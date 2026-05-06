16 Spiele wie „Animal Crossing“, die du garantiert lieben wirst

Ich gebe zu, ich suche nach weiteren Spielen wie Animal Crossing ist eine Herausforderung. Zwar kommen viele Spiele dem schon sehr nahe, doch keines erreicht ganz den Charme von Neue Horizonte.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum – mit seinem eine gelungene Mischung aus niedlichen Figuren, entspanntem Spielspaß und der Fähigkeit, selbst alltägliche Aufgaben unterhaltsam zu gestalten… selbst eingefleischte Gamer können nicht widerstehen, ein oder zwei Stunden auf der Insel zu spielen.

Auch wenn es schwierig ist, ganz ähnliche Spiele zu finden, gibt es doch eine Vielzahl von Titeln, die denselben Geist verkörpern – von Simulationsspielen rund ums Bauernleben (von denen es viele gibt) bis hin zu eher unerwarteten Ablegern wie Roguelikes.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Animal Crossing“

Jedes Spiel auf dieser Liste wird dir garantiert gefallen Animal Crossing Fans, doch einige verdienen besondere Erwähnung:

Gemütliches Wäldchen (2021) – Animal Crossing, sondern eher Geistern helfen. Stardew Valley (2016) – baut auf der von […] ins Leben gerufenen Bauernhof-Simulation auf und verbessert diese Harvest Moon. Ein absolutes Muss! Die Geschichte von Seasons: Pioniere von Olive Town(2021) –eine eher klassische Interpretation des mittlerweile allgegenwärtigen Stardew Valley.

Auch wenn diese Titel die Crème de la Crème darstellen, ist jedes Spiel auf dieser Liste auf jeden Fall einen Blick wert!

Die 16 besten Spiele, die „Animal Crossing“ ähneln

Es ist schwer, genau zu sagen, was ein Spiel ähnlich macht wie Animal Crossing. Der Reiz liegt in dieser Mischung aus gemütlichen Routinen, kreativer Freiheit und charmanten Charakteren. Manche Spiele legen den Schwerpunkt stark auf das soziale Leben und den Aufbau einer Community, andere entwickeln sich zu Rollenspielen mit Fortschrittssystemen, und wieder andere konzentrieren sich stattdessen auf das Erzählen von Geschichten.

Ich habe diese auf meinem MSI Aegis ZS2, und selbst die entspannendsten Spiele laufen flüssig und reagieren schnell. Hier ist meine Auswahl an 16 Spielen, die Animal Crossing die auf ihre ganz eigene Weise dieselbe positive Atmosphäre einfangen.

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1. Gemütliches Wäldchen [Ideal für Fans von Lebenssimulationen mit Schwerpunkt auf der Handlung]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, Mac OS, Switch, PS4/5, Xbox One, iOS Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Spry Fox Durchschnittliche Spielzeit ~150–200 Stunden Besondere Merkmale Echtzeit-Gameplay, das mit der realen Uhrzeit synchronisiert ist, eine Insel im Geister-Stil voller gespenstischer Bären-NPCs, handgezeichneter Grafikstil mit sich wandelnder Farbpalette, leichtes Sammeln von Ressourcen mit Schwerpunkt auf Freundlichkeit

Gemütliches Wäldchen versetzt dich auf eine verwunschene Insel voller Geisterbären, handgezeichneter Charme und einer sich langsam entfaltenden Geschichte. Es ist ein Lebenssimulation mit Echtzeit-Tagen, was bedeutet, dass du deine Aufgaben Stück für Stück abarbeitest – angeln, basteln, dekorieren und Geistern helfen, Frieden zu finden.

Du spielst einen „Spirit Scout“, und dein Motto sagt schon alles: „Alle, die sich verirrt haben, verdienen Freundlichkeit.“ Das ist der Kern des Spiels. Die Entwickler bezeichnen es als „Animal Crossing mit stärkerem Fokus auf die Geschichte“, und das war kein Scherz – Gemütliches Wäldchen ist das beste Spiel im Stil von „Animal Crossing“ mit einer ganz besonderen Note.

Mein Fazit:Wenn du auf lockere Lebenssimulationen stehst, dir aber eine fesselndere Geschichte wünschst als Animal Crossing, Gemütliches Wäldchenist genau das Richtige. Die Mischung aus entspanntem Gameplay und gespenstischer Atmosphäre macht süchtig.

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2. Stardew Valley [Ideal für Fans von Landwirtschaftssimulationen]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PC, Mac OS, Linux, Switch, PS Vita, PS4, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2016 Entwickler ConcernedApe Durchschnittliche Spielzeit ca. 40–80 Stunden Besondere Merkmale Ein dynamisches Beziehungssystem mit den Dorfbewohnern, saisonale Landwirtschaft, die an den Echtzeitkalender gekoppelt ist, Bergbau, Fischfang und Handwerk in einem einzigen Spielablauf sowie versteckte Geheimnisse und Handlungsstränge auf der gesamten Karte

Stardew Valley ist sowohl ein Liebesbrief als auch eine Weiterentwicklung des Harvest Moon Reihe und ist das zweitbeste Spiel dieser Art Animal Crossing.

Wie bei den meistenBauernhof-Simulationen…erhältst du eine überraschende Erbschaft in Form eines eigenen Bauernhofs. Was als Nächstes passiert, liegt ganz bei dir – sanier den Hof, indem du Getreide anbaust, Vieh züchtest und Rohstoffe verarbeitest … oder mach einfach, was du willst, denn in diesem Spiel gibt es kein Zeitlimit. Es ist schließlich ein gemütliches Spiel, und egal, ob du Landwirtschaft betreiben, angeln, dekorieren oder dich mit den Einheimischen anfreunden und eine Romanze mit ihnen beginnen möchtest – alles ist erlaubt.

Auch wenn dieses Spiel fantastisch ist, gibt es doch eine Menge Spiele wieStardew Valley die der Formel ihre ganz eigene Note verleihen!

Mein Fazit: Wenn du auf der Suche nach der perfekten Balance zwischen entspanntem Farming und echter emotionaler Verbundenheit bist, Stardew Valley ist das ultimative Spiel für dein Farm-Abenteuer.

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3. Die Geschichte von Seasons: Pioniere von Olive Town [Ideal für Fans klassischer Landwirtschaftssimulationen]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen PC, Switch, PS4 Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Marvelous GmbH Durchschnittliche Spielzeit ca. 30–40 Stunden Besondere Merkmale Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für die Farm, saisonale Ereignisse, Aufbau von Beziehungen zu den Dorfbewohnern, Herstellung und Verbesserung von Werkzeugen, Erkundung antiker Ruinen, Tierhaltung, dynamisches Wettersystem, Dorfentwicklungsprojekte, Heirat und Familiensystem

Stardew Valley’s Der Vorgänger ist immer noch topaktuell und gehört zu den besten Spielen dieser Art Animal Crossing! Wenn du auf der Suche nach einer eher „klassischen“ Variante der Landwirtschaftssimulation bist, dann ist dies Die Geschichte von SeasonsDer Eintrag ist eintolles Simulationsspiel.

Wieder einmal erbst du einen eigenen Bauernhof. Du kannst das Land dann ganz nach deinen Vorstellungen bewirtschaften, sei es durch den Anbau von Obst und Gemüse, die Viehzucht oder das Sammeln von Wildfrüchten. Da es sich bei diesem Spiel auch um eine Sozialsimulation handelt, steht es dir frei, Freundschaften zu schließen und Romanzen mit den vielen, vielen charmanten Charakteren einzugehen.

Das Erkunden ist hier absolut unerlässlich (daher auch der Titel „Pioneers“), denn der Wald, der deine Farm umgibt, birgt viele Pflanzen und Tiere – und jedes einzelne davon musst du erst entdecken, bevor du mehr davon bekommen kannst.

Mein Fazit: Wenn du den Klassiker verpasst hast Harvest Moon die Atmosphäre mögen, sich aber etwas mehr Gestaltungsfreiheit wünschen, Die Pioniere von Olive Town Das ist es. Es vereint den Charme der alten Schule mit den Mechaniken der neuen Schule.

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4. Es tut mir leid [Ideal für Fans von Lebenssimulationen in Australien]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2022 (Early Access) Entwickler James Bendon Durchschnittliche Spielzeit ca. 120 Stunden Besondere Merkmale Von Australien inspirierte Kulisse, Stadtbau-Mechaniken, Jagd und Fallenstellen, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, Koop-Modus für mehrere Spieler, saisonale Events, Angeln und Landwirtschaft, Bergbau und Höhlenforschung, lizenzbasierter Fertigkeitsfortschritt

Es tut mir leid lässt sich am besten als „australisch“ beschreiben Animal Crossing“, und ist einein wirklich unterhaltsames Abenteuerspiel obwohl es sich noch in der Early-Access-Phase befindet.

Im Gegensatz zu den meistenÜberlebens-Lebenssimulationen, Es tut mir leid führt dich auf eine Insel, die dem australischen Outback sehr ähnlich ist. Das bedeutet, dass weitläufige grüne Felder durch trockene Ebenen ersetzt werden, in denen nur widerstandsfähige oder anpassungsfähige Lebewesen überleben können. Du musst dich in diese riesige Wildnis wagen, um voranzukommen – es gibt Anbauflächen, Angelgebiete und Abbaustätten, die nur darauf warten, entdeckt zu werden, und die dir die Ressourcen liefern, die du für deine neue Stadt benötigst. Ach ja, und es gibt auch jede Menge Raubtiere, also mach dich auf Kämpfe gefasst.

Mein Fazit: Wenn du Open-World-Lebenssimulationen liebst und eine rauere, abenteuerreiche Umgebung bevorzugst, Es tut mir leid bietet Ihnen das Beste aus beiden Welten mit australischem Flair.

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5. Meine Zeit in Portia [Am besten geeignet für Simulationsspiele zum Leben auf dem Bauernhof nach der Apokalypse]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen PC, Mac OS, Switch, PS4, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Pathea Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 70–80 Stunden Besondere Merkmale Postapokalyptische Kulisse mit hoffnungsvollem Unterton, Schwerpunkt auf Werkstätten und Handwerk, Aufbau von Beziehungen zu den Dorfbewohnern, Dungeon-Erkundung und Kämpfe, Ackerbau und Tierhaltung, System mit Aufträgen aus dem Dorf, saisonale Feste, umfangreiche Charakteranpassung

In Meine Zeit in Portia… die Menschheit blüht auch nach dem Ende weiter. Postapokalyptische Städte wie Portia brauchen alle möglichen Menschen, um zu wachsen. Regierungsbeamte sorgen für Ordnung, Händler sind für den Handel zuständig, und Baumeister wie du sind unverzichtbar, um alles von Lebensmitteln bis hin zu riesigen Maschinen herzustellen. Als Portias neuester Baumeister leistest du wichtige Dienste, indem du Landwirtschaft betreibst, Dinge herstellst und verschiedene Maschinen und Gebäude baust. Wenn du nicht gerade in deiner Werkstatt beschäftigt bist, kannst du dich mit Portias vielen Bewohnern anfreunden (oder eine Romanze beginnen) oder durch die Landschaft streifen, um Materialien zu sammeln.

WährendMeine Zeit in Portia bietet jede Menge Spaß, ist aber auch ziemlich cool Simulations-Rollenspiel – Sei nicht überrascht, wenn die Geschichte dich mit einigen Überraschungen konfrontiert. Und falls du Lust auf mehr von der Serie hast, wird es dich freuen zu erfahren, dass es noch zwei weitere Spiele in der Reihe gibt: Meine Zeit bei Sandrock (bereits erschienen) und Meine Zeit bei Evershine (in Entwicklung).

Mein Fazit: Wenn du auf der Suche nach einem umfangreichen Handwerkssystem bist, das sich mit Farming und Quests in einer farbenfrohen, postapokalyptischen Welt verbindet, Portia ist das Spiel, das man unbedingt ausprobieren sollte.

★ Am besten geeignet für Simulationsspiele zum Leben auf dem Bauernhof in einer postapokalyptischen Welt Meine Zeit in Portia Bei Eneba einkaufen

6. Hello Kitty Inselabenteuer [Am besten geeignet für Sims, die ein harmonisches, niedliches Leben führen]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen PC, Mac OS, Switch, PS4/5, iOS (Apple Arcade) Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Sunblink Durchschnittliche Spielzeit ca. 15–20 Stunden Besondere Merkmale Die herzerwärmende Welt von Sanrio, auf Freundschaft ausgerichteter Spielfortschritt, lockere Quests und Handwerksaufgaben, individuell gestaltbare Hütten, Minispiele und Sammelobjekte, Echtzeit-Multiplayer mit Freunden, bezaubernder Grafikstil, gemütliche Erkundungsmechaniken

Lass dich nicht von der niedlichen Prämisse täuschen: Hello Kitty Inselabenteuer ist ein sehr gehaltvoller und gut ausgearbeiteter Cosy-Krimi Abenteuersimulation. Butters hatte recht!

Hello Kitty Inselabenteuer näher als das kommt man dem Original nicht Animal Crossing Erlebnis. Dieses Spiel hat einfach alles: eine Insel mit Häusern, die du individuell gestalten kannst, Kosmetikartikel für dich selbst und jede Menge niedliche Charaktere. Ein Inselabenteuer ist jedoch ohne ein bisschen Spannung nicht komplett, also musst du die vielfältigen Biome der Insel erkunden und Rätsel lösen, um die Materialien zu finden, die du zum Basteln brauchst.

Das i-Tüpfelchen ist die für Sanrio typische Niedlichkeit. Es wäre ein Leichtes, die Welt zu kitschig zu gestalten, aber nein – den Entwicklern ist es gelungen, genau die richtige Mischung zu finden. Hello Kitty Inselabenteuer Es mangelt ihm nie an Charme, aber es wird auch nie übertrieben kitschig!

Mein Fazit: Ideal, wenn du ein nettes, entspanntes Abenteuer mit viel Charme suchst. Hello Kitty Inselabenteuer bietet die richtige Mischung aus Charme und Spaß.

★ Ideal für Sims, die ein gesundes, niedliches Leben führen Hello Kitty Inselabenteuer Bei Eneba einkaufen

7. Fantasy Life I: Das Mädchen, das die Zeit stiehlt [Ideal für Gelegenheitsspieler von Rollenspielen]

Unsere Bewertung 9.1

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Plattformen Switch, PS4, PS5, Xbox Series X|S, PC Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Level-5-Büro in Osaka Durchschnittliche Spielzeit ~70–100 Stunden Besondere Merkmale Zeitreise-Mechaniken, die die Gestaltung der Spielwelt beeinflussen, Erkundung einer offenen Welt mit anpassbaren Umgebungen, Multiplayer-Unterstützung für bis zu vier Spieler.

Fantasy Life I: Das Mädchen, das die Zeit stiehlt ist einEinzigartiges, gemütliches Lebenssimulationsspiel mit einem Hauch von RPG-Abenteuer. Das Spiel besticht durch seine einzigartige Mischung aus Lebenssimulation, Charakteranpassung und lockeren Kämpfen, was es zu einem absoluten Muss für Gelegenheits-RPG-Fans macht.

In einer wunderschön illustrierten Welt kannst du deinen eigenen Charakter erschaffen und den Reiz vielfältiger Lebenswege erleben. Die Mischung aus Aufgaben und Erkundung bietet ein entspannendes und zugleich fesselndes Erlebnis, das sich perfekt zum Stressabbau eignet und dennoch jede Menge Tiefe bietet.

Die Spielmechanik ist unkompliziert; man findet sich schnell zurecht und kann sofort loslegen, aber dennoch gibt es viel Raum für Weiterentwicklung. Mir gefällt besonders, wie individuell der Charakter anpassbar ist, sodass ich meinen eigenen Weg wählen kann, sei es durch Kämpfe oder durch das Herstellen von Gegenständen. Durch den entspannten Charakter des Spiels kann man leicht Stunden damit verbringen, und die fesselnde Geschichte hat mich in ihren Bann gezogen.

Der einzige Nachteil ist, dass sich die Kämpfe etwas eintönig anfühlen können, vor allem in den späteren Phasen, aber das Spielerlebnis ist insgesamt dennoch großartig.

Die Grafik ist für eine Lebenssimulation atemberaubend, mit einer warmen, gemütlichen Farbpalette und bezaubernden Charakterdesigns. Die Musik unterstreicht die friedliche Atmosphäre, und die Schauplätze sind detailreich gestaltet. Das Spiel versucht nicht, hyperrealistisch zu sein, sondern konzentriert sich darauf, eine charmante, unterhaltsame Welt zu schaffen, in der sich die Spieler verlieren können.

Mein Fazit: Fantasy Life I: Das Mädchen, das die Zeit stiehlt ist ideal für alle, die eine Mischung aus leichten Kämpfen und gemütlichen Lebenssimulationselementen lieben. Es ist perfekt, wenn du nach einem Spiel suchst, mit dem du dem Alltag entfliehen kannst und das dir gleichzeitig die Freiheit lässt, genau so zu sein, wie du möchtest.

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8. Disney Dreamlight Valley [Ideal für Disney-Fans, die Lebenssimulationen lieben]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, Mac OS, Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Das Spiel im Loft Durchschnittliche Spielzeit ca. 60–80 Stunden Besondere Merkmale Open-World-Lebenssimulation mit Figuren von Disney und Pixar, individuell anpassbarem Zuhause und Avatar, questbasierter Handlung, saisonalen Events, plattformübergreifendem Spiel, einer Mischung aus Landwirtschaft, Handwerk und Erkundung sowie einer familienfreundlichen Atmosphäre und regelmäßig aktualisierten Inhalten

Trotz der Stärke seiner Marke ist dieses zauberhafte Disney-Spiel überraschend gut gemacht Lebenssimulation mit einigen Abenteuerelementen. Wenn du„Animal Crossing“ Was die Optik angeht, kommt dieses Spiel in puncto Design und Spielablauf dem Original ziemlich nahe.

Wie bei den meisten anderen Spielen dieser Art Animal Crossing… erhältst du Zugang zu einer Welt, in der du auf Entdeckungsreise gehen, nach Ressourcen suchen und Dinge herstellen kannst. Anstelle der üblichen Dorfbewohner triffst du auf überlebensgroße Figuren, die direkt aus beliebten Disney-Animationsfilmen stammen. Außerdem kannst du Biome erkunden, die im Grunde genommen Kulissen aus den Filmen sind.

Ohne eine märchenhafte Handlung wäre es kein Disney-Spiel – also musst du gemeinsam mit Merlin durch Dreamlight Valley reisen, um die Nachtdornsträucher zu beseitigen und Frieden und Harmonie in der Welt wiederherzustellen. Stell es dir so vor: Du spielst die Hauptrolle in deinem eigenen Disney-Film, während du eine Lebenssimulation spielst!

Mein Fazit: Für Disney-Fans, die sich entspannen und ihr eigenes magisches Abenteuer in der Welt von Disney erleben möchten, Disney Dreamlight Valley ist ein absolutes Muss.

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9. Sun Haven [Ideal für Fans von Fantasy-Lebenssimulationen]

Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Pixel Sprout Studios Durchschnittliche Spielzeit ca. 45 Stunden Besondere Merkmale Eine Mischung aus Farmspiel und Fantasy-RPG, magiebasierte Kämpfe, Fertigkeitsbäume, Multiplayer-Koop, Aufbau von Beziehungen zu einzigartigen Völkern, abwechslungsreiche Stadtentwicklung, saisonale Events, questbasierte Handlung

Wenn du auf der Suche nach einem Spiel wie Animal Crossingdassorientiert sich stärker an Rollenspielen, dann ist „Sun Haven“ wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Wie bei anderen Landwirtschaftssimulationen wirst du ackern, basteln und bauen, während du versuchst,

um im malerischen Sun Haven wieder für Ordnung zu sorgen. Es gibt viele Städte in diesem Spiel, also nimm dir Zeit und besuche sie alle, bevor du dich entscheidest, mit welchem Charakter du eine Romanze beginnen möchtest – hier hast du wirklich die Qual der Wahl!

WoSonnenparadies Besonders hervorzuheben ist die starke Einbindung von RPG-Mechaniken. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Fähigkeiten, die sich über fünf miteinander verbundene Baumstrukturen erstrecken, sowie die Möglichkeit, deine Werte dauerhaft zu verbessern – nicht nur durch die Herstellung besserer Ausrüstung, sondern auch durch das Essen. Alles, was du isst, sorgt für einen dauerhaften Wertebonus. Diese Werteboni helfen dir dabei, besser zu erkunden und mehr Beute zu sammeln, um neue Gegenstände herzustellen!

Mein Fazit: Wenn du Farm-Simulationen mit einem Hauch von Fantasy und Magie magst, Sonnenparadies verbindet diese Elemente auf wunderbare Weise in einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt.

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10. Der Kult des Lammes [Am besten geeignet für düstere, niedliche Life-Sim-Mashups]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen PC, macOS, Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Riesiges Monster Durchschnittliche Spielzeit ca. 10–15 Stunden Besondere Merkmale Basisbau mit einem Hauch von dunklem Kult, Dungeon-Crawling im Roguelike-Stil, Gefolgschaftsmanagement, moralische Entscheidungssysteme, prozedurale Kämpfe, eine Mischung aus niedlicher Grafik und Horrorelementen, zufällige Upgrades, anpassbare Doktrinen

Der Kult des Lammesist einfantastischRoguelike-Spiel, aber es hat auch dieses Animal Crossing Gameplay in Hülle und Fülle – natürlich mit einem Hauch von Dämonischem. Deine Anhänger werden eine Stadt errichten, und in dieser Stadt musst du dich um ihre Bedürfnisse kümmern. Nahrung, Schlafplätze und die Absolution von Sünden sind ständige Anforderungen, und als Stellvertreter deines Gottes ist es deine Aufgabe, all dies bereitzustellen.

Glücklicherweise ist das eine wechselseitige Beziehung: Anhänger geben dir nicht nur den Glauben, der dich stärkt (du und dein Gott leben buchstäblich vom Glauben), sondern helfen dir auch dabei, Ressourcen zu sammeln, und können in einem makabren Ritual geopfert werden, um noch mehr Macht zu erlangen. Bete, hoffe und glaube. Sonst…

Mein Fazit: Wenn du eine Lebenssimulation suchst, die keine Kompromisse eingeht und es liebt, Düsteres mit Niedlichem zu verbinden, Der Kult des Lammes ist ein absolutes Juwel.

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11. Rune Factory 5 [Ideal für Fans von Fantasy-Farm- und Kampfspielen]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Marvelous GmbH Durchschnittliche Spielzeit ca. 40–50 Stunden Besondere Merkmale Landwirtschaft trifft auf Echtzeitkämpfe, Dungeon-Erkundung, Monster-Zähmung, saisonale Events, ein Heiratssystem mit RPG-Levelaufstieg, fähigkeitsbasierter Fortschritt, Zaubersprüche, Aufbau von Beziehungen in der Stadt, Fantasy-Welt

Wenn der cartoonhafte Realismus von Die Geschichte von Seasons Wenn das nicht dein Ding ist, probier doch mal die Fantasie von Rune Factory 5?

DiesFantasy-Simulation rund ums Bauernleben begann als Ableger der Hauptspiele, entwickelte sich jedoch schnell zu einer eigenständigen Spielereihe. In Rune Factory 5, spielst du einen Bauern mit Amnesie (ein Earthmate, es ist immer ein Earthmate), der sich in der Stadt Rigbarth niederlässt. Im Gegensatz zu anderen ähnlichen Spielen, in denen du einfach nur Landwirtschaft betreiben, kochen, basteln und die Einheimischen ansprechen kannst, Rune Factory 5 erfordert zudem, dass man sich aktiv am Kampf beteiligt – es ist ebenso sehr ein RPG Da es sich um eine Bauernhof-Simulation handelt – schließe also Freundschaften, lade deine Freunde zu einer Party ein und stürze dich in die zahlreichen Dungeons des Spiels, um Erfahrung zu sammeln und Gewinne einzufahren!

Die nahtlose Verbindung von Monsterzähmung und Landwirtschaft macht diesen Titel zu einem ernstzunehmenden Anwärter auf den am bestenRune FactorySpiel im Rahmen der modernen Ära der Serie.

Mein Fazit: Wenn du auf der Suche nach einer actionreicheren Farmsimulation mit RPG-Elementen bist, Rune Factory 5 hebt das Genre auf ein neues Niveau.

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12. Die Felder von Mistria [Ideal für Fans von Pixel-Art-Lebenssimulationen]

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2024 (Early Access) Entwickler NPC Studio Durchschnittliche Spielzeit ca. 30–40 Stunden Besondere Merkmale Landwirtschaft und Handwerk mit facettenreichen Charakterbeziehungen, einer von Magie durchdrungenen Welt, vielfältigen Liebesoptionen, Pixel-Art-Stil, Charakteranpassung, Kämpfen und Erkundungen sowie Lebenssimulationselementen, storybasierten Quests und saisonalen Festen

Das hatte ich nicht erwartet Die Felder von Mistria ein Hit zu sein. Abgesehen von seinem pixeligen, an Retro-Anime erinnernden Grafikstil hat mich nichts wirklich überzeugt. Dann habe ich es ausprobiert und … einfach nur wow.

Kurz gesagt,Die Felder von Mistria Das ist es, wonach jeder Early-Access-Titel streben sollte. Ja, es bietet die Klassiker einer Farm-Simulation: Getreide anbauen, Essen kochen, Dinge herstellen und Romanzen mit Charakteren. Aber es ist auch so extrem ausgefeilt und bietet so viel Komfort (man kann springen), dass man leicht vergisst, dass das Spiel noch nicht vollständig veröffentlicht ist. Wenn das nur ein Vorgeschmack auf das ist, was noch kommt, bin ich beeindruckt!

Auch die Handlung ist außergewöhnlich gut gelungen. Dank der hervorragenden Drehbucharbeit wird das Problem vermieden, dass „mein Husbando/Waifu, nachdem ich seine Zuneigung auf 10 Herzen gesteigert habe, plötzlich zu einem NPC wird“. Dies ist zudem einer der wenigen Fälle, in denen es mir schwerfiel – und immer noch schwerfällt –, mich für eine Figur zu entscheiden, um die ich werben möchte.

Mein Fazit: Wenn du wunderschöne Pixelkunst und gut ausgearbeitete Charaktere liebst, Die Felder von Mistria vereint das Beste aus Bauernhof- und Lebenssimulationen in einem hübschen kleinen Paket.

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13. Slime Rancher [Am besten geeignet für skurrile Bauernhof-Simulationen]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen PC, Mac OS, Linux, Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Monomi-Park Durchschnittliche Spielzeit ca. 30–40 Stunden Besondere Merkmale Farbenfrohes Open-World-Bauernspiel mit niedlichen Schleimwesen, Basisbau-Mechaniken, Ressourcenmanagement, Erkundung vielfältiger Biome, einer unbeschwerten Geschichte, lebhafter Grafik, einem entspannenden Spielablauf, Upgrades und Gadgets sowie charmanten Interaktionen zwischen den Charakteren

Slime Rancher ist ein gutes Beispiel für ein Ein Ego-Shooter in einer gemütlichen Lebenssimulationswelt. Dies ist eines der Spiele, die Animal Crossing Der Kern des Spielablaufs ist einfach: Schleime finden, sie züchten, Profit machen, aufrüsten. Das ist jedoch eine sehr vereinfachte Darstellung, die nicht auf „Slime Rancher“ Hauptattraktion, und zwar einfach, weil es so verdammt charmant ist.

Das,Slime Rancher balanciert gekonnt auf dem schmalen Grat zwischen niedlich und kitschig-süß. Die gemütliche Atmosphäre ist hier sehr ausgeprägt, denn alles in diesem Spiel ist darauf ausgelegt, dich zum Lächeln zu bringen. Von den albernen Gesichtern der Schleimklumpen und den Geräuschen, die sie machen, wenn sie herumhüpfen, bis hin zum Cartoon-artigen Grafikstil – alles ist darauf ausgelegt, so charmant und beruhigend wie möglich zu sein!

Mein Fazit: Wenn du eine unbeschwerte, alberne und dennoch befriedigende Farm-Simulation mit niedlicher Grafik und jeder Menge Schleimwesen suchst, die es einzufangen gilt, Slime Rancher ist genau das Richtige.

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14. Die Sims 4 [Ideal für Fans kreativer Lebenssimulationen]

Unsere Bewertung 8.1

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Plattformen PC, Mac OS, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 (Grundspiel) Entwickler Maxis Durchschnittliche Spielzeit ~50–100 Stunden Besondere Merkmale Realistische Lebenssimulation, umfangreiche Charakteranpassung, Häuser bauen und einrichten, umfangreiche Erweiterungspakete, soziale Beziehungen, Karrierewege und Sandbox-Gameplay mit grenzenloser Spieler-Kreativität

Auch wenn seine Blütezeit längst vorbei ist, ist das Sims ist nach wie vor eine fantastische Serie für alle, die auf der Suche nach etwas komplexe Gesellschaftssimulation fast im gleichen Stil wie Animal Crossing.

The Die Sims 4 ist der neueste Teil der Serie und setzt die Tradition als skurriler Lebenssimulator fort. Die Spieler, die im Grunde genommen Gott sind, übernehmen die Kontrolle über Figuren namens Sims und helfen ihnen (oder behindern sie) in ihrem Alltag. Man kann ihnen helfen, zur Schule zu gehen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, sich zu verlieben, zu heiraten und Kinder zu bekommen … oder alle in einem Pool ertränken.

Ob du eine herzerwärmende Geschichte über Kampf und Sieg schreiben oder sie nur zum Spaß quälen willst, bleibt dir überlassen.

Mein Fazit: Für Spieler, die ihr virtuelles Leben gestalten und selbst bestimmen möchten, Die Sims 4 ist der Inbegriff eines Lebenssimulators, der nie langweilig wird.

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15. Cuisineer [Ideal für Fans von Koch- und Dungeon-Crawler-Spielen]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Battlebrew Productions Durchschnittliche Spielzeit ca. 20–30 Stunden Besondere Merkmale Einzigartige Kochrätsel, das Erstellen von Rezepten, Zeitmanagement-Elemente, ein farbenfroher Grafikstil und der Fokus auf kurze, unterhaltsame Spielsitzungen

Animal Crossing ist ideal zum Entspannen und Erholen, aber wenn du auf der Suche nach einem lustig und gemütlichUmschaltenSpiel wenn du etwas Würzigeres (im wahrsten Sinne des Wortes) möchtest, probier doch mal Kochenein Wirbel.

In KochenDu schlüpfst in die Rolle von Pom, einer Abenteurerin, die in ihre Heimatstadt Paell zurückkehrt, um das Familienrestaurant wieder aufzubauen. Während andere Gastronomen sich darum kümmern würden, Zutaten über Geschäfte zu beschaffen, geht Pom die Sache selbst in die Hand: Sie zieht in die Wildnis rund um Paell hinaus, besiegt Monster und sammelt Ressourcen, um sowohl ihre Speisekarte zu erweitern als auch schönere Dekorationen zu bauen.

Auch wenn es ein niedliches, im Stil von „Animal Crossing“ Ästhetikfreunde, seid gewarnt – ein Restaurant zu führen ist nicht so einfach, wie es scheint!

Mein Fazit: Wenn du Kochspiele magst und gerne etwas Action in deiner Lebenssimulation hast, Kochen verbindet beides auf eine köstliche, würzige Weise.

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16. Spiritfarer [Am besten für Sims mit einem ausgeprägten Gefühlsleben]

Unsere Bewertung 7.9

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Plattformen PC, Mac OS, Linux, Switch, PS4, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Thunder Lotus Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 30–40 Stunden Besondere Merkmale Gemütliche Verwaltung eines Bootes, das Seelen befördert, emotionale Geschichten mit unvergesslichen Charakteren, handgezeichneter Grafikstil, das Basteln und Aufrüsten deines Schiffes sowie ein Schwerpunkt auf Freundschaft und Abschied

Spiritfarerist einfach unglaublichSandbox-Action-Spiel, aber sei gewarnt: Dieser Titel ist sehr emotional und behandelt Themen wie Tod und Verlust.

Charon, der Fährmann ins Jenseits, hat sich endlich seine wohlverdiente Auszeit verdient. An seine Stelle tritt Stella, eine unerfahrene Spiritfarerin, deren Aufgabe es ist, Seelen auf die Reise ins Jenseits vorzubereiten. Dazu musst du herumsegeln und Materialien sammeln, um für ihre physischen Bedürfnisse zu sorgen (so absurd das auch klingen mag), und mit ihnen sprechen, um ihnen dabei zu helfen, ungelöste Gefühle oder verbleibende Reue zu verarbeiten, die sie an diese Welt fesseln. Es ist eines der emotionalsten Spiele im Stil von Animal Crossing.

WährendSpiritfarer ist ein gemütliches Spiel, das man in seinem eigenen Tempo angehen kann; letztendlich geht es darin darum, zu lernen, wie man Abschied nimmt – und genau hier Spiritfarer glänzt wirklich. Mit jeder abgeschlossenen Quest kommen deine Freunde der Everdoor einen Schritt näher – und sind zugleich für immer fort. Sie werden für immer in deinen Erinnerungen weiterleben.

Mein Fazit: Wenn du eine Lebenssimulation suchst, die dich emotional berührt und zum Nachdenken über Beziehungen anregt, Spiritfarer ist ein absolutes Meisterwerk.

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Kommende Spiele ähnlich wie „Animal Crossing“

Das Genre der Lebenssimulationen steht kurz davor, noch größer zu werden. Mit dem neuen Animal Crossing: New Horizons Switch 2 Edition und ein kostenloses Update für alle, die das Spiel bereits besitzen: Freut euch auf noch mehr Möglichkeiten zum Dekorieren, Entdecken und Vernetzen – und diese gemütliche Atmosphäre inspiriert eine ganze Reihe neuer Titel. Das steht demnächst auf dem Programm:

Pokémon Pokopia ( 5. März, (2026) – „Pokémon Pokopia“ versetzt das Lebenssimulationsspiel auf eine tropische Insel, wo du in einem entspannten Paradies auf Entdeckungsreise gehen, Landwirtschaft betreiben und Pokémon aufziehen kannst. Ein Muss für jeden Pokémon-Fan, der auf der Suche nach einem gemütlichen Abenteuer ist.

– „Pokémon Pokopia“ versetzt das Lebenssimulationsspiel auf eine tropische Insel, wo du in einem entspannten Paradies auf Entdeckungsreise gehen, Landwirtschaft betreiben und Pokémon aufziehen kannst. Ein Muss für jeden Pokémon-Fan, der auf der Suche nach einem gemütlichen Abenteuer ist. Animula Nook ( TBA ) – Freut euch auf „Animula Nook“, eine herzerwärmende Insel-Simulation mit niedlichen Tieren und viel Raum für Kreativität. Freut euch in diesem neuen Titel auf unterhaltsame Bauernhofarbeit und jede Menge süße Abenteuer.

– Freut euch auf „Animula Nook“, eine herzerwärmende Insel-Simulation mit niedlichen Tieren und viel Raum für Kreativität. Freut euch in diesem neuen Titel auf unterhaltsame Bauernhofarbeit und jede Menge süße Abenteuer. „Die Felder von Mistria“ – Vollversion (2026) – „Die Felder von Mistria“ wird 2026 offiziell erscheinen und bietet dann noch mehr Farming sowie vielfältige Interaktionen zwischen den Charakteren. Dieses pixelige Juwel ist vielversprechend, und man darf sich auf die Vollversion freuen.

Egal, für welches Spiel du dich entscheidest – sie alle versprechen denselben entspannenden Charme und dieselbe Kreativität, die Animal Crossing etwas ganz Besonderes. Diese bald erscheinenden Lebenssimulationen stecken voller Abenteuer, Bauernhofleben und jeder Menge Herz. Freut euch auf eine gemütliche Atmosphäre!

Mein Fazit zu den besten Spielen im Stil von „Animal Crossing“

Lebenssimulationsspiele bieten eine riesige Vielfalt, und wenn du dich in einer gemütlichen neuen Welt niederlassen möchtest, gibt es für jeden Spielertyp das passende Spiel. Hier sind meine Empfehlungen, je nachdem, wonach du suchst:

For Animal Crossing Fans → Gemütliches Wäldchen . Es ist das Spiel, das „Animal Crossing“ am nächsten kommt – mit einem Hauch von Geisterhaftigkeit. Die Echtzeit-Mechanik und die bezaubernde Geschichte werden dich stundenlang fesseln.

. Es ist das Spiel, das „Animal Crossing“ am nächsten kommt – mit einem Hauch von Geisterhaftigkeit. Die Echtzeit-Mechanik und die bezaubernde Geschichte werden dich stundenlang fesseln. Für Abenteurer, die Wert auf eine spannende Handlung legen → Spiritfarer . Wenn du eine Lebenssimulation suchst, die starke Emotionen und eine tiefgründige Handlung bietet, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich. Es dreht sich alles um das Abschiednehmen, aber diese Reise wird dein Herz erfüllen.

. Wenn du eine Lebenssimulation suchst, die starke Emotionen und eine tiefgründige Handlung bietet, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich. Es dreht sich alles um das Abschiednehmen, aber diese Reise wird dein Herz erfüllen. Für Multiplayer-Fans → Es tut mir leid . Wenn du Lust auf eine Lebenssimulation mit australischem Outback-Flair und Multiplayer-Koop hast, ist „Dinkum“ genau das Richtige für dich. Die Mischung aus Landwirtschaft, Jagd und Bauen eignet sich perfekt zum Spielen mit Freunden.

. Wenn du Lust auf eine Lebenssimulation mit australischem Outback-Flair und Multiplayer-Koop hast, ist „Dinkum“ genau das Richtige für dich. Die Mischung aus Landwirtschaft, Jagd und Bauen eignet sich perfekt zum Spielen mit Freunden. Für RPG-Fans → Sun Haven . In „Sun Haven“ trifft Farmleben auf Fantasy-RPG – mit spannenden Kämpfen und einer weitläufigen Welt, die es zu erkunden gilt. Wenn du gerne ein Leben aufbaust und das Böse in einer fesselnden Welt bekämpfst, ist dieses Spiel ein absolutes Muss.

. In „Sun Haven“ trifft Farmleben auf Fantasy-RPG – mit spannenden Kämpfen und einer weitläufigen Welt, die es zu erkunden gilt. Wenn du gerne ein Leben aufbaust und das Böse in einer fesselnden Welt bekämpfst, ist dieses Spiel ein absolutes Muss. Für Fans entspannter Bauernhof-Simulationen → Stardew Valley. Die Spielmechanik rund ums Bauernleben ist hier legendär, und die Beziehungen, die man zu den Dorfbewohnern aufbaut, sind genauso fesselnd wie das Bauernleben selbst. Man kann endlose Stunden in dieses Spiel investieren.

Egal, welche Art von Lebenssimulation du suchst – hier ist für jeden etwas dabei. Ob Landwirtschaft, Handwerk oder das Knüpfen von Kontakten – diese Spiele werden dich immer wieder zurückkommen lassen.

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Häufig gestellte Fragen