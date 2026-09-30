10 Spiele wie GTA: Die Top-Auswahl für 2026

Wenn du nach Spielen wie GTA suchst, bist du hier genau richtig – wegen des Nervenkitzels, des von Verbrechen geprägten Chaos, der Freiheit in einer offenen Welt und der rasanten Action. Vielleicht liebst du die Geschichten aus der Unterwelt, die Erkundung im Sandbox-Stil oder das dynamische Gameplay, bei dem du das Chaos selbst bestimmst. Diese Liste richtet sich an eingefleischte GTA-Fans, Liebhaber von Open-World-Spielen und Spieler, die sich nach weiteren actiongeladenen Spielen sehnen, die vielleicht – oder vielleicht auch nicht – Kriminalität und Drama beinhalten.

Was soll ich sagen? Der Einfluss von GTA ist unübertroffen, und wenn man es spielt, bekommt man Lust auf mehr und auf etwas Ähnliches. Hier ist meine Top-10-Liste der GTA-ähnlichen Spiele. Ich habe meine Unschuld schon früh verloren, als ich mich als Kind heimlich an „GTA: Vice City“ herangeschlichen habe, habe unermüdlich mein Glück versucht, ein gestohlenes Motorrad perfekt zu landen, war total aus dem Häuschen, als ich Cheat-Codes entdeckt und genutzt habe, und habe als Trevor in „GTA V“ fröhlich gewütet .

Die „GTA“-Reihe wirft einen riesigen Schatten und ist ein Giganten-Franchise, das nach wie vor von vielen geliebt und gespielt wird. Während wir also alle auf die Veröffentlichung von „GTA 6“ warten, bleibt einfach hier, um andere Titel zu entdecken, die dem Erbe von „GTA“ gerecht werden und gleichzeitig ihre eigene Einzigartigkeit besitzen. Für meine ungeduldigen Leser, die das Spiel sofort spielen möchten, werde ich außerdem Links zu günstigen Spielangeboten einfügen.

Unsere Top-Auswahl an Spielen wie GTA

Diese Spiele fangen die Essenz von GTA ein. Sie wecken in dir kriminelle Ambitionen und geben dir die Freiheit, Chaos anzurichten oder dein eigenes Imperium aufzubauen. Schau dir unsere fünf Top-Kandidaten an:

1 Red Dead Redemption 2 2018 The Wild West version of GTA but with a deeper plot and better world-building. Jetzt kaufen 2 Watch Dogs 2 2016 GTA but with much more hacking. Jetzt kaufen 3 Cyberpunk 2077 2020 GTA but cyberpunk dystopia. Jetzt kaufen

Auf dieser Liste gibt es noch weitere großartige Spiele wie „Grand Theft Auto“ – lies also bis zum Ende und halte die Augen offen nach deinem nächsten Juwel und deiner nächsten Leidenschaft.

Die 10 besten Spiele wie GTA für Nervenkitzel-Suchende

Was genau macht ein Spiel im Stil von GTA gut? Bei der Erstellung dieser Rangliste habe ich einige Aspekte berücksichtigt. Hier sind die wichtigsten:

Kriminalität & Handlungsfreiheit des Spielers: Spiele, in denen man sein Imperium bzw. seine Welt gestalten und bedeutungsvolle Entscheidungen treffen kann

Spiele, in denen man sein Imperium bzw. seine Welt gestalten und bedeutungsvolle Entscheidungen treffen kann Freiheit und Erkundung in einer offenen Welt: Spielwelten, die reaktiv sind, in denen man sich frei bewegen und nach Belieben experimentieren kann

Spielwelten, die reaktiv sind, in denen man sich frei bewegen und nach Belieben experimentieren kann Wiederspielwert & spielergesteuertes Chaos: Spiele, die zu kreativem Chaos und unterschiedlichen Spielstilen anregen

Spiele, die zu kreativem Chaos und unterschiedlichen Spielstilen anregen Spielmechaniken: Einzigartige Mechaniken, die das Gesamterlebnis bereichern

Schauen wir uns die Liste einmal genauer an.

1. Red Dead Redemption 2 [Bestes Open-World-Krimidrama]

Plattformen ⭐ PS4, Xbox, PC Erscheinungsdatum 2018 Erkundung der offenen Welt Ja Thema: Kriminalität und städtisches Chaos Ja

Wenn du auf der Suche nach atemberaubenden Open-World-Spielen wie GTA bist, die aber einen rauen Western-Touch haben, ist „Red Dead Redemption 2““ unschlagbar. Rockstar Games hat die Freiheit der offenen Welt von Grand Theft Auto in einen riesigen, lebendigen Wilden Westen übertragen. Das Spiel steckt voller Verbrechen und einer tiefgründigen Geschichte (und natürlich auch jeder Menge Waffen und Cowboys). Du schlüpfst in die Stiefel von Arthur Morgan. Er ist ein fantastischer Charakter mit moralisch zwiespältiger Persönlichkeit und zudem ein Gesetzloser.

Im Gegensatz zu anderen Spielen zwingt dich dieses dazu, klug zu spielen. Du musst Beziehungen, Entscheidungen und Konsequenzen unter einen Hut bringen, die sich auf die gesamte Welt auswirken. Was das Spiel aber wirklich so unterhaltsam macht, ist der Grad der Immersion. Der wesentliche Unterschied zu GTA liegt darin, wie realistisch und bedächtig sich die gesamte Geschichte entwickelt. In einem Moment überfällst du einen Zug, im nächsten reitest du durch neblige Berge.

Ein Nachteil könnte sein, dass der langsame Einstieg des Spiels nicht jedermanns Sache ist. Aber dieses Spiel hat sich weltweit dennoch kolossale 61 Millionen Mal verkauft. Die Zahlen sprechen für sich.

Was das Spiel auszeichnet:

Ein beeindruckendes und gigantisches Open-World-Spiel mit Realismus auf einem ganz neuen Niveau

Unterhaltsame und dynamische Verbrechensmechaniken und Raubüberfälle im Gameplay

Eine tiefgründige Geschichte, die einen emotional berührt und mehrere Enden bietet

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2. Watch Dogs 2 [Beste Open-World-Hacker-Sandbox]

Plattformen ⭐ PS4, Xbox, PC Erscheinungsdatum 2016 Erkundung einer offenen Welt Ja Thema: Kriminalität und städtisches Chaos Ja

In diesem GTA-Klon dreht sich alles um Hacking, Tech-Kriegsführung und eine rebellische Hackergruppe. Watch Dogs 2 nimmt im Grunde das Chaos aus der GTA-Reihe und tauscht es gegen Hightech-Action ein. Du spielst einen jungen Hacker, der in San Francisco lebt: Marcus Holloway (ich erwarte, dass ein Hacker so heißt). Deine Mission ist es, korrupte Konzerne mit Stil zu bekämpfen – du bist also eher ein Selbstjustizler und kein vollwertiger, korrupter Krimineller.

Statt mit Waffen hast du es mit Überwachungskameras, Drohnen und vielem mehr zu tun. Die Stadt ist dein Spielplatz. Dieses großartige Spiel wirkt lebendig. Es bietet eine wahnsinnig detaillierte Welt, unberechenbare NPCs und endlose Möglichkeiten, das System zu manipulieren. Willst du jemandem ein Verbrechen anhängen? Ampeln hacken und einen stadtweiten Massenunfall verursachen? Alles ist möglich. Die „Watch Dogs“-Reihe sticht hervor, weil sie dir erlaubt, auf deine eigene Art zu spielen.

Es ist außerdem eines der unterhaltsamsten Koop-Spiele, die du mit Freunden ausprobieren kannst. Und wenn ich einen Nachteil nennen muss, dann ist es, dass sich die Fahrphysik im Vergleich zu „GTA“ etwas minderwertig anfühlt. Aber hey, dieses Spiel hat sich weltweit trotzdem über 10 Millionen Mal verkauft.

Was das Spiel so besonders macht:

Hacking-orientiertes Gameplay in einem beeindruckenden Open-World-Spiel

Tolle Handlung mit systemkritischen Themen

Dynamischer und unterhaltsamer Koop-Modus sowie chaotischer Multiplayer-Spaß

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3. Cyberpunk 2077 [Das beste futuristische Open-World-Chaos]

Plattformen ⭐ PS5, Xbox, PC Erscheinungsdatum 2020 Erkundung der offenen Welt Ja Thema: Kriminalität und städtisches Chaos Ja

Wenn du dir „GTA V“ in einer Cyberpunk-Dystopie vorstellen kannst, aber mit ähnlichem Gameplay, dann hast du genau verstanden, was „Cyberpunk 2077“ ist. Dieser Titel ist ein GTA-ähnliches Spiel mit Hacking, Cyber-Verbesserungen, Transhumanismus und Neon-Kriminalität. Du schlüpfst in die Rolle von V (V wie Vendetta?). Du bist ein knallharter Söldner in Night City. Es ist ein futuristischer Sündenpfuhl voller hochriskanter Verbrechen, Konzerne und Banden.

Die Welt ist der Wahnsinn. So viele Neonlichter, verrückte Interaktionen mit NPCs und jede Menge zu entdecken. Der Spaß hört nie auf, vor allem dank Autos, Waffen und Charakteranpassungen, die für unendlichen Wiederspielwert sorgen. Das ist keine Übertreibung: „Cyberpunk 2077“ ist wahrscheinlich eines der besten Ego-Shooter-Spiele, die es gibt. Aber ich will ehrlich sein: Der Start verlief für dieses Spiel äußerst holprig.

Der Hype war so groß, dass viele Fans und Spieler nach der Veröffentlichung, die von Bugs geplagt war, verärgert und enttäuscht waren. Aber natürlich haben umfangreiche Updates die meisten Probleme behoben. Nach den Patches wird das Spiel sehr gut bewertet.

Was das Spiel auszeichnet:

Wunderschöne Open-World-Umgebung aus der Ego-Perspektive

Riesige, verzweigte Handlung

Einige der besten Auto- und Schusswechsel des Genres

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4. Mafia II: Definitive Edition [Bestes storygetriebenes Krimispiel]

Plattformen ⭐ PS4, Xbox, PC Erscheinungsdatum 2010 Erkundung einer offenen Welt Ja Thema: Kriminalität und städtisches Chaos Ja

„Mafia II“ ist wie „GTA“, nur mit einem Mafia-Drama der 1950er Jahre. Das Spiel versetzt dich in die von Kriminalität geplagte Metropole Empire Bay – eine Stadt, die vor Vintage-Stil und -Flair nur so strotzt. Du schlüpfst in die Rolle von Vito Scaletta (diese Namen sind echt ein Knaller). Er ist ein Veteran des Zweiten Weltkriegs, der irgendwie in die Mafia verstrickt wird. Die Geschichte ist ziemlich fesselnd, da sie den Aufstieg und Fall eines Mannes zeigt, der in die Kriminalität verstrickt ist.

Die GTA-Reihe konzentriert sich auf chaotischen Spielspaß, während „Mafia II“ eher filmisch angelegt ist. Es hat eine straffere Handlung, die schwere moralische Entscheidungen in den Vordergrund rückt. Anstelle einer Sandbox bietet es eher ein tiefgehendes narratives Erlebnis, wie es die meisten guten Story-Spiele tun. Wenn du eine reifere Alternative suchst, ist dieser Titel wegen seiner großartigen Erzählkunst gelobt worden und ein knallhartes Krimi-Epos.

Was das Spiel auszeichnet:

Fesselnde Krimigeschichte

Filmreife Zwischensequenzen und tiefgehende Charakterentwicklung

Authentische Weltgestaltung

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5. Sleeping Dogs [Bestes Open-World-Spiel mit Kampfsport]

Plattformen ⭐ PS4, Xbox, PC Erscheinungsdatum 2012 Erkundung einer offenen Welt Ja Thema: Kriminalität und städtisches Chaos Ja

Hätten die GTA-Spiele detailliertere und anspruchsvollere Nahkämpfe, wären sie ein großartiges Rollenspiel wie „Sleeping Dogs“. Du schlüpfst in die Rolle von Wei Shen, einem Undercover-Polizisten, der die brutale Triaden-Unterwelt von Hongkong infiltriert. Das Spiel bietet Kriminalität, Straßenkämpfe, Verfolgungsjagden und Verrat mit hohen Einsätzen (genau wie die GTA-Reihe). Aber im Gegensatz zu den meisten GTA-ähnlichen Spielen konzentriert sich dieses hier auf brutale Kampfsportkämpfe. Wenn du also prügeln willst, KANNST DU DAS.

Insgesamt ist die offene Welt ziemlich dynamisch. Es gibt Straßenmärkte, neonbeleuchtete Gassen, Verfolgungsjagden mit der Polizei und vieles mehr. Die Geschichte fesselt dich und das Spiel ist eine großartige RPG-Alternative zu GTA. Der Nachteil? Die Nebenmissionen sind eintönig. Trotzdem ist das Spiel dank seines einzigartigen Kampfsystems ein unterschätzter Gewinner.

Was das Spiel auszeichnet:

Brutales Nahkampfsystem

Coole Open-World-Kulisse in Hongkong

Eine tiefgründige Undercover-Polizeigeschichte

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6. Saints Row 2 [Bester übertriebener GTA-Klon]

Plattformen ⭐ PS3, Xbox 360, PC Erscheinungsdatum 2008 Erkundung einer offenen Welt Ja Thema: Kriminalität und städtisches Chaos Ja

Wenn du einen GTA-Klon suchst, der das Chaos noch einmal hochschraubt, ist „Saints Row 2“ ein absolutes Muss. Im Gegensatz zu seinem düstereren Vorgänger lässt dieses außergewöhnliche TPS-Spiel aus der „Saints Row“-Reihe seiner wilden Seite freien Lauf und bietet dennoch eine solide Geschichte sowie eine tiefgehende offene Welt voller Spaß. Du kannst dein eigenes kriminelles Imperium aufbauen, absurde Nebenquests absolvieren und in einer Sandbox spielen, die zur Zerstörung einlädt.

Was „Saints Row 2“ zu einem großartigen Spiel macht, ist der unverwechselbare Stil. Anpassbare Charaktere, absurde Waffen und Spielelemente bieten ein Maß an Spielerfreiheit, das selbst „GTA“ damals noch nicht bot. Die chronologische Ausrichtung der Serie verschiebt sich danach und tendiert stärker zur Parodie, doch dieses Spiel bleibt die perfekte Balance aus chaotischem Spaß und fesselndem Krimidrama. Ein Nachteil ist, dass das Spiel veraltete Grafik und eine klobige Steuerung hat. Dennoch macht es Spaß, es zu spielen, und es wurde weltweit über 6 Millionen Mal verkauft.



Was das Spiel auszeichnet:

Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere und Fahrzeuge

Urkomisches und übertriebenes kriminelles Chaos

Gelungene Mischung aus Humor und Krimidrama

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7. Saints Row: The Third [Bestes übertriebenes Action-Spiel]

Plattformen ⭐ PS3, Xbox 360, PC, Switch Erscheinungsdatum 2011 Erkundung einer offenen Welt Ja Thema: Kriminalität und städtisches Chaos Ja

Wenn über Spiele wie die GTA-Reihe gesprochen wird, fällt immer auch „Saints Row: The Third“ ins Gespräch. Hier hat die „Saints Row“-Reihe voll und ganz auf Parodie gesetzt. Man erlebt übertriebene Action mit absurdem Humor, wilden Stunts und einigen der lächerlichsten Waffen aller Zeiten. Das Thema Kriminalität der GTA-Reihe ist zwar nach wie vor präsent, wird hier jedoch auf satirische Weise neu interpretiert.

Man kann sich mit dem Fallschirm mitten in Schießereien stürzen, Leute mit überdimensionalen Waffen verprügeln oder einfach in aufgemotzten Autos durch die Stadt cruisen. Es fehlt zwar der bodenständige Krimi-Realismus von GTA, aber wenn man Lust auf pures Chaos hat, gibt es nichts Besseres. Ein möglicher Nachteil könnte sein, dass der Humor nicht bei allen Spielern gut ankommt. Dennoch ist dieses großartige Spiel ein Fan-Favorit mit einer „Sehr positiv“-Bewertung auf Steam und einer hervorragenden Punktzahl von 84 auf Metacritic.

Was die Spiele auszeichnet:

Witzige und absurde Eskapaden in einer verrückten Welt

Unterhaltsames Koop-Krimispiel

Unzählige Anpassungsmöglichkeiten und große Spielfreiheit

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8. Yakuza: Like A Dragon [Bestes rundenbasiertes Krimi-RPG]

Plattformen ⭐ PS4, PS5, Xbox, PC Erscheinungsdatum 2020 Erkundung einer offenen Welt Ja Thema: Kriminalität und städtisches Chaos Ja

Dieses fantastische Yakuza-Spiel ist ein weiterer bemerkenswerter GTA-Klon, den man unbedingt spielen sollte. Taucht ein in eine andere Welt voller Verbrechen, Chaos und intensiver RPG-Kämpfe. Dieses großartige Spiel tauscht Echtzeit-Action gegen rundenbasierte Kämpfe ein, was es zu einem einzigartigen Titel in dieser Liste von Spielen im GTA-Stil macht. Es gibt nach wie vor Karten, Missionen und eine offene Spielwelt voller Nebenaktivitäten.

Die Yakuza-Reihe zeichnete sich schon immer durch eine tiefgründige Erzählung aus, doch dieser Titel stellt das Genre völlig auf den Kopf. Er verbindet Krimidrama mit RPG-Mechaniken. Ein Nachteil? Rundenkämpfe sind nicht jedermanns Sache. Dennoch hat das Spiel auf Steam eine Bewertung von „überwältigend positiv“ (94 %).

Was das Spiel auszeichnet:

Eine mutige Neuinterpretation des Krimi-Genres

Eine der fesselndsten RPG-Geschichten

Ein riesiges Open-World-Spiel

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9. Just Cause 3 [Das beste actiongeladene Open-World-Chaos]

Plattformen ⭐ PS4, Xbox, PC Erscheinungsdatum 2015 Erkundung einer offenen Welt Ja Thema: Kriminalität und städtisches Chaos Nein

Während es in „Vice City“ um stilvolle Verbrechen ging, dreht sich bei „Just Cause 3“ alles um pure Zerstörung. Dieses beeindruckende Einzelspieler-Spiel greift die Formel der „Grand Theft Auto“-Reihe auf, legt aber noch eine Schippe drauf, was das Chaos angeht (was ich eigentlich nicht für möglich gehalten hätte). Du spielst Rico Rodriguez, eine Ein-Mann-Armee, die eine Diktatur zu Fall bringt. Enterhaken, Explosionen und absurde Stunts? Check. Im Gegensatz zu den meisten Spielen im GTA-Stil dreht sich hier alles um Action.

Die Reihe ist bekannt für ihre wahnsinnige Freiheit, die es dir ermöglicht, mit der Spielphysik zu spielen. Willst du ein Auto an einen Jet hängen und sehen, was passiert? Nur zu. Die Welt ist riesig, die Geschichte ist passabel und der Stil ist ein echter Hollywood-Blockbuster. Ein Nachteil ist, dass sich die Geschichte wie ein nachträglicher Einfall anfühlt. Trotzdem gewann das Spiel bei den Game Critics Awards 2015 den Preis für das beste Actionspiel.

Was das Spiel auszeichnet:

Eine riesige offene Welt voller Möglichkeiten

Eine der besten Fortbewegungsmechaniken in JEDEM Spiel

Perfekt für Fans von extremem Chaos und Action

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10. Yakuza 4 [Bestes charakterorientiertes Krimidrama]

Plattformen ⭐ PS3, PS4, Xbox, PC Erscheinungsdatum 2010 (JP), 2011 (WW) Erkundung einer offenen Welt Ja Thema: Kriminalität und städtisches Chaos Ja

Macht Platz, ihr Top-GTA-Spiele, denn die Yakuza-Titel sind eine Klasse für sich. Yakuza 4 ist definitiv eines der am meisten unterschätzten Krimispiele auf dem Markt. Es bietet euch ein unglaubliches Open-World-Krimidrama mit einer fesselnden und gut ausgearbeiteten Handlung. Außerdem gibt es unterhaltsame Beat-’em-up-Kämpfe. Im Gegensatz zu GTA, bei dem es hauptsächlich um massives Stadtchaos geht, neigt die Yakuza-Reihe dazu, komplexe Geschichten in einer kleineren und detailreichen Stadt zu erzählen.

Freut euch auf facettenreiche Charaktere und mehr Interaktionen in der offenen Welt. Wenn ihr Spiele wegen storygetriebener Krimi-Erlebnisse spielt, ist dies eines der besten. Der Nachteil? Die offene Welt ist im Vergleich zu GTA kleiner, aber das Spiel erreicht dennoch eine Bewertung von 85 auf Metacritic und ist bei seiner Community sehr beliebt.

Was das Spiel auszeichnet:

Ein tiefgründiges Krimidrama und 4 spielbare Charaktere

Unterhaltsame und fesselnde Kämpfe

Voller Minispiele, Nebenaktivitäten und versteckter Details

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Häufig gestellte Fragen

Welches Spiel ähnelt GTA am meisten?

„Red Dead Redemption 2““. Es stammt ebenfalls von Rockstar Games. Hier tauchst du in eine offene Welt ein, die von tiefgründigen, kriminellen Themen geprägt ist. Außerdem hast du genau wie in „Grand Theft Auto“ volle Handlungsfreiheit, allerdings spielt das Spiel in einem Western-Setting.

Welches Spiel ist wie GTA, aber mit Superkräften?

„Saints Row IV“. Du spielst den US-Präsidenten mit Superkräften. Du kannst Spaß daran haben, mit Höchstgeschwindigkeit zu rennen und über Gebäude zu springen.

Was ist besser, „Cyberpunk“ oder „GTA 5“?

Das kommt darauf an. „Cyberpunk 2077“ bietet dir RPG-Tiefe und futuristisches Chaos, während „GTA 5“ unübertroffene Freiheit in einer offenen Welt und kriminelle Themen bietet. Beide sind auf ihre eigene Art großartig.

Wurde GTA von Saints Row inspiriert?

Nein, ganz einfach, weil GTA bereits 1997 auf den Markt kam. Saints Row wurde 2006 als Parodie veröffentlicht. Saints Row hat sich nach und nach weiterentwickelt und ist mittlerweile noch übertriebener als die GTA-Reihe.