Die 13 besten Brettspiele für die ganze Familie im Jahr 2025: Spaß für alle

Es gibt nichts Schöneres, als einen Abend mit Freunden, Knabbereien und einem Stapel toller Spiele auf dem Tisch zu verbringen. Das Lachen, die knappen Entscheidungen und das Recht, sich zu brüsten – all das macht den Spieleabend zu einem Chaos der besten Art. Egal, ob ihr kurze Partyrunden oder lange Strategie-Marathons mögt: Diese Liste enthält die besten Brettspiele für die ganze Familie, die zu jeder Gruppe und jeder Stimmung passen.

Von cleveren Wortduellen bis hin zu teamorientierten Abenteuern – diese Auswahl sorgt dafür, dass alle mitmachen, ohne dass es langweilig wird. Ich habe Spiele ausgewählt, die leicht zu erlernen sind, von denen man kaum genug bekommen kann und die sich perfekt für Familien, Mitbewohner oder erfahrene Spieler eignen.

Also holt euch ein paar Snacks, räumt den Tisch ab und macht euch bereit, euren nächsten gemeinsamen Abend auf ein neues Level zu heben. Das sind die besten Familienspiele, die maximalen Spaß, minimalen Vorbereitungsaufwand und Erinnerungen versprechen, über die ihr noch lange lachen werdet, nachdem die Würfel schon längst nicht mehr rollen.

Unsere Top-Empfehlungen für Familienbrettspiele

Manche Spiele bieten einfach die perfekte Mischung aus Spaß, Spannung und Wiederspielwert, sodass jeder immer wieder nach „noch einer Runde“ verlangt. Ich bin überzeugt, dass diese drei Top-Titel sofort alle begeistern werden, egal ob ihr mit der Familie, mit Freunden oder mit eurer ehrgeizigsten Spielgruppe spielt.

Zug um Zug (2025) – Nur wenige Spiele fangen den Geist des freundschaftlichen Wettstreits so gut ein wie „Zug um Zug“. Es ist leicht zu erlernen, schnell zu spielen und fesselt alle bis zum Schluss. Es ist unglaublich befriedigend, Zugstrecken auf der Karte zu sichern und die Pläne der Freunde in letzter Sekunde zu durchkreuzen. Es ist strategisch, aber nicht stressig. „Zug um Zug“ ist mein fester Bestandteil jedes Brettspielabends mit der Familie. Er sagte (2021) – Wenn ihr, genau wie ich, alles Kreative und Skurrile liebt, ist „Dixit“ genau das Richtige für euch. Die traumhaften Illustrationen sorgen für jede Menge Gesprächsstoff und Heiterkeit, während die Spieler versuchen zu erraten, welche abstrakte Karte zu welchem Hinweis passt. Es ist teils Geschichtenerzählen, teils Ratespiel – für mich perfekt für Gruppen, die etwas Unbeschwertes, Buntes und ein bisschen Ausgefallenes mögen. Cascadia Junior (2025) – „Cascadia Junior“ ist wunderschön, entspannend und überraschend raffiniert und bringt Strategie und Gelassenheit auf den Tisch. Die Spieler bauen ihre eigenen Ökosysteme auf, indem sie Spielplättchen und Tierfiguren harmonisch anordnen. Das Spiel ist familienfreundlich, aber dennoch spannend genug für Erwachsene, sodass es sich hervorragend als Brücke zwischen Kinderspielen und strategischeren Titeln eignet.

Diese drei Aspekte machen den besonderen Reiz eines Spieleabends aus – Spaß, Gemeinschaft und ein bisschen freundschaftliches Chaos. Aber das ist erst der Anfang. Scroll weiter und entdecke meine 13 tollen Empfehlungen, die deinen nächsten Spieleabend unvergesslich machen werden.

Die 13 besten Brettspiele für die ganze Familie: Familienklassiker und Party-Hits

Für mich geht es bei Familienbrettspielen vor allem um Lachen, freundschaftlichen Wettstreit und das Schaffen bleibender Erinnerungen. Das richtige Brettspiel sorgt für die perfekte Stimmung.

Im Folgenden habe ich meine Top-Empfehlungen zusammengestellt, die Kreativität, Wettbewerb und Zusammenarbeit vereinen, sodass für jeden Spielertyp etwas dabei ist – ganz gleich, welche Art von Treffen du planst.

Von zeitlosen Strategieklassikern bis hin zu unterhaltsamen Partyspielen – mit diesen Titeln verspreche ich dir stundenlangen Spielspaß und genau die richtige Portion Chaos. Wie viele dieser Familienbrettspiele hast du schon gespielt?

1. Brettspiel „Zug um Zug“ [Verbinde deine Familie über die ganze Welt hinweg oder übernimm die Kontrolle über alles]

Unsere Bewertung 10

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Spieler 2-5 Spielzeit 30–60 Minuten Art/Typ Strategie, Streckenaufbau, Kartensammeln Altersfreigabe 8+ Verlag Tage voller Wunder Digitale Version Ja (Steam, Mobilgeräte und Konsolen) Am besten geeignet für Familien, Gelegenheitsspieler, Geografie-Fans Was mir gefallen hat Einfach zu erlernen, endlos wiederholbar, perfekte Mischung aus Strategie und Glück

Wenn es ein Brettspiel gibt, das an einem Familienabend immer gut ankommt, dann ist es Zug um Zug. Das Prinzip ist einfach, macht aber seltsamerweise süchtig – du rennst um die Wette, um Städte durch die Übernahme von Bahnstrecken verbinden auf einer wunderschön illustrierten Karte. Jede Karte, die man zieht, und jede Route, die man für sich beansprucht, sorgt für diesen kleinen Nervenkitzel des Fortschritts – besonders, wenn man sich im richtigen Moment einschleicht und jemandem den Weg versperrt.

Was mir besonders gut gefällt, ist, wie mühelos wie es sich anfühlt, sich darauf einzulassen. Man kann die Regeln in fünf Minuten erklären, und schon in der zweiten Runde planen alle ihre Strecken und beobachten, wie sich die Karte mit bunten Zügen füllt. Es ist ein Wettkampf, aber niemals bösartig, was perfekt für Familien ist, die ein wenig Ein strategischer Vorteil ohne Stress.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zug um Zug ist ein zeitloser Familienklassiker, der Strategie, Geografie und ein wenig Glück miteinander verbindet. Der Nervenkitzel beim Wettlauf um die Verbindung von Städten, beim Blockieren der Gegner und beim Aufbau der eigenen Routen fesselt alle Spieler und macht das Spiel zu einem der besten Familienbrettspiele aller Zeiten.

Die Aufmachung trägt zum Charme bei. Es macht Spaß, die Miniaturzugteile zu platzieren, die Illustrationen sind hell und einladend, und die Karte strahlt eine Fülle von Möglichkeiten aus. Es ist eines dieser seltenen Spiele, die meiner Meinung nach genau den die perfekte Balance zwischen Glück und Planung. Es ist einfach genug für Kinder, spannend genug für Erwachsene und zeitlos für alle, die ein bisschen freundschaftlichen Wettstreit am Tisch lieben.

Mein Fazit: Wenn du ein Spiel suchst, das wirklich jeder am Tisch gerne noch einmal spielen möchte, dann ist „Zug um Zug“ genau das Richtige.

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2. Dixit – Brettspiel [Wo die Fantasie jede Menge Geschichten und Insiderwitze hervorbringt]

Unsere Bewertung 9.8

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Spieler 3-6 Spielzeit 30–45 Minuten Art/Typ Geschichtenerzählen, Party, Ratespiel Altersfreigabe 8+ Verlag Kleines Buch Digitale Version Ja (iOS, Android) Am besten geeignet für Familien, kreative Köpfe, Gruppen, die Fantasie und Spaß lieben Was mir gefallen hat Wunderschöne Grafik, regt die Kreativität an, leicht zu erlernen, bietet endlosen Spielspaß

Er sagte ist ein Erzähl- und Ratespiel, das mich mit seinen surrealen, wunderschönen Karten sofort in seinen Bann gezogen hat. Das Spielprinzip ist ganz einfach: Wenn du an der Reihe bist, wählst du eine Karte aus deiner Hand aus und einen Hinweis geben, vielleicht ein Wort, einen Satz oder eine Kurzgeschichte, und die anderen Spieler Versuche zu erraten, welche Karte du gemeint hast. Es ist ein Spiel, bei dem Fantasie, Kreativität und genau das richtige Maß an Irreführung gefragt sind.

Ich finde es toll, wie wie einfach es ist, alle mit einzubeziehen, egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene am Tisch sitzen. Das Spiel sorgt für Lachen, Gespräche und gemeinsame Momente, während jeder die Karten auf seine eigene Weise interpretiert.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Dixit“ ist ideal für alle, die Geschichtenerzählen und Kreativität lieben. Die traumhafte Grafik beflügelt die Fantasie, regt die Spieler dazu an, über den Tellerrand hinauszuschauen, und sorgt in jeder Runde für viel Gelächter – damit ist es eines der besten Familienbrettspiele aller Zeiten.

Auch wenn es nicht viel traditionelle Strategie gibt, macht es das Spiel spannend, einen Hinweis zu geben, der weder zu offensichtlich noch zu kryptisch ist. Die Karten selbst sind wunderschön und voller traumhafter, verspielte Illustrationen die Ideen und Geschichten anregen.

Mein Fazit: Wenn Sie ein Spiel suchen, das Familien durch Geschichten, Lachen und Fantasie zusammenbringt, ist „Dixit“ ein absolutes Muss. Es ist unkompliziert, unterhaltsam und kreativ – perfekt für jeden Brettspielabend mit der Familie.

3. Brettspiel „Cascadia Junior“ [Natur, Strategie und Harmonie in der Familie]

Unsere Bewertung 9.7

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Spieler 2-4 Spielzeit 20–40 Minuten Art/Typ Kachelnlegen, Puzzle, Strategie Altersfreigabe 6+ Verlag AEG (Alderac Entertainment Group) Digitale Version No Am besten geeignet für Familien, Kinder, Gelegenheitsspieler Was mir gefallen hat Entspannend, lehrreich, fördert das Erkennen von Mustern und kritisches Denken

Cascadia Juniorist eine entspannendeKachel-Legespiel das mich mit seinem ruhigen, farbenfrohen Spielablauf sofort in seinen Bann gezogen hat. Das Spiel funktioniert so, dass man Lebensraumkärtchen legt und Tierplättchen dazu passt, um Ökosysteme aufbauen, wobei das Ziel darin besteht, die besten Kombinationen zu finden.

Es ist durchdacht, ohne zu überfordern, was es perfekt für Familien und junge Spieler macht, aber dennoch spannend genug, dass auch Erwachsene ihren Spaß daran haben. Cascadia Junior behält denselben gemütlichen, naturverbundenen Charme wie sein preisgekrönter Vorgänger, Cascadia, was sogar zur Entstehung mehrerer großartiger Videospiele inspirierte, die auf Brettspielen basieren und dieselbe entspannte, strategische Atmosphäre einfangen.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Cascadia Junior“ ist ein ruhiges, familienfreundliches Puzzlespiel, das strategisches Denken mit einem entspannten Spieltempo verbindet. Dank seiner wunderschönen Grafik, der intuitiven Spielmechanik und dem Schwerpunkt auf Mustererkennung ist es ein Highlight für Familien, die ein durchdachtes, gemeinschaftliches Brettspiel suchen.

Was mir besonders gut gefällt, ist, dass man in jedem Zug kleine, aber wichtige Entscheidungen treffen muss. Man hat ständig das Spielbrett im Blick und überlegt, wo man Spielsteine und Marker platziert, um den größtmöglichen Effekt zu erzielen. Die Grafik ist fröhlich und einladend… und die Art und Weise, wie sich die Ökosysteme auf dem Spielbrett entwickeln, vermittelt ein stilles Erfolgserlebnis. Es ist ein Spiel, das zum Nachdenken und Planen anregt und einen freundschaftlichen Wettstreit fördert, ohne dabei jemals Stress zu verursachen.

Mein Fazit:Cascadia Junior ist ideal für Familien, die ein ruhiges, fesselndes Spiel suchen, das zu Gesprächen anregt und sorgfältige Planung erfordert, ohne dabei Stress zu verursachen. Es ist entspannend, regt zum Nachdenken an und bereitet Spielern jeden Alters unglaublich viel Freude.

4. Brettspiel „Catan“ [Familienstrategie und freundschaftlicher Wettbewerb]

Unsere Bewertung 7.8

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Spieler 3–4 (erweiterbar auf 6) Spielzeit 60–90 Minuten Art/Typ Strategie, Handel, Ressourcenmanagement Altersfreigabe 10+ Verlag Catan Studio Digitale Version Ja (Steam, Mobilgeräte, Konsole) Am besten geeignet für Familien, Strategiespiel-Fans, Spieler, die den Wettkampf lieben Was mir gefallen hat Interaktiver Handel, sich weiterentwickelndes Spielbrett, hoher Wiederspielwert, soziale Strategie

Catan ist das Spiel, das so viele Menschen zu Brettspielfans gemacht hat, und das aus gutem Grund. Das Spielprinzip besteht darin, Siedlungen zu errichten, Ressourcen zu sammeln und Handle dich zum Sieg während du dich über eine modulare Insel ausbreitest. Jede Sitzung fühlt sich anders an, weil Das Layout der Platine ändert sich jedes Mal… und diese Vielfalt sorgt dafür, dass das Spielerlebnis immer wieder neu ist, egal wie oft man das Spiel spielt. Wenn du Spiele mit tiefgehender Planung und taktischen Entscheidungen liebst, könnte dir auch unser Leitfaden zu den Die besten strategischen Brettspiele für noch mehr Empfehlungen.

Was machtCatan Was mir daran besonders viel Spaß macht, ist der gesellige Aspekt. Ohne Handel kann man nicht gewinnen, sodass das Feilschen um Holz, Erz oder Schafe die Hälfte des Spiels ausmacht. Diese Gespräche sorgen für viel Gelächter, Geschäfte und manchmal auch für ein bisschen spielerischen Verrat. Es ist strategischohne dabei einschüchternd zu wirken, was ideal für Familien mit Teenagern oder Erwachsene ist, die etwas mehr Action suchen, das aber dennoch zugänglich bleibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Catan“ ist nach wie vor eines der besten Brettspiele für die ganze Familie, da es eine perfekte Balance zwischen Glück, Strategie und sozialer Interaktion bietet. Dank seines dynamischen Handelssystems und des sich ständig verändernden Spielbretts lässt es sich immer wieder neu spielen.

Die Mischung aus Glück beim Würfeln und Geschick bei der Planung der Straßen und Siedlungen sorgt für eine tolle Ausgewogenheit im Spiel. Mir gefällt auch besonders, wie Das Spielbrett füllt sich nach und nach mit Farbe während alle mitbauen, sodass man das Gefühl hat, gemeinsam eine lebendige Welt zu gestalten.

Mein Fazit: Catan ist genau das Richtige für dich, wenn du Spiele liebst, die Menschen durch Verhandlungen, Strategie und eine Prise Glück zusammenbringen. Es ist auf die beste Art und Weise wettbewerbsorientiert – voller cleverer Tauschgeschäfte, wechselnder Allianzen und jeder Menge Spaß.

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5. Sushi Go! Kartenspiel [Schnell, unterhaltsam und lecker – ein Strategiespiel für die ganze Familie]

Unsere Bewertung 9.6

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Spieler 2-5 Spielzeit 15–20 Minuten Art/Typ Kartendraft, Sammelspiel, Familienspiel Altersfreigabe 8+ Verlag Gamewright Digitale Version Ja (iOS, Android) Am besten geeignet für Familien, Gelegenheitsspieler, Kinder und Erwachsene gleichermaßen Was mir gefallen hat Schnelle Spielrunden, bezaubernde Grafik, leicht zu erlernen, überraschend strategisch

Sushi Go! ist ein hervorragendes Kartenspiel, das beweist, dass man keinen komplizierten Spielablauf braucht, um Spaß zu haben. Du befindest dich an einem Sushi-Laufband, an dem man so viel essen kann, wie man möchte, sich die besten Gerichte sichern, bevor es jemand anderes tut. Jeder Spieler wählt eine Karte aus, deckt sie auf und gibt sein Blatt an den Nächsten weiter, wodurch ein schneller, spannender Spielfluss entsteht, bei dem Entscheidungen zwar wichtig sind, aber nie überfordernd wirken.

Ich finde es toll, wie schnell dieses Spiel alle mitreißt. Das Die Regeln sind in weniger als zwei Minuten erklärt… und doch herrscht schon in der zweiten Runde ausgelassene Stimmung am Tisch, begleitet von Gelächter und rasanten Strategieüberlegungen, während die Spieler versuchen, perfekte Sushi-Kombinationen zu bilden. Das Spiel ist unbeschwert, farbenfroh und voller dieser „Oh nein, du hast mir meine Karte weggenommen!“-Momente, die einen Spieleabend mit der Familie zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Sushi Go!“ trifft genau die richtige Mischung aus Charme und Strategie. Dank seiner bezaubernden Grafik und dem kurzweiligen Spielablauf ist es ideal für Familien, die ein schnelles, leicht zu erlernendes Spiel suchen, das dennoch cleveres Denken belohnt. Es ist eines der besten Brettspiele für die ganze Familie, das man nach dem Abendessen oder auf Reisen spielen kann.

Die Karten selbst sind einfach unwiderstehlich niedlich – mit lächelnden Teigtaschen, Wasabi oder Sashimi –, und dank der kleinen Blechdose lässt sich das Spiel super mitnehmen. Es ist genau die Art von Spiel, die ich immer griffbereit habe, denn es passt zu jeder Gesellschaft, jedem Alter und jeder Stimmung.

Mein Fazit: „Sushi Go!“ ist rasant, macht Spaß und spricht einfach jeden an. Es ist das perfekte „Noch-eine-Runde“-Spiel für Familien, die sich leichte Strategie und jede Menge Spaß wünschen.

6. Brettspiel „Kingdomino“ [Errichte ein Königreich, an dem die ganze Familie Freude hat]

Unsere Bewertung 9.5

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Spieler 2-4 Spielzeit 15–20 Minuten Art/Typ Kachelplatzierung, Planen, Familienstrategie Altersfreigabe 8+ Verlag Blue Orange Games Digitale Version Ja (iOS, Android, Steam) Am besten geeignet für Familien, Kinder, Gelegenheitsspieler, Gelegenheitsstrategen Was mir gefallen hat Einfache Regeln, raffinierte Wertung, schöne Spielsteine, zügiger Spielablauf

Es wird höchste Zeit, dass du dein Königreich aufbaust! Kingdomino greift den Charme des klassischen Dominospiels auf und verwandelt ihn in ein Abenteuer zum Aufbau eines Königreichs. Du kannst zum Herrscher werden, indem du dein Land erweiterst, Kacheln mit unterschiedlichen Geländetypen ziehst und sie strategisch platzierst, um das wohlhabendste Königreich zu errichten. Das Spiel ist ebenso leicht zu erlernen wie befriedigend zu meistern.

Was es für Brettspielabende mit der Familie so besonders macht, ist seine die perfekte Balance zwischen Zugänglichkeit und taktischer Tiefe. Mir gefällt besonders, dass die Spielzüge schnell ablaufen, Entscheidungen zählen und das Spiel kluge Planung belohnt, ohne Anfänger zu bestrafen.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Kingdomino“ sticht als eines der elegantesten Strategiespiele für die ganze Familie hervor. Es besticht durch ein entspanntes Spieltempo, das befriedigende Gefühl, etwas aufzubauen, und die Freude daran, zu sehen, wie das eigene kleine Königreich Gestalt annimmt. Es ist ideal für Familien, die ein anspruchsvolles, aber stressfreies Spiel suchen – ein moderner Klassiker in der Mache.

Die Illustrationen sind wirklich farbenfroh und einladend, die Spielsteine fühlen sich stabil und glatt an, und es herrscht gerade genug Wettbewerb, um alle bei Laune zu halten, ohne dass es zu angespannt wird. Egal, ob man mit Kindern oder Erwachsenen spielt – jeder findet etwas, das ihm Spaß macht.

Mein Fazit: „Kingdomino“ ist clever, farbenfroh und macht durchweg Spaß. Es ist genau die Art von Spiel, die Generationen verbindet. Es wird schnell zum Lieblingsspiel von Familien, die lockeren Wettbewerb und kreatives Denken lieben.

7. Brettspiel „Castle Panic“ [Schließt euch zusammen und verteidigt gemeinsam]

Unsere Bewertung 9.3

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Spieler 1-6 Spielzeit 45–60 Minuten Art/Typ Kooperativ, Tower Defense, Familienstrategiespiel Altersfreigabe 8+ Verlag Spiele am Kamin Digitale Version No Am besten geeignet für Familien, Teamplayer, Gelegenheitsstrategen Was mir gefallen hat Alle spielen zusammen, spannende Unterhaltung, chaotische Monster, tolle Momente der Teamarbeit

Schloss-Panik stellt das übliche Drama bei Familienbrettspielen auf den Kopf. Anstatt gegeneinander anzutreten, seid ihr alle feine Horde von Kobolden, Trollen und Orks vernichten die versuchen, deine Burg in Schutt und Asche zu legen. Ich kann es mir sogar lebhaft vorstellen: Die Mauern beben, Monster rücken näher, und deine einzige Hoffnung besteht darin, zusammenzuarbeiten, Karten zu tauschen und deine Verteidigung zu planen – wie eine Familie mittelalterlicher Strategen.

Der Reiz des Spiels liegt in seiner Teamarbeit. Jeder hat seine Aufgabe – der eine verteidigt den Wald, der andere repariert Mauern, wieder ein anderer opfert seine besten Karten zum Wohle des Teams (dramatischer Seufzer). Die Spielrunden vergehen wie im Flug, die Spannung steigt rasant an, und wenn ihr schließlich das letzte Monster mit einer perfekten Kombination besiegt, gibt es High-Fives rund um den Tisch.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Castle Panic“ verwandelt den Familienabend in ein urkomisches, leicht hektisches Gemeinschaftserlebnis, bei dem sich der Sieg verdient anfühlt und auch eine Niederlage noch jede Menge Spaß macht. Es ist eines der besten Familienbrettspiele, wenn eure Familie Spaß an einer guten kooperativen Herausforderung hat, bei der Kommunikation und schnelles Denken belohnt werden.

Was die Optik angeht, besticht dieses Spiel durch die passende, ausdrucksstarke Gestaltung, die das mittelalterliche Chaos zum Leben erweckt – mit klobigen Monsterfiguren und einem Spielbrett, das sich nach und nach mit Gefahren füllt. Es ist leicht zu erlernen, hält einen aber bis zum letzten Zug in Atem – die perfekte Mischung aus Panik und Stolz.

Mein Fazit: Schloss-Panikist dasder ultimative Test für die Zusammenarbeit in der Familie. Ihr werdet jubeln, (freundschaftlich) streiten und eure hart erkämpften Siege gemeinsam feiern, denn in diesem Spiel gilt: Alle für einen und einer für die Burg.

8. Brettspiel „Codenames“ [Spioniere dir den Weg zum Sieg]

Unsere Bewertung 9.3

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Spieler 2–8+ Spielzeit 15–30 Minuten Art/Typ Wort, Schlussfolgerung, Teamaufgabe Altersfreigabe 10+ Verlag Czech Games Edition Digitale Version Ja (Browser + App) Am besten geeignet für Familien, Wortliebhaber, Gruppen Was mir gefallen hat Schnelle, witzige und clevere Rätsel, tolle Teamstimmung

Codenamen Das ist das Ergebnis, wenn Spionagethriller auf Wortwitz treffen – und irgendwie ist es urkomisch. Zwei rivalisierende Teams treten gegeneinander an, um ihre Geheimagenten in einem Worträtsel aufspüren, aber hier ist der Haken: Nur ein Spieler (der „Spionagechef“) weiß, welche Wörter zu seinem Team gehören. Die anderen müssen diese anhand kryptischer Ein-Wort-Hinweise erraten, ohne dabei versehentlich die feindlichen Agenten oder – schlimmer noch – den tödlichen Attentäter zu entlarven.

Es dreht sich alles um Kommunikation, Intuition und manchmal … pures Chaos. Es wird Momente absoluter Genialität geben („Ja! ‚Ozean‘ passt zu Hai und Wal!“), gefolgt von totalem Zusammenbruch („Moment mal, was hat der Mond mit einem Stuhl zu tun?!“).

Warum wir uns dafür entschieden haben „Codenames“ ist eines dieser seltenen Spiele, bei denen sich jeder auf die bestmögliche Art und Weise klug, albern und ein bisschen paranoid fühlt. Es ist ideal für Familienabende, bei denen der halbe Spaß darin besteht, zu beobachten, wie die Köpfe der anderen arbeiten (oder völlig danebenliegen).

Es ist rasant, man kann es endlos oft spielen, und es ist irgendwie sowohl spannend als auch zum Schreien komisch – perfekt für Familien mit Kindern unterschiedlichen Alters oder Freundesgruppen, die clevere Wendungen lieben. Das minimalistische Ausstattung (einfach ein Raster aus Wortkarten) – so lässt es sich leicht einpacken und überall spielen. Außerdem gibt es eine digitale Version, falls du den Spaß online mit weit entfernten Verwandten fortsetzen möchtest.

Mein Fazit: Codenamen verwandelt einfache Wörter in urkomische Denkspiele. Es ist rasant, schlagfertig und unendlich gesellig – ein Muss für Familien, die es lieben, sich gegenseitig auszutricksen mit nichts als cleveren Hinweisen und wilden Vermutungen.

Unsere Bewertung 9.2

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Spieler 2-4 Spielzeit 45–60 Minuten Art/Typ Strategie, Plättchenlegen, Ressourcenmanagement Altersfreigabe 10+ Verlag Arkane Wunder Digitale Version No Am besten geeignet für Familien, die Spaß an strategischem Denken und kreativem Spielen haben Was mir gefallen hat Wunderschönes Design, flüssiger Spielablauf, befriedigendes Erfolgserlebnis

Die Architekten von Amytis ist eines dieser Spiele, bei denen ich mich gleichzeitig schlau und künstlerisch fühle. Man kämpft nicht gegen Monster und muss sich auch nicht mit Rätseln durchschlagen, sondern man Die Gestaltung der Hängenden Gärten von BabylonStück für Stück erschaffst du mit begrenzten Ressourcen etwas wahrhaft Schönes. In jeder Runde sammelst du Materialien, planst deine Bauwerke und kämpfst um Ansehen, während sich deine Stadt zu einem Wunder der Antike entwickelt.

Es ist einStrategiespiel mit einem ruhigen, fast meditativen Spielfluss. Ich verspreche dir: Es gibt kein Chaos, kein Geschrei … Du musst nur kluge Entscheidungen treffen, und du wirst diese wunderbare Befriedigung spüren, wenn dein Layout perfekt zusammenpasst.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Die Architekten von Amytis“ besticht als familienfreundliches Strategiespiel, das kluge Planung und Zusammenarbeit belohnt. Es ist kompetitiv, ohne dabei gnadenlos zu sein, und vermittelt Ressourcenmanagement auf eine Weise, die eher an Kunst als an Mathematik erinnert – eine seltene und reizvolle Kombination.

Familien, die Spiele mögen, bei denen Kreativität und Wettkampf miteinander verschmelzen, werden feststellen, dass dieses Spiel genau den richtigen Ton trifft. Auch die Grafik und die Spielkomponenten sind atemberaubend und verleihen jeder Runde eine haptische Freude, die an den „Stolz des Baumeisters“ erinnert.

Mein Fazit: Wenn deine Familie Spiele liebt, bei denen man nachdenken muss, ohne dass es zu Streit kommt, dann glaube ich, Die Architekten von Amytis ist eines der besten Familienbrettspiele aller Zeiten. Es ist clever, elegant und gibt jedem am Ende das Gefühl, ein Meisterbauer zu sein.

Unsere Bewertung 9.2

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Spieler 2-5 Spielzeit 15–20 Minuten Art/Typ Party, Karten, Humor, Bluffen Altersfreigabe 7+ Verlag Explodierende Kätzchen GmbH Digitale Version Ja (iOS, Android, PC) Am besten geeignet für Familien, die schnelle, lustige und chaotische Spiele lieben Was mir gefallen hat Kurze Spielrunden, witzige Illustrationen, einfache Regeln, ständige Spannung

Hier geht es nicht um tiefgründige Strategien oder komplizierte Überlegungen – Explodierende Kätzchen ist pure, chaotische Freude. Man zieht abwechselnd Karten, bis unweigerlich jemand spielt die gefürchtete „Explodierende Kätzchen“-Karte aus und explodiert (es sei denn, sie haben eine Entschärfungskarte zur Hand). Der Rest des Kartenspiels ist ein eine Mischung aus albernen Karten im Sabotage-Stil: Freunde bestehlen, eine Runde aussetzen, nach vorne spicken oder einfach nur hoffen, dass die nächste Karte nicht in die Luft fliegt.

Was das Spiel so fesselnd macht, sind die Spannung und die Heiterkeit, die es erzeugt. In einem Moment ist man noch in Sicherheit, im nächsten wird man auf dramatische Weise von einer Comic-Katze mit Laseraugen ausgeschaltet. Es ist temporeich, leicht zu vermitteln, und endet immer damit, dass jemand so sehr lacht, dass er kaum noch atmen kann. Das skurrile Illustrationen und das unvorhersehbare Chaos machen es zur perfekten Wahl für Familien, die Brettspiele nicht allzu ernst nehmen.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Explodierende Kätzchen“ verwandelt das einfache Ziehen von Karten in einen urkomischen, spannungsgeladenen Showdown. Es ist eines der Die besten Spiele für einen Spieleabend für schnelle Lacher und übertriebene Reaktionen. Ein Abschluss in Strategie ist nicht erforderlich, nur ein guter Sinn für Humor.

Ein Freund von mir hat mich gefragt, ob es sich um ein Gesellschaftsspiel handelt, bei dem man die Gedanken der anderen erraten muss, also dachte ich, es wäre gut, das einmal zu klären – Explodierende Kätzchen is kein typisches Gesellschaftsspiel, aber es hat dieselbe „Bluff-deine-Freunde“-Atmosphäre, in der jeder versucht, zu erraten, wer eine Entschärfungskarte versteckt oder Rache plant. Wenn du diese Art von hinterhältigem Spaß liebst, schau dir unsere Liste der Die besten Gesellschaftsspiele zum Rätseln für einige tolle Optionen.

Mein Fazit:Explodierende Kätzchen ist auf die beste Art und Weise absurd. Es ist laut, witzig und bietet von Anfang bis Ende pure Unterhaltung – genau die Art von Spiel, die bei jedem Familientreffen für Lacher sorgt.

Unsere Bewertung 9.0

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Spieler 2-6 Spielzeit 20–30 Minuten Art/Typ Gesellschaftsspiel, Glücksspiel, Strategiespiel Altersfreigabe 8+ Verlag Pegasus Spiele Digitale Version No Am besten geeignet für Familien, die Spannung, Spaß und rasante Wettkämpfe lieben Was mir gefallen hat Rasantes Chaos, spannende Wendungen und urkomische Reaktionen der Spieler

Ich wollte schon immer mal ein Spiel ausprobieren, bei dem alle am Tisch gleichzeitig ins Schwitzen kommen, lachen und schreien, und ich kann nun bestätigen – Bombenjäger ist genau dieses Spiel. Eigentlich musst du nur Erreiche deine Ziele und weiche dabei den Bomben aus und darauf wartet, deine Chancen zunichte zu machen. Jeder Zug ist ein Glücksspiel, und genau das macht den Reiz aus.

Du kannst dein Glück herausfordern, dein Timing auf die Probe stellen und dich manchmal mit Bluffs durch das Chaos mogeln – während deine Gegner verzweifelt hoffen, dass ihre Bombe nicht hochgeht. Die Spannung ist echt, aber sie ist nie stressig, denn der Humor, die verspielte Grafik und die rasanten Runden sorgen für eine lockere und energiegeladene Atmosphäre.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Bomb Busters“ bietet genau die richtige Mischung aus Spannung und Spaß, die alle auf angenehme Weise in Atem hält. Es ist genau die Art von chaotischem Vergnügen, die Familien zusammenbringt und Glück, Mut und Gelächter zu einem explosiven Erlebnis beim gemeinsamen Brettspielabend vereint.

Es ist leicht zu erlernen, bietet endlosen Spielspaß und ist perfekt für Familien, die ein bisschen Nervenkitzel beim Spielen lieben (ohne dass dabei jemand tatsächlich ein Glied verliert, lol). Wenn eure Truppe Spaß an unvorhersehbaren Spielen hat, bei denen man sich vor Lachen biegen muss, ist dieses Spiel genau das Richtige.

Mein Fazit: Bombenjäger verwandelt Spannung in pures Vergnügen. Schnell, frech und voller überraschender Wendungen – ein sofortiger Familienliebling, der beweist, dass Explosionen … nun ja, ein Riesenspaß sein können.

12. Pergola-Brettspiel [Gestalte deinen Garten des Friedens]

Unsere Bewertung 9.0

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Spieler 2-4 Spielzeit 30–45 Minuten Art/Typ Kachelnlegen, Musterbilden, Familienstrategie Altersfreigabe 8+ Verlag Playford Games Digitale Version No Am besten geeignet für Familien, die ruhige, durchdachte und optisch ansprechende Spiele mögen Was mir gefallen hat Entspanntes Gameplay, atemberaubende Grafik und fesselnde räumliche Rätsel

Wenn es beim Spieleabend mit der Familie meist etwas zu laut wird, sollten Sie in Erwägung ziehen, Pergola als Gegenmittel. Hier geht es darum, einen Gang herunterzuschalten und beim Gestalten zur Ruhe zu kommen. Jeder von euch gestaltet seinen eigenen kleinen Garten voller Farben und Ausgeglichenheit. Das Ziel ist es, Fliesen so anordnen, dass elegante Pergolen entstehen und Spielzüge, die sowohl befriedigend als auch strategisch sind.

Es gibt kein Geschrei, keine hektischen Würfelwürfe, keine wilden Verratstaten. Alles, was man braucht, ist Konzentration. Das Spiel ist für Kinder leicht zugänglich, aber dennoch so vielschichtig, dass auch Erwachsene immer ein paar Züge vorausdenken müssen. Das Pastellbilder und ein entspannendes Thema damit sich das Ganze eher wie eine gemütliche Rätselrunde anfühlt als wie ein Wettkampf.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Pergola“ bietet etwas, das bei Familienbrettspielen selten zu finden ist: eine ruhige, bildschirmfreie Beschäftigung. Es fördert Kreativität, Farbkoordination und einen friedlichen Wettstreit. Perfekt, um nach dem Abendessen zu entspannen oder gemeinsam einen ruhigen Wochenendmorgen zu beginnen.

Jeder Zug ist klein, aber bedeutungsvoll, und am Ende des Spiels sieht der Tisch einfach umwerfend aus. Es ist die ideale Wahl für Familien, die Strategiespiele mögen, die entspannt, schön und bis zum allerletzten Spielstein befriedigend sind.

Mein Fazit: Pergola ist wie ein achtsamer Atemzug in Form eines Brettspiels – ruhig, kreativ und auf sanfte Weise wettbewerbsorientiert. Es ist eine schöne Abwechslung, die beweist, dass nicht jedes Familienspiel laut sein muss, um Spaß zu machen.

Unsere Bewertung 9.2

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Spieler 2-4 Spielzeit 15–20 Minuten Art/Typ Schlussfolgerung, Kartenmanagement, Kartenspiel Altersfreigabe 10+ Verlag Asmodee Digitale Version Ja (Steam) Am besten geeignet für Familien, schnelle Denker, Spieler, die gerne bluffen und gerne logisch schlussfolgern Was mir gefallen hat Schnelle Runden, leicht zu erlernen, clevere Schlussfolgerungen, endlos wiederholbar

Liebesbrief ist ein kleines, aber feines Kartenspiel, das es irgendwie schafft, jede Menge Strategie in nur 16 Karten zu packen. Das Spielprinzip ist bezaubernd einfach: Du versuchst, Überbringe der Prinzessin deinen Brief und dabei alle anderen zu überlisten. Jeder Spielzug ist eine Mischung aus Kombinationsspiel, Bluffen und kalkuliertem Risiko, und die Runden vergehen wie im Flug.

Was mir besonders gefällt, ist, dass es alle von Anfang bis Ende bei der Stange hält. Selbst jüngere Spieler können schnell den Dreh rausbekommen Schlussfolgerungslogik, während Erwachsene das raffinierte Bluffen und die strategischen Elemente zu schätzen wissen. Das wenige Komponenten So ist es handlich und lässt sich perfekt in den Rucksack stecken – ideal für unterwegs oder für eine kurze Partie am Tisch.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Love Letter“ beweist, dass Einfachheit genial sein kann. Sein schnelles, strategisches Spielprinzip sorgt dafür, dass Familien gleichermaßen lachen, raten und Pläne schmieden – und macht es damit zu einem der besten Familienspiele für schnellen, geselligen Spaß.

Das Kunstwerk ist minimalistisch, aber reizvoll, und jede Karte hat eine ganz eigene Funktion, sodass sich jede Runde frisch anfühlt. Du wirst überrascht sein, wie spannend es mit einem so kleinen Kartenspiel werden kann!

Mein Fazit:Wenn du ein Spiel suchst, das man überallhin mitnehmen kann, clever ist und bei dem jeder immer ein paar Schritte vorausdenken muss, Liebesbrief ist die perfekte Wahl. Schnelle Spielrunden, einfacher Aufbau und endloser Wiederspielwert machen es ideal für einen Brettspielabend mit der Familie.

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Mein Fazit zu den besten Brettspielen für die ganze Familie

Ob ruhige Kreativität, clevere Strategie oder einfach nur albernes Vergnügen – diese Liste bietet für jede Familie das Richtige. Jedes Spiel sorgt für Lachen, Lernerfahrungen und unvergessliche Momente am Tisch – genau das macht einen perfekten Spieleabend aus.

Hier ist eine kurze Übersicht darüber, welche Spiele aus dieser Liste für verschiedene Spielertypen und Familien am besten geeignet sind:

Zug um Zug – Ideal für Familien, die leichte Strategiespiele und einen Hauch von freundschaftlichem Wettstreit lieben.

Er sagte – Ideal für kreative Köpfe und Geschichtenerzähler, denen Fantasie wichtiger ist als Technik.

Catan – Ideal für Familien, die Spaß am Tauschen, Verhandeln und der Entwicklung von Strategien haben.

Codenamen – Ideal für Wortliebhaber und Gruppen, die Spaß an kniffligen Rätseln und viel Gelächter haben.

Explodierende Kätzchen – Ideal für Familien, die Chaos, Humor und ein bisschen Bluffen lieben.

Liebesbrief – Ideal für schnelle Denker, die Spaß an logischem Schlussfolgern und rasanten, strategischen Runden haben.

Und wenn du digitale Abenteuer liebst, diese Energie aber auch an den Spieltisch bringen möchtest, gibt es eine ganze Welt voller Brettspiele, die auf Videospielen basieren einen Versuch wert.

Häufig gestellte Fragen