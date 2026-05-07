Die 11 besten Nintendo Switch-Zubehörteile im Jahr 2025

Wenn dir dein Spielerlebnis am Herzen liegt, ist die Suche nach dem besten Nintendo Switch-Zubehör keine Nebenaufgabe. Es ist die Hauptmission. Als Switch-Nutzer habe ich viel Zeit damit verbracht, verschiedene Optionen abzuwägen, über den Hype um ein Produkt hinauszuschauen und mir die Erfahrungen anderer Spieler anzusehen. Mit dieser Erfahrung im Rücken habe ich diese Rangliste der besten Zubehörteile erstellt, die deiner Switch gerecht werden.

Wenn du die richtige Konfiguration wählst, ist dein Switch nicht mehr nur ein Handheld unter vielen. Es fühlt sich langsam wie deine ganz persönliche Spielkonsole an, die genau auf deinen Spielstil zugeschnitten ist. Schnellere Ladezeiten. Längere Spielsitzungen ohne Angst vor leerem Akku. Schnelle Reaktionen, wenn es darauf ankommt.

Dieser Leitfaden richtet sich an Spieler, die ihr Setup perfektionieren möchten, ohne Geld für Ramsch auszugeben. Wenn du dir vorstellen kannst, sauberere Drifts hinzulegen in Mario Kartoder einen Marathon laufenZelda Wenn du keine einzige Warnung wegen schwacher Batterie bekommst, bist du genau da, wo du sein solltest. Lass uns dein perfektes Switch-Setup zusammenstellen.

Unsere Top-Empfehlungen für Nintendo Switch-Zubehör

Die Auswahl des besten Nintendo Switch-Zubehörs kann überwältigend sein, wenn jede Werbung behauptet, „unverzichtbar“ zu sein. Ich bringe Klarheit in den Dschungel der Angebote mit fünf Empfehlungen, die tatsächlich einen echten Unterschied machen. Das sind die Produkte, die ich einem neuen Switch-Besitzer ohne zu zögern empfehlen würde. Ich habe sie aufgrund ihrer Leistung, Langlebigkeit und der Zufriedenheit ausgewählt, die man als Gamer erst nach stundenlangem Spielen wirklich spürt.

8Bitdo Arcade-Stick – Ideal, um deine Switch in einen Arcade-Automaten zu verwandeln, mit dem du wirklich prahlen kannst. Mario Kart Pro Deluxe-Lenkrad – Der beste Weg, um lockere Mario-Kart-Abende in richtige Turniere mit viel Geplänkel zu verwandeln. Silicon Power SDXC – Die beste Speichererweiterung, die dir erspart, mitten beim Herunterladen die traurige Meldung „Speicher voll“ zu sehen. Anker Powerbank – Der beste Lebensretter im Taschenformat für Marathon-Gaming-Sessions, wenn keine Steckdose in Sicht ist. Mosaholl 3-in-1-Dockingstation – Die beste Ladestation, bei der man nicht in Tränen ausbricht, wenn sie mal in den Rucksack geworfen wird.

Lies weiter, um alle echten Gewinner kennenzulernen. Ich gehe auf alles im Detail ein: das Gute, das Schlechte und die Momente, in denen ich mir denke: „Warum habe ich das nicht schon früher gekauft?“

Die 11 besten Nintendo Switch-Zubehörteile im Überblick

Im Folgenden stelle ich dir die 11 besten Nintendo Switch-Zubehörteile vor, die du 2025 unbedingt kennen solltest. Ich gehe dabei auf die wichtigsten Aspekte ein: Verarbeitungsqualität, Spielleistung, versteckte Schwachstellen und vieles mehr.

1. 8Bitdo Arcade-Stick [Der beste Fight Stick für die Nintendo Switch]

Zubehörtyp Fight Stick Kompatibilität Nintendo Switch, Switch Lite, PC Schlüsselfunktion Präzises Gaming im Arcade-Stil Konnektivität Drahtlos (Bluetooth), kabelgebunden (USB-C) Baumaterial Kunststoff mit Metallfuß Größe/Gewicht 998 g Besonderheit Bewegungssteuerung, Tastenbelegung

Wenn du schon immer davon geträumt hast, die Spielhalle in dein Wohnzimmer zu holen, dann ist das 8Bitdo Arcade-Stickmacht es wahr. Dieses Schmuckstück verbindet das haptische Erlebnis der alten Schule mit moderner Technik und ist damit eines der besten Zubehörteile, die Sie für Ihre Nintendo Switch oder Ihren PC bekommen können.

Das Erste, was dir auffallen wird, ist das authentische Gewicht und das Klicken des Sticks und der Tasten. Hier gibt es kein schwammiges Feedback. Es fühlt sich an wie ein Gerät, das für ernsthafte Duelle gebaut wurde. Egal, ob du Combos hinlegst oder versuchst, eine Parade zu perfektionieren. Die Einrichtung für das Spielen auf der Switch war mühelos, egal ob im Dock-Modus, im Handheld-Modus (mit ein wenig Kreativität) oder sogar beim Anschluss an eine Switch Lite.

Wenn du etwas suchst, das einem herkömmlichen Controller ähnlicher ist, ist dieses Gerät vielleicht nichts für dich. Wenn du dich jedoch ernsthaft für Kampfspiele oder Retro-Spiele interessierst, lässt es die Joy-Con-Alternative weit hinter sich. Das 8Bitdo Arcade-Stick Es unterstützt sogar Motion-Control, sodass du auch in Spielen, die normalerweise einen Standard-Controller voraussetzen, konkurrenzfähig bleibst. Die Akkulaufzeit ist solide. Du kannst stundenlang spielen, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass der Akku mitten im Spiel leer wird.

Das Beste daran ist wohl, dass es sich nahtlos mit anderem Zubehör wie Reisetaschen kombinieren lässt und sich somit problemlos in jede Switch-Zubehörkonfiguration integrieren lässt. Im Vergleich zum ursprünglichen Switch-Dock-Erlebnis verleiht es dem Spielerlebnis eine ganz neue Dimension.

Vorteile Nachteile ✅ Extrem reaktionsschnelles Feedback bei Sticks und Tasten ✅ Unterstützt Bewegungssteuerung für Switch-Spiele ✅ Hervorragende Leistung bei drahtlosen und kabelgebundenen Verbindungen ✅ Einfacher Wechsel zwischen den Plattformen ✅ Hervorragende Akkulaufzeit für lange Spielsitzungen ✅ Hochgradig anpassbare Schaltflächenlayouts ❌ Für Gelegenheitsspieler sperriger als ein Switch Pro Controller

Fazit:Wenn du einFight Stick das sich anfühlt, als gehöre es in eine echte Spielhalle, das 8Bitdo Arcade-Stick Das ist genau das Richtige. Für Spieler, die auf Präzision und taktiles Gespür setzen, ist dies ein echter Meilenstein.

An alternative Möglichkeit? Für eine leichtere Variante bietet die PowerA Enhanced Drahtloser Controller bietet hervorragende Steuerung, ohne so sperrig wie ein Arcade-Stick zu sein.

2. Mario Kart Pro Deluxe-Lenkrad [Das beste Lenkrad für die Nintendo Switch]

Zubehörtyp Sportlenkrad Kompatibilität Nintendo Switch, Switch OLED, PC Schlüsselfunktion Realistische Rennsimulation Konnektivität Kabelgebunden (USB) Baumaterial Verstärkter Kunststoff, gummierter Griff Größe/Gewicht 4,1 lbs / 1,86 kg Besonderheit Turbo-Funktion, einstellbare Empfindlichkeit

The Mario Kart Pro Deluxe-Lenkrad ist ein Kinderspiel, wenn Sie es ernst meinen mit der Gestaltung Ihrer Mario Kart Die Rennen wirken echt. Das Spiel wurde offiziell für die Nintendo Switch entwickelt und bietet zahlreiche Premium-Funktionen, die sowohl für Hardcore-Gamer als auch für Gelegenheitsspieler konzipiert sind.

Sobald man das gummierte Lenkrad mit extra Griffigkeit in die Hand nimmt, ist man sofort mitten im Geschehen. Das Driften um Kurven fühlt sich ganz natürlich an – dank präziser Reaktionszeiten, die den einfachen Switch Pro Controller weit hinter sich lassen. Dank der anpassbaren Turbo-Funktion kannst du Tasten für schnellere Eingaben belegen: ein entscheidender Vorteil, wenn es darum geht, knifflige Manöver auf den regenbogenfarbenen Strecken zu meistern.

Dank des komfortablen Designs ermüden die Hände auch nach stundenlangem Spielen kaum. Für Familien ist es eine tolle Anschaffung, da es auch für jüngere Kinder einfach zu bedienen ist. Ihr könnt jederzeit gemeinsam spielen und macht so noch mehr Spaß. Möchtet ihr mehr von dem die besten Rennlenkräder? Schau dir den Link doch mal an.

Auch wenn es eigentlich für die Switch entwickelt wurde, lässt es sich mit minimalem Einrichtungsaufwand auch gut mit anderen Geräten wie PCs kombinieren. Wenn du dein gesamtes System mit dem besten Zubehör ausstatten möchtest, ist dies ein Herzstück, das sich lohnt.

Vorteile Nachteile ✅ Fantastisches Lenkgefühl dank gummierter Griffe ✅ Hervorragende Turbo-Funktion für schnellere Bewegungen ✅ Kompatibel mit verschiedenen Switch-Modellen und PCs ✅ Lang anhaltender Komfort bei Marathonläufen ✅ Sorgt für echten Arcade-Realismus ❌ Größere Modelle können kleinere Spielbereiche überfüllen

Fazit:Wenn Sie Ihr Rennerlebnis von gut zu unvergesslich machen möchten, dann ist das Mario Kart Pro Deluxe-Lenkrad ist die beste Wahl. Es ist das unverzichtbare Lenkrad für echte Mario-Kart-Fans.

An einzigartiges Accessoirewäre das8Bitdo Arcade-Stick, vor allem, wenn du Kampfspiele und Retro-Titel bevorzugst.

3. Silicon Power SDXC [Die beste Speicherkarte für die Nintendo Switch]

Zubehörtyp Speicherkarte Kompatibilität Nintendo Switch, Switch OLED, Switch Lite Schlüsselfunktion Speicherplatz erweitern Konnektivität MicroSD-Schnittstelle Baumaterial Flash-Speicher in Industriequalität Größe/Gewicht 0,02 lbs / 9 g Besonderheit Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung (UHS-1)

Der interne Speicher deiner Switch ist schnell voll, besonders wenn du dich an größere Spiele wagst. Deshalb ist dieSilicon Power SDXC Eine solche Karte ist ein unverzichtbares Upgrade, wenn Sie genügend Speicherplatz für jeden Download, jedes Update und jede gespeicherte Datei haben möchten, ohne sich jemals Gedanken darüber machen zu müssen, was Sie löschen sollen.

Die Installation könnte nicht einfacher sein. Sie stecken einfach die Karte ein und schon steht Ihnen mehr Speicherplatz zur Verfügung. In Ihrer eigenen Konfiguration fühlt sich das Hinzufügen einer solchen Karte an, als würden Sie eine ganze zweite Spielebibliothek erschließen. Sie können Spiele nacheinander laden, ohne dass es zu Verzögerungen kommt, und das ist eine weitaus bessere Lösung, als ständig den vorhandenen Speicherplatz zu verwalten.

Während größere Lösungen wie ein externe SSD für Spiele Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz am PC oder in einer Dockingstation, eine microSD-Karte ist jedoch ideal für das Spielen unterwegs. Leicht, schnell und zuverlässig! Genau das, was du unterwegs brauchst. Kombiniert mit einem Switch Pro-Controller und dem besten Zubehör der Konsole verwandelt der erweiterte Speicher deine Switch in ein echtes Gaming-Kraftpaket für alle Gelegenheiten.

Es ist ein unsichtbares Upgrade, das die Art und Weise, wie du deine Konsole nutzt, völlig verändert. Mach dir also keine Sorgen mehr wegen zu wenig Speicherplatz und genieße das Gaming so, wie es sein soll.

Vorteile Nachteile ✅ Erweitert den Speicherplatz der Switch sofort ✅ Hohe Übertragungsgeschwindigkeiten für schnelles Laden von Spielen ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Speichergrößen (128 GB–512 GB) ✅ Zuverlässig auch bei hoher Datennutzung ✅ Einfache Plug-and-Play-Einrichtung ✅ Ideal für Spieler, die viele digitale Downloads nutzen ❌ Sicherungskopie kann nicht gespeichert werden

Fazit:Wenn du bereit bist, nicht mehr mit deinem Switch’sErinnerung, dieSilicon Power SDXC Diese Karte ist die beste Wahl. Sie ist schnell und ermöglicht es dir, deine gesamte Sammlung ohne Einschränkungen zu genießen.

4. Anker Powerbank [Die beste Powerbank für die Nintendo Switch]

Zubehörtyp Powerbank Kompatibilität Nintendo Switch, Switch OLED, Switch Lite Schlüsselfunktion Mobiles Laden Konnektivität USB-C-Ausgang Baumaterial Aluminiumlegierung und ABS-Kunststoff Größe/Gewicht 0,7 lbs / 318 g Besonderheit Schnellladen, Durchladen

Wenn du schon einmal einen Bosskampf verloren hast, weil deinem Switch der Saft ausgegangen ist, weißt du bereits, warum eine zuverlässige Powerbank so wichtig ist. The Anker Powerbank Das Problem ist damit endgültig gelöst. Es ist kompakt genug, um in eine Tragetasche zu passen, leistungsstark genug, um deine Konsole von leer auf voll aufzuladen, und schnell genug, um auch bei intensiven Gaming-Sessions Schritt zu halten.

Ich habe es auf langen Flügen und bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln genutzt. Im Gegensatz zu einem einfachen Ladegerät oder einer Ladestation, die zu Hause feststehen, begleitet dich dieses Zubehör überallhin. Und das Beste daran: Es unterstützt Pass-Through-Laden! Du kannst die Powerbank selbst aufladen, während du gleichzeitig deinen Switch lädst. Für Gamer, die Marathon-Sessions spielen, ist das allein schon eine echte Rettung.

Mit einer Ladestation von Anker und weiteren wichtigen Zubehörteilen wird dein Switch-Setup zu einem mobilen Kraftpaket. Du musst dir keine Sorgen mehr machen, mitten in einer Gaming-Session nach einer Steckdose suchen zu müssen. Einfach einstecken und weiterspielen.

Vorteile Nachteile ✅ Leichter Akku mit hoher Kapazität ✅ Schnelle Ladezeit, kompatibel mit Switch ✅ Schlank genug, um in die meisten Tragetaschen zu passen ✅ Verfügt über eine Durchschaltfunktion für doppelte Leistung ✅ Robuste Konstruktion, speziell für Reisen entwickelt ✅ Eine zuverlässige Marke, der man im Bereich Elektronik vertraut ❌ Für optimale Ergebnisse ist das richtige USB-C-Kabel erforderlich

Fazit:The Anker Powerbank ist ein absolutes Muss, wenn du deine Switch unterwegs mitnimmst. Damit kannst du deine Spielsitzungen überall fortsetzen: im Flugzeug, im Bus, im Café – ganz egal. Unabhängig von Steckdosen zu sein bedeutet pure Freiheit, länger zu spielen!

Möchten Sie stattdessen lieber ein Ladegerät kaufen? Das MARSDOCK 45-W-Ladegerätist eingute Alternative wenn Sie ein robustes Ladegerät einer Powerbank vorziehen.

5. Mosaholl 3-in-1 [Die beste Nintendo Switch-Dockingstation]

Zubehörtyp Dockstation Kompatibilität Nintendo Switch, Switch OLED Schlüsselfunktion Lade- und Display-Dock Konnektivität HDMI-Ausgang, USB-C-Eingang Baumaterial Robustes Kunststoff- und Aluminiumlegierungsmaterial Größe/Gewicht 0,6 lbs / 272 g Besonderheit 3-in-1-Multiport-Dockingstation

Die Aufrüstung Ihres gesamten Systems ist ganz einfach, wenn Sie das Mosaholl 3-in-1-Dockingstation zu deiner Switch-Konfiguration. Es ist kompakt, leistungsstark und macht ehrlich gesagt den Eindruck, als hätte Nintendo es von Anfang an mitliefern sollen. Du wirst sofort begeistert sein, wie aufgeräumt und übersichtlich dein Setup aussieht, ohne dass die sperrige Standard-Dockingstation im Weg steht.

Im Gegensatz zur Standardausführung ist dieses schlanke kleine Kraftpaket so kompakt, dass es in jede Netzfach in einer Reisetasche. Trotzdem hat es es in sich und liefert problemlos eine hervorragende 1080p-Bildqualität auf deinem Fernseher. Die Einrichtung dauert weniger als eine Minute. Du steckst einfach das USB-C-Kabel in den Switch, schließt das HDMI-Kabel an deinen Fernseher an – und schon geht’s los. Jetzt kannst du wieder voll in Hyrule oder sich prügeln Smash Bros.

Was mich am meisten überrascht hat, ist, wie kühl und stabil es selbst bei Marathon-Sessions bleibt. Du musst dir keine Sorgen machen, dass das Mosaholl Dock überhitzt oder abstürzt. Dieses Teil ist dafür gemacht, alles mitzumachen. Selbst wenn du voll in eine Gaming-Session vertieft bist, bleibt es cool wie eine Katze. Es ist beruhigend zu wissen, dass deine Konsole geschützt ist, während du dich ganz auf den Sieg konzentrierst.

Dank seines federleichten Designs lässt es sich problemlos transportieren, doch auch zu Hause könnte es zum Herzstück deiner Gaming-Ecke werden. Es lädt deine Switch sicher auf, sorgt für ein gestochen scharfes Bild und schafft viel Platz rund um den Fernseher. Wenn du es ernst meinst mit dem Aufbau einer mobilen und dennoch leistungsstarken Switch-Konfiguration, verdient dieses Dock definitiv einen Platz in deinem Gaming-Setup.

Vorteile Nachteile ✅ Kompakt und reisefreundlich ✅ Keine Überhitzung, selbst bei langen Sitzungen ✅ Klare 1080p-Ausgabe auf Fernsehbildschirmen ✅ Einfache Plug-and-Play-Einrichtung ✅ Kompatibel mit verschiedenen Switch-Modellen ✅ Fühlt sich trotz seiner geringen Größe stabil an ❌ Es fehlt ein Ethernet-Anschluss für kabelgebundenes Internet

Fazit:Wenn du dein gesamtes System so aufbaust, dass es sowohl zu Hause als auch unterwegs für Spiele geeignet ist, dann Mosaholl 3-in-1-Dockingstation ist eine kluge Investition. Es übertrifft das einfache Dock bei Weitem, ohne dabei sperrig zu sein.

6. PowerA Enhanced [Der beste Nintendo Switch-Controller]

Zubehörtyp Drahtloser Controller Kompatibilität Nintendo Switch, Switch OLED, PC Schlüsselfunktion Gaming mit verbesserter Präzision Konnektivität Drahtlos (Bluetooth), kabelgebunden (USB-C) Baumaterial Strukturierte Kunststoffschale Größe/Gewicht 0,7 lbs / 317 g Besonderheit Programmierbare Tasten, Bewegungssteuerung

Es gibt einen guten Grund, warum die PowerA Enhanced Drahtloser Controller sticht unter den Switch-Spielern hervor. Es ersetzt die normalen Joy-Con-Controller UND liegt besser in der Hand. Außerdem lässt sich dieser Controller flüssiger bedienen und verfügt über programmierbare Tasten, die dir bei rasanten Switch-Spielen einen echten Vorteil verschaffen.

Schon direkt nach dem Auspacken fühlt sich der Controller solide an und besticht durch eine intuitive Tastenanordnung, die ihm den Charme eines Profi-Controllers verleiht, ohne dass man dafür tief in die Tasche greifen muss. Die Handschlaufen sorgen für zusätzliche Sicherheit bei jüngeren Spielern oder besonders lebhaften „Mario Party“-Fans.

Was mich jedoch endgültig überzeugt hat, war die flexible Umschaltung zwischen Kabel- und WLAN-Verbindung. Wenn der Akku schwach wird, steckt man das Gerät einfach in eine Dockingstation oder Ladestation und spielt weiter, ohne auch nur einen Takt zu verpassen. Es ist zweifellos eines der der beste Nintendo Switch-Controller die derzeit auf dem Markt erhältlichen Optionen und lässt sich gut mit Ersatz-Controllern oder anderem Zubehör für Multiplayer-Setups kombinieren.

Vorteile Nachteile ✅ Ergonomischer Griff und strukturierte Hülle ✅ Unterstützt drahtlose und kabelgebundene Verbindungen ✅ Programmierbare Tasten auf der Rückseite für individuelle Konfigurationen ✅ Günstiger als der offizielle Pro-Controller von Nintendo ✅ Perfekte Balance für Solo- oder Gruppenspiele ✅ Lange Akkulaufzeit für ununterbrochenen Spielspaß ❌ Kein NFC-Scannen für Amiibo-Nutzer

Fazit: Wenn du eine echte Verbesserung gegenüber deinen Standard-Joy-Cons suchst, ohne dafür einen hohen Preis zahlen zu müssen, dann ist das PowerA Enhanced Drahtloser Controller ist die beste Wahl.

Möchtest du einalternativer Regler? Probier doch mal den 8Bitdo Arcade-Stick aus, wenn du Retro-Spiele und Kampfspiele magst.

7. FASTSNAIL Grips [Der beste Nintendo Switch-Griff]

Zubehörtyp Griffbefestigung Kompatibilität Nintendo Switch, Switch OLED Schlüsselfunktion Verbesserter Komfort bei der Handhabung Konnektivität Clip-on-Montage Baumaterial Soft-Touch-Kunststoff Größe/Gewicht 0,2 lbs / 90 g Besonderheit Ergonomisches, rutschfestes Design

Lange Spielsitzungen mit dem Handheld können schnell von Spaß zu Frust werden, besonders wenn man auf die Standard-Joy-Cons angewiesen ist. Sobald man die FASTSNAIL Grips… dann wird es sich so anfühlen, als hätte das Spielerlebnis auf dem Handheld endlich das Niveau erreicht, das es schon längst hätte haben sollen.

Schon beim ersten Aufstecken auf die Switch war der Unterschied unübersehbar. Keine unangenehmen Fingerkrämpfe mehr, kein Verrutschen der Hände mitten im Bosskampf. Stattdessen schmiegen sich die Griffe perfekt an die Hände an und bilden eine natürliche, bequeme Wölbung, die sich einem echten Controller viel näher anfühlt. Und das alles, ohne unnötiges Volumen oder Gewicht hinzuzufügen. So werden lange Spielsitzungen im Handheld-Modus nicht nur erträglich, sondern machen richtig Spaß.

Was mich wirklich beeindruckt hat, ist das rutschfeste Material, das FASTSNAIL verwendet. Selbst wenn es im Spiel heiß hergeht, sitzen deine Hände sicher, entspannt und fest. Du musst dich nicht mit schwitzigen Händen herumschlagen oder ständig nachjustieren. Es ist einfach ein flüssiges, konzentriertes Spielerlebnis von Anfang bis Ende. Diese Griffe machen jede Spielsitzung flüssiger und viel befriedigender.

Es ist unglaublich, wie ein so einfaches Upgrade eine Konsole, die man bereits liebt, wieder wie neu wirken lassen kann. Für alle, die ihre Switch unterwegs spielen, ist die FASTSNAIL Grips sind DIE Accessoires, auf die Sie im Hinblick auf Komfort und Bequemlichkeit besonderen Wert legen sollten.

Vorteile Nachteile ✅ Verbessert sofort den Griffkomfort ✅ Rutschfestes Soft-Touch-Material ✅ Ultraleicht, einfach zu verstauen ✅ Einfache Montage in Sekundenschnelle ✅ Kompatibel mit verschiedenen Switch-Modellen ✅ Ideal für Kinder und Erwachsene gleichermaßen ❌ Verleiht etwas mehr Volumen, wodurch einige kleine Hüllen enger sitzen

Fazit: Wenn du es mit dem Handheld-Modus ernst meinst und keine Lust mehr auf schmerzende Hände hast, dann ist das FASTSNAIL Grips sind ein Kinderspiel. Erschwinglich, unkompliziert und revolutionär für das Spielen unterwegs.

Möchtest du einein zusätzliches Paar Griffe? Probier doch mal die PowerA Joy-Con-Komfortgriffe aus – die sind genauso bequem, eignen sich aber besser für gelegentliches Spielen.

8. MARSDOCK 45-W-Ladegerät [Das beste Ladegerät für die Nintendo Switch]

Zubehörtyp Laden Kompatibilität Nintendo Switch, OLED, Lite Schlüsselfunktion Schnellladen Konnektivität Universal Serial Bus Typ C Baumaterial Kunststoffrahmen Größe/Gewicht 0,3 lbs / 140 g Besonderheit Überspannungsschutz

Nur wenige Accessoires verdienen sich einen festen Platz in deiner Gaming-Tasche, aber das MARSDOCK 45-W-Ladegerät tut. Es lädt deine Nintendo Switch so schnell und zuverlässig auf, dass du dich direkt in Marathon-Sessions stürzen kannst: sei es ein Hyrule-Run, der die ganze Nacht dauert, oder ein Smash-Turnier. Und das alles, ohne auch nur einen Blick auf das Akkusymbol werfen zu müssen.

Das Switch unterstützt ein Power-Delivery-Profil mit 15 V / 2,6 A, was in der Praxis einer Leistungsaufnahme von etwa 18 W entspricht; dennoch benötigt das mitgelieferte Netzteil mit einer Nennleistung von 39 W fast drei Stunden für eine vollständige Aufladung. MARSDOCK liefert über sein 1,5 Meter langes USB-C-Kabel volle 45 Watt, lädt den Akku in etwa einer Stunde auf 50 % auf und ist fertig, bevor man eine kurze Pause einlegen kann. Dank dieser Leistungsreserve kann die Konsole auch im TV-Modus oder beim gleichzeitigen Aufladen eines Pro Controllers ihre Ladung halten.

Trotz seiner Leistungsstärke ist das Ladegerät kleiner als viele Handy-Ladegeräte, sodass es neben der Switch kaum auffällt und sich besonders gut mitnehmen lässt. Außerdem unterstützt es den PD 3.0-Standard für universelles Schnellladen, was bedeutet, dass du mit einem einzigen Stecker sowohl dein Handy als auch dein Tablet aufladen kannst. Wenn die Switch dein täglicher Begleiter ist, ist dieses kleine Kraftpaket das cleverste Upgrade, das du dir gönnen kannst.

Vorteile Nachteile ✅ Schnelle 45-W-Ladefunktion ✅ Robuste Kunststoffkonstruktion ✅ Integrierter Überladeschutz ✅ Leichtes und handliches Design ✅ Inklusive hochwertigem USB-C-Kabel ✅ Kompatibel mit Switch, OLED und Lite ❌ Der angedockte TV-Modus wird nicht direkt unterstützt

Fazit:The MARSDOCK 45-W-Ladegerät setzt neue Maßstäbe in Sachen Zuverlässigkeit bei mobilen Spielen.

An Alternativproduktwäre dasAnker Powerbank, wenn Sie in etwas anderes als ein Ladegerät investieren möchten und ein Gerät suchen, das Ihre Geräte auch unterwegs mit Strom versorgt.

9. PowerA Joy-Con-Komfortgriffe [Der beste Joy-Con-Griff für die Nintendo Switch]

Zubehörtyp Joy-Con-Griff Kompatibilität Nintendo Switch Schlüsselfunktion Verbesserter Bedienkomfort Konnektivität N/A Baumaterial Strukturierter Kunststoff Größe/Gewicht 0,4 lbs / 181 g Besonderheit Ergonomisches Design

Du wirst erst dann merken, wie viel besser Couch-Koop-Runden sein könnten, wenn du deine Ausrüstung aufrüstest. Hier kommt das PowerA Joy-Con-Komfortgriffe. Du wirst sofort merken, wie viel solider sich die Joy-Cons anfühlen. Es ist fast so, als würde man einen Controller in Standardgröße verwenden, ohne dabei auf die nahtlosen Bewegungssteuerungsfunktionen verzichten zu müssen.

Der Griff verwandelt selbst kleine Hände in leistungsstarke Gaming-Maschinen und macht rasante Kämpfe im Vergleich zur Verwendung der Joy-Cons ohne Zubehör wesentlich komfortabler. Beim Testen zusammen mit Zubehör wie dem Hori Split Pad Pround dieNitro Deck, derPowerA Komfortgriffe haben sich überraschend gut behauptet, vor allem bei lockeren Spielrunden.

Du kannst es sogar in einer Netztasche in deiner Reisetasche verstauen, ohne dir Gedanken über Beschädigungen machen zu müssen. Egal, ob du dich mit deinem kabellosen Headset online in spannende Duelle stürzt und Wert auf gute Klangqualität legst oder einfach nur über ein HDMI-Kabel lokale Spiele auf dem Fernseher spielst – diese Griffe sorgen für echten Komfort und optimale Kontrolle. Außerdem fühlt sich die verbesserte D-Pad-Nachbildung bei Retro-Spielen hervorragend an.

Vorteile Nachteile ✅ Komfortables, ergonomisches Design ✅ Behält die vollständige Unterstützung der Bewegungssteuerung bei ✅ Passt problemlos in eine Netztasche für unterwegs ✅ Funktioniert gut bei der Wiedergabe auf dem Fernseher über ein HDMI-Kabel ✅ Solide Verarbeitung trotz des leichten Gewichts ✅ Unterstützt Konfigurationen mit dem Hori Split Pad Pro und dem Nitro Deck ❌ Nicht ideal für anspruchsvolles Gaming mit hoher Intensität

Fazit:Wenn du dein Multiplayer-Setup aufrüsten möchtest, sind diese PowerA Joy-Con-Komfortgriffe sind Produkte, die man unbedingt ausprobieren sollte und die das Spiel definitiv verbessern werden.

Wenn du möchtestalternative Griffe besser für intensive Gaming-Sessions geeignet, die FASTSNAIL wird festgenommen sind Ihre Favoriten.

Zubehörtyp Tragetasche Kompatibilität Nintendo Switch, OLED, Lite Schlüsselfunktion Schutzkonsole Konnektivität N/A Baumaterial Hartschale Größe/Gewicht 499 g Besonderheit Verstellbarer Ständer

Als ich das Buch zum ersten Mal in die Hand nahm, Das Spiel „Traveler RDS“ Deluxe Reisetasche… Ich war sofort von seiner robusten und dennoch leichten Bauweise beeindruckt. Die Hartschalenhülle bietet meinem Nintendo Switch hervorragenden Schutz und bewahrt ihn vor den Strapazen des Reisens, versehentlichem Herunterfallen und sogar gelegentlichen Missgeschicken mit Haustieren.

Im Inneren verfügt die Hülle über Fächer für Spielkarten, sodass meine Lieblingstitel ordentlich verstaut sind, ohne dass ich zusätzliches Zubehör benötige. Dank dieses durchdachten Designs kann ich meine Konsole beruhigt in jede Tasche stecken, da ich weiß, dass sie gut geschützt und jederzeit einsatzbereit ist, wann immer ich es bin.

Ein Feature, das ich besonders schätze, ist der in das Gehäuse integrierte verstellbare Ständer. Er eignet sich perfekt für spontane Multiplayer-Runden unterwegs und bietet eine stabile Plattform zum Spielen, ohne dass zusätzliche Ständer oder Halterungen erforderlich sind. Der Ständer verbessert zudem das Spielerlebnis bei der Verwendung eines kabellosen Headsets und sorgt für eine bessere Klangqualität und ein intensiveres Spielerlebnis.

Dank der Kombination aus robustem Schutz und benutzerfreundlichen Funktionen ist es ein unverzichtbares Zubehör für jeden Besitzer einer Nintendo Switch.

Vorteile Nachteile ✅ Robuste Hartschalenaußenseite ✅ Integrierter, verstellbarer Ständer ✅ Geräumiger Innenraum bietet Platz für Zubehör ✅ Gepolsterte Fächer schützen vor Kratzern ✅ Klein genug für jeden Rucksack ✅ Langlebiger Reißverschluss ❌ Begrenzter Stauraum für größere Controller

Fazit:The Das Spiel „Traveler RDS“ Deluxe Reisetasche vereint auf wunderbare Weise Reisesicherheit und den Komfort einer schnellen Einrichtung.

11. NEU’C 3er-Pack [Der beste Displayschutz für die Nintendo Switch]

Zubehörtyp Displayschutzfolie Kompatibilität Nintendo Switch, OLED, Lite Schlüsselfunktion Displayschutz Konnektivität N/A Baumaterial Gehärtetes Glas Größe/Gewicht 0,1 lbs / 45 g Besonderheit Kratzfeste Beschichtung

Nachdem du dich mit ein paar kleinen Kratzern auf deiner alten Switch abgefunden hast, wird dir klar, dass es Zeit ist, den Schutz für deinen Bildschirm zu verbessern. The NEU’C 3er-Pack Displayschutzfolien aus gehärtetem Glas bieten eine robuste Lösung. Jede Folie lässt sich einfach und blasenfrei anbringen und sorgt für kristallklare Sicht, sodass Sie sie selbst bei intensiven Gaming-Sessions gar nicht bemerken werden.

Im Vergleich zu dünnen Folien sind diese Schutzgläser aus gehärtetem Glas dick genug, um Stürze abzufangen, und reagieren dabei dennoch äußerst reaktionsschnell auf Berührungen. Ganz gleich, ob Sie das Gerät über ein HDMI-Kabel an einen Fernseher anschließen oder wieder in den Handheld-Modus wechseln – das Display bleibt makellos. Da drei Schutzfolien im Lieferumfang enthalten sind, haben Sie zudem immer Ersatz zur Hand. Es ist ein unverzichtbares Upgrade für alle, die ihre Investition ernsthaft schützen und gleichzeitig für scharfe Bilder und lebendige Farben sorgen möchten.

Die NEW’C-Schutzfolien bestehen aus hochwertigem, 0,33 mm starkem Hartglas mit einer Härte von 9H. Die oleophobe Beschichtung ist fingerabdruck- und schmutzabweisend und sorgt so für einen sauberen und klaren Bildschirm. Die Anbringung ist dank des robusten Silikonklebers, der einen festen Halt gewährleistet, ohne die Berührungsempfindlichkeit zu beeinträchtigen, ganz einfach.

Vorteile Nachteile ✅ Kristallklare Bildschirmauflösung ✅ Robuste Konstruktion aus gehärtetem Glas ✅ Einfache, blasenfreie Montage ✅ Drei Schutzhüllen in einer Packung ✅ Kratz- und fingerabdruckabweisende Beschichtungen ❌ Fühlt sich etwas dicker an, wenn man sehr empfindlich auf Veränderungen am Bildschirm reagiert

Fazit:Wenn Sie einen zuverlässigen Displayschutz ohne Probleme suchen, ist das NEU’C 3er-Pack Das ist der richtige Weg.

So wählen Sie das richtige Zubehör für die Nintendo Switch aus?

Die Wahl des richtigen Nintendo Switch-Zubehörs ist der klügste Weg, dein Spielerlebnis zu verbessern, ohne dabei Geld zu verschwenden. Hier sind die Erkenntnisse, die ich nach Jahren der Optimierung meiner Ausrüstung und der Korrektur von Fehlern gewonnen habe.

1. Überlege dir, welcher Spielstil zu dir passt

Überleg dir vor dem Kauf, wie du deine Switch tatsächlich nutzt. Wenn du sie wie eine Handheld-Gaming-PC, Leichte Ausrüstung und Reisetaschen sind wichtiger. Wenn du hauptsächlich zu Hause spielst, investiere in Zubehör, das speziell für das Spielen auf der Couch entwickelt wurde. Wenn du das Zubehör an deine Gewohnheiten anpasst, sparst du Geld und spielst bequemer.

2. Schutz an erster Stelle

Wenn du dir schon frühzeitig nur eine Sache zulegst: Dann sollte es Schutz sein. Ein zerbrochener Bildschirm oder ein kaputter Joy-Con machen den Spaß sofort zunichte. Robuste Hüllen, Displayschutzfolien und Tragetaschen sind unverzichtbar.

Der intelligente Schutz umfasst:

Hartschalenkoffer

Displayschutzfolien aus gehärtetem Glas

Joy-Con-Hüllen und Daumenstick-Kappen

Wenn du es einmal auslässt, wirst du es schnell bereuen.

3. Mehr Komfort im Handheld-Modus

Handheld-Gaming macht zunächst großen Spaß, bis einem nach einer Stunde die Hände verkrampfen. Mit gutem Komfortzubehör kann man länger spielen, ohne dass es unangenehm wird. Griffe, ergonomische Hüllen und leichte Controller sollten in keiner mobilen Spielausrüstung fehlen.

Achten Sie auf:

Ergonomische Griffe zur Entlastung des Handgelenks

Leichte Konstruktionen für lange Trainingseinheiten

Rutschfeste Oberflächen für schwitzige Hände

Gaming sollte sich mühelos anfühlen, nicht wie ein Workout.

4. Speicher erweitern

Spiele wieZelda: Tränen des Königreichs Der Speicherplatz ist schnell aufgebraucht. Mit einer schnellen microSD-Karte musst du nicht ständig Spiele oder Speicherstände löschen. Glaub mir, du wirst viel schneller an die Grenzen stoßen, als du denkst, wenn du dich nur auf den internen Speicher verlässt.

5. Den Andockmodus optimieren

Wenn du deine Switch oft an die Dockingstation anschließt, solltest du das Erlebnis voll auskosten. Durch eine Aufrüstung der Dockingstation, die Verwendung schnellerer HDMI-Kabel und den Einbau von Lüftern kannst du das Spielen im Docking-Modus flüssiger gestalten und deine Switch besser schützen. Das Spielen im Docking-Modus sollte sich anfühlen, als würdest du auf eine Premium-Konsolenkonfiguration umsteigen, und nicht nur als würdest du einen Handheld an den Fernseher anschließen.

6. Audio verbessern

Die integrierten Lautsprecher der Switch erfüllen ihren Zweck, reichen aber für ernsthaftes Gaming nicht aus. Es lohnt sich, in bessere Gaming-Zubehör wie beispielsweise Kopfhörer oder Lautsprecher, die eine bessere Klangqualität im Spiel bieten und für einen volleren Klang, tiefere Bässe und realistischere Effekte sorgen. Ganz gleich, ob du dich anschleichst Metroid Dread oder sich durchkämpfen Splatoon… denn besserer Klang macht jeden Moment intensiver.

7. Denken Sie über den Mehrspielermodus nach

Wenn du Partyspiele oder Couch-Koop liebst, solltest du im Voraus planen. Nichts ruiniert einen Spieleabend schneller, als festzustellen, dass dir Controller fehlen. Wenn du also beliebte Switch-Spiele für mehrere Spieler, sollten Sie:

Besorg dir zusätzliche Controller

Investiere in ein gutes Partyspiel-Rad oder ein Tanzpad

Besorgen Sie sich kabelgebundene Ladegeräte für längere Spielsitzungen

Gute Multiplayer-Einstellungen sorgen für weniger Streit und mehr Spielspaß.

8. Ziehen Sie einen Spielständer in Betracht

Ständer wirken klein, bis man sie tatsächlich braucht. Mit einem stabilen Ständer kannst du deine Switch auf beengten Schreibtischen, im Flugzeug und in Cafés aufstellen, ohne dass sie in einer ungünstigen Position steht. Wenn du unterwegs spielst, ist dieses kleine Accessoire ein absolutes Muss.

9. Kompatibilität prüfen

Manches Zubehör von Drittanbietern funktioniert nur halb so gut wie versprochen. Überprüfe immer die Kompatibilität mit deiner Switch-Version (insbesondere, wenn du ein Switch Lite- oder OLED-Modell besitzt). Ein paar Euro jetzt zu sparen, ist spätere Systemstörungen nicht wert.

10. Bewertungen lesen

Verlassen Sie sich niemals allein auf die Produktbeschreibung. Wenn Sie Nutzerbewertungen lesen, erfahren Sie von echten Problemen wie nachlassender Akkulaufzeit, unbequemer Passform oder Bedenken hinsichtlich der Haltbarkeit, die auf Marketingseiten gerne verschwiegen werden. Wenn Sie sich fünf Minuten Zeit nehmen, um Bewertungen zu lesen, können Sie sich viel Frust und Rücksendungen ersparen.

11. Passen Sie Ihre Einstellungen an

Deine Switch sollte so aussehen und sich so anfühlen, wie es dir gefällt. Individuell gestaltete Gehäuse, Controller mit Motiven und LED-Docks verleihen ihr Persönlichkeit, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Weitere Anregungen zur individuellen Gestaltung deines Setups findest du unter Ideen für Gaming-Setups die selbst kleine Räume großartig wirken lassen.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste Zubehör für die Nintendo Switch?

Das beste Nintendo Switch-Zubehör ist das, das den Komfort und die Leistung verbessert. Artikel wie ergonomische Griffe, schnelle microSD-Karten, robuste Schutzhüllen und Pro-Controller können dein Spielerlebnis erheblich verbessern. Sie können sogar die Lebensdauer deiner Switch verlängern.

Was sollte im Lieferumfang einer Nintendo Switch enthalten sein?

Eine Nintendo Switch sollte mit zwei Joy-Cons, einer Dockingstation, einem HDMI-Kabel, einem Netzteil und einem Joy-Con-Griff geliefert werden. Mit dieser Grundausstattung kannst du im Handheld-Modus, im Docking-Modus und mit Bewegungssteuerung spielen. Alles ist sofort einsatzbereit, sodass du kein zusätzliches Zubehör benötigst.

Was brauche ich, um meine Nintendo Switch einzurichten?

Um deine Nintendo Switch einzurichten, benötigst du die Konsole selbst. Außerdem benötigst du Joy-Cons, eine Dockingstation, ein Netzteil und ein HDMI-Kabel. Optionales Zubehör wie eine Schutzhülle oder eine microSD-Karte ist sehr empfehlenswert, um dein System zu schützen und den Speicherplatz von Anfang an zu erweitern.

Was ist ein Joy-Con-Griff?

Ein Joy-Con-Griff ist ein Zubehörteil, das beide Joy-Cons zu einem einzigen, controllerähnlichen Gerät vereint. Er bietet mehr Komfort für Spieler, die eine traditionellere Controllerform bevorzugen, insbesondere bei längeren Spielsitzungen oder Multiplayer-Spielen, die eine präzise Steuerung erfordern.

Was ist besser, Joy-Con oder Pro Controller?

Der Pro Controller eignet sich besser für Spieler, die eine klassische, komfortable Steuerung bevorzugen. Die Joy-Cons hingegen bieten mehr Flexibilität für Multiplayer-Spiele und Bewegungssteuerung. Der Pro Controller ist die klügere Wahl, wenn dir Präzision und lange Spielsitzungen wichtig sind.

Braucht die Nintendo Switch eine SD-Karte?

Ja, wenn du vorhast, mehrere Spiele herunterzuladen, ist eine SD-Karte für die Nintendo Switch unverzichtbar. Der interne Speicher der Konsole ist schnell voll, und eine schnelle microSD-Karte erspart dir das ständige Löschen und Neuinstallieren von Spielen, um Speicherplatz freizugeben.