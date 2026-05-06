Die 20 besten Spiele, in denen du 2025 den Bösewicht spielst

In den Spielen, in denen man selbst die Bösewichte spielt, verschwimmt die Grenze zwischen Fantasie und Realität. Diese Welten ermöglichen es den Spielern, einzigartige Kräfte einsetzen, gnadenlos töten und die Natur selbst neu gestalten. Du kannst dich den Korrupten anschließen, zum Gott der Toten werden oder die Gefallenen auferwecken, damit sie deiner Sache dienen.

Um sich einen Platz auf dieser Liste zu sichern, musste jedes Spiel dem Spieler die Kontrolle überlassen, ihn bis an den Rand der Unwiderruflichkeit locken und jede rebellische Handlung in etwas Aufregendes verwandeln.

Hier gibt es keine Guten. Nur Absichten. Lies weiter, wenn du mit ungezügelter Macht ohne Konsequenzen umgehen kannst.

Unsere Top-Auswahl an Spielen, in denen du der Bösewicht bist

In manchen Spielen kann man Universen retten. In den besten kann man sie zerstören. Wenn du unbedingt der Bösewicht, der Mörder, der schurkische Protagonist sein willst … dann findest du hier meine drei Favoriten. Jedes bietet seine ganz eigene Mischung aus Macht, Unfug und moralischen Dilemmata.

Vernichtet alle Menschen! (2020) – Es ist der ultimative Machtrausch einer Alien-Invasion und das beste Spiel, in dem du der Bösewicht bist; eine Mischung aus bissiger Satire, schadenfroher Zerstörung und dem perfekten Science-Fiction-Flair der 1950er Jahre. Overlord (2007) – Ein Klassiker unter den Spielen, in denen man in die Rolle des Bösewichts schlüpft, eine Armee chaotischer Schergen befehligt und sein Imperium Schritt für Schritt mit urkomischen bösen Taten aufbaut. Fable III (2011) – Es ist nach wie vor eines der besten Spiele, in denen man selbst der Bösewicht ist, und es beweist, dass es bei Korruption nicht um Gier geht, sondern darum, was man zu riskieren bereit ist, um seinen Willen durchzusetzen.

In vielen Spielen fühlt man sich mächtig, aber in diesen fühlt man sich unantastbar. Jedes dieser Videospiele setzt auf seine eigene Weise auf das Böse. Diese Liste ist deine Freikarte, um dich der dunklen Seite hinzugeben. Lies weiter, um zu erfahren, wie.

Die 20 besten Spiele, in denen du der Bösewicht bist: Tauche ein in die Dunkelheit

Tauche ein in Welten, in denen Entscheidungen böse nachhallen und Macht ganz persönlich wird. Diese zwanzig Spiele bieten dir Anarchie, Kontrolle und Konsequenzen in gleichem Maße. Von Strategie und Satire bis hin zu totaler Zerstörung – jedes einzelne schreibt die Geschichte des Helden ganz nach deinen Vorstellungen neu. Bist du bereit, in diesen Spielen, in denen du der Bösewicht bist, Chaos anzurichten?

1. Vernichtet alle Menschen! [Chaos, Komik und der Reiz der Kontrolle]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Open-World-Action-Adventure, Parodie Plattformen 2020 Erscheinungsjahr PC, PS4, Xbox One, Switch Urheber Black Forest Games/THQ Nordic Besondere Merkmale Telekinese, Gedankenkontrolle, schwarze Komödie Am besten geeignet für Fans von Sandbox-Chaos Was mir gefallen hat Übertriebene Zerstörung und Witz

Vergiss die Rettung der Welt, Es ist Zeit, aus Spaß mal richtig Gas zu geben. Vernichtet alle Menschen! lässt dich los als Krypto-137, ein respektloser Außerirdischer, bewaffnet mit einer Strahlenpistole, einem Jetpack und einer furchtbaren Einstellung. Du bist hier, um DNA sammeln, Landwirte terrorisieren und ganze Regierungen demütigen im Namen der Furon-Imperium.

Mit Telekinese kannst du Kühe auf Polizisten schleudern, mitten im Gespräch Gedanken lesen und dich als genau die Personen tarnen, über die du dich lustig machst. Jede Kleinstadt ist ein Spielplatz des Chaos. Du bist eine Plage: Gehirnentnahmen, Entführungen und verdampfte Tanks. Zap-O-Matic Blitze zucken durch die Straßen, während deine fliegende Untertasse verwandelt Militärstützpunkte in Asche.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Spiele lassen einen so offen in die Rolle des Bösewichts schlüpfen wie Vernichtet alle Menschen!. Sein ausgewogener Slapstick-Humor, seine explosive Befreiungskraft und die dunklere Seite der Macht.

Die Welt selbst parodiert sich jede Angst der 1950er Jahre. Von der „Roten Gefahr“ bis zur UFO-Hysterie – alles wird mit rauchenden Trümmern und einer Prise Absurdität serviert. Es ist purer, chaotischer Sandbox-Spaß.

Halt die Klappe! Du bist nicht wegen der Diplomatie hier. Das ist schiere Anarchie, wie sie im Buche steht.

Mein Fazit: Hast du Lust auf Chaos und Gelächter? Dann Vernichtet alle Menschen! bietet beides in einem grandiosen, kompromisslosen Stil. Das macht es zum besten Spiel, in dem man selbst der Bösewicht ist.

Was sagen die Spieler dazu?

Zur Kamera zurückkehren

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Das Spiel macht vieles richtig und kaum etwas falsch. Die Levels sind fantastisch, farbenfroh und recht detailreich, und es macht riesigen Spaß, sie zu durchqueren…

2. Overlord [Satire, Strategie und die Freude am Befehligen]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Action-RPG, Strategie, Dark Fantasy Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2007 Urheber Triumph Studios/Codemasters Besondere Merkmale Befehlige schelmische Schergen, mehrere moralische Enden Am besten geeignet für Fans, die strategische Schurkereien mögen Was mir gefallen hat Urkomische Schergen und ein flexibles Moralsystem

Die Schmiede zischt, die Rüstung glänzt, und Ein neuer Dunkler Lord erhebt sich, das bist du. Du bist der Anführer kreischender Schergen, die jeden bösen Befehl verehren. Zieh los zu Helden vernichten, Königreiche plündernund vergessene Relikte in Overlord.

Die Welt sprüht vor Farben und schwarzer Humor. Deine Schergen kichern, raufen sich und trinken aus Fässern, wenn du gerade nicht hinsiehst. Jede Mission folgt einem befriedigenden Rhythmus: Erkunden, beherrschen, erobern, sammeln.

Warum wir uns dafür entschieden haben Overlord ist eines der wenigen Fantasy-Spiele, das das Böse spielerisch in Szene setzt. Es verwandelt Eroberung in eine Komödie, ohne dabei seinen taktischen Kern zu verlieren.

Schicke deine Schergen los, um Wege freizumachen, Schätze zu sammeln und die Gegner überwältigen während du den Verlauf der Schlacht hinter den Linien lenkst. Der Reiz liegt darin, deine winzige Armee die Drecksarbeit erledigen zu lassen, während du Viel Spaß beim Gemetzel. Chaos ist die Strategie.

Nicht alles läuft reibungslos. Die Steuerung kann ins Stocken geraten, wenn sich deine Armee zu dicht drängt, und die Kamera verliert manchmal den Überblick über das Geschehen. Trotzdem fällt es schwer, nicht zu grinsen, wenn Deine Armee überfällt ein weiteres wehrloses Dorf.

Mein Fazit: Wenn du bereit bist für die Zerstörung, Overlord macht das Regieren einfach unwiderstehlich.

Was sagen die Spieler dazu?

funkmasta_kazper

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Alle Level und Gegner sind hervorragend gestaltet, und das Spiel wird nie langweilig – nach etwa einem Dutzend Stunden, in denen man Idioten mit Äxten verprügelt und Schergen herumkommandiert, ist es schon vorbei. Einfach rundum unterhaltsame Spiele.

3. Fable III [Die Krone, die Folgen und die Korruption der Macht]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2011 Urheber Lionhead Studios/Microsoft Game Studios Besondere Merkmale Moral neu definieren Am besten geeignet für Fans von RPGs, bei denen die eigenen Entscheidungen im Vordergrund stehen Was mir gefallen hat Die politischen Machtverhältnisse und fragwürdige Moralvorstellungen

Du warst bisher der Held, doch dieses Mal bist du der Bösewicht, der um das Recht kämpft, die Krone zu tragen. In Fable III, dein Aufstieg vom Ausgestoßenen zum König stellt die Moral auf die Probe, Du definierst Albion neu – mit jedem Versprechen, das du gibst, und jedem, das du brichst.

Du erkundest geschäftige Städte, kämpfst gegen Banditen und entscheiden, wer Erfolg hat oder scheitert unter deiner Herrschaft. Jede Entscheidung hinterlässt sichtbare Spuren in deinem Charakter und im Land selbst, was sich darauf auswirkt, inwieweit du andere inspirieren oder einschüchtern kannst. Tugendhaftigkeit sichert dir das Vertrauen des Volkes.

Warum wir uns dafür entschieden haben Fable III zeigt, wie Korruption nicht nur einen Helden, sondern eine ganze Welt verändert. Jede Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und macht das Spiel zu einer der fesselndsten moralischen Reisen in der Welt der Rollenspiele.

Korruption bringt Angst und Macht. Das warme Leuchten der Welt verblasst langsam, während Dein moralischer Verfall breitet sich aus im ganzen Königreich. Die Kämpfe sind weiterhin leicht, aber befriedigend, auch wenn Steuerung und Kamerawinkel manchmal noch etwas an Feinschliff vermissen lassen.

Fable III bezaubert nach wie vor mit seinem Humor, seinen ausdrucksstarken Figuren und seiner märchenhaften Schönheit. Und doch Das Herzstück des Spiels sind die Entscheidungen. Nur wenige Rollenspiele machen moralische Entscheidungen so greifbar.

Mein Fazit: Macht stellt jeden auf die Probe. In Fable III… wie du dich dieser Herausforderung stellst, wird zu deiner Geschichte.

Was sagen die Spieler dazu?

lastpieceofpie

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„Fable III“ ist zweifellos das beste Spiel der Reihe und gehört zu meinen absoluten Lieblingsspielen aller Zeiten.

4. Prototyp 2 [Rache, Mutation und Machtgier]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Open-World-Action Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2013 Urheber Radical Entertainment/Activision Blizzard Besondere Merkmale Kräfte von Gegnern absorbieren, Gestaltwandlung, eine von Rache getriebene Geschichte Am besten geeignet für Liebhaber von Machtfantasien Was mir gefallen hat Flüssige Kämpfe und pure Zerstörungsfreiheit

Die Skyline brennt, die Straßen bluten, und Die Rache trägt dein Gesicht. UndPrototyp 2,Du spielst alsFeldwebel James Heller, ehemaliger Soldat, der nun wandelnde Apokalypse. Ihr Die Trauer wird zu einer lebendigen Waffe, die New York Stück für Stück neu gestaltet – einen zerfetzten Soldaten nach dem anderen.

The „Loop“ hat mich in seinen Bann gezogen schnell. Ich verschlang Gegner, stahl ihre Erinnerungen und fühlte mich jedes Mal stärker, wenn der Bildschirm rot wurde. Über Dächer zu fliegen, Panzer zu durchbrechen und wieder auf die Straße zu krachen, während man alles vernichtet, wird nie langweilig. Es ist eines der die actionreichsten Hack-and-Slash-Spiele das ich je gespielt habe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Prototyp 2 vermittelt pures Chaos und Kontrolle. Durch schnelle, flüssige und befriedigende Zerstörung schlüpfst du wahrhaftig in die Rolle des Antagonisten.

Teils Rachegeschichte, teils Demolition Derby, aber nicht alles ist perfekt. Die Handlung wirkt manchmal vorhersehbar, und die Missionen verschwimmen manchmal miteinander. Dennoch ist das Welle unaufhaltsamer Kraft hat Vorrang vor all dem.

Mein Fazit: Bereit für Chaos, Geschwindigkeit und absolute Kontrolle… Prototyp 2 ist purer, schurkischer Spaß.

Was sagen die Spieler dazu?

Hintergrund_Fan1056

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Guter Soundtrack, das Gameplay gefällt mir gut. Ich habe eine Weile gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, aber irgendwann habe ich den Dreh raus. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß beim Spielen.

5. Fallout: New Vegas [Freiheit, Folgen und die Last jeder Entscheidung]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Open-World-RPG, postapokalyptisches Abenteuer Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2013 Urheber Obsidian Entertainment/Bethesda Softworks Besondere Merkmale Tiefgreifende moralische Entscheidungen, enormer Wiederspielwert Am besten geeignet für RPG-Fans, die moralische Ambivalenz lieben Was mir gefallen hat Komplexe Handlung und moralische Freiheit

Das Böse trägt nicht immer eine Maske; manchmal kommt es aus der Wüste und hat eine Kugel im Kopf. In Fallout: New Vegas, jedesAbkommen, Verrat und moralische Entscheidung verändert die kriegsgeschüttelte Ödnis um dich herum.

As der Kurier… entscheidest du über das Schicksal der Mojave: Schließe dich der NCR an, unterstütze Caesars Legion oder Schaffe dir deine eigene Art von Tyrannei. Jede Fraktion ist auf ihre eigene Weise korrupt, und jede Quest verleitet dich dazu, zu töten oder zu manipulieren, um die Kontrolle zu erlangen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Spiele vermitteln moralische Freiheit so gut wie Fallout: New Vegas. Es ist gnadenlos, reaktiv und voller Konsequenzen.

The Die Welt richtet sich nach deinen moralischen Grundsätzenoder deren Fehlen. Die Stadt leuchtet wie die Sünde vor dem Hintergrund des Sandes, und ihre Bewohner sind ebenso verzweifelt. Selbst mit der in die Jahre gekommenen Schießerei ist das der Reiz, Schicksale zu verändern – sei es durch Charme, Einschüchterung oder regelrechtes Abschlachten – verblasst nie.

Mein Fazit: Lassen wir die Moral einmal beiseite. Bei manchen Spielen kann man einfach umherwandern; Fallout: New Vegasdamit du das Sagen hast.

Was sagen die Spieler dazu?

Der Teufel ist ein Hellsing

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Was mir an New Vegas besonders gefällt, ist die nahezu unbegrenzte Wiederspielbarkeit im Rollenspielbereich. Die Wahl der Fraktionen und Entscheidungen, die sich auf die Spielwelt auswirken, heben das Spiel auf ein ganz neues Niveau. Man muss auf seinen Ruf achten und die politischen und sozialen Verflechtungen innerhalb der Gruppe erkunden.

6. Geflochtene Haare [Besessenheit, Erinnerung und die Illusion der Erlösung]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Indie-Puzzle-Plattformspiel, erzählerisch Plattformen PC, PS, Xbox, Switch Erscheinungsjahr 2009 Urheber Anzahl Keine Besondere Merkmale Rätsel rund um die Manipulation der Zeit, interpretatives Geschichtenerzählen, versteckte Wendungen in der Handlung Am besten geeignet für Puzzle-Fans Was mir gefallen hat Intelligentes Design und eine eindringliche moralische Offenbarung

Die Zeit verzeiht nicht; sie ist eine Wunde, die man immer wieder aufreißt. Geflochtene Haare beginnt als charmanter Rätsel-Plattformer, aber entwickelt sich zu etwas viel Düsterem. Du spielst Tim, der auf der Suche nach Erlösung und einer geheimnisvollen Prinzessin durch malerische Welten reist.

Was mich am meisten beeindruckt hat, war das Spielgefühl. Die handgemalten Grafiken strahlen eine warme Atmosphäre aus, und das Die Musik schwingt voller Wehmut. Das Lösen eines Levels fühlt sich sehr persönlich an, fast schon schmerzhaft, während die Wahrheit hinter Tims Besessenheit allmählich ans Licht kommt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Geflochtene Haare ist eine Geschichte über Kontrolle, Besessenheit und darüber, wie die Grenze zwischen Held und Bösewicht verschwimmt, wenn man nicht loslassen kann.

You ausprobieren, scheitern und von vorne beginnen wieder. Aber du behebst keine Fehler, du verfeinerst sie. Dieses Streben nach Meisterschaft ist der scharfe Rand, der dies zu einem Ein Indie-Spiel, das man unbedingt spielen muss.

Mein Fazit: Geflochtene Haare Sieht harmlos aus. Spiel es, wenn du glaubst, dass du der Gute bist.

Was sagen die Spieler dazu?

KR4T0S

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Für mich ist „Braid“ ein Meisterwerk, ich wünsche mir mehr Spiele dieser Art. Das Potenzial für Täuschung in Spielen ist riesig, da man mit eindrucksvollen Bildern jemanden verwirren und in die Irre führen kann.

7. Tyrannei [Autorität, Angst und die Architektur des Bösen]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Ein storybasiertes isometrisches Rollenspiel Plattformen PC, macOS, Linux Erscheinungsjahr 2017 Urheber Obsidian Entertainment/Paradox Interactive Besondere Merkmale Entscheidungen mit weitreichenden Auswirkungen Am besten geeignet für Fans von RPGs mit starker Story Was mir gefallen hat Geschickte Weltgestaltung und moralische Umkehrung

Tyrannei beginnt dort, wo andere Rollenspiele enden. Das Böse hat bereits gesiegt der Krieg, und du bist sein Vollstrecker. Als Kyros’ Schicksalsbinder, du setzt durchdes Overlords das Gesetz in einem zerrütteten Reich durchzusetzen und dabei als Richter, Geschworene und Henker.

Du entscheidest, welche Städte brennen, wasFraktionen knien niederund welcheRebellen verschwinden unter deinem Befehl. Die Kämpfe entfachen sich durch taktischer, isometrischer Kampf wo jeder Zauber und jedes Bündnis auf deinen Entscheidungen beruht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Tyrannei stellt die Reise des Fantasy-Helden auf den Kopf, indem es dir zuerst Macht und erst später Gewissen verleiht. Es geht ums Herrschen, nicht ums Erlösen.

Das Universum behält deine Entscheidungen im Gedächtnis und passt sich an, um deine Grausamkeit, Barmherzigkeit oder Gleichgültigkeit. Das Ergebnis ist ein seltenes und spannendes Action-RPG das nicht deine Stärke misst, sondern deine Absicht.

Mein Fazit: Tyrannei Es fragt nicht, ob du Macht ausüben wirst, sondern fordert dich heraus, herauszufinden, zu welcher Art von Tyrann du werden wirst.

Was sagen die Spieler dazu?

Es tut mir leid, aber dabei kann ich dir nicht helfen.

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Die Geschichte selbst ist in diesem Genre einzigartig: Du bist der Bösewicht und kannst entscheiden, ob du ein furchtbarer Mensch sein willst oder ein weniger furchtbarer, aber immer noch ziemlich furchtbarer…

8. Grand Theft Auto V [Komödie, Krimi und Konsequenzen prallen aufeinander]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Open-World-Krimi-Sandbox Plattformen PC, PS, Xbox Erscheinungsjahr 2015 Urheber Rockstar North/Rockstar Games Besondere Merkmale Raubüberfälle, drei Schurken, grenzenlose Spielfreiheit Am besten geeignet für Sandkasten-Fans Was mir gefallen hat Enorme Detailtreue, düster, humorvoll

Man steigt nicht die Karriereleiter empor in Los Santos… man baut es auf den Fehlentscheidungen anderer auf. Grand Theft Auto Vreicht dir einStadt der Gier und des Chaos, und fordert dich dann heraus, es dir zu eigen zu machen. Macht ist die einzige echte Währung in dieser chaotisches Open-World-Spiel.

Du wechselst zwischen Michael, FranklinundTrevor, drei Seiten derselben verdorbenen Medaille. Der eine strebt nach Kontrolle, der andere sehnt sich nach Respekt, und wieder ein anderer will einfach nur zusehen, wie alles in Flammen aufgeht. Von von präzise geplanten Raubüberfällen bis hin zu waghalsigen Stunts Hoch über der Skyline stillt jeder Job dieses Verlangen nach Macht, von dem ich nicht wusste, dass es mir fehlte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Grand Theft Auto V ist die ultimative Krimi-Fantasie – man erlebt sie Schritt für Schritt, mit jeder falschen Entscheidung.

Auch Jahre später ist es noch immer ein technisches Meisterwerk. Die Satire trifft ins Schwarze, die Fahrszenen sind nach wie vor mitreißend, und das Online-Chaos bildet ein ganz eigenes, seltsames Ökosystem.

Mein Fazit:NurGrand Theft Auto V macht das Böse so spannend. Anarchie ist kein Nebeneffekt, sondern der Sinn der Sache.

Was sagen die Spieler dazu?

Walisischer Hobbit

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Unterhaltsames Gameplay, spannende Geschichte, tolle Charaktere, großartige Radiosender, atemberaubende Aussicht auf den Mount Chilad, Golf!

9. Aas [Instinkt, Gemetzel und die Entwicklung des Monströsen]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Reverse-Horror, 2D-Action Plattformen PC, PS, Xbox, Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Phobia Game Studio/Devolver Digital Besondere Merkmale Spiele als Monster, verschlinge Wissenschaftler, Bewegung auf Basis von Flüssigkeitsphysik Am besten geeignet für Horrorfans, die auf der Suche nach einer überraschenden Wendung sind Was mir gefallen hat Bewegungsfreiheit, Perspektivwechsel

Aas präsentiert von Phobia Game Studio…ja, der Benutzername stimmt. Diesmal rennst du nicht vor dem Monster davon, you aredas Monster. Als Bösewicht-Protagonist schlängelst du dich durch Lüftungsschächte und Gänge – als das Wesen, vor dem sich alle anderen fürchten.

Du bist ein sich windender Haufen von Klauen, Muskeln und Hunger… entwickelst du dich mit jedem Wissenschaftler, den du verschlingst, und jeder Tür, die du aufreißt. Die Bewegung ist beunruhigend anmutig, wie ein albtraumhaftes Ballett. Blutspritzer spritzen gegen sterile Wände, Alarme hallen durch metallene Hallen, und du wächst weiter.

Warum wir uns dafür entschieden haben Aas definiert Horror neu als Machtfantasie für Spieler, die es leid sind, ständig auf der Flucht zu sein. Ein Perspektivwechsel verwandelt die Beute in den Jäger.

Die Pixelgrafik pulsiert vor Spannung, unheimlich und hypnotisch auf einmal. Es ist ein stimmungsvolles Metroidvania-Spiel wo Neugier und Grausamkeit miteinander verflochten sind.

Mein Fazit: Aas Das macht dir keine Angst, sondern verwöhnt dich. Noch nie hat es sich so gut angefühlt, das Monster zu sein.

Was sagen die Spieler dazu?

trmdyl

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Das Gameplay ist rasant, flüssig und reagiert extrem schnell … das Sounddesign ist fantastisch und so fesselnd, wie es nur sein kann, und auch das pixelige Grafikdesign hat mir absolut GEFALLEN. Die blutigen und brutalen Szenen sind FANTASTISCH, und das Gefühl von Macht, das man verspürt, wenn man im Begriff ist, einen ganzen Raum voller nervöser, bewaffneter Söldner und Wissenschaftler zu räumen, ist extrem beflügelnd. Auch die Rätsel sind meiner Meinung nach sehr gut gelungen.

10. Schändlich [Parodie, Chaos und die Freude am Bösen]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Plattformspiel, Action-Komödie Plattformen PC, PS, Xbox, Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber StarBlade/Digerati Besondere Merkmale Spiele als der Bösewicht, der Prinzessinnen entführt Am besten geeignet für Fans von Plattformspielen Was mir gefallen hat Witzige Texte und unterhaltsame Satire über Heldenklischees

Jeder Bösewicht braucht ein gutes PR-Team, aber ich begnüge mich stattdessen mit einer Roboterarmee. Schändlich dreht das klassische Plattformspiel-Konzept auf den Kopf. Es versetzt dich in die mechanischen Prüfungen von Krähe. A selbstbewusster Superschurke der Prinzessinnen entführt, um seine neueste Weltuntergangsmaschine anzutreiben. Und die Prinzessinnen machen da nicht mit.

You gegen rivalisierende Helden kämpfenund sorgen für Unruhe in den Königreichen. Es ist ein Side-Scrolling-Plattformspiel voller farbenfroher Levels, spannende Kämpfeund einen charmanten Soundtrack. Der Humor kommt schnell zur Geltung und ist voller Action.

Warum wir uns dafür entschieden haben Schändlich feiert die Rebellion. Es ist eine clevere Parodie für Spieler, die Unfug der Moral vorziehen.

Ostereier und Meta-Witze darüber, was es bedeutet, den Bösewicht spielen. Manchen Passagen mangelt es zwar an Präzision, doch die Energie und Abwechslung sorgen dafür, dass es Spaß macht.

Mein Fazit: Wenn du bereit bist, die Rolle des Bösewichts zu übernehmen, Schändlich macht es zu einer Kunstform. Es ist laut, clever und stolz schelmisch.

Was sagen die Spieler dazu?

der Hai

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Ich bin echt froh, dass sie das „Du bist der Bösewicht“-Konzept voll ausreizen … Diese umgekehrten Bosskämpfe wirken einzigartig und machen Spaß.

11. Dungeon Keeper [Gier, Management und Klassiker]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Strategie, Dungeon-Management Plattformen PC Erscheinungsjahr 1997 Urheber Bullfrog Productions/Electronic Arts Besondere Merkmale Errichte finstere Verstecke, beherrsche Monster, quäle Helden, Am besten geeignet für Fans klassischer Strategiespiele Was mir gefallen hat Schräger Humor, fesselndes Gameplay

Dungeon Keeperbringt dichverantwortlich für die Monster, Fallen und dunklen Verstecke vor denen andere Spiele dich warnen. Die Helden kommen nicht, um dich zu retten, Sie kommen, um in deinen Hallen zu sterben.

Ich habe stundenlang Tunnel in den Boden gegraben, Fallen aufgestellt und die Kobolde auf Vordermann bringen. Es ist einfach ein tolles Gefühl, ein perfektes Labyrinth zu bauen und dann zuzusehen, wie übermütige Ritter direkt hineintappen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dungeon Keeper hat die Schurkerei zu einer Strategie gemacht. Es hat die Dark Fantasy in einen Spielplatz für deine schlimmsten Ideen verwandelt.

Es ist einManagement-Simulationeingewickelt inboshafter Humor, eine Blaupause für jeden Spiel „Der böse Tycoon“ das darauf folgte. Trotz seines Alters und einiger veralteter Bedienelemente strahlt es immer noch Charme aus. Es ist düster und doch verspielt klassisches Fantasy-Spieldassbelohnt Kreativität ebenso wie Grausamkeit.

Mein Fazit: Wenn du schon mal mit den Monstern mitgefiebert hast, Dungeon Keeper ist wie für dich gemacht.

Was sagen die Spieler dazu?

das, das, welches, welches

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Es macht mir immer noch Spaß, ich spiele es regelmäßig noch einmal durch. Wenn du es schon einmal gespielt hast und es dir etwas eintönig vorkommt, gibt es von Fans erstellte Kampagnen und jede Menge zusätzliche Karten. Ich habe noch nichts gefunden, was diese unterhaltsamen Spielmechaniken in einem einzigen Paket vereinen könnte.

12. Böses Genie [Intrigen, Unfug und Herrschaft]

Unsere Bewertung 8.1

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Art des Spiels Strategie, Basisbau, Simulation Plattformen PC Erscheinungsjahr 2004 Urheber Elixir Studios (EG2: Rebellion)/Sierra Entertainment (EG2: Rebellion) Besondere Merkmale Geheime Verstecke bauen, stilvoller Spionage-Parodie-Ton Am besten geeignet für Fans von Strategiespielen Was mir gefallen hat Die Spionage-Ästhetik der 1960er Jahre

Manche errichten Festungen, um die Welt zu beschützen; ich habe eine errichtet, um sie zu beherrschen. Böses Genie versetzt mich in den maßgeschneiderten Anzug und die hochgezogenen Augenbrauen eines klassischer Mastermind. Mein Ziel,absolute Dominanz.

Du baust dir geheime Verstecke auf tropischen Inseln, bildest Handlanger aus und stellst Fallen auf, die so ausgeklügelt sind, dass sie Anleihe Die Bösewichte sind neidisch. Spione dringen ein, Handlanger geraten in Panik, Alarme heulen, und du lehnst dich zurück und Beobachte, wie sich das Chaos entfaltet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Böses Genie fängt den Reiz des Bösen mit Stil, Strategie und Humor ein. Es macht die Weltherrschaft zu einer Kunstform.

Es ist einböse Organisation basiert auf albernen Animationen, Spionageflair der 1960er Jahre und flüssigem Basisbau. Es gibt zwar einige Probleme mit dem Spieltempo und hartnäckige KI-Pop-ups, aber deine teuflischen Intrigen entfalten sich in diesem Spiel dennoch wunderbar kultiges Strategiespiel.

Mein Fazit: Wenn Lachen Teil deines Gesamtplans ist, Böses Genie ist deine Kommandozentrale.

Was sagen die Spieler dazu?

MrFiendish

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Ehrlich gesagt ist EG1 trotz all seiner Mängel ein einzigartiges Spiel mit einem ganz eigenen Stil. Ich habe dieses Spiel geliebt, seit ich es damals gekauft habe.

13. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 [Verführung, Macht und der Preis der Unsterblichkeit]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Storybasiertes Action-Rollenspiel Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber The Chinese Room/Paradox Interactive Besondere Merkmale Dynamisches Zuführsystem, Am besten geeignet für Fans von fesselnden Gothic-Spielen Was mir gefallen hat Eindringliches Stadtbild

Macht fühlt sich anders an, wenn sie unter der Haut zu pulsieren beginnt. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 verwandelt Hunger in Einfluss. Denn Phyre, ein älterer Vampir, der nach Hunderten von Jahren erwacht und feststellt, dass Seattle von neuen und gefährlichen Clans beherrscht wird.

Du biststärker, weiser und weitaus rücksichtsloser als die meisten anderen, aber selbst Monster halten sich an Regeln. Du essen, um zu überleben, doch das Überleben weckt den Ehrgeiz. Deine Entscheidungen ziehen dich immer tiefer in die übernatürliche Unterwelt, wo Macht und Loyalität verschwimmen immer schneller als die Nacht selbst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 macht Moral zur Option und Versuchung unvermeidlich. Perfekt, wenn du Charme den Kettensägen vorziehst.

Die Kulisse strotzt nur so vor gotischem Flair. Von regennassen Straßen über leuchtende Augen bis hin zu Musik, die wie ein Herzschlag pulsiert, der jeden Moment versagen könnte. Niemand entkommt wirklich dem Sog der Macht.

Mein Fazit: Lass deinen inneren Killer sich mal austoben in Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

Was sagen die Spieler dazu?

Mastermirror11

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Schon allein nachts durch die Stadt zu schlendern, ist ein echtes Erlebnis. Die Geschichte hat mich ziemlich schnell in ihren Bann gezogen. Es gibt eine gelungene Mischung aus Krimi, Politik und Verrat, und die Figuren sind interessant genug, um einen bei der Stange zu halten.

14. Spec Ops: The Line [Gebot, Konsequenz und der Preis der Moral]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels TPS, psychologische Erzählung Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2013 Urheber Yager Development/2K Games Besondere Merkmale Eine moralisch bewegende Geschichte, eine unzuverlässige Erzählperspektive, die Untergrabung des militärischen Heldentums Am besten geeignet für Fans von storybasierten Shootern Was mir gefallen hat Der moralische Zusammenbruch des Protagonisten

Der Sandsturm ist nicht das Schlimmste in Dubai, sondern das, was man tut, wenn er vorbei ist. In Spec Ops: The Line Was als Die Rettungsaktion gerät schnell aus den Fugen. DieKapitän Walker… führst du eine kleine Truppe durch eine Stadt, die ihre Kriegshelden begraben und ihre Sache vergessen hat.

Der Kampf kommt einem zunächst bekannt vor. Präzise, auf Deckung basierend, effizient – doch das Gewicht liegt nicht im Schusswechsel. Während dein Verstand zerbricht, wirst du zu genau dem, gegen das du kämpfst, der Bösewicht als Protagonist deiner eigenen Geschichte. Jeder Feuerwechsel hinterlässt eine Narbe, jeder Befehl eine Frage.

Warum wir uns dafür entschieden haben Spec Ops: The Line dekonstruiert das Heldentum und zwingt einen dazu, sich damit auseinanderzusetzen, was es wirklich kostet, „das Richtige zu tun“.

Es ist eines der eindringlichsten storybasierte TPS-Spieledas je gemacht wurde, eineine brutale Mischung aus Präzision und Konsequenz.

Mein Fazit: Spec Ops: The Line…duare der Bösewicht, aber du hältst dich für den Helden.

Was sagen die Spieler dazu?

WitchaScaletta

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Du wirst ein Spiel mit einer großartigen Handlung vorfinden, das dich dank seines fesselnden Spielablaufs immer in seinen Bann zieht und dir stets dynamische Karten und spannende Feuergefechte bietet, auch wenn die Kulisse immer dieselbe bleibt.

15. inFAMOUS [Elektrische Energie und der Schleier der Gerechtigkeit]

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Open-World-Action, Superhelden-Sandbox Plattformen PS3 Erscheinungsjahr 2009 Urheber Sucker Punch Productions/Sony Computer Entertainment Besondere Merkmale Karma-System, Stadtdurchquerung mit Parkour-Mechaniken Am besten geeignet für Superhelden-Fans, die Spaß an moralischen Entscheidungen haben Was mir gefallen hat Die gelungene Mischung aus Fähigkeiten und moralischem Ausrichtungssystem

inFAMOUS macht es optional, gut zu sein, aber kraftvoll und unwiderstehlich sein. Ein plötzlicher Knall hallt durch Empire City… und hinterließ ein Chaos. Während du im Mittelpunkt stehst, vor Spannung knisternd und Fragen, auf die du keine Antwort haben willst.

As Cole MacGrath, du kannstdie Stadt retten oder sie in Schutt und Asche legen, fragt man sich langsam, ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Jede gute Tat zieht die Verzweifelten näher heran. Jeder Kraftschub stößt sie zurück. Jede Entscheidung verändert deine Kräfte, dein Aussehen und deine Legende.

Warum wir uns dafür entschieden haben inFAMOUS macht Moral zu einem Spielmechanismus, mit dem du herausfinden kannst, was für ein Held – oder was für eine Bedrohung – du bist.

Der Parkour fließt wie eine Strömung, der Der Kampf ist hart… und zu sehen, wie Blitze aus deinen Händen schießen, fühlt sich immer noch gefährlich an. Bekämpfe Banden, stelle die Ordnung wieder her oder entfessle alles, was du in dir vergraben hast. Jede deiner Handlungen beeinflusst, wie die Stadt dich sieht.

Mein Fazit: inFAMOUS ist für jene Durchläufe, in denen du nicht der Retter bist … sondern der Sturm.

Was sagen die Spieler dazu?

Küss mich 1000 Mal

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„inFAMOUS“ ist jedoch in seiner Auseinandersetzung mit elektrischen Kräften wirklich einzigartig. Nichts anderes kommt auch nur annähernd an dieses Spiel heran.

16. Hass [Gewalt, Leere und die Suche nach Sinn]

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Isometrischer Shooter Plattformen PC Erscheinungsjahr 2015 Urheber Zerstörerische Kreationen Besondere Merkmale Düstere Ästhetik, Gameplay, das sich um pure Zerstörung dreht Am besten geeignet für Fans von düsteren, intensiven Shootern der alten Schule Was mir gefallen hat Unerschütterliches Bekenntnis zu seinem Thema

Keine Reden, kein Läuterungsprozess, einfach nur Anarchie. Hassist einkalter, isometrischer Abstieg in die Gewalt das macht keine Ausreden. Du spielst als Nicht wichtig, der mit einem einzigen Ziel in die Welt hinausgeht: die totale Vernichtung.

Planen, töten, überleben. Das Gameplay ist mechanisch, aber in seiner Präzision hypnotisch. Man bewegt sich durch dunkle Vorstadtstraßen, bis an die Zähne bewaffnet, und verwandelt ruhige Wohnviertel in Korridore aus Rauch und Panik. Die Schwarz-Weiß-Farbpalette, die von purpurroten Farbtupfern durchzogen ist, nimmt einem jegliches Gefühl von Geborgenheit und legt das Gemetzel offen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hass verherrlicht das Böse nicht, sondern entlarvt es. Ein schonungsloser Spiegel der Feindseligkeit, unerschrocken und unversöhnlich.

Das ist kein Spiel für jedermann. Das Es geht um Gewalt, und manchmal überschattet dies seine düstere Botschaft. Doch als Experiment in Sachen Inszenierung und Atmosphäre ist es brutal wirkungsvoll.

Mein Fazit: Für all die kalten, effizienten und skrupellosen Spielweisen, Hass lässt keinen Raum für Ausflüchte.

Was sagen die Spieler dazu?

Fun1k

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…die ersten beiden Level waren der Hammer, es gab zwar Gefahren, aber sie waren nicht so überwältigend … die Zerstörung war wirklich beeindruckend.

17. Fahndung [Überleben, Angst und der Reiz der Jagd]

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Stealth-Horror, Action Plattformen PC, PS2, Xbox Erscheinungsjahr 2004 Urheber Rockstar North/Rockstar Games Besondere Merkmale Heimliche Missionen, Snuff-Film-Atmosphäre, hohe Spannung und Realismus Am besten geeignet für Spieler, die auf der Suche nach düsterem, psychologischem Horror sind Was mir gefallen hat Einzigartige Stealth-Mechaniken und beunruhigender Realismus

Die Kameras laufen, und du bist des Direktors unwilliger Star. Fahndung ist ein Albtraum, getarnt als Snuff-Film. Du bist James Earl Cash, ein ehemaliger Todestraktinsasse zum Töten gezwungen für ein Publikum, das das Überleben wie einen Sport betrachtet.

Die Spannung lässt nie nach. Die Klangwelt verstärkt die Angst mit keuchendem Atem, das Knirschen von Beton unter vorsichtigen Schritten. Fledermäuse, Plastiktüten, Glasscherben: alles wird zur Waffe. Carcer Cityfühlt sich anauf die schlimmste Art und Weise am Leben; verfallen, trostlos und von flackernden Überwachungskameras beleuchtet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Titel setzen Angst so wirkungsvoll als Mittel ein. Fahndung Das beunruhigt nicht nur, sondern zieht dich mit hinein.

Selbst jetzt noch,Fahndung Schocks. Es ist nach wie vor eines der nervenaufreibende Horrorspiele die je entwickelt wurden. Die Stealth-Mechanik funktioniert gut, auch wenn die Brutalität schwer zu ertragen sein kann.

Mein Fazit:WählenFahndung wenn es dir nichts ausmacht, Grenzen zu überschreiten.

Was sagen die Spieler dazu?

Wow, Kemosabe, sieben.

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Das Beste daran ist die Atmosphäre und die Musik – und einfach diese düstere, raue Stimmung –, und eigentlich gibt es an dem Spiel nichts auszusetzen.

18. The Darkness II [Dualität, Loyalität und die Last des Besitzes]

Unsere Bewertung 7.4

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Art des Spiels FPS Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2012 Urheber Digital Extremes/2K Games Besondere Merkmale Doppelte dämonische Kräfte, Comic-Optik Am besten geeignet für FPS-Fans, die übernatürliche Wendungen mögen Was mir gefallen hat Stilvolle Kämpfe und eine fesselnde Handlung

Die Kraft ist unglaublich, bis es sich zu wehren beginnt. The Darkness II versetzt dich in die blutgetränkten Fußstapfen von Jackie Estacado. Ein Mafiaboss, der an eine uralte, empfindungsfähige Kraft gebunden ist, die sich von Unruhen nährt. Es ist eine Symphonie der Zerstörung: Zwei Pistolen feuern, während dämonische Tentakel zerreißen, abschirmen und sich ernähren.

Du fühlst dich unantastbar. Je mehr du dich darauf einlässt the DunkelheitJe mehr du dich einbringst, desto mehr wirst du dafür belohnt. Bis du nicht mehr sagen kannst, wo du aufhörst und es anfängt.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Darkness II fängt den Rausch der absoluten Macht perfekt ein und zeigt, wie schnell Macht zur Sucht wird.

Das ist ein Problem, weil die Dunkelheitwill raus, weg von der Trauer um deine verstorbene Freundin und die Bruderschaft Eine Sekte, die dich jagt. Sie sind wild entschlossen, das, was in dir steckt, als Waffe einzusetzen.

Je mehr Kontrolle man zu haben glaubt, desto weniger hat man tatsächlich.

Mein Fazit: The Darkness II Da fühlt man sich fast wie Gott – bis zu dem Moment, in dem einem klar wird, dass man nicht die Kontrolle hat.

Was sagen die Spieler dazu?

Haunting_Drama8204

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Das eigentliche Gameplay von „The Darkness 2“ ist einfach der Hammer! Es gibt nur wenige Spiele aus früheren Jahren, die ich mir gerne ein- oder zweimal im Jahr noch einmal ansehe, und „The Darkness 2“ ist eines davon.

19. BioShock: Die Sammlung [Utopien, Ideale und die Lüge der Freiheit]

Unsere Bewertung 7.1

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Art des Spiels FPS, storybasiert Plattformen PC, PS, Xbox, Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber Irrational Games, 2K Marin/2K Games Besondere Merkmale Philosophisches Geschichtenerzählen, fesselnde Weltgestaltung Am besten geeignet für Fans von storybasierten Ego-Shootern Was mir gefallen hat Die moralische Tiefe, die stimmige Weltgestaltung

Das Meer verschlingt dich ganz und gar, und dann flüstert es…Wärst du so freundlich?ErfahrungBioShock: Die Sammlung, Drei unvergessliche Experimente zu Macht und Philosophie. In jeder Geschichte waren es ehrgeizige Menschen, die diese Städte erbauten; der Verfall machte sie authentisch.

Das fesselnde Gameplay erstreckt sich über Entrückung, Columbia, Minervas Höhle, Seebestattungsowie die Herausforderungsmodi. Erkunde, plündere und kämpfe dich durch Gänge und Wolken zu bewegen, versunken in Art-déco-Eleganz und Wahnsinn. Jede Begegnung verführt dich dazu, mehr Strom verbrauchen, Tötungsfesselundmehr nehmen von der Welt und ihren Menschen.

Warum wir uns dafür entschieden haben BioShock macht Philosophie zum Überlebenskampf. Es wirft die Frage auf, ob der freie Wille noch eine Rolle spielt, wenn Macht alles beherrscht.

Kontrolle ist Macht, aber Wahlfreiheit ist eine Illusion. Jeder Eintrag ist ein ein fesselndes Ego-Shooter-Spiel das in dieser Hinsicht unübertroffen bleibt eine Mischung aus Kampf, Atmosphäre und moralischer Tiefe. Selbst nach all den Jahren geht mir das Geschriebene noch immer tief unter die Haut, und jede Stadt verzaubert mich nach wie vor.

Mein Fazit: Nur wenige Welten verführen und täuschen dich so sehr wie BioShock: Die Sammlung.

Was sagen die Spieler dazu?

VirtualBoi92

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Die „Bioshock“-Trilogie ist wirklich großartig. Die Geschichte des Spiels ist einfach unglaublich phänomenal. Die Beweggründe und Ideale der Charaktere werden einem durch Audio-Logos, die überall in der Umgebung verstreut sind, auf eindrucksvolle Weise vermittelt … Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es wirklich über alles.

20. Alpha Protocol [Spionage trifft auf moralische Zweideutigkeit]

Unsere Bewertung 7

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Art des Spiels Rollenspiel, Spionage, Action Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2010 Urheber Obsidian Entertainment/Sega Besondere Merkmale Ein auf Konsequenzen basierendes Dialogsystem, eine verzweigte Spionagegeschichte, mehrere Enden Am besten geeignet für RPG-Spieler, die heimliche Intrigen lieben Was mir gefallen hat Komplexe Entscheidungsnetzwerke und Reaktionen auf Spielerentscheidungen

Spionage lebt von Geheimnissen, und in Alpha Protocol, eines geht nahtlos in das andere über. Du bist Michael Thorton, a Ein enttarntes Agentenmitglied auf der Jagd nach einer TerrorzellegenanntAl-Samad. Nur um dann festzustellen, dass seine Gehaltszahlungen von Halbech, dasselbe Unternehmen, das beide Seiten bewaffnet hat.

Von schummrigen Verstecken bis hin zu neonbeleuchteten Skylines – jede Mission wird zu einer Prüfung der Loyalität. SIEkönnteInformationen weitergeben oder dich erschießen je nach Tonfall. Charme Ich, verratenScharlachrotoder dein gesamtes Netzwerk in Schutt und Asche legen, Die Welt gestaltet sich neu, ganz nach deinen Entscheidungen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Manipulation ist eine Kunstform in Alpha Protocol. Deine Stärke liegt eher in der Überzeugungskraft als in der Feuerkraft.

Wenn du bei einer Besprechung die Beherrschung verlierst, könnte dein Ansprechpartner den Abzug betätigen, anstatt dir einen Gefallen zu tun. Es ist Reaktives Storytelling in seiner schärfsten Form, wo Charme und Schweigen gleichermaßen als Waffe dienen können.

Mein Fazit: Lass deinen Meister der Manipulation glänzen in Alpha Protocol. Ob man lügt oder lächelt – so oder so bleibt jemand blutend zurück.

Was sagen die Spieler dazu?

INTPoissible

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Ein echtes verstecktes Juwel. Letztendlich geht es darum, Menschen zu manipulieren. Du profitierst davon, wenn die Leute dich hassen – und zwar ziemlich stark: Du erhältst Werteboni und kannst sie dadurch manipulieren.

Kommende Spiele, in denen du der Bösewicht bist

Die dunkle Seite schläft nie, vor allem nicht, wenn neue Welten uns immer wieder dazu verleiten, die Grenze zu überschreiten. Diese kommenden Veröffentlichungen versprechen neue Wege, die Moral auf den Kopf zu stellen, Macht auf die Probe zu stellen und sich an ein wenig digitaler Zerstörung zu ergötzen.

Halloween – Setze die Michael-Myers-Maske auf; verfolge, versetze deine Beute in Angst und Schrecken und überliste sie in dieser filmreifen Neuinterpretation, in der die Angst selbst zu deiner Waffe wird.

– Setze die Michael-Myers-Maske auf; verfolge, versetze deine Beute in Angst und Schrecken und überliste sie in dieser filmreifen Neuinterpretation, in der die Angst selbst zu deiner Waffe wird. Judas – In diesem storybasierten Ego-Shooter schlüpfst du in die Rolle eines Hacker-Ingenieurs an Bord eines zerfallenden Raumschiffs, auf dem Bündnisse brüchig sind und Verrat persönlich genommen wird.

– In diesem storybasierten Ego-Shooter schlüpfst du in die Rolle eines Hacker-Ingenieurs an Bord eines zerfallenden Raumschiffs, auf dem Bündnisse brüchig sind und Verrat persönlich genommen wird. Schritt für Schritt zum Bösewicht – Schlüpfe in die Rolle eines dämonischen Antihelden, der das Chaos beseitigt, das du selbst entfesselt hast – in diesem pixeligen, rundenbasierten Rollenspiel, das Moral und Erlösung auf den Kopf stellt.

– Schlüpfe in die Rolle eines dämonischen Antihelden, der das Chaos beseitigt, das du selbst entfesselt hast – in diesem pixeligen, rundenbasierten Rollenspiel, das Moral und Erlösung auf den Kopf stellt. Menschen müssen sterben – Übernimm das Kommando über eine außerirdische Invasionsflotte in einem Strategie-Spiel mit schwarzem Humor, in dem das Überleben der Menschheit nur ein weiteres Hindernis auf deinem Weg zur galaktischen Vorherrschaft darstellt.

Jedes dieser Videospiele führt die Tradition fort, dass man ohne Heiligenschein spielen kann. Die Zukunft der Schurkerei sieht gewagt, clever und herrlich verdorben aus.

Mein Fazit zu den besten Spielen, in denen man den Bösewicht spielt

„Villainy“ ist nicht jedermanns Sache, sondern richtet sich an Spieler, die sich nach schwarzem Humor und Macht sehnen. Diese Auswahl, die sich hauptsächlich auf Spiele stützt, bei denen Kontrolle und Risikobereitschaft belohnt werden, gibt dir die Möglichkeit, zu befehlen, zu korrumpieren und deine böse Ader auszuleben.

Für Neulinge → Vernichtet alle Menschen!

Ein toller Einstieg in die Welt der Bösewichte; dank des Humors und des Science-Fiction-Chaos macht das Zerstören einfach Spaß, ohne komplizierte Spielmechaniken oder moralische Last.

Es ist genau das Richtige für dich, wenn du Welten liebst, in denen Entscheidungen den Ausschlag geben und in denen Recht, Macht und Angst an die Stelle von Heldentum treten.

Für Fans von Open-World-Spielen → Grand Theft Auto V

Kein anderes Spiel schafft es besser, Kriminalität, Satire und Freiheit in Einklang zu bringen; baue dir ein kriminelles Imperium auf oder sieh einfach zu, wie die Stadt in Flammen aufgeht.

Für Strategie-Fans → Dungeon Keeper

Deine Festung zu errichten, Helden zu quälen und Kobolde zu befehligen wird nie langweilig – das ist eine Meisterklasse in bösartigem Management.

Für Fans von Erzählungen → BioShock: Die Sammlung

Das ist Storytelling vom Feinsten, bei dem jede „Entscheidung“ die Frage aufwirft, ob man überhaupt jemals eine Wahl hatte.

Nenn es Korruption, nenn es Freiheit. In diesen Spielen, in denen du der Bösewicht bist, ist es einfach nur ein anderes Wort für Spaß.

Häufig gestellte Fragen