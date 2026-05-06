Die 5 besten Kirby-Spiele für die Switch im Jahr 2025, die dein Gamer-Herz höher schlagen lassen

Die besten herausfiltern Kirby Spiel fürUmschaltenist eine echte Herausforderung – Kirbybietet schon seit seiner Game Boy Anfänge.

Von spannenden Bosskämpfen bis hin zu kniffligen Rätseln, jedes Kirby Das Spiel versteht es, den Bildschirm mit Charme und Farbe zum Leuchten zu bringen. Auch wenn die Levels deine Grenzen nicht ausreizen, sorgen die Koop-Abenteuer dafür, dass man sie immer wieder spielen kann.

Egal, ob Sie schon einmal auf der Kirby Egal, ob du von Anfang an dabei bist oder gerade erst einsteigst – hier sind die besten Titel, die du dieses Jahr spielen solltest.

Unsere Top 3 der besten Kirby-Spiele für die Switch

Wenn es eine Sache gibt, die die Kirby Diese Spielereihe enttäuscht nie, sie ist einfach pure, rosafarbene Perfektion – ganz gleich, in welchem Setting. Von atemberaubenden 3D-Abenteuern bis hin zu nostalgischen Side-Scrollern – jeder Titel hat seinen ganz eigenen Charme, sein eigenes Chaos und seine ganz eigene gemütliche Atmosphäre. Damit du dich in all diesen bezaubernden Inhalten nicht verlierst, stellen wir dir hier unsere Top 3 der besten Titel vor Kirby SpieleUmschalten.

Kirby und das vergessene Land (2022) – Hier ist der Kirby Switch Die Spielelemente wurden von 2D auf 3D umgestellt. Und wie zu erwarten war, hat dies das Spielerlebnis deutlich verbessert. Auch wenn diese Umstellung keinen Einfluss auf den allgemeinen Schwierigkeitsgrad des Spiels hatte, gibt es neben dem regulären Story-Modus zahlreiche neue Spielmodi und Charaktere zu entdecken. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (2023) –Dieser Eintrag hat mich mit der Rückkehr zum 2,5D-Stil überrascht, aber schon nach wenigen Stunden Spielzeit wurde mir klar, wie sehr es sich durch mehr Spielmodi, einen höheren Schwierigkeitsgrad und bessere strategische Möglichkeiten von anderen Titeln abhebt. Kirby: Star Allies (2018) – Kirbyerster Auftritt in der Umschalten. Es knüpfte an frühere Klassiker wie Kirbys Abenteuer begann und baute dann auf Aspekten wie der Grafik mit noch atemberaubenderen Bildern sowie einem Freundesystem auf, das den Spielspaß mit bis zu drei weiteren Spielern noch steigert.

Das sind nur einige der schönsten Momente des Pink Puff – es folgen noch ein paar weitere Beiträge und einige ausführlichere Einblicke. Lies weiter, um Kirby bei noch mehr wilden, herzerwärmenden und geradezu entzückenden Abenteuern zu begleiten UmschaltenKurzurlaube.

Die 5 besten Kirby-Spiele für die Switch, wenn du das gute alte Chaos liebst

Kirby ist eines dieser einfachen Videospiele, über die man beim Spielen nicht groß nachdenkt, mit denen man aber am Ende jede Menge Spaß hat. Es ist leicht zu erlernen, und der Spaß verdoppelt (oder verdreifacht) sich, wenn man mit anderen spielt – sei es an einem entspannten Wochenende oder auf einer Party.

Aber die Frage ist: Welche von Kirbys zuckersüßen Abenteuern verdienen wirklich einen Platz auf deiner Umschaltenheute?

1. Kirby und das vergessene Land [Das beste 3D-Kirby-Spiel für Nintendo Switch]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels 3D-Spiel Plattformen Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2022 Urheber HAL Laboratory Durchschnittliche Spielzeit 14–26 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die die 3D-Grafik lieben und mehr entdecken möchten

Kirby und das vergessene Land Du begibst dich auf eine Mission, um die gefangenen Waddle Dees zu retten, aber mach dich bereit, durch Rätsel und Nebenmissionen viele Geheimnisse der neuen Welt zu lüften.

Im Gegensatz zu früheren Einträgen, Kirby und das vergessene Land is der Übergang der Serie von 2D zu 3D, und der Entwickler hat dem Spiel gerecht geworden. Neben der ansprechenden Grafikqualität ist es toll, dass man Kirby steuern kann, ohne sich einfach nur von links nach rechts zu bewegen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kirby und das vergessene Land markiert den ersten Ausflug des rosa Puff in die 3D-Welt, mit kreativen Verwandlungen im „Mouthful Mode“, moderner Grafik und jeder Menge wiederholbarem Nebeninhalt.

Ein weiteres Highlight dieses Titels ist der „Mouthful-Modus“. Wenn du es genossen hast, mit Kirby große Objekte zu verschlingen, wirst du die Wirksamkeit dieser neuen Variante lieben. Und anstelle der üblichen Kopiermechanik kann sich Kirby nun in riesige Automaten, Treppen, Autos und vieles mehr verwandeln – allesamt mit einzigartigen Funktionen.

Für mich ist das ganz klar eines der Die besten Nintendo Switch-Spiele für Kinder und Erwachsene, die gemeinsam Spaß daran haben.

Fazit: Kirby und das vergessene Land lassen Sie das moderne Flair des Kirby Franchise. Außerdem sorgt die große Auswahl an Sammelobjekten und Minispielen für einen hohen Wiederspielwert.

2. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe [Die beste Kirby-Alternative zu Forgotten Land]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels 2D-Spiel Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023 Urheber HAL Laboratory & Fahrgemeinschaft Durchschnittliche Spielzeit 25–28 Stunden Am besten geeignet für Koop-Spiel, anspruchsvoller und mit einer guten Geschichte

Wenn du das Original gespielt hast Kirbys Rückkehr ins Traumland on Wii, dann wird dir das gefallen Umschalten Neuauflage. Das Spiel sieht in HD klarer aus und läuft flüssiger, wobei auch feinere Details zu erkennen sind.

Obwohl man nach der Veröffentlichung unerwartet zur traditionellen 2D-Side-Scrolling-Mechanik zurückgekehrt ist Kirby und das vergessene Landund 3D,Du bekommst neue Werkzeuge, mehr Möglichkeiten zum Kopieren von Signaturen und eine überraschend bessere Geschichte.

Also, noch ein Highlight Kirby Eintrag fürUmschalten, in jeder Hinsicht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Remake wertet das Original durch HD-Grafik, neue Fähigkeiten und den Magolor-Epilog auf und bietet gleichzeitig anspruchsvollere Herausforderungen sowie zahlreiche Minispiele, die für lang anhaltenden Spielspaß sorgen. Jedes Element wirkt bewusst verfeinert und verleiht der klassischen Spielformel einen modernen Touch.

Im Vergleich zum ersten Teil fiel es mir diesmal etwas schwerer, das Spiel im Handumdrehen durchzuspielen. Das ist aber nicht unbedingt schlecht, vor allem für jemanden wie mich, der Herausforderungen liebt und sich mit jedem Durchspielen verbessern möchte. Und wenn du dich für Bosskämpfe begeisterst, solltest du unbedingt den neu hinzugefügten Magolor-Epilog ausprobieren.

Insgesamt gefällt mir, dass man neue Charaktere freischalten und noch mehr Inhalte genießen kann, wodurch sich die Spielzeit durch Dutzende von Minispielen verlängert, die Lust auf mehr machen.

Fazit: Wenn dir das Original gefallen hat Wii Eintrag, dannKirby hat nun noch mehr Möglichkeiten gefunden, dein Herz zu erobern – mit zusätzlichen Spielmodi, neuen Herausforderungen und einem flüssigeren Mehrspielermodus.

3. Kirby: Star Allies [Co-ops suchen und beitreten]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Zweieinhalbdimensional Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber HAL Laboratory Durchschnittliche Spielzeit 12–17 Stunden Am besten geeignet für Kooperatives Spielen

Falls du zu den Leuten gehörst, die Kirby: Star Allies Als es zum ersten Mal erschien, hat es dir vielleicht nicht so gut gefallen. Was du vielleicht nicht weißt: HAL hat das Spiel mit mehreren kostenlosen Updates weiterentwickelt, die den Schwierigkeitsgrad erhöhen und die Anspielungen auf frühere Veröffentlichungen noch weiter ausbauen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kirby: Star Allies glänzt als Koop-Favorit mit kostenlosen DLC-Updates, dem „Dream Friend“-System und coolen Combos, die es zu einer perfekten Abwechslung für Multiplayer-Sessions machen.

Das heißt aber nicht, dass neue Spieler bei diesem Angebot nicht gut wegkommen. Star Alliesbietet IhnenKirby mit hervorragender Grafik, beeindruckenden Soundeffekten und vielen Minispielen, die für lang anhaltenden Spielspaß sorgen. Es ist auch eines der besten Koop-Spiele Umschalten Spiele der Serie, da man spezielle Werkzeuge freischalten kann, wenn man gemeinsam mit Freunden daran arbeitet, sich gegenseitig vor Angriffen zu schützen.

Egal, ob du neu in der Reihe bist oder schon Erfahrung hast – vergiss nicht, dir das „Dream Friend“-System anzusehen. Neue Spieler werden die vielen besonderen Charaktere lieben, die sie in diesem Modus erhalten, während erfahrene Spieler die Möglichkeit zu schätzen wissen, als einer ihrer Lieblingscharaktere aus früheren Veröffentlichungen zu spielen.

Fazit: Es ist das beste Spiel für Freunde oder die Familie. Außerdem ist es eines der einfachsten Spiele.

4. Kirby Fighters 2 [Die beste Alternative im Kirby-Stil]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels 2D-Kampf-/Arenaspiel Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber HAL Laboratory & Fahrgemeinschaft Durchschnittliche Spielzeit 18–30 Stunden Am besten geeignet für Kampf- und Versus-Modi

Mir hat das Original gefallen Kirby-KämpferSpiel, aberKirby Fighters 2 leistet weitaus bessere Arbeit und hat sich diesen Platz redlich verdient. Es bietet mehr Spielmöglichkeiten als das Original und sorgt für ein Spielerlebnis, das man auch alleine genießen kann. Es ist nach wie vor eines der Die besten Switch-Spiele für mehrere Spieler (meiner Meinung nach), aber du musst nicht mehr darauf warten, dass andere Spieler online gehen, um in den Spielspaß einzusteigen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kirby Fighters 2 verbessert das Brawler-Erlebnis durch mehr Kopieroptionen, fähigkeitsbasierte Einzelspieler-Herausforderungen und einzigartige Ghost-Mechaniken, die für dynamische Kämpfe sorgen.

Allerdings haben mich die wenigen Neuerungen bei den Bosskämpfen und im Story-Modus dieses Teils nicht überzeugt. Dennoch verleihen die Geister-Mechaniken den Teamkämpfen das gewisse Etwas. Eine Niederlage bedeutet nicht, dass man aus dem Spiel ist. Man schwebt mit eingeschränkten Angriffsmöglichkeiten über der Arena, kann sich aber durch einen gut getimten Treffer gegen den Gegner sofort wieder in den Kampf stürzen.

Ich würde sagenKirby Fighters 2ist ganz einfachder Härteste von allen, vor allem, wenn du auf dich allein gestellt bist. Du brauchst ein gutes Gespür, eine solide Taktik und ein guter Switch-Controller … die dich mitten im Sprung nicht im Stich lassen – reaktionsschnelle Sticks und robuste Tasten sind hier im Grunde deine besten Verbündeten. Eine flüssige Steuerung macht wirklich den Unterschied, wenn jede Bewegung zählt.

Fazit: Die anspruchsvollste Option, vor allem im Einzelspielermodus. Sie erfordert mehr strategisches Geschick in Verbindung mit spielerischem Können.

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Multiplayer-Renn-/Partyspiel Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber HAL Laboratory Durchschnittliche Spielzeit 3–5 Stunden Am besten geeignet für Lässige Multiplayer-Rennen

Ich würde dein Kirby Reise mitKirbys Traum-Buffet – es ist eher ein Dessert als ein Hauptgericht und trifft den Geschmack der Hauptserie nicht ganz. Dennoch wirst du es zu schätzen wissen, wenn du den Rest gemeistert hast Kirbys Traum-Buffet als das, was es ist: ein fantastisches Nintendo SwitchGesellschaftsspiel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kirbys Traum-Buffet bietet unbeschwerte Unterhaltung mit spannenden Minispielen und einem einsteigerfreundlichen Gameplay und eignet sich daher perfekt für lockere Spielrunden mit Freunden.

In diesem Beitrag geht es weniger um die Handlung als vielmehr um die Atmosphäre, die in ausgelassenen Partysituationen besonders gut zur Geltung kommt. Mir persönlich hat der Teil besonders gut gefallen, in dem man mit seinen Freunden bei Rennen und Minispielen gegeneinander antritt – eine nette Abwechslung zu herkömmlichen Rennspielen für Umschalten, bei dem Autos durch runde, rollende Kirbys ersetzt werden. Man rollt herum und isst Erdbeeren, um größer zu werden, was dabei hilft, andere umzustoßen und am Ende mehr Punkte zu sammeln. Es ist auch urkomisch zu sehen, wie deine Freunde in Panik geraten, wenn du ihnen ihre letzte Erdbeere wegschnappst.

Klar, es ist vielleicht nicht das Beste Kirby Es gibt zwar keine groß angelegten Kampagnen oder atemberaubenden Bosskämpfe, aber die rasanten Minispiele machen das mehr als wett. Sie sind chaotisch, clever und es kommt ganz auf deine Strategie an, um die größte Erdbeerausbeute einzufahren.

Fazit: Kirbys Traum-Buffet gilt als das am einfachsten zu spielende Spiel mit besonders einsteigerfreundlichen Steuerelementen. Allerdings ist es nicht die ideale Wahl für ein intensiveres Spielerlebnis, da es im Gegensatz zu anderen Titeln keinen Story- oder Kampagnenmodus bietet.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das neueste Kirby-Spiel für die Switch?

Im Original Nintendo Switch, die neueste Kirby-Veröffentlichung ist Kirby’s Return to Dream Land Deluxe(2023). Es istSchalter 2, das Neueste ist Kirby und das vergessene Land – Switch 2 Edition + Star-Crossed World (2025).

Welches ist das erste Kirby-Spiel für die Switch?

Der ersteKirby Veröffentlichung amUmschalten is Kirby: Star Allies, das 2018 erschien.

Welches Kirby-Spiel für die Switch eignet sich am besten für Kinder?

Kirby und das vergessene Land ist dank seiner farbenfrohen Grafik, der einfachen Steuerung und dem unterhaltsamen Koop-Modus, in dem sich jüngere Spieler mühelos zusammenschließen können, das beste Spiel für Kinder. Der moderate Schwierigkeitsgrad und die bezaubernde Spielwelt machen es perfekt für sowohl neue als auch jüngere Spieler.

Lohnt sich der Kauf von „Kirby’s Return to Dreamland“ für die Switch?

Ja,Kirby: Rückkehr ins Traumland on Umschalten ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Es bietet im Vergleich zur Originalversion eine bessere Grafik und ein flüssigeres Gameplay.