ver tus series de televisión favoritas en modo vertical en este monitor es casi tan fantástico como jugar a todo tipo de videojuegos de gran presupuesto en él, gracias a su excelente densidad de píxeles de 212 ppp, que se complementa con un brillo máximo de 1200 noches, lo cual es bastante luminoso para una pantalla portátil.

Además, es compatible con el sistema de montaje VESA, así que no hay de qué preocuparse si te importa la ergonomía.

Ventajas Contras ✅ Ofrece una calidad de imagen de primer nivel (resolución 4K) ✅ Excelente brillo máximo: 1200 nits de brillo real ✅ 2 años de garantía con servicio de atención al cliente las 24 horas ✅ Incluye una funda Smart Cover y un soporte VESA para ofrecer opciones de instalación flexibles ✅ Impresionante calidad de fabricación y respetuoso con el medio ambiente: fabricado con materiales de aluminio reciclables ❌ Los 60 Hz no son lo ideal si te gustan los juegos de esports, pero su pantalla 4K te resultará fantástica para los juegos para un jugador con gráficos muy exigentes

Veredicto final:The Monitor portátil UPERFECT 4K El 16″ ofrece una excelente relación calidad-precio. Con una nítida resolución 4K y un impresionante brillo máximo, proporciona una experiencia de juego de primera categoría difícil de encontrar en el mercado de los monitores portátiles.

Imprescindible para los gamers que buscan prestaciones de alta gama sin gastarse una fortuna.

5. NexiGo NG17FGQ [El mejor monitor portátil para juegos con alta frecuencia de actualización]

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Especificaciones Detalles Tipo de panel IPS Tamaño de la pantalla 17,3 pulgadas Resolución Full HD Relación de aspecto 16:9 Superficie de la pantalla Brillante Frecuencia de actualización 300 Hz Peso 2,4 kg ¿Batería integrada? No ¿Altavoces integrados? Yes Conectividad 2 puertos USB-C, 1 puerto Mini HDMI, 1 toma de auriculares

Mi investigación revela que NexiGo NG17FGQser precisamente ella primera pantalla portátil que se ha comercializado con una frecuencia de actualización de 300 Hz, así que si quieres disfrutar de una experiencia de juego mucho más fluida que la que ofrecen la mayoría de los monitores portátiles tradicionales, más te vale tenerlo en cuenta.

Para más información No olvides aprovechar al máximo las tecnologías VRR compatibles (NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync) en los juegos que las admitan si quieres disfrutar de una experiencia de juego fluida y sin tearing.

Para todos los jugadores competitivos empedernidos que queráis poder disfruta de juegos de esports de ritmo trepidante al más alto nivel mientras te desplazas, combinándolo con un potente mini PC para juegos o la consola te ofrecerá una experiencia de juego increíblemente fluida gracias a su rápido tiempo de respuesta GtG de 3 ms y a su frecuencia de actualización máxima, que es realmente impresionante.

Además, está diseñada para sesiones de juego prolongadas, ya que incorpora tecnologías sin parpadeos y de baja emisión de luz azul para reducir la fatiga ocular.

Ventajas Contras ✅ Ideal para juegos de esports: frecuencia de actualización de 300 Hz y tiempo de respuesta de 3 ms ✅ Gran pantalla de 17,3 pulgadas (para ser un monitor portátil) ✅ Compatible con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync ✅ Buena pantalla FHD con cobertura completa del espacio de color sRGB ✅ Excelente contraste y ángulos de visión ❌ Es bastante caro, pero vale totalmente la pena si buscas un monitor portátil capaz de ejecutar juegos a una fluidez increíble a 300 Hz.

Veredicto final: Para todos aquellos jugadores ultracompetitivos que necesiten una pantalla portátil con una frecuencia de actualización espectacular, la NexiGo NG17FGQ es la respuesta rotunda a tus plegarias.

Gracias a la combinación de una frecuencia de actualización de 300 Hz y un tiempo de respuesta de 3 ms, ya no tendrás que quedarte encerrado en casa delante del ordenador para acosar a tus enemigos con tus habilidades y subir de rango.

6. cocopar US-182K [El mejor monitor portátil para Xbox/PS5]

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Especificaciones Detalles Tipo de panel IPS Tamaño de la pantalla 45 centímetros Resolución 2240 x 1400 (QHD) Relación de aspecto 16:10 Superficie de la pantalla Matemáticas Frecuencia de actualización 60 Hz Peso 1,19 kg ¿Batería integrada? No ¿Altavoces integrados? No Conectividad 2 puertos USB-C, 1 puerto mini HDMI

¿Buscas una pantalla portátil que vaya a la perfección con tu consola? La cocopar US-182K te cubre las espaldas, ya que es, con diferencia, uno de los los mejores monitores para videojuegos para el PS5 or Xbox Series X/S, dado sucompatibilidad total con consolas.

Además, cuenta con una superficie de pantalla impresionante para ser un monitor portátil, lo cual siempre es una ventaja si utilizas un equipo portátil.

Por qué lo elegimos For Xbox Series X/S and PlayStation 5 los usuarios que deseen disfrutar de una experiencia de juego móvil increíble en 2K, el cocopar US-182K Es, sin duda, una compra de 10 sobre 10, teniendo en cuenta su amplia conectividad y su compatibilidad con VESA, que amplían la flexibilidad de tu configuración.

Su frecuencia de actualización de 60 Hz, aunque supone una limitación para los videojuegos de PC, resulta perfectamente aceptable para todos los el mejorPS5juegos or Xbox Series X/S títulos, ya que los videojuegos para consola dan prioridad a alta resolución y fidelidad visual de todas formas, por encima de las frecuencias de actualización ultraaltas.

Ventajas Contras ✅ Excelente compatibilidad con consolas de videojuegos ✅ Compatible con contenido HDR ✅ Excelente pantalla de alta resolución (QHD) y precisión del color ✅ Amplia relación de aspecto 16:9 y amplios ángulos de visión ✅ Incluye un soporte giratorio de 180° y es compatible con VESA, lo que permite configuraciones más ergonómicas ❌ Los altavoces no son muy buenos, pero eso es algo habitual incluso en los monitores portátiles de gama alta

Veredicto final: The cocopar US-182K ¿Tiene todo lo que necesitas para jugar en tu consola dondequiera que vayas? ¿Una gran precisión de color? ¿Un diseño robusto y delgado? ¿Puertos compatibles? ¿Una calidad visual excelente? ¡Lo tiene todo!

Esthe El monitor portátil ideal si buscas una pantalla elegante y de alta resolución para tu consola.

7. Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 [El mejor monitor portátil con pantalla táctil para videojuegos]

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Especificaciones Detalles Tipo de panel IPS Tamaño de la pantalla 35 centímetros Resolución 2240 x 1400 (QHD) Relación de aspecto 16:10 Superficie de la pantalla Brillante Frecuencia de actualización 60 Hz Peso setecientos cincuenta gramos ¿Batería integrada? No ¿Altavoces integrados? No Conectividad 2 puertos USB tipo C (DP 1.2 Alt Mode)

The Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 lo incluí en mi lista debido a su pantalla táctil de 10 puntos muy sensible y lápiz óptico incluido, junto con una pantalla IPS de alta resolución con formato 16:10. Es increíblemente versátil tanto para los videojuegos interactivos como para el trabajo.

Para más información Recuerda siempre activar el modo «Touch & Pen» para obtener una mayor precisión al utilizar el lápiz óptico, y consulta siempre el sitio web oficial de Lenovo para ver si hay actualizaciones de controladores disponibles.

Si estás buscando una segunda pantalla para tu configuración multipantalla con función táctil o un monitor interactivo para tus juegos táctiles favoritos, este monitor portátil te encantará.

No es que sea una afirmación muy atrevida, teniendo en cuenta que también… que cuenta con una impresionante pantalla QHD con una densidad de píxeles de 189 ppp y una relación de contraste de 1500:1. Será una auténtica maravilla poder disfrutar de todos tus juegos y programas favoritos en él, por decirlo de alguna manera.

Ventajas Contras ✅ Gran precisión en la reproducción del color para juegos y creación de contenidos ✅ Cuenta con una excelente funcionalidad táctil y viene con un lápiz óptico ✅ Ligero y ultraportátil ✅ Soporte versátil con una amplia gama de ajustes ✅ Una pantalla 2K muy bonita con una amplia gama de colores DCI-P3 al 100 % y un brillo de 500 nits ❌ La pantalla de 14 pulgadas puede resultar un poco pequeña para algunos usuarios, pero es un sacrificio que vale la pena a cambio de una mayor portabilidad

Veredicto final:The Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Es una elección excelente para aquellos usuarios que necesitan un monitor portátil que ofrezca mucho más que la posibilidad de jugar con una magnífica resolución QHD. Se trata de una pantalla táctil muy sensible que, además, incluye un lápiz óptico, lo que la convierte en una herramienta versátil tanto para proyectos creativos como para jugar.

8. Arzopa Z1FC [El mejor monitor portátil para Nintendo Switch]

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Especificaciones Detalles Tipo de panel IPS Tamaño de la pantalla 16,1 pulgadas Resolución Full HD Relación de aspecto 16:9 Superficie de la pantalla Matemáticas Frecuencia de actualización 144 Hz Peso 700 g ¿Batería integrada? No ¿Altavoces integrados? Yes Conectividad 2 puertos USB-C, 1 puerto Mini HDMI

¿Buscas un monitor portátil para juegos muy asequible para tu Nintendo Switch or Interruptor 2? Arzopa Z1FC seguro que te va a encantar, ya que esta bestia económica no solo es asequible, sino que además viene en una versión de 144 Hz ideal para partidas de alta intensidad.

Es uno de los más que ha recibido críticas muy favorables productos de plataformas tecnológicas consolidadas y de usuarios que he encontrado al elaborar esta lista, y no es difícil entender por qué.

Para más información Aunque este monitor incluye una opción de 144 Hz, ten en cuenta que el modelo original Nintendo Switch está fijado en 60 Hz. El Nintendo Switch 2, sin embargo, admite hasta 120 Hz, por lo que la versión de 144 Hz resulta una compra más recomendable.

A mí, personalmente, me gusta que este se centre aún más en eso diseño elegante y ultradelgado, lo que hace que sea la pantalla complementaria perfecta para el Nintendo Switch, Steam Deck, Las mejores mini PC, ordenadores portátiles y diversos dispositivos móviles.

Es fácil de llevar de viaje, por no hablar de que viene con una funda de transporte gratuita y todos los cables necesarios. ¿Qué más se puede pedir?

Ventajas Contras ✅ Ofrece una excelente relación calidad-precio ✅ Cuenta con una frecuencia de actualización constante de 144 Hz y un tiempo de respuesta de 3 ms ✅ Delgado, ligero y muy fácil de transportar ✅ Totalmente compatible con el Nintendo Switch y otros dispositivos portátiles ✅ Ofrece varios modos de visualización, aptos para una gran variedad de situaciones ❌ El soporte no es ajustable, pero la Smart Cover ofrece una base lo suficientemente estable para jugar

Veredicto final:The Arzopa Z1FC es un monitor fantástico y asequible para Interruptorpropietarios que deseen mejorar su experiencia de juego sobre la marcha.

Ofrece una sólida frecuencia de actualización de 144 Hz, lo que supone una gran ventaja si quieres disfrutar al máximo de los futuros títulos compatibles con 120 Hz, como Metroid Prime 4: Más allá, en elNintendo Switch 2.

9. ViewSonic VX1754 [El mejor monitor portátil para videojuegos sin pantalla táctil]

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Especificaciones Detalles Tipo de panel IPS Tamaño de la pantalla 17,3 pulgadas Resolución Full HD Relación de aspecto 16:9 Superficie de la pantalla Antirreflejos Frecuencia de actualización 60 Hz / 144 Hz Peso un kilo ¿Batería integrada? No ¿Altavoces integrados? Sí (0,8 W x 2) Conectividad 2 puertos USB-C, 1 puerto Mini HDMI, 1 toma de auriculares

The ViewSonic VX1754 se centra exclusivamente en ofrecer una experiencia de juego de alta calidad sin el coste ni la complejidad añadidos de una pantalla táctil. Este modelo cuenta con una pantalla IPS antirreflejos de 17,3 pulgadas, una frecuencia de actualización de 144 Hz y AMD FreeSync, características que, en conjunto, dan como resultado una pantalla muy equilibrada para los gamers, por no hablar de que además es a un precio muy asequible.

Por qué lo elegimos The ViewSonic VX1754 Es una compra que vale la pena si buscas un monitor portátil fiable o una pantalla adicional para tu configuración multipantalla, pero no te interesan demasiado las funciones táctiles ni el coste adicional que suele conllevar esta característica.

Con un peso de solo 900 gramos y un grosor de apenas 1,8 cm, llevar esta elegante pantalla portátil a cualquier parte no supondrá ningún problema. Es plug-and-play y en todos los sentidos de la palabra, lo que permite una configuración sin complicaciones para cualquier dispositivo en el que tengas pensado jugar.

Ventajas Contras ✅ Gran pantalla de 17,3 pulgadas ✅ Buen conjunto de opciones de conectividad para configuraciones con varios dispositivos ✅ Colores intensos y llamativos, y imágenes nítidas ✅ Incluye una funda inteligente y un soporte integrado ✅ Frecuencia de actualización fluida de 144 Hz y tiempo de respuesta de 4 ms ❌ No esperes mucho de sus altavoces internos de 0,8 W, pero la calidad del sonido debería ser suficiente hasta que te hagas con unos altavoces o unos auriculares de calidad

Veredicto final: Si lo único que buscas es una pantalla FHD sencilla y ligera, sin función táctil, con una frecuencia de actualización de 144 Hz y un amplio espacio de visualización de 17,3 pulgadas, seguro que te sorprenderá el ViewSonic VX1754, dada su excelente relación calidad-precio.

¿Cómo elegir el mejor monitor portátil para videojuegos?

Ahora que ya has visto todos los monitores portátiles imprescindibles en diferentes rangos de precios y categorías, ¿qué tal si te proponemos una lista de verificación que te ayude a tomar una decisión de compra más informada? Al fin y al cabo, no hay dos monitores portátiles exactamente iguales, y sin duda te resultará útil saber cuál es el más adecuado para tu configuración.

Con tantos monitores portátiles en el mercado (buenos and (malo) en el que puedes gastarte el dinero que tanto te ha costado ganar, aquí tienes algunos aspectos clave que debes tener en cuenta para que puedas hacerte con el modelo perfecto que se adapte exactamente a tus necesidades:

Encuentra el tipo de panel adecuado

En el caso de los monitores portátiles, IPSpanelesson losmás común y, a menudo, la opción más rentable que existe.

Unidades conOLED paneles, por otro lado, ofrecen un contraste superior con negros auténticos y una gran fidelidad visual en general, pero sonpor lo general, más caro.

Presta atención a la resolución

4K UHD (ViewSonic VX1655-4K-OLED) y 2K QHD (Lenovo ThinkVision M14t Gen 2) Los monitores portátiles ofrecen una mejor experiencia visual y suelen ser más caros que los habituales Full HD (FHD) pantallas de dispositivos móviles.

Pero se trata de opciones de gama alta que combinan mejor con otras igualmente caras, aunque potentes ordenadores para videojuegos, miniordenadores o consolas.

Priorizar la frecuencia de actualización

Esta es la frecuencia con la que se actualiza la pantalla por segundo. Cuanto mayor sea el número, más fluida será la experiencia de juego, sobre todo en los juegos de ritmo rápido.

Busca120 Hz o máspara una verdaderauna experiencia de juego competitivo fluida, aunquesesenta hercios debería ser más que suficiente para juegos AAA o juegos casuales para un solo jugador.

Garantizar la portabilidad y la construcción

La mayoría de los monitores portátiles para videojuegos rondan los Entre 680 y 1 360 gramos, que es elpeso ideal si sueles estar siempre en movimiento.

En cuanto atamaño de la pantalla, de 33 a 43 centímetros Es lo habitual, aunque esta característica en concreto dependerá de tus preferencias (más espacio en pantalla frente a mayor portabilidad).

Considera las opciones de conectividad

Asegúrate de que el monitor portátil que te interesa tenga el los puertos adecuados para tus dispositivos, principalmente elBus serie universal tipo C, que suele transmitir vídeo, alimentación y datos a través de un solo cable.

Puertos mini HDMI are menos versátiles que los puertos USB-C, así que considéralos un extra agradable, aunque no imprescindible.

No te olvides de la batería

Ten cuidado con los monitores portátiles, como el ASUS ROG Strix XG17AHPE, que vienen con un batería recargable específica.

Es una gran ventaja si no sueles estar cerca de enchufes.

Ventajas de la funcionalidad de la pantalla táctil

Pantalla táctil Los monitores portátiles suelen sermás caro, pero siguen mereciendo la pena si te gusta juegos táctiles o si quieres esa versatilidad adicional para tareas productivas y creativas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor monitor portátil para videojuegos?

El mejor monitor portátil para videojuegos es el ASUS ROG Strix XG17AHPE en cuanto a relación calidad-precio y versatilidad, ya que cuenta con unas especificaciones muy impresionantes (FHD+ a 240 Hz) a un precio más que razonable.

¿Puedo usar un monitor portátil para jugar?

Sí, puedes usar un monitor portátil para jugar, sobre todo aquellos que cuentan con altas frecuencias de actualización y tiempos de respuesta rápidos, si te gustan los juegos de ritmo trepidante o competitivos.

Si te gusta jugar a títulos AAA con gráficos muy exigentes, también hay varios monitores portátiles de 2K o 4K que te ofrecerán una experiencia de alta resolución increíblemente envolvente.

¿Cuál es el mejor monitor portátil según Wirecutter?

El mejor monitor portátil recomendado por Wirecutter es el Lenovo ThinkVision M14t Gen 2.

Este monitor portátil ofrece una excelente relación calidad-precio, ya que cuenta con una magnífica pantalla de 2,2K (2240 x 1400), un soporte resistente y una precisión cromática excepcional, todo ello a un precio razonable.

¿Cuál es el mejor tamaño para un monitor portátil?

El tamaño ideal para un monitor portátil depende de tus necesidades concretas. Un monitor más pequeño, como el Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 de 14 pulgadas, es más fácil de llevar.

Las pantallas más grandes, como la ASUS ROG Strix XG17AHPE de 17,3 pulgadas, te ofrecen una experiencia más envolvente, pero son menos fáciles de transportar.

¿Merece la pena comprar un monitor portátil?

Sí, merece la pena comprar un monitor portátil, ya que te ofrece la flexibilidad de una configuración de doble pantalla o la posibilidad de disfrutar de contenidos en una pantalla de calidad sin estar atado a un escritorio.

Si eres estudiante, teletrabajador o un aficionado a los videojuegos que viaja con frecuencia, un monitor portátil puede aumentar considerablemente tu productividad y tu disfrute.