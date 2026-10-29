Die 10 besten Open-World-Spiele für die Switch für endlose Abenteuer im Jahr 2026

Wenn du auf der Suche nach den besten Open-World-Spielen für die Switch bist, bist du hier genau richtig. Nach umfangreichen Recherchen, vielen eigenen Erfahrungen und einigen unüberlegten Ausgaben habe ich jede Menge großartige Spiele auf Nintendo-Plattformen gespielt – bin aber auch auf Flops gestoßen, die zwar offene Welten versprechen, dann aber mit unausgereifter Spielmechanik, langweiligen Geschichten oder leeren Karten enttäuschen.

Diese Liste versammelt die besten Open-World-Spiele für die Switch, die sowohl im Handheld- als auch im TV-Modus perfekt funktionieren. Hier findest du Weltraumerkundung, klassische Schwert-und-Magie-Quests und fesselnde Schießaction – für jedes Alter und jeden Spielertyp ist etwas dabei. Trotz unterschiedlicher Spielstile besticht jede Auswahl durch Erkundungsmöglichkeiten mit einer einzigartigen Wendung und Kulisse. Das Abenteuer ruft. Lassen Sie uns gleich loslegen!

Unsere Top-Auswahl an Open-World-Spielen für die Switch

Bevor wir zur Liste kommen, hier ein kurzer Überblick über meine Top-Empfehlungen. Dies sind zweifellos die besten Open-World-Titel für die Nintendo Switch, was Leistung, großartige Grafik, beeindruckendes Leveldesign und das gesamte Spielerlebnis angeht:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) – Wohl das beste Spiel seines Genres auf der Nintendo Switch. Uneingeschränkte Erkundung, jede Menge Geheimnisse, befriedigende, einfache Kämpfe – all das in einem atemberaubenden Hyrule und einer Neuinterpretation der Zelda-Reihe. No Man’s Sky (2022) – Ein riesiges Weltraum-Erkundungsspiel, in dem jeder Planet einzigartig ist. Entdecke außerirdische Spezies, baue Basen, tausche Ressourcen oder werde zum Weltraumpiraten – das ist Freiheit im galaktischen Maßstab, jetzt wunderschön für das Spielen unterwegs optimiert. The Elder Scrolls V: Skyrim (2017) – Als legendäres Open-World-RPG lässt dich „Skyrim“ auf der Switch Tamriel erkunden, Drachen erlegen und deinen eigenen Weg gehen. Mit Bewegungssteuerung, Amiibo-Unterstützung und unzähligen Quests ist es ein Abenteuer für unterwegs, das man endlos wiederholen kann.

Aber ehrlich gesagt kratzt das nur an der Oberfläche der Open-World-Spiele auf der Nintendo Switch. Es gibt jede Menge Spiele zu entdecken – schau dir also die detaillierte Liste unten an, um das ultimative Open-World-Abenteuer zu finden!

Die 10 besten Open-World-Spiele für die Switch: Fesselnde Welten zum Erkunden

Es gibt zahlreiche verschiedene Spielstile bei Open-World-Spielen. Möchtest du einen Titel im Mittelalter-/Fantasy-Stil mit Schwertern und Magie? Ein auf Schusswaffen ausgerichtetes Gameplay? Oder vielleicht eine Mischung aus Open-World-Erkundung und einer einzigartigen Kampfmechanik?

Die Handlung und die Herausforderungen dieser Spiele mögen variieren, doch im Kern sind Erkundung und „Offenheit“ zentrale Bestandteile des Spielerlebnisses.

★ Das beste Open-World-Abenteuer insgesamt The Legend of Zelda: Atem der Wildnis Bei Eneba einkaufen

★ Das beste Weltraumabenteuer No Man’s Sky Bei Eneba einkaufen

★ Das beste klassische Rollenspiel für die Switch The Elder Scrolls V: Skyrim Bei Eneba einkaufen

★ Entdecke die Spiele der „Xenoblade Chronicles“-Reihe Xenoblade Chronicles Bei Eneba einkaufen

★ Bestes Nachfolgespiel & Spiel mit kreativem Entdeckungsspiel The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs Bei Eneba einkaufen

★ Offene Welt im Best-Western-Stil Red Dead Redemption Bei Eneba einkaufen

★ Nintendo – Aufladen Nintendo-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

★ Die beste Open-World-Krimi-Sammlung Grand Theft Auto: Die Trilogie Bei Eneba einkaufen

★ Nintendo – Aufladen Nintendo-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

★ Das beste mythologische Abenteuerspiel Unsterbliche: Fenyx Rising Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Nintendo EPD, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 60–120 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Freiheit, Erkundung und das Lösen von Rätseln lieben

„The Legend of Zelda: Breath of the Wild““ (BoTW) ist wohl das beste Spiel für die Nintendo Switch. Neben Blockbustern für die Nintendo Switch wie „Super Mario Odyssey“ und der „Fire Emblem“-Reihe ist BoTW ein Meilenstein unter den Titeln.

Dank der Third-Person-Perspektive vermitteln Kämpfe und Erkundungen ein Gefühl von Staunen und Spaß, und es gibt eine „echte“ offene Welt zu entdecken.

Man kann buchstäblich überall hingehen, wo man hinschaut. Ein Berg in Sicht? Dann erklimme ihn. Lust, das Wasser zu erkunden? Dann tauche ein! Als ich das Spiel zum ersten Mal spielte, hatte ich das Gefühl, keine Grenzen zu kennen und meinen Weg völlig frei wählen zu können.

Die Kämpfe sind übersichtlich gestaltet, können aber bei einigen der stärkeren Gegner an Intensität zunehmen, und die Erkundung ist fantastisch; es war immer befriedigend, versteckte Koroks und Truhen mit neuer Beute zu finden.

Es erfüllt zwar nicht die „RPG“-Aspekte anderer immersiver Action-RPGs, aber es ist ein Spiel, das man unbedingt mindestens einmal gespielt haben muss, wenn man eine Nintendo Switch besitzt.

Mein Fazit: Ein unverzichtbares Erlebnis für jeden Switch-Besitzer – atemberaubende Erkundung, clevere Rätsel und ein echtes Gefühl von Freiheit, das das moderne Open-World-Genre geprägt hat.



AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR SHOP ON ENEBA

Unsere Bewertung Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2022 (Switch) Entwickler Hello Games Durchschnittliche Spielzeit 50–200+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Weltraumerkundung, Überlebensmechaniken und grenzenlose Freiheit lieben

Vergiss die „offene Welt“ – wie wäre es stattdessen mit einem Spiel mit offenem Universum?

„No Man’s Sky“ bietet dir ein scheinbar unendliches Universum, das es zu erkunden gilt. Dank prozeduraler Generierung verfügt jeder Planet über eine Vielzahl von Lebensformen, Ressourcen und Umgebungen.

Angesichts eines so riesigen, unendlichen Universums besteht die Herausforderung darin, in den Umgebungen zu überleben, in die du hineingeworfen wirst.

Jede Welt, auf die du triffst, unterscheidet sich von den anderen; vielleicht landest du auf einem vollständig von Ozeanen bedeckten Planeten, auf exotischen Planeten voller Leben und seltsamer Kreaturen oder auf toten, felsigen Planeten. Manche weisen sogar raue Umgebungsbedingungen wie giftige Substanzen, Strahlung oder eisige Temperaturen auf, sodass du dich vor der Landung gut vorbereiten musst.

Eine herausfordernde Situation, die von dir verlangt, dich spontan anzupassen – aber perfekt für Fans guter Survival-Spiele.

Was mir an „No Man’s Sky“ jedoch besonders gefallen hat, ist die „Freiheit“, so zu spielen, wie man möchte.

Während deines Weltraumabenteuers kannst du als Händler durch das Universum reisen, als Kopfgeldjäger abtrünnige Schiffe ausschalten oder dich vielleicht der „dunklen“ Seite anschließen und zum Weltraumpiraten werden.

Der Entwickler hat beim Start zwar eine ganze Reihe von Fehlern gemacht, aber mittlerweile gibt es keinen triftigen Grund mehr, „No Man’s Sky“ nicht auszuprobieren.

Mein Fazit: Ein riesiges, sich ständig weiterentwickelndes Weltraumabenteuer, das Neugier und Ausdauer belohnt – perfekt für Spieler, die Freiheit und grenzenlose Entdeckungen lieben.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR SHOP ON ENEBA

3. The Elder Scrolls V: Skyrim [Bestes klassisches Rollenspiel auf der Switch]

Unsere Bewertung Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Nintendo Switch, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2017 (Switch) Entwickler Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit 80–200 Stunden Am besten geeignet für RPG-Fans, die Freiheit, eine fesselnde Geschichte und facettenreiche Fantasiewelten schätzen

Wenn es um Open-World-Spiele geht, kommt man um „The Elder Scrolls V: Skyrim“ einfach nicht herum .

Du schlüpfst in die Rolle des „Drachenbluts“, nachdem du einem Drachenangriff knapp entkommen bist. Sobald du entkommen bist, begibst du dich auf ein Abenteuer – aber eigentlich kannst du hingehen, wohin du willst, Nebenquests annehmen, Fähigkeiten und Schätze sammeln und die Welt erkunden.

„Skyrim“ bietet eine Fantasy-Welt mit einer Vielzahl an Nahkampf- und Fernkampfwaffen, Zaubersprüchen und den Kräften des Drachengeborenen, mit denen du für ordentliches Chaos sorgen kannst. Der halbe Spaß besteht darin, die Welt zu entdecken, Verstecke, Banditenlager und unterirdische Höhlen zu finden.

Die einzigartigen Spielmechaniken runden das Paket ab, beispielsweise dass das Erreichen höherer Stufen den Einsatz bestimmter Fertigkeiten erfordert: Wenn du dich heimlich herumschleichst, steigert das deine „Heimlichkeit“, und das Schießen mit dem Bogen verbessert deine „Bogenschießkunst“.

Man muss zwar auf das Aufsteigen warten, aber dadurch taucht man vollkommen in die Welt ein. Es ist, als würde man wachsen, je mehr man bestimmte Fähigkeiten einsetzt, und so das Spielerlebnis an den eigenen bevorzugten Spielstil anpassen.

Mein Fazit: Nach wie vor eines der besten RPGs, die je entwickelt wurden – fesselnd, weitläufig und endlos wiederholbar, jetzt auch für unterwegs, damit du überall Abenteuer erleben kannst.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR SHOP ON ENEBA

4. Xenoblade Chronicles X [Bestes Sci-Fi-JRPG mit offener Welt]

Unsere Bewertung Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Nintendo Switch, Wii U Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Monolith Soft, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 70–150 Stunden Am besten geeignet für JRPG-Fans, die tiefgründige Geschichten, riesige Karten und anpassbare Mechs lieben

„Xenoblade Chronicles X““ ist eine überarbeitete und erweiterte Version des Originals, das ursprünglich für die Wii U erschien. Du wirst in die Welt von „Mira“ versetzt, einem riesigen Planeten, auf dem du notlandest und den du zu einer neuen Heimat für die Menschheit machen möchtest.

„Xenoblade“ ist von vornherein eine einzigartige Serie und zeichnet sich typischerweise durch eine Gruppe von Charakteren aus, die es mit futuristischen Schwertern und Waffen sowie mit riesigen Mecha-Robotern, den sogenannten „Skells“, auf gigantische Monster anlegen.

Im Laufe des Spiels verdienst du dir das Recht, Skells zu steuern und sie nach deinen Vorstellungen anzupassen. Es gibt verschiedene Gewichtsklassen und eine große Auswahl an Waffenaufsätzen, mit denen du deine Mecha-Fantasien voll und ganz ausleben kannst.

Das Kampfsystem in „Xenoblade Chronicles X““ ist eine Mischung aus Echtzeitstrategie und rundenbasierten Mechaniken, ähnlich wie bei „Final Fantasy“. Wenn du also ein Fan großartiger RPGs bist, sind die unvergesslichen Charaktere, die riesige Welt und das lohnende Gameplay einen Versuch wert.

Mein Fazit: Ein gewaltiges und ambitioniertes Rollenspiel voller Mechs, Monster und tiefgehender Erkundungen – perfekt für Fans großartiger Science-Fiction-Geschichten.

★ Explore Xenoblade Chronicles games Xenoblade Chronicles Bei Eneba einkaufen

5. The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs [Beste Fortsetzung & Kreativstes Erkundungsspiel]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Nintendo EPD, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 80–150 Stunden Am besten geeignet für Kreative Spieler, die Spaß am Erkunden, Basteln und Lösen komplexer Rätsel haben

Als Nächstes haben wir die Fortsetzung von BoTW, „The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs““.

Es ist überraschend, wie vertraut und doch neu sich die Spielwelt gleichzeitig anfühlt. „Tränen des Königreichs“ hebt sich jedoch dadurch ab, dass es die Dinge auf neue Höhen hebt. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Durch die Katastrophe von Ganons Wiederauferstehung stürzt der Himmel herab und verändert Hyrule grundlegend. Es gibt nun „Himmelsinseln“ zu erkunden, die für zusätzliche Vertikalität sorgen, die bei „BoTW“ schmerzlich vermisst wurde.

Link ist nun mit neuen, mächtigen Fähigkeiten „ausgestattet“, mit denen er nahezu jede Waffe erschaffen kann, indem er Dinge wie ein Pilzschwert oder telekinesieähnliche Kräfte mit „Ultrahand“ kombiniert, sowie mit „Ascend“, um schnell durch Decken zu „schwimmen“, und vielem mehr.

Außerdem kannst du mit den neuen Fähigkeiten eine fantastische Vielfalt an Fahrzeugen und Bauwerken nutzen. Ich habe sogar Motorräder, Heißluftballons, Autos und sogar Jets gebaut, um durch die Lüfte zu fliegen.

Die Geschichte ist fantastisch und mitreißend, aber der eigentliche Spaß liegt darin, neue Wege zu entdecken, sich in Hyrule fortzubewegen, einfallsreiche Konstruktionen zu erschaffen und clevere Rätsel zu lösen, die es mit den besten Titeln aus unserer Liste der Nintendo Switch-Rätselspiele aufnehmen können.

Mein Fazit: Ein brillanter Nachfolger von „Breath of the Wild“, der Kreativität und Erkundung neu definiert – pure Magie für fantasievolle Abenteurer.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR SHOP ON ENEBA

6. Red Dead Redemption [Beste Open-World-Spiele im Western-Stil]

Unsere Bewertung Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360, PC Erscheinungsjahr 2023 (Switch) Entwickler Rockstar San Diego, Rockstar Games Durchschnittliche Spielzeit 40–80 Stunden Am besten geeignet für Fans von Western, tiefgründigen Geschichten und atmosphärischen Open-World-Abenteuern

„Red Dead Redemption“ ist vor allem wegen seiner unvergesslichen Charaktere und seiner komplexen Handlung ein fantastisches Spiel. Aber es bietet auch reaktionsschnelle und nuancierte Kampfmechaniken in einer riesigen Welt, die es zu erkunden gilt – und das mit diesem unverwechselbaren Western-Flair.

Reite auf dem Pferderücken durch die Gegend, fange Bösewichte mit dem Lasso ein, liefer dir ein Duell wie in alten Zeiten oder zelte in der Wildnis. Es hat einfach etwas Besonderes, meine Fantasien als Desperado-Cowboy auszuleben – und genau das macht RDR perfekt.

Hast du Lust, dich als Jäger zu versuchen? Spüre über 30 Tierarten auf und jage sie mit spezieller Ausrüstung. Oder wie wäre es mit einer Runde Poker? Werde zum berüchtigtsten Spieler im Wilden Westen. Vielleicht bevorzugst du den Lebensstil eines Ranchers und möchtest Rinder hüten oder Pferde zähmen.

Einfach gesagt: RDR lässt dich mit einer fesselnden Geschichte und unterhaltsamen Spielmechaniken, die kein anderes Top-TPS-Spiel auf derselben Plattform zu bieten hat, voll und ganz in die raue Welt des Wilden Westens eintauchen.

Mein Fazit: Ein unvergessliches Western-Meisterwerk mit fesselnder Erzählung, Atmosphäre und emotionaler Tiefe – eine der besten Welten, die Rockstar je geschaffen hat.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR SHOP ON ENEBA

7. Dragon’s Dogma: Dark Arisen [Bestes Fantasy-RPG rund um die Monsterjagd]

Unsere Bewertung Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2019 (Switch) Entwickler Capcom Durchschnittliche Spielzeit 50–120 Stunden Am besten geeignet für RPG-Fans, die sich nach herausfordernden Kämpfen, riesigen Monstern und lohnenden Erkundungen sehnen

„Dragon’s Dogma: Dark Arisen““ ist ein Monsterjäger-Spiel im Fantasy-Stil, ähnlich wie ein mittelalterliches „Monster Hunter Rise““. Doch statt eines zentralen Dreh- und Angelpunkts gibt es eine riesige offene Welt zu entdecken, durch die man viel reisen wird.

Das Spiel belohnt dich dafür, wenn du zurückkehrst und Orte erneut besuchst, an denen du bereits warst. Du findest neue Belohnungen und Schatztruhen, wertvolle Ressourcen und stößt auf zusätzliche Charaktere und Quests.

Doch die größte Attraktion sind hier die einzigartigen Kampfmechaniken. Gegen gigantische Monster wie Zyklopen oder Greifen kannst du auf sie springen und bestimmte Körperteile ins Visier nehmen, um maximalen Schaden anzurichten – zum Beispiel, indem du einem Zyklopen ins Auge stichst.

Die Kämpfe sind äußerst befriedigend und einzigartig, die Geschichte ist großartig, wenn auch ein wenig verworren, und mit all den enthaltenen DLCs gibt es jede Menge Inhalte zu entdecken.

Mein Fazit: Einzigartig, herausfordernd und voller Charakter – ein verstecktes Juwel, das taktisches Kämpfen und intensive Erkundung in einer Fantasy-Welt belohnt.

★ Nintendo – top up Nintendo Gift Cards Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2021 (Switch) Entwickler Rockstar Games, Grove Street Games Durchschnittliche Spielzeit 60–150+ Stunden (insgesamt) Am besten geeignet für Spieler, die nostalgische Krimigeschichten, Freiheit und chaotisches Open-World-Gameplay lieben

„GTA: Die Trilogie“ ist ein phänomenales Paket, das drei der kultigsten Spiele der Serie enthält: „GTA III“, „GTA Vice City“ und „GTA San Andreas“. Ehrlich gesagt ist es schon eine kleine Überraschung, dass das Spiel auf derselben Plattform wie „Mario“ und „Super Smash Bros.“ erscheint.

Die Trilogie bietet überarbeitete Grafik und verbesserte Spielmechaniken und lässt dich Chaos anrichten, rücksichtslos durch die legendären Welten rasen, Polizisten niederschießen, bevor du selbst „Wasted“ wirst, und viele Verbrechen begehen.

Erledige Aufträge von Mafiabossen, baue dein Drogenimperium auf oder gehe in San Andreas trainieren. Diese Spiele sind aus gutem Grund „kultig“. Sie wecken Nostalgie für den „Arcade“-Charakter der Reihe, und da man drei Spiele zum Preis von einem bekommt, lohnt es sich auf jeden Fall, sie sich anzuschauen.

Mein Fazit: Drei legendäre Welten in einem Paket – nostalgisch, chaotisch und endlos unterhaltsam für Fans von Open-World-Chaos.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR SHOP ON ENEBA

9. The Witcher 3: Wild Hunt [Bestes storygetriebenes Open-World-RPG]

Unsere Bewertung Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2019 (Switch) Entwickler CD Projekt Red Durchschnittliche Spielzeit 100–200+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die komplexe Geschichten, moralische Entscheidungen und riesige Fantasy-Welten mögen

„The Witcher 3: Wild Hunt“ versetzt dich als Geralt von Riva in eine düstere, gnadenlose Welt – ein berühmter und tödlicher „Monsterjäger“ mit übermenschlichen, übernatürlichen Fähigkeiten, die er durch Mutationen erlangt hat.

Die Kulisse ist eine typische Fantasy-Welt im mittelalterlichen Stil. Es gibt jede Menge Schwertkämpfe, Magie und furchterregende Monster zu besiegen, während du auf der Suche nach deiner Adoptivtochter Ciri durch die Welt reist.

Hier gibt es einfach so viel zu entdecken: vergessene Ruinen, tückische Höhlen, geschäftige Städte und eine Vielzahl von Schauplätzen mit ganz eigenem Flair und einzigartiger Atmosphäre. Wie zu erwarten, gibt es jede Menge Nebenquests, einzigartige Schätze zu finden, Geheimnisse aufzudecken und Entscheidungen zu treffen.

Insgesamt ein unglaubliches Open-World-Erlebnis mit fesselnder Erzählung und einem soliden Kampfsystem, mit dem man es mit einer großen Vielfalt an Gegnern und Monstern aufnehmen kann.

Mein Fazit: Ein düsteres, emotionales Epos voller Details, Entscheidungsmöglichkeiten und unvergesslicher Charaktere – zweifellos eines der besten Open-World-Erlebnisse aller Zeiten.

★ Nintendo – top up Nintendo Gift Cards Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2020 (Switch) Entwickler Ubisoft Quebec, Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit 40–70 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die unbeschwerte mythologische Abenteuer mit Rätseln und Humor suchen

Als letztes haben wir „Immortals: Fenyx Rising““, einen „Klon“ aus „Breath of the Wild“, der jedoch eine einzigartige Wendung bietet: Er spielt im antiken Griechenland.

Es verfügt jedoch über einige Besonderheiten, wie zum Beispiel das Kampfsystem, das sowohl Boden- als auch Luftkämpfe umfasst. Es gibt eine Vielzahl von Waffen zu entdecken und freizuschalten, zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten und Rüstungen sowie gottgegebene Fähigkeiten, um mythologische Kreaturen wie Medusa und den Minotaurus zu besiegen.

Du bist die letzte Hoffnung der Götter, einen Fluch zu brechen und den bedrohlichen Titanen Typhon zu besiegen, doch auf deinem Weg erwarten dich zahlreiche Nebenquests, herausfordernde Rätsel und eine riesige Welt mit einzigartigen und stilvoll gestalteten Regionen, die es zu erkunden gilt.

Mein Fazit: Ein charmantes und unterschätztes Juwel mit witziger Erzählung, unterhaltsamen Rätseln und flüssigen Kämpfen – die perfekte Wahl für Fans von unbeschwerten Open-World-Abenteuern.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR SHOP ON ENEBA

Mein Gesamtfazit zu den besten Open-World-Spielen für die Nintendo Switch

Open-World-Spiele auf der Nintendo Switch bieten einige der abwechslungsreichsten und unvergesslichsten Abenteuer, die man auf einer Handheld-Konsole erleben kann. Ob man sich nach Fantasiekönigreichen, futuristischen Planeten oder rauen Westernlandschaften sehnt – hier ist für jeden Entdecker etwas dabei. Diese Titel zeigen, wie Kreativität, Freiheit und Eintauchen in die Spielwelt auch auf begrenzter Hardware wunderbar miteinander harmonieren können.

Ganz gleich, was Ihr Geschmack ist – Magie, Chaos oder Geheimnisse – diese Open-World-Spiele für die Switch bieten unvergessliche Erlebnisse, die Neugier und Kreativität belohnen. Jedes einzelne besticht durch seine ganz eigene Art von Freiheit und herausragender Erzählkunst. Wenn du Lust auf noch mehr großartige Spiele hast, schau dir unseren Leitfaden zu den meistverkauften Switch-Spielen an, um zu sehen, von welchen Top-Titeln die Spieler einfach nicht genug bekommen können.

Häufig gestellte Fragen