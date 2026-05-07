Die 9 besten Xbox-Controller für Hardcore-Gaming im Jahr 2025

Wenn Sie ein phänomenales Spielerlebnis genießen möchten, ist es ein absolutes Muss, dass Sie sich den besten Xbox-Controller für Ihr Setup zulegen. Nachdem ich mir eine lot Da ich im Laufe der Jahre selbst schon viele Xbox-Controller ausprobiert habe, weiß ich es mittlerweile sehr zu schätzen, einen Controller zu haben, der sich ganz nach meinen Vorlieben anpassen lässt, präzise und schnell genug auf meine Befehle reagiert und sich so natürlich in meine Hände legt, als wäre er genau für das Gaming gemacht.

Wenn es um Gamepads im Allgemeinen geht, sollten Sie sich nicht mit weniger als einem Produkt zufrieden geben, das sich durch erstklassige Verarbeitungsqualität, äußerst reaktionsschnelle Steuerung, beeindruckendes Design und ergonomische Formgebung auszeichnet. Schließlich müssen Sie sich nicht besonders anstrengen, um einen Controller zu finden, der die meisten dieser Eigenschaften – wenn nicht sogar alle – aufweist. Seien Sie versichert: Heutzutage gibt es eine Vielzahl hervorragender Optionen zur Auswahl, sogar zu überraschend günstigen Preisen.

An alle Gamer da draußen, die sich einen hervorragenden Xbox-Controller zulegen möchten: Gute Nachrichten – ich habe genau das Richtige für euch. Dank meiner langjährigen Erfahrung als Gamepad-Fan und stundenlanger intensiver Marktforschung habe ich neun der gefragtesten und leistungsstärksten Xbox-Controller auf dem Markt ausfindig gemacht, die ich euch heute alle vorstellen werde.

Doch bevor wir ins Detail gehen, möchte ich diesem Artikel vorausschicken, dass ich sehrIch empfehle dir, dich ein wenig darüber zu informieren, was genau einen Controller „gut“ macht und die Investition lohnenswert. Aber keine Sorge, ich habe weiter unten einen ganzen Abschnitt darauf verwendet, genau das zu erklären. Du musst also nur nach unten scrollen und gut aufpassen!

Da du nun weißt, was dich erwartet, suchen wir doch gemeinsam den perfekten Xbox-Controller für dich aus, oder?

Unsere Top-Empfehlungen für Xbox-Controller

Möchten Sie wissen, welche Gamepads ganz oben auf unserer Liste stehen? Hier sind die Empfehlungen unseres Teams für die besten Xbox-Controller auf dem Markt – alle vier sind hochwertige, unverzichtbare Modelle, über die sich jeder Gamer oder Controller-Fan freuen würde:

Xbox Elite Series 2 Core – der beste Xbox-Controller, den man in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen kann. Er besticht durch ein elegantes, für Gaming optimiertes Design und vollständig anpassbare Steuerelemente. GameSir G7 SE – ein überraschend günstiger Xbox-Controller, der blitzschnelle analoge Trigger, magnetisch austauschbare Frontblenden und eine spezielle Software zur Steuerungseinstellung bietet. Thrustmaster TCA Captain Pack – ein hochwertiges Xbox-Controller-Set, das in erster Linie für passionierte Gamer entwickelt wurde, die beim Spielen von Flugsimulationen ein umfassendes Spielerlebnis genießen möchten. Razer Wolverine V3 Pro – Es handelt sich um einen Xbox-Controller von Razer, man kann also davon ausgehen, dass er ein stylisches, mit RGB-Beleuchtung versehenes Design hat, ganz zu schweigen von für das Gaming optimierten Funktionen wie Hypertrigger und der Razer Sensa HD-Haptik.

Wenn du das das AllerbesteWenn Sie das Beste suchen, was der Markt an Xbox-Controllern zu bieten hat, sollten Sie sich für eines unserer Top-Modelle entscheiden. Dennoch rate ich Ihnen, weiter nach unten zu scrollen, denn ich habe noch fünf weitere erstklassige Xbox-Controller für Sie zusammengestellt. Wer weiß? Vielleicht finden Sie ja genau das Modell, das perfekt zu Ihnen passt!

Die 9 besten Xbox-Controller mit Elite-Spezifikationen und -Funktionen

Im Folgenden findest du neun erstklassige Xbox-Controller, mit denen du dich zurücklehnen, entspannen und bequem spielen kannst – einschließlich meiner Gründe, warum jeder einzelne von ihnen einen Platz auf dieser Liste verdient hat.

Technische Daten Details Modellnummer FST-00001 Kompatible Geräte Xbox Series X|S / Xbox One / Windows-PC / Android / iOS Konnektivität Xbox Wireless / USB-C / Bluetooth / 3,5 mm Farben Schwarz / Blau / Rot / Weiß Gewicht 345 g Akkulaufzeit Bis zu 40 Stunden Software zur individuellen Anpassung Xbox-Zubehör-App

Wenn es rein um das Preis-Leistungs-Verhältnis geht, dann ist das Xbox Elite Series 2 Core Was Xbox-Controller angeht, hat er kaum Konkurrenz. Er ist einer der vielseitigsten Xbox-Controller, die man in Bezug auf spieloptimierte Funktionen bekommen kann, und das zu einem sehr günstigen Preis.

Klar, es verfügt nicht über all die ausgefallenen Extras, die die Standardversion bietet, aber genau darum geht es ja. Warum sollte man sich schließlich den ganzen Schnickschnack (von dem man einiges wahrscheinlich gar nicht nutzen wird) zulegen, wenn man den Kauf auf den Controller und ein paar unverzichtbare Zusatzteile beschränken und dabei noch Geld sparen kann?

Es ist robust, elegant und äußerst anpassungsfähig – ganz zu schweigen von der großen Auswahl an kabelgebundenen und kabellosen Anschlussmöglichkeiten. Wenn du beim Zocken ein echtes Eintauchen in die Spielwelt erleben möchtest, kannst du es sogar nahtlos mit einem Hervorragendes Xbox X-Gaming-Headset, dank seiner integrierten 3,5-mm-Audiobuchse.

Vorteile Nachteile ✅ Die Thumbstick-Aufsätze, D-Pads und Paddles lassen sich ganz einfach austauschen ✅ Beeindruckende Vielseitigkeit – kompatibel mit iPhones und Android-Geräten ✅ Es handelt sich um ein Originalprodukt von Microsoft, sodass Sie vollen Zugriff auf die Xbox-Zubehör-App haben ✅ Die strukturierten, gummierten Griffe liegen angenehm in der Hand und eignen sich perfekt für lange, intensive Gaming-Sessions ✅ Nahtlose Verbindung – Verbinden Sie sich direkt nach dem Auspacken über Bluetooth oder Xbox Wireless mit Ihrem Gaming-Gerät ✅ Verfügt über einen langlebigen, wiederaufladbaren Akku ❌ Ein paar Extras wären schön gewesen, aber der günstige Preis macht das Fehlen dieser Zusatzfunktionen mehr als wett

Fazit: Dieser Controller ist so etwas wie ein Allrounder, der in jeder Hinsicht eine hervorragende Anschaffung ist. Wenn du dich mit Xbox-Gamepads nicht besonders gut auskennst und auch kein großes Interesse daran hast, mehr darüber zu erfahren, dann hol dir einfach den Xbox Elite Series 2 Core. Es wird Sie ganz sicher nicht enttäuschen.

2. GameSir G7 SE [Der beste preisgünstige Xbox-Controller]

Technische Daten Details Modellnummer G7 SE Kompatible Geräte Xbox Series X|S / Xbox One / Windows-PC Konnektivität USB-C / 3,5 mm Farbe Weiß Gewicht 221 g Akkulaufzeit k. A. (nur kabelgebunden) Software zur individuellen Anpassung GameSir Nexus

Nachdem ich stundenlang versucht hatte, den günstigsten (und dennoch zuverlässigen) Xbox-Controller auf dem Markt zu finden, habe ich mich schließlich für den GameSir G7 SE. Dieser kabelgebundene Controller kostet nicht nur way Er ist zwar günstiger als die meisten anderen Controller, verfügt aber auch über analoge Hall-Effekt-Trigger, driftfreie Sticks, austauschbare magnetische Frontblenden und ein Schnellverschlusssystem für die Rückseitentasten – kurz gesagt: das komplette Programm.

Das ist aber noch nicht alles: Es stehen drei Profile zur Verfügung, zwischen denen du wechseln kannst, falls du für jedes Spiel, das du spielst, unterschiedliche Einstellungen bevorzugst. Und als Krönung unterstützt es auch Gamesir Nexus, eine spezielle Anpassungssoftware für GameSir Controller und eine gute Alternative zur Xbox-Zubehör-App.

Der einzige wirkliche Kritikpunkt, den ich an diesem Controller habe, ist das Fehlen einer WLAN-Verbindung, aber angesichts des Preises? Das ist ein Kompromiss, den ich gerne in Kauf nehme.

Vorteile Nachteile ✅ Unglaublich günstig ✅ Magnetische Frontblenden – lassen sich ganz einfach austauschen, wenn du das Aussehen deines Controllers verändern möchtest ✅ Die Gamesir Nexus-Software bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und kann zudem kostenlos heruntergeladen werden ✅ Bietet äußerst reaktionsschnelle Steuerelemente, die ein blitzschnelles Betätigen des Abzugs und der Tasten ermöglichen ✅ Wechsle zwischen drei benutzerdefinierten Profilen, je nachdem, was für das jeweilige Spiel am besten geeignet ist ❌ Die ausschließliche USB-Anbindung kann für manche Nutzer einschränkend sein, doch angesichts des niedrigen Preises ist dies nur ein kleiner Nachteil

❌ Gamesir Nexus ist derzeit nur für PCs verfügbar, du kannst es aber trotzdem auf deiner Xbox mit den Standard-Steuerungseinstellungen nutzen

Fazit: Suchst du einen günstigen, aber zuverlässigen Controller, bei dem nicht an der Qualität gespart wurde? Wenn ja, dann ist der GameSir G7 SE sollte genau das Richtige für dich sein. Es ist individuell anpassbar, vielseitig und bietet für seinen Preis eine überraschend gute Verarbeitungsqualität.

3. Thrustmaster TCA Captain Pack [Die besten Steuerungsmöglichkeiten für Xbox-Flugsimulatoren]

Technische Daten Details Modellnummer 4460217 Kompatible Geräte Xbox Series X|S / Windows-PC Konnektivität USB-C / USB-A / TRS-Buchse / RJ12-Anschluss Farbe Hellblau Gewicht 787 Gramm Akkulaufzeit k. A. (nur kabelgebunden) Software zur individuellen Anpassung Ziel

The Thrustmaster TCA Captain Pack ist ein hochwertiges Steuerungsset, das speziell für Luftfahrtbegeisterte entwickelt wurde, die Flugsimulatoren wie Microsoft Flight Simulator oder X-Plane 12 mit purer, uneingeschränkter Immersion spielen möchten.

Dank seiner 16 Aktionstasten, dem 8-Wege-Joystick, den vollständigen Quadrantenfunktionen und dem einstellbaren Seitenstick-Widerstand werden Sie sich fast so fühlen, als säßen Sie in einem echten Airbus-Cockpit – vor allem, wenn Sie ihn mit einem toller Breitbildmonitor mit 4K-Bildqualität und Lautsprechern für ein absolut intensives Mehrkanal-Surround-Sound-Erlebnis.

Diese Steuerungen haben unzählige positive Bewertungen sowohl von erfahrenen Hobbypiloten als auch von Gelegenheitsnutzern erhalten, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Sie sind robust, sowohl mit Xbox-Konsolen als auch mit PCs kompatibel und bilden eine nahezu perfekte Nachbildung des Airbus-Systems nach, mit der man gerne herumprobiert und lernt, wie man sie wie ein echter Profi bedient.

Vorteile Nachteile ✅ Verfügt über eine umfangreiche Auswahl an Tasten und Schaltern, die speziell für Flugsimulatoren entwickelt wurden ✅ Offiziell von Airbus lizenziert, was die Qualität der Nachbildung echter Airbus-Cockpits bestätigt ✅ Der Sidestick verfügt über einen einstellbaren Widerstand, was das immersive Spielerlebnis noch verstärkt ✅ Mit allen Steuerelementen des Airbus Quadrant ✅ Hergestellt aus metallverstärkten Materialien für zusätzliche Strapazierfähigkeit ✅ Plug-and-Play – erfordert nur minimalen Treiber-Wartungsaufwand, insbesondere bei nativ unterstützten Spielen wie Microsoft Flight Simulator ❌ Es ist zwar recht teuer, bietet aber Airbus-Fans ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Fazit: Ich kann es nur wärmstens empfehlen, sich das Thrustmaster TCA Captain Pack wenn du auf Flugsimulatoren stehst und keine gewöhnlichen Controller oder eine langweilige Maus-Tastatur-Kombination verwenden möchtest. Es ist eines der die besten Steuerungen für Flugsimulatoren die Sie derzeit bekommen können, und Tausende und Abertausende zufriedener virtueller Piloten können das bestätigen.

4. Razer Wolverine V3 Pro [Der beste leistungsstarke Xbox-Controller]

Technische Daten Details Modellnummer RZ06-05200100-R3U1 Kompatible Geräte Xbox Series X|S / Xbox One / Windows-PC Konnektivität USB-A / HyperSpeed Wireless über Dongle Farben Schwarz / Weiß Abmessungen 15,2 x 10,6 x 6,5 cm Gewicht 304 g Akkulaufzeit Bis zu 20 Stunden Software zur individuellen Anpassung Razer Controller App

Razer Wolverine V3 Pro gehört zweifellos zu den besten Controllern von Drittanbietern, die derzeit erhältlich sind, und das aus gutem Grund. Er verfügt über dreistufige Trigger-Sperren, umkonfigurierbare Schnellfeuer-Steuerungen, Hyperspeed Wireless mit extrem geringer Latenz, einen kabelgebundenen Turniermodus mit einer Abtastrate von 1000 Hz und Razerdie bewährte Chroma-RGB-Beleuchtung. Selbst in dieser Preisklasse findet man kaum einen anderen Controller, der so gut optimiert ist.

Ich bin ein riesiger Fan von Razer Produkte im Allgemeinen, und ich muss sagen, dass sie sich mit diesem Gamepad wirklich selbst übertroffen haben. Es hat alles, was ein Controller haben sollte – es ist schnell, ergonomisch, stilvoll, robust und in hohem Maße anpassbar.

Da es PC-Verbindungen mit geringer Latenz über Kabel unterstützt und Razer„Hyperspeed Wireless“ – viele Gaming-Controller-Fans zählen auch dieses Modell zu den die besten PC-Controller was man für Geld kaufen kann, womit ich absolut einverstanden bin.

Vorteile Nachteile ✅ Keine Eingabeverzögerung – verfügt über eine Abtastrate von 1000 Hz im kabelgebundenen „Turniermodus“ ✅ Die HyperSpeed-WLAN-Verbindung über einen Dongle bietet eine geringere Latenz als die meisten anderen WLAN-Verbindungen ✅ Im Lieferumfang enthalten sind eine praktische Tragetasche, zwei austauschbare Daumenkappen und ein 3 Meter langes USB-C-Kabel ✅ Rocks Razer’die charakteristischen Chroma-RGB- und Sensa-HD-Haptik-Funktionen für ein noch intensiveres Spielerlebnis ✅ Blitzschnelle Mausklick-Auslösung und vollständig neu belegbare Steuerelemente ✅ Driftbeständige Sticks und präzise Daumensticks mit Hall-Effekt ❌ Der Controller ist zwar teuer, aber ich denke, das spielt kaum eine Rolle, wenn man bedenkt, was man dafür bekommt

Fazit:Jeder Gamer, der etwas auf sich hält, wäre stolz darauf, das Razer Wolverine V3 Pro, ganz gleich, ob du ihn auf einem Gaming-PC oder einer Xbox-Konsole nutzen möchtest. Er ist der beste High-End-Controller, den ich jedem empfehlen würde, der bereit ist, für ein erstklassiges Spielerlebnis etwas mehr zu bezahlen.

5. Microsoft Bluetooth Elite Serie 2 [Der beste Bluetooth-Controller für die Xbox]

Technische Daten Details Modellnummer FST-00001 Kompatible Geräte Xbox Series X|S / Xbox One / Windows-PC / Android / iOS Konnektivität Xbox Wireless / USB-C / Bluetooth / 3,5 mm Farben Schwarz / Blau / Rot / Weiß Gewicht 345 g Akkulaufzeit Bis zu 40 Stunden Software zur individuellen Anpassung Xbox-Zubehör-App

Stolz ragend empor zwischen den die besten Controller für Mobilgeräte für die Xbox Series S und Series X ist die Microsoft Bluetooth Elite Serie 2. Es ist the Xbox Elite Series 2 CoreDie „Premium“-Version – im Lieferumfang enthalten sind eine Tragetasche, eine kabellose Ladestation, vier Rückenschalter, sechs Daumensticks und ein zusätzliches facettiertes D-Pad. Alles tolle Extras, die man zwar nicht unbedingt braucht, die aber sehr praktisch sind.

Der Controller selbst ist unglaublich praktisch und bietet auch ohne Zubehör eine nahtlose Bluetooth-Verbindung, aber ich persönlich würde mir die Ladestation an der Vorderseite wünschen, ebenso wie die zusätzlichen Daumensticks, die in vier verschiedenen Größen erhältlich sind (Standard, Classic, Tall und Wide Dome). Kombinieren Sie ihn mit Erstklassige externe Festplatte für die Xbox Series X um dein Gaming-Setup zu vervollständigen.

Vorteile Nachteile ✅ Die Thumbstick-Aufsätze, D-Pads und Paddles lassen sich austauschen, sodass du deinen Controller ganz nach deinen Bedürfnissen anpassen kannst ✅ Beeindruckende Vielseitigkeit – kompatibel mit iPhones und Android-Geräten ✅ Es wird von Microsoft hergestellt, sodass du vollen Zugriff auf die Xbox-Zubehör-App hast ✅ Die strukturierten, gummierten Griffe liegen angenehm in der Hand und eignen sich perfekt für lange, intensive Gaming-Sessions ✅ Nahtlose Verbindung – Verbinden Sie sich direkt nach dem Auspacken über Bluetooth oder Xbox Wireless mit Ihrem Gaming-Gerät ✅ Verfügt über einen langlebigen, wiederaufladbaren Akku ✅ Im Lieferumfang sind zahlreiche Zubehörteile enthalten, die in der reinen Core-Version nicht enthalten sind ❌ Ist im Vergleich zur reinen Core-Version teurer, aber ich finde, das zusätzliche Zubehör ist den Preis absolut wert

Fazit: Ich würde vorschlagen, sich das Microsoft Bluetooth Elite Serie 2 denn es bietet eine hervorragende WLAN-Verbindung, besonders in Kombination mit Xbox-Konsolen. Außerdem sparst du etwas Geld, wenn du davon ausgehst, dass du das gesamte Zubehör später ohnehin einzeln kaufen wirst.

6. Benutzerdefinierte Controller – Kabelloser Controller [Der am besten anpassbare Xbox-Controller]

Technische Daten Details Modellnummer N/A Kompatible Geräte Xbox Series X|S / Xbox One / Windows-PC / Android / iOS (kann je nach verwendetem Modell variieren) Konnektivität USB-C / Bluetooth / 3,5 mm (kann je nach verwendetem Modell variieren) Farben 67 benutzerdefinierte Farben verfügbar Abmessungen 7,2 x 7,17 x 2,95 Zoll Gewicht 453 g Akkulaufzeit N/A Software zur individuellen Anpassung Xbox-Zubehör-App

Benutzerdefinierte Controller bietet einige der besten Modifikationen für Controller der Marken Xbox, Xbox Elite und PlayStation an. Ich bin von der Qualität ihrer Modifikationen sehr überzeugt, da bestätigt wurde, dass sie ausschließlich offizielle Microsoft Series X/S-Gamepads verwenden.

Letztendlich bedeutet das, dass Sie ein stilvolles, authentischDer Microsoft Xbox-Controller wird nicht blockiert, sodass du uneingeschränkten Zugriff auf Funktionen wie die Xbox-Zubehör-App hast – ein wirklich netter Vorteil. Außerdem verfügt das Unternehmen über einen sehr reaktionsschnellen Kundenservice, sodass du dir keine Sorgen machen musst, im Falle von Problemen mit deinem modifizierten Controller im Regen stehen gelassen zu werden.

Vorteile Nachteile ✅ Unterstützt offizielle Xbox Series X|S-Controller ✅ Bietet eine riesige Auswahl an auffälligen Gehäusedesigns, aus denen Sie wählen können ✅ Mit einer 90-tägigen Garantie, die Herstellungsfehler abdeckt, sowie einem aktiven Kundensupport ✅ Jeder Controller wird von erfahrenen Technikern modifiziert, sodass die Verarbeitungsqualität kaum ein Problem darstellen dürfte ✅ Unterstützt drahtlose Verbindungen und lässt sich daher problemlos mit jedem Gerät einrichten ❌ Unfall- oder physische Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt, doch dank der hohen Zuverlässigkeit der Microsoft-Controller ist dies kaum ein Problem

Fazit: Wenn du deinen Xbox-Controller individuell gestalten und vielleicht an das Thema deiner Gaming-Umgebung anpassen möchtest, aber lieber keine Hardware von Drittanbietern verwenden möchtest, dann wirst du es nicht bereuen, Benutzerdefinierte Controller Probier’s mal aus!

7. PDP Victrix Pro BFG [Der beste Xbox-Controller für Wettkampfspieler]

Technische Daten Details Modellnummer 049-002-Weiß Kompatible Geräte Xbox Series X|S / Xbox One / Windows-PC Konnektivität USB-A-Mini-Dongle (drahtlos) / USB-A auf USB-C / Bluetooth Farben Weiß / Schwarz Gewicht 298 g Akkulaufzeit Bis zu 20 Stunden Software zur individuellen Anpassung Victrix Control Hub

PDP Victrix Pro BFG ist eine hervorragende Wahl für Nutzer, die sich für Hardcore-E-Sport-Titel wie Marvel-Rivalen, NBA 2Koder Halo Infinite. Wenn es um Gaming-Leistung mit geringer Latenz geht, ist einer der engsten Konkurrenten der PDP Victrix Pro BFG Das Einzige, was mir einfällt, ist das Razer Wolverine V3 Pro, ein weiterer Controller der Spitzenklasse für Wettkampfspiele.

Schon dieser Vergleich allein sollte Ihnen zeigen, wie gut dieser Controller ist, und die Tatsache, dass einige seiner wettbewerbsfähigen, äußerst reaktionsschnellen Bedienelemente modular aufgebaut sind und sich ohne Werkzeug neu belegen lassen, ist einfach fantastisch, wenn Sie eine einfache und unkomplizierte Anpassung schätzen.

Vorteile Nachteile ✅ Hochgradig anpassbar – verfügt über frei belegbare Tasten, die modular aufgebaut und leicht individuell anzupassen sind ✅ Im Lieferumfang ist ein USB-Dongle enthalten, mit dem Sie kabellos spielen können ✅ Weitere Anpassungsmöglichkeiten finden Sie in der kostenlosen Victrix Control Hub App ✅ Verfügt über drei konfigurierbare Profile, zwischen denen Sie wechseln können ✅ Bietet einen leistungsstarken Turniermodus bei Verwendung einer kabelgebundenen Verbindung ❌ Etwas teuer, aber ich finde, dass sein einzigartiges Design und die äußerst reaktionsschnellen, individuell anpassbaren Bedienelemente den Preis durchaus rechtfertigen

Fazit: The PDP Victrix Pro BFG ist ein großartiger Controller, der praktisch auf den Wettkampfbetrieb zugeschnitten ist. Er wird dein Spielerlebnis erheblich verbessern, besonders wenn du gerne Spiele spielst, die präzise, blitzschnelle Eingaben erfordern und entscheidende Spielzüge belohnen.

Technische Daten Details Modellnummer 6922621507420 Kompatible Geräte Xbox Series X|S / Xbox One / Windows-PC / Android / iOS Konnektivität Bluetooth / 3,5 mm / USB-C Farben Jade / Schwarz / Weiß Abmessungen 167,0 × 104,0 × 61,5 mm Gewicht 250 g Akkulaufzeit Bis zu 20 Stunden Software zur individuellen Anpassung 8BitDo Ultimate Software

Apropos Gaming-Controller mit geringer Latenz und hoher Leistung: Der 8Bitdo Ultimate 3-Mode Steuergerätist eine weitere großartige (und günstigere) Option, die Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie lieber über eine Kabelverbindung spielen, da diese in der Regel zuverlässiger ist als eine drahtlose Verbindung und eine extrem niedrige Latenz bietet. Und das Beste daran: Dieser Controller unterstützt beide Verbindungstypen, sodass Sie nicht auf einen davon beschränkt sind.

Ich habe einige davon getestet Acht-Bit-DoIch habe die Produkte schon einmal ausprobiert, und ehrlich gesagt, sie sind wirklichgute Gamepads. Nach etwa drei Jahren, über tausend Spielstunden und mindestens zehn versehentlichen Stürzen ist mein 8BitDo Pro 2 ist immer noch intakt und weist kaum Mängel auf, sodass ich mich persönlich für die Verarbeitungsqualität der Controller dieser Marke verbürgen kann.

Aber glaub mir nicht einfach blind. Auch unzählige andere Spieler sind dieser Meinung Acht-Bit-Doals einer der führenden Hersteller von Controller-Zubehör auf dem Markt, dank seiner preisgünstigen Produkte im Retro-Design.

Vorteile Nachteile ✅ Verfügt über eine Taste zur Umschaltung zwischen drei Modi und drei benutzerdefinierte Profile ✅ Mit Hall-Effekt-Joysticks und Impulsauslösern ✅ Die formschönen Stoßfänger und das D-Pad sind sowohl griffig als auch geschmeidig ✅ Verfügt über eine spezielle Konfigurationssoftware (8BitDo Ultimate Software) ✅ Bietet minimale Latenzzeiten beim Spielen über eine kabelgebundene Verbindung ❌ Es handelt sich um einen Controller eines Drittanbieters, der nur eingeschränkten Zugriff auf Microsoft-exklusive Funktionen bietet, doch die Software von 8BitDo ist mehr als ausgereift genug, um als Alternative zu dienen

Fazit: Wenn du auf die Old-School-Ästhetik minimalistischer Controller stehst und preislich unter der 80-Dollar-Marke bleiben möchtest, dann ist der 8Bitdo Ultimate 3-Modus-Controller wird dich umhauen.

9. Xbox Wireless-Controller [Der beste Xbox-Controller mit Haptik]

Technische Daten Details Modellnummer Queen’s University Belfast Kompatible Geräte Xbox Series X|S / Xbox One / Windows-PC / Android / iOS Konnektivität Xbox Wireless / USB-C / Bluetooth Farben 12 Sonderfarben erhältlich Gewicht 345 g Akkulaufzeit Bis zu 40 Stunden Software zur individuellen Anpassung Xbox-Zubehör-App

Der StandardXbox Wireless-Controller bietet für seinen Preis ein hervorragendes haptisches Erlebnis, das unter anderem eine sehr solide Kombination aus Impuls-Triggern und Vibrationsmotoren umfasst. Es ist zwar kein DualSense, aber für einen preiswerten, hochwertigen Xbox-Controller ist das Spielerlebnis mehr als fesselnd genug. Dieses kleine Kraftpaket hält zudem bis zu 40 Stunden durch, sodass du eher vor lauter Gaming umfällst, bevor ihm nach einer vollen Ladung der Saft ausgeht.

Es gibt auch jede Menge Sonderausführungen, und mir persönlich gefällt die „DOOM: The Dark Ages Limited Edition“-Version am besten. Wie man auf dem Bild oben sehen kann, hat sie diese brutale, von DOOM inspirierte Optik, von der ich einfach ein RIESIGER Fan bin – ganz zu schweigen davon, dass sie auch einen kostenlosen DLC-Skin für das Spiel enthält.

Vorteile Nachteile ✅ Verfügt über gummierte, formschöne Griffe, die gut in der Hand liegen ✅ Mit herkömmlichen Impulsauslösern und Vibrationsmotoren für ein beeindruckendes haptisches Feedback ✅ Dank Xbox Wireless und Bluetooth ist das Spielen auf Konsolen, PCs, Smartphones und Tablets völlig unkompliziert ✅ Bietet vollen Zugriff auf die umfangreichen Tastenbelegungsoptionen der Xbox-Zubehör-App ✅ Bis zu 40 Stunden Betriebsdauer pro voller Ladung ❌ Bietet im Vergleich zu hochwertigeren Controllern weniger Funktionen, was angesichts des günstigen Preises jedoch zu erwarten ist

Fazit:Der StandardXbox Wireless-Controller ist ein solides, preisgünstiges Gamepad, das über alle klassischen Funktionen für haptisches Feedback verfügt. Du wirst das immersive Erlebnis der Vibrationen an den Triggern und Joysticks sicherlich zu schätzen wissen, besonders wenn du auf actiongeladene FPS- oder ARPG-Titel stehst, die haptische Rückmeldung besonders intensiv nutzen.

Wie wählt man den besten Xbox-Controller aus?

Wenn es um den Kauf von Xbox-Controllern geht, gibt es bestimmte „Anzeichen“, anhand derer man erkennen kann, ob sie perfekt für einen geeignet sind oder ob sie einfach nur ein fantastischer Controller im Allgemeinen sind. Es ist entscheidendAchte also auf diese „Anzeichen“, vor allem, wenn du dein Geld nicht für ein Gamepad verschwenden willst, das du entweder kaum benutzt oder mit dem du dich auf Dauer nicht anfreunden kannst.

Damit du eine fundierte Entscheidung treffen kannst, findest du hier einige der wichtigsten Punkte, die du bei der Auswahl deines persönlichen Xbox-Controllers beachten solltest.

1. Wesentliche Faktoren, die es zu bewerten gilt

Zunächst einmal werde ich auf die Funktionen, bei denen Sie keine Kompromisse eingehen sollten on, nämlich:

Kompatibilität

Konnektivität

Spielstil

Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit

Komfort und Ergonomie

Prüfen aufKompatibilitätsollte immer ganz oben auf Ihrer Checkliste stehen, da manche Xbox-Controller mit vielen anderen Geräten außerhalb der Xbox-Konsolen einfach nicht kompatibel sind. Manchmal stößt man sogar auf einen Controller, der nicht mit allen Xbox-Konsolen kompatibel ist – ein Problem, das zwar selten auftritt, aber besonders bei älteren Xbox 360- oder frühen Xbox One-Controllern häufiger vorkommt.

Nun ist es aber nicht gerade ideal, einen Controller zu kaufen, der nur mit der Xbox-Konsole kompatibel ist, die man besitzt dassDas ist zwar nicht gut, schränkt Ihre Flexibilität jedoch erheblich ein und kann dazu führen, dass Ihnen bestimmte Funktionen nicht zur Verfügung stehen (wie beispielsweise der Zugriff auf PC-exklusive Software für Controller, die nicht mit dem PC kompatibel sind). Seien Sie also vorsichtig.

Am besten sollten Sie Besorg dir einen Controller, der zumindest sowohl mit der Xbox als auch mit dem PC kompatibel ist, damit dir nichts entgeht.

Konnektivität Das ist im Grunde genommen dasselbe wie die Kompatibilität. Je mehr Verbindungstypen Ihr Controller unterstützen kann, desto vielseitiger ist er. Hier sind einige der Die gängigsten Anschlussarten für Xbox-Controller:

Kabelverbindungen für Xbox-Controller Drahtlose Verbindungen für Xbox-Controller USB-C & Micro-USB 3,5 mm (für Audio) Xbox WirelessBluetoothWireless via Adapter/Dongle

Mein Rat? Besorg dir ein Gamepad, das USB-C und mindestens eine drahtlose Verbindungsart – Ersteres für Gaming mit geringer Latenz und Letzteres für ein unkomplizierteres, unaufdringliches Spielerlebnis.

Sofern Ihr Budget nicht gerade extrem knapp bemessen ist, würde ich Ihnen außerdem empfehlen, Vermeiden Sie Controller, die nur Micro-USB-Anschlüsse unterstützen, da sie in der Regel weniger zuverlässig sind als Controller mit anderen kabelgebundenen Anschlüssen (vor allem USB-C) und meist veraltet sind.

Einen Controller zu finden, den Sie genau nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren können Spielstil ist für jeden Gamer ein absolutes Muss. Schließlich kannst du durch die vollständige Anpassung der Steuerung deine Spielleistung insgesamt optimieren, was besonders dann von Vorteil ist, wenn du gerne Wettkämpfe spielst.

Um Ihnen ein paar Beispiele zu nennen, hier sind einige der die besten Anpassungsmöglichkeiten Was du bei einem Gamepad immer beachten solltest:

Komponenten, die sich leicht neu belegen lassen

Ausgereifte Konfigurationssoftware (z. B. Xbox-Zubehör-App, 8BitDo Ultimate, Razer Synapse)

Speicherplatz für mehrere Steuerungsprofile

Letztendlich sind dies die drei wichtigsten Punkte, die du beachten solltest, wenn du wirklich das perfekte Gamepad „zusammenstellen“ möchtest.

Ein weiteres Merkmal, auf das Sie bei einem Controller vor dem Kauf achten sollten, ist dessen Akkulaufzeit, vor allem, wenn du lieber kabellos spielst. Wenn du dir einen reinen Kabel-Controller zulegen möchtest, musst du dir darüber keine Gedanken machen, aber da die meisten Xbox-Gamepads heutzutage Hybridmodelle sind, ist dies dennoch ein sehr wichtiger Aspekt, auf den du achten solltest.

Gamepads, die eine Laufzeit von 20 bis 30 Stunden sind ideal, mit Controllern, die eine lange Lebensdauer haben bis zu 40 Stunden und darüber hinaus ist das Goldstandard Meiner Meinung nach. Bedenke aber, dass tragbare Ladegeräte für Controller heutzutage gang und gäbe sind, sodass du hervorragende Controller nicht komplett außer Acht lassen musst, nur weil sie in Sachen Akkulaufzeit eher am unteren Ende der Skala liegen.

Zu guter Letzt möchte ichsehrempfehlen, dass man Ergonomie und Komfort bei der Auswahl eines Gamepads berücksichtigen. Denken Sie daran, der ideale Controller…

…sollte leicht festzuhalten sein

…ist relativ leicht und ausgewogen

…verfügen über eine optimale Anordnung von Tasten, Paddles und Triggern

…passt sich perfekt Ihrer Hand an

…wird nicht rutschig, wenn deine Handflächen anfangen zu schwitzen.

Zum Glück für dich verfügen die meisten modernen Xbox-Controller dank jahrzehntelanger kontinuierlicher Weiterentwicklung mittlerweile über ein optimales, ergonomisches Design. Dinge wie profilierte Griffe, geformte Griffeundasymmetrische Steuerknüppel sind mittlerweile gang und gäbe und sollen dafür sorgen, dass Sie sich bei langen Spielsitzungen wohler fühlen.

2. Wichtige Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt

Um näher auf die Eigenschaften einzugehen, die einen Controller zu einer lohnenden Anschaffung machen, möchte ich auf einige der spezielle Funktionen für bestimmte Komponenten unten. Denk daran, diese Punkte zu beachten, wenn du dir das Datenblatt oder die Produktseite eines Controllers ansiehst!

Für einen Controller Gesichts-Buttons (A, B, X, Y) and Steuerkreuz (oben, unten, links, rechts), die folgenden Funktionen wären wünschenswert, sind aber nicht unbedingt erforderlich:

Taktile Steuerkreuze sind präziser und reaktionsschneller

sind präziser und reaktionsschneller Modulare Steuerungen sind ein Muss für eine einfache, werkzeuglose Neuprogrammierung

sind ein Muss für eine einfache, werkzeuglose Neuprogrammierung Beleuchtete Bedienelemente das Spielen im Dunkeln erleichtern

das Spielen im Dunkeln erleichtern Tasten mit geringem Betätigungswiderstand erfordern weniger Druck zur Betätigung, was eine schnellere Eingabe ermöglicht

Die Steuerung Ihres Daumensticks(d. h. Analogsticks) steuern Ihre Bewegung, die Kameraausrichtung und die allgemeine Navigation in Spielen. Da sie häufig stark beansprucht werden, sind sie im Vergleich zu allen anderen Komponenten anfälliger für Beschädigungen.

Hier sind einige tolle optional Funktionen für die Daumensticks eines Controllers:

Hall-Sensoren bieten eine höhere Abriebfestigkeit und eine längere Lebensdauer

bieten eine höhere Abriebfestigkeit und eine längere Lebensdauer Austauschbare Daumensticks dienen als Schutz vor Verschleiß und lassen sich besser anpassen

dienen als Schutz vor Verschleiß und lassen sich besser anpassen Selbstschmierende Ringe die Reibung verringern und so die Steuerung der Kamera und der Bewegung im Spiel flüssiger machen

die Reibung verringern und so die Steuerung der Kamera und der Bewegung im Spiel flüssiger machen Einstellbare Totzonen präzisere Eingaben ermöglichen

präzisere Eingaben ermöglichen Dynamischer Widerstand simuliert Spannung basierend auf deinen Aktionen im Spiel und sorgt so für ein noch intensiveres Spielerlebnis

simuliert Spannung basierend auf deinen Aktionen im Spiel und sorgt so für ein noch intensiveres Spielerlebnis Strukturierte Kappendas Rutschrisiko verringern

Die Aufgaben eines ControllersAuslöserist einriesigentscheidend für deine Spielleistung, insbesondere in kompetitiven Ego-Shootern. Wenn du prüfen möchtest, ob ein Controller für schnelle, entscheidende Eingaben optimiert ist, achte darauf, dass er über mehrere der folgenden Funktionen verfügt:

Anpassungsfähiger Widerstand and Vibration auslösen beides steigert das Eintauchen in die Spielwelt

and beides steigert das Eintauchen in die Spielwelt Mechanische Schalter die ein mausähnliches, klickendes Betätigungsgefühl erzeugen.

die ein mausähnliches, klickendes Betätigungsgefühl erzeugen. Einstellbare Haarauslöser ermöglichen es Ihnen, den Abzugsweg für die Auslösung entweder zu verkürzen oder zu verlängern

ermöglichen es Ihnen, den Abzugsweg für die Auslösung entweder zu verkürzen oder zu verlängern Hall-Effekt-Auslöser sind berührungslos und verhindern dauerhafte Schäden

sind berührungslos und verhindern dauerhafte Schäden Schnell-/Hochgeschwindigkeitsauslöser sie haben eine minimale Reaktionszeit und eignen sich perfekt für Wettkämpfe

Häufig gestellte Fragen

Welcher ist der beste Xbox-Controller?

Der beste Xbox-Controller ist der Xbox Elite Series 2 Core, das sich durch eine hervorragende Verarbeitungsqualität und zahlreiche benutzerfreundliche Funktionen auszeichnet. Es verfügt über strukturierte Griffe, anpassbare Tasten und Trigger sowie einen deutlich günstigeren Preis als die Standardversion.

Wie schließt man einen Xbox-Controller an einen PC an?

Um einen Xbox-Controller an einen PC anzuschließen, müssen Sie zunächst herausfinden, welche Arten von kabelgebundenen oder kabellosen Verbindungen Ihr Controller unterstützt. Für kabelgebundene Verbindungen verfügen die meisten Gaming-PCs über USB-C- und USB-A-Anschlüsse, an die Sie Ihren Xbox-Controller anschließen können. Wenn Sie jedoch eine kabellose Verbindung nutzen möchten, können Sie entweder Bluetooth oder einen WLAN-Adapter verwenden.

Wie koppelt man einen Xbox One-Controller?

Sie können einen Xbox One-Controller über eine kabelgebundene oder kabellose Verbindung mit einer Xbox-Konsole, einem PC oder Mobilgeräten koppeln. Wenn Sie einen Xbox One-Controller mit einer beliebigen Xbox-Konsole verbinden möchten, können Sie entweder die Pair-Taste an der Konsole gedrückt halten und den Controller kabellos verbinden lassen oder den Controller über ein USB-C- oder Micro-USB-Kabel an die Xbox anschließen.

Wie behebt man das Driften der Sticks bei Xbox-Controllern?

Die einfachste Methode, um ein Driften der Analogsticks bei einem Xbox-Controller zu beheben, besteht darin, den Controller einfach auszuschalten, die Analogsticks auf Verschmutzungen zu überprüfen, diese mit Druckluft zu entfernen, während man die Analogsticks hin und her bewegt, und den Controller anschließend wieder einzuschalten. Sollte dies nicht funktionieren, sollten Sie in Erwägung ziehen, die Software Ihres Controllers zu aktualisieren oder die Empfindlichkeit der Analogsticks neu einzustellen.

Warum blinkt mein Xbox-Controller?

Dein Xbox-Controller blinkt, weil er sich entweder im Kopplungsmodus befindet (schnelles Blinken) oder die Batterie fast leer ist (pulsierendes Blinken) und sich automatisch ausschalten wird, sofern du ihn nicht wieder an eine Stromquelle anschließt. Falls dein Xbox-Controller Probleme beim Koppeln hat und nicht aufhört zu blinken, versuche, die Xbox-Taste zehn Sekunden lang gedrückt zu halten, um einen Hard-Reset durchzuführen.