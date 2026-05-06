11 Spiele für gute Laune wie „Dave the Diver“, die man 2025 spielen sollte

Als jemand, der total auf gemütliche, Wohlfühl-Spiele (meistens) im Casual-Stil steht, wie Dave, der TaucherIm Laufe der Jahre habe ich mehrere Titel mit einer ähnlichen Atmosphäre gespielt. Hier stelle ich euch die besten davon vor – Spiele mit meist einfachen Spielabläufen, aber überraschender Tiefe, die euch umso mehr Spaß machen, je länger ihr sie spielt und je tiefer ihr in sie eintaucht.

Das sind Spiele von höchster Qualität, die jeder Dave, der Taucher was Fans am meisten lieben würden – egal, ob du lieber die Tiefen des Meeres erkundest, alle möglichen Unternehmen leitest oder seltene Tiere jagst, um daraus ein neues Gericht zuzubereiten oder mit Gewinn zu verkaufen.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Dave the Diver“

Wenn du nur daran interessiert bist, die absolut besten Spiele zu sehen, wie zum BeispielDave, der TaucherWie wäre es, wenn du die Top-Empfehlungen unseres Teams einmal ausprobierst? Jeder der unten aufgeführten Titel hat etwas Besonderes zu bieten, und alle zeichnen sich durch jene fesselnde Mischung aus entspannendem Spielspaß und genau der richtigen Portion Herausforderung aus, die für Abwechslung sorgt.

Bagger (2023) – Ein Unterwasser-Erkundungsspiel mit düsterer, bedrohlicher Atmosphäre, in dem in jeder unsichtbaren Tiefe Gefahr lauert. Hier steuerst du ein kleines Fischerboot und erkundest einen riesigen Ozean voller exotischer Meeresbewohner, die du fangen kannst. Auf eigene Gefahr, versteht sich, denn einige dieser Kreaturen können es kaum erwarten, dir und deinem kostbaren Boot dasselbe anzutun. Moonlighter (2018) – Ein klassischer Dungeon-Crawler, in dem du in die Rolle eines mächtigen Abenteurers schlüpfst, der nachts eine Vielzahl von Monstern besiegen und Schätze sammeln kann. Bei Tagesanbruch führst du dann dein Geschäft als bescheidener Ladenbesitzer und verkaufst alles, was du in der Nacht zuvor gesammelt hast – ein einfacher, aber fesselnder Spielablauf. Lunas Angelgarten (2021) – Eines der besten Spiele für Fans von gemütlichen Titeln, da man hier alles in seinem eigenen Tempo erledigen kann. Man kann nicht nur alle möglichen einzigartigen, wunderschön gestalteten Fische sammeln, sondern auch seine eigene Insel zu einem wunderschönen, ganz persönlichen Rückzugsort mit ruhigen Gärten und bezaubernden kleinen Tieren gestalten, die diese Welt bevölkern.

Nicht schlecht für den Anfang, oder? Es gibt noch viel mehr zu entdecken. Scrolle einfach weiter nach unten, um sieben weitere Spiele zu sehen, die ich vorbereitet habe und die ähnlich sind wie Dave, der Taucher, bringen aber dennoch mehr als nur ein paar kleine Neuerungen mit sich, was das allgemeine Spielgefühl und den Spielspaß sowie die für Gelegenheitsspieler geeigneten Spielmechaniken angeht.

11 Spiele wie „Dave the Diver“: Unterhaltsame und entspannte Titel

Im Folgenden findest du zehn Spiele, die sich perfekt für entspannte Gaming-Sessions eignen, genau wieDave, der Taucher. Dazu gehören alles von erstklassigen Einzelspieler-Spielen mit starkem Fokus auf die Handlung bis hin zu fantastischen Simulatoren mit umfangreichen Erkundungs- und Tycoon-Mechaniken.

Außerdem werde ich dir meine Eindrücke zu jedem Spiel schildern, ihre größten Vorzüge aufzeigen und erklären, warum gerade DU sie schon längst hättest spielen sollen – als Gleichgesinnter Dave, der TaucherGenießer.

1. Bagger [Das Beste für Lovecraft-Horror auf hoher See]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Black Salt Games Durchschnittliche Spielzeit Etwa 10 Stunden Die besten Funktionen Lovecraftsche Themen und eine subtile, aber fesselnde Erzählung

Erinnerst du dich noch an dieses Gefühl der Angst, als du damals einen Fuchshai gesehen hast, während dein Sauerstoffvorrat gefährlich niedrig war? Dave, der Taucher? Nun,Bagger setzt voll und ganz auf eine deutlich düsterere Atmosphäre und gruselige Seeungeheuer, von denen die meisten nachts auftauchen und nur darauf warten, sich zu zeigen, wenn man mutig genug ist, im Dunkeln in See zu stechen.

Mir gefällt auch, dass dieses Spiel den Schrecken und die Absurdität widerspiegelt, die damit einhergehen, allein auf das weite, offene Meer hinauszufahren, indem es ein „Verstand“-System einführt, das man stets im Auge behalten MUSS, damit nicht der Große kommt und verschlingt dich und dein Boot mit Haut und Haaren. Wie du wahrscheinlich schon bemerkt hast, Bagger ist durch und durch ein Horrorspiel, obwohl es einen ähnlichen „Geist“ hat wie Dave, der Taucher, dank seiner eine meisterhafte Kombination aus ruhigen Angelmechaniken und beunruhigendem Weltdesign.

Das Angeln mit dem eigenen Boot macht nur die Hälfte des Spaßes aus Bagger, denn es geht nicht nur darum, nach Gegenständen und Fischen zu suchen, die man verkaufen kann, sondern auch darum, ein uraltes Übel aufzudecken. Du wirst mit seltsamen Gestalten sprechen und eine schaurige Geschichte zusammenfügen, die sich im Hintergrund verbirgt.

Jede Dialogoption hier vermittelt das Gefühl, als könnte sie weitere erschreckende Details enthüllen, und will dazu bringen, stundenlang zu spielen, so wie es bei mir der Fall war. Wenn du möchtest ein Solo-Abenteuer im Wasser mit einer fesselnden Geschichte und nichts gegen einen Hauch von Horror haben, wird dieses Spiel sogar Dave, der Taucherin deiner Liste der Lieblingsspiele.

Mein Fazit:Bagger fesselt mit seiner unheimlichen Mischung aus Angeln und unheimlichem Schrecken – perfekt für alle, die sich nach dieser gelungenen Kombination aus entspanntem Gameplay und gruseliger Spannung sehnen. Wenn du auf düstere Atmosphäre stehst und gerne finstere Geheimnisse aufdeckst, ist dieses Spiel ein absolutes Muss.

2. Moonlighter [Ideal für Dungeon-Crawler mit einem besonderen Shopkeeper-Touch]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, macOS, Linux Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Digitale Sonne Durchschnittliche Spielzeit Etwa 14 Stunden Die besten Funktionen Dungeon-Crawler-Mechaniken und Ladenmanagement

Moonlighter ist dasein fantastisches Indie-Spiel mit dem bekannten „Fangen-Sammeln-Verkaufen“-Gameplay, das an Dave, der Taucher… aber mit einer ganz eigenen Note. MoonlighterWas ist das geniale Konzept dieses Spiels? Du führst ein Doppelleben: tagsüber bist du Ladenbesitzer, nachts Abenteurer! In diesem Spiel kannst du Erlebe den Nervenkitzel, wenn du dich in gefährliche Verliese wagst Sammle wertvolle Beute und bringe sie dann in deinen Laden zurück, um sie gegen Geld zu verkaufen.

The Die lebhaften Pixelgrafiken tragen so sehr zu seinem Charme bei und machen das Durchspielen des gesamten Spiels zu einem wahren Vergnügen. Was das reine Spielgefühl angeht, kam mir dieses Spiel wie ein klassisches Dungeon-Crawler-Abenteuerspiel vor, in dem man stundenlang die Welt erkunden, sich verschiedenen Monstern stellen und Rätsel lösen kann.

Die Kämpfe hier sind spannend und erfordern auch ein gewisses Maß an Geschick und strategischem Denken, da man einen Teil seiner Beute verliert, wenn man stirbt – was jeder Expedition einen spannenden Risiko-Ertrags-Faktor verleiht. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass dieses Spiel hat einen tollen DLC (Moonlighter: Zwischen den Dimensionen) mit mehreren neuen Dungeon-Ebenen sowie Kreaturen und Schätzen, die es zu entdecken gilt, aber das Basisspiel bietet mehr als genug Inhalt, damit du auf deine Kosten kommst.

Wenn du dich für Spiele wie Dave, der Taucher vor allem, weil du es liebst, Ressourcen während des Abenteuers verwalten, dann solltest du dir unbedingt Moonlighter und sich über die mit Spannung erwartete Fortsetzung auf dem Laufenden zu halten, Moonlighter 2: Der endlose Tresor.

Mein Fazit: Moonlighter ist die perfekte Mischung aus Dungeon-Erkundung und Ladenmanagement – ideal für Spieler, die Abenteuer mit einer Prise Geschäftssinn suchen. Die Pixelgrafik und die rasanten Kämpfe sorgen für Spannung, während du Beute sammelst, um sie zu verkaufen.

3. Lunas Angelgarten [Ideal für gemütliches, entspanntes Inselbauen]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen Microsoft Windows, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Cold Tea Collective Durchschnittliche Spielzeit ca. 2,5 Stunden Die besten Funktionen Gemütliche Angel- und Inselbau-Simulation mit handgezeichneten Grafiken

Lunas Angelgarten ist eines dieser Spiele, das sich ganz auf die ruhige Seite des Lebens im Wasser konzentriert. Dieses bezaubernde Indie-Spiel entführt dich in eine friedliche, handgezeichnete Welt, in der es vor allem darum geht, sich zu entspannen und deine perfekte Inseloase zu gestalten. Es strahlt eine unglaublich beruhigende Atmosphäre aus, die perfekt ist, um nach einem langen Tag die Seele baumeln zu lassen, und Sein sanfter Zeichenstil ist eine wahre Augenweide.

Im Spiel geht es darum, die Angel auszuwerfen und alle möglichen bunten Fische zu fangen. Es ist ziemlich unkompliziert und locker, obwohl es auch eine überraschende Vielfalt an Wasserelementen, die es zu entdecken gilt.

Das Tolle daran ist, dass man das Geld, das man mit seinen Fängen verdient, verwenden kann, um wachsen deine Insel im wahrsten Sinne des Wortes. Du kannst Pflanze Bäume und Pflanzen und gestalte dein kleines Paradies von Grund aufund verwandelt es in einen Rückzugsort für dich und die Tiere, die du dort aufnimmst. Dank der Bau-Mechanik dieses Spiels kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen – ein weiterer Punkt, der neben dem gemütlichen Spielfluss und der Grafik zum Erfolg dieses Titels beiträgt.

Möchtest du einein absolut entspanntes Spielerlebnis wo die größte Herausforderung darin besteht, zu entscheiden, wo du deinen coolen neuen Bambusbaum aufstellst, damit er zu der von dir angestrebten Einrichtungsästhetik passt? Lunas Angelgarten wird euch in dieser Hinsicht nicht enttäuschen, denn es ist mit Abstand eines der gemütlichsten Casual Games, die ich je gespielt habe – und ich habe schon eine ganze Menge davon gespielt.

Mein Fazit: Lunas Angelgarten ist genau das Richtige, wenn du dich beim entspannten Angeln und gemütlichen Inselbauen erholen möchtest. Die Atmosphäre ist super entspannend und die Grafik wunderschön – perfekt, um nach einem langen Tag abzuschalten oder einfach nur stressfrei zu spielen.

4. Stardew Valley [Ideal für tiefgehende Lebenssimulationen und Farmspaß]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, macOS, Linux, iOS, Android, PlayStation Vita Erscheinungsjahr 2016 Entwickler ConcernedApe Durchschnittliche Spielzeit ca. 55 Stunden Die besten Funktionen Eine brillante Landwirtschafts- und Lebenssimulation mit tiefgehenden Charakterbeziehungen

Apropos gemütliche Spiele: Das geht einfach gar nicht, dass Stardew Valley wird nicht zur Sprache kommen, und so sind wir nun hier. Es ist eines der beliebtesten Indie-Spiele aller Zeiten, in dem man nicht nur Landwirtschaft betreiben, Tiere züchten, fischen, Bergbau betreiben und jagenAußerdem kannst du Freundschaften schließen, Liebesbeziehungen eingehen und Zeit mit einigen der charmanten Charaktere verbringen – ganz nach deinem eigenen Tempo.

Diesein unglaubliches Simulationsspiel bietet dir viel Freiraum, sodass du Entscheide, wie du spielen möchtest, und baue deine Traumfarm auf. Hier wirst du ganz sicher diese vertraute, beruhigende Atmosphäre spüren, und für alle, die Dave, der Taucherdie Interaktion zwischen den Charakteren und das entspannte, auf Wiederholungen basierende Gameplay.

Es gibt noch viele andere Spiele wie Stardew Valley, aber nur sehr wenige vermitteln wirklich dasselbe Gefühl von Freiheit, das die Lebenssimulationselemente bieten – zumindest für mich. Hier bist du nicht nur ein Bauer. Du kannst auch jede Menge saisonale Aktivitäten und das Gefühl, Teil einer lebendigen Gemeinschaft zu sein, mit NPCs, die so gut geschrieben und gestaltet sind, dass man meinen könnte, sie seien lebendig.

Mein Fazit: Stardew Valley ist die ultimative Farm-Simulation, in der du die Freiheit hast, dein perfektes Bauernleben zu leben und dabei feste Beziehungen aufzubauen. Es ist ein entspanntes, aber extrem fesselndes Erlebnis, das dich stundenlang in den Bann ziehen wird, während du deine Gemeinschaft aufbaust und deine Ernte anbaust.

5. Desktop-Angeln [Ideal für entspanntes, stressfreies Angeln]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Ostend Games Durchschnittliche Spielzeit ~68 Stunden Die besten Funktionen Im Hintergrund laufendes Idle-Fischspiel, freischaltbare Angelplätze

Desktop-Angeln ist das Nonplusultra ein entspanntes Angelerlebnis für alle, die sich zurücklehnen und entspannen möchten. Wenn du Spiele magst wie Dave, der Taucher Aber ohne den Druck ist dies die perfekte Auszeit für dich. Das Prinzip ist einfach: Sie angeln, entspannen sich und lassen die Seele baumeln in einer faszinierenden und doch entspannten Umgebung, und das alles bequem von Ihrem Computer aus.

Das Spiel bietet die ruhige, meditative Seite des Angelns mit flüssiger Spielmechanik und ansprechender Grafik. Ganz gleich, ob du deine Angel in einen unberührten See wirfst oder neue Angelplätze erkundest – das Spiel lässt dich jeden Moment ganz ohne Zeitdruck genießen. Du kannst eine Vielzahl von Fischen fangen und deine Ausrüstung verbessern, doch im Vordergrund steht das Erlebnis und nicht die Herausforderung.

Was wirklich den Unterschied ausmacht Desktop-Angeln Das Besondere daran ist, dass selbst die alltäglichsten Tätigkeiten dadurch wie eine Wohltat wirken. Das gemächliche Tempo, der beruhigende Soundtrack und die sanfte Atmosphäre sorgen für eine fast schon zen-artige Stimmung. Auch wenn es nicht viele komplexe Spielmechaniken gibt, ist es gerade diese Einfachheit, die das Spiel für alle so attraktiv macht, die sich entspannen möchten.

Dieses Spiel wird dir gefallen, wenn du mal eine Pause von actiongeladenem Gameplay brauchst, dir aber trotzdem etwas Fesselndes wünschst. Es eignet sich perfekt für kurze Spielsitzungen oder stundenlanges entspanntes Zocken wo man einfach abschalten und das ruhige Wasser genießen kann.

Mein Fazit: Desktop-Angeln Das Spiel setzt auf Einfachheit und entspanntes Angeln – ideal, wenn du dich ohne komplizierte Spielmechaniken entspannen möchtest. Egal, ob du einfach nur die Seele baumeln lassen oder eine kurze Spielpause einlegen möchtest, dieses Spiel ist perfekt zum Abschalten.

6. Der Kult des Lammes [Am besten geeignet für schwarzen Humor und Roguelike-Kämpfe]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Riesiges Monster Durchschnittliche Spielzeit Etwa 20 Stunden Die besten Funktionen Roguelike-Kampfmechaniken und düstere, humorvolle Themen

Der Kult des Lammes ist einein erstklassiges Roguelike-Spielmit einemein unverwechselbarer, niedlicher Grafikstil, der Roguelike-Kämpfe mit Basisverwaltung verbindet. Lass dich jedoch nicht von der blumigen Optik täuschen, denn im Mittelpunkt dieses Spiels mit einer Altersfreigabe ab 13 Jahren steht ein Opferlamm, das von einem mysteriösen, unheimlichen Wesen wiederbelebt wird, das nur ein Ziel hat: einen Kult zu gründen und mit allen Mitteln zur einzigen Religion des Landes zu werden.

Du kannst ganz nach Belieben entscheiden, wie du deinen Kult leiten möchtest – sei es, wie oder wie oft du Anhänger sammeln, Gebäude für deine Basis errichten, Ressourcen sammeln oder rituelle Opfer darbringen um deinen gefangenen Gott zu besänftigen. Deine Zeit teilst du auf zwischen Kreuzzügen mit deinen Anhängern in den Verliesen und der Versorgung ihrer Bedürfnisse in deiner Basis, um sie bei Laune zu halten (damit sie ja nicht wieder ihren freien Willen erlangen).

Als Roguelike bietet dieses Spiel ein rasantes und tiefgründiges Kampfsystem, in dem du eine Vielzahl von Flüchen und Waffen gegen Horden von Gegnern einsetzen kannst. Was mir jedoch am meisten aufgefallen ist, ist seine schwarzer Humor, der in gewisser Weise im Widerspruch zu den skurrilen Bildern steht, was es wirklich von vielen anderen Spielen auf dieser Liste abhebt.

Das wird dir gefallen, wenn du auf der Suche nach einem Apothekerdas gewohnte Gefühl gemütlicher Spiele, da es das Konzept des Ressourcenmanagements aufgreift und es zu einem überraschend tiefgründigen Erlebnis weiterentwickelt, mit einem unkonventionelles Thema obendrein. Ursprünglich ein Einzelspieler-Spiel, Der Kult des Lammesverfügt nun über eineKoop-Modus für bis zu zwei Spieler, dank der Unheilige AllianzAktualisierung.

Mein Fazit: Der Kult des Lammes verbindet schwarzen Humor mit dem Chaos eines Roguelikes auf eine Weise, die das Errichten von Stützpunkten und das Erkunden von Dungeons zu einem abgedrehten, unterhaltsamen Abenteuer macht. Perfekt für Fans, die den skurrilen Charme in Verbindung mit einer düsteren Geschichte und rasanten Kämpfen lieben.

7. Auf den Teller! [Ideal für das Management in einem schnelllebigen Restaurant]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Es ist soweit Durchschnittliche Spielzeit Etwa 9 Stunden Die besten Funktionen Rasantes Restaurantmanagement und Roguelike-ähnliche Fortschrittsmechaniken

Auf den Teller! ist genauso ein ein brillantes Strategiespiel da es sich aufgrund seiner um eine Kochsimulation handelt eine unglaublich dynamische Herangehensweise an das Restaurantmanagement, wo du schnelles Denken und strategisches Planen brauchst, um deine Kunden bei Laune zu halten. Wie der Titel schon sagt, dreht sich in diesem Spiel alles darum, verschiedene Gerichte für eine Horde hungriger NPCs zuzubereiten und zu servieren – dazu musst du die Zutaten vorbereiten, sie kochen und dann so schnell wie möglich servieren.

Genau wie Eintrag Nr. 5 hat auch dieses Spiel Roguelike-Elemente, kombiniert mit Unternehmensführung. Der große Unterschied besteht darin, dass es statt zufällig generierter Dungeons voller Feinde, die nur darauf warten, dich zu verprügeln, prozedural generierte Gerichte, Upgrades und Modifikatoren gibt, die du nach Belieben anpassen kannst – je nachdem, welche Kombinationen deiner Meinung nach deine Kunden am effizientesten satt machen.

Es ist sicher nicht so entspannt und ohne großen Einsatz wie manche der anderen Spiele hier, aber Es ist eine hervorragende Restaurant-Management-Simulation das ist auf einer Stufe mit Dave, der Taucher. Ein absolutes Muss, wenn du auf die hektischere Seite von Kochsimulationen stehst, mit zwischendurch unterhaltsamen Momenten der Restaurantgestaltung und cleverer Upgrade-Planung.

Mein Fazit: Auf den Teller! lässt dein Herz mit seiner hektischen, rasanten Restaurant-Action höher schlagen. Wenn du Strategie, Kochen und den Kampf gegen die Uhr liebst, ist dieses Spiel perfekt für chaotischen Multiplayer-Spaß und clevere Restaurant-Anpassungen.

8. Spiritfarer [Ideal für emotionales Storytelling und gemütliches Management]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, macOS, Linux, Google Stadia, iOS, Android Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Thunder Lotus Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 30 Stunden Die besten Funktionen Eine emotionale Geschichte mit unvergesslichen Figuren und wunderschönen handgezeichneten Illustrationen

Spiritfarer ist ein weiterer Knaller für alle, die ebenfalls auf storylastige Spiele stehen, dank seiner eine einzigartig bewegende Erzählung, die sich mit Themen wie Leben, Tod und der Suche nach Versöhnung durch beides befasst. Hier schlüpfst du in die Rolle von Stella, einer unerfahrenen Seelenführerin, die ein Schiff voller Seelen der Verstorbenen leiten muss und dafür sorgen soll, dass es ihnen so angenehm wie möglich ist, während du sie ins Jenseits begleitest.

Der Großteil des Spiels besteht darin, neue Inseln zu entdecken, Bäume zu fällen und Erz abzubauen, damit du dein Schiff und seine Einrichtungen aufrüsten kannst, um deine Geisterfreunde besser zu unterhalten, zu versorgen und zu betreuen. Die Optik und die sanften Grafiken sind in diesem Spiel übrigens absolut atemberaubend, wenn ich das hinzufügen darf, mit handgezeichnete Animationen, die die Figuren und die Umgebung einfach noch liebenswerter machen.

Aber der größte Reiz dieses Spiels liegt meiner Meinung nach in seiner mitreißenden Geschichte. Einige der Geister, denen du hier begegnest, haben ihre eigene persönliche Aufgaben, die du erfüllen musst, bevor sie bereit sind, das Leben zu verlassen, was einige der unvermeidlichen Abschiede bittersüß macht.

Wahrscheinlich wirst du Erleben Sie eine zutiefst persönliche, besinnliche Atmosphäre Ich spiele dieses Spiel gerade, weshalb ich dir wärmstens empfehle, es einmal auszuprobieren, wenn du nichts gegen emotionalere, tiefgründigere Themen in deinen Spielen hast.

Mein Fazit: Spiritfarer nimmt dich mit seiner berührenden Geschichte und seiner entspannenden Spielmechanik mit auf eine emotionale Reise. Perfekt für Spieler, die ein tiefgründiges, storybasiertes Spiel mit herzergreifenden Momenten und entspanntem Gameplay suchen.

9. Moonglow Bay [Ideal für ein lockeres Angel-RPG mit einer herzerwärmenden Geschichte]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Bunnyhug Durchschnittliche Spielzeit ca. 19 Stunden Die besten Funktionen Ein „Slice-of-Life“-Angel-RPG mit einer fesselnden Geschichte

Moonglow Bay ist ein weiteres bezauberndes Indie-Spiel mit emotionalen Handlungssträngen, die den Schmerz des Verlusts und die Bewältigung von Trauer thematisieren. In diesem Spiel musst du einen Weg finden, ein heruntergekommenes, malerisches Fischerdorf an der kanadischen Küste wieder zum Leben zu erwecken und dessen lokale Geheimnisse aufzudecken. Es ähnelt ein wenig Baggerin Bezug auf seine bootorientiertes Gameplay und intensive Erkundung der Meere, allerdings mit einem lockeren Ton, einem stärkeren Fokus auf die Erzählung und Angelmechaniken, die leichter zu erlernen sind.

In diesem Spiel geht es zwar nicht darum, ein Sushi-Restaurant zu leiten oder ähnliches, aber man kann viel Angeln, Kochen und Möglichkeiten, das Boot und die Angelausrüstung deines Charakters zu verbessern. Außerdem gibt es zahlreiche persönliche Quests, die du von den Stadtbewohnern annehmen kannst, und je mehr davon du absolvierst, desto besser verstehst du die Geschichte der Stadt und spürst eine Verbundenheit zwischen deinem Charakter und den Einwohnern der Stadt.

Die Steuerung beim Angeln ist hier einfach, aber fesselnd, sodass du dich ganz entspannt zurücklehnen und stundenlang stressfrei angeln kannst. Außerdem bietet es beeindruckende Voxel-Grafik die in anderen Ländern zum Standard gehören tolle Spiele für den PCund dieUmschalten, mit einem für Gelegenheitsspieler geeigneten Spielablauf, farbenfroher Grafik und einer gemütlichen Spielwelt.

Mein Fazit: Moonglow Bay ist ein entspanntes Angel-RPG mit starker emotionaler Anziehungskraft, ideal für Spieler, die ein entspannendes Spiel mit Tiefgang suchen. Die gemütliche Atmosphäre und die Elemente zum Aufbau einer Community sorgen dafür, dass man auch lange nach dem Start noch begeistert dabei bleibt.

10. Unter Wasser [Am besten für ein intensives Unterwasser-Überlebenserlebnis]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S, macOS Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Unknown Worlds Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 30 Stunden Die besten Funktionen Fesselnde Unterwasser-Erkundung und ein umfangreiches Handwerkssystem

Wenn es um Abenteuerspiele die es Ihnen ermöglichen, Entdecke eine riesige Unterwasserwelt voller bezaubernder und zugleich geradezu furchterregender exotischer Kreaturen, nur sehr wenige Titel kommen auch nur annähernd an die Qualität heran Unter Wassergenau das. Wenn dir die Tiefseeforschung am Blue Hole in Dave, der Taucher… dann ist dieses Spiel ein absolutes Muss, falls du es aus irgendeinem Grund noch nicht ausprobiert hast, denn glaub mir – du hast wirklich etwas verpasst!

In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle eines Raumfahrers, der auf einem unbekannten Ozeanplaneten notlandet und nun Erkunden, sammeln, basteln und bauen – so bahnt er sich seinen Weg zurück zu den Sternen. Ganz so einfach ist es jedoch nicht, denn der Planet beherbergt auch eine große Vielfalt an Meereslebewesen, von denen einige so gigantisch und furchterregend sind, dass sie deine tiefsitzende Thalassophobie auslösen könnten.

Es gibt einfach nichts Vergleichbares zu dieser Mischung aus Aufregung und Angst, die man empfindet, wenn man zum ersten Mal diese legendäre Meldung auf dem Bildschirm sieht: „In der Region wurden mehrere Lebensformen der Leviathan-Klasse entdeckt. Bist du sicher, dass das, was du tust, es wert ist?“

Ich kann dieses Spiel wärmstens empfehlen, wenn du nach einer 3D-Variante von Dave, der Taucher with atemberaubend fesselnde Grafik, erstklassige Erkundungsmechaniken und eine große Auswahl an herstellbaren Gegenständen.

Mein Fazit: Unter Wasser Es versetzt dich in die Tiefen des Meeres und lässt dich fremde Ozeane erkunden, während du dich um das Überleben kümmern musst. Wenn du den Nervenkitzel liebst, ins Unbekannte einzutauchen und gegen Meeresmonster zu kämpfen, ist dieses Spiel ein absolutes Muss für deine Unterwasserabenteuer.

11. Chef RPG [Ideal für kulinarische Abenteuer und Restaurantmanagement]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Entwickler World 2 Studio Durchschnittliche Spielzeit ca. 16 Stunden Die besten Funktionen Eine Restaurant-Management-Simulation, kombiniert mit dem klassischen Kampf- und Erkundungssystem eines Abenteuer-RPGs

Den Abschluss meiner Liste bildet ein Ein sehr schönes Rollenspiel dass eine überwältigende Mehrheit der Dave, der TaucherFans werden ihre Freude daran haben, vor allem, wenn man ein großer Fan der guten alten Kombination aus Abenteuer- und Restaurant-Simulation ist. RPG-Leiterist ein kulinarisches Rollenspiel, in dem du ein Restaurant führen, von dem du dir eine Auszeit gönnen kannst, indem du Open-World-Spiel im Science-Fiction-Stil gelegentlich.

Während deiner Abenteuer kannst du in verschiedenen Gewässern angeln, nach essbaren Wildpflanzen suchen und sogar verschiedene Wildtiere jagen, um seltene Zutaten zu sammeln, aus denen du dann neue Gerichte für deine Gäste zubereiten kannst. Dieses Spiel bietet außerdem bietet das klassische RPG-Fähigkeiten- und Attributsystem für deinen individuell anpassbaren Charakter, was dem Spielablauf zusätzliche Abwechslung und Tiefe verleiht.

Sowohl die Erkundungs- als auch die Management-Simulationsaspekte dieses Spiels sind, gelinde gesagt, recht gut umgesetzt – genau jene Elemente, die Dave, der TaucherEin wirklich toller Titel für mich. Der Der wunderschön gestaltete Pixel-Grafikstil ist ein echter Pluspunkt… was bei einem so großartigen Indie-Spiel wie diesem ja eigentlich keine Überraschung ist.

Mein Fazit: RPG-Leiter verbindet Abenteuer und Restaurantmanagement auf einzigartige Weise – perfekt für alle, die eine Küche leiten und gleichzeitig eine Science-Fiction-Welt erkunden möchten. Die Pixelgrafik und die RPG-Elemente sorgen für Abwechslung, während du neue Rezepte ausprobierst und deinen Charakter weiterentwickelst.

Mein Gesamtfazit zu Spielen wie „Dave the Diver“

Wenn es um Spiele wie Dave, der Taucher… es ist für jeden Spielertyp etwas dabei, egal ob du gerne unheimliche Gewässer erkundest, deinen eigenen Bauernhof leitest oder dich in skurrile Abenteuer stürzt:

Für abenteuerlustige Entdecker → Bagger . Ein düsteres, atmosphärisches Spiel, das Angeln mit beunruhigendes Lovecraft-Spiel Ein Horror-Spiel, in dem deine Entscheidungen und deine geistige Gesundheit in einer beunruhigenden Welt auf die Probe gestellt werden.

. Ein düsteres, atmosphärisches Spiel, das Angeln mit beunruhigendes Lovecraft-Spiel Ein Horror-Spiel, in dem deine Entscheidungen und deine geistige Gesundheit in einer beunruhigenden Welt auf die Probe gestellt werden. Für Gelegenheitsangler → Desktop-Angeln . Eine entspannende Angelsimulation mit unkompliziertem Gameplay, bei der du dich beim Fangen verschiedener Fische in beruhigender Umgebung erholen kannst.

. Eine entspannende Angelsimulation mit unkompliziertem Gameplay, bei der du dich beim Fangen verschiedener Fische in beruhigender Umgebung erholen kannst. Für Fans von „Shop-and-Loot“ → Moonlighter. In großartigen Spielen wie MoonlighterTagsüber kannst du mit Gegenständen handeln, nachts Dungeons erkunden und mit dem Schwert die Bücher ausgleichen.

Für Liebhaber der Landwirtschaft und des Gemeinschaftslebens → Stardew Valley . Ein Lebenssimulationsspiel, in dem du deinen Traumhof aufbauen, mit einer lebendigen Community interagieren und in eine friedliche Welt entfliehen kannst.

. Ein Lebenssimulationsspiel, in dem du deinen Traumhof aufbauen, mit einer lebendigen Community interagieren und in eine friedliche Welt entfliehen kannst. Für skurrile, düstere Abenteuer → Der Kult des Lammes. Eine Mischung aus Roguelike-Kämpfen und Sektenmanagement, gepaart mit schwarzem Humor und Mechaniken zum Aufbau einer Basis.

Ganz gleich, welche Art von Spielspaß du suchst – diese Spiele bieten ein Erlebnis, das dich stundenlang fesseln wird, besonders auf einem guter Gaming-Monitor.

Häufig gestellte Fragen