11 juegos que te harán sentir bien, como «Dave the Diver», para jugar en 2025

Como persona a la que le encantan los juegos acogedores, que te hacen sentir bien y (en su mayoría) casuales como Dave el buzoA lo largo de los años he jugado a varios títulos con un estilo similar. Aquí voy a compartir contigo los mejores de ellos: juegos con mecánicas de juego bastante sencillas, pero con una profundidad sorprendente, que disfrutarás cada vez más a medida que juegues y te adentres en ellos.

Se trata de juegos de primera calidad que cualquier Dave el buzo lo que más le gustaría a cualquier fan, tanto si te gusta explorar las profundidades del mar, como gestionar todo tipo de negocios o cazar animales exóticos para preparar un plato nuevo o venderlos y sacar beneficio.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a «Dave the Diver»

Si solo te interesa ver los mejores juegos, comoDave el buzo¿Qué tal si pruebas los títulos más destacados de nuestro equipo? Cada uno de los juegos que aparecen a continuación tiene algo que lo hace especial, y todos comparten esa mezcla adictiva de jugabilidad relajante y el desafío justo para mantener el interés.

Draga (2023) – Un juego de exploración acuática con un ambiente oscuro y siniestro, donde el peligro acecha en cada profundidad oculta. Aquí, pilotas un pequeño barco de pesca y te adentras en un vasto océano repleto de exóticas criaturas marinas que podrás capturar. Por tu cuenta y riesgo, claro está, ya que algunas de estas criaturas están deseando hacerte lo mismo a ti y a tu preciado barco. Moonlighter (2018) – Un clásico juego de exploración de mazmorras en el que podrás meterte en la piel de un poderoso aventurero, enfrentándote a una gran variedad de monstruos a los que derrotar y tesoros que recoger durante la noche. Al amanecer, podrás ponerte al frente de tu negocio como un humilde tendero y vender todo lo que hayas conseguido la noche anterior, lo que da lugar a una mecánica de juego sencilla pero adictiva. El jardín de pesca de Luna (2021) – Uno de los mejores juegos para los amantes de los títulos tranquilos, ya que te permite hacer todo a tu propio ritmo. Además de poder coleccionar todo tipo de peces únicos y muy bien diseñados, también podrás convertir tu propia isla en un precioso refugio personalizado, con tranquilos jardines y pequeños animales encantadores que poblarán tu mundo.

No está mal para empezar, ¿verdad? Aún queda mucho por descubrir. Sigue bajando para ver otros siete juegos que he preparado y que son similares a Dave el buzo, pero aportan algo más que un simple toque de novedad en cuanto al estilo general de juego y a las mecánicas divertidas y accesibles.

11 juegos parecidos a «Dave the Diver»: títulos divertidos y relajados

A continuación te presentamos diez juegos perfectos para sesiones de juego tranquilas y relajantes, comoDave el buzo. Esto abarca desde juegos para un solo jugador de primer nivel con un marcado enfoque narrativo hasta fantásticos simuladores con una exploración profunda y mecánicas de gestión empresarial.

También te daré mi opinión sobre cada juego, sus aspectos más atractivos y por qué TÚ, en concreto, deberías haber empezado a jugarlos hace mucho tiempo, como buen Dave el buzodisfrutador.

1. Draga [Lo mejor del terror lovecraftiano en alta mar]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de lanzamiento 2023 Desarrollador Black Salt Games Duración media de la partida Unas 10 horas Las mejores características Temas lovecraftianos y una narrativa sutil, pero cautivadora

¿Recuerdas esa sensación de pánico al ver un tiburón zorro con tus niveles de oxígeno peligrosamente bajos allá por… Dave el buzo¿Y bien,Draga apuesta por un ambiente mucho más sombrío y por monstruos marinos espeluznantes, la mayoría de las cuales salen por la noche, ansiosas por darse a conocer si te atreves a zarpar en la oscuridad.

También me gusta que este juego refleje el terror y lo absurdo de hacerse a la mar, en alta mar, en solitario, al incluir un sistema de cordura al que hay que estar atento en todo momento, no sea que… el grandullón te traga a ti y a tu barco de una vez. Como probablemente ya te habrás dado cuenta hasta ahora, Draga es un juego de terror en toda regla, a pesar de compartir un «espíritu» similar con Dave el buzo, gracias a su una combinación magistral de mecánicas de pesca tranquilas y un diseño del mundo inquietante.

Pescar en tu barco es solo la mitad de la diversión en Draga, aunque, más allá de limitarte a buscar objetos y pescar para vender, también te enfrentarás a un antiguo mal. Podrás hablar con personajes extraños y reconstruir una historia aterradora que se esconde en segundo plano.

Cada opción de diálogo aquí da la sensación de que podría revelar detalles aún más escalofriantes, y will te hará jugar durante horas y horas, como me pasó a mí. Si quieres una aventura acuática en solitario con una narrativa sólida y no te importa que tenga un toque de terror, este juego rivalizará incluso con Dave el buzoen tu lista de juegos favoritos.

Mi veredicto:Draga Te atrapa con su inquietante mezcla de pesca y terror sobrenatural, perfecta para cualquiera que busque esa deliciosa combinación de jugabilidad relajada y suspense escalofriante. Si te gustan los ambientes oscuros y desentrañar secretos siniestros, este juego es imprescindible.

2. Moonlighter [Lo mejor para explorar mazmorras con un toque de tienda]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, macOS, Linux Año de lanzamiento 2018 Desarrollador Sol digital Duración media de la partida Unas 14 horas Las mejores características Mecánicas de exploración de mazmorras y gestión de tiendas

Moonlighter es elun juego indie increíble con esa mecánica de juego tan característica de «atrapar, coleccionar y vender» que recuerda a Dave el buzo… pero con su toque personal. Moonlighter¿Te parece genial la idea? ¡Podrás llevar una doble vida: de día serás tendero y de noche, un aventurero! Este juego te permite vive la emoción de adentrarte en peligrosas mazmorras para conseguir un botín valioso y luego llevarlo a tu tienda para venderlo y ganar dinero.

The Los llamativos gráficos pixelados le aportan mucho encanto y hacen que jugar a este juego sea una auténtica delicia. En cuanto a la experiencia de juego en sí, me ha parecido un clásico juego de aventuras de exploración de mazmorras en el que puedes pasar horas y horas explorando el mundo, enfrentándote a diversos monstruos y resolviendo acertijos.

El combate aquí es emocionante y requiere algo de habilidad y estrategia, ya que, si mueres, pierdes parte del botín, lo que añade un emocionante elemento de riesgo y recompensa a cada expedición. Por otra parte, este juego también tiene un DLC increíble (Moonlighter: Entre dimensiones) con varias plantas nuevas de mazmorras y criaturas y tesoros que podrás ir a buscar, pero el juego básico ya tiene contenido más que suficiente para que lo disfrutes.

Si te interesan los juegos como Dave el buzo sobre todo porque te encanta gestionar los recursos durante la aventura, entonces no te lo pierdas Moonlighter y no te pierdas su esperadísima secuela, Moonlighter 2: La bóveda infinita.

Mi veredicto: Moonlighter es esa combinación perfecta entre explorar mazmorras y gestionar una tienda, ideal para los jugadores que buscan aventura con un toque de actividad empresarial. El estilo pixelado y los combates trepidantes mantienen la emoción mientras vas acumulando botín para vender.

3. El jardín de pesca de Luna [Ideal para crear islas acogedoras y relajantes]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas Microsoft Windows, Nintendo Switch Año de lanzamiento 2021 Desarrollador Colectivo Cold Tea Duración media de la partida ~2,5 horas Las mejores características Un acogedor juego de simulación de pesca y construcción de islas con gráficos dibujados a mano

El jardín de pesca de Luna es uno de esos juegos que se centra exclusivamente en el lado más sereno de la vida acuática. Este encantador juego independiente te invita a adentrarte en un mundo tranquilo y dibujado a mano, donde el objetivo principal es relajarse y crear tu propio refugio isleño perfecto. Tiene un ambiente muy relajante, ideal para desconectar tras un largo día, y su delicado estilo artístico es un auténtico placer para la vista.

La mecánica del juego consiste básicamente en lanzar el sedal y pescar todo tipo de peces de colores. Es bastante sencillo y desenfadado, aunque también hay una sorprendente variedad de elementos acuáticos que descubrirás.

Lo mejor es que el dinero que ganes con tus capturas lo puedes usar para crecer tu isla, literalmente. Puedes Planta árboles y plantas, y crea tu pequeño paraíso desde cero, convirtiéndolo en un refugio tanto para ti como para los animales que acojas. Puedes dar rienda suelta a tu creatividad gracias a la mecánica de construcción de este juego, lo cual es otro factor que contribuye al éxito de este título, además de su atmósfera acogedora y sus gráficos.

¿Quieres ununa experiencia de juego tremendamente relajada ¿Donde el mayor reto al que te enfrentarás será decidir dónde colocar tu nuevo y chulo árbol de bambú, para que encaje con la estética de diseño que buscas? El jardín de pesca de Luna No te decepcionará en ese sentido, ya que es, con diferencia, uno de los juegos casuales más acogedores a los que he jugado, y he jugado a unos cuantos.

Mi veredicto: El jardín de pesca de Luna Es la opción ideal si lo que te apetece es relajarte con una sesión de pesca tranquilizante y la construcción relajada de una isla. Ofrece un ambiente súper relajante con unos gráficos preciosos, lo que lo hace perfecto para desconectar tras un largo día o simplemente para disfrutar de una partida sin estrés.

4. Stardew Valley [Lo mejor para una simulación de vida profunda y la diversión de la granja]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, macOS, Linux, iOS, Android, PlayStation Vita Año de lanzamiento 2016 Desarrollador ConcernedApe Duración media de la partida ~55 horas Las mejores características Una magnífica simulación de la vida y la agricultura con profundas relaciones entre los personajes

Hablando de juegos acogedores, es imposible que… Stardew Valley no entrará en la conversación, y aquí estamos. Es uno de los juegos independientes más queridos de todos los tiempos, en el que, además de poder cultivar la tierra, criar animales, pescar, trabajar en minas y cazar, también podrás entablar amistades, vivir romances y pasar el rato con varios de sus encantadores personajes, todo a tu propio ritmo.

EstoUn juego de simulación increíble te ofrece mucha autonomía, lo que te permite Elige cómo quieres jugar y construye la granja de tus sueños. Sin duda sentirás aquí esa atmósfera reconfortante y familiar, y será una experiencia profundamente interesante para aquellos de vosotros a los que os encantó Dave el buzola interacción entre los personajes y su relajante mecánica de juego basada en bucles.

Hay muchos otros juegos parecidos a Stardew Valley, pero muy pocos logran transmitir esa misma sensación de libertad que tienen sus elementos de simulación de vida, al menos para mí. Aquí no eres solo un granjero. También puedes disfrutar de montones de actividades de temporada y sentirte parte de una comunidad llena de vida, con personajes no jugables tan bien escritos y diseñados que bien podrían estar vivos.

Mi veredicto: Stardew Valley es el simulador agrícola definitivo, donde tendrás la libertad de vivir tu vida rural ideal mientras forjas relaciones sólidas. Es una experiencia relajada, pero tremendamente adictiva, que te mantendrá enganchado durante horas dedicándote a crear una comunidad y a cultivar tus cosechas.

5. Pesca en el escritorio [Ideal para una pesca relajada y sin prisas]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas PC Año de lanzamiento 2025 Desarrollador Ostend Games Duración media de la partida ~68 horas Las mejores características Juego de pesca pasiva que se ejecuta en segundo plano, con lugares de pesca desbloqueables

Pesca en el escritorio es lo mejor una experiencia de pesca sin estrés para quienes quieran desconectar y relajarse. Si te gustan los juegos como Dave el buzo pero sin la presión, esta es tu escapada perfecta. La idea es sencilla: pescará, se relajará y desconectará en un entorno envolvente pero tranquilo, todo desde la comodidad de tu ordenador.

El juego ofrece el el lado sereno y meditativo de la pesca, con una mecánica fluida y unos gráficos muy logrados. Tanto si lanzas el sedal en un lago cristalino como si exploras nuevos lugares de pesca, el juego te permite disfrutar de cada momento sin prisas. Puedes pescar una gran variedad de peces y mejorar tu equipo, pero lo importante es la experiencia, más que el desafío.

Lo que realmente distingue a Pesca en el escritorio Lo que lo distingue es que consigue que incluso las actividades más cotidianas resulten terapéuticas. El ritmo pausado, la relajante banda sonora y el ambiente tranquilo crean una atmósfera casi zen. Aunque no hay mucha complejidad en cuanto a la mecánica de juego, es precisamente esa sencillez lo que lo hace tan atractivo para quienes buscan relajarse.

Este juego te encantará si necesitas un respiro de los juegos llenos de acción, pero sigues buscando algo que te enganche. Es ideal tanto para partidas rápidas como para largas sesiones de juego informal donde puedes desconectar y disfrutar de las tranquilas aguas.

Mi veredicto: Pesca en el escritorio apuesta por la sencillez con una experiencia de pesca relajada, ideal para cuando quieres desconectar sin complicadas mecánicas. Tanto si solo buscas disfrutar del ambiente como si quieres tomarte un breve descanso de los videojuegos, este juego es perfecto para relajarte.

6. El culto al cordero [Lo mejor en humor negro y combate roguelike]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de lanzamiento 2022 Desarrollador Monstruo gigantesco Duración media de la partida Unas 20 horas Las mejores características Mecánicas de combate al estilo roguelike y temas oscuros y humorísticos

El culto al cordero es unun juego roguelike de primera categoríacon unun estilo artístico distintivo y coqueto que combina el combate roguelike con la gestión de bases. Pero no te dejes engañar por su aspecto florido, ya que este juego, clasificado para mayores de 13 años, gira en torno a un cordero sacrificial resucitado por un ser misterioso y sobrenatural que solo tiene un objetivo: fundar una secta y convertirse en la única religión del país, por cualquier medio necesario.

Puedes decidir cómo dirigir tu secta como más te guste, ya sea en cuanto a la forma o la frecuencia con la que reunir seguidores, construir instalaciones para tu base, recolectar recursos o llevar a cabo sacrificios rituales para apaciguar a tu dios encarcelado. Tu tiempo se divide entre liderar cruzadas con tus seguidores en las mazmorras y atender sus necesidades en tu base para mantenerlos satisfechos (ya sabes, para evitar que recuperen su libre albedrío).

Al tratarse de un roguelike, este juego cuenta con un sistema de combate trepidante y profundo, que te permite utilizar una gran variedad de maldiciones y armas contra hordas de enemigos. Sin embargo, lo que más me llamó la atención es su un humor negro que contrasta en cierta medida con sus extravagantes imágenes, lo que realmente lo distingue de muchos de los juegos de esta lista.

Esto te va a encantar si estás buscando un boticarioel estilo de los juegos acogedores a los que estás acostumbrado, ya que toma la idea de la gestión de recursos y la transforma en una experiencia sorprendentemente profunda, con un tema narrativo poco convencional por si fuera poco. En un principio era un juego para un solo jugador, El culto al corderoahora cuenta con unmodo cooperativo para hasta dos jugadores, gracias a la Alianza profanaActualización.

Mi veredicto: El culto al cordero combina el humor negro con el caos propio de los roguelike de tal manera que la construcción de bases y la exploración de mazmorras se convierten en una aventura retorcida y divertida. Perfecto para los aficionados a los que les encanta el encanto peculiar mezclado con una historia más oscura y un combate trepidante.

7. ¡A la mesa! [Ideal para la gestión de restaurantes con un ritmo frenético]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de lanzamiento 2022 Desarrollador Está pasando Duración media de la partida Unas 9 horas Las mejores características Una gestión de restaurantes trepidante y mecánicas de progresión al estilo roguelike

¡A la mesa! es tan un juego de estrategia genial ya que se trata de un simulador de cocina debido a su una visión increíblemente dinámica de la gestión de restaurantes, donde tendrás que pensar rápido y planificar estratégicamente para mantener contentos a tus clientes. Como su propio título indica, este juego gira en torno a cocinar y servir diversos platos a una multitud de personajes no jugables hambrientos, lo que implica preparar los ingredientes, cocinarlos y, a continuación, servirlos lo más rápido posible.

Al igual que la entrada n.º 5, este juego también tiene mecánicas de roguelike combinadas con la gestión empresarial. La gran diferencia es que, en lugar de mazmorras aleatorias repletas de enemigos dispuestos a darte una paliza, aquí te encuentras con platos generados proceduralmente, mejoras y modificadores que puedes personalizar a tu gusto, dependiendo de qué combinaciones creas que satisfarán a tus clientes de la forma más eficaz.

No es tan relajado y sin mucha presión como algunos de los juegos que hay aquí, claro, pero Es un simulador de gestión de restaurantes excelente eso está a la altura de Dave el buzo. Una auténtica joya que merece un 10 sobre 10 si te gustan los simuladores de cocina más trepidantes, con momentos divertidos de personalización del restaurante y una ingeniosa planificación de mejoras entre medias.

Mi veredicto: ¡A la mesa! te acelerará el corazón con su trepidante y frenética acción en el restaurante. Si te encantan la estrategia, la cocina y las carreras contrarreloj, este juego es perfecto para disfrutar de una caótica diversión multijugador y de ingeniosas personalizaciones del restaurante.

8. Spiritfarer [Ideal para narraciones emotivas y una gestión acogedora]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, macOS, Linux, Google Stadia, iOS, Android Año de lanzamiento 2020 Desarrollador Thunder Lotus Games Duración media de la partida ~30 horas Las mejores características Una historia conmovedora con personajes inolvidables y un magnífico diseño artístico dibujado a mano

Spiritfarer es otro juego genial para aquellos a los que también os gustan los juegos con una trama sólida, gracias a su una historia conmovedora y única que gira en torno a temas como la vida, la muerte y la búsqueda del cierre a través de ambos. Aquí te pones en la piel de Stella, una «spiritfarer» novata que debe hacerse cargo de un barco lleno de espíritus de los difuntos, velando por que estén lo más cómodos posible mientras los guía hacia el más allá.

La mayor parte del juego consiste en descubrir nuevas islas, talar árboles y extraer minerales para poder mejorar tu barco y sus instalaciones, lo que te permitirá entretener, alimentar y cuidar mejor a tus amigos espirituales. Los efectos visuales y los suaves gráficos son absolutamente impresionantes en este juego, si me permites añadirlo, con animaciones dibujadas a mano que hacen que los personajes y el entorno resulten aún más entrañables.

Pero lo que más me atrae de este juego, en mi opinión, es su conmovedora historia. Algunos de los espíritus con los que te encontrarás aquí tienen su propia misiones personales que debes completar antes de que estén listos para pasar, lo que hace que algunas de las inevitables despedidas tengan un sabor agridulce.

Es probable que disfruta de un ambiente profundamente personal y contemplativo Estoy jugando a este, por lo que te recomiendo encarecidamente que le des una oportunidad si no te desagradan los temas más emotivos y profundos en los videojuegos.

Mi veredicto: Spiritfarer te lleva a un viaje emocional gracias a su conmovedora narrativa y a sus relajantes mecánicas de gestión. Perfecto para aquellos jugadores que buscan un juego con una historia significativa, lleno de momentos conmovedores y con una jugabilidad relajada.

9. Bahía de Moonglow [Lo mejor para un RPG de pesca informal con una historia conmovedora]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de lanzamiento 2021 Desarrollador Bunnyhug Duración media de la partida ~19 horas Las mejores características Un juego de rol de pesca de estilo «slice of life» con una narrativa sólida

Bahía de Moonglowes otro encantador juego independiente que cuenta con momentos emotivos que abordan el dolor de la pérdida y la superación del duelo. En este juego, debes encontrar la manera de revitalizar un pintoresco y deteriorado pueblo pesquero situado en la costa canadiense y descubrir sus secretos locales. Se parece un poco a Dragaen lo que respecta a su una jugabilidad centrada en los barcos y una exploración intensiva del mar, pero con un tono más ligero, un enfoque más narrativo y mecánicas de pesca más fáciles de dominar.

En este juego no hay que llevar un restaurante de sushi ni nada por el estilo, pero sí que puedes disfrutar de Mucha pesca, cocina y opciones para mejorar el barco y el equipo de pesca de tu personaje. También hay muchas misiones personales que te pueden encargar los habitantes del pueblo, y cuantas más realices, mejor comprenderás la historia del pueblo y sentirás un vínculo más fuerte entre tu personaje y los residentes del pueblo.

Los controles para pescar aquí son sencillos pero adictivos, así que no te costará nada relajarte y disfrutar de horas de pesca sin preocupaciones. Además, cuenta con impresionantes gráficos voxel que son un elemento básico en otros grandes juegos para PCy elInterruptor, con una mecánica de juego accesible y desenfadada, unos gráficos coloridos y un diseño de mundo acogedor.

Mi veredicto: Bahía de Moonglow Es un RPG de pesca relajado con un gran atractivo emocional, ideal para jugadores que buscan un juego tranquilo pero con profundidad. Su ambiente acogedor y los elementos que fomentan el espíritu de comunidad te mantendrán enganchado mucho tiempo después de empezar.

10. Bajo el agua [Lo mejor para una experiencia inmersiva de supervivencia submarina]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S, macOS Año de lanzamiento 2018 Desarrollador Unknown Worlds Entertainment Duración media de la partida ~30 horas Las mejores características Una exploración submarina inmersiva y un sistema de creación muy completo

En lo que respecta a juegos de aventuras que te permiten explora un vasto mundo submarino repleto de criaturas exóticas, algunas encantadoras y otras francamente aterradoras, muy pocos títulos se acercan siquiera a lo bueno que es Bajo el agualo hace. Si te gusta la exploración de las profundidades marinas del Blue Hole en Dave el buzo, entonces este juego es imprescindible si, por alguna razón, aún no lo has probado, porque déjame decirte algo: ¡te lo estás perdiendo!

El juego te pone en la piel de un explorador espacial que se estrella en un planeta oceánico inexplorado y ahora tiene que explorar, recolectar, crear y construir para volver a las estrellas. Sin embargo, no es tan sencillo, ya que el planeta también alberga una gran variedad de vida marina, algunas de cuyas especies son tan gigantescas y aterradoras que podrían despertar tu talasofobia más profunda.

No hay nada comparable a esa mezcla de emoción y temor que se siente al ver por primera vez en la pantalla ese icónico mensaje: «Se han detectado múltiples formas de vida de clase leviatán en la región. ¿Estás seguro de que lo que estás haciendo merece la pena?».

Te recomiendo encarecidamente que te hagas con este juego si has estado buscando una versión en 3D de Dave el buzo with Imágenes increíblemente envolventes, mecánicas de exploración de primera categoría y una amplia selección de objetos que se pueden fabricar.

Mi veredicto: Bajo el agua te sumerge en las profundidades y te permite explorar océanos alienígenas mientras gestionas los mecanismos de supervivencia. Si te encanta la emoción de sumergirte en lo desconocido y enfrentarte a monstruos oceánicos, este juego es imprescindible para tus aventuras submarinas.

11. Chef RPG [Lo mejor para la aventura culinaria y la gestión de restaurantes]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2024 Desarrollador World 2 Studio Duración media de la partida ~16 horas Las mejores características Simulación de gestión de un restaurante combinada con el combate y la exploración típicos de los juegos de rol de aventura clásicos

Para completar mi lista, hay un Un RPG muy bueno que una abrumadora mayoría de Dave el buzoA los aficionados les encantará, sobre todo si les apasiona la clásica combinación de aventura y simulación de restaurantes. Jefe de RPGes un juego de rol culinario en el que puedes dirigir un restaurante, de lo que puedes tomarte un respiro explorando un mundo abierto de temática de ciencia ficción de vez en cuando.

Durante tus aventuras, podrás pescar en diferentes aguas, recolectar plantas comestibles silvestres e incluso cazar diversos animales salvajes para obtener ingredientes poco comunes, que luego podrás utilizar para crear nuevas recetas que servir a tus clientes. Este juego también cuenta con el clásico sistema de habilidades y estadísticas de los juegos de rol para tu personaje personalizable, lo que aporta más variedad y profundidad a la jugabilidad.

Tanto los aspectos de simulación de exploración como los de gestión están muy bien logrados en este juego, por decirlo suavemente, y son precisamente esos mismos elementos los que hicieron que Dave el buzoUn título que me parece increíble. El Su estilo artístico pixelado, con un diseño precioso, es una ventaja adicional realmente buena, lo cual no es de extrañar en un juego indie tan increíble como este.

Mi veredicto: Jefe de RPG combina la aventura y la gestión de un restaurante de una forma única, ideal para quienes quieran dirigir una cocina mientras exploran un mundo de ciencia ficción. El estilo pixel art y los elementos de los juegos de rol aportan frescura al juego mientras creas nuevas recetas y subes de nivel a tu personaje.

Mi opinión general sobre juegos similares a «Dave the Diver»

Cuando se trata de juegos como Dave el buzo, hay opciones para todo tipo de jugadores, tanto si te gusta explorar aguas misteriosas, gestionar tu propia granja o sumergirte en aventuras extravagantes:

Para los exploradores de lo misterioso → Draga . Un juego oscuro y evocador que combina la pesca con Un inquietante juego de Lovecraft un juego de terror en el que tus decisiones y tu cordura se ponen a prueba en un mundo inquietante.

. Un juego oscuro y evocador que combina la pesca con Un inquietante juego de Lovecraft un juego de terror en el que tus decisiones y tu cordura se ponen a prueba en un mundo inquietante. Para pescadores ocasionales → Pesca en el escritorio . Un relajante simulador de pesca con una mecánica de juego sencilla que te permite desconectar mientras capturas diversos peces en entornos tranquilos.

. Un relajante simulador de pesca con una mecánica de juego sencilla que te permite desconectar mientras capturas diversos peces en entornos tranquilos. Para los aficionados a los juegos de «shop-and-loot» → Moonlighter. En grandes partidos como Moonlighter, puedes vender artículos durante el día, adentrarte en mazmorras por la noche y saldar cuentas a base de espadas.

Para los amantes de la agricultura y la vida en comunidad → Stardew Valley . Un juego de simulación de vida que te permite construir la granja de tus sueños, interactuar con una comunidad llena de vida y evadirte a un mundo tranquilo.

. Un juego de simulación de vida que te permite construir la granja de tus sueños, interactuar con una comunidad llena de vida y evadirte a un mundo tranquilo. Para aventuras extravagantes y oscuras → El culto al cordero. Una mezcla de combate al estilo roguelike y gestión de una secta, con un humor negro y mecánicas de construcción de bases.

No importa qué tipo de experiencia busques, estos juegos te ofrecerán una que te mantendrá enganchado durante horas, sobre todo en un un buen monitor para juegos.

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