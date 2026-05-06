Die 15 besten Spiele wie „Moonlighter“ im Jahr 2025 für gemütliche Looter

Spiele wieMoonlighter haben sich eine besondere Nische für Spieler geschaffen, die es lieben, Abenteuer und Handel miteinander zu verbinden. MoonlighterDer Spielablauf, bei dem man nachts durch zufällig generierte Dungeons kämpft und tagsüber einen gemütlichen Laden betreibt, hat ein ganzes Genre von „Händler-Helden“-Spielen inspiriert.

Nachdem ich mich jahrelang mit Roguelites und Management-Simulationen beschäftigt habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass kein einziger Titel Moonlighter– aber einige kommen dem schon sehr nahe. In dieser Liste findest du 15 Spiele, die die Freude am Kampf gegen Monster, am Auffüllen von Regalen, am Herstellen von Ausrüstung und am Knüpfen von Beziehungen einfangen und dabei gemütlichen Charme mit spannender Erkundung verbinden.

Unsere Top 3 der Spiele, die „Moonlighter“ ähneln

Bevor wir uns den vollständigen Rezensionen zuwenden, möchte ich euch drei herausragende Titel vorstellen, die Handel, Abenteuer und gemächlichen Spielfortschritt besser miteinander verbinden als alle anderen. Ich habe Dutzende von Stunden mit jedem dieser Spiele verbracht und bei der Auswahl ihre Spielmechaniken, ihre Ausgereiftheit und das Lob der Community berücksichtigt. Jedes dieser Spiele fängt den Geist von Moonlighter und verleiht dem Erlebnis als Händler-Held dabei eine ganz eigene Note.

Moonlighter 2: Der endlose Tresor (2025) – Die lang erwartete Fortsetzung erweitert das ursprüngliche Spielkonzept um größere Läden, umfangreichere Handwerksmöglichkeiten und gefährlichere Dungeons, behält dabei aber den fesselnden Spielrhythmus bei: tagsüber Händler, nachts Held. Recettear: Die Geschichte eines Läden (2010) – Das Spiel, das den Trend der „Ladenbesitzer-RPGs“ ins Leben gerufen hat. Leite deinen Laden, lege Preise fest und schicke Abenteurer in Dungeons auf Beutezug – in diesem charmanten und skurrilen Management-Klassiker. Dave, der Taucher (2023) – Vereint Tiefseeforschung, Fischfang und Restaurantmanagement in einer wunderschönen Pixelwelt; jeder Tauchgang ist ein Abenteuer, und die Sushi-Bar ist der Inbegriff von Gemütlichkeit.

Scroll noch nicht weiter! Du wirst gleich sehen, wie sich diese drei im Vergleich zu den anderen schlagen, und weitere ähnliche Spiele entdecken Moonlighter Das wird dich dazu bringen, dein Schwert zu schärfen und deine Vorräte wieder aufzufüllen.

Alles, was du über Moonlighter wissen musst

Moonlighter ist mehr als nur ein Indie-Liebling – es ist ein Spiel, das dazu beigetragen hat, ein neues Hybrid-Genre zu definieren, das Dungeon-Crawler, Betriebswirtschaftundgemütlicher Verlauf. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Will, einem bescheidenen Ladenbesitzer, dessen Träume weit über sein kleines Geschäft in der Kleinstadt hinausreichen. Jede Nacht wagt er sich in gefährliche, prozedural generierte Dungeons, um Beute zu sammeln, nur um diese hart erarbeiteten Schätze tagsüber zu verkaufen und so sein nächstes Abenteuer zu finanzieren. Dieser clevere Spielablauf fesselt die Spieler mit seinem befriedigenden Wechsel aus Risiko und Belohnung.

Im Laufe der Zeit,Moonlighter hat sich zu einem Maßstab für Spiele entwickelt, die Action und Wirtschaft zu einem nahtlosen Erlebnis verbinden. Ganz gleich, ob dich der flüssige Kampf, der pixelgenaue Grafikstil oder der herzerwärmende Ehrgeiz ansprechen, Moonlighter bleibt ein moderner Klassiker, der Entwickler und Fans gleichermaßen nach wie vor inspiriert.

Die Geschichte von Moonlighter

Erschienen im2018, Moonlighter wurde schnell zu einem Überraschungshit und begeisterte die Spieler mit seiner Mischung aus Action-RPG-Kämpfe und Ladenmanagement-Simulation. Entwickelt vonDigitale Sonne, das Spiel wurde von Retro-Dungeon-Crawlern und Management-Spielen wie Recettear: Die Geschichte eines Lädensowie das Roguelite-Genre, das zu dieser Zeit rasch an Beliebtheit gewann. Durch die Kombination aus prozeduraler Generierung, farbenfroher Pixelkunst und cleveren Wirtschaftsmechaniken hob es sich sowohl von traditionellen Rollenspielen als auch von typischen Laden-Simulationen ab.

Die Entwickler haben das Spielerlebnis durch zahlreiche Updates und DLCs weiter verfeinert und erweitert und dabei neue Dungeons, Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit und zusätzliche Ausrüstungssysteme das die Fans noch lange nach der Veröffentlichung bei der Stange hielt.

Seine anhaltende Beliebtheit und die positive Resonanz der Kritiker ebneten schließlich den Weg für Moonlighter 2, das am 19. November 2025. Die Fortsetzung verspricht ein erweitertes Ladenmanagement, komplexere Handwerkssysteme und tiefgreifendere Roguelike-Erkundungen – und das alles unter Beibehaltung der beliebten Tag-Nacht-Zyklus das das Original so fesselnd machte.

Was macht „Moonlighter“ so besonders?

Moonlighter ist im Grunde genommen zwei Spiele, die in vollkommener Harmonie miteinander existieren. Tagsüber bist du ein gewiefter Ladenbesitzer – Preise auszeichnen, Kunden begeistern und dein kleines Geschäftsimperium Verkauf für Verkauf ausbauen. Doch sobald die Sonne untergeht, tauscht man die Schürze gegen eine Rüstung ein und stürzt sich in Dungeons voller Monster auf der Suche nach Beute, mit der man prahlen kann

Es ist dieses clevere Doppelleben, das jeden Dungeon-Lauf zu etwas Besonderem macht. Die Schätze, die du nach Hause schleppst, finanzieren buchstäblich deine Träume vom großen Erfolg im Handel. Jeden Abend wägst du deine Optionen ab: Noch eine Etage tiefer für seltenere Ausrüstung oder lieber Kasse machen, solange es noch gut läuft?

Es ist diese feine Mischung aus Hektik, Heldentaten und Risiko, die Moonlighter Das macht total süchtig. Und dazu noch wunderschöne Pixelkunst, ein stimmungsvoller Soundtrack und eine überraschende emotionale Tiefe, und schon hast du ein Spiel, das nicht nur das Betreiben eines Ladens simuliert – es verherrlicht jeden Spieler, der unter Unternehmergeist und Abenteuerlust leidet.

Wie sich Spiele wie „Moonlighter“ von traditionellen Rollenspielen unterscheiden

Im Gegensatz zu traditionellen Rollenspielen, bei denen es ausschließlich um Kämpfe, Erkundung und die (wieder einmal) Rettung der Welt geht, bieten Spiele wie Moonlighter Eine Mischung aus Unternehmensführung, Wirtschaftsstrategie und einem Hauch von gemütlichem Kapitalismus. Du sammelst nicht nur XP – du legst Preise fest, feilschst mit Kunden und entscheidest, ob du gegen Monster kämpfst oder dein Inventar überprüfst.

Gameplay rund um das Doppelleben: Tagsüber bist du Händler und räumst Regale auf; nachts tauchst du in Dungeons ein, um neue Waren zu beschaffen.

Tagsüber bist du Händler und räumst Regale auf; nachts tauchst du in Dungeons ein, um neue Waren zu beschaffen. Gewinnorientiertes Wachstum: Anstatt dass Beute nur ein Grund zum Prahlen ist, finanziert sie direkt dein nächstes großes Abenteuer.

Anstatt dass Beute nur ein Grund zum Prahlen ist, finanziert sie direkt dein nächstes großes Abenteuer. Entspannt und doch herausfordernd: Das Gameplay wechselt zwischen adrenalingeladenen Kämpfen und ruhigem Ladenbetrieb hin und her, sodass keine Langeweile aufkommt.

Das Gameplay wechselt zwischen adrenalingeladenen Kämpfen und ruhigem Ladenbetrieb hin und her, sodass keine Langeweile aufkommt. Es geht um etwas sehr Persönliches: Du rettest nicht das Königreich, sondern dein kleines Unternehmen vor dem Bankrott. Und irgendwie ist das viel stressiger.

Kurz gesagt, Spiele wie Moonlighter stellen die RPG-Formel auf den Kopf und erinnern uns daran, dass selbst Helden ihre Finanzen im Gleichgewicht halten müssen.

Die 15 besten Spiele wie „Moonlighter“, die dich süchtig machen werden

Jetzt kommt der spannende Teil – der eigentliche Grund, warum du hierher geklickt hast. Ich habe 15 Spiele zusammengestellt, die ähnlich sind wie Moonlighter die genau die richtige Mischung aus Dungeons, Schnäppchen und herrlichem Chaos bieten.

1. Moonlighter 2: Der endlose Tresor [Die echte Fortsetzung für jeden „Moonlighter“-Fan]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Roguelike-Ladenbesitzer-RPG Plattformen PC (Early Access ab 19. November 2025), PS5, Xbox Series X/S (erscheint zu einem späteren Zeitpunkt) Erscheinungsjahr 2025 (Early Access) Urheber Digital Sun / 11 bit studios Durchschnittliche Spielzeit noch offen – voraussichtlich mehr als 30 Stunden Was mir gefallen hat Größere Läden, neue Handwerkssysteme, tiefgreifendere Roguelike-Dungeons

Digital Sun kehrt in die Welt von Rynoka zurück mit Moonlighter 2, eine ambitionierte Fortsetzung, die den Kern Ladenbetrieb/Dungeon-Erkundung Die Schleife bleibt erhalten. Erste Einblicke zeigen einen 3D-Cel-Shading-Stil, erweiterte Anpassungsmöglichkeiten im Shop und mehrstöckige Dungeons, die mehr Abwechslung versprechen als das Original.

Verbringe deine Tage damit, deinen Laden zu verbessern, und deine Nächte damit, gegen neue Gegner zu kämpfen. Die Einführung des Koop-Modus und von Community-Markt-Events lässt auf ein noch vielfältigeres Wirtschaftssystem schließen.

Der Early-Access-Start am 19. November 2025 bedeutet, dass die Spieler die Entwicklung mitgestalten können, während sie nach und nach neue Inhalte genießen. Obwohl das Spiel noch nicht erschienen ist, steht die Fortsetzung ganz oben auf unserer Liste, da sie alles weiterverfeinern wird, was den ersten Teil so besonders gemacht hat.

Warum wir uns dafür entschieden haben Uns hat es sehr gut gefallen, wieMoonlighter 2 baut auf dem fesselnden Spielprinzip seines Vorgängers auf und führt gleichzeitig größere Läden sowie komplexere Roguelike-Dungeons ein. Erste Eindrücke deuten auf eine ausgereifte Weiterentwicklung hin, auf die sich die Fans schon lange gefreut haben.

Wenn dir das Original gefallen hat und du dir ein umfangreicheres Ladenmanagement in Verbindung mit anspruchsvollen Dungeon-Läufen wünschst, Moonlighter 2 Das scheint der perfekte nächste Schritt zu sein. Denk daran, dass im Rahmen der Early-Access-Phase die Funktionen im Laufe der Zeit weiter verfeinert werden.

Fazit: Eine vielversprechende Fortsetzung, die das „Händler-als-Held“-Konzept mit größeren Läden, umfangreicheren Handwerksmöglichkeiten und Koop-Modus erweitert. Fans sollten sich den 19. November 2025 im Kalender vormerken.

LuminousBeta

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Die frühe Version von „Moonlighter 2“ wirkt wie die perfekte Weiterentwicklung des Originals. Das erweiterte Laden- und Dungeonsystem hat mich schon jetzt in seinen Bann gezogen.

2. Recettear: Die Geschichte eines Läden [Das ursprüngliche Laden-RPG im Moonlighter-Stil]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Ein Laden-RPG mit Roguelike-Dungeons Plattformen PC Erscheinungsjahr 2010 Urheber EasyGameStation / Carpe Fulgur Durchschnittliche Spielzeit ~20 Stunden Hauptstory Was mir gefallen hat Ausgefeilte Verhandlungsmechaniken, schrullige Kunden, klassische Dungeons

ZuvorMoonlighter,es gabRecettear, das kultige japanische Doujin-Spiel, das den Grundstein für Ladenbesitzer-Abenteuer legte. Du schlüpfst in die Rolle von Recette, einer jungen Händlerin, die ihre Schulden abbezahlt, indem sie einen Laden betreibt. Lege Preise fest, verhandle mit Kunden und erkunde zufällig generierte Dungeons, um deine Regale aufzufüllen.

Das Verhandlungssystem des Spiels ist überraschend komplex, und die Charaktere sind herrlich schrullig. In einer Nutzerrezension wird hervorgehoben, wie die fesselnde Spielmechanik die Zeit wie im Flug vergehen lässt: Oft blicken die Spieler von einer Handelssitzung auf und stellen fest, dass es „plötzlich 3 Uhr morgens“ ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Als Pionier der Händler-RPGs, Recettear hat die Grundlage geschaffen, auf der „Moonlighter“ und seine Nachfolger aufbauen. Das detaillierte Feilschen und der schrullige Humor haben bis heute nichts von ihrer Faszination verloren.

Auch mehr als ein Jahrzehnt später ist „Recettear“ nach wie vor ein bezauberndes, anspruchsvolles und lohnendes Erlebnis für Fans, die gerne Kapitalismus mit Dungeon-Crawling verbinden.

Fazit: Wenn Sie die Anfänge der Laden-RPGs erleben und eine gnadenlose Geschichte rund um die Tilgung von Schulden schätzen möchten, Recettearist unerlässlich.

LateNightTrader

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Der Spielmechanismus „Günstig kaufen, teuer verkaufen“ hat mich bis nach Mitternacht wach gehalten. Das Verhandeln von Preisen und das Erkunden von Dungeons fühlt sich wie die perfekte Mischung aus Geschäft und Abenteuer an.

3. Dave, der Taucher [Ein Leben wie in „Moonlighter“ unter den Wellen]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Meeresforschung & Restaurant-Simulation Plattformen PC, Nintendo Switch, PS5, PS4 Erscheinungsjahr 2023 Urheber MINTROCKET / NEXON Durchschnittliche Spielzeit ~24 Stunden Hauptstory; bis zu 34 Stunden bis zum Durchspielen Was mir gefallen hat Wunderschöne Pixelgrafik, fesselnde Tauchmechanik, unterhaltsames Sushi-Bar-Management

Dave, der Taucher tauscht mondbeschienene Verliese gegen schimmernde blaue Tiefen ein. Tagsüber tauchst du in einen lebendigen Ozean ein, fängst Fische, entdeckst Geheimnisse und verbesserst deine Ausrüstung. Nachts führst du ein charmantes Sushi-Restaurant, entwickelst Rezepte und leitest dein Personal. Die Atmosphäre des Spiels ist zugleich entspannend und aufregend.

Die Spieler lieben die unendliche Vielfalt an Aktivitäten – Angeln, Landwirtschaft, Jagen, Rätsel lösen und Kochen – und loben die heimelige Atmosphäre und das fesselnde Gameplay.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir konnten nicht Dave, der Taucher . Die Mischung aus Erkundung und Restaurantmanagement trifft genau den gleichen Nerv wie „Moonlighter“ und bietet dabei eine einzigartige Unterwasser-Variante.

Die Geschichte ist unbeschwert, fesselt aber durch clevere Charaktere und überraschende Wendungen. Jeder Ausflug zurück zum Meer bringt neue Entdeckungen und Zutaten für deine Speisekarte mit sich.

Fazit: Ein fröhliches Abenteuer, das beweist, dass Angeln und Sushi-Zubereitung genauso fesselnd sein können wie das Plündern von Verliesen und das Betreiben eines Ladens. Perfekt für Spieler, die ein fröhliches und zugleich tiefgründiges Erlebnis suchen.

SushiSoul

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Die Atmosphäre, die Musik und das kleine Sushi-Restaurant sind das reinste Vergnügen. Fische zu fangen und sie dann lächelnden Gästen zu servieren, wird nie langweilig.

4. Stardew Valley [Eine gemütliche Alternative zu „Moonlighter“ mit Landwirtschaft und Handwerk]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Lebenssimulation & Farm-RPG Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, PS Vita, Xbox One, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2016 Urheber ConcernedApe Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden (Hauptaufgaben) Was mir gefallen hat Unerschöpfliche Inhalte, liebenswerte Charaktere, entspanntes und doch zielgerichtetes Gameplay

Wenn Sie sich nach dem sich langsam entwickelnden Verlauf von Moonlighter aber Monsterbeute gegen Ernteerträge und Freundschaften eintauschen wollen, Stardew Valley ist der Goldstandard. Du erbst einen heruntergekommenen Bauernhof und verwandelst ihn in einen blühenden Gutshof, während du dich mit den Dorfbewohnern anfreundest, Minen erkundest und alles Mögliche herstellst – von Sprinklern bis hin zu handwerklichen Erzeugnissen.

Das Spiel ist wegen seiner Atmosphäre und der schieren Vielfalt an Inhalten sehr beliebt. Die Spieler beschreiben es als „ein perfektes Spiel“, in dem Gameplay, Atmosphäre, Grafik und Story nahtlos ineinander übergehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Spiele können da mithalten StardewDie Mischung aus Gemütlichkeit und Tiefe. Es fängt die Freude ein, ein Leben und ein Unternehmen von Grund auf aufzubauen, bietet aber gleichzeitig genug Dungeon-Crawling, um zu befriedigen Moonlighter Fans.

Neben der Landwirtschaft gibt es saisonale Feste, romantische Beziehungen und einen überraschend anspruchsvollen Dungeon, der das Verlangen nach Roguelike-Spielen stillt. Man kann leicht Hunderte von Stunden in Pelican Town verbringen, ohne sich jemals zu langweilen.

Fazit: Ein zeitloses Meisterwerk, das dazu einlädt, einen Gang herunterzuschalten, Beziehungen zu knüpfen und Sinn in alltäglichen Aufgaben zu finden.

FarmLifeForever

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„Stardew Valley“ wirkt wie ein Liebesbrief an das Leben selbst. Jede noch so kleine Handlung – Samen säen, angeln, Geschenke machen – strahlt echte Herzlichkeit aus. Dieses Spiel wird nie langweilig.

5. UnderMine [Ein Roguelike-Abenteuer im Stil von Moonlighter]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Action-Roguelike mit Bergbau und Fortschrittssystem Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2020 Urheber Thorium Durchschnittliche Spielzeit ca. 20 Stunden für die Hauptläufe Was mir gefallen hat Ein überzeugendes Relikt- und Fluchsystem, dauerhafte Verbesserungen, endloser Wiederspielwert

UnderMine führt dich tief in tückische Höhlen, in denen jeder Durchlauf anders ist. Kämpfe dich durch Räume voller Fallen, sammle Gold und Relikte und nutze die Erlöse, um dauerhafte Verbesserungen für deinen Charakter freizuschalten.

Die Kritiker loben vor allem die ausgefeilte Roguelike-Mechanik des Spiels. Die Spieler lieben es, wie Der Spielfortschritt macht Lust auf eine weitere Runde, und erkennen, dass Misserfolge als Chancen zum Lernen gesehen werden können.

Warum wir uns dafür entschieden haben UnderMine fängt das „Noch-ein-Durchgang“-Gefühl mit ständigen Verbesserungen und einem fairen Schwierigkeitsgrad perfekt ein und sticht dabei deutlich hervor unter den Die besten Roguelike-Spiele for Moonlighter Fans.

Der Grafikstil ist zwar schlicht, doch der Spielablauf macht süchtig. Jeder Durchlauf bietet neue Kombinationen aus Relikten und Flüchen, wodurch die Kämpfe immer wieder frisch wirken. Wenn du auf der Suche nach einem anspruchsvollen Dungeon-Crawler bist, der deine Zeit respektiert, UnderMine liefert.

Fazit: Ein ausgefeiltes Roguelike, bei dem das Goldschürfen und der Kampf gegen Horden von Gegnern endlos befriedigend sind.

GoldenRelic

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Der Spielfortschritt sorgt dafür, dass ich immer wieder zurückkomme. Selbst wenn mir das Glück nicht hold ist, habe ich immer das Gefühl, etwas gelernt zu haben, und dass mein nächster Durchgang besser wird.

6. Zaubertrank-Genehmigung [Eine herzerwärmende Bastel-Simulation im Stil von „Moonlighter“]

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Lebenssimulation & Crafting-RPG Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2022 Urheber MassHive Media / PQube Durchschnittliche Spielzeit ca. 30–40 Stunden (Schätzung des Entwicklers) Was mir gefallen hat Alchemistische Rätsel, eine bezaubernde Stadt, Beziehungen im Mittelpunkt

In Zaubertrank-Genehmigung… du bist der Apotheker eines kleinen Dorfes und stellst Heilmittel her, um kranke Dorfbewohner zu heilen – ein wunderbarer Beitrag zur Die besten Simulationsspiele Sammlung. Du sammelst Kräuter, braust in Minispielen Tränke und knüpfst Freundschaften, die die Geschichte beeinflussen.

Das Tempo ist langsamer als Moonlighter, belohnt aber Geduld. Das Aufrüsten des Labors und das Heilen der Stadtbewohner geben dem Ganzen einen Sinn. Die Beziehungsmechanik sorgt für Herzlichkeit und lässt jede Heilung bedeutungsvoll wirken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zaubertrank-Genehmigungbietet eine gemütliche Alternative zum Dungeon-Crawling. Seine Handwerks- und Beziehungsmechaniken fangen den Charme von „Moonlighter“ in einer entspannteren Atmosphäre ein.

Trotz technischer Macken genießen die Spieler die skurrile Kulisse und die Motivation, mit den Dorfbewohnern interagieren und sich mit ihnen anfreunden.

Fazit: Eine gemütliche Lebenssimulation, in der das Brauen von Tränken und das Knüpfen von Freundschaften genauso viel Freude bereiten wie das Besiegen von Monstern.

HerbalHealer

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Dieses Spiel ist genau so, wie ich mir ein gemütliches Rollenspiel vorgestellt habe. Die Freundschaften mit den Dorfbewohnern und das Brauen von Heilmitteln haben mich gefesselt, trotz einiger kleiner Fehler.

7. Der Kult des Lammes [Ein düsterer Mix aus „Moonlighter“ und Management-Spiel]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Roguelike-Action mit Basisbau Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Massive Monster / Devolver Digital Durchschnittliche Spielzeit ca. 14–21 Stunden (Hauptkampagne und Extras) Was mir gefallen hat Wunderschöne Kunst, schwarzer Humor, Kult-Managementsysteme

Der Kult des Lammes handelt von einem besessenen Lamm, das einen Kult aufbauen und anführen muss, während es prozedural generierte Dungeons erobert. Du verteilst deine Zeit zwischen Dungeon-Läufen und der Leitung des Kultes – du indoktrinierst Anhänger, errichtest Gebäude und führst Rituale durch. Der Spielablauf ähnelt dem von Moonlighter– der Tag-Nacht-Zyklus, aber mit einer etwas düstereren Note.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es verbindet Basisbau und Roguelike-Kämpfe mit einem unwiderstehlichen Stil und reiht sich damit in die Die besten Action-RPGs. Eine Sekte zu leiten ist wie einen Laden zu führen – nur mit viel höherem Einsatz.

Die Spieler loben seine tolle Geschichte, Bosse, Waffen, Gameplay und Musik, und genießen Sie den Kontrast zwischen bezaubernden Bildern und düsteren Themen.

Fazit: Eine clevere, gruselige und charmante Mischung aus Management und Action, die ebenso fesselnd wie ungewöhnlich ist.

Kultheld

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Ich weiß nicht, warum ich dieses Spiel so sehr liebe. Die Geschichte, die Endgegner und die Musik sind phänomenal, und es ist auf seltsame Weise befriedigend, meinen eigenen Kult aufzubauen.

8. Katastrophe [Ein strategisches Aufbauspiel für „Moonlighter“-Spieler, die Wert auf tiefgehende Management-Elemente legen]

Unsere Bewertung 8.1

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie & Tower Defense Plattformen PC Erscheinungsjahr 2025 (Version 1.0 am 20. März; Early Access im Juli 2024) Urheber Digitale Sonne / Pferd mit Kapuze Durchschnittliche Spielzeit ca. 20 Stunden Was mir gefallen hat Modularer Grundaufbau, vielfältige Spielmodi, stimmungsvolle Hintergrundgeschichte

Von den Machern von MoonlighterkommtKatastrophe, ein Einzelspieler-Echtzeit-Strategiespiel, das sich seinen Platz unter den die besten Strategiespiele für Spieler, die Ressourcenmanagement und kreative Problemlösungen lieben. Du errichtest befestigte Siedlungen, um Horden von Schrecken abzuwehren. Die Kampagne umfasst über ein Dutzend Missionen und bietet Überlebens-, Gefechts- und Sandbox-Modi.

Nach rund 20 Stunden Spielzeit lobten die Rezensenten die Tiefe, den Schwierigkeitsgrad und den befriedigenden Spielverlauf. Die Möglichkeit, das Spiel anzuhalten und zu planen, ermöglicht es den Spielern, mit verschiedenen Festungsentwürfen zu experimentieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Katastrophevertieft die Designphilosophie von Digital Sun mit einem Schwerpunkt auf strategischem Bau- und Ressourcenmanagement. Es ist perfekt für Spieler, die es geliebt haben, Moonlighter…s Laden und mehr Kontrolle über Gebäude und Verteidigungsanlagen haben möchten.

Das modulare Bausystem von Cataclismo spricht Spieler an, die Spaß am Planen und Aufrüsten haben Moonlighter, wünschen sich aber mehr strategische Komplexität. Die Early-Access-Version aus dem Jahr 2024 hat bereits vielversprechende Ansätze gezeigt, und die Vollversion bietet verfeinerte Spielmechaniken und neue Inhalte.

Fazit: Ein ausgefeilter Strategiespiel-Titel, der das Verlangen nach Management-Spielen mit einem apokalyptischen Twist stillt.

WallBuilder

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Nach stundenlangem Bauen und Verteidigen bin ich total begeistert. Dank des modularen Aufbaus und der anspruchsvollen Kampagne von Cataclismo fühlt sich jeder Sieg wie ein hart erkämpfter Erfolg an.

9. The Mageseeker: Eine Geschichte aus League of Legends [Ein Action-RPG mit Kämpfen im Stil von Moonlighter]

Unsere Bewertung 7.9

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Art des Spiels Action-RPG mit einer Mechanik zum Stehlen von Zaubersprüchen Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023 Urheber Digital Sun / Riot Forge Durchschnittliche Spielzeit ca. 12 Stunden Was mir gefallen hat Schnelle, flüssige Kämpfe; Fortbewegung mithilfe von Ketten; fesselnde Geschichte

In Der MageseekerDu schlüpfst in die Rolle von Sylas, einem Rebellenmagier, der sich aus den Fesseln Demacias befreit. Im Kampf geht es darum, gegnerische Zauber zu stehlen und sie mit Stil gegen den Gegner einzusetzen. Die kurze Spielzeit und der flüssige Kampfablauf sorgen dafür, dass Bauch-Suchmaschineein toller Zwischenstopp zwischen längeren Spielen. Auch wenn es kein Ladenmanagement-Element gibt, erinnert die Befriedigung, die man beim Verbessern von Fähigkeiten und beim Meistern von Zauberkombinationen empfindet, an den Spielfortschritt in „Moonlighter“.

Warum wir uns dafür entschieden haben Bauch-Suchmaschinebietet rasante Action und sinnvolle Verbesserungen, die an die Kampfdynamik von „Moonlighter“ erinnern. Es ist ein kurzes, aber spannendes Abenteuer und definitiv ein Highlight in der Die besten Hack-and-Slash-SpieleKategorie.

Die Rezensenten stellten fest, dass es Sehr empfehlenswert, da man dafür nur etwa 12 Stunden benötigt. Die Spieler schätzen die Grafik, den Soundtrack und die einfallsreiche Mechanik zum Kopieren von Zaubersprüchen.

Fazit: Ein stilvolles Action-Rollenspiel, das beweist, dass Digital Sun Moonlighterdas Gefühl in ein neues Universum.

Zauberer

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Die Grafik und die Musik sind atemberaubend. Feindliche Zaubersprüche zu stehlen und sie gegen die Gegner zu richten, wird nie langweilig – perfekt für ein kurzes, intensives Rollenspiel.

10. Kinder von Morta [Ein storybasiertes Roguelike für Fans von „Moonlighter“]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Ein storybasiertes Roguelike-RPG Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2019 Urheber Dead Mage / 11 bit studios Durchschnittliche Spielzeit ~14 Stunden Hauptstory Was mir gefallen hat Eine emotionale Geschichte, lokaler Koop-Modus, familienorientierter Spielfortschritt

Kinder von Morta ist ein Roguelike-Spiel, in dem es um Familie geht. Du steuerst verschiedene Mitglieder des Bergson-Clans, während sie gegen die Korruption kämpfen, die ihre Welt bedroht. Jeder Charakter verfügt über einzigartige Fähigkeiten, und deine Upgrades bleiben von einem Durchgang zum nächsten erhalten.

Kinder von MortaDie Spielrunden sind kurz – ideal für kurze Spielsitzungen –, doch die übergreifende Geschichte verleiht jedem Ausflug eine besondere Bedeutung. Die Familiendynamik erinnert an die Führung eines Ladens in „Moonlighter“, allerdings mit intensiveren Kämpfen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Mischung aus Roguelike-Action und gefühlvoller Erzählung festigt Kinder von Mortaals einer derSpiele mit den besten Geschichten für Fans der emotionalen Tiefe von „Moonlighter“.

Die Spieler schätzen den lokalen Koop-Modus und raten dazu, dem Spiel Zeit zu geben, sich zu entfalten, da es sich dann zu einem lohnenden Erlebnis entwickelt. Ein Rezensent merkte an, dass die Geschichte und die Erzählweise ihn in ihren Bann gezogen hätten, und lobte die eine tiefgründige und bewegende Geschichte.

Fazit: Ein wunderschön gestaltetes Roguelike, das familiäre Bindungen mit spannenden Kämpfen in Einklang bringt. Ideal für Paare oder Freunde, die ein gemeinsames Abenteuer suchen.

CoopClan

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Das Spiel hat mir zusammen mit meinem Partner viel Spaß gemacht. Die Geschichte und die Erzählweise waren wunderschön, und dass man verschiedene Familienmitglieder spielen konnte, sorgte für Abwechslung.

11. Spiritfarer [Eine emotionale Reise für „Moonlighter“-Spieler auf der Suche nach dem Herzen]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Management-Simulation & Entdeckungsabenteuer Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2020 Urheber Thunder Lotus Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 20–35 Stunden Was mir gefallen hat Herzerwärmende Geschichten, wunderschöne Grafik, sanfte Spielmechaniken

In Spiritfarer, Du steuerst ein Schiff, das Seelen ins Jenseits befördert. Unterwegs kümmerst du dich um dein Boot, kochst Mahlzeiten, bewirtschaftest Felder und baust gemütliche Unterkünfte für deine Passagiere.

Es gibt zwar keine Kämpfe, aber die Freude daran, das Schiff aufzurüsten und sich um die Geister zu kümmern, ist unvergleichlich Moonlighterdie Steuerung und Weiterentwicklung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Spiritfarer bietet eine meditative Alternative zum Dungeon-Crawling. Seine emotionale Erzählung und seine Verwaltungssysteme sprechen Spieler an, die ein ruhigeres Spielerlebnis suchen.

Ein Kritiker lobte das abwechslungsreiche und fesselnde Gameplay und hob hervor, dass es den Spielern facettenreiche Charaktere vorstellt und Themen wie Verlust und Mitmenschlichkeit behandelt. Die Spieler bezeichnen es als ein entspannendes, nachdenklich stimmendes und melancholisches Spiel das Humor und herzergreifende Momente gekonnt miteinander verbindet. Ein anderer Nutzer sagte, das Spiel werde „für immer in meinem Herzen bleiben“, und hob dabei die Wirkung der Grafik, der Musik und der Geschichten hervor.

Fazit: Ein bewegendes Abenteuer, das Ressourcenmanagement mit einer berührenden Geschichte verbindet. Halten Sie Taschentücher bereit.

SoulSailor

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Dieses Spiel wird mir für immer im Herzen bleiben. Die Geschichten, die Grafik und die Musik haben jedem Abschied eine besondere Bedeutung verliehen und mir Trost gespendet.

12. Rogue Legacy 2 [Ein von „Legacy“ inspiriertes Roguelike im Stil der Dungeon-Runden aus „Moonlighter“]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Roguelike-Plattformspiel Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Cellar Door Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 30 Stunden Was mir gefallen hat Generationswechsel, abwechslungsreiche Klassen, flüssige Kämpfe

Rogue Legacy 2 baut auf dem Original auf und bietet neue Klassen, verbesserte Kämpfe und riesige Burgen, die es zu erobern gilt. Jedes Mal, wenn dein Charakter stirbt, übernimmt sein Nachkomme mit vererbten Eigenschaften und Ausrüstung, was ein Gefühl der generationsübergreifenden Weiterentwicklung vermittelt.

Wenn dir gefälltMoonlighterWenn du Dungeon-Crawler magst, dir aber eine actionreichere Herausforderung wünschst, ist dies eine fantastische Wahl. Dank der schieren Vielfalt an Klassen und Upgrades fühlt sich jeder Durchlauf einzigartig an.

Warum wir uns dafür entschieden haben Rogue Legacy 2 bietet durch stufenweise Verbesserungen und vielfältige Kampfstile endlosen Wiederspielwert. Es ist ein fesselnder Plattformer für Fans, die gerne experimentieren.

In Nutzerbewertungen wird darauf hingewiesen, dass die Das Kampfsystem ist schwer zu meistern, aber leicht zu verstehen und seine Tiefe loben.

Fazit: Ein ausgefeiltes Roguelike, das Experimentierfreude und Durchhaltevermögen belohnt. Es erwartet dich eine steile Lernkurve und befriedigende Fortschritte.

Thronfolger

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Das Kampfsystem ist vielschichtig und bietet viel Spielspaß. Jeder neue Erbe bringt neue Herausforderungen mit sich, sodass ich schon gespannt bin, welche Eigenschaften ich als Nächstes erhalten werde.

13. Slay the Spire [Ein Kartenduell-Roguelike mit dem Fortschrittsmechanismus von „Moonlighter“]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Roguelike mit Kartendeck-Aufbau Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2019 Urheber Mega Crit Games Durchschnittliche Spielzeit ~59 Stunden Was mir gefallen hat Ausgefeilte Kartenstrategie, unzählige Kombinationsmöglichkeiten, fesselnder „Noch-ein-Mal“-Effekt

Slay the Spire verbindet Deckbau mit einer Roguelike-Struktur. Bei jedem Durchgang erklimmst du einen Turm, indem du Karten ziehst, deine Energie verwaltest und entscheidest, welchen Weg du einschlagen willst.

Auch wenn es keine Ladenverwaltung gibt, ähnelt das Gefühl, sein Deck zusammenzustellen und zu optimieren, dem Zusammenstellen eines Ladenbestands. Jede Kartenauswahl zählt, ähnlich wie die Auswahl der richtigen Artikel für den Verkauf.

Warum wir uns dafür entschieden haben Slay the SpireDie strategische Tiefe und der Wiederspielwert des Spiels sind vergleichbar mit Moonlighterseiner Fortschrittsschleife. Seine Deckbau-Mechanik verleiht dem Roguelike-Konzept eine neue Note.

Die Spieler beschreiben es als fantastisch und fesselnd, in das Hunderte von Stunden investiert wurden. Ein anderer Nutzer merkt an, dass der Grafikstil zwar schlicht ist, man aber dank des dynamischen Gameplays die Zeit vergisst.

Fazit: Ein Muss für Strategie-Fans, die gerne planen, sich anpassen und mitverfolgen, wie sich ein Aufbau über mehrere Durchläufe hinweg entwickelt.

CardCrafter

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Absolut fesselnd. Ich habe schon Hunderte von Stunden damit verbracht, den Spire zu erklimmen, und entdecke immer noch neue Strategien. Bringt einfach mehr Charaktere raus!

14. Der Händler der Lüfte [Eine Handelssimulation, die den Händlergeist von „Moonlighter“ einfängt]

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Handels- und Management-Simulation Plattformen PC, Nintendo Switch, Xbox One Erscheinungsjahr 2020 Urheber Coldwild Games / Plug In Digital Durchschnittliche Spielzeit ~8–10 Stunden, um alle Erfolge freizuschalten Was mir gefallen hat Entspannender Handelsablauf, bezaubernde Luftschiff-Kulisse, leichte Strategie

Der Händler der Lüfte Du übernimmst das Kommando über ein fliegendes Schiff. Dein Ziel: günstig einkaufen, teuer verkaufen und ein profitables Handelsimperium zwischen schwebenden Inseln aufbauen.

Du wirst dein Schiff aufrüsten, Lagerhäuser kaufen und neue Routen entdecken. Das Spiel ist eher für Gelegenheitsspieler gedacht als Moonlighter, erfüllt aber denselben Zweck, nämlich Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Händler der Lüfte konzentriert sich ausschließlich auf den Handelsbereich von Moonlighter…s Spielablauf. Das entspannte Tempo und die himmlische Kulisse machen es zu einer reizvollen Abwechslung zwischen intensiveren Spielen.

Es gibt keine Kämpfe, daher ist das Spiel ideal für Spieler, die den Händleraspekt lieben, aber ein friedliches Spielerlebnis bevorzugen. Dank der kurzen Kampagne lässt sich das Spiel an einem Wochenende durchspielen.

Fazit: Eine gemütliche Handelssimulation, die perfekt ist, wenn du gerne Waren kaufst und verkaufst, ohne dir Gedanken über Gegner machen zu müssen.

SkyTrader

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Mein eigenes Handelsimperium in den Wolken aufzubauen, ist so entspannend. Mein Schiff aufzurüsten und nach den besten Schnäppchen zu suchen, hat mich stundenlang unterhalten.

15. Littlewood [Ein ruhiges Spiel nach dem Abenteuer, ähnlich wie „Daydream“ von Moonlighter]

Unsere Bewertung 7.7

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Art des Spiels Stadtbau-Lebenssimulation Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Sean Young / SmashGames Durchschnittliche Spielzeit 20–40 Stunden, je nachdem, wie viel du baust Was mir gefallen hat Ein offenes Spielkonzept, ein gemächliches Tempo, charmante Dorfbewohner

Stell dir vor, die Reise des Helden ist vorbei und du musst die Welt neu aufbauen – das ist die Prämisse von Littlewood. In diesem Spiel kannst du deine Stadt völlig frei gestalten: Verschiebe Gebäude, erschaffe Wälder und Seen und gestalte die Landschaft ganz nach deinen Vorstellungen.

Es gibt weder Kämpfe noch Zeitdruck; stattdessen kannst du in deinem eigenen Tempo Ressourcen sammeln, Fähigkeiten verbessern und Beziehungen aufbauen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Littlewood bietet eine ruhige Alternative zu Moonlighternächtlichen Kämpfen. Durch seinen Fokus auf Kreativität und Entspannung ist es ideal für Spieler, die ein meditatives Erlebnis suchen. Es sticht unter den Die besten gemütlichen Spiele für Spieler, die Kreativität und Ruhe dem Kampf vorziehen.

Littlewood is gemütlich, entspannend und meditativ, das von den Spielern für sein entspanntes Gameplay und seine niedlichen Figuren gelobt wird. Ein Rezensent merkte an, dass Littlewood bietet locker 20 bis 40 Stunden Spielspaß je nachdem, wie viel Zeit du mit der Gestaltung deiner Stadt verbringst.

Fazit: Ein entspanntes Städtebau-Spiel für all jene Momente, in denen du lieber gestalten und dekorieren möchtest, als gegen Monster zu kämpfen. Am besten genießt du es, wenn du eine kleine Auszeit brauchst.

Zen Builder

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Das Spiel ist wunderbar gemütlich und meditativ. Beim Gestalten meines Dorfes und dem Freischalten neuer Charaktere habe ich auf die schönste Art und Weise die Zeit vergessen.

Übersichtstabelle

Muss Spiel Anmerkungen / Stärken 1 Moonlighter 2 – Die echte Fortsetzung für jeden „Moonlighter“-Fan Erweitert die Shopsysteme, führt 3D-Dungeons und den Koop-Modus ein. 2 Dave, der Taucher – Ein Leben wie in „Moonlighter“ unter den Wellen Wunderschöne Pixelgrafik, abwechslungsreiche Aktivitäten und Restaurantmanagement. 3 Stardew Valley – Eine gemütliche Alternative zu „Moonlighter“ mit Landwirtschaft und Handwerk Unerschöpfliche Inhalte, authentische Beziehungen und ein entspanntes, aber dennoch zielgerichtetes Spielerlebnis. 4 Recettear – Das ursprüngliche Laden-RPG im „Moonlighter“-Stil Ausgefeilte Verhandlungsmechaniken und schräger Humor. 5 Der Kult des Lammes – Ein düsterer Hybrid aus „Moonlighter“ und Managementspiel Verbindet Körpertraining mit Action und schwarzem Humor. 6 UnderMine – Ein Roguelike-Abenteuer im Stil von „Moonlighter“ Ein fesselndes Relikt-System und dauerhafte Verbesserungen. 7 Kinder von Morta – Ein storybasiertes Roguelike für „Moonlighter“-Fans Eine emotionale Erzählung und eine auf der Familie basierende Entwicklung. 8 Spiritfarer – Eine emotionale Reise für „Moonlighter“-Spieler auf der Suche nach dem Herzen Eine Management-Simulation mit einer bewegenden Geschichte. 9 Rogue Legacy 2 – Ein von der Spielgeschichte geprägtes Roguelike im Stil der Dungeon-Durchläufe in „Moonlighter“ Generationswechsel und vielfältige Kurse. 10 Zaubertrank-Genehmigung– Eine herzerwärmende Handwerkssimulation im Stil von „Moonlighter“ Handwerks- und Beziehungsmechaniken mit bezaubernder Pixelkunst. 11 Der Mageseeker– Ein Action-RPG mit einem Kampfsystem im Stil von „Moonlighter“ Rasanter Kampf mit Zauberdiebstahl und kurze Spielzeit. 12 Slay the Spire – Ein Kartenduell-Roguelike mit dem Fortschrittsmechanismus von „Moonlighter“ Tiefgehende Deckbau-Strategie und hoher Wiederspielwert. 13 Katastrophe– Ein strategisches Aufbauspiel für „Moonlighter“-Spieler, die Wert auf tiefgehende Management-Elemente legen Modularer Aufbau und abwechslungsreiche Spielmodi. 14 Der Händler der Lüfte – Eine Handelssimulation, die den Händlergeist von „Moonlighter“ einfängt Entspannende Handelsschleife und kurze Kampagne. 15 Littlewood – Ein ruhiges Spiel für die Zeit nach dem Abenteuer, ähnlich wie „Daydream“ aus „Moonlighter“ Offener Grundriss, gemütliche Atmosphäre, beschauliches Tempo.

Mein Fazit

Für Spieler, die dieses Hybrid-Genre noch nicht kennen, Moonlighter 2 ist der ideale Einstieg – es bietet den ausgefeiltesten Spielablauf aus Ladenbetrieb und Dungeon-Erkundung und führt den Koop-Modus für gemeinsame Abenteuer ein.

Dave, der Taucher ist ideal für alle, die ein entspanntes Erlebnis suchen, das dennoch viel Tiefe bietet; das Fischen nach Zutaten und das Betreiben einer Sushi-Bar fühlen sich sowohl entspannend als auch lohnend an.

Wenn du auf der Suche nach einer Langzeit-Lebenssimulation mit unendlichen Möglichkeiten bist, Stardew Valley bleibt unübertroffen. Jedes dieser Top-Spiele weckt das Gefühl, Teil der Geschichte zu sein und Neues zu entdecken – genau das macht dieses Genre so reizvoll.

Häufig gestellte Fragen