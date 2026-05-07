Die 9 besten tragbaren Gaming-Monitore 2025: Reisefreundliche Modelle

Wenn du dir den besten tragbaren Gaming-Monitor zulegst, den dein Budget hergibt, kannst du ein fantastisches, hochwertiges Spielerlebnis genießen, das du überallhin mitnehmen kannst. Es gibt so viele Optionen, und die richtige zu finden, hängt letztendlich davon ab, wonach du suchst. Bist du ein E-Sport-Fan, der sich immer nach flüssigem, wettbewerbsorientiertem Gameplay sehnt? Oder bist du eher ein Solospieler, der einfach nur einen tragbaren Bildschirm für seine Einzelspieler-Abenteuer sucht?

Da ich selbst ein bisschen von beidem bin, habe ich mich gründlich informiert und die besten tragbaren Gaming-Monitore herausgesucht, die eine Vielzahl von Anforderungen abdecken – so findest du bestimmt ein Display, das dir gefällt!

Unsere Top-Empfehlungen für tragbare Gaming-Monitore

Wenn Sie neugierig sind, welche Modelle es ganz nach oben auf unsere Liste geschafft haben, sehen Sie sich die Top-Auswahl unseres Teams an: die absolut besten tragbaren Gaming-Monitore, die der Markt derzeit in Bezug auf Preis-Leistungs-Verhältnis, Erschwinglichkeit und erstklassige Premium-Spezifikationen zu bieten hat:

ASUS ROG Strix XG17AHPE – Dies ist unsere erste Wahl, da es den perfekten Mittelweg zwischen Erschwinglichkeit und Spitzenleistung bietet. Es verfügt über einen 17,3-Zoll-IPS-Bildschirm mit einer rasanten Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und einer Reaktionszeit von 3 ms, was für alle Arten von Spielen einfach fantastisch ist. Es ist sogar mit einem integrierten Akku ausgestattet, sodass Sie stundenlang spielen können, ohne sich Gedanken über Steckdosen machen zu müssen. KYY tragbarer Monitor – Der KYY tragbarer Monitor K3 ist die ideale Wahl für Gamer mit kleinerem Budget. Er ist äußerst preiswert und unglaublich leicht, was ihn zu einem großartigen Begleiter für alle macht, die viel unterwegs sind. Zwar hat er nur eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz, doch das reicht für die meisten Einzelspieler-Titel völlig aus. Das Beste daran? Im Lieferumfang ist ein Smart Cover enthalten, das gleichzeitig als Ständer dient, sodass Sie kein zusätzliches Geld für separates Zubehör ausgeben müssen. ViewSonic VX1655-4K-OLED– Das istthe Ein erstklassiger tragbarer Gaming-Monitor für alle, die sich ein atemberaubendes 4K-OLED-Display wünschen, das sich zudem außergewöhnlich leicht transportieren lässt. Er besticht durch brillante Farben und einen unglaublich tiefen Kontrast – perfekt für fesselnde AAA-Einzelspieler-Titel, die auf hochauflösenden Bildschirmen bei maximalen Einstellungen einfach besser zur Geltung kommen. Er ist zwar nicht gerade billig, aber zweifellos eine kluge Investition, wenn Sie das bestmögliche visuelle Erlebnis suchen.

Unsere Top-Empfehlungen haben dich nicht ganz überzeugt? Keine Sorge! Scrolle einfach weiter und du wirst sehen sechs weitere hochwertige tragbare Monitore Ich habe diese Excel-Datei für verschiedene Kategorien erstellt, und vielleicht ist ja gerade das handliche Display dabei, das all Ihre Anforderungen erfüllt.

Die 9 besten tragbaren Gaming-Monitore für mobile und Multi-Screen-Setups

Im Folgenden finden Sie die besten tragbaren Monitore, die sich jeder Gamer oder Technikbegeisterte wünschen würde sehreine tolle Auswahl, die von preiswerten IPS-Displays mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis bis hin zu riesigen 4K-OLED-Bildschirmen mit atemberaubender Bildqualität reicht.

Außerdem erfährst du meine Meinung zu jedem Monitor, die technischen Daten, die herausragenden Merkmale (und Schwächen) sowie, warum gerade DU jedes Produkt als den besten tragbaren Gaming-Monitor für deine Bedürfnisse und dein Budget empfinden würdest.

1. ASUS ROG Strix XG17AHPE [Bester tragbarer Gaming-Monitor insgesamt]

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Technische Daten Details Panel-Typ IPS Bildschirmgröße 17,3 Zoll Beschluss Full HD Seitenverhältnis 16:9 Bildschirmoberfläche Blendfrei Bildwiederholfrequenz 240 Hz Gewicht 1,06 kg Integrierter Akku? Yes Integrierte Lautsprecher? Ja (1 W × 2) Konnektivität 2x USB-C, 1x Micro-HDMI, 1x Audiobuchse

Nach Dutzenden von Stunden Recherche auf der Suche nach dem vielseitigsten tragbaren Display, das ich finden konnte, ist das ASUS ROG Strix XG17AHPE stach als der Beste der Gruppe hervor und rockte einen beeindruckendes 17,3-Zoll-IPS-Display mit gestochen scharfer FHD-Bildqualität und einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz – und das alles zu einem erschwinglichen Preis.

Es ist zweifellos eines der Die besten ASUS-Monitore Meiner Meinung nach bietet dieses Modell ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für alle, die ein reaktionsschnelles Display und die für ASUS typischen Qualitätsmerkmale suchen, ohne dabei in die höheren Preisklassen vorzudringen.

Pro-Tipp Um die Betriebszeit des integrierten Akkus zu verlängern, solltest du die Helligkeit anpassen und die Bildwiederholfrequenz auf 60 Hz herabsetzen, wenn du dir einfach nur Inhalte ansiehst oder nicht-kompetitive Spiele spielst.

Die Tatsache, dass es auch eine integrierter Akku, brauchbare nach vorne gerichtete Lautsprecher, hervorragende VRR-Unterstützung und bemerkenswerte Schlankheit (mit einer Dicke von nur 1 cm) ist dieses Modell zweifellos das Top-Gaming-Monitor für Gamer, die viel unterwegs sind, oder für alle, die ihr Multi-Screen-Setup aufpeppen möchten.

Vorteile Nachteile ✅ Der integrierte Akku eignet sich hervorragend für den mobilen Einsatz ✅ Hervorragende Farbgenauigkeit ✅ Kompatibel mit NVIDIA G-SYNC ✅ Ideal für rasante Spiele – 240-Hz-Bildwiederholfrequenz + 3 ms Reaktionszeit ✅ Magnetisches Smart Case mit Doppelfunktion (Ständer + Displayschutz) ✅ Solide Akkulaufzeit – bis zu drei Stunden bei 240 Hz ❌ Es gibt keinen speziellen Ständer, aber das Smart Case reicht für die meisten Gaming-Anwendungen völlig aus

Fazit:The ASUS ROG Strix XG17AHPE ist eine hervorragende Wahl für passionierte Gamer, die leistungsstarke Performance und Mobilität in einem Gerät suchen. Dank seiner hohen Bildwiederholfrequenz und des integrierten Akkus eignet es sich perfekt für Wettkämpfe unterwegs.

2. KYY tragbarer Monitor K3 [Der beste preisgünstige tragbare Gaming-Monitor]

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Technische Daten Details Panel-Typ IPS Bildschirmgröße 15,6 Zoll Beschluss Full HD Seitenverhältnis 16:9 Bildschirmoberfläche Mathematik Bildwiederholfrequenz 60 Hz Gewicht 700 g Integrierter Akku? No Integrierte Lautsprecher? Yes Konnektivität 2x USB-C, 1x Mini-HDMI

KYY tragbarer Monitor K3ist einfach großartigpreisgünstiger Gaming-Monitor für den mobilen Einsatz geeignet und wiegt trotz seines großzügigen 15,6-Zoll-FHD-IPS-Displays nur sehr leichte 770 Gramm. Trotz seines erstaunlich niedrigen Preises bietet es keine nennenswerten Abstriche bei der Bildqualität (vorausgesetzt, FHD reicht dir), die Mobilität oder die Anschlussmöglichkeiten.

Die Kombination aus einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms ist auch für Einzelspieler-Spiele durchaus beachtlich, vor allem in Anbetracht des Preises.

Warum wir uns dafür entschieden haben The KYY tragbarer Monitor K3 ist eine SEHR attraktive Anschaffung, wenn Sie ein Gerät suchen, das ebenso zuverlässig wie preisgünstig ist – sei es als zusätzlicher Bildschirm für eine stationäre Einrichtung oder als tragbares Display, das Sie auf Reisen mitnehmen können.

Auch wenn es an VRR Unterstützung und Wahrhaftigkeit Hoher Dynamikumfang Was die Leistung angeht, wird dieser preisgünstige tragbare Monitor Sie nicht enttäuschen, wenn Sie lediglich auf der Suche nach einem ein preiswerter und dennoch kostengünstiger Mini-Bildschirm Sie können all Ihre Inhalte abrufen, wann immer Sie nicht zu Hause sind.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragender Einstiegspreis und ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Extrem leicht und handlich ✅ Gute Auflösung für Gelegenheitsspiele ✅ Robustes Smart Cover zum Schutz des Bildschirms, das gleichzeitig als Ständer dient ✅ Schnelle Reaktionszeit von 1 ms ✅ Breite Betrachtungswinkel dank des IPS-Panels ❌ Es fehlen die Adaptive-Sync-Technologien (G-Sync/FreeSync), über die hochwertigere tragbare Gaming-Monitore verfügen, aber ich denke, allein schon der Preis macht dies zu einem sehr nebensächlichen Problem

Fazit: The KYY tragbarer Monitor K3 ist ein absolutes Muss, wenn du viel unterwegs bist und ein knappes Budget hast. Es wiegt fast nichts und eignet sich perfekt für gelegentliches Gaming, wenn du unterwegs bist.

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Technische Daten Details Panel-Typ OLED Bildschirmgröße 15,6 Zoll Beschluss 3840 × 2160 (4K UHD) Seitenverhältnis 16:9 Bildschirmoberfläche Glänzend Bildwiederholfrequenz 60 Hz Gewicht eineinhalb Pfund Integrierter Akku? No Integrierte Lautsprecher? Yes Konnektivität 2x USB-C, 1x Mini-HDMI, 1x Kopfhöreranschluss

Wenn ein einfacher IPS-Bildschirm mit FHD Die Auflösung entspricht nicht ganz deinen Vorstellungen und du bist bereit, mehr für ein ein unvergleichliches Seherlebnis, ViewSonic VX1655-4K-OLED sollte ganz oben auf Ihrer Einkaufsliste stehen.

In 4KOLED Der Bildschirm – die leuchtenden Farben und die Pixeldichte sind hier wirklich makellos, was ideal ist, wenn man gerne PC-Spiele der Spitzenklasse die erst auf hochauflösenden Bildschirmen richtig zur Geltung kommen (z. B. Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Death Stranding 2).

Warum wir uns dafür entschieden haben The ViewSonic VX1655-4K-OLED Ich kann ihn wärmstens empfehlen, da er der beste tragbare 4K-Monitor für alle ist, die bereit sind, etwas mehr zu investieren, um von der hervorragenden Farbwiedergabe und der insgesamt hohen Bildqualität eines OLED-Displays zu profitieren.

Bei meiner Suche bin ich auf einige bemerkenswerte tragbare 4K-Monitore gestoßen (einige davon werden Sie weiter unten sehen), aber dieses spezielle Produkt ist mir besonders aufgefallen, weil es ultra-portables Design, hervorragende sRGB-Abdeckung von 153,2 % und 89,3 %DCI-P3Reichweite, 400 Nächte Spitzenhelligkeit und natürlich seine OLED ein Panel, mit dem herkömmliche VA- oder IPS-Monitore einfach nicht mithalten können.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende Farbgenauigkeit und Kontrast (typisch für OLED) ✅ Wunderschöne 4K-Auflösung ✅ Schlankes, leichtes und handliches Design mit einem stabilen integrierten Ständer ✅ Schmale Einfassungen für ein beeindruckendes Seherlebnis oder Konfigurationen mit mehreren Bildschirmen ✅ Mit 3 Jahren Garantie und Zugang zum ViewSonic-Kundendienst in den USA ✅ Unterstützt HDR-Inhalte mit VESA DisplayHDR 500-Zertifizierung ❌ Für einen tragbaren Monitor ist er zwar recht teuer, aber er ist sein Geld auf jeden Fall wert, wenn man sich das atemberaubende 4K-OLED-Erlebnis gönnen möchte

Fazit: The ViewSonic VX1655-4K-OLED ist die erste Wahl für alle, denen ein erstklassiges visuelles Erlebnis im tragbaren Format wichtig ist – unabhängig vom Preis.

Es ist 4K OLED Das Display liefert atemberaubende Farben und tiefes Schwarz und eignet sich daher perfekt für fesselnde Einzelspieler-Spiele.

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Technische Daten Details Panel-Typ IPS Bildschirmgröße 16 Zoll Beschluss 3840 × 2400 (4K) Seitenverhältnis 16:10 Bildschirmoberfläche Mathematik Bildwiederholfrequenz 60 Hz Gewicht 4,4 Pfund Integrierter Akku? No Integrierte Lautsprecher? Yes Konnektivität 2x USB-C, 1x Mini-HDMI, 1x Kopfhöreranschluss

Wenn du nun dennoch einen tragbaren 4K-Monitor suchst, dir ein IPS-Panel aber nichts ausmacht, dann ist der UPERFECT Tragbarer 4K-Monitor 16″ 16006DD wäre im Vergleich zu meiner Nr. 3 die kostengünstigere Wahl.

Obwohl es kein OLED Trotz des Panels ist dieser Monitor immer noch bietet eine brillante Bildqualität (es ist schließlich immer noch ein 4K-Display), ähnlich wie bei Geräten, die man in ähnlichen fantastische Gaming-Laptops.

Warum wir uns dafür entschieden haben The UPERFECT tragbarer 4K-Monitor (16 Zoll) Eintausendsechshundertsechs ist aus preislicher Sicht einfach ein fantastisches Produkt. Schließlich ist es einer der wenigen tragbaren Monitore, die Ihnen das begehrte 4K-UHD-Erlebnis zu einem äußerst günstigen Preis bieten.

Das Binge-Watching deiner Lieblingsserie im Hochformat auf diesem Monitor ist fast genauso großartig wie das Spielen aller möglichen AAA-Spiele darauf – dank seiner sehr guten Pixeldichte von 212 ppi, die durch eine Spitzenhelligkeit von 1200 Nächte, was ziemlich leuchtend für ein tragbares Display.

Es unterstützt auch die VESA-Halterung, sodass Sie sich keine Sorgen um die Ergonomie machen müssen.

Vorteile Nachteile ✅ Bietet erstklassige Bildqualität (4K-Auflösung) ✅ Hervorragende Spitzenhelligkeit – 1200 Nits True Brightness ✅ 2 Jahre Garantie mit 24-Stunden-Kundendienst ✅ Im Lieferumfang enthalten sind ein Smart Cover und eine VESA-Halterung für flexible Aufstellungsmöglichkeiten ✅ Beeindruckende Verarbeitungsqualität und umweltfreundlich – hergestellt aus recycelbaren Aluminiumwerkstoffen ❌ 60 Hz sind nicht ideal, wenn du dich für E-Sport-Titel interessierst, aber das 4K-Display wird dir bei grafikintensiven Einzelspieler-Spielen hervorragende Dienste leisten

Fazit:The UPERFECT tragbarer 4K-Monitor Der 16″ bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit seiner gestochen scharfen 4K-Auflösung und der beeindruckenden Spitzenhelligkeit sorgt er für ein erstklassiges Gaming-Erlebnis, wie man es auf dem Markt für tragbare Monitore sonst kaum findet.

Ein echtes Must-have für Gamer, die sich High-End-Funktionen wünschen, ohne ein Vermögen auszugeben.

5. NexiGo NG17FGQ [Der beste tragbare Gaming-Monitor mit hoher Bildwiederholfrequenz]

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Technische Daten Details Panel-Typ IPS Bildschirmgröße 17,3 Zoll Beschluss Full HD Seitenverhältnis 16:9 Bildschirmoberfläche Glänzend Bildwiederholfrequenz 300 Hz Gewicht 2,4 kg Integrierter Akku? No Integrierte Lautsprecher? Yes Konnektivität 2x USB-C, 1x Mini-HDMI, 1x Kopfhöreranschluss

Meine Forschung zeigt, dass NexiGo NG17FGQgerade dasdas erste tragbare Display, das jemals mit einer Bildwiederholfrequenz von 300 Hz auf den Markt gebracht wurdeWenn du also ein deutlich flüssigeres Spielerlebnis suchst, als es die meisten herkömmlichen tragbaren Monitore bieten können, solltest du dieses Modell im Auge behalten.

Pro-Tipp Vergessen Sie nicht, die unterstützten VRR-Technologien (NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync) bei entsprechenden Spielen voll auszunutzen, wenn Sie ein ruckelfreies, flüssigeres Spielerlebnis wünschen.

Für alle Hardcore-Wettkampfspieler da draußen, die in der Lage sein wollen, Spiele rasante E-Sport-Titel auf hohem Niveau, auch wenn du unterwegs bist, dazu passt Leistungsstarker Mini-Gaming-PC Diese Konsole bietet dir dank ihrer rasanten GtG-Reaktionszeit von 3 ms und ihrer unglaublich hohen Spitzenbildwiederholfrequenz ein unglaublich flüssiges Spielerlebnis.

Er ist zudem für längere Gaming-Sessions ausgelegt und verfügt über flimmerfreie Technologie sowie eine Blaulichtfilterung, um die Augen zu schonen.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragend geeignet für E-Sport-Titel – 300-Hz-Bildwiederholfrequenz und 3-ms-Reaktionszeit ✅ Großer 17,3-Zoll-Bildschirm (für einen tragbaren Monitor) ✅ Kompatibel mit NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync ✅ Gutes FHD-Display mit vollständiger sRGB-Abdeckung ✅ Hervorragender Kontrast und hervorragende Blickwinkel ❌ Er ist zwar recht teuer, aber sein Geld mehr als wert, wenn man einen tragbaren Monitor sucht, auf dem Spiele mit butterweichen 300 Hz laufen

Fazit: Für alle besonders ehrgeizigen Gamer da draußen, die einen tragbaren Bildschirm mit einer gigantischen Bildwiederholfrequenz benötigen, ist der NexiGo NG17FGQ ist die eindeutige Antwort auf Ihre Gebete.

Dank der Kombination aus einer Bildwiederholfrequenz von 300 Hz und einer Reaktionszeit von 3 ms musst du nicht mehr zu Hause am Schreibtisch sitzen, um deine Gegner mit deinen Fähigkeiten zu schikanieren und in der Rangliste aufzusteigen.

6. cocopar US-182K [Der beste tragbare Gaming-Monitor für Xbox/PS5]

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Technische Daten Details Panel-Typ IPS Bildschirmgröße 45 cm Beschluss 2240 × 1400 (QHD) Seitenverhältnis 16:10 Bildschirmoberfläche Mathematik Bildwiederholfrequenz 60 Hz Gewicht 2,62 Pfund Integrierter Akku? No Integrierte Lautsprecher? No Konnektivität 2x USB-C-Anschlüsse, 1x Mini-HDMI-Anschluss

Suchst du einen tragbaren Bildschirm, der perfekt zu deiner Spielkonsole passt? Der cocopar US-182K steht hinter dir, denn es ist mit Abstand eines der die besten Gaming-Monitore für die PS5 or Xbox Series X/S, angesichts dessennahtlose Kompatibilität mit Konsolen.

Auch für einen tragbaren Monitor bietet er eine beeindruckende Bildschirmfläche, was bei einem mobilen Setup immer von Vorteil ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben For Xbox Series X/S and PlayStation 5 Besitzer, die sich ein unglaubliches 2K-Gaming-Erlebnis auf dem Handy wünschen, das cocopar US-182K ist zweifellos eine 10/10-Empfehlung, wenn man die umfangreichen Anschlussmöglichkeiten und die VESA-Kompatibilität berücksichtigt, die die Flexibilität Ihres Setups erweitern.

Die Bildwiederholfrequenz von 60 Hz ist zwar für PC-Spiele eine Einschränkung, für alle anderen Anwendungen jedoch völlig ausreichend. am bestenPS5Spiele or Xbox Series X/S Titel, da bei Konsolenspielen der Schwerpunkt auf hohe Auflösung und realistische Darstellung jedenfalls gegenüber extrem hohen Bildwiederholraten.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende Kompatibilität mit Spielkonsolen ✅ Unterstützt HDR-Inhalte ✅ Hervorragendes hochauflösendes Display (QHD) und präzise Farbwiedergabe ✅ Breites 16:9-Seitenverhältnis und große Betrachtungswinkel ✅ Mit einem um 180° schwenkbaren Ständer und VESA-Kompatibilität für ergonomischere Aufstellungsmöglichkeiten ❌ Die Lautsprecher sind nicht besonders gut, aber das ist selbst bei hochwertigen tragbaren Monitoren keine Seltenheit

Fazit: The cocopar US-182K bietet alles, was man für das Konsolenspiel unterwegs braucht. Hervorragende Farbgenauigkeit? Solide, schlanke Bauweise? Kompatible Anschlüsse? Hervorragende Bildqualität? Alles dabei!

Es istthe Der ideale tragbare Monitor, wenn Sie einen eleganten, hochauflösenden Bildschirm für Ihre Konsole suchen.

7. Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 [Der beste tragbare Gaming-Monitor mit Touchscreen]

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Technische Daten Details Panel-Typ IPS Bildschirmgröße 14 Zoll Beschluss 2240 × 1400 (QHD) Seitenverhältnis 16:10 Bildschirmoberfläche Glänzend Bildwiederholfrequenz 60 Hz Gewicht eineinhalb Pfund Integrierter Akku? No Integrierte Lautsprecher? No Konnektivität 2x USB Typ C (DP 1.2 Alt Mode)

The Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 hat es auf meine Liste geschafft, weil es reaktionsschneller 10-Punkt-Touchscreen und mitgelieferter Stylus, kombiniert mit einem hochauflösenden 16:10-IPS-Display. Es ist unglaublich vielseitig einsetzbar, sowohl für interaktives Gaming als auch für produktives Arbeiten.

Pro-Tipp Denken Sie immer daran, den Touch-&-Pen-Modus zu aktivieren, um bei der Verwendung des Stifts präzisere Eingaben zu erzielen, und informieren Sie sich regelmäßig auf der offiziellen Website von Lenovo über Treiber-Updates.

Falls Sie auf der Suche nach einem zweiten Bildschirm für Ihr Multi-Display-Setup mit Touchscreen-Unterstützung oder nach einem interaktiven Monitor für Ihre Lieblingsspiele mit Touch-Funktion sind, dürfte dieser tragbare Monitor eine absolute Bereicherung für Sie sein.

Keine besonders gewagte Behauptung, wenn man bedenkt, dass es auch ausgestattet mit einem beeindruckenden QHD-Display mit einer Pixeldichte von 189 ppi und einem Kontrastverhältnis von 1500:1. Es wird, gelinde gesagt, ein absolutes Kinoerlebnis sein, all deine Lieblingsspiele und -serien darauf zu genießen.

Vorteile Nachteile ✅ Zuverlässige Farbgenauigkeit für Gaming und die Erstellung von Inhalten ✅ Verfügt über eine hervorragende Touchscreen-Funktionalität und wird mit einem Stylus geliefert ✅ Leicht und äußerst handlich ✅ Vielseitiger Ständer mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten ✅ Sehr schönes 2K-Display mit 100 % DCI-P3-Farbraum und einer Helligkeit von 500 Nits ❌ Der 14-Zoll-Bildschirm mag für manche Nutzer etwas klein sein, doch das ist ein lohnendes Opfer für die damit verbundene Mobilität

Fazit:The Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 ist eine hervorragende Wahl für Nutzer, die einen tragbaren Monitor suchen, der mehr kann, als nur Spiele in atemberaubender QHD-Auflösung wiederzugeben. Der reaktionsschnelle Touchscreen wird zusammen mit einem Stylus geliefert und ist damit ein vielseitiges Werkzeug sowohl für kreative Projekte als auch für Spiele.

8. Arzopa Z1FC [Der beste tragbare Gaming-Monitor für die Nintendo Switch]

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Technische Daten Details Panel-Typ IPS Bildschirmgröße 16,1 Zoll Beschluss Full HD Seitenverhältnis 16:9 Bildschirmoberfläche Mathematik Bildwiederholfrequenz 144 Hz Gewicht 700 g Integrierter Akku? No Integrierte Lautsprecher? Yes Konnektivität 2x USB-C, 1x Mini-HDMI

Suchst du einen extrem günstigen tragbaren Gaming-Monitor für deinen Nintendo Switch or Schalter 2? Arzopa Z1FC sollte genau dein Ding sein, denn dieses preisgünstige Kraftpaket schont nicht nur deinen Geldbeutel, sondern ist auch in einer 144-Hz-Version erhältlich, die sich perfekt für rasante Gaming-Erlebnisse eignet.

Es ist eines der mit bemerkenswert guten Kritiken bedacht Produkte, die sowohl von etablierten Technologieplattformen als auch von Nutzern empfohlen werden und auf die ich bei der Erstellung dieser Liste gestoßen bin – und es ist nicht schwer zu verstehen, warum.

Pro-Tipp Auch wenn dieser Monitor über eine 144-Hz-Option verfügt, sollten Sie bedenken, dass das Original Nintendo Switch ist auf 60 Hz festgelegt. Die Nintendo Switch 2unterstützt jedoch bis zu 120 Hz, weshalb sich die 144-Hz-Version eher lohnt.

Mir persönlich gefällt, dass dieses Modell noch einen drauf setzt elegantes, ultraschlankes Design, was es einfach das perfekte Begleitdisplay für das Nintendo Switch, Steam Deck, Die besten Mini-PCs, Laptops und verschiedene mobile Geräte.

Man kann es ganz einfach mitnehmen, ganz zu schweigen davon, dass es mit einer kostenlosen Tragetasche und allen notwendigen Kabeln geliefert wird. Ich meine, was will man mehr?

Vorteile Nachteile ✅ Bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Verfügt über eine konstante Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und eine Reaktionszeit von 3 ms ✅ Schlank, leicht und äußerst handlich ✅ Vollständig kompatibel mit dem Nintendo Switch und andere Handhelds ✅ Bietet mehrere Anzeigemodi für eine Vielzahl von Anwendungsfällen ❌ Der Ständer ist nicht verstellbar, aber das Smart Cover bietet beim Spielen eine ausreichend stabile Auflagefläche

Fazit:The Arzopa Z1FC ist ein fantastischer und preisgünstiger Monitor für UmschaltenBesitzer, die ihr Gaming-Erlebnis für unterwegs verbessern möchten.

Es bietet eine solide Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, was ein riesiger Vorteil ist, wenn du zukünftige Titel, die 120 Hz unterstützen, wie zum Beispiel Metroid Prime 4: Beyond, auf derNintendo Switch 2.

9. ViewSonic VX1754 [Bester tragbarer Gaming-Monitor ohne Touchscreen]

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Technische Daten Details Panel-Typ IPS Bildschirmgröße 17,3 Zoll Beschluss Full HD Seitenverhältnis 16:9 Bildschirmoberfläche Blendschutz Bildwiederholfrequenz 60 Hz / 144 Hz Gewicht zwei Pfund Integrierter Akku? No Integrierte Lautsprecher? Ja (0,8 W × 2) Konnektivität 2x USB-C, 1x Mini-HDMI, 1x Kopfhöreranschluss

The ViewSonic VX1754 konzentriert sich ausschließlich darauf, ein hochwertiges Spielerlebnis zu bieten, ohne die zusätzlichen Kosten oder die Komplexität eines Touchscreens. Dieses Modell verfügt über ein 17,3-Zoll-IPS-Display mit Antireflexbeschichtung, eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und AMD FreeSync – all dies sorgt zusammen für ein gut ausgewogenes Display für Gamer, ganz zu schweigen davon, dass es außerdem preisgünstig.

Warum wir uns dafür entschieden haben The ViewSonic VX1754 ist eine lohnende Anschaffung, wenn Sie einen zuverlässigen Monitor für unterwegs oder einen zusätzlichen Bildschirm für Ihr Multi-Screen-Setup suchen, aber wenig Wert auf Touchscreen-Funktionen und die damit meist verbundenen Mehrkosten legen.

Mit einem Gewicht von nur 2 Pfund und einer Dicke von lediglich 0,7 Zoll ist es kein Problem, dieses schlanke mobile Display überallhin mitzunehmen. Es ist plug-and-play und das im wahrsten Sinne des Wortes, sodass Sie jedes Gerät, auf dem Sie spielen möchten, ganz unkompliziert einrichten können.

Vorteile Nachteile ✅ Großer 17,3-Zoll-Bildschirm ✅ Gute Auswahl an Anschlussmöglichkeiten für Konfigurationen mit mehreren Geräten ✅ Satte, kräftige Farben und lebendige Bilder ✅ Im Lieferumfang enthalten sind eine Smart-Hülle und ein integrierter Ständer ✅ Flüssige Bildwiederholrate von 144 Hz und eine Reaktionszeit von 4 ms ❌ Von den integrierten 0,8-W-Lautsprechern sollte man nicht allzu viel erwarten, aber die Klangqualität dürfte ausreichend sein, bis man sich einen hochwertigen Lautsprecher oder Kopfhörer zulegt

Fazit: Wenn Sie lediglich ein einfaches, leichtes FHD-Display ohne Touchscreen mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und einer großzügigen Bildschirmdiagonale von 17,3 Zoll suchen, wird Sie das ViewSonic VX1754, da es ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Wie wählt man den besten tragbaren Gaming-Monitor aus?

Nachdem Sie nun alle unverzichtbaren tragbaren Monitore aus verschiedenen Preisklassen und Kategorien kennengelernt haben, wie wäre es mit einer Checkliste, die Ihnen hilft, eine fundiertere Kaufentscheidung zu treffen? Schließlich gleicht kein tragbarer Monitor dem anderen, und es ist sicherlich von Vorteil, wenn Sie erkennen können, welcher für Ihre Konfiguration ideal ist.

Bei der großen Auswahl an tragbaren Monitoren (gute and (schlecht), für das Sie Ihr hart verdientes Geld ausgeben können, finden Sie hier einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten, damit Sie genau das richtige Modell für Ihre Bedürfnisse finden:

Finden Sie den richtigen Panel-Typ

Bei tragbaren Monitoren, IPSPaneelesind dieam häufigsten und oft die kostengünstigere Alternative.

Einheiten mitOLED Paneele, andererseits, bieten einen hervorragenden Kontrast mit tiefem Schwarz und eine insgesamt hohe Bildtreue, sondern sindin der Regel teurer.

Achten Sie auf die Auflösung

4K UHD (ViewSonic VX1655-4K-OLED) und 2K QHD (Lenovo ThinkVision M14t Gen 2) bieten tragbare Monitore ein besseres Seherlebnis und sind in der Regel teurer als herkömmliche Full HD (FHD) Mobilgeräte-Displays.

Es handelt sich jedoch um hochwertige Modelle, die am besten mit ähnlich teuren, aber leistungsstarke Gaming-PCs, Mini-PCs oder Spielkonsolen.

Bildwiederholrate priorisieren

Das gibt an, wie oft der Bildschirm pro Sekunde aktualisiert wird. Höhere Werte sorgen für ein flüssigeres Spielerlebnis, insbesondere bei rasanten Spielen.

Suchen Sie nach120 Hz oder mehrfür ein wirklichein flüssiges Gaming-Erlebnis, obwohl60 Hertz sollte für AAA-Titel oder lockere Einzelspieler-Spiele mehr als ausreichend sein.

Portabilität sicherstellen & erstellen

Die meisten tragbaren Gaming-Monitore kosten etwa 1,5 bis 3 Pfund, was dasIdealgewicht wenn Sie oft unterwegs sind.

WasBildschirmgröße, 33 bis 43 cm ist die Regel, auch wenn diese spezielle Entscheidung letztlich von Ihren persönlichen Vorlieben abhängt (mehr Bildschirmfläche vs. bessere Tragbarkeit).

Prüfen Sie die Anschlussmöglichkeiten

Vergewissern Sie sich, dass der tragbare Monitor, den Sie ins Auge gefasst haben, über die die richtigen Anschlüsse für Ihre Geräte, vor allem dieUniversal Serial Bus Typ C, das häufig Video-, Strom- und Datenübertragung über ein einziges Kabel ermöglicht.

Mini-HDMI-Anschlüsse are weniger vielseitig als USB-C-AnschlüsseBetrachten Sie sie also als netten, wenn auch weniger notwendigen Bonus.

Vergiss den Akku nicht

Achten Sie auf tragbare Monitore, wie zum Beispiel den ASUS ROG Strix XG17AHPE, die mit einem spezieller Akku.

Das ist ein riesiger Vorteil, wenn man nicht oft in der Nähe von Steckdosen ist.

Pluspunkte für die Touchscreen-Funktionalität

Touchscreen Tragbare Monitore sind im Allgemeinenteurer, aber sie sind trotzdem eine lohnende Anschaffung, wenn du auf Spiele mit Touch-Steuerung oder wenn Sie sich diese zusätzliche Vielseitigkeit wünschen für produktive und kreative Aufgaben.

Häufig gestellte Fragen

Welcher ist der beste tragbare Gaming-Monitor?

Der beste tragbare Gaming-Monitor ist der ASUS ROG Strix XG17AHPE Was das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Vielseitigkeit angeht, überzeugt es durch beeindruckende technische Daten (FHD+ mit 240 Hz) zu einem sehr attraktiven Preis.

Kann ich einen tragbaren Monitor zum Zocken verwenden?

Ja, du kannst einen tragbaren Monitor zum Zocken verwenden, vor allem solche mit hohen Bildwiederholraten und kurzen Reaktionszeiten, wenn du auf rasante oder kompetitive Spiele stehst.

Wenn Sie gerne grafikintensive AAA-Titel spielen, gibt es auch verschiedene tragbare 2K- oder 4K-Monitore, die Ihnen ein unglaublich intensives Erlebnis in hoher Auflösung bieten.

Welcher ist der beste tragbare Monitor laut Wirecutter?

Der beste tragbare Monitor, den Wirecutter empfiehlt, ist der Lenovo ThinkVision M14t Gen 2.

Dieser tragbare Monitor bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Er verfügt über ein wunderschönes 2,2K-Display (2240 x 1400), einen stabilen Standfuß und eine hervorragende Farbgenauigkeit – und das alles zu einem erschwinglichen Preis.

Was ist die beste Größe für einen tragbaren Monitor?

Die optimale Größe für einen tragbaren Monitor hängt von Ihren individuellen Anforderungen ab. Ein kleinerer Monitor, wie zum Beispiel der 14-Zoll-Lenovo ThinkVision M14t Gen 2, lässt sich leichter mitnehmen.

Größere Monitore, wie der 17,3-Zoll-ASUS ROG Strix XG17AHPE… bieten zwar ein intensiveres Erlebnis, sind aber weniger mobil.

Lohnt es sich, einen tragbaren Monitor zu kaufen?

Ja, es lohnt sich, einen tragbaren Monitor zu kaufen, da man damit die Flexibilität einer Dual-Screen-Konfiguration hat oder Inhalte auf einem hochwertigen Bildschirm genießen kann, ohne an einen Schreibtisch gebunden zu sein.

Egal, ob Sie Student, im Homeoffice tätig oder ein Gamer sind, der viel unterwegs ist – ein tragbarer Monitor kann Ihre Produktivität und Ihr Spielerlebnis erheblich steigern.