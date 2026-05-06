17 Spiele ähnlich wie „Catan“, die man 2025 spielen kann

Wenn du auf der Suche nach Spielen bist wie Catan, dann bist du hier genau richtig. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich zum ersten Mal zwei Schafe gegen einen einzigen Ziegelstein eingetauscht habe. Es kam mir wie ein Raubüberfall vor, aber es war die einzige Möglichkeit, meine Siedlung aufzubauen.

Genau diese Spannung – das Abwägen der eigenen Pläne gegen die Unvorhersehbarkeit der Würfel und der Gegner – ist es, was Catan ein Meisterwerk.

Aber wenn man es hundert Mal gespielt hat, sucht man vielleicht nach etwas Neuem.

Du möchtest denselben Nervenkitzel beim Ressourcenmanagement und bei der Strategie, aber mit neuen Spielmechaniken.

Ich habe eine umfangreiche Liste mit Titeln zusammengestellt, die den Geist der Inselbesiedlung einfangen. Einige konzentrieren sich auf den Handel, andere auf die Kontrolle von Territorien, und wieder andere übertragen das Konzept in den Weltraum oder in die Geschichte.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Catan“

Bei so vielen einzigartigen Titeln auf dieser Liste ist es gar nicht so einfach, den perfekten Ersatz für Catan Das hängt ganz von deinem persönlichen Geschmack ab. Ich habe die drei besten Optionen herausgefiltert, die für verschiedene Spielertypen durchweg das beste Spielerlebnis bieten.

Zug um Zug (2025) – Dies ist das ultimative Familienspiel, das den Spaß am Blockieren von Wegen bewahrt und gleichzeitig die Regeln für Anfänger vereinfacht. Carcassonne (2014) – Wenn Sie gerne zusehen, wie sich das Spielbrett ausfüllt, bietet dieses Legespiel ein strategisches Territoriumspuzzle, bei dem schlechte Würfelergebnisse keinen Grund zur Frustration darstellen. Spannweite (2019) – Strategie-Fans werden es zu schätzen wissen, wie dieser tiefgründige „Engine-Builder“-Spielmechanismus die Konzepte von „Catan“ aufgreift und zu einer komplexeren Herausforderung weiterentwickelt.

Scroll weiter, um die vollständige Übersicht aller 17 Spiele zu sehen. Ich verspreche dir, dass du etwas findest, das bei deinem nächsten Spieleabend auf den Tisch (oder den Bildschirm) kommt.

17 Spiele wie „Catan“, die jeder Brettspielfan spielen sollte

Wie viele davon hast du schon gespielt? Einige sind moderne Klassiker, andere hingegen sind versteckte Perlen, die bei digitalen Spielern besonders beliebt sind. Ich habe sie danach bewertet, wie gut sie das strategische Verlangen stillen.

Wenn du gerne Ressourcen handelst, Freunde blockierst und Imperien aufbaust, wirst du diese Spiele lieben, wie zum Beispiel Catan.

1. Zug um Zug [Ein Routenplanungsspiel im Stil von „Catan“ für Reiseliebhaber]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, Handy, PS4, PS5, Xbox One, Xbox 360 Format Brettspiel / Videospiel Erscheinungsjahr des Brettspiels 2025 Urheber Entwickler: Alan R. Moon; Verlag: Days of Wonder Besondere Merkmale Routensperrung, Satzsammlung

Zug um Zug wird oft in einem Atemzug mit Catan aus gutem Grund. Es ist ein Spiel, bei dem man Zugstrecken über eine Karte baut und dabei berühmte Städte wie New York und Los Angeles miteinander verbindet. Man sammelt farbige Zugkarten – ähnlich wie beim Sammeln von Ressourcen – und setzt diese ein, um Gleise zu beanspruchen.

Es passt zum „Gefällt mir“ Catan„…“ passt aufgrund des Platzmangels auf dem Spielbrett perfekt zum Thema. In Catan, man hasst es, wenn jemand eine Straße baut, die einem den Weg versperrt. In Zug um Zug… dieses Gefühl ist der Kern des Spiels.

Du musst die Augen deiner Gegner beobachten, um zu sehen, wo sie bauen. Wenn du zu lange wartest, bevor du eine Route beanspruchst, ist sie möglicherweise für immer weg.

Pro-Tipp Behalte immer den Bonus für die „längste Route“ im Auge. Genau wie die Karte „Längste Straße“ in Catan… diese zusätzlichen Punkte entscheiden oft erst ganz am Ende des Spiels über den Sieger.

Der Spielablauf ist rasant. Wenn du an der Reihe bist, ziehst du entweder Karten, beanspruchst eine Route oder ziehst neue Zielkarten. Das leicht zu erlernende Gameplay zum Erstellen von Strecken mit strategischen Hindernissen macht es für alle zugänglich.

Ich habe dieses Spiel Leuten vorgestellt, die noch nie ein Brettspiel gespielt haben, und sie hatten es innerhalb von fünf Minuten verstanden. Es ist für 2 bis 5 Spieler geeignet, und die digitalen Versionen eignen sich hervorragend für schnelle Solorunden.

Mein Fazit: Wenn dir der Aspekt der Kartensteuerung bei Catan aber ich hasse das Würfeln, Zug um Zug ist dein Spiel. Es ist eines der Die besten Brettspiele für die ganze Familiedie je hergestellt wurden.

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2. Carcassonne [Ein Legespiel ähnlich wie das Gebietsspiel bei „Catan“]

Unsere Bewertung 9.9

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Plattformen PC, Handy, Switch, Xbox 360 Format Brettspiel / Videospiel Erscheinungsjahr des Brettspiels 2014 Urheber Designer: Klaus-Jürgen Wrede; Publisher: Hans im Glück Besondere Merkmale Kartenerstellung, Meeple-Platzierung

Carcassonne ermöglicht es dir, das Spielfeld während des Spiels aufzubauen. Anstelle einer festen Karte wie Catan Die Spieler ziehen Kärtchen, auf denen Teile französischer Städte, Straßen und Felder abgebildet sind.

Man verbindet diese Kacheln miteinander, um eine weitläufige Landschaft zu erschaffen, und setzt seine „Meeples“ (kleine Holzfiguren) ein, um Gebiete zu beanspruchen und Punkte zu sammeln.

Dieses Spiel verkörpert denselben territorialen Geist wie Catan. Du versuchst ständig, deinen Einfluss auszuweiten und gleichzeitig deine Gegner einzuschränken.

Wenn du eine Kachel geschickt platzierst, kannst du eine Stadt erobern, an der jemand anderes gearbeitet hat. Dieser direkte, passiv-aggressive Wettbewerb kommt Catan-Veteranen sehr bekannt vor.

Warum wir uns dafür entschieden haben Carcassonne denn es beseitigt die Frustration über schlechte Würfelwürfe. Es bietet dieselbe Befriedigung, eine Karte aufzubauen und Gebiete zu kontrollieren, aber dein Erfolg hängt ganz davon ab, wo du deine Spielsteine platzierst.

Der Kern des Spielablaufs besteht darin, eine Kachel zu ziehen, sie logisch zu platzieren und zu entscheiden, ob man einen Meeple darauf setzt. Einfache Regeln für das Legen der Spielsteine, aber tiefgreifende strategische Entscheidungen sorgen Sie dafür, dass es frisch bleibt.

Es eignet sich hervorragend für Gruppen mit unterschiedlichen Spielstärken, sodass Anfänger und erfahrene Spieler gemeinsam spielen können. Die Spiele sind kurz und dauern in der Regel nur 30 bis 45 Minuten.

Mein Fazit: Carcassonne ist ideal für Spieler, die es genießen, zu sehen, wie ihr Imperium auf dem Tisch sichtbar wächst.

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3. Spannweite [Ein entspannendes Aufbauspiel im Stil von „Catan“ für Naturliebhaber]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PC, Switch, Xbox One, Mobilgeräte, PS4, PS5 Format Brettspiel / Videospiel Erscheinungsjahr des Brettspiels 2019 Urheber Entwicklerin: Elizabeth Hargrave; Verlag: Stonemaier Games Besondere Merkmale Motorenbau, Wissenswertes über Vögel

Spannweite eroberte die Welt im Sturm mit seiner wunderschönen Grafik und seinem einzigartigen Thema. Du schlüpfst in die Rolle eines Vogelliebhabers, der die schönsten Vögel in sein Naturschutzgebiet locken möchte. Auch wenn das friedlich klingt, sind die Mechaniken zum Aufbau des Systems raffiniert und wettbewerbsorientiert.

Es bezieht sich aufCatan durch Ressourcenmanagement. Anstelle von Holz und Ziegeln verwaltest du Nahrungsmarken und Eier. Du musst bestimmte Ressourcen sammeln, um Vogelkarten auszuspielen, die wiederum weitere Ressourcen generieren.

Es entsteht ein befriedigender Produktionskreislauf, ähnlich wie bei einer Stadt auf einem Erzvieleck mit hoher Wahrscheinlichkeit in Catan.

Pro-Tipp Ignoriere die Strategie des Eierlegens in der letzten Runde nicht. Genauso wie der Ausbau zu Städten in „Catan“ einen Punktebonus bringt, ist das massenhafte Legen von Eiern im späten Spielverlauf oft der effizienteste Weg, um Siegpunkte zu sammeln.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen drei verschiedene Lebensräume auf deinem Spielbrett. Ein Kartenspiel zum Aufbau von Decks mit einer befriedigenden Kombinationsvielfalt ermöglicht es dir, gegen Ende des Spiels spektakuläre Wendungen hinzulegen.

Es ist ein ruhiger, konfliktfreier Wettbewerb, der sich perfekt für Familien eignet, die sich sonst zu oft darüber streiten Catan Handel. Auch die digitale Version ist beeindruckend, mit aufgezeichneten Vogelstimmen für jede Karte.

Mein Fazit: Wenn du die Freude am Sammeln von Ressourcen genießen möchtest, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass sie dir jemand stiehlt, Spannweite ist ein Meisterwerk.

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4. Bambussprossen [Ein bezauberndes Hex-Strategiespiel für die ganze Familie, ähnlich wie „Catan“]

Unsere Bewertung 9.7

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Format Brettspiel Erscheinungsjahr des Brettspiels 2024 Urheber Entwickler: Antoine Bauza; Herausgeber: Bombyx, Matagot Besondere Merkmale Niedliche Illustrationen, Gartenelemente

Bambussprossen ist wohl das niedlichste Spiel auf dieser Liste, aber lass dich von dem entzückenden Panda nicht täuschen – es ist ein knallhartes Optimierungsrätsel. Du schlüpfst in die Rolle von Hofgärtnern, die Bambus für den hungrigen Bären des Kaisers anbauen.

Die visuelle Verbindung zu Catanist unmittelbar.Du baust die Karte Kachel für Kachel aus den bekannten sechseckigen Teilen zusammen. Außerdem musst du diese Parzellen bewässern, damit die Rohstoffe (Bambus) wachsen können, was sich sehr ähnlich anfühlt wie das Verbinden von Straßen mit Siedlungen, um deinen Einflussbereich zu erweitern.

Das Spielprinzip basiert auf einem Wetterwürfel, der jedem Zug eine zusätzliche Komponente des Zufalls verleiht. Bearbeite Felder, züchte Bambus und halte den Appetit des Pandas im Zaum, um geheime Ziele zu erreichen.

Pro-Tipp Verschwende keine Aktionen damit, frühzeitig Bewässerungskanäle zu bauen, es sei denn, du brauchst sie sofort. Versuche stattdessen, neue Kacheln neben dem zentralen Teich zu platzieren. Diese werden automatisch bewässert, wodurch du wertvolle Aktionen sparst.

Es ist viel ruhiger als Catan denn ihr zerstört zwar nicht gegenseitig eure Arbeit, aber ihr konkurriert um den begrenzten Platz auf der Gartenkarte.

Mein Fazit: Wenn Ihre Familie den Hex-Grid-Look von Catan sondern ein Thema sucht, das verspielter und weniger industriell ist, Bambussprossen ist die perfekte Wahl.

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5. Terraforming auf dem Mars [Ein tiefgründiges Strategiespiel im Stil von „Catan“, das im Weltraum spielt]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen PC, Mobilgeräte, macOS Format Brettspiel / Videospiel Erscheinungsjahr des Brettspiels 2016 Urheber Designer: Jacob Fryxelius; Herausgeber: FryxGames Besondere Merkmale Terraforming von Planeten, Kartendrafting

Terraforming auf dem Mars ist das, was passiert, wenn man Catan’s Wirtschaft ankurbeln und ihr neuen Schwung verleihen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Unternehmen, die daran arbeiten, den Mars bewohnbar zu machen, indem sie die Temperatur, den Sauerstoffgehalt und die Meeresbedeckung erhöhen. Es ist eines der die besten Strategiespiele für Spieler, die sich nach Komplexität sehnen.

Die Verbindung zu Catan ist der wirtschaftliche Motor. Du erzeugst Ressourcen (Mega-Credits, Stahl, Titan, Pflanzen) entsprechend deiner Produktionskapazität, die dazu dienen, Karten zu kaufen und Gebiete auf der Oberfläche des Planeten zu beanspruchen.

Die Karte des Mars mit ihrem Hexfeldraster sieht sogar ein bisschen wie aus einem Science-Fiction-Film aus Catan Spielfeld, auf dem Platzierungsboni eine entscheidende Rolle spielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Terraforming auf dem Mars ist etwas für eingefleischte Strategen. Es treibt das Konzept „Ressourcen produzieren, um Dinge zu bauen“ auf die Spitze und bietet ein facettenreiches, thematisch tiefgehendes Erlebnis, bei dem man das Gefühl hat, einen echten Weltraumkonzern zu leiten.

In jeder Runde wirst du Karten ziehen und ein komplexes Budget verwalten. Umfassendes Ressourcenmanagement und kartengestützter Aufbau des Spielsystems ist eine echte Herausforderung für den Kopf.

Es fühlt sich an, als ob der Kreislauf aus Handel und Produktion von Catan sich jedoch zu einem mehrstündigen Epos entwickelt hat. Der Wiederspielwert ist aufgrund der schieren Anzahl einzigartiger Projektkarten schier unerschöpflich.

Mein Fazit: Terraforming auf dem Mars ist der logische nächste Schritt für Catan Fans, die das Basisspiel für zu einfach halten und sich eine größere Herausforderung wünschen.

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6. Königreichsbauer [Ein Siedlungsspiel wie „Catan“ mit unendlichem Wiederspielwert]

Unsere Bewertung 9.6

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Format Brettspiel Erscheinungsjahr des Brettspiels 2025 Urheber Entwickler: Donald X. Vaccarino; Verlag: Queen Games Besondere Merkmale Punktetafeln mit variabler Punktzahl, modulares Spielbrett

Königreichsbauer wurde vom Schöpfer von Herrschaft, und es ersetzt oft Catan Für Gruppen, die die immer gleichen Strategien satt haben. Man errichtet Siedlungen auf einem modularen Spielbrett, um sich Gold und besondere Ortsfähigkeiten zu sichern.

Es behebt das Problem der „statischen Strategie“ bei Catan. In Catan, Erz und Weizen sind immer eine gute Wahl. In Königreichsbauer… ändern sich die Wertungsregeln von Spiel zu Spiel.

In einem Spiel bekommst du vielleicht Punkte, wenn du neben Wasser baust; im nächsten Spiel verlierst du vielleicht Punkte, wenn du dasselbe tust. Du musst deine Strategie schon ab dem ersten Zug anpassen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Königreichsbauer bietet eine unglaubliche Vielfalt. Dank des modularen Spielbretts und der zufällig gemischten Wertungskarten wird kein Spiel dem anderen gleichen, sodass das Spielerlebnis über Jahre hinweg immer wieder neu ist.

Die Regel der „obligatorischen Nachbarschaft“ zwingt dich dazu, deine neuen Siedlungen nach Möglichkeit direkt an deine bestehenden anzubauen. Strategisches Blockieren und variable Wertungsbedingungen sorgen jedes Mal für ein neues Rätsel. Diese einfache Regel macht das Blockieren deiner Gegner extrem wirkungsvoll. Du kannst sie in eine Ecke der Karte drängen, in der sie sich nicht aufhalten wollen.

Mein Fazit: Dies wird allgemein als das „Catan „Killer“ für passionierte Gamer, da es Geschicklichkeit und Anpassungsfähigkeit gegenüber glücklichen Würfelwürfen belohnt.

7. Pandemie [Ein kooperatives Spiel im Stil von „Catan“, bei dem Teamwork im Mittelpunkt steht]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen Browser Format Brettspiel / Videospiel Erscheinungsjahr des Brettspiels 2017 Urheber Entwickler: Matt Leacock; Herausgeber: Z-Man Games Besondere Merkmale Koop-Modus, Weltkarte

Pandemie dreht das Blatt. Anstatt gegeneinander zu kämpfen, arbeitet ihr zusammen, um die Menschheit vor vier tödlichen Krankheiten zu retten. Ihr reist um die Welt, behandelt Infektionen und sucht nach Heilmitteln, bevor die Zeit abläuft. Es gilt weithin als eines der Die besten Koop-Spieleverfügbar.

Auch wenn es nicht so wettbewerbsorientiert ist wie Catan, es nutzt dieselben Mechaniken für das Kartenmanagement und das Sammeln von Sets. Man muss Karten mit anderen Spielern tauschen, um Heilmittel zu finden, ähnlich wie man Ressourcen tauscht, um Straßen zu bauen.

Die soziale Interaktion ist groß, da alle darüber diskutieren, wie man die nächste Runde am besten übersteht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Pandemie verändert den sozialen Aspekt des Brettspielens. Es bringt die Verhandlung und Planung von Catan und verwandelt es in ein gemeinsames Rätsel, bei dem man als Team gewinnt oder verliert.

Das Spiel ist spannend. In jeder Runde breiten sich die Krankheiten aus, und Ausbrüche können eine Kettenreaktion von Katastrophen auslösen. Kooperative Teamarbeit statt Konkurrenz macht es zu einem idealen „Palettenreiniger“ nach einer hitzigen Partie Catan.

Die Rollen, wie zum Beispiel Sanitäter oder Wissenschaftler, verleihen jedem eine besondere Fähigkeit, auf der die Synergie beruht.

Mein Fazit: Wenn sich eure Gruppe zu sehr um den Räuber streitet in Catan, wechseln zuPandemie. Es zwingt euch dazu, zusammenzuarbeiten, um zu gewinnen.

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8. 7 Weltwunder [Ein Zivilisationsspiel mit Kartendrafting im Stil von „Catan“]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen Mobil, PC Format Brettspiel / Videospiel Erscheinungsjahr des Brettspiels 2020 Urheber Entwickler: Antoine Bauza; Verlag: Repos Production Besondere Merkmale Gleichzeitige Züge, Antike Wunder

7 Weltwunder Damit kannst du in etwa 30 Minuten eine antike Zivilisation aufbauen. Du schlüpfst in die Rolle einer der großen Städte der Antike, sammelst Ressourcen, baust militärische Macht auf und errichtest wissenschaftliche Meisterwerke.

Dieses Spiel ähnelt Catan denn es geht ausschließlich um den Ressourcenbedarf. Um eine Bibliothek zu bauen, benötigst du möglicherweise zwei Steine und ein Glas. Falls du diese nicht hast, kannst du sie bei deinen Nachbarn kaufen.

Dank dieser „Nachbar-Handels“-Funktion weißt du immer genau, was die Spieler neben dir gerade tun.

Pro-Tipp Vernachlässige dein Militär nicht. Selbst wenn du dich auf Wissenschaft oder blaue Stadtkarten konzentrierst, bringt es dir einfache Punkte und verwehrt deinen Nachbarn Siegpunkte, wenn du gerade genug Militär hast, um ihre Punktzahl zu übertreffen.

Das Spielprinzip basiert auf einem Kartendrafting-System. Man wählt eine Karte zum Ausspielen aus und gibt den Rest seines Blattes an den nächsten Spieler weiter. Kartendrafting und Sammeln von Sets bei gleichzeitigem Spielverlauf sorgen dafür, dass es keinerlei Wartezeiten gibt.

Man muss nie darauf warten, dass jemand anderes an der Reihe ist, denn alle spielen gleichzeitig. Es lässt sich problemlos auf bis zu 7 Spieler skalieren.

Mein Fazit: Ideal für größere Gruppen, die das Gefühl haben möchten, eine Zivilisation aufzubauen, ohne dafür drei Stunden Zeit investieren zu müssen.

9. Pracht [Ein schnelles Wirtschaftsstrategiespiel ähnlich wie „Catan“]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen PC Format Brettspiel / Videospiel Erscheinungsjahr des Brettspiels 2019 Urheber Designer: Marc André; Verlag: Space Cowboys Besondere Merkmale Bestandteile von Pokerchips, reine Wirtschaftlichkeit

Pracht bietet ein reichhaltiges Spielerlebnis mit sehr einfachen Komponenten. Du schlüpfst in die Rolle eines Kaufmanns aus der Renaissance und sammelst Edelsteinminen, Transportmittel und Läden. Das Ziel ist es, genügend Prestigepunkte zu sammeln, um den Adel zu beeindrucken.

Es entfernt dieCatan das Spiel auf seine reinsten wirtschaftlichen Elemente reduzieren. Man verwendet Chips (Edelsteine), um Karten zu kaufen. Diese Karten dienen als Guthaben für zukünftige Einkäufe. Es ist ein Spiel, bei dem man sein Deck aufbaut und in jeder Runde an Kaufkraft gewinnt.

Wenn du es magst, Siedlungen zu Städten auszubauen, um mehr Ressourcen zu erhalten, Pracht Das ist dieses Gefühl in Reinform.

Warum wir uns dafür entschieden haben Pracht beweist, dass man keine komplizierten Regeln braucht, um ein strategisch anspruchsvolles Spiel zu haben. Es geht ausschließlich um Effizienz und das richtige Timing, was es zu einem festen Bestandteil jedes Spieleabends macht.

Die Spielrunden verlaufen blitzschnell. Man nimmt entweder Chips, kauft eine Karte oder reserviert eine Karte. Das übersichtliche, taktile Spielprinzip rund um die Ressourcenverwaltung sorgt dafür, dass es unglaublich viel Spaß macht, mit den schweren Chips im Poker-Stil zu hantieren, die im Spiel enthalten sind.

Es ist ein Wirtschaftsspiel, das leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern ist.

Mein Fazit: Pracht ist ein fantastisches Aufwärmspiel. Es bietet die wirtschaftliche Befriedigung, Catan in einem kompakten, 30-minütigen Paket, was es auf die Listen der Die besten Spiele für einen Spieleabend.

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10. Armello [Ein digitales Fantasy-Spiel im Stil von „Catan“ mit politischen Intrigen]

Unsere Bewertung 9.1

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Plattformen PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch, Android Format Videospiel Erscheinungsjahr des Videospiels 2015 Urheber Entwickler/Herausgeber: League of Geeks Besondere Merkmale Animierte Spieltafel, RPG-Elemente

Armello ist ein digitales Brettspiel, das zum Leben erweckt wurde. Es spielt in einem fantastischen Tierreich, in dem der König vom „Verfall“ korrumpiert wurde. Die Spieler wählen Helden aus verschiedenen Clans (Wolf, Hase, Ratte, Bär) aus, um durch Krieg, Diplomatie oder das Sammeln von Geistersteinen den Thron zu erobern.

Es fühlt sich an, als obCatantrifft auf ein Rollenspiel.Du bewegst dich auf einer hexfeldbasierten Karte, eroberst Siedlungen und erkundest Dungeons. Es gibt einen Tag-Nacht-Zyklus, der sich auf das Spielgeschehen auswirkt, und du verwaltest Gold und Magie als Ressourcen.

Durch die Verbindung von Brettspiel-Taktiken mit der Charakterentwicklung bietet es ein Spielerlebnis, das sich nahtlos in die Reihe der Die besten RPG-Spiele Du kannst digital spielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Armello ist eines der wenigen Spiele, das von Anfang an speziell als digitales Brettspiel konzipiert wurde. Es nutzt die Möglichkeiten des Mediums durch Animationen und Mechaniken mit versteckten Informationen, die in einer physischen Version nur schwer zu verfolgen wären.

Die Produktionsqualität ist unglaublich. Eine Mischung aus Brettspiel- und RPG-Mechaniken rundenbasierte Strategie mit Kartenduell kombinieren.

Die Charaktere verfügen über einzigartige Werte und Siegbedingungen, was für große Abwechslung sorgt. Du kannst online gegen Freunde oder Fremde spielen – in einem Match, das sich wie ein lebendiges Märchenbuch anfühlt.

Mein Fazit: Armello ist ideal für digitale Gamer, die das Brettspiel-Feeling mit dem visuellen Flair genießen möchten, das nur ein Videospiel bieten kann.

11. Monopoly [Ein Handelsspiel im Stil von „Catan“ für Gelegenheitsspieler]

Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 Format Videospiel / Brettspiel Erscheinungsjahr des Brettspiels 2022 Urheber Entwickler: Asobo Studio; Herausgeber: Ubisoft Besondere Merkmale 3D-Wohnbrett, Spielregeln

Jeder weißMonopoly, aberMonopoly Plus erweckt das klassische Brettspiel digital zum Leben. Im Zentrum des Spielbretts befindet sich eine 3D-Stadt, die sich im Laufe des Spiels weiterentwickelt. Es ist das Inbegriff eines Handels- und Immobilienspiels, das Generationen begeistert hat.

Es ist der Urgroßvater von Catan’s Handelsmechanismen. Im Mittelpunkt des Spiels stehen Verhandlungen – man tauscht Grundstücke, um ein Monopol zu erlangen und Häuser bauen zu können.

Wenn dir diese „Ich gebe dir das dafür“-Unterhaltung in Catan, Monopoly konzentriert sich ausschließlich auf diese Interaktion.

Warum wir uns dafür entschieden haben Monopoly Plus ist nach wie vor das zugänglichste Handelsspiel der Welt. Die digitale Version beschleunigt den Spielablauf erheblich, da das mühsame Zählen von Bargeld entfällt, und macht es zu einer guten Wahl für einen kurzen Spieleabend.

Die digitale Version behebt viele Kritikpunkte am physischen Spiel, indem sie die Berechnungen übernimmt und die Regeln sofort durchsetzt. Eine originalgetreue digitale Adaption mit einer lebendigen Inszenierung macht es unterhaltsam, dabei zuzusehen. Es unterstützt Hausregeln, wenn du also mit „Geld für das Feld ‚Free Parking‘“ spielst, ist das kein Problem.

Mein Fazit:WährendCatan ist strategischer, Monopoly Plus eignet sich hervorragend für einen entspannten, nostalgischen Abend mit Freunden, die noch nicht bereit für komplizierte Regeln sind.

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12. Die Schlacht von Polytopia [Ein Zivilisationsspiel im Stil von „Catan“ für kurze Partien]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen Mobilgeräte, PC, macOS, Linux, Nintendo Switch Format Videospiel Erscheinungsjahr des Videospiels 2020 Urheber Entwickler/Herausgeber: Midjiwan AB Besondere Merkmale Low-Poly-Grafik, 4-fache Geschwindigkeit

Die Schlacht von Polytopiaist eines derDie 4 besten 4X-Strategiespiele (Erkunden, Erweitern, Ausbeuten, Vernichten) – auf das Wesentliche reduziert. Du wählst einen Stamm aus, erkundest eine quadratische Rasterkarte, sammelst Ressourcen und eroberst Dörfer.

Es fühlt sich an wie ein rasantes, kampfbetontes Catan. Du verwaltest ständig Ressourcen (Sterne), um Technologien zu erforschen oder Einheiten zu bauen.

Das Erkunden der Karte und das Sammeln von Ressourcen in verschiedenen Geländetypen (Wälder, Berge, Gewässer) wird einem sofort vertraut vorkommen CatanSpieler.

Pro-Tipp Zu Beginn des Spiels solltest du der Wirtschaft Vorrang vor dem Militär geben. Wenn du die Technologie „Zollhäuser“ erwirbst und diese in der Nähe von Häfen platzierst, erhältst du pro Runde eine enorme Menge an Sternen, die deine Armee im späteren Spielverlauf stärken.

Das Schöne anPolytopiaist seine Geschwindigkeit.Dank des kompakten 4X-Gameplays kannst du einen kompletten Zivilisationskrieg in 30 Minuten durchspielen. Es verfügt über eine intuitive Steuerung und verschiedene Stämme mit jeweils eigenem Stil.

Du kannst gegen die KI oder im Mehrspielermodus spielen, was das Spiel ideal für den Weg zur Arbeit oder kurze Pausen macht. Dieser Titel beweist, dass die Die besten Indie-Spiele kann es in puncto strategischer Tiefe mit Großproduktionen aufnehmen.

Mein Fazit: Wenn du das Gefühl genießen möchtest, ein Imperium aufzubauen, aber nur 20 Minuten Zeit hast, Die Schlacht von Polytopia ist das beste Spiel auf dem Markt.

13. Kleine Welt [Ein Gebietskontrollspiel im Stil von „Catan“ mit Fantasy-Völkern]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen PC, Mobilgeräte Format Brettspiel / Videospiel Erscheinungsjahr des Brettspiels 2020 Urheber Designer: Philippe Keyaerts; Verlag: Days of Wonder Besondere Merkmale Abwärtsmechanik, Rassenkombinationen

In Kleine Welt, das Spielbrett ist einfach zu klein für alle. Man wählt Fantasievölker wie fliegende Orks oder seefahrende Rattenmenschen und versucht, Regionen zu erobern, um Münzen zu sammeln. Der Haken daran ist, dass die eigene Zivilisation irgendwann ausstirbt und man sich eine neue aussuchen muss, um den Kampf fortzusetzen.

Das spricht die aggressive Seite von Catan. Es geht ausschließlich um die Kontrolle von Gebieten. Du schaust dir die Karte an, suchst die schwächste Stelle und nimmst sie ein. Die ständigen Verschiebungen in den Machtverhältnissen sorgen dafür, dass alle am Ball bleiben, ähnlich wie bei der „Longest Road“, bei der der Titel immer wieder den Besitzer wechselt Catan.

Diese chaotische Mischung aus Kräften hebt es von ernsthaften Werken ab Die besten Fantasy-Spiele indem sie auf reine Strategie und Aggressivität setzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kleine Welt verfügt über eine einzigartige „Decline“-Mechanik. Sie lehrt die Spieler, dass es manchmal notwendig ist, das Aufgebaute loszulassen, um zu gewinnen – eine wertvolle strategische Lektion, die das Spiel von herkömmlichen Imperiumsaufbau-Spielen abhebt.

Der Spielablauf besteht darin, deine aktive Rasse so lange auszubauen, bis sie sich überdehnt hat, und sie dann in den „Niedergang“ zu schicken, um passive Punkte zu sammeln, während du eine neue Invasion startest.

Leichte bis mittelschwere Spielmechaniken mit unterhaltsamen asymmetrischen Kombinationen sorgen für hohen Wiederspielwert. Es ist bunt, brutal und witzig.

Mein Fazit: Kleine Welt ist ein fantastisches Spiel für Spieler, die direkte Konfrontationen und die Anpassung an eine sich ständig verändernde Spielsituation schätzen.

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14. Im Laufe der Jahrhunderte [Ein Zivilisationsaufbau-Spiel, das der Langzeitstrategie von „Catan“ ähnelt]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen PC, Mobilgeräte Format Brettspiel / Videospiel Erscheinungsjahr des Brettspiels 2017 Urheber Designer: Vlaada Chvátil; Verlag: Czech Games Edition Besondere Merkmale Keine Karte, kartenbasiertes Civ

Im Laufe der Jahrhunderte gilt weithin als eines der besten Zivilisations-Brettspiele, die je entwickelt wurden. Du führst eine Zivilisation von der Antike bis in die Moderne und kümmerst dich dabei um Wissenschaft, Kultur, Militär und Ernährung.

Es geht näher auf den Aspekt der „Entwicklung“ von Catan. Auch wenn es keine Karte gibt, auf der man aufbauen kann, ist das Ressourcenmanagement unglaublich komplex. Du musst das Glück deiner Bevölkerung gegen deinen Bedarf an Ressourcen abwägenund das alles, während man Persönlichkeiten wie Julius Cäsar oder Bill Gates rekrutiert.

Pro-Tipp Unterschätze deine militärische Stärke nicht. Du musst nicht der Stärkste sein, aber wenn du der Schwächste bist, werden andere Spieler dich mit Angriffen und Kriegen ins Visier nehmen, die deine Wirtschaft ruinieren können.

Das Spiel ist sehr strategisch. Aufbau einer Zivilisation mit umfangreichen Ressourcen und zeitlichen Entscheidungen sorgt für einen herrlich knusprigen Biss.

Die digitale Version ist außergewöhnlich gut, weil sie dir die ganze mühsame Buchhaltung abnimmt. Es ist ein langwieriges Spiel, aber jede Entscheidung hat Auswirkungen.

Mein Fazit: Für Spieler, die ein episches Erlebnis suchen, bei dem sie eine Nation von Grund auf aufbauen, Im Laufe der Jahrhunderte ist der ultimative Test für das Können.

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15. Steinzeit [Ein Ressourcenmanagement-Spiel im Stil von „Catan“ aus der Urzeit]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen PC, Handy, Switch Format Brettspiel / Videospiel Erscheinungsjahr des Brettspiels 2018 Urheber Designer: Michael Tummelhofer; Publisher: Hans im Glück Besondere Merkmale Arbeiterplatzierung, Würfelsammeln

Steinzeit ist ein Worker-Placement-Spiel, das sich wie ein direkter Verwandter von Catan. Du führst einen Stamm prähistorischer Menschen an und schickst sie in den Wald, um Holz zu holen, in den Steinbruch, um Steine zu beschaffen, oder zum Fluss, um Gold zu suchen.

Es werden Würfel verwendet, um Ressourcen zu bestimmen, genau wie Catan. Du kannst den Glücksfaktor jedoch abmildern. Wenn du 3 Arbeiter in den Wald schickst, würfelst du mit 3 Würfeln. Dieses Risikomanagementsystem kommt mir sehr bekannt vor. Mit diesen Ressourcen baut man dann Hütten (Punkte) oder kauft Zivilisationskarten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Steinzeit ist die perfekte Verbindung zwischen Glück und Strategie. Man kann eine ganze Handvoll Würfel werfen (was Spaß macht), erhält aber gleichzeitig Mittel an die Hand, um das Ergebnis zu beeinflussen – und löst damit ein häufiges Kritikpunkt an „Catan“.

Das Spielprinzip ist intuitiv. Klassisches Worker-Placement-Spiel mit würfelbasierter Ressourcensammlung macht das Unterrichten einfach.

Du musst deinen Stamm in jeder Runde versorgen, was einen Überlebensdruck erzeugt, der dich auf Trab hält. Es ist ein Spiel mit ausgewogener Wirtschaft, in dem in jedem Zug wichtige Entscheidungen zu treffen sind.

Mein Fazit: Steinzeit wird oft als das „Catan-Killer„… weil es eine ähnliche Art der Ressourcensammlung bietet, aber mit strategischeren Möglichkeiten, Pech auszugleichen.“

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16. Blau [Ein wunderschönes Legespiel im Stil von „Catan“ für Strategie-Fans]

Unsere Bewertung 8.2

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Format Brettspiel Erscheinungsjahr des Brettspiels 2021 Urheber Designer: Michael Kiesling; Publisher: Plan B Games Besondere Merkmale Abstrakte Strategie, hochwertige Komponenten

Blau ist ein abstraktes Strategiespiel, in dem du als Handwerker die Wände eines portugiesischen Palasts mit Fliesen verkleidest. Du ziehst farbige Fliesen aus gemeinsamen Fabriken und legst sie auf deinem Spielbrett aus, um Punkte zu sammeln.

Es erfasst den Aspekt des „Blockierens“ von Catan Wunderschön. Man muss genau darauf achten, welche Spielsteine die Gegner brauchen. Nimmt man ihnen die roten Spielsteine weg, die sie haben wollen, zwingt man sie dazu, Strafpunkte zu kassieren. Es ist ein Spiel, bei dem man den Gegnern die Steine wegschnappt, getarnt als wunderschönes Puzzlespiel.

Pro-Tipp Achte auf die „Bodenlinie“-Strafe. Manchmal ist es besser, in deinem Zug weniger Punkte zu sammeln, wenn dein Gegner dadurch gezwungen ist, einen riesigen Stapel Steine zu nehmen, die er nicht verwenden kann, wodurch er Punkte verliert.

Die Spielsteine sind hübsche, klobige Resin-Plättchen. Gestalte atemberaubende Mosaike, indem du bunte Kacheln sorgfältig auswählst und anordnest. Jeder Zug zählt, wenn du versuchst, die Muster möglichst effizient zu vervollständigen.

Es ist leicht zu erlernen, bietet aber ein tiefgründiges taktisches Spiel, bei dem es sich lohnt, vorauszudenken.

Mein Fazit: Wenn dir das räumliche Rätsel von CatanEinrichtung des Boards,Blau konzentriert sich ausschließlich auf die Entwicklung von Spielzügen und das Blocken des Gegners.

17. März Koro [Ein Städtebau-Würfelspiel im Stil von „Catan“ mit modernem Touch]

Unsere Bewertung 8.7

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Format Brettspiel Erscheinungsjahr des Brettspiels 2020 Urheber Designer: Masao Suganuma; Verlag: Grounding Besondere Merkmale Kartenbasiertes Stadtspiel, zügiges Würfelspiel

März Koro ist wohl das Spiel, das Catan Was die Spielmechanik angeht, steht dieses Spiel ganz oben auf der Liste. Du bist der Bürgermeister einer Stadt und kaufst Karten, die Gebäude wie Bäckereien, Weizenfelder und Cafés darstellen.

Die Kernschleife ist identisch mit Catan: Würfel werfen, je nach gewürfelter Augenzahl Geld verdienen und Dinge kaufen. Manche Gebäude werden in deinem Zug aktiviert, andere im Zug deiner Gegner (wie Catan (Ressourcengenerierung). Es löst denselben Dopamin-Kick aus, wenn deine Zahl gewürfelt wird.

Pro-Tipp März Koroist im Grunde genommenAnmerkung. Es vereinfacht das Spielerlebnis, indem es den Aufbau des Spielbretts überflüssig macht, während der Nervenkitzel beim Würfeln und beim Verdienen von Geld erhalten bleibt.

Es spielt sich schneller als Catan und verwendet Karten anstelle eines Spielbretts. A Ein rasanter Stadtbau-Strategiespiel, das Ressourcenmanagement mit würfelbasierten Spielmechaniken verbindet.

Du baust deine Stadt aus, schaltest Sehenswürdigkeiten frei und bringst Glück und Planung unter einen Hut. Es ist unkompliziert und lässt sich ganz einfach einrichten.

Mein Fazit: Wenn du “Catan „in 20 Minuten“ mit niedlicher Grafik und japanischem Stadtflair, März Koroist die Antwort.

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Mein Gesamtfazit zu Spielen wie „Catan“

Also, welches dieser Spiele gefällt dir? Catan Solltest du es kaufen? Das hängt ganz davon ab, mit wem du spielst.

Für Familien und Gelegenheitsspieler → Zug um Zug . Es ersetzt die komplexe Ressourcenverwaltung durch eine einfache Farbabstimmung und bewahrt dabei den Spaß daran, Gegner zu blockieren.

→ . Es ersetzt die komplexe Ressourcenverwaltung durch eine einfache Farbabstimmung und bewahrt dabei den Spaß daran, Gegner zu blockieren. Für Liebhaber tiefgründiger Strategien → Terraforming auf dem Mars . Es nutzt den Wirtschaftsmotor von Catan und entwickelt es zu einem gewaltigen, wissenschaftlich fundierten Strategieerlebnis weiter.

→ . Es nutzt den Wirtschaftsmotor von Catan und entwickelt es zu einem gewaltigen, wissenschaftlich fundierten Strategieerlebnis weiter. Für digitale Gamer → Armello. Es erweckt das Brettspielgefühl mit Animationen, RPG-Elementen und einer lebendigen Welt zum Leben.

Ganz gleich, welchen Stil du bevorzugst – hier gibt es ein Spiel, das den Geist von Catan und bietet dabei ganz eigene Besonderheiten. Entdecken Sie die verschiedenen Optionen und finden Sie diejenige, die am besten zu Ihrem Tisch oder Ihrer digitalen Ausstattung passt.

Häufig gestellte Fragen