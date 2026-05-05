Die 13 besten PS5-RPGs im Jahr 2026: Es erwarten dich epische Abenteuer

Das BestePS5 Rollenspiele zeigen mir immer wieder, wie sehr die PlayStation 5 noch zu bieten hat. Jedes einzelne entführt dich in eine Welt, die wie geschaffen ist für lange Nächte voller Kämpfe, Entscheidungen und Erkundungen.

Ich habe 42 Stunden damit verbracht, Updates zu prüfen, Spiele zu testen und mich mit anderen Spielern auszutauschen, um Titel zu finden, die auch im Jahr 2026 noch spannend sind.

Freuen Sie sich auf eine Mischung aus Final Fantasy Klassiker und gewagte Action-RPG-Experimente. Jeder Titel hier gibt dir einen Grund, weiterzuspielen. Lass uns das nächste Abenteuer finden, das zu deinem Stil passt und dir Zeitverschwendung erspart.

Unsere Top-Empfehlungen für PS5-RPGs

Diese drei Spiele zeigen, warum die PlayStation 5 ist ein Traum für jeden RPG-Fan. Jedes Spiel vermittelt eine ganz eigene Atmosphäre und verbindet clevere Kampfkonzepte mit Geschichten, die noch lange nachwirken, nachdem man den Controller aus der Hand gelegt hat.

God of War Ragnarök (2022) – Eine düstere nordische Saga voller umfangreicher Verbesserungen des Kampfsystems und einer bewegenden Vater-Sohn-Reise. Atemberaubende Welten und ausgefeilte Spielmechaniken machen es zu einem Action-RPG, das man unbedingt spielen muss. Cyberpunk 2077 (2022) – Eine neonfarbene offene Welt, die endlose Möglichkeiten bietet. Dank der jüngsten Updates hat sich Night City zu einem wirklich großartigen Spielplatz entwickelt, auf dem sich jede Mission neu anfühlt – selbst für erfahrene Spieler PS4 Spieler, die zu PS5. Baldur’s Gate 3 (2023) – Umfangreiche Charakteranpassungsmöglichkeiten, taktische rundenbasierte Kämpfe und Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte tatsächlich beeinflussen. Es ist das legendäre Tabletop-Erlebnis, neu aufgelegt für PlayStation.

Scrolle weiter, um alle Titel zu entdecken, die es auf unsere vollständige Liste der besten geschafft haben PS5 RPGs und finde heraus, welches Abenteuer deine nächste freie Zeit in Anspruch nehmen soll.

Die 13 besten PS5-RPGs, die jeder Spieler ausprobieren sollte

Ich habe diese Spiele danach bewertet, wie viel Spaß sie machen, wie gut die Handlung ist, wie ausgereift das Kampfsystem insgesamt ist und worüber in der Community dieses Jahr noch immer gesprochen wird. Wie viele davon hast du schon gespielt?

1. God of War Ragnarök [Das beste filmische Action-RPG auf der PS5]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Art des Spiels Action-Adventure, Rollenspiel Plattformen PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2022 Urheber Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~25 Stunden Hauptstory / ~60 Stunden für Perfektionisten Was mir gefallen hat Intensive Kämpfe, emotionale Geschichten, atemberaubende nordische Welten

Vom allerersten Bild an, God of War Ragnarök fesselt mich mit einer filmischen Erzählweise, die sich lebendig anfühlt. Die nahtlose Kamerafahrt in einer einzigen Einstellung zieht mich tief in ihren Bann in eine Welt, die tief in der nordischen Mythologie verwurzelt ist, während das Kampfsystem sowohl Strategie als auch Reflexe belohnt. Die Reise von Kratos und Atreus geht emotional unter die Haut, mit einer Charakterentwicklung, die es mit Blockbustern aufnehmen kann.

Dieses Spiel zu spielen ist der pure Adrenalinkick. Mir gefällt besonders, wie sich jeder Axtschlag und jede Ausweichbewegung gewichtig und bewusst anfühlt. Die Vielfalt der Gegner hält mich auf Trab, und dank des Fertigkeitenbaums und der Charakteroptionen kann ich meinen Spielstil ganz nach meinen Vorstellungen gestalten.

Einige Bosskämpfe können ziemlich knifflig sein, aber genau das macht den Reiz aus. Die Barrierefreiheits-Einstellungen sind großzügig gestaltet, sodass auch diejenigen, die noch keine „Souls“-Veteranen sind, das Spiel in vollen Zügen genießen können.

Warum wir uns dafür entschieden haben Jedes Einzelbild, jeder Kampf und jede Entscheidung wirkt wie maßgeschneidert für PlayStation 5. Die Spieler erleben ein filmisches RPG-Erlebnis mit unglaublich intensiver Immersion.

Die Grafik ist atemberaubend auf PS5, wobei jeder schneebedeckte Berg und jedes brennende Dorf in atemberaubender Detailtreue dargestellt wird. Der Soundtrack trifft genau den richtigen Ton und unterstreicht sowohl die Spannung während der Kämpfe als auch die ruhigen Momente. Visuelle Effekte wie magische Runen, die mitten im Kampf leuchten, und filmreife Zeitlupen-Angriffe lassen die Welt lebendig wirken.

Mein Fazit: God of War Ragnarök ist der Inbegriff von storybasierte Action-RPGs, ideal für alle, die eine fesselnde Geschichte, atemberaubende Grafik und Kämpfe lieben, die sich wirklich lohnenswert anfühlen.

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Was sagen die Spieler dazu?

gamerrrOdin134

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Die Kämpfe machen unglaublich viel Spaß, und die Bosskämpfe gehören zu den besten, die ich je gespielt habe. Jede Welt sieht fantastisch aus, und ich konnte den Controller einfach nicht aus der Hand legen.

2. Cyberpunk 2077 [Das beste Open-World-RPG-Abenteuer für PS5]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Art des Spiels Open-World-Action-RPG Plattformen PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2022 Urheber CD PROJEKT RED Durchschnittliche Spielzeit ~25 Stunden Hauptstory / ~100 Stunden für Perfektionisten Was mir gefallen hat Eine fesselnde Welt, abwechslungsreiche Questreihen, Anpassungsmöglichkeiten

Cyberpunk 2077 entführt dich in eine weitläufige, neonbeleuchtete offene Welt voller Chaos und Chancen.

Die Geschichte entführt dich nach Night City, wo Entscheidungen wirklich zählen und deine Charakteroptionen reichen von kybernetischen Implantaten bis hin zu Kampfspezialisierungen. Jede Gasse birgt Geheimnisse, und jede Dialogentscheidung kann deinen Weg beeinflussen. Wenn du auf der Suche nach Spiele wieCyberpunk 2077… dieses Modell setzt Maßstäbe.

Ich habe Stunden damit verbracht, die Welt zu erkunden und auf eine Weise zu kämpfen, wie ich es mir nur vorstellen konnte. Das Kampfsystem macht richtig Spaß, egal ob man lieber mit Waffen, heimlich oder mit Augment-basierten Kräften kämpft. Die Missionen ermöglichen es mir, zu experimentieren, ohne mich für kreative Ansätze bestraft zu fühlen. Das Verrückte daran ist, dass selbst auf PS5, aber durch die Patches ist es insgesamt wirklich gut geworden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Größe und Freiheit von Night City sind unübertroffen PlayStation 5, das den Spielern ein Abenteuer garantiert, das ebenso cool wie individuell anpassbar ist.

Die Stadt selbst ist ein wahrer Augenschmaus mit ihren leuchtenden Neonlichtern, hoch aufragenden Wolkenkratzern und dem abwechslungsreichen Wetter – vor allem, wenn man mit einem Gaming-Monitor für ein intensives Spielerlebnis. Der Soundtrack verbindet Synthwave mit kantigen Beats und sorgt so für die perfekte Stimmung. Lichteffekte wie Neonreflexe und Kampfblitze unterstreichen das Action-RPG-Feeling.

Mein Fazit:Cyberpunk 2077ist, dassein umfangreiches Open-World-Rollenspiel wo jede Entscheidung zählt – ideal für Spieler, die Wert auf umfassende Anpassungsmöglichkeiten und stundenlange Erkundung legen.

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Was sagen die Spieler dazu?

Neon_Samurai

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Night City ist unglaublich fesselnd. Die überraschenden Wendungen in der Handlung haben mich in ihren Bann gezogen, und dank der vielfältigen Spielmöglichkeiten fühlte sich jeder Durchlauf anders an.

3. Baldur’s Gate 3 [Das beste PS5-RPG mit entscheidungsorientiertem Spielverlauf]

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Art des Spiels Rundenbasiertes Rollenspiel Plattformen PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2023 Urheber Larian Studios Durchschnittliche Spielzeit ~75 Stunden Hauptstory / ~150 Stunden für Perfektionisten Was mir gefallen hat Umfassende Charaktererstellung, reaktive Handlung, taktische Kämpfe

Baldur’s Gate 3 setzt neue Maßstäbe für rundenbasierte Rollenspiele mit beispielloser Spielfreiheit. Jede Entscheidung hinterlässt Spuren in der Geschichte und in der Welt.

Das Spiel verbindet taktische Kämpfe mit einer facettenreichen Fantasy-Geschichte, was ein Traum für Fans klassischer RPG-Reihen ist, die das Gefühl haben möchten, dass jede Entscheidung zählt. Dank Gruppenmanagement, Charaktererstellung und verzweigten Handlungssträngen spielst du nie zweimal auf dieselbe Weise.

Wenn ich das Spiel spiele, habe ich das Gefühl, mein eigenes Abenteuer zu erleben. Die Zugänglichkeit ist für Neulinge im Bereich der rundenbasierten Spielmechanik gut, während erfahrene RPG-Spieler sich in tiefgreifende taktische Entscheidungen vertiefen können. Fans, die mehr wollen Spiele wieBaldur’s Gate 3 werden in ähnlichen Titeln das gleiche Maß an Kreativität und Freiheit vorfinden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Kombination aus Spielerfreiraum, taktischen Kämpfen und einer fesselnden Geschichte macht es zu einem herausragenden Rollenspiel auf PlayStation 5.

Mein Fazit:Baldur’s Gate 3 ist das ultimative, auf Entscheidungen basierende Rollenspiel, ideal für PS5 Spieler, die sich tiefgehende Strategien und verzweigte Handlungsstränge wünschen.

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Was sagen die Spieler dazu?

Würfelroller 90

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Jede Entscheidung fühlt sich bedeutungsvoll an. Der taktische Kampf und die verzweigten Handlungsstränge haben mich Hunderte von Stunden lang gefesselt.

4. Horizon: Forbidden West [Beste Open-World-Erkundung auf der PS5]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Art des Spiels Action-Adventure-RPG Plattformen PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2022 Urheber Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~30 Stunden Hauptstory / ~60 Stunden für Perfektionisten Was mir gefallen hat Kämpfe zwischen mechanischen Kreaturen, eine üppige offene Welt, eine fesselnde Geschichte

Horizon: Forbidden West verbindet Erkundung mit spannenden Kämpfen gegen riesige Roboter-Ungeheuer. Aloys Reise steckt voller befriedigender Momente, die jede Konfrontation zu einem unvergesslichen Erlebnis machen, was Horizontunter denDie besten RPG-Spieleerhältlich beiPlayStation 5.

Ich liebe es, wie Das Kampfsystem schafft einen Ausgleich zwischen Strategie und Action. Ausweichen, Zielen und die Nutzung der Umgebung sorgen dafür, dass jeder Kampf spannend bleibt. Manche Bosse können sich zwar etwas eintönig anfühlen, doch die Vielfalt an Waffen und Charakteroptionen sorgt für Abwechslung im Spielverlauf. Dank intuitiver Spielmechaniken und optionaler Tutorials können auch Gelegenheitsspieler ihren Spaß daran haben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Spiel verbindet ein riesiges Open-World-Design mit einem spannenden Kampfsystem und bietet so ein maximales Spielerlebnis PS5 Hardware für ein fesselndes Action-RPG-Abenteuer.

Grafisch glänzt das Spiel durch PS5 with lebendige Details und atemberaubende PartikeleffekteDie mechanischen Kreaturen sehen unglaublich aus, und die Beleuchtung bei Sonnenaufgang oder stürmischem Wetter verleiht der Fantasiewelt zusätzliche Tiefe. Der Soundtrack? Er unterstreicht sowohl die Spannung als auch den Triumph perfekt.

Mein Fazit: Horizon: Forbidden West ist ein absolutes Muss für Spieler, die nach atemberaubenden Welten und Kämpfen suchen, bei denen sich Kreativität auszahlt.

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5. Elden Ring [Das beste PS5-Open-World-RPG im Souls-Stil]

Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2022 Urheber FromSoftware / Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~50 Stunden Hauptstory / ~130 Stunden für Perfektionisten Was mir gefallen hat Weite Welt, freie Spielweise, anspruchsvolle Kämpfe

Elden Ring übernimmt das von „Souls“ inspirierte Kampfsystem und verlegt es in eine nahtlos verbundene offene Welt, was den Spielern die Freiheit gibt, das Spiel in ihrem eigenen Tempo zu erkunden. Fans, die Spiele wieElden Ring werden dieses Gefühl von Entdeckung und Freiheit zu schätzen wissen. Die Geschichte ist geheimnisvoll und düster, während die Welt dazu einlädt, sie ohne aufdringliche Questmarkierungen zu erkunden.

Das Spiel fühlt sich rau und intensiv an. Jedes Duell erfordert Timing und Präzision, und Mit den Charakteroptionen kann ich meine Builds auf Nahkampf, Magie oder Hybridstile zuschneiden. Manche Abschnitte können sich brutal schwer anfühlen, aber das gehört zur Herausforderung von Souls einfach dazu. Ich habe Tage damit verbracht, die Spielmechaniken zu erkunden und zu meistern, und glaubt mir, jeder Sieg ist wirklich befriedigend.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die riesige offene Welt und das anspruchsvolle Kampfsystem sind perfekt für PS5 Spieler, die Freiheit und intensives Spielerlebnis suchen.

Grafisch gesehen,Der Stil verbindet Realismus mit künstlerischem Flair; es bietet düstere, eindringliche Landschaften und epische Ausblicke. Der Soundtrack ist minimalistisch, aber perfekt auf Spannung und Ehrfurcht abgestimmt. Die Boss-Designs bestechen durch fantasievolle Effekte, wodurch sich jede Begegnung episch anfühlt.

Mein Fazit:Elden Ring ist ein legendäres Action-Rollenspiel, ideal für Hardcore-Spieler, die eine herausfordernde, weitläufige Welt erobern möchten.

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6. Like a Dragon: Infinite Wealth [Das beste moderne JRPG für PS5]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Art des Spiels Rundenbasiertes JRPG Plattformen PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2024 Urheber Ryu ga Gotoku Studio / SEGA Durchschnittliche Spielzeit ~60 Stunden Hauptstory / ~100 Stunden für Perfektionisten Was mir gefallen hat Absurder Humor, tiefgründige rundenbasierte Kämpfe, abwechslungsreiche Nebenaktivitäten

Like A Dragon: Unendlicher Reichtum trifft mitten ins Herz – mit einer Mischung aus Herzlichkeit und Humor. Das rundenbasierte Kampfsystem ist tiefgründig und dennoch leicht zugänglich. Jeder Spieler hat die Möglichkeit, Strategien zu entwickeln und zu experimentieren.

Darüber hinaus, Die Welt steckt voller skurriler Nebenschauplätze und unvergesslicher Charaktere. Fans von fantasievollen Geschichten, die sowohl Humor als auch Drama schätzen, werden endlose Freude daran haben, dieses lebendige Universum zu erkunden – ganz ähnlich wie Spieler, die fesselnde Einzelspieler-Spiele auf einer Geschichte aufbauend.

Ich habe stundenlang die Charakteroptionen durchforstet, einzigartige Strategien für Kämpfe entwickelt und mich dabei in absurden Nebenquests verloren. Die Geschichte schafft es, Komik und emotionale Momente miteinander in Einklang zu bringen, auch wenn sich manche Nebeninhalte etwas eintönig anfühlen können. Dennoch ist das Gameplay wirklich gut und flexibel genug, um sowohl Gelegenheits- als auch Hardcore-RPG-Fans gleichermaßen anzusprechen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Kombination aus rundenbasierten Kämpfen, skurrilen Aktivitäten und fesselnder Erzählung schafft ein Abenteuer, das ganz auf PlayStation 5.

Grafisch gesehen ist das PS5 Das Upgrade erweckt jede neonbeleuchtete Gasse und jede belebte Straße zum Leben. Charaktermodelle sind ausdrucksstark, und die Lichteffekte unterstreichen sowohl die komischen als auch die dramatischen Momente. Der Soundtrack passt sich perfekt der Stimmung an, wodurch sich meine Erkundungstouren dynamisch und lebendig anfühlen.

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7. Final Fantasy VII: Rebirth [Das beste PS5-RPG – ein neu interpretierter Klassiker]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2024 Urheber Square Enix Durchschnittliche Spielzeit ~40 Stunden Hauptstory / ~80 Stunden für Perfektionisten Was mir gefallen hat Erweiterte Spielwelt, hybride Kämpfe, Charakterentwicklung

Final Fantasy VII: Rebirth eerweitert das klassische Universum zu einer atemberaubenden Welt, ohne dabei den Kern der Geschichte zu verändern. Das Kampfsystem verbindet rasante Action mit taktischer Tiefe, sodass du mit Charakteroptionen und Teamzusammensetzungen experimentieren kannst, was ihm einen Hauch von Hack-and-Slash-Spiele neben der traditionellen RPG-Strategie.

Das Spiel zu spielen ist ein Erlebnis. Ich habe 17 Stunden damit verbracht, mich durch weitläufige Städte und Wildnisgebiete zu bewegen, meine Ausrüstung anzupassen und gegen Gegner im Stil von „Monster Hunter“ zu kämpfen. Die Steuerung fühlt sich flüssig an PS5, auch wenn einige Probleme mit dem Spieltempo in den ersten Abschnitten das Spiel etwas verlangsamen können. Dennoch bietet das Spiel sowohl wirklich gute Action als auch strategische Momente, die RPG-Puristen zufriedenstellen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es verbindet filmisches Storytelling mit dynamischen Kämpfen, die dir ein PlayStation 5 Ein Rollenspiel, das nostalgisch wirkt und gleichzeitig frisch anmutet.

Die Grafik ist wunderschön, mit fotorealistischen Umgebungen und magischen Effekten die den Zaubersprüchen eine besondere Wirkung verleihen. Der Soundtrack ist klassisch und doch neu interpretiert, und die Zwischensequenzen sorgen für filmreife Spannung. Licht-, Schatten- und Partikeleffekte verleihen jedem Kampf das gewisse Etwas und lassen die Welt lebendig wirken.

Mein Fazit: Final Fantasy VII: Rebirth ist die perfekte Mischung aus dem Charme der klassischen Serie und der Spannung eines modernen Action-RPGs.

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8. Demon’s Souls [Das anspruchsvollste Souls-ähnliche RPG für die PS5]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2020 Urheber FromSoftware / SIE Japan Studio / Bluepoint Games Durchschnittliche Spielzeit ~15 Stunden Hauptstory / ~30 Stunden für Perfektionisten Was mir gefallen hat Atemberaubende Grafik, packende Kämpfe, stimmungsvolle Spielwelt

Demon’s Souls kehrt mit einemeine visuelle Überarbeitung der nächsten Generation, die ein legendäres Rollenspiel neu erfindet für PS5und sich damit eine ganz andere Identität zu schaffen als klassische JRPGs und zählt nach wie vor zu den einflussreichsten Rollenspielen, die je entwickelt wurden. Sein anspruchsvolles, aber lohnendes Kampfsystem stellt jede Entscheidung auf die Probe, während atmosphärische Welten die Spieler in eine düstere, gotische Fantasiewelt entführen.

Das Spiel fühlt sich sehr intensiv an. Ich bin unzählige Male an tückischen Endgegnern und Umgebungsfallen gestorben, und doch fühlt sich jeder Erfolg einfach großartig an. Der Schwierigkeitsgrad des Spiels ist hoch, und die Zugänglichkeit ist bewusst eingeschränkt, was manche vielleicht frustrieren mag, aber genau das macht den Reiz der „Souls“-Reihe aus. Das Anpassen der Charakterkonfigurationen und das Experimentieren mit Waffen sorgen dafür, dass die Kämpfe immer wieder spannend bleiben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die nahtlose Verbindung aus anspruchsvollen Kämpfen und beeindruckender Grafik macht es zu einem Maßstab für Rollenspiele auf PlayStation 5.

Grafisch gesehen,Demon’s Souls blendet weiterPS5, mit atemberaubender Beleuchtung, realistischen Texturen und fesselndem Sound, der die Spannung noch steigert. Partikeleffekte beim Wirken von Zaubersprüchen und bei Bosskämpfen sorgen für unvergessliche filmreife Momente, die einem noch lange im Gedächtnis bleiben.

Mein Fazit:Demon’s Souls ist ein absolutes Muss für Seelen Fans, die auf der Suche nach hochspannenden Abenteuern und einer wunderschön düsteren Fantasy-Welt sind.

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9. Final Fantasy XVI [Das beste actionlastige JRPG auf der PS5]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2023 Urheber Square Enix Durchschnittliche Spielzeit ~25 Stunden Hauptstory / ~60 Stunden für Perfektionisten Was mir gefallen hat Filmreife Eikon-Kämpfe, eine ausgereifte Handlung, flüssige Kämpfe

Final Fantasy XVI führt die Serie in eine reife, politisch brisante Erzählung und verwandelt das Kampfsystem in ein rasantes, actionreiches Erlebnis. Die Geschichte beleuchtet Konflikte und das Erbe in einer detailreichen Fantasiewelt, die lebendig und dynamisch wirkt.

Ich habe tagelang Builds getestet und mit Kombinationen experimentiert. Die Kämpfe sind spannend und reaktionsschnell, mit derselben Intensität, die man auch in tolle Kampfspiele, aber mit einer zusätzlichen RPG-Tiefe, auch wenn manche vielleicht die rundenbasierte Taktik vermissen werden.

Das Spiel verbindet spektakuläre Action mit der Tiefe eines Rollenspiels und bietet beides Einzelspieler- und nichtlineare Abenteuerelemente. Es gibt jede Menge Nebeninhalte. Sowohl Gelegenheitsspieler als auch Hardcore-Spieler finden hier reichlich zu entdecken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Kombination aus rasanten Kämpfen und einer facettenreichen Handlung sorgt für ein optimales Spielerlebnis PlayStation 5 Leistung. Es ist ein so tiefgehendes und spannendes Rollenspiel-Erlebnis.

Optisch ist das Spiel atemberaubend auf PS5, mit detailreichen Charaktermodellen und weitläufigen Landschaften. Der Soundtrack steigert die Spannung, während filmreife Kameraeinstellungen während der Kämpfe die Welt zum Leben erwecken. Jede Zwischensequenz wirkt dynamisch und ausgefeilt.

Mein Fazit: Final Fantasy XVI ist ideal für Spieler, die sich nach Action-RPG-Kämpfen mit einer reifen, fesselnden Geschichte sehnen.

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10. Diablo IV [Das beste PS5-RPG mit düsterem Loot-System]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Art des Spiels Action-RPG, Beute-basiert Plattformen PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2023 Urheber Blizzard Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~20 Stunden Hauptstory / ~70 Stunden für Perfektionisten Was mir gefallen hat Fesselnde Beute, gemeinsame Spielwelt, flexible Klassen

Diablo IV kehrt mit einem Eine offene Welt voller Dungeons und einem fantastischen Beutesystem. Das Kampfsystem ist packend und macht richtig Spaß – ideal für Einzelspieler oder zum gemeinsamen Spielen mit anderen online.

Das Spiel macht süchtig. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, die Welt zu erkunden, Level zu farmen und verschiedene Builds auszuprobieren. Die Welt wirkt gefährlich und doch einladend, auch wenn sich manche Bosse etwas eintönig anfühlen können.

Die Vielfalt an Charakteroptionen und Kampfstilen sorgt dafür, dass sowohl Gelegenheitsspieler als auch Hardcore-Spieler viel Spielraum zum Experimentieren, auch wenn dies weit entfernt ist von klassische Ego-Shooter auf Präzisionsschießen ausgerichtet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Mischung aus fesselnden Beutegegenständen, intensiven Kämpfen und einer riesigen offenen Welt garantiert ein packendes RPG-Abenteuer, das optimiert ist für PlayStation 5.

Grafisch gesehen,Diablo IV sieht toll aus auf PS5, mit detailreichen Umgebungen und stimmungsvoller Beleuchtung, die jedes Dungeon-Abenteuer zu einem spannenden Erlebnis machen. Der Soundtrack verleiht jeder Begegnung Spannung und Nervenkitzel, was perfekt zur Fantasy-Kulisse passt.

Mein Fazit: Diablo IV ist perfekt für Spieler, die es lieben, Beute zu sammeln und epische Abenteuer im Koop-Modus oder im Einzelspielermodus zu erleben.

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11. The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition [Das beste storybasierte Open-World-RPG auf der PS5]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Art des Spiels Action-Adventure-RPG Plattformen PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2022 (PS5-Veröffentlichung der nächsten Generation) Urheber CD PROJEKT SA Durchschnittliche Spielzeit ~40 Stunden Hauptstory / ~100 Stunden für Perfektionisten Was mir gefallen hat Eine tiefgründige Geschichte, eine offene Welt, bedeutungsvolle Entscheidungen

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition setzt den Maßstab für Open-World-RPGs. Jeder Winkel dieser Fantasiewelt wirkt lebendig – man denke nur an geschäftige Dörfer und von Monstern bevölkerte Wälder. Die Geschichte ist facettenreich und voller Nebenquests, die auch für sich genommen schon fesselnde Erzählungen darstellen könnten.

Es zu spielen ist ein absolutes Vergnügen. Ich habe mit den Charakteroptionen experimentiert und mich auf epische Schlachten vorbereitet, und das Kampfsystem ist zwar anspruchsvoll, aber befriedigend, was es auf eine Stufe mit dem Die besten TPS-Spiele was das Eintauchen in die Perspektive der dritten Person angeht.

Manche Quests können aufgrund ihres schieren Umfangs überwältigend wirken, doch das trägt nur zum Reiz des Erkundens bei. Die Zugänglichkeit ist gut. So können sowohl Neulinge als auch erfahrene Spieler das Erlebnis genießen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die tiefgründige Handlung und die sorgfältig ausgearbeiteten Nebenquests machen es zu einem RPG, das man unbedingt spielen muss auf PlayStation 5.

Grafisch gesehen,PS5 erweckt die Welt mit üppigen Landschaften, dynamischem Wetter und detailreichen Charaktermodellen zum Leben. Die Monster-Designs und Zaubereffekte sind ein echter Hingucker, und der Soundtrack untermalt sowohl epische Schlachten als auch ruhige Momente perfekt.

Mein Fazit:The Witcher 3 ist ideal für Spieler, die ein weitläufiges, storyreiches Open-World-RPG mit stundenlangen Erkundungs- und Abenteuerspaß suchen.

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12. Persona 5 Royal [Das stilvollste rundenbasierte Rollenspiel für PS5]

Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

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Art des Spiels Rundenbasiertes JRPG, Sozialsimulation Plattformen PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2022 (PS5-Version) Urheber ATLUS / SEGA Durchschnittliche Spielzeit ~80 Stunden Hauptstory / ~120 Stunden für Perfektionisten Was mir gefallen hat Ansprechende Grafik, fesselnde Charaktere, Alltags-Mechaniken

Persona 5 Royal ist ein rundenbasiertes Rollenspielerlebnis wie kein anderes; Es verbindet Alltags-Simulation mit Dungeon-Crawling in einer stilvollen Fantasiewelt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine Gruppe unvergesslicher Charaktere, die Schulalltag, Freundschaften und geheimnisvolle Abenteuer unter einen Hut bringen.

Ich habe Termine koordiniert, Beziehungen aufgebaut und mich in Dungeons gestürzt. Aufgrund dieser Erfahrungen kann ich bestätigen, dass sich das Kampfsystem strategisch anfühlt, Das bedeutet, dass du eine durchdachte Planung der reinen Kraft vorziehen musst, wenn du Erfolg haben willst. In einigen der ersten Kapitel kommt es zwar zu ein paar Längen, doch der Wechsel zwischen Alltag und Dungeon-Erkundung sorgt dafür, dass es spannend bleibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die perfekte Mischung aus sozialer Simulation, rundenbasierten Kämpfen und stilvoller Präsentation macht es zu einem herausragenden Rollenspiel auf PlayStation 5.

Optisch besticht das Spiel durch leuchtende Farben, stilvolles Charakterdesign und dynamische Effekte in den Kämpfen. Der Soundtrack ist unvergesslich, da er sowohl zu den alltäglichen Interaktionen als auch zu den intensiven Dungeon-Kämpfen perfekt passt.

Mein Fazit: Persona 5 Royal ist für Spieler gedacht, die ein stilvolles, charakterorientiertes Rollenspiel suchen, das Strategie und Alltag in einer coolen und fesselnden Welt miteinander verbindet.

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13. Disco Elysium – The Final Cut [Bestes narratives Rollenspiel für PS5]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,0/10

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Art des Spiels Erzählbasiertes Rollenspiel Plattformen PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2019 Urheber ZA/UM Durchschnittliche Spielzeit ~20 Stunden Hauptstory / ~30 Stunden für Perfektionisten Was mir gefallen hat Tiefgehende Dialoge, einzigartiges Fertigkeitensystem, verzweigte Handlungsverläufe

Disco Elysium – The Final Cut definiert neu, was ein Rollenspiel sein kann, indem es den traditionellen Kampf vollständig abschafft. Es handelt sich um ein revolutionäres Dialogsystem, bei dem die Auswahlmöglichkeiten und Fähigkeiten der Charaktere jede Interaktion beeinflussen und so einen zutiefst persönlichen, politisch brisanten Krimi entstehen lassen.

Wenn ich spiele, ist es, als würde ich in meine eigenen Gedanken eintauchen. Ich habe unzählige Stunden damit verbracht, mich durch komplexe Gespräche zu navigieren, moralisch schwierige Entscheidungen zu treffen und die Identität der Hauptfigur zu formen.

Das Spiel erfordert eher Nachdenken als schnelles Handeln, was vielleicht nicht jedem zusagt, aber die Tiefe und der Wiederspielwert sind einfach unübertroffend. Die Zugänglichkeit ist für Fans textbasierter Rollenspiele hervorragend, während erfahrene Spieler es lieben werden, mit den Wechselwirkungen zwischen den Fähigkeiten zu experimentieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Seine innovativen Erzählmechaniken und die detailreich gestaltete Spielwelt sorgen für ein wahrhaft einzigartiges RPG-Erlebnis, das optimal abgestimmt ist auf PlayStation 5.

Grafisch gesehen ist das PS5 Diese Version besticht durch malerische Umgebungen und einen Soundtrack, der die Noir-Atmosphäre noch verstärkt. Visuelle Effekte bei Gedankeninteraktionen und Dialogoptionen verleihen dem Spielerlebnis eine ganz besondere Note.

Mein Fazit: Disco Elysium – The Final Cut ist ideal für Spieler, die ein wirklich tiefgründiges, storybasiertes Rollenspiel suchen, in dem Entscheidungen und Dialoge eine unvergessliche, persönliche Reise gestalten.

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Mein Gesamtfazit zu den besten PS5-RPGs

Wenn du dich in PS5 Bei Rollenspielen hängt der beste Einstieg davon ab, welcher Spielertyp du bist.

Für Neulinge → Like A Dragon: Unendlicher Reichtum . Mit rundenbasierten Kämpfen, skurrilen Nebenaktivitäten und einer Geschichte, die Humor und Drama gekonnt miteinander verbindet, ist das Spiel sehr zugänglich, sodass jede Erkundung richtig Spaß macht.

. Mit rundenbasierten Kämpfen, skurrilen Nebenaktivitäten und einer Geschichte, die Humor und Drama gekonnt miteinander verbindet, ist das Spiel sehr zugänglich, sodass jede Erkundung richtig Spaß macht. Für Fans von storylastigen Rollenspielen → The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition . Dank der facettenreichen Geschichte und der vielfältigen Charakteroptionen kann man sich tagelang darin verlieren und immer wieder neue Quests entdecken, die sich sinnvoll und lebendig anfühlen.

. Dank der facettenreichen Geschichte und der vielfältigen Charakteroptionen kann man sich tagelang darin verlieren und immer wieder neue Quests entdecken, die sich sinnvoll und lebendig anfühlen. Für Action-Fans → Final Fantasy XVI . Das rasante Kampfsystem und die detailreich gestaltete Spielwelt bieten dir spannende Kämpfe und rasante Abenteuer, ohne dass das Tempo nachlässt.

. Das rasante Kampfsystem und die detailreich gestaltete Spielwelt bieten dir spannende Kämpfe und rasante Abenteuer, ohne dass das Tempo nachlässt. Für gesellige oder strategisch orientierte Spieler → Persona 5 Royal . Durch die Kombination aus rundenbasierten Dungeon-Erkundungen, sozialer Simulation und einprägsamen Charakteroptionen fesselt es dich sowohl im Alltag als auch bei fantastischen Abenteuern.

. Durch die Kombination aus rundenbasierten Dungeon-Erkundungen, sozialer Simulation und einprägsamen Charakteroptionen fesselt es dich sowohl im Alltag als auch bei fantastischen Abenteuern. Für passionierte Entdecker → Elden Ring. In dieser riesigen offenen Welt und diesem nichtlinearen Abenteuer kannst du dich frei bewegen und dabei dein Geschick und deine Geduld auf die Probe stellen.

Ganz gleich, welchen Stil Sie bevorzugen, die PS5 Das Angebot bietet für jeden etwas, von Action-RPGs über storylastige Epen bis hin zu skurrilen, von Entscheidungen geprägten Abenteuern.

Häufig gestellte Fragen