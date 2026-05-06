17 juegos parecidos a Catan para jugar en 2025

Si estás buscando juegos como Catan, este es el lugar adecuado. Todavía recuerdo la primera vez que cambié dos ovejas por un solo ladrillo. Me pareció un robo, pero era la única forma de construir mi asentamiento.

Esa tensión concreta —el equilibrio entre tus propios planes y la imprevisibilidad de los dados y los oponentes— es lo que hace que Catan una obra maestra.

Pero después de haberlo jugado cien veces, es posible que empieces a buscar algo nuevo.

Quieres sentir esa misma emoción de la gestión de recursos y la estrategia, pero con mecánicas nuevas.

He recopilado una lista enorme de títulos que captan el espíritu de la colonización isleña. Algunos se centran en el comercio, otros en el control del territorio y otros llevan el concepto al espacio o a la historia.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Catan

Con tantos títulos únicos en esta lista, encontrar el sustituto perfecto para Catan Depende de tus gustos personales. He seleccionado las tres mejores opciones que ofrecen sistemáticamente la mejor experiencia para distintos tipos de jugadores.

Billete para viajar (2025) – Este es el juego familiar definitivo que mantiene la diversión de bloquear rutas a la vez que simplifica las reglas para los principiantes. Carcasona (2014) – Si te gusta ver cómo va creciendo el tablero, este juego de colocación de fichas ofrece un rompecabezas estratégico de conquista de territorios que elimina la frustración que provocan las malas tiradas de dados. Envergadura (2019) – A los amantes de la estrategia les encantará cómo este juego de construcción de mecánicas, de gran profundidad, toma los conceptos de Catan y los lleva un paso más allá para ofrecer un desafío más complejo.

Sigue bajando para ver el desglose completo de los 17 juegos. Te prometo que encontrarás algo que te encantará para tu próxima noche de juegos.

17 juegos parecidos a «Catan» que todo aficionado a los juegos de mesa debería probar

¿A cuántos de estos has jugado? Algunos son clásicos modernos, mientras que otros son joyas ocultas que encantan a los jugadores digitales. Los he clasificado según lo bien que satisfacen esa necesidad de estrategia.

Si te gusta intercambiar recursos, bloquear a amigos y construir imperios, te van a encantar estos juegos como Catan.

1. Billete para viajar [Un juego de construcción de rutas al estilo de Catan para los amantes de los viajes]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, móvil, PS4, PS5, Xbox One, Xbox 360 Formato Juego de mesa / Videojuego Año de lanzamiento del juego de mesa 2025 Creador/es Diseñador: Alan R. Moon; Editorial: Days of Wonder Características únicas Bloqueo de rutas, Colección de conjuntos

Billete para viajar se suele mencionar en el mismo contexto que Catan por una razón. Se trata de un juego en el que hay que construir rutas ferroviarias a lo largo de un mapa, conectando ciudades emblemáticas como Nueva York y Los Ángeles. Se recogen cartas de tren de distintos colores, como si se tratara de recursos, y se gastan para hacerse con las vías.

Se ajusta al «me gusta» Catan«…» encaja a la perfección debido a la competencia por el espacio en el tablero. En Catan, te molesta mucho que construyan una carretera que te corte el paso. En Billete para viajar, esa sensación es la esencia del juego.

Tienes que fijarte en los ojos de tus oponentes para ver dónde están construyendo. Si esperas demasiado para reclamar una ruta, es posible que la pierdas para siempre.

Para más información No pierdas nunca de vista la bonificación de la «ruta más larga». Al igual que la carta «Carretera más larga» en Catan… esos puntos extra suelen decidir el ganador en los últimos instantes del partido.

El ritmo del juego es trepidante. En tu turno, puedes robar cartas, reclamar una ruta o robar nuevas fichas de destino. Su mecánica de juego, basada en la creación de rutas fácil de aprender y el bloqueo estratégico, la hace muy accesible.

Se lo he enseñado a gente que nunca había jugado a un juego de mesa y lo han entendido en cinco minutos. Es para entre 2 y 5 jugadores, y las versiones digitales son fantásticas para partidas rápidas en solitario.

Mi veredicto: Si te encanta el aspecto de control del mapa de Catan pero odio tirar los dados, Billete para viajar es tu juego. Es uno de los los mejores juegos de mesa para toda la familiaque se haya hecho jamás.

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2. Carcasona [Un juego de colocación de fichas similar al juego de territorialidad de Catan]

Nuestra puntuación 9.9

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Plataformas PC, móvil, Switch, Xbox 360 Formato Juego de mesa / Videojuego Año de lanzamiento del juego de mesa 2014 Creador/es Diseñador: Klaus-Jürgen Wrede; Editorial: Hans im Glück Características únicas Creación del mapa, colocación de fichas

Carcasona te permite construir el tablero a medida que juegas. En lugar de un mapa fijo como Catan, los jugadores roban fichas con imágenes de partes de ciudades francesas, carreteras y campos.

Conectas estas fichas para crear un extenso paisaje y colocas tus «meeples» (pequeñas figuritas de madera) para adueñarte de los elementos del terreno y sumar puntos.

Este juego comparte el espíritu territorial de Catan. Intentas constantemente ampliar tu influencia al tiempo que limitas la de tus oponentes.

Si colocas una ficha con astucia, puedes quedarte con una ciudad en la que otro jugador haya estado trabajando. Esa competencia directa y pasivo-agresiva les resulta muy familiar a los veteranos de Catan.

Por qué lo elegimos Carcasona porque elimina la frustración de las malas tiradas de dados. Ofrece la misma satisfacción de construir un mapa y controlar territorios, pero tu éxito depende totalmente de dónde coloques tus fichas.

El mecanismo principal del juego consiste en robar una ficha, colocarla de forma lógica y decidir si se asigna una ficha de jugador a ella. Reglas sencillas de colocación de fichas, pero con opciones estratégicas muy variadas asegúrate de que se mantenga fresco.

Es ideal para grupos con diferentes niveles, lo que significa que pueden jugar juntos tanto principiantes como jugadores experimentados. Las partidas son rápidas y suelen durar entre 30 y 45 minutos.

Mi veredicto: Carcasona es ideal para los jugadores a los que les gusta ver cómo crece su imperio ante sus ojos sobre el tablero.

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3. Envergadura [Un relajante juego de construcción de mecánicas al estilo de Catan para los amantes de la naturaleza]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PC, Switch, Xbox One, dispositivos móviles, PS4, PS5 Formato Juego de mesa / Videojuego Año de lanzamiento del juego de mesa 2019 Creador/es Diseñadora: Elizabeth Hargrave; Editorial: Stonemaier Games Características únicas Construcción de motores, Datos sobre las aves

Envergadura conquistó al mundo con su magnífico diseño artístico y su temática única. En el juego encarnas a un amante de las aves que busca atraer a las mejores especies a su reserva natural. Aunque suene tranquilo, la mecánica de construcción de sistemas es intensa y competitiva.

Se refiere aCatan mediante la gestión de recursos. En lugar de madera y ladrillos, gestionas fichas de comida y huevos. Para jugar cartas de pájaro, tienes que reunir recursos específicos, que a su vez generan más recursos.

Esto genera un ciclo de producción muy satisfactorio, similar a tener una ciudad en un hexágono de mineral de alta probabilidad en Catan.

Para más información No pases por alto la estrategia de poner huevos en la ronda final. Al igual que mejorar a ciudades en Catan te da un plus de puntos, poner muchos huevos al final de la partida suele ser la forma más eficaz de sumar puntos de victoria.

La mecánica del juego se centra en tres hábitats diferentes de tu tablero de jugador. Un juego de cartas de construcción de mazo con una profundidad de combinaciones muy gratificante te permite dar un giro radical a la situación en los últimos compases del partido.

Es una competición tranquila y sin rivalidades, lo que la hace perfecta para familias que suelen discutir demasiado por Catan oficios. La versión digital también es impresionante, con grabaciones de cantos de aves para cada carta.

Mi veredicto: Si quieres disfrutar de la satisfacción de reunir recursos sin el estrés de que alguien te los robe, Envergadura es una obra maestra.

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4. Takenoko [Un encantador juego de estrategia hexagonal al estilo de Catan para toda la familia]

Nuestra puntuación 9.7

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Formato Juego de mesa Año de lanzamiento del juego de mesa 2024 Creador/es Diseñador: Antoine Bauza; Editores: Bombyx, Matagot Características únicas Ilustraciones bonitas, elementos de jardinería

Takenoko Podría decirse que es el juego más bonito de esta lista, pero no te dejes engañar por el adorable panda: se trata de un rompecabezas de optimización de lo más exigente. Juegas en el papel de jardineros de la corte que cultivan bambú para el hambriento oso del Emperador.

La conexión visual con Catanes inmediata.El mapa se construye mosaico a mosaico utilizando las conocidas piezas hexagonales. Además, tienes que regar estas parcelas para que crezcan los recursos (bambú), lo que resulta muy parecido a conectar carreteras con los asentamientos para ampliar tu alcance.

La mecánica del juego se basa en un dado meteorológico que añade un elemento de aleatoriedad a cada turno. Cultiva parcelas, cultiva bambú y controla el apetito del panda para completar los objetivos secretos.

Para más información No malgastes acciones colocando canales de riego al principio, a menos que los necesites de inmediato. En su lugar, intenta colocar nuevas casillas junto al estanque central. Estas se riegan automáticamente, lo que te ahorrará acciones muy valiosas.

Es mucho más tranquilo que Catan ya que no os estáis arruinando el trabajo unos a otros, pero sí que competís por el espacio limitado en el mapa del jardín.

Mi veredicto: Si a tu familia le encanta el diseño de cuadrícula hexagonal de Catan pero quiere un estilo más caprichoso y menos industrial, Takenoko es una opción perfecta.

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5. Terraformar Marte [Un juego de estrategia profunda al estilo de Catan ambientado en el espacio]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas PC, móvil, macOS Formato Juego de mesa / Videojuego Año de lanzamiento del juego de mesa 2016 Creador/es Diseñador: Jacob Fryxelius; Editor: FryxGames Características únicas Terraformación planetaria, selección de cartas

Terraformar Marte es lo que pasa cuando se toma De Catan economía y darle un impulso espectacular. Los jugadores encarnan a corporaciones que trabajan para hacer habitable Marte aumentando la temperatura, el oxígeno y la extensión de los océanos. Es uno de los los mejores juegos de estrategia para los jugadores que buscan juegos complejos.

La conexión con Catan es el motor económico. Produces recursos (megacréditos, acero, titanio, plantas) en función de tus niveles de producción, que se utilizan para comprar cartas y reclamar territorio en la superficie del planeta.

El mapa de cuadrícula hexagonal de Marte incluso se parece un poco a algo de ciencia ficción Catan tablero, donde las bonificaciones por colocación son fundamentales.

Por qué lo elegimos Terraformar Marte Es para los estrategas empedernidos. Lleva el concepto de «producir recursos para construir cosas» a su máxima expresión, ofreciendo una experiencia rica y temática que da la sensación de estar dirigiendo una auténtica corporación espacial.

En cada turno, tendrás que elegir cartas y gestionar un presupuesto complejo. Gestión exhaustiva de recursos y creación de mazos basada en cartas supone un gran esfuerzo mental.

Da la sensación de que el ciclo de comercio y producción de Catan pero se ha convertido en una epopeya de varias horas. La rejugabilidad es infinita gracias a la gran cantidad de cartas de proyecto únicas.

Mi veredicto: Terraformar Marte es el siguiente paso lógico para Catan los aficionados que consideran que el juego básico es demasiado sencillo y buscan un reto mayor.

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6. Construtor del Reino [Un juego de colonización al estilo de Catan con una rejugabilidad infinita]

Nuestra puntuación 9.6

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Formato Juego de mesa Año de lanzamiento del juego de mesa 2025 Creador/es Diseñador: Donald X. Vaccarino; Editorial: Queen Games Características únicas Tarjetas de puntuación variables, tablero modular

Construtor del Reino fue diseñado por el creador de Dominio, y a menudo sustituye a Catan para grupos que están hartos de las mismas estrategias de siempre. Colocas asentamientos en un tablero modular para conseguir oro y habilidades especiales de cada ubicación.

Soluciona el problema de la «estrategia estática» de Catan. En Catan… el mineral y el trigo siempre son una buena opción. In Construtor del Reino, las reglas de puntuación cambian en cada partido.

En una partida, puede que ganes puntos por construir junto al agua; en la siguiente, puede que pierdas puntos por hacer lo mismo. Tienes que adaptar tu estrategia desde el primer turno.

Por qué lo elegimos Construtor del Reino ofrece una variedad increíble. Gracias a su tablero modular y a las cartas de puntuación aleatorias, nunca jugarás dos veces exactamente a la misma partida, lo que hace que la experiencia siga siendo novedosa durante años.

La regla de la «adyacencia obligatoria» te obliga a construir junto a tus asentamientos existentes siempre que sea posible. Los bloqueos estratégicos y las condiciones de puntuación variables hacen que cada partida sea un nuevo reto. Esta sencilla regla hace que bloquear a tus oponentes resulte extremadamente eficaz. Puedes obligarlos a retirarse a una esquina del mapa en la que no quieren estar.

Mi veredicto: Esto se considera generalmente el «Catan «Killer» para los jugadores empedernidos, ya que premia la habilidad y la capacidad de adaptación por encima de los tirones de dados afortunados.

7. Pandemia [Un juego cooperativo similar a «Catan» centrado en el trabajo en equipo]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Navegador Formato Juego de mesa / Videojuego Año de lanzamiento del juego de mesa 2017 Creador/es Diseñador: Matt Leacock; Editorial: Z-Man Games Características únicas Modo cooperativo, mapa global

Pandemia da un giro radical a la trama. En lugar de luchar entre vosotros, colaboráis para salvar a la humanidad de cuatro enfermedades mortales. Viajáis por todo el mundo, tratáis infecciones y buscáis curas antes de que se acabe el tiempo. Se considera uno de los los mejores juegos cooperativosdisponible.

Aunque no es tan competitivo como Catan, comparte las mecánicas de gestión de la mano y de colección de conjuntos. Tienes que intercambiar cartas con otros jugadores para encontrar curas, de forma similar a como se intercambian recursos para construir carreteras.

La interacción social es intensa, ya que todos debaten cuál es la mejor estrategia para sobrevivir a la siguiente ronda.

Por qué lo elegimos Pandemia transforma el aspecto social de los juegos de mesa. Aúna la negociación y la planificación de Catan y lo convierte en un rompecabezas colectivo en el que se gana o se pierde como equipo.

El juego es trepidante. En cada turno, las enfermedades se propagan y los brotes pueden desencadenar una reacción en cadena de catástrofes. Trabajo en equipo cooperativo en lugar de rivalidad lo convierte en un excelente «limpiador de paladar» después de una partida acalorada de Catan.

Los roles, como el de médico o el de científico, otorgan a cada uno un poder especial en el que se basa la sinergia.

Mi veredicto: Si tu grupo discute demasiado por el Ladrón en Catan, cambia aPandemia. Te obliga a colaborar para ganar.

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8. Las 7 maravillas [Un juego de civilizaciones con mecánica de robo de cartas al estilo de Catan]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas Móvil, PC Formato Juego de mesa / Videojuego Año de lanzamiento del juego de mesa 2020 Creador/es Diseñador: Antoine Bauza; Editorial: Repos Production Características únicas Turnos simultáneos, Maravillas antiguas

Las 7 maravillas te permite construir una civilización antigua en unos 30 minutos. Juegas en el papel de una de las grandes ciudades del mundo antiguo, reuniendo recursos, desarrollando tu poderío militar y construyendo maravillas científicas.

Este juego es similar a Catan porque todo gira en torno a los requisitos de recursos. Para construir una biblioteca, es posible que necesites dos piedras y un vaso. Si no los tienes, puedes comprárselos a tus vecinos.

Esta mecánica de «intercambio entre vecinos» te mantiene al tanto en todo momento de lo que hacen los jugadores que están sentados a tu lado.

Para más información No descuides tu ejército. Aunque te centres en las cartas científicas o en las cartas cívicas azules, tener el ejército justo para superar a tus vecinos te reportará puntos fáciles y les impedirá conseguir fichas de victoria.

El juego utiliza un sistema de selección de cartas. Eliges una carta para jugar y pasas el resto de tu mano al siguiente jugador. La combinación de la selección de cartas y la colección de series, junto con el juego simultáneo, hace que no haya tiempos de espera.

Nunca tendrás que esperar a que le toque el turno a otra persona, porque todos juegan al mismo tiempo. Se adapta perfectamente a grupos de hasta 7 jugadores.

Mi veredicto: Ideal para grupos numerosos que quieran disfrutar de la experiencia de construir una civilización sin tener que dedicarle tres horas.

9. Esplendor [Un juego rápido de estrategia económica similar a Catan]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas PC Formato Juego de mesa / Videojuego Año de lanzamiento del juego de mesa 2019 Creador/es Diseñador: Marc André; Editorial: Space Cowboys Características únicas Componentes de las fichas de póquer, Pura economía

Esplendor ofrece una experiencia muy completa con componentes muy sencillos. Juegas en el papel de un comerciante del Renacimiento que va adquiriendo minas de gemas, medios de transporte y tiendas. El objetivo es conseguir suficientes puntos de prestigio para impresionar a la nobleza.

Elimina elCatan reducir la fórmula a sus elementos económicos más básicos. Se usan fichas (gemas) para comprar cartas. Esas tarjetas sirven como vales para futuras compras. Es un juego de construcción de mazo en el que tu poder de compra aumenta en cada turno.

Si te gusta la sensación de pasar de asentamientos a ciudades para conseguir más recursos, Esplendor esa es la esencia de ese sentimiento.

Por qué lo elegimos Esplendor demuestra que no hacen falta reglas complicadas para disfrutar de un juego de estrategia con profundidad. Se basa exclusivamente en la eficiencia y el momento oportuno, lo que lo convierte en un clásico imprescindible para cualquier noche de juegos.

Los turnos son rapidísimos. O bien te llevas fichas, compras una carta o reservas una carta. La mecánica de juego, clara y táctil, hace que resulte increíblemente satisfactorio manejar las pesadas fichas de estilo póquer que se incluyen en la caja.

Es un juego de economía fácil de aprender, pero difícil de dominar.

Mi veredicto: Esplendor es un juego de calentamiento fantástico. Ofrece la satisfacción de Catan en un compacto formato de 30 minutos, lo que la sitúa entre las Los mejores juegos para una noche de juegos.

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10. Armello [Un juego digital de fantasía al estilo de Catan con intrigas políticas]

Nuestra puntuación 9.1

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Plataformas PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch, Android Formato Videojuego Año de lanzamiento del videojuego 2015 Creador/es Desarrollador/Editor: League of Geeks Características únicas Tablero animado, elementos de juego de rol

Armello es un juego de mesa digital que cobra vida. Se desarrolla en un reino animal fantástico donde el rey ha sido corrompido por la «Podredumbre». Los jugadores eligen héroes de diferentes clanes (Lobos, Conejos, Ratas, Osos) para reclamar el trono mediante la guerra, la diplomacia o la recolección de piedras espirituales.

Parece queCatanse une a un juego de rol.Te desplazas por un mapa hexagonal, conquistando asentamientos y explorando mazmorras. Hay un ciclo de día y noche que influye en el juego, y debes gestionar el oro y la magia como recursos.

Al combinar las tácticas de los juegos de mesa con la evolución de los personajes, ofrece una experiencia que encaja perfectamente con la los mejores juegos de rol puedes jugar en formato digital.

Por qué lo elegimos Armello es uno de los pocos juegos diseñados específicamente desde el principio como un juego de mesa digital. Aprovecha las ventajas de este formato con animaciones y mecánicas de información oculta que serían difíciles de gestionar en un juego físico.

La calidad de la producción es increíble. Mecánicas híbridas de juego de mesa y rol combina la estrategia por turnos con el combate con cartas.

Los personajes cuentan con estadísticas y condiciones de victoria únicas, lo que ofrece una gran variedad. Puedes jugar online contra amigos o desconocidos en una partida que parece un cuento animado.

Mi veredicto: Armello es perfecto para los aficionados a los videojuegos que buscan la experiencia de un juego de mesa con el atractivo visual que solo un videojuego puede ofrecer.

11. Monopoly [Un juego de comercio al estilo de Catan para jugadores ocasionales]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 Formato Videojuego / Juego de mesa Año de lanzamiento del juego de mesa 2022 Creador/es Desarrollador: Asobo Studio; Editor: Ubisoft Características únicas Tablero de juego 3D, Reglas de la casa

Todo el mundo sabeMonopoly, peroMonopoly Plus da vida al clásico juego de mesa en formato digital. Cuenta con una ciudad en 3D en el centro del tablero que va cambiando a medida que juegas. Es el juego de intercambio y compraventa de propiedades por excelencia que ha inspirado a generaciones.

Es el antecesor de De Catan mecánicas de juego. La esencia del juego es la negociación: intercambiar propiedades para conseguir el monopolio y poder construir casas.

Si te gustan las conversaciones del tipo «Te daré esto a cambio de aquello» en Catan, Monopoly se centra exclusivamente en esa interacción.

Por qué lo elegimos Monopoly Plus sigue siendo el juego de intercambio más accesible del mundo. La versión digital agiliza considerablemente el juego, al eliminar la tediosa tarea de contar dinero en efectivo, lo que lo convierte en una opción ideal para una velada de juegos rápida.

La versión digital resuelve muchas de las quejas sobre el juego físico, ya que se encarga de los cálculos y aplica las reglas al instante. Una adaptación digital fiel con una presentación dinámica hace que sea divertido de ver. Admite reglas personalizadas, así que si juegas con «dinero de la casilla de aparcamiento gratuito», el juego lo admite.

Mi veredicto:AunqueCatan es más estratégico, Monopoly Plus es ideal para una velada informal y nostálgica con amigos que no están preparados para reglas complicadas.

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12. La batalla de Polytopia [Un juego de civilización al estilo de Catan para partidas rápidas]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas Móvil, PC, macOS, Linux, Nintendo Switch Formato Videojuego Año de lanzamiento del videojuego 2020 Creador/es Desarrollador/Editor: Midjiwan AB Características únicas Arte low poly, 4 veces más rápido

La batalla de Polytopiaes uno de losLos 4 mejores juegos de estrategia 4X (Explorar, Expandirse, Explotar, Exterminar) reducido a lo estrictamente imprescindible. Eliges una tribu, exploras un mapa cuadriculado, recoges recursos y conquistas aldeas.

Da la sensación de ser un juego trepidante y con mucho combate Catan. Tienes que gestionar constantemente los recursos (estrellas) para investigar tecnología o construir unidades.

La exploración del mapa y la recolección de recursos en diferentes tipos de terreno (bosques, montañas, agua) resultarán familiares al instante para un Catanjugador.

Para más información En las primeras fases del juego, da prioridad a la economía frente al aspecto militar. Comprar la tecnología «Aduanas» y colocarlas cerca de los puertos genera una gran cantidad de estrellas por turno, lo que alimentará tu ejército en las últimas fases del juego.

La belleza dePolytopiaes su velocidad.La jugabilidad de 4X en partidas breves te permite completar una guerra de civilizaciones completa en 30 minutos. Cuenta con controles intuitivos y tribus diferenciadas con una estética única.

Puedes jugar contra la IA o en modo multijugador, lo que lo hace perfecto para los desplazamientos diarios o los descansos rápidos. Este título demuestra que el los mejores juegos indie puede rivalizar con los títulos de gran presupuesto en cuanto a profundidad estratégica.

Mi veredicto: Si te apetece sentir la emoción de construir un imperio, pero solo tienes 20 minutos, La batalla de Polytopia es el mejor juego del mercado.

13. Qué pequeño es el mundo [Un juego de control de territorios al estilo de Catan con razas fantásticas]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas PC, móvil Formato Juego de mesa / Videojuego Año de lanzamiento del juego de mesa 2020 Creador/es Diseñador: Philippe Keyaerts; Editorial: Days of Wonder Características únicas Mecánica de declive, combinaciones de razas

In Qué pequeño es el mundo, el tablero es simplemente demasiado pequeño para todos. Eliges razas fantásticas, como los orcos voladores o los hombres-rata marineros, e intentas conquistar regiones para ganar monedas. El problema es que tu civilización acaba desapareciendo, y debes elegir una nueva para seguir luchando.

Esto despierta el lado agresivo de Catan. Se trata únicamente de controlar el territorio. Miras el mapa, buscas el punto más débil y lo conquistas. Los constantes cambios en las relaciones de poder mantienen a todo el mundo en vilo, de forma similar a como el título de la carrera más larga cambia de manos en Catan.

Esta caótica mezcla de poderes lo distingue de las obras serias los mejores juegos de fantasía apostando por la estrategia pura y la agresividad.

Por qué lo elegimos Qué pequeño es el mundo cuenta con una mecánica única denominada «Declive». Enseña a los jugadores que, a veces, para ganar es necesario desprenderse de lo que uno ha construido: una valiosa lección estratégica que lo distingue de los juegos de construcción de imperios habituales.

El ciclo de juego consiste en expandir tu raza activa hasta que se extienda en exceso y, a continuación, hacerla entrar en «declive» para ganar puntos pasivos mientras inicias una nueva invasión.

Un nivel de control de área de ligero a medio, combinado con divertidas jugadas asimétricas, garantiza una gran rejugabilidad. Es colorida, brutal y divertida.

Mi veredicto: Qué pequeño es el mundo es un juego fantástico para los jugadores a los que les gusta el enfrentamiento directo y adaptarse a un tablero en constante cambio.

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14. A lo largo de los siglos [Un juego de construcción de civilizaciones similar a la estrategia a largo plazo de Catan]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas PC, móvil Formato Juego de mesa / Videojuego Año de lanzamiento del juego de mesa 2017 Creador/es Diseñador: Vlaada Chvátil; Editorial: Czech Games Edition Características únicas Sin mapa, Civilization basado en cartas

A lo largo de los siglos Es considerado por muchos como uno de los mejores juegos de mesa de civilización jamás creados. En él, debes guiar a una civilización desde la Antigüedad hasta la era moderna, gestionando la ciencia, la cultura, el ejército y la alimentación.

Profundiza en el aspecto del «desarrollo» de Catan. Aunque no hay ningún mapa sobre el que basarse, la gestión de recursos es increíblemente compleja. Debes encontrar el equilibrio entre la felicidad de tu población y tu necesidad de recursos, todo ello mientras fichaban a líderes como Julio César o Bill Gates.

Para más información No subestimes tu poderío militar. No hace falta que seas el más fuerte, pero si eres el más débil, los demás jugadores te atacarán con agresiones y guerras que pueden arruinar tu economía.

El juego requiere mucha estrategia. Construcción de civilizaciones con recursos detallados y decisiones estratégicas proporciona un crujido muy agradable.

La versión digital es excepcionalmente buena porque se encarga de todo el tedioso trabajo administrativo por ti. Es un juego a largo plazo, pero cada decisión tiene un gran impacto.

Mi veredicto: Para los jugadores que buscan una experiencia épica en la que construir una nación desde cero, A lo largo de los siglos es la prueba definitiva de habilidad.

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15. Edad de Piedra [Un juego de gestión de recursos al estilo de Catan ambientado en la Prehistoria]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas PC, móvil, Switch Formato Juego de mesa / Videojuego Año de lanzamiento del juego de mesa 2018 Creador/es Diseñador: Michael Tummelhofer; Editorial: Hans im Glück Características únicas Colocación de trabajadores, Recogida de dados

Edad de Piedra es un juego de colocación de trabajadores que parece un pariente directo de Catan. Diriges una tribu de personas prehistóricas y las envías al bosque a por leña, a la cantera a por piedra o al río a por oro.

Utiliza dados para determinar los recursos, igual que Catan. Sin embargo, puedes reducir la influencia del azar. Si envías a 3 trabajadores al bosque, tiras 3 dados. Este sistema de gestión de riesgos me resulta muy familiar. A continuación, utilizas esos recursos para construir cabañas (puntos) o comprar cartas de civilización.

Por qué lo elegimos Edad de Piedra es el equilibrio perfecto entre la suerte y la estrategia. Te permite lanzar montones de dados (lo cual es divertido), pero te ofrece herramientas para controlar el resultado, lo que resuelve una queja habitual sobre Catan.

La jugabilidad es intuitiva. Un clásico juego de colocación de trabajadores con recolección de recursos mediante dados facilita la enseñanza.

Tienes que alimentar a tu tribu en cada ronda, lo que añade una presión de supervivencia que te mantiene concentrado. Se trata de un juego de economía equilibrado en el que cada turno se toman decisiones importantes.

Mi veredicto: Edad de Piedra a menudo se le llama el «El asesino de Catan«…» porque ofrece una mecánica similar de recolección de recursos, pero con una gestión más estratégica de la mala suerte.

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16. Azul [Un precioso juego de colocación de fichas al estilo de Catan para los amantes de la estrategia]

Nuestra puntuación 8.2

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Formato Juego de mesa Año de lanzamiento del juego de mesa 2021 Creador/es Diseñador: Michael Kiesling; Editorial: Plan B Games Características únicas Estrategia abstracta, componentes de alta calidad

Azul es un juego de estrategia abstracto en el que te pones en la piel de un artesano encargado de alicatar las paredes de un palacio portugués. Debes ir seleccionando azulejos de colores de las fábricas comunes y colocarlos en tu tablero para sumar puntos.

Recoge el aspecto de «bloqueo» de Catan Es precioso. Hay que estar atento a las fichas que necesitan tus rivales. Si te quedas con las fichas rojas que ellos quieren, les obligas a recibir penalizaciones. Es un juego de «hate-drafting» disfrazado de un precioso rompecabezas.

Para más información Ten cuidado con la penalización por «línea de suelo». A veces es mejor quedarse con menos puntos en tu turno si eso obliga a tu rival a quedarse con un montón de fichas que no puede usar, lo que le hará perder puntos.

Las piezas son unas bonitas baldosas de resina de gran tamaño. Crea impresionantes mosaicos seleccionando y colocando con cuidado azulejos de colores. Cada movimiento cuenta mientras compites por completar los patrones de la forma más eficaz posible.

Es fácil de aprender, pero ofrece una jugabilidad táctica profunda que premia la previsión.

Mi veredicto: Si te gusta el rompecabezas espacial de De Catanconfiguración de la tabla,Azul se centra exclusivamente en la creación de patrones y en bloquear al oponente.

17. March Koro [Un juego de dados de construcción de ciudades al estilo de Catan con un toque moderno]

Nuestra puntuación 8.7

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Formato Juego de mesa Año de lanzamiento del juego de mesa 2020 Creador/es Diseñador: Masao Suganuma; Editorial: Grounding Características únicas Juego de cartas ambientado en una ciudad, con partidas rápidas de dados

March Koro podría decirse que es el juego más parecido a Catan en esta lista en cuanto a mecánica. Eres el alcalde de una ciudad y compras cartas que representan edificios como panaderías, campos de trigo y cafeterías.

El bucle principal es idéntico a Catan: Tira los dados, gana dinero según el número que salga y compra cosas. Algunos edificios se activan en tu turno, otros en el turno de tus oponentes (como De Catan (generación de recursos). Provoca esa misma descarga de dopamina cuando sale tu número.

Para más información March Koroes, en esencia,Catan. Simplifica la experiencia, eliminando la preparación del tablero, pero manteniendo intacta la emoción de tirar los dados y generar ingresos.

Suena más rápido que Catan y utiliza cartas en lugar de un tablero. A Un juego de estrategia de construcción de ciudades de partida rápida que combina la gestión de recursos con mecánicas basadas en los dados.

Amplías tu ciudad, desbloqueas lugares emblemáticos y combinas la suerte con la planificación. Es divertido y muy fácil de montar.

Mi veredicto: Si quieres «Catan «en 20 minutos», con un diseño adorable y un ambiente urbano japonés, March Koroesa es la respuesta.

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Mi opinión general sobre juegos similares a Catan

Entonces, ¿cuál de estos juegos similares a Catan ¿Deberías comprarlo? Depende totalmente de con quién juegues.

Para familias y jugadores ocasionales → Billete para viajar . Sustituye la complejidad de los recursos por una sencilla combinación de colores, sin perder por ello la diversión de bloquear a los oponentes.

→ . Sustituye la complejidad de los recursos por una sencilla combinación de colores, sin perder por ello la diversión de bloquear a los oponentes. Para los amantes de los juegos de estrategia → Terraformar Marte . Se basa en el motor económico de Catan y lo convierte en una experiencia de estrategia a gran escala y de carácter científico.

→ . Se basa en el motor económico de Catan y lo convierte en una experiencia de estrategia a gran escala y de carácter científico. Para los aficionados a los videojuegos → Armello. Da vida al espíritu de los juegos de mesa mediante animaciones, elementos de los juegos de rol y un mundo lleno de vida.

Sea cual sea tu estilo, aquí hay un juego que refleja el espíritu de Catan sin dejar de aportar su propio toque personal. Explora las opciones y encuentra la que mejor se adapte a tu mesa o a tu configuración digital.

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