Ranking der besten Battlefield-Spiele: 17 Must-Play-Titel für 2025

Das BesteSchlachtfeld Spiele sind immer ein heißes Thema, und mit Battlefield 6 Da es bereits erschienen ist, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um wieder in diese Kultreihe einzutauchen.

Von riesigen Karten und actiongeladenen Fahrzeugkämpfen bis hin zu truppbasierten Taktiken hat Battlefield den Maßstab für Ego-Shooter gesetzt.

In diesem Leitfaden führe ich Sie durch die legendärsten Schlachtfeld Einträge. Egal, ob du ein langjähriger Fan oder ein Neuling bist – schauen wir mal, welche Titel nach wie vor das Spielfeld dominieren.

Unsere Top-Empfehlungen für Battlefield-Spiele

Während einigeSchlachtfeld Die Titel sind einfach legendär, doch gab es auch einige Beiträge, die nicht wirklich herausstachen oder völlig daneben lagen. Wenn du das Allerbeste willst Schlachtfeld Wenn es um das Spielerlebnis geht, sind diese Spiele genau das Richtige:

Battlefield 2 (2005) – Das Spiel, das neue Maßstäbe für taktische, teambasierte Shooter gesetzt hat. Im Commander-Modus hast du Trupps zum Sieg geführt; jedes Match ist spannend. Battlefield 3 (2011) – Ein Meisterwerk der modernen Kriegsführung mit atemberaubender Grafik und chaotischen Schlachten. Die Frostbite-Engine sorgt für realistische Zerstörung in jedem Winkel der Karte. Battlefield: Bad Company 2 (2010) – Explosionen, Chaos und eine fesselnde Kampagne. Die Zerstörung wurde auf ein neues Level gehoben, sodass sich jedes Match anders anfühlt.

Ich habeinsgesamt 17 Spiele Sie erwarten Sie in der Hauptliste, und ich würde Ihnen gerne von jedem einzelnen erzählen. Also, fangen wir an?

17 Die besten Battlefield-Spiele für Hardcore-Kampf-Fans

Was auch immer dich antreibt – in diesen Spielen findest du alles. Das Einzige, was du wissen solltest, ist, dass es aus verschiedenen Gründen, wie zum Beispiel der Einstellung des Server-Supports, etwas komplizierter sein kann als früher, an einige dieser Titel heranzukommen. Aber ich werde dir auf jeden Fall alles darüber erzählen, wenn es soweit ist. Lass uns jetzt nicht länger warten und gleich loslegen!

1. Battlefield 2 [Bester taktischer Multiplayer]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen PC, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2005 Entwickler SAGT Durchschnittliche Spielzeit 31 Stunden

Battlefield 2 Hier hat die Reihe in der modernen Kulisse erst richtig Fahrt aufgenommen. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass der realistische, bodenständige Multiplayer-Modus seiner Zeit weit voraus war, und die neuen Systeme für Truppführer und Kommandanten verliehen meinen Matches echte strategische Tiefe.

Das war nicht einfach nur chaotisches Herumrennen – Teamarbeit war tatsächlich wichtig. Das Zusammenspiel eines gut abgestimmten Teams könnte den Ausgang der Schlacht völlig wenden. Leider ist das GameSpy Mit der Einstellung des Betriebs endete auch der offizielle Support, doch eingefleischte Fans halten das Spiel über private Server am Leben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die beste taktische Tiefe im Mehrspielermodus eines Ego-Shooters

Einführung von Gruppenführer- und Kommandantensystemen

Hat den modernen Kampfstil der Spielereihe geprägt

Für mich persönlich, sein visueller Stil mag heute etwas veraltet wirken, aber damals kam es mir wie ein großer Fortschritt vor. Jedes Fahrzeug, jede Waffe und jede Karte schien sowohl auf Größe als auch auf Präzision abgestimmt zu sein.

Mein Fazit:Wenn dir Teamwork und Strategie genauso wichtig sind wie rasante Action, Battlefield 2 bleibt eine der lohnendsten Schlachtfeld die besten Spiele, die je entwickelt wurden.

Was sagen die Spieler dazu?

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Ich finde, es steht außer Frage, dass „Battlefield 2“ das beste Spiel ist. Es hat einfach das gewisse Etwas. Echte Teamarbeit, Kommandanten und Strategie, gnadenlose Fahrzeuge – genau wie auf einem echten Schlachtfeld. Und die Karten sind einfach toll.

2. Battlefield 3 [Das beste Battlefield-Spiel für ein cineastisches Kriegserlebnis]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Windows, PS3, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2011 Entwickler SAGT Durchschnittliche Spielzeit 12 Stunden (Kampagne)

Wenn ich über das Beste nachdenke BF Spiel, da denke ich sofort an Battlefield 3. Das war das, das den BF Eine Franchise, die von großartig zu legendär wirdund sicherte ihm damit einen Platz unter den die besten FPS-Spieledie je hergestellt wurden.

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich mich zum ersten Mal in die Kampagne gestürzt habe. Die Geschichte war spannend und voller Wendungen, die mich an den Bildschirm fesselten. Klar, es war schneller vorbei, als mir lieb war, aber es hat mich richtig mitgenommen. Dann kam der Mehrspielermodus – und da entfaltete sich der ganze Zauber. Es gab brutale Boden- und Luftkämpfe, einstürzende Wolkenkratzer und Karten, auf denen das reinste Chaos herrschte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Frostbite-2-Engine hat die BF eine Spieleserie mit realistischer Zerstörung und atemberaubender Grafik.

Legendärer Multiplayer-Modus mit spannenden Karten, Fahrzeugen und einem auf Teamwork ausgerichteten Gameplay.

Stimmungsvolle Audio- und Videoeffekte, die jedes Spiel zu einem filmreifen Erlebnis machten.

Das einzige Manko ist, dass Konsolenserver für die alte PlayStation and Xbox Die Online-Versionen wurden eingestellt. Der Kampagnenmodus ist zwar noch verfügbar, aber wenn du die glorreichen Multiplayer-Zeiten noch einmal erleben möchtest, musst du dich den PC-Spielern anschließen, die das Spiel am Leben erhalten.

Optisch,Dieses Spiel war für seine Zeit atemberaubend. Die Frostbite-2-Engine sorgte für fotorealistische Lichtverhältnisse und Explosionen, die den Nachthimmel auf eine Weise erhellten, wie es damals noch kein anderer Ego-Shooter geschafft hatte. Das Sounddesign passte perfekt dazu – das Knallen entfernter Schüsse, das tiefe Dröhnen von Panzern, das Pfeifen von Jets über den Köpfen.

Mein Fazit:Wenn du das Beste willst BF Das ist es also. Schlachtfeld3 ist der Goldstandard für groß angelegte Gefechte im FPS-Genre. Trotz seines Alters und der Umstellung des Multiplayer-Modus auf PC-Exklusivität ist es immer noch ein spannendes Spielerlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Falls du es bisher verpasst hast, mach nicht denselben Fehler zweimal – starte das Spiel und finde heraus, warum die Fans immer noch davon schwärmen.

Was sagen die Spieler dazu?

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„Battlefield 3“ war mein absoluter Lieblings-Battlefield-Titel.

3. Battlefield: Bad Company 2 [Das beste storybasierte Chaos]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Windows, PS3, Xbox 360, Android, iOS Erscheinungsjahr 2010 Entwickler SAGT Durchschnittliche Spielzeit 11 Stunden (Kampagne)

Ganz klar,Battlefield: Bad Company 2 ist einer meiner Favoriten SchlachtfeldSpiele. Wenn ich mich zwischen diesem und Vor „Friendship 3“, da würde ich mich ehrlich gesagt schwer tun – der Vietnam-DLC macht die Entscheidung sogar noch schwieriger. Dieses Spiel verbindet Momente, bei denen man sich vor Lachen nicht mehr einkriegen kann, mit einer fantastischen Zerstörungsphysik, und diese Mischung macht es unvergesslich.

Ich fand es toll, mich in das Einzelspieler-Kampagne. Die Truppe von „Bad Company“ wirkte wie echte Menschen, mit ihren Macken und ihrem Geplänkel, die jede Mission zu einem Vergnügen machten. Der Mehrspielermodus hat mich auch total umgehauen, vor allem der Rush-Modus, der meine Herangehensweise an Ziele und Karten grundlegend verändert hat. Dank der Physik wirkte jede Explosion bedeutungsvoll, und jede Strategie zählte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die besten Handlungshöhepunkte in der BFReihe

Mehrspielermodus mit „Rush“-Modus und physikbasierter Zerstörung

Eine Teamdynamik, die die Missionen lebendig wirken lässt

Der einzige Nachteil ist, dass EA Das Spiel wurde 2023 eingestellt. Wenn du also spielen möchtest, benötigst du eine physische Kopie, einen alten Schlüssel oder Projekt Romist ein PC.

Optisch macht das Spiel einen überraschend guten Eindruck. Explosionen wirken gewaltig, die Umgebung reagiert realistisch, und das Sounddesign sorgt dafür, dass jeder Feuerwechsel ein fesselndes Erlebnis ist. Bad Company 2 glänzt in einer rauen, chaotischen BF eine Atmosphäre schaffen und dabei gleichzeitig für jede Menge Spaß sorgen.

Mein Fazit:Wenn du das Beste willst BF ein Erlebnis voller Humor, Kameradschaft und Spielspaß, das nach wie vor begeistert, Bad Company 2 Das ist die erste Wahl. Schnapp es dir, wenn du kannst – das Chaos ist zeitlos.

Was sagen die Spieler dazu?

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Ich finde, es steht außer Frage, dass „Battlefield 2“ das beste Spiel ist. Es hat einfach das gewisse Etwas. Echte Teamarbeit, Kommandanten und Strategie, gnadenlose Fahrzeuge – genau wie auf einem echten Schlachtfeld. Und die Karten sind einfach toll.

4. Battlefield 1 [Das beste Eintauchen in die Welt des Zweiten Weltkriegs]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen Windows, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Entwickler SAGT Durchschnittliche Spielzeit 10 Stunden (Kampagne)

Ich hätte nicht gedacht, dass zum Thema Erster Weltkrieg BF ein Spiel, das so hart zuschlägt, aberBattlefield 1 hat meine Erwartungen völlig auf den Kopf gestellt. Schon beim ersten Schuss über das Niemandsland hinweg spürte ich die rohe Brutalität moderner Kriegsführung in einer historischen Epoche.

Die Einzelspieler-Kriegsgeschichten hat mir einige der unvergesslichsten Momente beschertin derBF Franchise. Durch den Schlamm zu sprinten, während um mich herum Gas zischte und Flammenwerfer den Nebel erhellten, war ein intensives Erlebnis. Der Multiplayer-Modus hat das noch gesteigert – riesige Karten und dynamisches Wetter machten jeden Kampf unvorhersehbar.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das beste Eintauchen in den Ersten Weltkrieg in der BFReihe

Riesige, detailreiche Karten und zerstörbare Umgebungen

Einzigartige Einzelspieler- und Mehrspieler-Erlebnisse

Allerdings die langsamere Handhabung der Waffen und die reduzierte Ausrüstung kann sich etwas einschränkend anfühlen, vor allem, wenn du an moderne BF Schießereien mit unzähligen Aufsätzen und Gadgets, mit denen man herumspielen kann. Manchmal wünscht man sich einfach, man hätte mehr Spielzeug zum Ausprobieren.

Die Grafik ist atemberaubend. Schlammige Schützengräben, zerstörte Wälder und einstürzende Windmühlen schaffen eine erschreckend realistische Welt. Das Sounddesign verstärkt jede Explosion und jeden Gewehrschuss und lässt jedes Match lebendig wirken. Es schafft einen Ausgleich zwischen Realismus und filmischem Spektakel.

Mein Fazit:Wenn Sie das Chaos und den Heldenmut der ersten Schlachten im Ersten Weltkrieg hautnah erleben möchten, ist dies das beste Spiel BF Ein Titel für intensives Spielerlebnis und Adrenalin.

Was sagen die Spieler dazu?

Damals_Manager_7288

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BF1 ist eines der besten Spiele der Reihe

5. Battlefield 4 [Die beste Entwicklung der Moderne]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2013 Entwickler SAGT Durchschnittliche Spielzeit 9 Stunden (Kampagne)

Für mich,Battlefield 4 stellt den Moment dar, in dem die Schlachtfeld Die Franchise hat die Moderne voll und ganz erreicht. Es verband intensive Freiheit im Mehrspielermodus mit futuristischer Technik, und das Levolution-System hielt mich in jedem Match auf Trab.

Ich erinnere mich, wie ich von einem Gebäude sprang, kurz bevor es einstürzte, und Luftunterstützung anforderte – dieser Nervenkitzel hat nie an Reiz verloren. Der Mehrspielermodus ist immer noch der Hammer egal, ob ich alleine spiele oder als Truppführer die Führung übernehme. Waffenvielfalt und strategisches Gameplay sorgt für Spannung, auch wenn mich die Einzelspieler-Kampagne nicht so sehr beeindruckt hat.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das beste Multiplayer- und FPS-Erlebnis der heutigen Zeit

Das Levolution-System, das den Verlauf des Kampfes verändert

Waffenvielfalt und Freiheit bei den Karten

Grafik und Effekte sind erstklassig. Die Zerstörung wirkt realistisch, die Explosionen haben es in sich, und die Beleuchtung lässt jede Karte richtig zur Geltung kommen. Das Chaos des Spiels wird durch moderne Grafik ausgeglichen, die jeden Feuerwechsel filmisch, aber dennoch zugänglich macht.

Mein Fazit:Wenn du einBF Das Spiel, das das Chaos moderner Kampfhandlungen und die Freiheit im Mehrspielermodus verkörpert – genau das ist es. Battlefield 4 ist nach wie vor ein Muss für alte Hasen und Neulinge.

Was sagen die Spieler dazu?

TheBestPieIsAllPie

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Es ist eines der besten, wenn nicht sogar das beste der Reihe.

6. Battlefield 6 [Ideal für taktische Gefechte und große Schlachten]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows-PC Erscheinungsjahr 2025 Entwickler DICE, Criterion Games, Motive Studio, Ripple Effect Studios Durchschnittliche Spielzeit 4–5 Stunden (Kampagne)

Hört mir mal zu: Ich bin total aus dem Häuschen wegen dem Start von Battlefield 6 – Es ist alles, was ich an der Serie liebe, nur noch besser. Die riesigen Karten, die zerstörbaren Umgebungen und die atemberaubende Grafik lassen jedes Match wie ein regelrechtes Schlachtfeld wirken. Ich glaube, das wird durch und durch Non-Stop-Action und strategisches Gameplay.

Was mich wirklich überzeugt hat, war das Chaos mit 128 Spielern. Die Fahrzeugkämpfe sind intensiv, und ich habe bereits gesehen, wie Wettereffekte wie Sandstürme das Spiel im Handumdrehen verändern können.

Warum wir uns dafür entschieden haben Riesige Schlachten mit 128 Spielern, die dich in Atem halten

Dynamische Zerstörung, die die Karte in Echtzeit verändert

Rasanter Fahrzeugkampf für Action ohne Ende

Taktisches Klassensystem für tiefgehendes Gameplay

Das klassenbasierte System bietet dir zahlreiche Möglichkeiten, deinen Spielstil individuell anzupassen, und die zerstörbare Umgebung sorgt für Abwechslung. Ganz ehrlich: Kein Spiel gleicht dem anderen.

Die Grafik ist einfach umwerfend, und das Sounddesign zieht einen direkt mitten ins Geschehen. Das dynamische Wetter, der sich verziehende Nebel – all das lässt das Schlachtfeld lebendig wirken. Ich kann es kaum erwarten, mich in weitere wilde Feuergefechte und Truppentaktiken zu stürzen.

Mein Fazit:Wenn du auf intensive Teamkämpfe und strategisches Chaos stehst, Battlefield 6 ist die richtige Wahl für dich. Für alle, die sich nach epischen, groß angelegten Kämpfen sehnen, ist das ein Kinderspiel. Das ambitionierte Design und die positive Resonanz lassen darauf schließen, dass es sich nahtlos in die Reihe der anderen Schwergewichte auf der Vollständige Liste der Nominierten für das beste Multiplayer-Spiel bei den Game Awards 2025.

Was sagen die Spieler dazu?

Kyle Foley

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„Battlefield 6“ ist ein riesiger Sprung nach vorne für die Reihe und bringt sie zurück an die Spitze der Online-Ego-Shooter. In jeden Aspekt des Spiels wurde viel Liebe und Detailtreue gesteckt, und es hat das Potenzial, „Call of Duty“ als König der Online-Shooter vom Thron zu stoßen.

7. Battlefield 2042 [Das beste Großspektakel]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Entwickler SAGT Durchschnittliche Spielzeit 46 Stunden

Das lässt sich nicht leugnen Battlefield 2042 hatte einen holprigen Start. Doch nach einigen Updates entwickelte es sich meiner Meinung nach zu einem der ambitioniertesten Titel überhaupt. Das schiere Ausmaß der Kämpfe hat mich umgehauen – Spiele mit 128 Spielern, Wingsuits, Roboterhunde und dynamische Wetterbedingungen das hat die BFim Handumdrehen.

Mir gefällt besonders, wie dieDas Spiel setzt voll und ganz auf moderne Multiplayer-Kämpfe. Auch ohne Einzelspielermodus bieten mir Spielmodi wie „Portal“ die Freiheit, mit Freunden zu experimentieren und Chaos zu stiften. Jedes Spiel fühlt sich unvorhersehbar und gewaltig an, das sowohl PC-Spieler als auch Konsolenfans anspricht. Es gibt zwar noch einige Design-Macken, doch diese schmälern den epischen Umfang keineswegs.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das beste groß angelegte Chaos im Mehrspielermodus

Riesige Karten und Schlachten mit 128 Spielern

Wilde, dynamische moderne Kampfmechaniken

Die Grafik ist beeindruckend. Riesige Karten, realistische Waffenanimationen und dynamische Wettereffekte machen jeden Feuerkampf zu einem filmreifen Erlebnis. Die Atmosphäre wirkt lebendig und chaotisch – ein echter Meilenstein in der BFReihe.

Mein Fazit:Wenn du möchtest, dass sich der nächste Teil der Reihe gewaltig, unvorhersehbar und absolut chaotisch anfühlt, Battlefield 2042 Genau das ist es. Es macht Spaß und ist perfekt für Fans, die sich nach epischen Schlachten sehnen.

Was sagen die Spieler dazu?

NebTheDestroyer

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Ich liebe das Jahr 2042, da gibt es einige tolle Momente.

8. Battlefield V [Die besten unterschätzten Chaos-Einheiten aus dem Zweiten Weltkrieg]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen Windows, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Entwickler SAGT Durchschnittliche Spielzeit 10 Stunden (Kampagne)

Nach dem großen Erfolg von Battlefield 1, Battlefield V hat beim Start nicht jeden überzeugt, aber Ich bin wirklich der Meinung, dass es eines der am meisten unterschätzten Battlefield-Spiele ist, die je entwickelt wurden. Die Kulisse des Zweiten Weltkriegs war nicht nur eine Nostalgiereise – sie wirkte authentisch und überraschend temporeich.

Die Schusswechsel sind spannend, und einige der Karten hier gehören zu meinen Favoriten der Serie. Es hat einfach etwas Besonderes, mit seinem Trupp durch Trümmer zu kriechen, am Rande des Abgrunds zu stehen und dann den Kampf zu seinen Gunsten zu wenden. Zu Beginn litt das Spiel unter mangelnden Inhalten und verwirrender Kommunikation seitens DICE, doch im Laufe der Zeit entwickelte es sich zu einem der ausgereiftesten Titel der Battlefield-Reihe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der beste unterschätzte Beitrag zum Zweiten Weltkrieg in der BFReihe

Flüssige Schusswechsel und reaktionsschnelle Bewegungen

Einige der besten Karten für das Spiel im Trupp

Optisch ist es einfach umwerfend. Von verschneiten Bergpässen bis hin zu städtischen Ruinen – die Detailtreue ist atemberaubend und die Das Sounddesign macht jeden Feuerwechsel zu einem hautnahen Erlebnis. Es fängt sowohl die filmische als auch die raue Seite der Kämpfe im Zweiten Weltkrieg perfekt ein.

Mein Fazit:Wenn du einen historischen Shooter suchst, der filmisches Spektakel mit intensivem Multiplayer-Spiel verbindet, Battlefield V verdient eine zweite Chance.

Was sagen die Spieler dazu?

SilverSquid1810

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Mir persönlich gefällt es sehr gut. Die Bewegungen fühlen sich einfach so geschmeidig und flüssig an, die Auswahl an Waffen und Karten ist großartig, und das Gunplay ist super

9. Battlefield 1942 [Beste Franchise-Gründung]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Windows, Mac OS X Erscheinungsjahr 2002 Entwickler SAGT Durchschnittliche Spielzeit 25 Stunden

Hier hat alles angefangen – Battlefield 1942. Auch ohne einen Kampagnenmodus war der Mehrspielermodus bahnbrechend. Riesige Karten, Panzer, Flugzeuge und chaotische Schlachten im Stil des Zweiten Weltkriegs hat es zu einem Meilenstein gemacht.

Dass es keinen Einzelspielermodus gibt, hat mich zunächst etwas enttäuscht, aber Allein Wake Island hat mir Stunden meines Lebens geraubt. Die Freiheit, nach Belieben zwischen Infanterie- und Fahrzeugkampf zu wechseln, war revolutionär. Auch wenn die GameSpy Obwohl der offizielle Online-Betrieb 2014 eingestellt wurde, halten Fans das Spiel mit privaten Servern und Offline-Bots am Leben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Bester Ausgangspunkt für die SchlachtfeldSelbstbehalt

Einführung umfangreicher Karten für kombinierte Waffen

Kultige Multiplayer-Erlebnisse wie „Wake Island“

Was Grafik und Atmosphäre angeht, Dieses Spiel mag zwar schon alt sein, aber es hat immer noch seinen Charme. Das Gameplay wirkt auf die beste Art und Weise roh und unausgefeilt, und der Umfang war für seine Zeit unübertroffen.

Mein Fazit:Wenn Sie sehen möchten, wo die Schlachtfeld die Spiele begannen alle, Schlachtfeld 1942 ist immer noch einen erneuten Besuch wert – auch wenn man ein wenig danach suchen muss.

Was sagen die Spieler dazu?

Angemessener_Preis71

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Es hatte wirklich alles: Offline-Bots, riesige und dennoch recht detaillierte Karten, viel zu viele Fahrzeuge, mit denen man herumspielen konnte

10. Battlefield: Bad Company [Der beste Humor im Kampf]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen PlayStation 3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2008 Entwickler SAGT Durchschnittliche Spielzeit 12 Stunden (Kampagne)

ZuvorBad Company 2 stahl allen die Show, das Original Battlefield: Bad Company hatte bereits die SchlachtfeldReihe. Es war das erste Spiel der Hauptreihe mit einer vollständigen Einzelspieler-Kampagne das sich selbst nicht allzu ernst nahm – und genau deshalb habe ich es geliebt.

Die Geschichte strotzte nur so vor Charme, Sarkasmus und Teamgeplänkel das hat mich jahrelang nicht losgelassen. Außerdem war es unglaublich befriedigend, ganze Gebäude in die Luft zu jagen. Leider war es, genau wie seine Fortsetzung, EA hat den Titel schließlich abgeschafftDa es ausschließlich für Konsolen erschien, lebt die Kampagne heute nur noch über gebrauchte Discs oder PC-Emulationen weiter, während der Mehrspielermodus längst der Vergangenheit angehört.

Warum wir uns dafür entschieden haben Bester Humor und die beste Persönlichkeit in der SchlachtfeldReihe

Die erste Kampagne, die sich vom ernsten Ton abhob

Zerstörbare Gebäude wurden in großem Stil eingeführt

Grafisch gesehen,Für seine Zeit hat es sich immer noch bewährt, wobei farbenfrohe Umgebungen und zerstörbare Deckung dem Kampf zusätzliche Tiefe verliehen. Es war nicht einfach nur ein weiterer Ego-Shooter – es hatte Herz und Humor.

Mein Fazit:Wenn du einBF ein Spiel, das einen ebenso zum Lachen bringt wie es begeistert, Schlechte Gesellschaft ist ein Juwel, das es wert ist, aufgespürt zu werden.

Was sagen die Spieler dazu?

Gopher oder Doomies

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Der Einzelspielermodus ist wahrscheinlich das Beste, was ich in nächster Zeit in einem Battlefield-Spiel erleben werde.

11. Battlefield Vietnam [Optimale Einstellung]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2004 Entwickler SAGT Durchschnittliche Spielzeit 14 Stunden (Kampagne)

Battlefield Vietnam war die Überraschung der Serie – und genau dafür habe ich es geliebt. Dschungelkarten, über uns hinwegfliegende Hubschrauber und ein Soundtrack aus den 60ern, der aus den Autoradios dröhnte, sorgten für ein Erlebnis, das seinesgleichen sucht BFSpiel

Es hat nicht einfach nur kopiert Battlefield 1942 mit einem neuen Design – es verlieh dem Ganzen seinen ganz eigenen Stil und Charakter. Ich finde, die Mischung aus Fahrzeug- und Infanteriekämpfen war genau richtig. Sicher, es gab noch Ecken und Kanten, aber seine Einzigartigkeit machte es unvergesslich. Wie andere ältere Titel wird es nach dem GameSpy Es wurde eingestellt, aber in den Erinnerungen der Fans lebt es weiter.

Warum wir uns dafür entschieden haben Beste Gangwahl im BFReihe

Einzigartige Integration des Soundtracks in das Gameplay

Ausgewogenes Zusammenspiel zwischen Fahrzeugen und Infanterie

Optisch,Es hat die schöne, chaotische Atmosphäre des Vietnamkriegs für seine Zeit gut eingefangen, und mit dröhnender Rockmusik in die Schlacht zu fliegen, war der pure chaotische Spaß.

Mein Fazit:Wenn du einBF Ein Spiel mit einer ausgeprägten Persönlichkeit und einer einzigartigen Atmosphäre – damit kann man nichts falsch machen Battlefield Vietnam.

Was sagen die Spieler dazu?

Riesige Szene 6139

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Wir sind uns wohl alle einig, dass wir ein „Battlefield Vietnam“-Spiel brauchen

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Visceral Games Durchschnittliche Spielzeit 11 Stunden (Kampagne)

Battlefield Hardline war ein mutiger Neuanfang für die Reihe, die groß angelegten Militärkriege zugunsten eines realistischen „Polizei gegen Kriminelle“-Themas aufzugeben. Für mich war die Einzelspieler-Kampagne ganz okay, aber nichts Bahnbrechendes – Das eigentliche Herzstück waren die Mehrspieler-Modi, die städtische Umgebungen in Schauplätze für chaotische Raubüberfälle und Rettungsaktionen verwandelten.

Als ich mich dann in den Mehrspielermodus gestürzt habe, war ich überrascht, wie viel Spaß das gemacht hat. Die Verfolgungsjagden wirkten rasant und unvorhersehbar, und dank der überschaubaren Karten war man fast immer mitten im Geschehen. Sicher, es hatte nicht den grandiosen Umfang anderer SchlachtfeldSpiele, aber Es richtete sich an Spieler, die schnellere Runden und spannende Duelle auf engstem Raum schätzten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die beste genreübergreifende Neuausrichtung der Reihe

Einzigartiges „Polizei gegen Kriminelle“-Thema mit dynamischen Mehrspieler-Modi

Rasanter Action-Spaß für Spieler, die dichte Nahkämpfe in urbaner Umgebung bevorzugen

Optisch,Hardliner hatte den Charme einer Krimiserie, mit strahlenden Lichtern der Stadt und rauen Innenräumen. Das Tempo und der Ton waren unverwechselbar, was den Eindruck vermittelt, dass es sich um ein Spin-off handelt, das seine eigene Identität gefunden hat, anstatt nur ein Abstecher zu sein.

Mein Fazit:Battlefield Hardlineist nicht dasBF Das ist vielleicht nicht das Spiel, das man erwarten würde, aber wenn du es einmal ausprobierst, wirst du vielleicht feststellen, dass es genau den Adrenalinkick bietet, von dem du nicht wusstest, dass du ihn brauchst.

Was sagen die Spieler dazu?

Irland914

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Ich stehe auch zu „Hardline“. Es hat sich zwar nicht wie ein „Battlefield“-Spiel angefühlt, aber es war solide! Ich hatte in den zwei Monaten, in denen es noch eine Spielergemeinschaft gab, wirklich viel Spaß damit, lol.

13. Battlefield Heroes [Das beste Battlefield für Gelegenheitsspieler]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2009 Entwickler Easy Studios, DICE Durchschnittliche Spielzeit 50 Stunden

Battlefield Heroes war der Sprung der Reihe in ein unbeschwertes Chaos im Cartoon-Stil, was die Serie für Gelegenheitsspieler zugänglich macht. In einem fiktiven Zweiten Weltkrieg konnte man für die Nationalarmee oder die Königliche Armee kämpfen und in einem Free-to-Play-Format über farbenfrohe Karten sausen, was dem Spiel die Türen zu einem viel breiteren Publikum öffnete.

Es zu spielen war purer, unkomplizierter Spaß. Die Spielmechanik war spritzig, und dank der übertriebenen Animationen machte sogar das Verlieren Spaß. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich in Fahrzeuge sprang, die wie Spielzeug aussahen, und in lächerlichen Outfits Feuergefechte austrug. Es ging um unkomplizierten Spaß und schnelle Matches, ideal für Spieler, die sich nicht bei jeder taktischen Entscheidung den Kopf zerbrechen wollten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die beste lässige Interpretation des BFFormel

Charmante Grafik im Cartoon-Stil mit leicht erlernbarem Gameplay

Für Spieler aller Spielstärken geeignet

Die markante Cartoon-Optik und der unbeschwerte Ton sorgten dafür, dass Helden auf den ersten Blick erkennbar, und hinter seiner Einfachheit verbarg sich ein fesselnder Spielablauf. Während EA 2015 eingestellt, das Projekt „Rising Hub“ bedeutet, dass sein Charme weiterlebt – ein Beweis dafür, dass manchmal schon ein bisschen Albernheit viel bewirken kann.

Mein Fazit:Für alle, die den schonungslosen Realismus beiseite lassen und einfach mal herzhaft lachen wollen, Schlachtfeld Helden ist das perfekte heimliche Vergnügen.

Was sagen die Spieler dazu?

ausgerottet

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Wenn dir „Battlefield Heroes“ damals gefallen hat, solltest du das hier unbedingt mal ausprobieren. Ich habe es mir dieses Wochenende mal wieder vorgenommen und hatte jede Menge Spaß dabei.

14. Battlefield 1943 [Bester Multiplayer im kleinen Rahmen]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PlayStation 3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2009 Entwickler SAGT Durchschnittliche Spielzeit 25 Stunden

Battlefield 1943hat bewiesen, dassMan brauchte kein Spiel zum Vollpreis, um den Zauber der Reihe einzufangen. Dieser als Download erhältliche Titel versetzte die Spieler zurück in den Pazifikkrieg des Zweiten Weltkriegs und vereinte drei legendäre Karten – Wake Island, Guadalcanal und Iwo Jima – in einem kompakten, fokussierten Multiplayer-Paket.

Luftkämpfe über dem Meer und Panzerschlachten wirkten dynamisch und machten richtig Spaß. Ich kam immer wieder zurück, weil es mir dieses „noch eine Runde“-Gefühl gab, ohne dass ich mich die ganze Nacht darauf festlegen musste. Der einzige wirkliche Wermutstropfen war die begrenzte Spielvielfalt – mit nur drei Karten und keinen zusätzlichen Modi konnte es nach einer Weile etwas eintönig werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Bester kleiner Einstieg in die Reihe

Optimierter Multiplayer-Modus zum Zweiten Weltkrieg mit legendären Karten

Ideal für kurze, intensive Trainingseinheiten

Die farbenfrohen, tropisch anmutenden Karten und die klare Optik machten das Betrachten zu einem Vergnügen, selbst auf den damaligen Konsolen. Leider ist das GameSpy Die Schließung bedeutete zwar das endgültige Aus für das Spiel, doch diejenigen, die es gespielt haben, werden es als einen der ausgefeiltesten und wiederholenswertesten Titel in Erinnerung behalten.

Mein Fazit:Klein im Umfang, aber groß im Spaß, Freund 1943 war der Beweis dafür, dass weniger manchmal mehr sein kann.

Was sagen die Spieler dazu?

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Ich weiß nicht, woran es liegt, aber Battlefield 1943 kommt mir alle paar Monate wieder in den Sinn. Es hatte einfach etwas so Unkompliziertes an sich. Nur ein paar Klassen, ein paar Karten, Panzer und Flugzeuge – und das reichte völlig aus.

15. Battlefield 2142 [Das beste futuristische Schlachtfeld]

Unsere Bewertung 7.9

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2006 Entwickler SAGT Durchschnittliche Spielzeit 52 Stunden

Ich glaubeBattlefield 2142 war der einzige Ausflug der Reihe in echte Science-Fiction-Gefilde, in der man sich eine Welt vorstellte, in der geschmolzene Eiskappen die Nationen in einen Kampf ums Überleben zwangen. Panzern wurden Luftkissenfahrzeuge und Jets durch futuristische Kampfhubschrauber ersetzt, wodurch die klassische Schlachtfeldformel mit innovativer Technologie kombiniert wurde.

Das Highlight war der Titan-Modus: ein gewaltiger, mehrphasiger Kampf, bei dem es darum ging, die fliegende Festung des Gegners zu zerstörenEs erforderte Strategie und Koordination in einem Maße, wie es bei keiner anderen Verkehrsart zuvor der Fall gewesen war. Für mich fühlte sich das Spielen spannend und filmisch an. Obwohl die Anzahl der Karten begrenzt war, war jedes Spiel ein unvergessliches Erlebnis, da der Modus vielfältige Spielweisen förderte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der beste futuristische Beitrag der Reihe

Der Titan-Modus war ein einzigartiges, strategielastiges Erlebnis

Ausgewogene Zukunftstechnologie kombiniert mit dem Kern des BF-Gameplays

Optisch verliehen die eisigen Ödlande und industriellen Hochburgen der Serie einen ganz eigenen Charakter. Die Mischung aus düsterer Zukunftskriegsführung und groß angelegten Zielen machte es zu einem Kultklassiker, auch wenn es mittlerweile nur noch auf privaten Servern zugänglich ist.

Mein Fazit:Ein seltenes Juwel, das bewiesen hat, dass die Reihe im Science-Fiction-Genre glänzen kann, ohne dabei ihre Identität zu verlieren.

Was sagen die Spieler dazu?

t-t-heute

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2142 wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen einnehmen

16. Battlefield 2: Modern Combat [Beste Konsolenadaption]

Unsere Bewertung 7.7

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Plattformen PlayStation 2, Xbox, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2005 Entwickler SAGT Durchschnittliche Spielzeit 9 Stunden (Kampagne)

Battlefield 2: Modern Combat markierte den eigentlichen Vorstoß der Spielereihe in den Konsolenbereich, das 2005 auf den Markt kam und das groß angelegte, zielorientierte Chaos in die Wohnzimmer brachte. Seine Besonderheit war die Hot-Swap-Mechanik, dank der man mitten im Spiel sofort zwischen Soldaten wechseln konnte.

Im Einzelspielermodus, Es war für Konsolenspieler ein guter Einstieg in den BF-Kampfstil, doch es war der 24-Spieler-Multiplayer der Xbox-360-Version, der mich überrascht hat. Er war technisch zwar nicht so ausgefeilt wie sein PC-Pendant, bot aber groß angelegte, zielorientierte Matches in einer Zeit, in der die meisten Konsolen-Shooter noch eher klein angelegt waren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die beste Konsolenadaption der Reihe

Die Hot-Swap-Funktion sorgt für mehr taktische Vielfalt

hat groß angelegte, objektive Kämpfe einem neuen Publikum zugänglich gemacht

Optisch… es hat den Geist seines PC-Pendants eingefangen und das Spielerlebnis gleichzeitig auf die Steuerung zugeschnitten. EA hat die Server zwar 2011 abgeschaltet, aber es hinterließ einen bleibenden Eindruck als Beweis dafür, dass groß angelegte FPS-Schlachten auch außerhalb der PC-Welt erfolgreich sein können.

Mein Fazit:Ein Meilenstein für Fans von Konsolen-FPS, Modern Combat hat den Weg für große Kämpfe jenseits der PC-Szene geebnet.

Was sagen die Spieler dazu?

beardedbast3rd

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Dieses Spiel war ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man das BF-Erlebnis auf seine Kernelemente reduzieren kann, ohne dabei wirklich große Abstriche zu machen

17. Battlefield – Kostenlos spielen [Das beste kostenlose Battlefield-Erlebnis]

Unsere Bewertung 7.5

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2010 Entwickler Easy Studios, DICE Durchschnittliche Spielzeit 30 Stunden

Battlefield – Kostenlos spielen hat genau das gehalten, was der Name versprochen hat: Es versetzte einen mitten in groß angelegte BF-Kämpfe, ohne einen einzigen Cent zu kosten. Es vereinte das Beste aus Die fette Zweiand Bad Company 2 zu einem Free-to-Play-Paket, das sich ganz gezielt an PC-Spieler richtet, die sich nach diesem typischen Chaos der kombinierten Waffen sehnen.

Sich in die Matches zu stürzen, fühlte sich an, als würde man in eine kostengünstigere Version der Hauptserie eintauchen; vom Aufbau her vertraut, aber mit ein paar EigenheitenSobald man ins Spiel kam, hatte man die Wahl, sich einen Jeep zu schnappen oder zu Fuß loszustürmen, um eine Flagge zu erobern. Man konnte seinen Soldaten individuell anpassen, doch bei einigen Freischaltungen drohten Mikrotransaktionen – der Fortschritt verlief langsamer, wenn man nicht bereit war, Geld auszugeben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Beste kostenlose Möglichkeit für groß angelegte BF-Kämpfe

Inhalt von BF2 und Bad Company 2 in einem Paket zusammengefasst

Boten PC-Spielern kombinierte Waffenkämpfe ohne Bezahlschranke

Optisch wurden viele Elemente ausDie fette Zweider künstlerische Stil, sodass es nicht die Detailtreue der damaligen Hauptserie aufwies. Doch der funktionale, leicht raue Look überzeugte dennoch BF Atmosphäre. Leider, wie BF Heroes, EA hat 2015 den Stecker gezogen, und die offiziellen Server sind nicht mehr verfügbar.

Wenn Sie auf der Suche nach einem ähnlichen Erlebnis sind und bereit sind, neue Wege zu gehen Schlachtfeld, dann möchten Sie vielleicht einmal einen Blick darauf werfenSpiele zum Zweiten Weltkrieg die ähnliche groß angelegte Gefechte bieten und die Geschichte zum Leben erwecken.

Mein Fazit:Es mag zwar noch nicht ganz ausgereift gewesen sein, aber für einen kostenlosen Einblick in das Chaos von BF, Kostenlos spielen war ein verdammt gutes Geschäft, solange es dauerte.

Was sagen die Spieler dazu?

vollständig computergeneriert

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Tief in eurem Innersten wisst ihr alle, dass „Battlefield – Kostenlos spielen“ das absolut beste Spiel aller Zeiten ist

Mein Fazit

Egal, worauf du aus bist – ob knallharte Taktik, filmreife Kriegsführung oder einfach nur das Hochjagen von Sachen – es gibt ein Schlachtfeld Ein Spiel, das genau das Richtige ist. Ich würde es folgendermaßen zusammenfassen:

Für Fans von taktischen Shooter-Spielen → Battlefield 2 . Der Klassiker, der Maßstäbe gesetzt hat. BestellmodusDa habe ich Trupps befehligt und in riesigen Schlachten den Angriff angeführt, in denen Teamwork alles war.

. Der Klassiker, der Maßstäbe gesetzt hat. BestellmodusDa habe ich Trupps befehligt und in riesigen Schlachten den Angriff angeführt, in denen Teamwork alles war. Für Fans von filmreifer Kriegsführung → Battlefield 1 . Wenn du Action aus dem Ersten Weltkrieg suchst, die sich wie ein Kriegsfilm anfühlt, bist du hier genau richtig. Epische Grabenkämpfe, brennende Zeppeline – das ist Chaos mit Stil.

. Wenn du Action aus dem Ersten Weltkrieg suchst, die sich wie ein Kriegsfilm anfühlt, bist du hier genau richtig. Epische Grabenkämpfe, brennende Zeppeline – das ist Chaos mit Stil. Für Fans moderner Militärtechnik → Battlefield 3 . Zweifellos eines der besten Spiele überhaupt. Modern Warfare, atemberaubende Grafik und Zerstörung dank der Frostbite-Engine – ich bin immer noch total begeistert, wenn ich an diese gewaltigen Explosionen denke.

. Zweifellos eines der besten Spiele überhaupt. Modern Warfare, atemberaubende Grafik und Zerstörung dank der Frostbite-Engine – ich bin immer noch total begeistert, wenn ich an diese gewaltigen Explosionen denke. Für alle, die auf Zerstörung stehen → Battlefield: Bad Company 2 . Das hier ist was für alle, die das Chaos lieben. Überall Zerstörung, und die Kampagne? Einfach großartig. Ich erinnere mich, dass ich nur zum Spaß ganze Karten dem Erdboden gleichgemacht habe.

. Das hier ist was für alle, die das Chaos lieben. Überall Zerstörung, und die Kampagne? Einfach großartig. Ich erinnere mich, dass ich nur zum Spaß ganze Karten dem Erdboden gleichgemacht habe. Für Neulinge → Battlefield V . Wenn du gerade erst in die Serie einsteigst, ist dies ein toller Einstieg. Schlachten aus dem Zweiten Weltkrieg, ausgefeilte Spielmechaniken und flüssiges Gameplay, das dich fesseln wird.

. Wenn du gerade erst in die Serie einsteigst, ist dies ein toller Einstieg. Schlachten aus dem Zweiten Weltkrieg, ausgefeilte Spielmechaniken und flüssiges Gameplay, das dich fesseln wird. Für die Kriegsführung der nächsten Generation → Battlefield 6. Dieses Spiel ist auf die Zukunft ausgerichtet. Grafik der nächsten Generation und noch mehr Möglichkeiten, die Oberhand zu gewinnen. Ich kann es kaum erwarten, selbst einzutauchen!

The Schlachtfeld Die Serie bietet immer diese intensive, übertriebene Action, die einen immer wieder zurückkommen lässt.

Häufig gestellte Fragen