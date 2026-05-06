14 Pokémon-Spiele für die Switch in chronologischer Reihenfolge: Ausgabe 2026

Die besten Pokémon-Spiele für die Switch zeigen, wie weit sich die Serie seit ihren Pixel-Anfängen entwickelt hat. Was mit pixeligen Kreaturen auf dem Nintendo DS hat sich zu gewaltigen Abenteuern auf dem Nintendo Switch, das Spieler jeden Alters und jeder Spielstärke anspricht.

Im Laufe der Jahrzehnte ist die Serie gemeinsam mit ihren Fans gewachsen und hat neue Stile und Erzähltechniken erprobt, ohne dabei ihren Charme zu verlieren.

Auf derNintendo Switch… hat sich das Konzept zu etwas weitaus Ambitionierterem entwickelt. Klar, es gibt immer noch rundenbasierte Kämpfe und Pokébälle, aber jetzt sind sie eingebettet in offene Welten, kreative Ableger und originalgetreue Neuauflagen, die einen direkt ins Herz der Nostalgie treffen.

The Pokémon Company hat etwas Seltenes geschafft: Sie hat den Geist der Originale bewahrt und gleichzeitig mutig Neues ausprobiert.

Und das Beste daran: Dank dieser Vielfalt ist wirklich für jeden etwas dabei. Manche Spiele kehren mit vereinfachten Fangmechaniken zu den Grundlagen zurück, während andere dich in weitläufige offene Gebiete versetzen, in denen Strategie und Erkundung im Vordergrund stehen. Es gibt nicht mehr nur eine einzige Spielweise, und genau das macht den Reiz aus.

Genau hier kommt dieser Leitfaden ins Spiel. Ich habe eine eine übersichtliche, chronologische Zeitleiste aller wichtigen Pokémon-Spiele, die für die Switch erschienen sind – RPGs der Hauptreihe and die Ableger, die diese Ära geprägt haben. Ganz gleich, ob Sie schon seit der Nintendo DS Egal, ob du schon seit Tagen dabei bist oder gerade erst anfängst – dies ist dein Wegweiser durch die moderne Pokémon-Welt.

Schauen wir uns die vollständige Liste der Pokémon-Spiele auf der Nintendo Switch– von neu aufgelegten Klassikern bis hin zu gewagten Experimenten – und erfahren Sie, wie sie die Reihe für eine neue Generation neu definiert haben.

Die 14 besten Pokémon-Spiele für die Switch in der richtigen Reihenfolge

Der Einfachheit halber habe ich alle wichtigen Pokémon-Spiele auf der Nintendo Switch nach ihrem ursprünglichen Erscheinungsjahr. Auf diese Weise kannst du die Entwicklung der Serie über die gesamte Lebensdauer der Konsole hinweg verfolgen – von den Hits der ersten Stunde bis hin zu mutigen Neuinterpretationen.

Manche Ausgaben können je nach Region variieren oder spätere DLCs enthalten, aber ich halte mich an die Veröffentlichungstermine, um die Übersichtlichkeit zu wahren. Schauen wir uns nun das gesamte Angebot an Pokémon-Spielen an ab 2017bis 2026.

1. Pokken Tournament DX [Das beste Pokémon-Kampfspiel, neu aufgelegt für die Switch]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Bandai Namco Studios; Nintendo/The Pokémon Company Durchschnittliche Spielzeit ca. 8½ Stunden (Hauptgang) Metacritic-Bewertung 79

Pokkén Tournament DX war der erste in der Reihe von toll Pokémon-Spiel for Umschaltenin der Reihenfolge, und es hat gleich richtig losgelegt. Ursprünglich für Spielhallen und die Wii U veröffentlicht, ist diese verbesserte Nintendo Switch Diese Ausgabe enthielt alle DLCs, neue Kämpfer und eine verbesserte Grafik. Stell dir das wie „Tekken“ vor, aber mit legendären Pokémon und Spezialangriffen im Anime-Stil.

Anstatt als Pokémon-Trainer zu spielen, steuerst du die Pokémon direkt in Echtzeit-Arenakämpfen. Die Kämpfe laufen flüssig ab, und jeder Kämpfer fühlt sich einzigartig an. Ich habe stundenlang zwischen Gengars gruseligen Fernangriffen und Machamps Nahkampfangriffen hin und her gewechselt, und es fühlte sich immer wieder frisch an.

Pro-Tipp Meistere einen Hauptkämpfer, anstatt häufig zu wechseln, um das perfekte Timing für Combos und die Synergie bei der Unterstützung zu erlernen.

Auch wenn es sich um ein Spin-off handelt, hat es gezeigt, dass Pokémon-Spiele auch außerhalb des traditionellen RPG-Formats bestehen können. Keine Starter-Pokémon und keine Inhalte nach dem Durchspielen – und dennoch wurde es zu einem Fan-Favoriten, sowohl für lockere Couch-Kämpfe als auch für schweißtreibende Ranglistenspiele im Internet.

Das war ein mutiger Schritt von Game Freak und der Pokémon Company, die Switch-Ära mit etwas völlig Neuem einzuläuten.

Pokkén DX den Weg für spätere Spiele wie Pokémon Mystery Dungeon and Pokémon Snap, was zeigt, wie vielseitig die Pokémon-Spiele sein können.

Für Fans von Action und Kämpfen im Anime-Stil verdient es zudem einen Platz unter den besten Pokémon-Spielen für die Switch. Als Kampfspiel mit ordentlich Biss und einer Auswahl an beliebten Pokémon, die in HD fantastisch aussehen, ist es ein absolutes Muss.

Mein Fazit: Eine umwerfende Mischung aus Kampfeslust und Pokémon-Charme – schnell, spektakulär und nach wie vor eines der besten Arena-Kampfspiele auf Umschalten.

2. Pokémon Quest [Das beste lockere Pokémon-Abenteuer im Blockstil]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Nintendo Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2018 Urheber Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company Durchschnittliche Spielzeit sehr unterschiedlich (Free-to-Play) Metacritic-Bewertung 64

If Bergbau, Handwerk Wenn Pokémon-Spiele ein Baby bekämen, würde es wahrscheinlich so aussehen Pokémon Quest. In diesem kostenlosen Action-RPG wurde das traditionelle Fangen durch das Kochen ersetzt: Hier bereitest du Mahlzeiten zu, um auf der Tumblecube-Insel Pokémon zu rekrutieren. Es ist seltsam. Es ist bezaubernd. Und irgendwie funktioniert es.

Es ist kein typisches Kampfsystem; alles ist vereinfacht und mit Puzzle-Elementen angereichert. Man stellt ein Team zusammen, verwaltet die Movesets und sieht zu, wie die Charaktere automatisch durch blockartige Dungeons kämpfen. Es gibt dennoch genug strategische Tiefe, um das Spiel spannend zu halten, vor allem wenn man die Teamzusammensetzung und die Upgrades optimiert.

Was wirklich ausschlaggebend war Pokémon Quest Besonders hervorzuheben war die plattformübergreifende Veröffentlichung sowohl auf Mobilgeräten als auch auf Nintendo Switch. Neben Pokémon Café Remix… dies war ein Schritt in Richtung eher lockerer, leicht zugänglicher Titel seitens der Pokémon Company. Das war das erste Anzeichen dafür, dass nicht jede Pokémon-Veröffentlichung ein vollwertiges Rollenspiel sein musste.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, Gerichte zu kochen, die bestimmte Pokémon-Typen anziehen, um schneller ausgewogene Teams zusammenzustellen.

Klar, es ist kein Pokémon-Spiel mit offener Welt und hat nicht die emotionale Tiefe von Pokémon Mystery Dungeon oder das Ausmaß vonPokémon Schwert, hat sich aber seinen eigenen Platz erobert. Es ist leicht, macht Spaß und ist der perfekte Snack für die Zeit zwischen größeren Veröffentlichungen.

Wenn du etwas suchst, um dich zu entspannen oder jüngeren Spielern die Pokémon-Reihe näherzubringen, Diese ist ein guter Ausgangspunkt. Ein weiterer Vorteil: Man braucht dafür keine Nintendo Switch Eine Online-Mitgliedschaft, die Spaß macht. Und diese kantigen Designs sind viel niedlicher, als man eigentlich erwarten würde.

Mein Fazit:Niedlich, schräg und überraschend fesselnd – ein Pokémon-Abenteuer im Miniformat, perfekt für kurze Spielpausen.

3. Pokémon Legends: Z-A [Die beste moderne Interpretation von Kalos]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Urheber Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company Durchschnittliche Spielzeit ca. 20–30 Stunden (Hauptteil) Metacritic-Bewertung N/A

Pokémon Legends: Z-A Es fühlt sich an, als hätte Game Freak endlich gesagt: „Na gut, dann entwickeln wir uns doch mal weiter.“ Diese Vorgeschichte – oder besser gesagt: sanfter Neustart – spielt in Lumiose City, bevor diese zum glitzernden Herzen von Kalos wurde, und führt uns zurück zu den Wurzeln der Pokémon-Gesellschaft – und das ist ein herrliches Chaos. Man stelle sich vor Pokémon Legenden: Arceus, aber mit viel mehr Feinschliff, besserem Tempo und einer Kamera, die dich nicht regelrecht hasst.

Die große Überraschung dieses Mal? Die Ökologie der Pokémon in der Stadt. Anstatt sich durch endlose Felder zu quälen, schleichst du dich durch Gassen, über Dächer und über Baustellen und versuchst, Pokémon zu fangen, die das Stadtleben nicht gerade zu schätzen wissen. Die Stealth-Mechaniken sind ausgefeilter, die Kämpfe laufen flüssiger ab, und ausnahmsweise scheinen die NPCs echte Persönlichkeiten zu haben, die über „Trainer, der gerne Shorts trägt“ hinausgehen.

Pro-Tipp Nutze Dächer und erhöhte Lagen für heimliche Fänge in der Stadt – wilde Pokémon sind in städtischen Gebieten besonders wachsam.

Grafisch hat Kalos noch nie so gut ausgesehen. Lumiose erstrahlt in neonfarbener Pracht und mit europäischem Flair und wird damit endlich seiner Pariser Inspiration gerecht. Und ja, die Mega-Entwicklungen sind zurück und schlagen härter zu als je zuvor.

Klar, die Bildrate bricht immer noch schneller ein als ein Karpador aus dem Wasser, wenn auf dem Bildschirm zu viel los ist, aber das ist ein kleiner Preis für ein Spiel, das endlich die perfekte Balance zwischen Nostalgie und Innovation findet.

Mein Fazit: Das lang erwartete neue Gesicht von Game Freak – stilvoll, gewagt und der mutigste Schritt nach vorn seit Arceus.

4. Pokémon: Los geht’s, Pikachu! [Das beste Pokémon-RPG für Einsteiger auf der Switch]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company Durchschnittliche Spielzeit ca. 20–25 Stunden (Hauptteil) Metacritic-Bewertung 79

Pokémon: Los geht’s, Pikachu! hier kamen alte und neue Pokémon-Fans zusammen. Ein Remake von Pokémon Gelb… es erweckte die Kanto-Region mit großartiger Grafik, vereinfachten Spielmechaniken und umfassendem Nintendo SwitchBedienelemente.

Anstatt gegen wilde Pokémon zu kämpfen, fängt man Pokémon mithilfe von Bewegungssteuerung oder Eingaben über das Handheld, wie in Pokémon GO. Es ist eine enorme Veränderung gegenüber den Originalspielen, aber es funktioniert überraschend gut. Trainerkämpfe, Handlungsstränge und Arenaleiter haben nach wie vor den klassischen Charme von Rot und Blau.

Außerdem konnten sich die Spieler direkt mit Pokémon GO, was bedeutete, dass man seine Lieblings-Pokémon zum ersten Mal vom Handy auf die Konsole übertragen konnte. Diese Integration war ein großer Schritt, um die Grenzen zwischen den Plattformen zu verwischen, insbesondere für neue Pokémon-Trainer.

Pro-Tipp Wenn man mehrere Exemplare derselben Pokémon-Art hintereinander fängt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, ein Shiny-Pokémon zu erhalten, und es erscheinen Pokémon mit höheren IV-Werten.

Game Freak hat hier die perfekte Balance gefunden. Es ist nostalgisch, ohne altbacken zu wirken. Es ist vereinfacht, ohne langweilig zu sein. Und es ist die beste Möglichkeit, eines der ersten Spiele für den Game Boy noch einmal zu erleben – ohne die umständliche Steuerung oder verblassten Bildschirme.

Außerdem trug es dazu bei, eine Brücke zwischen den Generationen zu schlagen; erfahrene Spieler konnten ihre Kinder oder Geschwister durch Kanto führen – in einem Format, das sich modern und doch vertraut anfühlte – genau wie unser Leitfaden zum Pokémon-Kartenspiel ist für Neulinge in der Welt der Sammelkarten.

Es gibt auch ein Evoli Version, aber seien wir ehrlich – Pikachu ist das Aushängeschild der Reihe. Wenn du jemanden an die Welt der klassischen Pokémon-Spiele heranführen möchtest, ist „Let’s Go“ genau das Richtige.

Mein Fazit:Ein herzerwärmendes Remake, das mit purer Kanto-Nostalgie und modernem Komfort eine Brücke zwischen den Generationen schlägt.

5. Pokémon Mystery Dungeon: Rettungsteam DX [Das beste Pokémon-Dungeon-Abenteuer – jetzt im Aquarellstil]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Spike Chunsoft; Nintendo/The Pokémon Company Durchschnittliche Spielzeit ca. 20–25 Stunden (Hauptteil) Metacritic-Bewertung 69

Nur wenige Pokémon-Spiele gehen emotional so sehr unter die Haut wie Pokémon Mystery Dungeon: Rettungsteam DX. In diesem Remake der ursprünglichen DS-Spiele schlüpfst du in die Rolle (oder besser gesagt: in die Pfoten) eines Pokémon, das aus einem seltsamen Traum erwacht und ein Rettungsteam zusammenstellt, um anderen zu helfen, die in sich ständig verändernden Dungeons gefangen sind.

Du erkundest prozedural generierte Karten in rundenbasierten Kämpfen. Das Tempo ist gemächlicher, doch die Geschichte ist überraschend tiefgründig. Es ist eine Geschichte über Freundschaft, Opferbereitschaft und persönliche Entwicklung, erzählt mit von Aquarellen inspirierten Grafiken, die dir das Gefühl geben, durch ein lebendiges Bilderbuch zu spielen.

Für Spieler, die aus der Nintendo DS Für langjährige Fans sind neue Funktionen wie der Automatikmodus und übersichtlichere Menüs eine willkommene Bereicherung. Für Neulinge ist dies eines der besten Spin-off-Spiele der Reihe, das eine neue Art bietet, mit anderen Pokémon zu interagieren, die über das bloße „Pokémon fangen und Level aufsteigen“ hinausgeht.

Und wenn du gerne sammelst und charakterbasierte Nebengeschichten magst, wird es dir wahrscheinlich Spaß machen, die Die besten Pokémon-Kombinationenauch.

Pro-Tipp Nimm vor Abenteuern in den tiefen Verliesen immer Äpfel und Oran-Beeren mit, damit dein Team satt und gesund bleibt.

Rettungsteam DX erinnert uns daran, dass Pokémon-Spiele nicht dem üblichen Schema folgen müssen, um großartig zu sein. Falls du diese Geschichte beim ersten Mal verpasst hast, solltest du sie dir jetzt auf keinen Fall entgehen lassen. Es ist eine emotionale, visuell beeindruckende Reise und ein Beweis dafür, dass die Pokémon-Reihe immer noch neue Wege findet, dich zu überraschen.

Auch einen Blick wert, wenn dir Titel wie Pokémon Snap, Pokémon Café Remixoder sogar Rätselspiele mit Herz.

Mein Fazit:Gefühlvoll, charmant und wunderschön gestaltet – ein absolutes Muss für alle, die storybasierte Pokémon-Abenteuer lieben.

6. Pokémon Schwert & Schild [Bestes modernes Pokémon-RPG der Hauptreihe]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company Durchschnittliche Spielzeit ca. 25–45 Stunden (Hauptspiel/Hauptspiel + Zusatzinhalte) Metacritic-Bewertung 80

WennPokémon Schwert und Schild Als es erschien, war es nicht einfach nur eine weitere Veröffentlichung; Es war der Beginn einer neuen Ära für die Hauptreihe der Pokémon-Spiele. Als erste Full-HD-RPGs, die Game Freak für die Nintendo Switch… Diese Titel führten die vom Vereinigten Königreich inspirierte Galar-Region, wilde Pokémon und das umfangreiche Dynamax-System ein.

Während es Aufregung um das gekürzte Nationaldex gab, Schwert und Schild hat die Dinge dennoch vorangetrieben. Es führte „Wild Areas“ mit frei beweglicher Kamera und Multiplayer-Raids ein, die von der Pokémon-Weltmeisterschaftt. Zwei Erweiterungen (Insel der Rüstung and Kronentundra) fügte noch mehr Inhalte nach dem Spiel hinzu und sorgte dafür, dass es sich wie eine lebendige Plattform anfühlte.

Optisch war es ein großer Sprung nach vorne. Man konnte nun Pokémon in offenen Gebieten fangen, weltweit tauschen und nahtlos ineinandergreifende Umgebungen erkunden. Außerdem legte es den Grundstein für zukünftige Ideen für Pokémon-Spiele mit offener Welt, die später in Pokémon Legenden: Arceus und das kommende Spiel, Pokémon Scarlet.

Pro-Tipp Ignoriere die Wild Area zu Beginn nicht – Wetteränderungen beeinflussen das Erscheinen von Pokémon, also schau regelmäßig vorbei, um seltene Pokémon zu finden.

Es hat vielleicht nicht denselben Retro-Charme wie Pokémon Rot, Pokémon Diamant, or Pokémon Omega Rubin, aber es hat die Spielregeln verändert. Es ist der erste Schritt in der Entwicklung der Reihe hin zu etwas Größerem und weitaus Eintauchenderem.

Ob man es nun liebt oder hasst, Pokémon Schwert hat die Möglichkeiten von Pokémon-Spielen neu definiert – und dafür gesorgt, dass die Nintendo Switch Diese Ära begann mit einem Paukenschlag.

Mein Fazit:Das Spiel, das das moderne Pokémon-Erlebnis neu definiert hat. Ehrgeizig, farbenfroh und der erste echte Schritt in eine neue Ära der Entdeckung.

7. New Pokémon Snap [Das beste Pokémon-Fotosafari-Erlebnis]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Bandai Namco Studios; Nintendo/The Pokémon Company Durchschnittliche Spielzeit ca. 10½ Stunden (Hauptgang) Metacritic-Bewertung 79

Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Original Pokémon Snap on Nintendo 64, New Pokémon Snap hat die Fotosafari wieder ins Leben gerufen, und sie ist genau das, was sich die Fans erhofft hatten.

Exklusiv entwickelt für die Nintendo Switch, In dieser Fortsetzung kannst du die Lental-Region erkunden und über 200 wilde Pokémon in ihrem natürlichen Lebensraum fotografieren. Keine Kämpfe, keine Arenen; nur du, eine Kamera und eine schwebende Kapsel, die durch wunderschön gestaltete Umgebungen gleitet.

Jedes Level spielt sich wie eine interaktive Attraktion – vom Werfen von Früchten über das Abspielen von Musik bis hin zum Absuchen der Umgebung, um neue Wege freizuschalten und seltene Verhaltensweisen der Pokémon auszulösen. Die Fotos, die du machst, werden bewertet und deinem Pokémon-Fotodex hinzugefügt, wobei es je nach Art und Verhalten mehrere Versionen pro Pokémon gibt.

Pro-Tipp Spiele die Level zu verschiedenen Tageszeiten erneut, um neue Verhaltensweisen der Pokémon zu entdecken und höhere Fotopunkte zu erzielen.

Was diesen Titel unter den Pokémon-Spielen besonders auszeichnet, ist sein ruhiges, auf Beobachtung basierendes Gameplay. Man muss keine Pokémon fangen oder im Kampf Strategien entwickeln. Stattdessen geht es darum, Neues zu entdecken und den Charme und die Persönlichkeit jedes einzelnen Wesens zu genießen.

Möchtest du Pokémon auch im echten Leben sammeln? Dann schau dir die [Top-Pokémon-Karten] mit einigen der Stars von Snap an.

Es ist eine erfrischende Abwechslung zu den typischen Pokémon-Hauptserien-Spielen und zeigt, wie vielseitig die Reihe sein kann. Und optisch gehört es in der Tat zu den schönsten Nintendo SwitchTitel im Umlauf.

Wenn du auf der Liste der Pokémon-Spiele nach etwas Besonderem suchst, dann Umschalten… das ist einer der entspannendsten und lohnenswertesten Abstecher, die es gibt.

Mein Fazit: Ein wunderschöner, entspannender Rückzugsort für alle, die lieber Fotos machen als Pokébälle zu werfen. Der Beweis, dass Pokémon auch ohne Kämpfe glänzen können.

8. Pokémon Brillanter Diamant / Leuchtende Perle [Das beste nostalgische Pokémon-Remake für die Switch]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber ILCA; Nintendo/The Pokémon Company Durchschnittliche Spielzeit ca. 30–40 Stunden (Hauptteil) Metacritic-Bewertung 73

Pokémon Brilliant Diamond und Shining Pearl sind originalgetreue Neuauflagen des beliebten Films aus dem Jahr 2006 Nintendo DS Titel, die die Sinnoh-Region vorstellten.

Diese aktualisierten Versionen behalten die klassische Top-Down-Erkundung und die Struktur der Arenaleiter bei, bieten jedoch eine ausgefeilte 3D-Grafik im Chibi-Stil.. Auch wenn der Look für Diskussionen sorgte, fängt er doch die Atmosphäre des Originals ein DS Spiele, die bewusst gestaltet wirken und nicht altmodisch.

Die Neuauflagen modernisieren einige zentrale Spielsysteme und bieten ein schnelleres Spieltempo, einen überarbeiteten „Grand Underground“ sowie Unterstützung für Online-Kämpfe und -Tausch. Auch wenn sie das Spielprinzip nicht grundlegend neu erfinden wie Pokémon Legenden: Arceus, iDas trifft genau den Nostalgiefaktor, vor allem für diejenigen, die mit Pokémon Platin und die vierte Generation.

Es enthält keine neueren Spielmechaniken wie Mega-Entwicklung, doch dank des optimierten Spielerlebnisses ist es für Neulinge leicht zugänglich und bietet langjährigen Spielern ein vertrautes Gefühl.

Pro-Tipp Verbringe Zeit im Grand Underground, um Fossilien, seltene Pokémon und wertvolle Kugeln für Upgrades zu sammeln.

Für viele Fans war dies der Wiedereinstieg in die Reihe, vor allem für diejenigen, die den 3DS diese Ära verpasst oder andere Spiele verpasst hat wie Pokémon Ultrasonne andAlpha-Saphir.

In der Chronologie der Pokémon-Spiele für Umschalten, Brillanter Diamant und leuchtende Perle sind die erste Wahl, wenn es um ein klassisches RPG für die Spielhalle geht. Nicht jedes Pokémon-Spiel muss das Rad neu erfinden – manche müssen einen einfach nur daran erinnern, warum man sich überhaupt in die Pokémon-Spiele verliebt hat.

Mein Fazit:Ein liebevoller Gruß an die DS-Klassiker. Das ist Gaming zum Wohlfühlen vom Feinsten – einfach, nostalgisch und voller Herz.

9. Pokémon Legenden: Arceus [Die beste Neuinterpretation der Pokémon-Geschichte in einer offenen Welt]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company Durchschnittliche Spielzeit ca. 25–30 Stunden (Hauptteil) Metacritic-Bewertung 83

„Pokémon Legenden: Arceus“ war die Überraschung, die alle Erwartungen auf den Kopf stellte. Als kühnes Prequel, das in der uralten Hisui-Region – der früheren Version der Sinnoh-Region – spielt, brach es mit traditionellen Formeln und schuf etwas völlig Neues. Ehrlich gesagt war dies nicht nur ein weiterer Teil der Pokémon-Reihe, sondern eine Neugestaltung.

Entwickelt von Game Freak, In diesem Pokémon-Spiel mit halb-offener Welt hast du die volle Kontrolle darüber, wie du deine Pokémon einsetzt. Du kannst dich anschleichen, sprinten oder in Echtzeit kämpfen, ohne jemals auf einen separaten Bildschirm wechseln zu müssen. Egal, ob du aus der Deckung Pokébälle wirfst oder Angriffen ausweichst – alles fühlt sich fesselnd und unmittelbar an.

Außerdem taucht es tief in die Welt der Pokémon-Legenden ein und legt damit den Grundstein für Pokémon Diamant and Pokémon Platin. Für Fans der vierten Generation ist es, als würde man einen alten Lieblingssong wiederentdecken; und für Neulinge ist es eine ganz neue Art, die Geschichte von Pokémon zu erleben.

Pro-Tipp Schleich dich hinter Pokémon und wirf aus dem Hinterhalt Power-Bälle, um eine höhere Fangquote zu erzielen, ohne kämpfen zu müssen.

Unter allen Pokémon-Spielen für Umschalten, Legends Arceus hebt sich ab. Es führte Spielmechaniken ein, die später in Pokémon Scarlet und andere kommende Spiele. Der Spielablauf – erforschen, erkunden, wiederholen – macht unglaublich süchtig und ist überraschend friedlich.

Es folgt zwar nicht der Struktur der regulären Pokémon-Spiele, aber Legends Arceus ist genauso wichtig.

Und wenn du auch auf Karten mit viel Hintergrundgeschichte stehst, schau dir doch mal die Die besten „Lost Origin“-Karten mit Bezügen zu den Arceus-Legenden.

Während es im ersten Pokémon-Spiel vor allem um Kämpfe ging, dreht sich in diesem Spiel alles um das Verstehen – und dieser Fokuswechsel hat die Zukunft der Reihe grundlegend verändert.

Mein Fazit: Die mutige Neuinterpretation, von der die Fans nicht wussten, dass sie sie brauchten. Frisch, gewagt und der Beweis dafür, dass sich Pokémon weiterentwickeln kann, ohne seine Seele zu verlieren.

10. Pokémon UNITE [Die beste kostenlose Pokémon-Kampfarena]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen Nintendo Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2021 Urheber TiMi Studio Group; The Pokémon Company Durchschnittliche Spielzeit Mehrspieler – unterschiedlich Metacritic-Bewertung 69

Pokémon UNITE hat der Pokémon-Reihe etwas völlig Neues hinzugefügt: ein kostenloses, teambasiertes MOBA, bei dem Strategie genauso wichtig ist wie Geschicklichkeit. In dieser 5-gegen-5-Kampfarena steuerst du ein Pokémon, kämpfst um Zonen, sammelst Punkte und versuchst, das andere Team in Matches, die nur 10 Minuten dauern, zu übertrumpfen.

Dank der vollständigen Crossplay-Fähigkeit zwischen Mobilgeräten und Nintendo Switch erfreute sich das Spiel rasant wachsender Beliebtheit. Gelegenheitsspieler können einfach einsteigen und ein paar Runden spielen, während ambitionierte Spieler sich mit Kampfgegenständen und Teamzusammensetzungen durch die Ranglisten kämpfen. Die Vielfalt der spielbaren Pokémon sorgt dafür, dass das Meta immer frisch bleibt.

Auch wenn es nichts mit den rundenbasierten Kämpfen der regulären Pokémon-Spiele zu tun hat, VEREINT hat bewiesen, dass Spin-off-Spiele in der modernen Multiplayer-Szene mithalten können. Außerdem wurden durch regelmäßige Updates immer wieder neue Pokémon eingeführt, wodurch sich das Spiel auch ein Jahr nach der Veröffentlichung noch lebendig und aktuell anfühlt.

Pro-Tipp Bleib bei deinen Teamkollegen und sammle lieber öfter kleine Punkte, anstatt große Summen anzuhäufen und einen K.o. zu riskieren.

VEREINT hat vielleicht nicht die Geschichte von Pokémon Kristall oder zur Erforschung von Pokémon Legends, hat es sich jedoch seinen eigenen Platz erobert. Und da es keine Einstiegshürden gibt, kann es jeder – vom Neuling bis zum Veteranen der Pokémon-Reihe – ganz einfach ausprobieren.

Wenn du die Liste der Pokémon-Spiele durchgehst, um Umschalten… dieses Spiel ist die beste Wahl, wenn du rasante Action und strategische Tiefe suchst. Außerdem ist es völlig kostenlos; es gibt also keinen Grund, nicht gleich ein Spiel zu starten.

Mein Fazit:Schnell, strategisch und überraschend fesselnd. Ein kostenloser Showdown, der sowohl im Alleingang als auch im Team jede Menge Spaß garantiert.

11. Pokémon Scarlet & Violet [Die bisher beste Weiterentwicklung des Pokémon-Gameplays]

Unsere Bewertung 7.8

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Game Freak; Nintendo Durchschnittliche Spielzeit ca. 25–30 Stunden (Hauptteil) Metacritic-Bewertung 72

Pokémon Scarlet und Violet hat die Reihe auf den Kopf gestellt. Als erstes Pokémon-Spiel mit vollständig offener Welt in der Hauptreihe der Pokémon-Spiele, So konnten Pokémon-Trainer die Paldea-Region ganz nach Belieben erkunden, ohne dass sie durch den Spielfortschritt oder Levelbeschränkungen eingeschränkt wurden.

Zu Beginn wählst du dein Start-Pokémon aus und erhältst drei Hauptstorylines zur Auswahl: die Siegesstraße, die Sternfall-Straße und den Pfad der Legenden. Du kannst sie in beliebiger Reihenfolge abschließen und dabei neue Biome, Städte und seltene wilde Pokémon entdecken. Es ist zudem das erste Pokémon-Spiel, das einen Koop-Modus für vier Spieler ermöglicht, was es zu einem echten Gemeinschaftserlebnis macht.

Die neue „Terastallize“-Mechanik sorgt mit einer überraschenden Wendung für neue Dynamik im Kampf: Spieler können nun den Typ eines Pokémon spontan ändern. Trotz einiger anfänglicher Performance-Probleme haben das Design und der Spielablauf die Serie enorm vorangebracht.

Pro-Tipp Erkunde jedes Biom frühzeitig – manche Pokémon entwickeln sich nur unter bestimmten Wetter- oder Umgebungsbedingungen weiter.

Aufbauend auf den Erfahrungen aus Pokémon Legenden: Arceus and Schwert und Schild, Scharlachrot und Violett bieten sowohl Umfang als auch Freiheit. Es ist zudem eines der inhaltsreichsten Nintendo Switch Spiele, vor allem solche mit DLCs, die die Karte, die Handlungsstränge und exklusive Pokémon erweitern.

Auch wenn es nichts mit den rundenbasierten Kämpfen der regulären Pokémon-Spiele oder den Spielmechaniken eines [Sammelkartenspiels] zu tun hat, Scharlachrot und Violett hat sich seinen eigenen Platz im Pokémon-Universum erobert.

Wenn du die Entwicklung der Pokémon-Spiele seit Umschalten… dieser Teil ist der entscheidende Durchbruch. Hier fügte sich endlich alles – von der Hintergrundgeschichte bis hin zu den Spielmechaniken – zu einem großen, unvergesslichen Ganzen zusammen.

Mein Fazit:Ein chaotisches Meisterwerk, das Pokémon endlich in eine vollständig offene Welt entlässt. Ehrgeizig, nicht ganz perfekt, aber absolut unvergesslich.

12. Pokémon Stadium 2 (Nintendo Switch Online) [Bester klassischer Pokémon-Kampf-Simulator]

Unsere Bewertung 7.4

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Plattformen Nintendo 64 (Original); Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket (Neuauflage 2023) Erscheinungsjahr 2000/2001 (ursprünglich), 2023 (NSO) Urheber Nintendo EAD; Nintendo Durchschnittliche Spielzeit k. A. (Kampf-Simulator/Minispiele) Metacritic-Bewertung 79

Pokémon Stadium 2 lässt die glorreichen Zeiten klassischer rundenbasierter Kämpfe mit einem 3D-Touch wieder aufleben. Ursprünglich erschienen auf dem Nintendo 64, Dieses Spiel verzichtete auf die Handlung und konzentrierte sich ganz auf die Strategie, wobei Pokémon-Trainer und ihre Teams der ersten und zweiten Generation in detailreich gestalteten Arenen gegeneinander antraten. Es war eines der ersten Pokémon-Spiele, bei dem jede Attacke in vollem 3D animiert wurde, komplett mit einem überdrehten Kommentator, der jedem Kampf chaotischen Spaß verlieh.

Du kannst dich dank des lokalen und Online-Mehrspielermodus sofort wieder in diese wilden Turniere stürzen. Zwar lässt sich das Spiel nicht mehr mit dem Game Boy Auch wenn es nicht mehr wie die alte Version funktioniert, ist es dennoch ein nostalgisches Highlight.

Von der Rückkehr zum Schloss des Arenaleiters bis hin zu den legendären Minispielen – das Spiel bietet ein Riesenspaß, ganz gleich, ob du ein langjähriger Fan oder ein Neuling bist.

Pro-Tipp Analysiere die Typenvorteile sorgfältig und stelle ausgewogene Mietmannschaften zusammen, um jeder Strategie der Arenaleiter entgegenzuwirken.

Unter den Retro-Pokémon-Spielen, Dieses Bild fängt einen entscheidenden Moment in der Pokémon-Reihe ein, als die Reihe gerade erst begann, sich damit auseinanderzusetzen, wie Kämpfe außerhalb des Handheld-Formats aussehen könnten.

Für alle, die die Pokémon SwitchZeitleiste,Phase 2 ist der ideale Ort, um klassische Wettkämpfe und lebhafte Multiplayer-Kämpfe zu erleben. Und mal ehrlich: Wer möchte nicht wieder zusehen, wie legendäre Pokémon ihre urkomischen Siegestänze aufführen?

Mein Fazit: Eine von Nostalgie geprägte Reise zurück zu den 3D-Kampfwurzeln von Pokémon. Nach wie vor genauso unterhaltsam – und chaotisch – wie damals auf dem N64.

13. Pokémon-Sammelkartenspiel Live [Das beste digitale Pokémon-Sammelkartenspiel-Erlebnis]

Unsere Bewertung 7.1

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Plattformen Windows, macOS, iOS, Android Erscheinungsjahr 2023 Urheber The Pokémon Company Durchschnittliche Spielzeit k. A. (Live-Dienst) Metacritic-Bewertung N/A

Pokémon-Sammelkartenspiel Live ist der moderne Weg, in die Welt des Sammelkartenspiels einzutauchen – ideal, wenn du ein ehrgeiziger Grinder bist oder als Sammler Unmengen von Code-Karten herumliegen hast. Es ersetzt die ältere TCG Online-Plattform durch ein elegantes neues Design, schnelleres Matchmaking und volle Unterstützung für Sets wie „Scarlet“ und „Violet“ oder Verlorene Ursprungskarten.

Du kannst sowohl auf dem PC als auch auf dem Handy Decks zusammenstellen, tägliche Aufgaben erfüllen, digitale Päckchen öffnen und gegen Gegner antreten. Und ja, die echten Code-Karten aus den physischen Booster-Päckchen funktionieren hier weiterhin, sodass du deine Sammlung plattformübergreifend synchronisieren kannst. Das ist ein cleveres Upgrade, das gut dazu passt, wie Pokémon-Fans heute mit dem Sammelkartenspiel interagieren.

Was dieses Spiel von anderen digitalen Pokémon-Spielen unterscheidet, ist die Art und Weise, wie es die Sammeln in der Praxis Der Geist lebt weiter. Mit jeder Erweiterung bleibt die Online-Szene frisch, und Funktionen wie der Battle Pass sorgen dafür, dass das Spiel auch auf lange Sicht lohnenswert bleibt.

Pro-Tipp Erfülle tägliche Herausforderungen, um schnell Packs und Kristalle zu verdienen, ohne echtes Geld auszugeben.

Egal, ob du dich schon intensiv mit Strategien für Sammelkartenspiele beschäftigt hast oder gerade erst anfängst – diese Plattform bietet die nötige Flexibilität und Raffinesse, um dich zu begeistern.

Es ist zwar nicht auffällig oder spektakulär, aber es funktioniert – und ist zweifellos eine der besten Möglichkeiten, um zwischen den Präsenzveranstaltungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Neugierig auf die derzeit [seltenste Pokémon-Karte]? Wir haben genau das Richtige für dich.

Mein Fazit: Ein übersichtlicher, moderner Ort für Kartenspieler und Sammler gleichermaßen. Nicht besonders auffällig, aber für alle, die vom TCG-Grind begeistert sind, unendlich lohnenswert.

14. Pokémon Scarlet / Violet: Der verborgene Schatz von Area Zero (DLC) [Beste Erweiterung der Abenteuer der 9. Generation]

Unsere Bewertung 6.9

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Plattformen Nintendo Switch (Erweiterung für Scarlet/Violet) Erscheinungsjahr 2023 Urheber Game Freak; Nintendo Durchschnittliche Spielzeit variiert je nach Spieler (~Dutzende von Stunden, wenn man beide Teile durchspielt) Metacritic-Bewertung N/A

Diese zweiteilige Erweiterung verleiht der Gen-9-Ära deutlich mehr Gewicht. Der verborgene Schatz von Area Zero knüpft an die Handlungsstränge von „Pokémon Scarlet“ und „Violet“ an, die die Spieler in zwei völlig unterschiedliche Ecken der Welt führen.

In Teil 1,Die blaugrüne Maske, Sie erkunden die ländliche Region Kitakami während ihres jährlichen Festes1. Es ist gemächlicher, stark von der Volkskultur geprägt und voller neuer Gesichter und regionaler Legenden.

Teil 2,Die Indigo-Scheibe, wechselt komplett die Gangart; du befindest dich in einer futuristischen Kampfakademie mit weitläufigen unterirdischen Bereichen, in denen eine Vielzahl unterschiedlicher Pokémon zu finden ist.

Beide Teile fließen direkt in das Paldea-Erlebnis ein, sodass sie sich wie natürliche Erweiterungen des Hauptspiels anfühlen und nicht wie angehängte Inhalte.

Das ist nicht nur Füllmaterial, sondern Post-Launch-Inhalt mit echtem Substanz. Ihr erhaltet mehr Kämpfe, mehr Hintergrundgeschichte, mehr Charaktere und ein tieferes Verständnis für die Geheimnisse von Area Zero. Und für kompetitive Spieler bietet der DLC sogar neue Kampfmodi und freischaltbare Gegenstände.

Pro-Tipp Schließe zuerst die Hauptgeschichte ab, um Pokémon höherer Stufen freizuschalten und in beiden DLC-Teilen einen reibungsloseren Spielfortschritt zu genießen.

Wenn du dich durch die Pokémon-Reihe spielst, ist dieser DLC der eigentliche Epilog zu „Scharlach“ und „Violett“; eine Gelegenheit, offene Fragen zu klären, neue Legendäre Pokémon kennenzulernen und dein Team auf das nächste Spiel vorzubereiten.

Es ist zudem eines der besten Beispiele dafür, wie Game Freak Erweiterungen auf sinnvolle Weise vorantreibt.

Mein Fazit:Eine beeindruckende, storyreiche Erweiterung, die die Welt von Gen 9 weiter vertieft. Mehr Hintergrundgeschichte, mehr Kämpfe und der perfekte Abschluss für das Abenteuer in Paldea.

Häufig gestellte Fragen

Wie viele Pokémon-Spiele gibt es für die Switch?

Derzeit sind 13 Pokémon-Spiele auf der Nintendo Switch. Dazu gehören bekannte Titel wie Schwert & Schild, Legenden: Arceus, and Scarlet & Violetsowie Ableger wie VEREINTand Pokémon Quest. Remakes wieBrillanter Diamant / Leuchtende Perle zählen ebenfalls dazu. Haltet Ausschau nach Neuerscheinungen und DLCs, denn die Zahl könnte noch steigen!

Welche Pokémon-Spiele gibt es für die Switch?

Pokémon-Spiele auf der Nintendo Switch darunter auch etablierte Rollenspiele (Schwert & Schild, Scharlach & Violett, Legenden: Arceus), Neuverfilmungen (Brillanter Diamant, strahlende Perle) und Ableger wie UNITE, Pokémon Quest, and Pokémon Mystery Dungeon: Rettungsteam DX. Klassische Titel sind auch erhältlich über Nintendo Switch Online.

Mit welchem Pokémon-Spiel für die Switch soll man anfangen?

Wenn du neu hier bist, fang am besten mit Los geht’s, Pikachu! – es ist anfängerfreundlich und nutzt vertraute Pokémon GO Mechanik. Für weitere Informationen siehe Schwert & Schild or Legenden: Arceus. Willst du die volle Freiheit einer offenen Welt? Probier es aus Pokémon Scarlet & Violet.

Wie viele Pokémon-Spiele gibt es insgesamt?

Es gibtüber 120 Pokémon-Spiele auf allen Plattformen, darunter Handheld-, Konsolen- und Handyspiele. Dazu gehören die Hauptreihe der Rollenspiele, Ableger, Neuauflagen und neuere Titel wie Pokémon GO, Pokémon Café Remix, andUmschaltenVeröffentlichungen wie Scarlet & Violet.

In welcher Reihenfolge sollte man die Pokémon-Spiele spielen?

Beginnen Sie mitLos geht’s, Pikachu! Für einen sanften Einstieg, dann entdecken Sie Schwert & Schild orLegenden: Arceus für komplexere Spielmechaniken. Danach, Scharlachrot und Violett bieten ein Spielvergnügen in einer vollständig offenen Welt. Wer Nostalgie sucht, sollte Remakes wie Brillanter Diamant / Leuchtende Perle.