Die 15 besten Spiele im Stil von „Overcooked“ im Jahr 2026 für dich und deine Freunde

„Overcooked!“ ist einer der größten Namen im Bereich der Koop-Spiele, daher ist es keine Überraschung, dass Spieler, die das Spiel durchgespielt haben, nach den besten Spielen wie „Overcooked!“ suchen – denn sie sehnen sich nach noch mehr chaotischer Teamarbeit. Gemeinsam zu spielen macht immer mehr Spaß – selbst wenn wegen eines winzigen Fehlers alles den Bach runtergeht.

Zwar bieten „Overcooked!“ und seine Fortsetzung jede Menge rasante Spannung, doch sie sind bei weitem nicht die einzigen großartigen Koop-Erlebnisse. Ganz gleich, ob ihr Motoren repariert, Stützpunkte baut, Rätsel löst oder Zombies vernichtet – zahlreiche Spiele bieten genau diese Mischung aus Teamwork, Strategie und urkomischem Chaos.

Unsere Top-Auswahl an Spielen wie „Overcooked!“

Ich gebe zu, dass es eine schwierige Aufgabe ist, Spiele aufzulisten, die „Overcooked!“ ähneln. Ich habe mich entschieden, den Fokus auf den Koop-Aspekt zu legen, und die Spiele auf dieser Liste bieten die besten kooperativen Erlebnisse.

1 It Takes Two 2021 It’s a puzzle platformer with a very gripping story. Jetzt kaufen 2 Moving Out 2020 You can throw caution to the winds in this madcap physics-based moving game. Jetzt kaufen 3 Tools Up! 2019 Follow blueprints and build houses on this slower, more relaxed take on the genre. Jetzt kaufen

Auch wenn diese Spiele, die „Overcooked!“ ähneln, die besten Titel auf dieser Liste sind, ist jedes einzelne Spiel hier definitiv einen Blick wert – scrollt also weiter, um die vollständige Liste zu sehen!

Die 15 besten Spiele wie „Overcooked!“ für verrückten Spielspaß

Der Reiz von „Overcooked!“ liegt in seinem Koop-Gameplay – gemeinsam mit Freunden und Familie auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten, ist unglaublich befriedigend. Doch Teamwork ist nicht auf gemütliche Kochspiele beschränkt. Bei Koop-Titeln kann es auch darum gehen, Gegner zu vernichten, zu überleben oder riesige Stützpunkte zu errichten. Diese Liste vereint all das – von Küchen und Fabriken bis hin zu Rätselabenteuern und Zombie-Survival.

1. It Takes Two – [Das beste storybasierte Koop-Abenteuer über Teamwork und Liebe]

Meine Bewertung Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Durchschnittliche Spielzeit ~ 10–14 Stunden (Hauptgeschichte) Am besten geeignet für Story-lastige Koop-Erlebnisse für zwei Spieler

„It Takes Two“ ist ein sensationelles Koop-Spiel und ein 23-Millionen-Bestseller, der auch mehr als drei Jahre nach seiner Veröffentlichung weiterhin die Charts anführt, bei den TGA 2021 als „Spiel des Jahres“ ausgezeichnet wurde und bei Metacritic eine Bewertung von 88 Punkten von 151 Medien erhielt. Ich habe es ausgewählt, weil es mit seinem fesselnden Koop-Spielprinzip neue Maßstäbe für Zwei-Spieler-Erlebnisse setzt!

Im Kern ist es ein charmanter Plattformer, der kreative Rätsel mit kooperativen Spielmechaniken verbindet. Es kann manchmal knifflig sein, ist aber einfach genug, um Anfänger und Gelegenheitsspieler nicht zu überfordern. Es macht verdammt viel Spaß. Hazelight Studios haut einen mit diesem Spiel regelrecht um.

Ich empfehle außerdem, sich das wahnsinnig unterhaltsame Spiel „Split Fiction“ anzuschauen – ein neueres Spiel aus demselben Studio, das mit Koop-Modus, Story, Leveldesign und vielem mehr überraschenderweise noch einen Gang höher schaltet.

Die wichtigsten Highlights:

Einmal kaufen, zu zweit spielen : Mit dem „Friend Pass“ kann ein weiterer Spieler kostenlos mitspielen.

: Mit dem „Friend Pass“ kann ein weiterer Spieler kostenlos mitspielen. Storygetriebene Spielmechanik : Die einzigartigen Spielideen jedes Levels sind direkt in Momente der Vergebung oder des Wachstums eingebunden.

: Die einzigartigen Spielideen jedes Levels sind direkt in Momente der Vergebung oder des Wachstums eingebunden. Ständige Überraschungen: Von magnetischen Rätseln über Minispiele bis hin zu Bosskämpfen – jedes Level führt neue Spielmechaniken ein, die den Spielspaß bis zum Schluss aufrechterhalten.

Why we chose it „It Takes Two“ wurde exklusiv für die Zusammenarbeit zu zweit entwickelt und verbindet kreatives Plattformspiel und Rätsellösen mit einer emotional bewegenden Geschichte, die Kritiker als „eines der besten Koop-Spiele aller Zeiten“ bezeichnen.

„It Takes Two“ verbindet kreatives Gameplay mit einer authentischen Geschichte und einem starken Design. Es ist perfekt für Freunde und Partner, die etwas Sinnvolles und zugleich Unterhaltsames suchen. Hol dir das Spiel, lade einen Freund über den Friend Pass ein und genieße eines der derzeit meistdiskutierten Koop-Spiele.

Mein Fazit: „It Takes Two“ ist die perfekte Mischung aus herzergreifender Geschichte und einfallsreichem Koop-Gameplay und beweist, dass Teamwork sowohl herausfordernd als auch äußerst lohnend sein kann. Egal, ob ihr Partner im Leben oder nur im Spiel seid – es ist ein unvergessliches Abenteuer, das Emotionen und Spaß perfekt in Einklang bringt.

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2. Moving Out – [Das verrückteste Couch-Koop-Chaos rund um Teamwork unter Druck]

Meine Bewertung Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One/Series Erscheinungsjahr 2020 Durchschnittliche Spielzeit ~ 6–10 Stunden (lockerer Koop-Spaß) Am besten geeignet für Physikbasiertes Chaos im Couch-Koop

Dieses Spiel ist ganz einfach: Du schlüpfst in die Rolle eines Möbelverlegers und Umzugshelfers, der quer durch Packmore reist, um chaotische Umzüge zu bewältigen. Aber es gibt einen Haken. Du kämpfst ständig gegen die Uhr. Vorsichtiges Heben dauert zu lange, also wirst du Sofas durch Windows schleudern, zerbrechliche Kisten ohne zu zögern herumwerfen und im Namen der Effizienz ein Chaos anrichten.

„Vorsicht beim Transport“ ist nur eine Empfehlung, wenn es vor allem auf Geschwindigkeit ankommt – und „Smooth Moves“ liefert immer, ganz gleich, ob die Gegenstände unversehrt ankommen oder nicht. Was „Moving Out“ wirklich auszeichnet, ist sein unglaublich unterhaltsames und dennoch überraschend präzises Physiksystem. Die unvorhersehbaren Interaktionen tragen zur Komik bei, und es ist eines der unterhaltsamsten und chaotischsten Simulationsspiele, die es gibt.

Wichtigste Highlights:

Lokaler Spielspaß für vier Spieler: Einfache Einrichtung, bereit für das Spielen auf der Couch, sogar mit geteilten Joy-Cons auf der Switch.

Einfache Einrichtung, bereit für das Spielen auf der Couch, sogar mit geteilten Joy-Cons auf der Switch. Anpassbarer Assist-Modus: Timer verlängern und Level überspringen.

Timer verlängern und Level überspringen. Urkomische Ragdoll-Physik: Fliegende Kühlschränke und überraschende Zusammenstöße sorgen für nonstop Lacher.

Why we chose it Das unvorhersehbare, physikbasierte Chaos verwandelt alltägliche Umzugsaufgaben in urkomisches Chaos im Couch-Koop-Modus.

„Moving Out“ bietet übertriebene Physik in Verbindung mit zeitorientierter Teamarbeit und liefert im Koop-Modus sowohl Lacher als auch Herausforderungen. Das Spiel hat sich auch Jahre nach der Veröffentlichung eine aktive Spielergemeinde und gute Bewertungen bewahrt und ist eine zuverlässige Wahl für alle, die nach ungezwungenem, aber unvergesslichem Koop-Spaß suchen.

Mein Fazit: „Moving Out“ verwandelt alltägliche Aufgaben in ausgelassenen Spaß und verbindet hektische Teamarbeit mit urkomischem physikalischem Chaos. Es ist das perfekte Partyspiel für Freunde, die ein bisschen Unordnung, Chaos und Teamwork unter Druck lieben.

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Meine Bewertung Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Durchschnittliche Spielzeit ~ 5–8 Stunden (Koop-Party-/Casual-Modus) Am besten geeignet für Couch-Koop, Hausrenovierung und Aufgabenkoordination

Wenn Hausbau eher dein Ding ist, wirst du bei „Tools Up!“ jede Menge Spaß haben. In diesem Bausimulator musst du nicht nur Möbel umstellen (aber nicht so verrückt wie in den „Moving Out“-Levels!), sondern auch bauen, den Garten gestalten, streichen und vieles mehr. In „Tools Up!“ gibt es viel Spielraum, da theoretisch jede Person an einer eigenen Aufgabe arbeiten kann.

Das Workflow-Management ist jedoch sehr wichtig, wenn man erfolgreich sein will, daher muss man trotzdem planen und mit seinem Team kommunizieren. Ich möchte noch hinzufügen, dass „Tools Up!“ meiner Erfahrung nach ein entspannteres Spiel ist als die anderen Titel auf dieser Liste. Das macht es zu einem großartigen Plattformspiel, das man gemeinsam mit jüngeren Familienmitgliedern oder Gelegenheitsspielern spielen kann.

Die wichtigsten Highlights:

Couch-freundlich für bis zu vier Spieler : Jeder Spieler kann Seite an Seite Aufgaben wie Streichen und Möbelrücken bewältigen.

Spieler Jeder Spieler kann Seite an Seite Aufgaben wie Streichen und Möbelrücken bewältigen. Praktischer Assist-Modus und Casual-Modus: Bietet Timer-Anpassungen und stressfreies Spielen für Gruppen mit unterschiedlichen Spielstärken.

Bietet Timer-Anpassungen und stressfreies Spielen für Gruppen mit unterschiedlichen Spielstärken. Leichte Heimwerker-Rätsel mit komischen Pannen: Kleine Hindernisse sorgen für gemütlichen Spielspaß.

Why we chose it „Tools Up!“ verbindet Renovierungsaufgaben mit gemeinsamer Planung und Kommunikation und bietet ein entspanntes Spielerlebnis, das sich wunderbar für lockere Koop-Runden eignet.

„Tools Up!“ sticht als stressfreies Koop-Renovierungsspiel hervor, das sowohl für Anfänger als auch für die ganze Familie geeignet ist. Es erhält solide Bewertungen und bleibt eine reizvolle Wahl für ungezwungene Koop-Spieleabende. Möchtest du dich mit Freunden entspannen und lachen? Dann ist dieses Spiel die perfekte Wahl.

Mein Fazit: „Tools Up!“ ist ein charmantes, entspanntes Koop-Erlebnis, das die Renovierung eines Hauses zu einem Spaß macht, bei dem Teamwork im Vordergrund steht. Es ist die perfekte Wahl für Familien oder Freunde, die unbeschwerte Zusammenarbeit ohne übermäßiges Chaos suchen.

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4. Out of Space – [Das befriedigendste Koop-Spiel zum Aufräumen im Weltraum für Ordnungsfanatiker in der Umlaufbahn]

Meine Bewertung Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, macOS, Linux, Nintendo Switch, PS4, Xbox One/Series Erscheinungsjahr 2020 Durchschnittliche Spielzeit ~ 5–10 Stunden (Koop-Chaos, je nach Schwierigkeitsgrad) Am besten geeignet für Kooperative Strategie, Aufräumen und Ressourcenmanagement in engen, chaotischen Räumen

Dieses herausragende Indie-Spiel kommt „Overcooked!“ so nahe wie nur möglich – nur ohne das Kochen. Hier tauschen wir die Küche gegen einen chaotischen Kampf gegen außerirdischen Schleim ein. Du und deine Freunde schlüpft in die Rolle von Mitbewohnern, die versuchen, sowohl sich selbst am Leben zu halten als auch euer Raumschiff in einem Stück zu bewahren. Kämpft gegen außerirdischen Schleim.

Ich empfehle „Out of Space“, weil es das Team-Chaos im Stil von „Overcooked“ aufgreift und um eine Weltraum-Aufräum-Komponente erweitert, bei der es auf strategisches Timing und den geschickten Umgang mit Ressourcen ankommt.

Die wichtigsten Highlights:

Zufällige Schiffslayouts: Bei jedem Durchgang ändern sich die Raumaufteilung und die Ressourcen, sodass man sich die Wege nicht einfach auswendig merken kann.

Bei jedem Durchgang ändern sich die Raumaufteilung und die Ressourcen, sodass man sich die Wege nicht einfach auswendig merken kann. Bis zu vier Spieler: Funktioniert sowohl im Online- als auch im lokalen Koop-Modus – ideal, um das Chaos gemeinsam zu erleben.

Funktioniert sowohl im Online- als auch im lokalen Koop-Modus – ideal, um das Chaos gemeinsam zu erleben. Wöchentliche Herausforderungen: Jede Woche sorgen neue Modifikatoren dafür, dass es immer eine neue Herausforderung zu meistern gibt.

Why we chose it Diese strategische Putzsimulation verbindet Ressourcenmanagement und Teamwork im Kampf gegen eine sich ständig ausbreitende Alien-Invasion.

„Out of Space“ verbindet Putzaktionen im Notfallstil mit ruhiger Vorbereitung und Ressourcenmanagement. Es belohnt Spieler für schnelles Denken und klare Kommunikation. Ein perfektes Partyspiel, das leichten taktischen Spielspaß bietet.

Mein Fazit: „Out of Space“ verwandelt alltägliche Hausarbeiten in interstellare Teamarbeit und verbindet Strategie mit rasantem Putzspaß. Es ist ein cleveres, chaotisches Koop-Juwel, das beweist, dass Ordnung halten genauso spannend sein kann wie die Rettung der Galaxie.

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5. Lumberhill – [Das wildeste Koop-Spiel zum Thema Natur für Freunde, die Chaos lieben]

Meine Bewertung Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Durchschnittliche Spielzeit ~ 6–12 Stunden (Story + Erkundung) Am besten geeignet für Ein wildes Koop-Abenteuer im Holzfäller-Stil mit unvorhersehbaren Gefahren

Hattest du schon mal einen dieser Tage, an denen es sich so anfühlt, als würde alles gegen dich arbeiten? In „Lumberhill“ ist das einfach ein ganz normaler Arbeitstag. Was eigentlich eine einfache Aufgabe sein sollte – Bäume fällen, Bretter herstellen und Holz ausliefern –, verwandelt sich schnell in pures Chaos. Von wilden Tieren und lodernden Feuern bis hin zu schelmischen Piraten und unvorhersehbarem Wetter: Alles scheint darauf aus zu sein, dich aufzuhalten.

Ich habe mich für „Lumberhill“ entschieden, weil es ein einfaches Holzfäller-Thema in unvorhersehbares Chaos verwandelt, während dich Feuer und sogar Piraten beim Holzhacken verfolgen. Das Spiel erhält auf Steam bei über 150 Bewertungen eine Bewertung von 77 % „Meist positiv“, was für den einfachen Spielspaß trotz einiger Ecken und Kanten spricht.

Die wichtigsten Highlights:

Vielfältige Gefahren: Zufällige Ereignisse wie Waldbrände, T-Rex-Angriffe, Piratenbomben und Blitzeinschläge erfordern ständige Anpassung.

Zufällige Ereignisse wie Waldbrände, T-Rex-Angriffe, Piratenbomben und Blitzeinschläge erfordern ständige Anpassung. Flexibilität im Koop-Modus: Unterstützt bis zu vier Spieler sowohl im lokalen als auch im Online-Modus – plus optionales PvP-Chaos!

Unterstützt bis zu vier Spieler sowohl im lokalen als auch im Online-Modus – plus optionales PvP-Chaos! Dynamische Level: Jeder der über 50 Level bietet neue Layouts und neue Herausforderungen durch die Umgebung.

Why we chose it Mit Waldbränden, Wetter, Wildtieren und vielem mehr treibt das Spiel die Unvorhersehbarkeit im Koop-Modus auf die Spitze.

„Lumberhill“ bietet spannendes Koop-Gameplay mit naturgetriebenen Herausforderungen, die die Spieler auf Trab halten. Wenn du deinen nächsten Spieleabend aufpeppen möchtest, schnapp dir drei Freunde und mach dich bereit für chaotische Teamarbeit unter Holzfällern. Es wird ein wilder Ritt!

Mein Fazit: „Lumberhill“ ist purer, ungezähmter Spaß, der Teamwork inmitten von Wäldern, Piraten und Waldbränden in totales Chaos verwandelt. Es ist ein urkomischer Test der Koordination, der beweist, dass sowohl die Natur als auch deine Freunde deine größten Feinde sein können.

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6. PlateUp! – [Die ultimative Roguelike-Kochherausforderung für Meisterköche im Chaos]

Meine Punktzahl Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One/Series Erscheinungsjahr 2022 Durchschnittliche Spielzeit ~ 8–15 Stunden (abhängig davon, wie stark du das Spiel ausbaust bzw. optimierst) Am besten geeignet für Strategisches Roguelike-Küchenmanagement mit bis zu 4 Spielern

Dieser Titel ist ein Koch-Management-Spiel, das bis zu vier Spieler unterstützt. Doch was dieses Spiel von „Overcooked!“ unterscheidet, ist, wie verdammt schwer es werden kann, eine Mahlzeit zuzubereiten. Seht ihr, „PlateUp!“ ist auch eines der großartigsten Roguelike-Spiele, die ich je gespielt habe – mit all dem Schwierigkeitsgrad, den das mit sich bringt.

Zufällig generierte Upgrades, steigende Anforderungen, komplexe Gerichte und völlige Freiheit bei der Gestaltung deiner Restaurants bedeuten, dass du hart arbeiten musst, um diese Küche zu meistern und im Spiel voranzukommen. Doch obwohl „PlateUp!“ im Vergleich zu „Overcooked!“ definitiv einen riesigen Sprung in Sachen Schwierigkeitsgrad darstellt, macht es auch unglaublich viel Spaß.

Die wichtigsten Highlights:

Anpassung des Restaurants: Wähle Menüpunkte aus und schalte Baupläne frei, mit denen du Aufgaben über einen Zeitraum von 15 Tagen automatisieren kannst.

Wähle Menüpunkte aus und schalte Baupläne frei, mit denen du Aufgaben über einen Zeitraum von 15 Tagen automatisieren kannst. Prozedural generierte Roguelike-Runden: Alle paar Tage wählst du Modifikatoren aus, die das Gameplay neu gestalten.

Alle paar Tage wählst du Modifikatoren aus, die das Gameplay neu gestalten. Koop-Tiefe: Bei bis zu vier Spielern wird Teamwork belohnt, und Spieler auf Reddit sagen, dass sich die Gruppenkoordination „besser anfühlt als bei Overcooked“.

Why we chose it „PlateUp!“ bietet sich weiterentwickelnde wöchentliche Strategien und hat dank seiner fesselnden Mischung aus Struktur und Chaos bereits 1,5 Millionen verkaufte Steam-Exemplare überschritten.

PlateUp! ist eine clevere Mischung aus Strategie, Chaos, Kreativität und Küchenmanagement. Die hohe Steam-Bewertung und das Lob der Community zeigen, dass das Spiel hohen Wiederspielwert und Herausforderungen bietet. Möchtest du mit Freunden Restaurant-Strategien ausprobieren? Hol dir PlateUp! und genieße einen kulinarischen Koop-Modus, der tiefgründiger ist, als es auf den ersten Blick scheint.

Mein Fazit: „PlateUp!“ bietet die perfekte Mischung aus Strategie und Chaos und fordert selbst erfahrene „Overcooked!“-Veteranen heraus. Mit seiner Roguelike-Tiefe und endlosen Wiederspielbarkeit ist es der ultimative Stresstest in der Küche für echte Koop-Fans.

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7. Kochen, Servieren, Lecker! – [Der intensivste Küchensimulator für perfektionistische Spieler]

Meine Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Switch, PS4/5, Xbox One/Series, iOS, Android Erscheinungsjahr 2013 / 2017 / 2020 (CSD / CSD2 / CSD3) Durchschnittliche Spielzeit ~ 8–12 Stunden (für einen durchgehenden Durchgang) Am besten geeignet für Eine Kochsimulation mit viel Mikromanagement

Genau wie bei „Overcooked!“ dreht sich auch in der „Kochen, Servieren, Lecker!““-Reihe alles darum, Gerichte zuzubereiten und sie hungrigen Gästen zu servieren. Aber wenn du dachtest, „Overcooked!“ sei schon hektisch genug, dann warte erst mal ab, bis du siehst, wie die Küchen in CSD aussehen! Während „Overcooked!“ ein Kochsimulator auf Makroebene ist, versetzt dich „Kochen, Servieren, Lecker!““ auf die Mikroebene.

Manche Gäste bevorzugen zum Beispiel einfache Burger: Patty, Brötchen, fertig. Andere hingegen wünschen sich komplexere Rezepte, wie zum Beispiel einen Burger mit allem – bis auf zwei Zutaten. Der Druck ist zudem ständig hoch, da ständig neue Gäste hereinkommen und verlangen, dass Mahlzeiten und Gerichte genau nach ihren Vorgaben zubereitet werden – und Gott stehe dir bei, wenn die Stoßzeit einsetzt.

Die wichtigsten Highlights:

Präzision bei den Rezepten: Die Gäste verlangen exakte Zutaten und Zeitangaben – diese Herausforderung sorgt für ein spannendes und unterhaltsames Spielerlebnis.

Die Gäste verlangen exakte Zutaten und Zeitangaben – diese Herausforderung sorgt für ein spannendes und unterhaltsames Spielerlebnis. Mikro- vs. Makro-Kochen: Vom Wenden von Burgern bis hin zur Koordination von Beilagen und Getränken – jeder Service stellt die taktische Koordination über mehrere Stationen hinweg auf die Probe.

Vom Wenden von Burgern bis hin zur Koordination von Beilagen und Getränken – jeder Service stellt die taktische Koordination über mehrere Stationen hinweg auf die Probe. Koop-Synergie: Dank lokalem Multiplayer und „Remote Play Together“ lässt sich der Stress in der Küche mit nur einer Spielkopie gemeinsam bewältigen.

Why we chose it Auf der Mikroebene bietet die CSD-Reihe Kochen unter Hochdruck mit hohem Einsatz und ist eine der intensivsten Küchensimulationen in der Gaming-Welt.

„Kochen, Servieren, Lecker!““ bietet ein lohnendes Spielerlebnis, indem es dich zwingt, unter Druck präzise Kochaufgaben unter einen Hut zu bringen. Die herausragenden Steam-Bewertungen und die anpassungsfähige Koop-Unterstützung beweisen, dass es die erste Wahl für anspruchsvolle Küchensimulationen ist.

Mein Fazit: „Kochen, Servieren, Lecker!““ hebt kulinarisches Multitasking mit unerbittlicher Präzision und rasantem Druck auf die nächste Stufe. Es ist das ultimative Koop-Erlebnis für Perfektionisten, die sich sowohl nach Herausforderung als auch nach Kontrolle sehnen.

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8. Human: Fall Flat – [Das witzigste Physik-Rätsel-Koop-Spiel, bei dem man sich vor Lachen krümmt]

Meine Bewertung Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, macOS, Linux, Switch, PS4/5, Xbox One/Series, iOS, Android Erscheinungsjahr 2016 Durchschnittliche Spielzeit ~ 6–9 Stunden (Story-/Zielmodus) Am besten geeignet für Skurrile Physik-Rätsel mit urkomischen Koop-Pannen

„Human: Fall Flat“ ist ein skurriler, lustiger und dennoch herausfordernder Koop-Physik-Puzzle-Plattformer. In diesem Spiel übernehmen du und deine Freunde jeweils die Kontrolle über einen pummeligen, teigigen Menschen. Nach einigem Herumprobieren wirst du feststellen, dass die Steuerung deiner Figuren viel schwieriger ist, als es zunächst den Anschein hat; selbst etwas wie das Öffnen einer Tür wird extrem komplex.

Hinzu kommt die wirklich unbeholfene (und urkomische) Art, wie sich die Figuren bewegen – was durch die Tatsache, dass ihr euch durch die Levels hüpfen müsst, noch verstärkt wird. Misserfolge sind immer zum Totlachen, und egal ob Sieg oder Niederlage: „Human: Fall Flat“ schafft es mühelos auf meine Liste der besten Plattformspiele.

Die wichtigsten Highlights:

Physikbasierte Rätsel: Jede Herausforderung spielt mit trägen, unvorhersehbaren Steuerelementen, was für komische Effekte sorgt.

Jede Herausforderung spielt mit trägen, unvorhersehbaren Steuerelementen, was für komische Effekte sorgt. Multiplayer-Chaos: Bis zu acht Spieler können online oder im lokalen Koop-Modus mitspielen.

Bis zu acht Spieler können online oder im lokalen Koop-Modus mitspielen. Unendlicher Wiederspielwert: Zahlreiche Lösungswege und von der Community erstellte Levels (über 5.000 im Steam Workshop) sorgen für anhaltende Abwechslung.

Why we chose it Dieses Rätselspiel verwandelt einfache Aufgaben in urkomische Koop-Herausforderungen. Es macht einfach zu viel Spaß, um es nicht auszuprobieren – und wenn ihr eine Spielsitzung voller Lacher erleben wollt, solltet ihr dieses Spiel auf keinen Fall verpassen.

„Human: Fall Flat“ ist ein charmantes, physikbasiertes Spiel, das durch sein lockeres, unvorhersehbares Gameplay und einen florierenden Workshop voller benutzerdefinierter Levels besticht. Auch Jahre nach der Veröffentlichung wird es weiterhin hoch bewertet und viel gespielt. Willst du dich vor Lachen krümmen? Lade einen Freund ein und lass das Herumtaumeln beginnen.

Mein Fazit: „Human: Fall Flat“ verwandelt jede ungeschickte Bewegung in einen Moment voller Teamwork und Chaos, bei dem man sich vor Lachen krümmt. Es ist eines der lustigsten Koop-Spiele überhaupt – zu gleichen Teilen Rätsellösen und pures Comedy-Gold.

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9. Don’t Starve Together – [Das härteste Survival-Koop-Spiel für Teams, die sich in schwierigen Situationen besonders wohlfühlen]

Meine Bewertung Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, macOS, Linux, PS4, Vita, Wii U, Switch, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2016 Durchschnittliche Spielzeit ~ 20–40 Stunden+ (offenes Survival-Spiel ohne striktes „Ende“) Am besten geeignet für Survival-orientiertes Koop-Spiel mit Permadeath und umfangreichen DLCs

Bei den meisten Survival-Sandbox-Spielen werden die Überlebensaspekte eher nachträglich angefügt. „Don’t Starve Together““ hingegen macht keine halben Sachen. Fast alles ist darauf aus, dich zu töten – von Fröschen über Wer-Schweine bis hin zur Dunkelheit selbst. Du musst planen, erkunden und deine Ressourcen sorgfältig verwalten, und selbst wenn du alles richtig machst, bist du nie ganz sicher.

Glücklicherweise wird dieser Schwierigkeitsgrad durch einen charmanten, an Tim Burton erinnernden Grafikstil und eine schöne isometrische 3D-Perspektive ausgeglichen. Während du in „Don’t Starve Together““ niemals an Inhalten Mangel leiden wirst, bietet das Spiel zudem mehrere DLC-Pakete sowie eine sehr aktive Modding-Community.

Die wichtigsten Highlights:

Permadeath-Survival: Jede Entscheidung zählt, denn alles kann deinen Durchlauf beenden.

Jede Entscheidung zählt, denn alles kann deinen Durchlauf beenden. Kooperative Strategie: Du und deine Freunde müsst euch zusammentun und gegenseitig unterstützen, um am Leben zu bleiben.

Du und deine Freunde müsst euch zusammentun und gegenseitig unterstützen, um am Leben zu bleiben. Riesiges Mod-Ökosystem: Über 700.000 Steam-Workshop-Follower und Tools, um jeden Aspekt des Gameplays anzupassen.

Why we chose it Durch die Kombination aus Permadeath-Survival, kooperativem Ressourcenmanagement und saisonalen DLCs bietet dieses Spiel kooperative Herausforderungen und von der Community gestaltete Inhalte, die dich fesseln werden.

Mit über 480.000 positiven Bewertungen und einer beeindruckenden Steam-Bewertung von 95 % von fast einer halben Million Spielern beweist dieses Spiel, dass es darum geht, gemeinsam zu überleben UND zu gedeihen. Wenn du eine Herausforderung suchst, die Verstand und Teamwork erfordert, dann lass dich auf das herrliche Chaos ein, das „Don’t Starve Together““ so einzigartig macht.

Mein Fazit: „Don’t Starve Together““ ist ein brutales, aber lohnendes Überlebenserlebnis, das Kommunikation, Planung und Geduld erfordert. Für Freunde, die Herausforderungen lieben, ist es der ultimative Test für Teamwork im Kampf gegen die Natur selbst.

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10. Factorio – [Das fesselndste Fabrikbau-Spiel für strategisch denkende Teams]

Meine Bewertung Enebameter 8.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Linux, macOS, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 (PC), 2020 (Switch) Durchschnittliche Spielzeit ~ 40–80 Stunden (um das Spiel in der Standardversion zu „beenden“, z. B. eine Rakete zu starten) Am besten geeignet für Umfassende Fabrikautomatisierung und Koop-Optimierung

Wenn du nach einer umfangreicheren Produktionssimulation als „Overcooked!“ suchst, könnte „Factorio“ genau das Richtige für dich sein.

Die Prämisse des Spiels ist trügerisch einfach: Du stürzt auf der Welt Nauvis ab und nutzt Rohmineralien wie Kohle, Eisen und Kupfer, um Raketen zu bauen und deinen Weg zurück nach Hause zu finden. In der Praxis ist „Factorio“ jedoch etwas ganz anderes.

Du wirst dein ursprüngliches Ziel wahrscheinlich vergessen, sobald du vom Drang nach Expansion und Optimierung mitgerissen wirst, und jede neue Technologie gibt dir noch mehr Spielzeug, mit dem du experimentieren kannst. Und da es so viel zu tun gibt und das gesamte Spiel so süchtig macht, ist „Factorio“ zweifellos eines der besten Indie-Spiele, die ich je gespielt habe. Auch wenn dieses Spiel im Einzelspielermodus schon jede Menge Spaß macht, wird es erst richtig verrückt, sobald du Freunde mit ins Spiel holst!

Wahrscheinlich wirst du dein ursprüngliches Ziel aus den Augen verlieren, wenn du dich vom Drang nach Expansion und Optimierung mitreißen lässt – und jede neue Technologie dir noch mehr Spielzeug zum Ausprobieren bietet. Und da es so viel zu tun gibt und das ganze Spiel so süchtig macht, ist „Factorio“ ganz klar eines der besten Indie-Spiele, die ich je gespielt habe. Auch wenn dieses Spiel im Einzelspielermodus schon jede Menge Spaß macht, wird es erst richtig verrückt, wenn man Freunde mit ins Spiel holt!

Die wichtigsten Highlights:

Fabrikautomatisierung: Enorme Tiefe, von einfachen Bergbaubohrern bis hin zu fortschrittlicher Robotik.

Enorme Tiefe, von einfachen Bergbaubohrern bis hin zu fortschrittlicher Robotik. Koop-Optimierung: Der Mehrspielermodus integriert gemeinsame Planung und Logistik.

Der Mehrspielermodus integriert gemeinsame Planung und Logistik. Unendlicher Wiederspielwert: Umfangreiche Technologiebaume und prozedural generierte Karten sorgen dafür, dass jeder Durchgang frisch bleibt.

Why we chose it „Factorio“ verwandelt Teamwork in eine fesselnde Planungsaufgabe, die man endlos wiederholen kann. Es ist eines der wenigen Spiele, bei denen jede kleine Verbesserung zu enormen Gewinnen führt.

„Factorio“ lässt Spieler tiefgehende Mechaniken des Fabrikaufbaus genießen und entfaltet sein volles Potenzial am besten, wenn es gemeinsam gespielt wird. Mit einer hervorragenden positiven Bewertung von 97 % auf Steam ist es ein Indie-Juwel, das man unbedingt spielen muss.

Mein Fazit: „Factorio“ verwandelt komplexe Automatisierung in eine seltsam befriedigende Koop-Besessenheit. Es ist ein Meisterwerk der Effizienz und Teamarbeit, das dich und deine Freunde bis in die frühen Morgenstunden mit Optimierungsaufgaben fesseln wird.

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11. Barotrauma – [Das tiefste Unterwasser-Koop-Spiel für Teams, die technische Herausforderungen lieben]

Meine Bewertung Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, macOS, Linux Erscheinungsjahr 2023 Durchschnittliche Spielzeit ~ 5 Stunden (manche berichten von einer sehr geringen durchschnittlichen Spielzeit) Am besten geeignet für Ein klaustrophobisches Koop-U-Boot-Spiel mit technischer Tiefe

„Barotrauma“ ist ein klaustrophobisches und rasantes Koop-Spiel über Unterwassererkundungen auf Europa, einem der Monde des Jupiter. Als Pioniere an der neuesten Grenze der Menschheit müsst ihr und eure Crew euer U-Boot durch die kalten und trostlosen Tiefen von Europa steuern. Aber täuscht euch nicht: Ein U-Boot in betriebsfähigem Zustand zu halten, ist SCHWER, und Gefahren lauern von allen Seiten.

Du und deine Crew müsst euer U-Boot ständig aufrüsten, reparieren und warten, in eure Fertigkeitsbäume investieren und alle Angreifer abwehren, damit ihr nicht untergeht. Das technische Know-how (insbesondere für Mechaniker und Ingenieure) ist so umfangreich, dass ich „Barotrauma“ ohne Weiteres in die Liste der besten Simulationsspiele aufnehmen würde, die ich je gespielt habe!

Die wichtigsten Highlights:

Intensives U-Boot-Management: Komplexe Systeme erfordern ständige Aufmerksamkeit und strategische Upgrades.

Komplexe Systeme erfordern ständige Aufmerksamkeit und strategische Upgrades. Fesselnde Teamarbeit: Spezialisierte Rollen fördern eine enge Zusammenarbeit unter Druck.

Spezialisierte Rollen fördern eine enge Zusammenarbeit unter Druck. Technische Tiefe: Detaillierte technische Mechaniken sorgen für ein lohnendes Meistern des Spiels.

Why we chose it „Barotrauma“ macht den Koop-Modus noch spannender, indem es Kommunikation und Koordination für das Überleben ABSOLUT entscheidend macht.

„Barotrauma“ verbindet auf brillante Weise komplexe U-Boot-Mechaniken mit nervenaufreibendem Koop-Gameplay. Stelle noch heute deine Crew zusammen und wage dich in die Tiefen.

Mein Fazit: „Barotrauma“ ist eine intensive Koop-Simulation in der Tiefsee, die Präzision, Kommunikation und Nerven aus Stahl belohnt. Jede Mission fühlt sich wie ein spannender Tanz zwischen Chaos und Kontrolle unter dem erdrückenden Druck des Ozeans an.

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12. Castle Crashers – [Bester Cartoon-Brawler für Old-School-Koop-Chaos]

Meine Bewertung Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, macOS, Switch, PS3/4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2008 Durchschnittliche Spielzeit ~ 8–12 Stunden (Hauptspiel) Am besten geeignet für Vier-Spieler-Arcade-Beat-’em-up-Chaos mit Charme

Manchmal braucht man einfach nur ein bisschen gutes, altmodisches Chaos – und genau das bietet „Castle Crashers“ mit Nonstop-Action und übertriebenem Spielspaß. Dieses Beat-’em-up im Arcade-Stil vereint alles, was klassische Prügelspiele so großartig gemacht hat: Wellen von Gegnern, die es zu vernichten gilt, und Koop-Gameplay für bis zu vier Spieler, egal ob online oder lokal.

„Castle Crashers“ fängt den Geist der Arcade-Klassiker perfekt ein und bringt gleichzeitig eine frische Dosis Humor und Kreativität mit. Die lebendige, handgezeichnete Grafik und der skurrile Stil des Spiels verschmelzen mühelos mit der rasanten Vier-Spieler-Action. Du wirst es lieben, wie witzig und chaotisch dieses Spiel ist.

Die wichtigsten Highlights:

Dynamische Koop-Kämpfe: Das Spiel kann online oder lokal gespielt werden und bietet flüssige Teammechaniken.

Das Spiel kann online oder lokal gespielt werden und bietet flüssige Teammechaniken. Einzigartige Charakterfähigkeiten: Jeder Ritter verfügt über besondere magische Fähigkeiten und anpassbare Ausrüstung.

Jeder Ritter verfügt über besondere magische Fähigkeiten und anpassbare Ausrüstung. Schrulliger Humor und Charme: Die humorvolle Erzählweise und die urkomischen Bosskämpfe sorgen für ein fesselndes und unterhaltsames Spielerlebnis.

Why we chose it Ein Beat-’em-Up-Klassiker für vier Spieler, der im Koop-Modus besonders glänzt. Die rasanten Kämpfe machen noch mehr Spaß, wenn man mit Freunden herumalbert, und der schräge Humor lässt nie nach.

„Castle Crashers“ trifft genau den richtigen Mittelweg zwischen Retro-Arcade-Chaos und modernem Multiplayer-Spaß. Das Spiel hat auf Steam eine positive Bewertung von 96 % bei über 80.000 Rezensionen. Schnapp dir deine Freunde und tauche noch heute in das charmante Chaos ein.

Mein Fazit: „Castle Crashers“ ist ein zeitloser Brawler, der rasante Action mit endlosem Humor und Herz verbindet. Es ist ein ausgelassener Koop-Klassiker, der heute genauso viel Spaß macht wie vor über einem Jahrzehnt.

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13. Helldivers 2 – [Der explosivste Team-Shooter für taktisches Chaos und Friendly Fire]

Meine Bewertung Enebameter 7.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS5 Erscheinungsjahr 2024 Durchschnittliche Spielzeit ~ 10–20 Stunden (abhängig von Missionen, Koop-Modus und Nebeninhalten) Am besten geeignet für Taktisches, chaotisches Sci-Fi-Koop-Spiel mit Friendly Fire

Die Wenigen, die Stolzen, die Entbehrlichen … die Helldivers. „Helldivers 2“ schafft es, das Gefühl von Solidarität und Kameradschaft einzufangen, während jeder einzelne Spieler darum kämpft, „Super Earth“ zu „verteidigen“. Es ist ein unglaubliches Gefühl, Teil eines Ganzen zu sein, und diese Erfahrung ist einer der Gründe, warum „Helldivers 2“ zweifellos zu den besten Abenteuerspielen der letzten Zeit zählt.

Als Helldiver bist du Teil einer Elite-Friedenstruppe (sprich: einer von vielen namenlosen Kanonenfutter-Soldaten), deren Aufgabe es ist, kontrollierte Demokratie über Super Earth hinaus zu verbreiten. Dazu gehört, drei verschiedenen Fraktionen Freiheit und Unabhängigkeit zu bringen – ob sie das nun wollen oder nicht. Um dich bei deinen Missionen zu unterstützen, stehen dir Dutzende knallharter Waffen und wirkungsvoller Strategien zur Verfügung.

Ich sollte auch erwähnen, dass in „Helldivers 2“ immer „Friendly Fire“ aktiv ist. Freunde werden erschossen, Gliedmaßen werden weggeschossen, und es kommt zu urkomischen Situationen.

Die wichtigsten Highlights:

Chaotische Koop-Action: Strategische Teamarbeit trifft auf explosive Kämpfe, verstärkt durch ständig aktives Friendly Fire.

Strategische Teamarbeit trifft auf explosive Kämpfe, verstärkt durch ständig aktives Friendly Fire. Vielfältige Waffen und Strategien: Umfangreiche Ausrüstungsmöglichkeiten und mächtige taktische Fähigkeiten.

Umfangreiche Ausrüstungsmöglichkeiten und mächtige taktische Fähigkeiten. Düster-humorvoller Ton: Übertriebene Gewalt kombiniert mit satirischer Erzählweise.

Why we chose it Als „der unterhaltsamste“ Koop-Shooter seit „Left 4 Dead“ bezeichnet. „Helldivers 2“ wird seinem Ruf mit chaotischen Missionen gerecht, die echte Koordination erfordern – nicht nur „Run-and-Gun“-Reflexe.

„Helldivers 2“ verbindet taktische Tiefe gekonnt mit chaotischem Multiplayer-Spaß. Es ist vielleicht keine Kochsimulation, aber wenn ihr einen Koop-Titel sucht, der euch in seinen Bann zieht, dann ist dies genau das Richtige.

Mein Fazit: Helldivers 2 lebt vom organisierten Chaos, in dem Teamwork und Friendly Fire Hand in Hand gehen. Es ist der witzigste und intensivste Koop-Shooter seit Left 4 Dead, der Koordination und pures Gemetzel gleichermaßen belohnt.

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14. Resident Evil 6 – [Das beste Action-Horror-Koop-Epos für Nervenkitzel-Suchende]

Meine Bewertung Enebameter 7.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Switch, PS3/4, Xbox 360/One Erscheinungsjahr 2012 Durchschnittliche Spielzeit ~ 20–25 Stunden (für eine typische Kampagne) Am besten geeignet für Kooperativer Action-Horror-Shooter mit vier Kampagnen

So umstritten „Resident Evil 6“ auch sein mag – es lässt sich nicht leugnen, dass der Fokus auf den Koop-Modus es zu einem großartigen Spiel für den Spielspaß mit einem Freund gemacht hat. Sicher, die Survival-Horror-Mechaniken wurden vielleicht etwas zurückgeschraubt, aber dafür bekommt man einen actiongeladenen Zombie-Shooter (okay, „Infizierte“). Es gibt immer noch jede Menge Jumpscares, Waffen, QTEs und Gegner, die man in Stücke sprengen kann.

„Resident Evil 6“ bietet nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern gleich vier Kampagnen, die euch quer durch Amerika, Mitteleuropa und China führen, um eine schreckliche neue Biowaffe zu stoppen. In jeder Kampagne spielst du als dynamisches Duo, und jede davon bietet dir eine neue Perspektive auf das gesamte Geschehen – du musst also so gut wie alle durchspielen.

Die wichtigsten Highlights:

Kampagnen mit mehreren Handlungssträngen: Vier unterschiedliche Geschichten bieten einzigartige Perspektiven und Abwechslung.

Vier unterschiedliche Geschichten bieten einzigartige Perspektiven und Abwechslung. Koop-Fokus: Speziell für die Zusammenarbeit zweier Spieler entwickelt, sowohl im Split-Screen- als auch im Online-Modus.

Speziell für die Zusammenarbeit zweier Spieler entwickelt, sowohl im Split-Screen- als auch im Online-Modus. Actiongeladenes Gameplay: Intensive Kämpfe und adrenalingeladene Quick-Time-Events.

Why we chose it Die Zwei-Spieler-Kampagnen glänzen im Split-Screen- und Online-Koop-Modus. Es ist eines der wenigen Big-Budget-Spiele, das sich tatsächlich einem abwechslungsreichen Zwei-Spieler-Design verschrieben hat.

Obwohl es sich von seinen Survival-Horror-Wurzeln entfernt hat, verspricht „Resident Evil 6“ spannende Koop-Action durch mehrere fesselnde Kampagnen.

Mein Fazit: Resident Evil 6 tauscht Gruselmomente gegen Spektakel ein und bietet ein Blockbuster-Koop-Erlebnis voller Action und Adrenalin. Es ist die perfekte Wahl für Duos, die gemeinsam filmreifen Nervenkitzel und zombievernichtendes Chaos erleben wollen.

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15. Left 4 Dead 2 – [Legendärer Zombie-Koop-Klassiker, der das Überleben im Team definiert]

Meine Punktzahl Enebameter 7.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, macOS, Linux, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2009 Durchschnittliche Spielzeit ~ 6–10 Stunden (Story-/Kampagnen-Durchläufe) Am besten geeignet für Kultiger Zombie-Survival-Koop-Titel mit Strategie und Teamwork

Valves Zombie-Shooter ist das Paradebeispiel für „alt, aber goldwert“. Left 4 Dead 2 ist das perfekte Spiel, wenn du mit deinen Kumpels richtig loslegen und es mit Horden von Untoten aufnehmen willst. In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle eines von vier Überlebenden (Coach, Nick, Rochelle oder Ellis) und versuchst, aus einem von Zombies überrannten Amerika zu entkommen, indem du die Infizierten mit der Waffe deiner Wahl erschießt, zerhackst oder zerschmetterst.

Das Gameplay ist einfach, schnell und unglaublich fesselnd. So viel Spaß die Apokalypse auch machen mag – „Left 4 Dead 2“ macht dir schnell klar, dass du nicht alleine kämpfen kannst. Zusammenarbeit ist im Spiel unerlässlich, da spezielle Infizierte einen einzelnen Überlebenden bewegungsunfähig machen oder schnell töten können. Aber gemeinsam mit deinen Freunden (oder Bots) kannst du komplexe Strategien umsetzen und jede Horde besiegen, die dir in den Weg kommt.

Die wichtigsten Highlights:

Dynamischer KI-Direktor: Die prozedural generierten Gegnerpositionen und Szenarien wirken frisch.

Die prozedural generierten Gegnerpositionen und Szenarien wirken frisch. Taktisches Koop-Gameplay: Um gegen die Spezialinfizierten zu überleben, sind Teamwork und Koordination gefragt.

Um gegen die Spezialinfizierten zu überleben, sind Teamwork und Koordination gefragt. Anhaltende Beliebtheit: Wird nach wie vor viel gespielt und von einer engagierten Community sowie aktiven Mods unterstützt.

Why we chose it Gilt als Meisterwerk des Koop-Genres. Seine dynamischen Kampagnen und der AI Director setzen nach wie vor Maßstäbe in diesem Bereich.

„Left 4 Dead 2“ bleibt der Goldstandard für Koop-Zombie-Shooter und kann auf Steam über 96 % positive Bewertungen aus fast 600.000 Rezensionen vorweisen. Trommelt eure Truppe zusammen und taucht noch heute in diesen zeitlosen Klassiker ein.

Mein Fazit: „Left 4 Dead 2“ bleibt der Goldstandard unter den Koop-Shootern, bei denen das Überleben von Teamwork und perfektem Timing abhängt. Es ist chaotisch, unvergesslich und nach wie vor die beste Möglichkeit, Freundschaften im Kampf gegen die Untoten auf die Probe zu stellen.

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Weitere Koop-Spiele zum Ausprobieren

Auch wenn „Overcooked!“ ein herausragendes Koop-Spiel ist, gibt es noch viele andere Koop-Spiele mit hervorragendem Multiplayer-Modus. Schaut euch unbedingt folgende Titel an:

„Overcooked! 2“ – die Fortsetzung bietet noch mehr von demselben chaotischen Spielspaß.

„River City Girls“ – ein Beat-’em-up mit einem fantastischen Soundtrack, einem tollen Grafikstil und solider Spielmechanik.

„Unrailed!“ – baue Eisenbahnschienen durch endlose, prozedural generierte Welten.

GTFO – Erkunde einen von Monstern befallenen Komplex mit nichts als einfachen Waffen, Strategie und Teamwork. Sehr schwierig.

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Koop-Spiele: Die besten Tipps – TL;DR

Koop-Spiele sprechen unser natürliches Bedürfnis nach Teamwork an. Freut euch auf unterhaltsames Gameplay mit gemeinsamen Erlebnissen. Diese Spiele erfordern weit mehr als nur Hoffnung und Vertrauen in eure Teamkollegen – klare Kommunikation und effektive Zusammenarbeit sind der Schlüssel zum Erfolg.

Für Spieler, die ihre Sammlung erweitern möchten, kann das Stöbern auf einem zuverlässigen Online-Marktplatz für Gaming-Artikel verborgene Koop-Perlen zutage fördern, die es zu entdecken lohnt.

Über die Spielmechanik hinaus liegt das Herzstück von Koop-Spielen in den unvergesslichen Geschichten und urkomischen Pannen, die man gemeinsam mit Freunden erlebt. Unsere Top-Empfehlungen wie „Moving Out“ und „It Takes Two“ leben davon, genau diese unvergesslichen Momente zu schaffen.

Für weitere Empfehlungen und tiefgehende Einblicke in Spieletitel bietet unser leidenschaftlicher Gaming-Blog Orientierungshilfe und fundierte Einblicke, damit du noch mehr Spiele findest, die richtig abgehen.

Häufig gestellte Fragen