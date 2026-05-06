Die 11 besten 4X-Spiele für Imperiumsbauer im Jahr 2025

Das Beste4X Spiele – kurz für Erkunden, Erweitern, Ausnutzen und Vernichten – sind ein wahr gewordener Traum für Strategie-Fans. Diese Spiele belohnen Spieler, die komplexe Spielmechaniken, langfristige Planung und die Herrschaft über weitläufige Reiche lieben.

Ob du nun ferne Welten eroberst oder Zivilisationen aufbaust, 4X Diese Spiele stellen deine strategischen Fähigkeiten auf die ultimative Probe.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die allerbesten vor 4X Spiele, die heute erhältlich sind. Ich habe Titel ausgewählt, die sich durch komplexes Gameplay, hohen Wiederspielwert und thematische Tiefe auszeichnen. Von intergalaktischer Diplomatie bis hin zur Eroberung der Erde decken diese Spiele das gesamte Spektrum ab 4X Einstellungen und Stile.

Hier findest du unverzichtbare Titel und tolle Angebote, damit du sofort mit dem Aufbau deines Imperiums loslegen kannst. Werfen wir einen Blick auf die Top-Auswahl, die das 4Xsozusagen.

Unsere Top-Empfehlungen für 4X-Spiele

Dies sind unsere Top-4X-Spiele, die wir aufgrund ihrer Innovation, ihrer Ausgereiftheit und ihrer strategischen Tiefe ausgewählt haben. Jedes einzelne bringt deine Fähigkeiten als Imperiumsgründer an ihre Grenzen und stellt deine Planungs- und Anpassungsfähigkeit über unzählige Spielrunden hinweg auf die Probe. Stehst du auf Weltraum, Geschichte, Fantasy oder alternative Zukunftsszenarien? Diese Spiele verkörpern das Beste des Genres:

Master of Orion II (2016) – Ein Neustart des Klassikers, der nach wie vor Maßstäbe für großartige Weltraum-4X-Spiele setzt. Es verbindet Diplomatie, Erkundung und Eroberung auf perfekte Weise mit intuitiven Spielmechaniken, die jede Kampagne spannend und wiederholenswert machen. Stellaris (2016) – Eine galaxisumspannende Sandbox-Welt voller Diplomatie, Krieg und Gestaltungsmöglichkeiten. Jede Spielsitzung erzählt eine neue Geschichte, während sich dein Imperium weiterentwickelt und auf außerirdische Spezies mit unvorhersehbaren Absichten trifft. Endloser Raum (2017) – Ein wunderschönes und vielschichtiges Science-Fiction-Imperium-Aufbauspiel. Das visuelle Design und die große Vielfalt an Fraktionen bieten unendliche Möglichkeiten, wie du deine Zivilisation ausbauen, Kriege führen oder Allianzen über die Sterne hinweg schmieden kannst.

Von der Eroberung von Planeten bis hin zum Schmieden mächtiger Allianzen – diese Titel zeigen, was dieses Genre so unwiderstehlich macht. Bist du bereit, dein Imperium zu vergrößern? Lies weiter und entdecke die besten 4X-Spiele, die nach wie vor Maßstäbe in Sachen Strategie setzen.

Die 11 besten 4X-Spiele, um Welten zu erobern und Imperien aufzubauen

Jeder hat sich schon einmal vorgestellt, was er tun würde, wenn er sein eigenes Reich regieren würde. Das 4X-Genre lässt diese Fantasie Wirklichkeit werden und gibt dir die vollständige Kontrolle darüber, wie du dein ideales Reich gestaltest.

Von Fantasiewelten bis hin zu den Grenzen des Universums – mach dich bereit, zu erkunden, zu expandieren, zu erobern und zu vernichten – los geht’s.

1. Master of Orion II [Das beste 4X-Spiel für klassische Weltraumstrategie]

Am besten geeignet für Fans klassischer 4X-Weltraumspiele, Liebhaber rundenbasierter Strategiespiele Erscheinungsdatum 2016 Entwickler NGD Studios/Wargaming Labs Plattformen PC

Der Neustart vonMaster of Orion belebt einen der Meilensteine des Genres mit moderner Präzision neu. Diese Neuauflage bietet eine ausgefeilte Grafik, vertonte Charaktere und eine übersichtliche Benutzeroberfläche, wobei der Kern des Spiels erhalten bleibt rundenbasierte Seeschlachten, Ressourcenmanagement und das Design des Technologiebaums, die das Original geprägt haben. Die Spieler wählen aus legendären Alien-Rassen und gestalten ferne Welten durch Diplomatie, Kriegführung und Kolonisierung.

Mit seiner intuitiven Spielmechanik ist es einladend für Neulinge und bietet gleichzeitig genügend strategische Tiefe, um auch erfahrene Spieler zu begeistern. Die Systeme für Diplomatie, Spionage, Handel und Forschung sind sorgfältig aufeinander abgestimmt, sodass es nicht nur einen einzigen Weg zum Sieg gibt. Obwohl im Vergleich zum Vorgänger vereinfacht, bietet die taktische Kampfeebene dennoch belohnt eine kluge Positionierung und Flottenzusammensetzung.

„Master of Orion“ versucht nicht, das Rad neu zu erfinden, sondern es zu verfeinern. Es handelt sich um ein originalgetreues, inhaltsreiches Spielerlebnis, das sein Erbe würdigt und gleichzeitig auf moderne Zugänglichkeit setzt, was es zu einem der Die besten rundenbasierten Strategiespielein der4XUniversum.

Mein Fazit:Master of Orion II bringt den galaktischen Nervenkitzel der alten Schule mit Raffinesse und Präzision zurück. Es ist die erste Wahl für Fans rundenbasierter Weltraumstrategiespiele, die sich nach klassischer Tiefe ohne überflüssigen Schnickschnack sehnen.

2. Stellaris [Das beste 4X-Spiel für groß angelegte galaktische Simulationen]

Am besten geeignet für Fans von Weltraum-Simulationsspielen und groß angelegten Imperiums-Management-Spielen Erscheinungsdatum 2016 Entwickler Paradox Development Studio Plattformen PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S

Stellaris verbindet Traditionelles 4XTiefe mitEchtzeit-Strategie Das Spieltempo. Du übernimmst die Führung einer aufstrebenden Weltraumzivilisation und leitest sie durch Entdeckungen, Diplomatie und Krieg. Stellaris zeichnet sich durch seine narrative Dynamik aus, mit spontan entstehenden Handlungssträngen, die jede Kampagne einzigartig machen. Anomalien, außerirdische Zivilisationen, ferne Welten und geheimnisvolle Vorläufer sorgen dafür, dass jede Galaxie Überraschungen bereithält.

Das Spielmodularer Schiffsbau, Aufstiegsvorteile und politische Systeme ermöglichen einen höchst individuellen Spielstil. Möchtest du eine pazifistische Technokratie, die von Robotern regiert wird? Oder einen unersättlichen Schwarm, der darauf aus ist, Sterne zu verschlingen? Beides sind gangbare Wege. Die DLCs erweitern das Spiel kontinuierlich um Kernmechaniken wie Spionage, Handel und interne Politik und tragen so zum enormen Wiederspielwert bei.

Mit einemaktive Modding-Community sowie regelmäßige Verbesserungen, Stellaris bleibt eines der ambitioniertesten und am besten anpassbaren 4X Erfahrungen auf dem Markt. Es ist nicht nur ein großartiges 4X Spiel, es ist eines der Die besten Simulationsspiele verfügbar für Spieler, die ihre eigene epische Weltraumsaga erschaffen möchten.

Mein Fazit: Stellaris Hier kannst du eine lebendige Galaxie beherrschen. Das Spiel ist perfekt für Spieler, die sich grenzenlose Geschichten, Politik auf Imperiums-Ebene und ein Chaos wünschen, das sich bei jedem Spiel neu entwickelt.

und

3. Endless Space 2 [Das beste 4X-Spiel für vielschichtige Science-Fiction-Erkundungen]

Am besten geeignet für Fans von Science-Fiction-Geschichten und rundenbasierten Weltraumspielen Erscheinungsdatum 2017 Entwickler Amplitude Studios Plattformen PC

Endless Space 2 Das Spiel entführt die Spieler in ein fantasievolles Universum voller vielfältiger Zivilisationen, einzigartiger Spielmechaniken und storygetriebener Kampagnen. Fraktionen wie die zeitverzerrenden Riftborn oder die harmonischen Unfallen erstrecken sich über ferne Welten und bieten einzigartige Handlungsstränge und Wirtschaftssysteme, die das Gameplay grundlegend prägen. Anstatt die Spielmechaniken lediglich mit Hintergrundgeschichte zu überlagern, verbindet es Science-Fiction-Erzählkunst mit strategischer Tiefe.

Die übersichtliche Benutzeroberfläche und die ausgefeilte Grafik des Spiels machen die Verwaltung deiner Weltraumimperien besonders für Neulinge leicht zugänglich. Die Weltraumschlachten sind zwar filmisch inszeniert, erfordern aber ein hohes Maß an taktischem Geschick – sie basieren auf voreingestellten Verhaltensweisen, der Ausrüstung der Schiffe und der Zusammensetzung der Flotte. Politische Systeme sorgen für zusätzliche Komplexität: Gesetze, Ideologien und Senatswahlen beeinflussen das Wachstum und die Ausrichtung deines Imperiums.

Ob Sie nun nach fesselnden Spielmechaniken oder einer fesselnden Spielwelt suchen, Endless Space 2 in beiden Bereichen überzeugt. Eine starke Mod-Unterstützung, ein wunderschönes Design und ein hervorragendes Spieltempo machen es zu einem ein hervorragendes Weltraumspiel im 4X-Genre – ideal für Spieler, die ein storybasiertes Strategieerlebnis schätzen.

Mein Fazit: Endless Space 2 ist eine Hommage an die Weltgestaltung in Science-Fiction-Spielen und taktisches Geschick. Es ist ideal für Strategen, die sich für tiefgehende Fraktionsgeschichten und komplexe interstellare Imperien begeistern.

4. Sid Meiers Civilization VI [Das beste 4X-Spiel in Bezug auf historische Tiefe und Wiederspielwert]

Am besten geeignet für Fans von Zivilisationsspielen und historischen Strategiespielen Erscheinungsdatum 2016 Entwickler Firaxis Games Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS

Ein tolles Einstiegsspiel für Neulinge, Sid Meiers Civilization VI ist einer der beliebtesten Titel im 4X-Genre, in dem die Spieler eine Nation von der Antike bis zur weltweiten Vorherrschaft führen können. Du musst Wissenschaft, Kultur, Krieg und Diplomatie über verschiedene Epochen hinweg in Einklang bringen, wobei jede Entscheidung deinen Weg zum Sieg beeinflusst.

Civ VI überzeugt durch seine Stadtteil-System, was eine strategische Platzierung und Planung fördert. Einzigartige Zivilisationsboni und vielfältige Siegbedingungen sorgen dafür, dass jeder Durchgang frisch bleibt. Der farbenfrohe Grafikstil und die benutzerfreundliche Oberfläche vereinfachen komplexe Spielmechaniken und machen das Spiel sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Spieler ideal.

Erweiterungen wie Aufstieg und Fall and Aufziehender Sturm neue Spielmechaniken wie Gouverneure, Klimawandel und den Weltkongress einführen. Ob im Einzelspieler- oder Mehrspielermodus – es bleibt eines der die beliebten Civilization-Spiele das je entwickelt wurde – zugänglich, herausfordernd und mit unendlichem Wiederspielwert.

Mein Fazit: Sid Meiers Civilization VI behält dank seines Charme und seiner Tiefe die Krone unter den historischen 4X-Spielen. Ein absolutes Muss für Denker und alle, die süchtig nach dem Kick von „noch einer Runde“ sind.

5. DIE MENSCHHEIT [Das beste 4X-Spiel für kulturelle Anpassung und Experimente]

Am besten geeignet für Spieler, die eine Alternative zu Civilization suchen Erscheinungsdatum 2021 Entwickler Amplitude Studios Plattformen PC, macOS

DIE MENSCHHEIT stellt die 4X-Norm infrage, indem es den Spielern ermöglicht, ihre Zivilisation neu zu gestalten Identität, die sich mit jeder neuen Epoche wandelt. Anstatt in einer einzigen Kultur gefangen zu sein, entwickelst du dich weiter und verbindest Kulturen aus aller Welt miteinander – etwa die Ägypter mit den Römern oder die Mongolen mit den Franzosen –, um hybride Fraktionen mit individuellen Boni zu erschaffen. Diese Kernmechanik sorgt für unvergleichlichen Wiederspielwert und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für die Spieler.

Das Ruhm-System kehrt die Siegbedingungen um und belohnt Errungenschaften statt bestimmter Siegarten. Das bedeutet, dass militärische Aggression, wissenschaftliche Entdeckungen und kultureller Einfluss unter gleichen Bedingungen miteinander konkurrieren. Die vielschichtige Diplomatie, die geländebedingte Stadterweiterung und die taktischen rundenbasierten Kämpfe runden ein umfassendes strategisches Gesamtpaket ab.

Mit seiner modernen Ästhetik, seinem lebendigen Grafikstil und der umfassenden Unterstützung für Mods, DIE MENSCHHEIT ist eine überzeugende Alternative zu etablierteren historischen 4X-Titeln.

Mein Fazit: DIE MENSCHHEIT stellt die gängigen Vorstellungen davon, was ein Zivilisationsspiel sein kann, auf den Kopf. Es ist der Traum eines jeden kreativen Strategen: flexibel, frisch und voller cleverer Möglichkeiten, der Geschichte seinen Stempel aufzudrücken.

6. Europa Universalis 5 [Am besten geeignet für tiefgründige historische Großstrategiespiele]

Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an komplexem Staatsaufbau, Diplomatie, Wirtschaft und Kriegsführung über Jahrhunderte hinweg haben Erscheinungsdatum 2025 Entwickler Paradox Rotwein Plattformen PC

Europa Universalis 5 ist eines deram bestenParadoxonSpiele das das Erbe der Grand-Strategy-Reihe mit ausgefeilteren Systemen und der bislang detailliertesten Weltkarte der Serie weiterführt. Als Herrscher einer beliebigen Nation führst du dein Reich durch Krieg, Diplomatie, Handel und Entdeckungen und gestaltest mit jeder Entscheidung deine eigene Version der Weltgeschichte.

Dieser Teil baut auf dem komplexen Wirtschafts- und Diplomatiesystem seines Vorgängers auf und führt gleichzeitig neue Bevölkerungsdynamiken und innenpolitische Aspekte ein, die jeder Entscheidung mehr Gewicht verleihen. Die Verwaltung von Vasallen, Kolonien und rivalisierenden Mächten verläuft organischer und weniger vorhersehbar, was selbst erfahrene Spieler während langer Feldzüge in Atem hält.

Das ausgefeilte Kriegsführungssystem belohnt sorgfältige Planung gegenüber roher Gewalt, wobei Logistik, Moral und regionale Versorgungswege jeden Konflikt prägen. In Kombination mit überarbeiteten Handelsrouten und kulturellen Mechanismen, Europa Universalis 5 wirkt lebendiger und menschlicher als je zuvor.

Mit seinem erweiterten Umfang und dem unerschöpflichen Potenzial für alternative Geschichtsverläufe, Europa Universalis 5 stellt die nächste Entwicklungsstufe des klassischen 4X-Genres dar: komplex, befriedigend und gefährlich fesselnd.

Mein Fazit: Europa Universalis 5 ist Grand-Strategy in ihrer komplexesten Form. Für Spieler, die tiefgehende Diplomatie, komplexe Wirtschaftssysteme und das Umschreiben der Weltgeschichte lieben, ist dieses Spiel gefährlich fesselnd.

7. Endless Legend 2 [Das beste 4X-Spiel mit Fantasy-Thematik]

Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an einzigartigen Fraktionsmechaniken und Fantasy-Welten haben Erscheinungsdatum 2025 (Early Access) Entwickler Amplitude Studios Plattformen PC

Endless Legend 2 baut auf all dem auf, was das Original zu einem Kultklassiker gemacht hat, und entwickelt seine Fantasy-4X-Welt zu einem reaktionsreicheren und storygetriebenen Erlebnis weiter. Die asymmetrischen Fraktionen kehren zurück – jetzt tiefgründiger und dynamischer denn je – und machen das Spiel zu einem der die modernsten Stadt-Spiele auf dem Markt. Die Vaulters, die Ardent Mages und andere wiederkehrende Völker sorgen für neue Wendungen beim Städtebau und im Kampf, sodass keine zwei Kampagnen jemals gleich verlaufen.

Den größten Sprung macht das neue Gezeiten Ein System, in dem sich die Ozeane regelmäßig zurückziehen und neue Gebiete, Ressourcen und verborgene Ruinen freigeben, sodass sich die Karte ständig in einen lebendigen Gegner verwandelt. Dies zwingt die Spieler dazu, über Grenzen hinauszudenken und die Stadtplanung sowie die militärische Strategie an das sich ständig verändernde Gelände und die wechselnden Machtverhältnisse anzupassen.

Die Schlachten sind nach wie vor taktisch anspruchsvoll und finden auf detaillierten Karten statt, auf denen Gelände und die Positionierung der Einheiten entscheidend sind. Vielschichtige Diplomatie und erweiterte Handelssysteme sorgen für einen politischen Rhythmus, der die Fantasy-Kriegsführung ergänzt, während Quests weiterhin starke narrative Fäden durch jede Kampagne ziehen.

Mit atemberaubender Grafik, sich dynamisch verändernden Karten und der für Amplitude typischen Erzählkunst, Endless Legend 2 hebt die Serie auf ein neues Niveau. Sie ist ambitionierter, schöner und lebendiger – eine echte Weiterentwicklung des Fantasy-4X-Strategiegenres.

Mein Fazit: Endless Legend 2 vervollkommnet die Fantasy-4X-Formel mit Stil und Ehrgeiz. Es ist ideal für Träumer, die sich eine storyreiche Strategie wünschen, eingebettet in ein atemberaubendes Weltdesign.

8. Age of Wonders 4 [Das beste 4X-Spiel mit Magie]

Am besten geeignet für Fans von magischen Kämpfen und RPG-Anpassungsmöglichkeiten Erscheinungsdatum 2023 Entwickler Triumph Studios Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S

Age of Wonders 4 erweitert das Kernkonzept der Serie durch eine ausgefeilte Grafik, eine detaillierte Fraktionserstellung und eine raffinierte Mischung aus strategischem Imperiumsaufbau und taktischer Kriegsführung. Die Spieler können ihr eigenes Zauberreiche, indem sie Eigenschaften, Kulturen und Zauberbücher auswählen, um zu bestimmen, wie sich ihre Armeen und Städte entwickeln.

Es ist eine kraftvolle Verschmelzung von Anpassung von Rollenspielen sowie klassische 4X-Mechaniken und bietet damit eine solide Sandbox für alle, die gerne mit verschiedenen Bauweisen experimentieren. Age of Wonders 4 ist eines der spannendsten im Fantasy-Stil 4-fache Teilnahme in den letzten Jahren.

Mein Fazit: Age of Wonders 4 Es fühlt sich an, als hätte man die Magie eines ganzen Reiches in den Händen. Es ist die erste Wahl für alle, die Individualisierung und taktische Kämpfe lieben, die nie langweilig werden.

9. Sid Meiers Alpha Centauri [Bestes klassisches 4X-Spiel im Science-Fiction-Setting]

Am besten geeignet für Fans von philosophischer Tiefe und klassischem 4X-Gameplay Erscheinungsdatum 1999 Entwickler Firaxis Games Plattformen PC

Alpha Centauri ist mehr als nur Science-Fiction Zivilisation… es ist eine kühne Auseinandersetzung mit ideologischer Kriegsführung, Wissenschaft und Überleben. Nachdem die Menschheit die Erde verlassen hat, führst du eine von sieben ideologisch unterschiedlichen Fraktionen an, die darum wetteifern, eine neue Welt zu gestalten. Social Engineering ermöglicht es Ihnen, Ihre Regierung genau auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen, während das technologische „Netz“ Biotechnologie, Kybernetik und Transzendenz bietet.

Terraforming und anpassbare Militäreinheiten sorgen hier für taktische Flexibilität komplexes Kriegsspiel, während die eindringliche Musik und der tiefgründige narrative Rahmen jede Entscheidung zu etwas Besonderem machen. Philosophische Zitate, die nach jeder Entdeckung zu hören sind, verleihen dem Alpha Centauri eine Tiefe und Reflexion, wie man sie in Strategiespielen selten findet.

Wenn du ein 4X-Spiel suchst, das deinen Verstand ebenso fordert wie dein taktisches Geschick, Alpha Centauri bleibt ein Meilenstein des Genres.

Mein Fazit: Sid Meiers Alpha Centauri übertrifft moderne Spiele nach wie vor in puncto Tiefe und Atmosphäre. Es ist ein intellektuelles Erlebnis für Strategie-Fans, die Philosophie und Eroberung in einem Spiel suchen.

10. Sins of a Solar Empire II [Das beste Echtzeit-4X-Hybridspiel]

Am besten geeignet für Galaktische Eroberung in Echtzeit und die Verwaltung eines riesigen Imperiums Erscheinungsdatum 2024 Entwickler Ironclad Games Plattformen PC

Sins of a Solar Empire II setzt neue Maßstäbe für Echtzeit-4X-Strategiespiele, indem es den Umfang des Aufbaus interstellarer Imperien mit der Intensität von Flottenkämpfen verbindet, die sich von Moment zu Moment entwickeln. Die Spieler befehligen ganze Sonnensysteme in Echtzeit, verwalten die Wirtschaft der Planeten, kolonisieren neue Welten und liefern sich filmreife Weltraumschlachten, die sich ohne jede Unterbrechung entfalten.

Der größte Fortschritt liegt im neuen Spielmotor und der intelligenteren KI, die das Verwalten der Galaxis flüssiger und dynamischer machen. Jeder Flottenbefehl und jedes diplomatische Abkommen läuft nahtlos ab, während Kriege ausbrechen und sich Allianzen verschieben. Dank umfangreicherer Forschungsbäume und anpassbarer Fraktionspfade erzählt jede Kampagne eine andere Geschichte von Eroberung und Überleben.

Das Geniale an Sins of a Solar Empire II liegt darin, wie es die Verwaltung eines riesigen Reiches mit präziser taktischer Kontrolle in Einklang bringt. Man baut die Wirtschaft aus und befestigt die Grenzen, während man gleichzeitig mitten ins Geschehen zoomt, um Schiffe in Echtzeit zu befehligen – so entsteht eine ständige strategische Spannung.

Für Fans, die sich sowohl nach der Tiefe eines 4X-Spiels als auch nach dem Adrenalin eines Echtzeit-Strategiespiels sehnen, Sins of a Solar Empire II verfeinert die Hybridformel, die sein Vorgänger eingeführt hat: größer, schneller und ambitionierter denn je.

Mein Fazit: Sins of a Solar Empire II Hier trifft die Tiefe eines 4X-Spiels auf den Nervenkitzel eines Echtzeit-Strategiespiels. Ein absolutes Muss für Spieler, die sich nach Entscheidungen in Echtzeit und der Eroberung der Galaxis sehnen.

11. Schwert der Sterne [Das beste 4X-Spiel für Fans von Hard-Science-Fiction]

Am besten geeignet für Spieler, die komplexes Design und die individuelle Gestaltung von Schiffen schätzen Erscheinungsdatum 2006 Entwickler Kerberos Productions Plattformen PC

Schwert der Sterne bietet eines der technisch ausgefeiltesten 4X-Erlebnisse und verbindet rundenbasiertes Management mit taktischen Weltraumkämpfen in Echtzeit. Jede Rasse folgt ihren eigenen FTL-Reisesystem–Warp, Knotenpunkt oder Slipstream– sorgen für eine strategische Vielfalt, die in anderen Spielen nicht zu finden ist. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Kontrolle über die Karte und den Einsatz der Flotte.

Aufwendiges Schiffsdesign ermöglicht es den Spielern, Rumpftypen, Waffenanordnungen und Module so zu konfigurieren, dass sie ihre Flotten auf bestimmte Aufgaben zuschneiden können. Die Lernkurve ist steil, aber der Lohn ist enorm für diejenigen, die Spaß am Min-Maxing und am Mikromanagement haben.

Schwert der Sterne ist ideal für Spieler, die ein vielschichtiges, komplexes Science-Fiction-Eroberungsspiel mit großer Tiefe suchen.

Mein Fazit: Schwert der Sterne ist genau das Richtige für eingefleischte Taktiker, die sich nach echter Komplexität sehnen. Es ist das Science-Fiction-Schlachtfeld für den nachdenklichen Spieler: anspruchsvoll, vielschichtig und äußerst lohnend.

Mein Gesamtfazit zu den besten 4X-Spielen

Wenn es um 4X-Strategiespiele geht, ist für jeden Imperiumsbauer etwas dabei. Von historischen Großstrategiespielen bis hin zu Weltraumeroberungen in ferner Zukunft – diese Titel repräsentieren das Beste des Genres:

Für Geschichtsinteressierte → Europa Universalis 5 . Ein fesselndes Großstrategiespiel, in dem du den Lauf der Geschichte ganzer Nationen bestimmst, Handelsrouten beherrschst und mit jeder Entscheidung Jahrhunderte der Weltgeschichte neu schreibst.

. Ein fesselndes Großstrategiespiel, in dem du den Lauf der Geschichte ganzer Nationen bestimmst, Handelsrouten beherrschst und mit jeder Entscheidung Jahrhunderte der Weltgeschichte neu schreibst. Für Puristen des klassischen 4X-Genres → Master of Orion II . Ein zeitloses Weltraum-Strategiespiel, in dem umsichtige Diplomatie, der Aufbau einer Flotte und Expansion deinen Weg zur galaktischen Vorherrschaft bestimmen.

. Ein zeitloses Weltraum-Strategiespiel, in dem umsichtige Diplomatie, der Aufbau einer Flotte und Expansion deinen Weg zur galaktischen Vorherrschaft bestimmen. Für Science-Fiction-Entdecker → Endless Space 2 . Ein storylastiges 4X-Abenteuer, das Neugier und Spielfertigkeit belohnt und eine atemberaubende Spielwelt mit intelligenten Spielmechaniken und einem ausgefeilten Fraktionsdesign verbindet.

. Ein storylastiges 4X-Abenteuer, das Neugier und Spielfertigkeit belohnt und eine atemberaubende Spielwelt mit intelligenten Spielmechaniken und einem ausgefeilten Fraktionsdesign verbindet. Für Fantasy-Strategen → Endless Legend 2. Eine atemberaubende Weiterentwicklung des Fantasy-4X-Genres, voller asymmetrischer Fraktionen, lebendiger Karten und dynamischer Erzählstränge, die jeden Durchgang zu einem neuen Erlebnis machen.

Ganz gleich, welcher Typ von Stratege du bist – diese Spiele beweisen, dass es bei 4X-Spielen vor allem um Fantasie, Experimentierfreude und den Nervenkitzel geht, etwas ganz Eigenes zu erschaffen.

Häufig gestellte Fragen