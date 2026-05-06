Die 8 besten „Call of Duty: Black Ops“-Spiele im Jahr 2025

Die beste Wahl treffen Call of Duty: Black Ops Die Übersicht über die aktuellen Spiele ist recht einfach, vor allem weil es 8 Haupttitel und 5 Ableger gibt, wobei eine weitere Veröffentlichung für Ende dieses Monats geplant ist.

Spiele voller Spannung, fesselnder Geschichten und einer langen Multiplayer-Tradition – es gibt nicht viele Spielereihen, die mit dem mithalten können, was diese zu bieten hat.

Black Ops hat die Gaming-Welt geprägt – von Spionagethrillern im Kalten Krieg bis hin zu Feuergefechten aus der Zukunft –, daher ist es kein Wunder, dass es sich um eine beliebte Spielereihe handelt. Das bedeutet, dass ich in der heutigen Liste meine Auswahl der besten Titel dieser Reihe vorstelle, beginnend mit meinem persönlichen Favoriten.

Unsere Top-Empfehlungen für die „Call of Duty: Black Ops“-Spiele

The Black Ops Die Saga umfasst eine ganze Reihe von Spielen, daher ist es nicht ganz einfach, die besten davon auszuwählen. Dennoch gibt es drei Titel, die ich für die besten halte, ganz gleich, ob es sich um Neulinge oder erfahrene Spieler handelt.

Call of Duty: Black Ops (2010) – Es ist ein echter Klassiker, der im Grunde genommen den Grundstein für die gesamte Serie legt. Die Kombination aus Kampagnen zum Kalten Krieg, der Zombies Modus und die bekannten Multiplayer-Karten machten es sofort zu einem Fan-Favoriten. Call of Duty: Black Ops 2 (2012) – Der zweite Teil der Reihe brachte etwas Neues mit sich, das dazu beitrug, die Serie bekannt zu machen. Die verzweigten Handlungsstränge in Verbindung mit den futuristischen Missionen machten ihn zu einem weiteren sofortigen Erfolg, ebenso wie die Rückkehr des Zombies Karten. Call of Duty: Black Ops 3 (2015) – Geht noch einen Schritt weiter als sein Vorgänger und macht alles richtig. Der Sprung in die Zukunft mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten, verbesserter Mobilität, moderner Kriegsführung und Zombie-Erlebnissen macht es zu einem würdigen Nachfolger der beiden Vorgänger.

Diese drei sind meiner Meinung nach der Inbegriff dessen, was Treyarch Das können sie, und sie haben es gut gemacht. Aber bleib dran, das ist erst ein Teil der Liste. Es gibt noch ein paar weitere Titel, die wir uns ansehen werden, und ich habe jeden einzelnen ausführlicher beschrieben, um dir bei der Auswahl des besten Titels zu helfen.

Die 8 besten „Call of Duty: Black Ops“-Spiele, die du unbedingt spielen musst

Von Blockbustern bis hin zu futuristischen Experimenten – heute präsentiere ich euch die komplette Liste der besten Black Ops Spiele. Wie viele davon hast du schon gespielt?

1. Call of Duty: Black Ops [Die beste klassische „Black Ops“-Kampagne]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Windows, PS3, Xbox 360, Wii; Nintendo DS (separate Version); OS X (Portierung von 2012) Erscheinungsjahr 2010 Urheber Entwickler: Treyarch; Herausgeber: Activision Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 8 bis 10 Stunden für die Kampagne / Nuketown, COD-Punkte, Zombies, Dead Ops Arcade Am besten geeignet für Fans der klassischen „Cod War“-Geschichte und der ursprünglichen „Zombies“ Was mir gefallen hat Die fesselnde Handlung und die Einführung in das „Zombies“-Erlebnis

Das OriginalCall of Duty: Black Ops Mit dem Titel aus dem Jahr 2010 nahm die Serie ihren Anfang. Die Handlung dieses Ego-Shooters spielt während des Kalten Krieges und dreht sich um Alex Mason, einen CIA-Agenten, der den Auftrag hat, einer Verschwörungstheorie nachzugehen, bei der es um Gehirnwäsche geht. Ein spannender Wahlkampf voller Überraschungen, gepaart mit einem filmreifen Erlebnis, den Ton für die Serie angeben.

Die Geschichte spielt in den 1960er Jahren, einer Zeit, in der die Paranoia ihren Höhepunkt erreichte, und fängt diese Stimmung perfekt ein. Das Gameplay wird von rauen Umgebungen und einer spannungsgeladenen Atmosphäre geprägt.

Was den Mehrspielermodus angeht, gibt es Karten, die fast sofort zu Klassikern werden, darunter das äußerst beliebte Nuketown. Die Einführung des Zombies Dieser Modus bot eine Koop-Herausforderung, die noch viele Jahre lang fester Bestandteil der Serie bleiben sollte.

Pro-Tipp Baue in „Zombies“ frühzeitig Barrieren, wenn du vor dem Kauf der Waffen möglichst viele Punkte sammeln möchtest. So kannst du schneller Geld verdienen und länger überleben.

Was das eigentliche Gameplay angeht, so bietet das Spiel eine präzise und reaktionsschnelle Steuerung der Waffen, ein gut durchdachtes Missionsdesign und zahlreiche DLCs. All dies zusammen sorgte dafür, dass Das Spiel ist bis heute bei den Fans beliebt und aktuell geblieben.

Was diese Wahl von der Masse abhebt, ist wie gut es die Einzelspieler-Kampagnen mit dem fesselnden Multiplayer-Erlebnis in Einklang bringt. Das ist kein Spiel, das man nur einmal spielt. Es ist ein Spiel, zu dem man so oft wie möglich zurückkehrt. Es hat einen gewissen Nostalgiefaktor, vor allem weil es der erste Teil der Reihe ist und meiner Meinung nach immer noch der beste.

Mein Fazit: Call of Duty: Black Ops ist ein absolutes Muss für alle, die die Serie kennenlernen möchten, und bietet eine hervorragende Mischung aus spannenden Spionagegeschichten und unvergesslichen Mehrspielermodi.

2. Call of Duty: Black Ops 2 [Beste verzweigte Handlung in Call of Duty]

Unsere Bewertung 9.9

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Plattformen Windows, PS3, Xbox 360; Wii U (NA 18. November, PAL 30. November) Erscheinungsjahr 2012 Urheber Entwickler: Treyarch; Herausgeber: Activision Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 8 bis 12 Stunden für die Kampagne, verzweigte Handlungsstränge und „Strike Force“-Missionen; erweiterter „Zombies“-Modus Am besten geeignet für Spieler, die die Geschichte des ersten Teils mit einem modernen Touch fortsetzen möchten Was mir gefallen hat Eine verzweigte Handlung, die den Ausgang beeinflusst, sowie Neuigkeiten zu den legendären Zombies-Inhalten

Der zweite Teil erscheint etwa zwei Jahre nach dem ersten und knüpft nahtlos an diesen an, was ihn zu einem weiteren Favoriten bei den Fans macht. Call of Duty: Black Ops II.

Im Gegensatz zum ersten ist dieses hier bot verzweigte Handlungsstränge, bei denen du den Ausgang selbst bestimmen konntest, sodass die Geschichte mehrere mögliche Enden hat. Die Handlung ist eine Mischung aus Rückblenden in die Vergangenheit und Konflikten in der Zukunft, die Spionage mit futuristischer Technologie verbindet und ihr so eine einzigartige und frische Note verleiht.

Die Kampagne des Spiels ist eine Mischung aus Schleichmissionen, Drohnenangriffen und gewaltigen Feuergefechten, was bedeutet, dass es eine große Vielfalt an Missionsarten gibt. Das Spiel setzt die gewohnt düstere Grafik fort und mischt einige futuristische Schlachtfelder mit ein, sodass man durch den ständigen Wechsel zwischen den verschiedenen Schauplätzen stets gefesselt bleibt.

Pro-Tipp Probier verschiedene Optionen aus, denn schon eine kleine Entscheidung kann den Ausgang der Geschichte beeinflussen, und spiel die Missionen erneut, um alternative Handlungsstränge freizuschalten.

The Zombies Der Spielmodus wurde durch einige Verbesserungen noch besser, wie zum Beispiel Ostereier und größere, bessere Karten, worüber die Fans noch heute diskutieren. Auch der Mehrspielermodus wurde mit Karten und Waffen erweitert, die die Ära des kompetitiven Spielens neu geprägt haben.

Was es vor allem so beliebt macht, ist die Innovation. Es ging nicht nur darum, die erste Version zu verbessern und neu auf den Markt zu bringen. Es ging darum, sie neu zu definieren und den Fans mehr von dem zu bieten, was sie sich wünschten. Die verzweigte Kampagne war einer der Hauptgründe dafür, dass die Spieler immer wieder zurückkamen um herauszufinden, wie sie ein anderes Ende erreichen könnten.

Mein Fazit: Call of Duty: Black Ops II ist eines der besten Spiele der Reihe, da es auf einem bewährten Konzept aufbaut und durch einige gravierende Verbesserungen noch besser geworden ist, wodurch es genau das „Call of Duty“-Erlebnis bietet, das sich die Spieler gewünscht haben.

3. Call of Duty: Black Ops 3 [Das beste futuristische Black-Ops-Erlebnis]

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen PS4, Xbox One, Windows; PS3/X360 (nur Multiplayer); macOS (2019) Erscheinungsjahr 2015 Urheber Entwickler: Treyarch; Herausgeber: Activision Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 10 bis 12 Stunden für die Kampagne / Spezialisten, Momentum-Bewegung; Deep Zombies Am besten geeignet für Fans, die sich futuristisches Gameplay und Anpassungsmöglichkeiten wünschen Was mir gefallen hat Die mehrstufigen Zombie-Ziele sowie das Spezialistensystem

Es dauerte drei Jahre, bis das dritte Spiel nach dem zweiten erschien, und dieses Mal Treyarch hat einen anderen Ansatz gewählt, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Call of Duty: Black Ops IIIverfügt übereine dystopische Kulisse, in der moderne Kriegsführung im Mittelpunkt steht, es ist also nach wie vor eines der besten Kriegsspiele, allerdings mit einer futuristischeren Handlung als die beiden Vorgänger.

Die Kampagne bietet kybernetische Upgrades, sodass du neue Fähigkeiten und Strategien ausprobieren kannst. Auch wenn manche dies vielleicht als Abweichung von den ursprünglichen Handlungssträngen betrachten, finde ich es mutig und erfrischend, einmal etwas anderes von einer Serie zu sehen, die wir alle lieben.

Pro-Tipp Lerne, wie du an Wänden entlangläufst und den Thruster-Sprung im Mehrspielermodus einsetzt, um deinen Gegnern einen Schritt voraus zu sein.

In diesem Spiel drehte sich das Gameplay um futuristische Bewegungen wie das Laufen an Wänden oder Sprünge mit Triebwerkensowie einige Spezialfähigkeiten, die im Kampf hilfreich sind. Außerdem stehen dir viel mehr Anpassungsmöglichkeiten als zuvor zur Verfügung, darunter Ausrüstungskonfigurationen und Systeme, mit denen du alles an deinen Spielstil anpassen kannst.

The Zombies Auch dieser Modus wurde leicht überarbeitet, unter anderem mit größeren Karten und mehrstufigen Zielen, was das Spiel deutlich interessanter macht.

Optisch unterscheidet sich der dritte Teil deutlich von den beiden Vorgängern. Hier wird man begrüßt von einem Eine dystopische Kulisse voller Neonlichter, die dir ein ganz besonderes Erlebnis bietet. Die Multiplayer-Karten wurden so gestaltet, dass sie sich an die Bewegungsmechaniken anpassen, wodurch sie sich viel realistischer anfühlen. Darüber hinaus haben die DLC-Pakete einen erheblichen Mehrwert geschaffen, sodass das Spiel über Jahre hinweg spielbar bleibt.

Mein Fazit: Call of Duty: Black Ops III ist genau das Richtige für dich, wenn du futuristisches Gameplay in Verbindung mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten und einem hohen Schwierigkeitsgrad magst Zombies Erfahrung mit der Serie.

4. Call of Duty: Black Ops Cold War [Der beste Spionagethriller der Black-Ops-Reihe]

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber Entwickler: Treyarch und Raven Software; Herausgeber: Activision Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 7 bis 9 Stunden für die Kampagne / mehrere Enden; plattformübergreifendes Spielen; Safe-House-Hub Am besten geeignet für Einsteiger, die einen leicht zugänglichen und einfach zu spielenden Titel mit moderner Grafik suchen Was mir gefallen hat Der Thriller-Charakter der Spionagegeschichte sowie die plattformübergreifende Kompatibilität

Black Ops Cold War kehrt zu den Wurzeln der Serie zurück und bietet eine Spionagekampagne Anfang der 1980er Jahre. Das Hauptziel besteht darin, das KGB-Hauptquartier zu infiltrieren, Schläferagenten zu überwachen und Entscheidungen zu treffen, die sich auf den Verlauf der Geschichte auswirken.

Die filmreife und spannende Kampagne, die Eine Mischung aus Schleichmissionen und explosiven Kämpfen, die den Ursprüngen des Spiels treu bleibt. Dennoch finde ich, dass es eine perfekte Mischung ist, da sie bestimmte Verbesserungen und Neuerungen mit sich bringt, über die sich einige Spieler gefreut haben.

Pro-Tipp Nutze zwischen den Missionen den sicheren Stützpunkt, um Informationen zu sammeln und Dialoge zu erkunden, die dir dabei helfen, neue Handlungsstränge freizuschalten und das Ende zu beeinflussen.

The Zombies sind immer noch da und bieten ein bisschen Innovation, verpackt in Nostalgie durch die Einbindung neuer Karten. Im Mehrspielermodus sind Cross-Play und plattformübergreifende Unterstützung verfügbar, So können Spieler in Verbindung bleiben, unabhängig davon, auf welcher Plattform sie spielen.

Auch wenn die Grafik auf jeder Plattform atemberaubend ist, ist der Leistungssprung auf den Konsolen der nächsten Generation einfach großartig und bietet hervorragende Grafik, realistische Beleuchtung und tolle Details und dabei für eine flüssige Leistung zu sorgen – insbesondere bei einem das beste VPN fürCOD.

Mein Fazit: Call of Duty: Black Ops Cold War ist eine filmische Rückkehr zu den Wurzeln der Serie und bietet ein Spielvergnügen im Spionage-Stil mit moderner Grafik und einigen Verbesserungen, die das Spiel deutlich unterhaltsamer machen.

5. Call of Duty: Black Ops 4 [Die besten Black-Ops-Titel mit Schwerpunkt auf Multiplayer und Zombies]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen PS4, Windows, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Entwickler: Treyarch; Herausgeber: Activision Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Unbegrenzte Spielzeit im Mehrspielermodus / „Day-One Zombies“; „Blackout“-Battle-Royale Am besten geeignet für Wettkampforientierte Spieler, denen Spielmodi und Anpassungsmöglichkeiten wichtiger sind als Kampagnen Was mir gefallen hat Die ausgefeilten Zombies sowie das Ausmaß von Blackout

Erschienen zwei Jahre vor dem vorherigen Titel auf meiner Liste, Call of Duty: Black Ops 4 ist die Art von Spiel, die einen bedeutenden Wandel in der Reihe herbeigeführt hat.

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern konzentrierte sich dieses Spiel ganz auf den Mehrspielermodus, was bedeutete, dass es keine Einzelspieler-Kampagnen, was von einigen Fans nicht gerade mit offenen Armen aufgenommen wurde.

Dieser Ansatz ermöglichte es Treyarch um den Fokus auf die Mehrspieler-Modi zu legen, VerbesserungZombies sowie die Einführung von StromausfallBattle Royale. Es gab zwar einige Gegenreaktionen, doch das ändert nichts daran, dass diese Entscheidung zum Fundament der Reihe wurde – etwas, das heute als ganz normal hingenommen wird.

Pro-Tipp Bei „Blackout Battle Royale“ solltest du vor allem auf „Dead Silence“ und „Awareness“ setzen, da diese Fähigkeiten dir helfen, Gegner als Erster zu hören oder dich zu bewegen, ohne entdeckt zu werden.

Da es sich hierbei um ein tolles Koop-Spiel, belohnt es Teamwork und strategisches Denken. Fans von Zombies wurden mit einem Upgrade begrüßt, das filmische Landschaften und komplexe Handlungsstränge, wodurch dieser Modus größer denn je wird.

„Blackout“ war ein erster Versuch der Entwickler, und das groß angelegte Survival-Gameplay wurde mit offenen Armen aufgenommen – die Fans waren begeistert. Dieser Modus legte zudem den Grundstein für Live-Service-Modelle in der gesamten Serie.

Was die Optik angeht, ist es ein Spiel 2018, sodass die Grafik dem Niveau der übrigen modernen Spiele jener Zeit entsprach. Elegant und lebendig Das sind Begriffe, mit denen die meisten von uns das Spiel beschreiben würden, und dank der saisonalen Inhalte hat das Spiel die Spieler lange Zeit bei Laune gehalten.

Mein Fazit: Es gibt zwei Dinge, die Call of Duty: Black Ops 4 bekannt ist, und das ist Zombies sowie den Mehrspielermodus, und die Entwickler haben phänomenale Arbeit geleistet, obwohl es keine Einzelspieler-Kampagnen gibt.

6. Call of Duty: Black Ops 7 [Der am meisten erwartete Teil der Black-Ops-Reihe]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S; Battle.net, Steam; Game Pass-Unterstützung Erscheinungsjahr 2025 Urheber Entwickler: Treyarch und Raven Software; Herausgeber: Activision Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Wird noch bekannt gegeben / 16 6v6-Karten zum Start; Omnimovement; Dark Aether Zombies Am besten geeignet für Fans der Serie, die den neuesten Teil der Reihe ausprobieren möchten Was mir gefallen hat Der gemeinsame Spielfortschritt sowie die Koop-Kampagnen

Technisch gesehen ist es noch nicht erschienen, aber wir haben mehr als genug Informationen, um zu wissen, was uns erwartet. Call of Duty: Black Ops 7 soll noch in diesem Monat erscheinen und gehört zu den am meisten erwarteten Spielen dieses Jahres.

Treyarch hat uns einein düstereres Gesamtbild, deutlich mehr Verzweigungen und taktische Systeme das die Grenzen dessen, was die Serie ausmacht, erweitern wird.

Die Kampagne wird voraussichtlich die psychologische Spionage aus den früheren Spielen aufgreifen und gleichzeitig mehr Auswahlmöglichkeiten und taktische Entscheidungen die die Geschichte in beide Richtungen lenken können. Auch bei den Multiplayer-Optionen gibt es zahlreiche Neuerungen, was bedeutet, dass wir ein neues Spiel erhalten, während der bekannte Trend fortgesetzt wird.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, die „Dark Aether“-Ziele im Zombies-Modus so früh wie möglich zu erfüllen, um mächtige Upgrades freizuschalten.

The ein super Multiplayer-Spiel Die Optionen bieten weitaus umfangreichere Anpassungsmöglichkeiten und viel taktische Freiheit, während Zombies soll das bisher fesselndste Spielerlebnis bieten, mit zahlreichen Aufgaben und einer deutlich ausgefeilteren Handlung.

Da es sich um den neuesten Teil der Reihe handelt, ist es für Hardware der nächsten Generation ausgelegt, was bedeutet, dass Es erwartet uns eine filmreife Präsentation mit realistisch wirkenden Details und Grafiken. Die Balance zwischen dem ursprünglichen Thema und moderner Innovation ist das, worauf sich die Fans bei dieser Veröffentlichung am meisten freuen.

Mein Fazit: Call of Duty: Black Ops 7 ist das mit größter Spannung erwartete Spiel der Reihe, das verspricht, das Beste aus den ersten Teilen mit einem modernen und verbesserten Touch zu verbinden.

7. Call of Duty: Black Ops 6 [Die beste Neuauflage der modernen Black-Ops-Story]

Unsere Bewertung 9.0

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Plattformen PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Entwickler: Treyarch und Raven Software; Herausgeber: Activision Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Über 8 Stunden Spielzeit für die Kampagne / Bewegung in alle Richtungen; Classic Prestige; zwei Zombies-Karten zum Start Am besten geeignet für Spieler, die den klassischen Charme der Serie lieben, sich aber auch etwas mit einem modernen Touch wünschen Was mir gefallen hat Die Rückkehr des rundenbasierten „Zombies“-Modus und die Bewegung in alle Richtungen

Vor etwa einem Jahr, Black Ops 6 wurde für seine zurück zu den Wurzeln der Serie. Die Handlung spielte in der ursprünglichen Zeit, mit Schwerpunkt auf psychologischer Erzählkunst in Verbindung mit modernem Ballkampf, Grafik und Design.

Das Besondere an der Kampagne war, dass sie sich vor allem auf moralisch zweifelhafte Entscheidungen konzentrierte, bei denen man lange und gründlich über die Konsequenzen seiner Entscheidungen nachdenken musste.

Eine der bemerkenswertesten Neuerungen im Spiel war die dynamische Bewegung in Verbindung mit flexiblen Tarnmechaniken, was bedeutet, dass man bei den Missionen viel mehr Freiheit hätte. Das führte zu einem taktischen Spielerlebnis, bei dem Kreativität und Planung belohnt werden.

Pro-Tipp Nutze Bewegungen in alle Richtungen, um für deine Gegner unberechenbar zu bleiben, und übe unbedingt Bewegungskombinationen – das wird dir helfen, Nahkämpfe zu dominieren.

Was den Mehrspielermodus angeht, gibt es ein verbessertes Schussgefecht und neue Karten, die Geschwindigkeit und Strategie verbinden. Zombies sind ebenfalls dabei, mit überarbeiteten Überlebensmechaniken und einer düstereren Atmosphäre.

Wie bei den meisten modernen Spielen ist auch hier die Grafik atemberaubend. Die detaillierte Umgebungen und eine beeindruckende Beleuchtung sorgten dafür, dass sich das Spiel realistisch anfühlte, was es in Verbindung mit der Spionage-Handlung für Fans der Serie umso attraktiver machte. Spieler, die sich ein reibungsloseres Matchmaking oder regionsspezifische Lobbys wünschen, nutzen oft Das beste VPN für BO6, vor allem zu den Hauptverkehrszeiten.

Mein Fazit: Call of Duty: Black Ops 6 hat die klassische Spionagegeschichte wiederbelebt und mit modernen Spielmechaniken kombiniert, was es bei erfahrenen Spielern und Neulingen gleichermaßen so beliebt macht.

8. Call of Duty: Black Ops – Declassified [Das beste Black-Ops-Erlebnis auf Handheld-Geräten]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen PlayStation Vita Erscheinungsjahr 2012 Urheber Entwickler: nStigate Games; Herausgeber: Activision Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Kurzmissionen / Hostel-Modus Am besten geeignet für Fans der Serie, die sich ein CoD-Spiel wünschen, das sie auch unterwegs spielen können Was mir gefallen hat Die Idee, das Spiel auf einem Handheld-Gerät zu spielen

Der letzte Eintrag auf dieser Liste unterscheidet sich ein wenig von den anderen, aber er hat seinen Platz hier verdient. Call of Duty: Black Ops – Declassified is ein Titel, der für diePlayStation Vita, und es bot den Fans die Möglichkeit, eine Call of Duty Spiel auf einem Mobilgerät. Es ist zwar nicht ganz auf dem Niveau der anderen Titel auf dieser Liste, aber es war trotzdem faszinierend, es zu sehen.

Im Gegensatz zu den „großen Spielen“ bietet dieses Spiel kürzere Missionen, wodurch es sich hervorragend eignet für kurze Spielrunden für unterwegs. Überraschenderweise gab es auch einen Mehrspielermodus, der das Wesentliche dessen einfing, was ein Call of Duty ein Spiel sein sollte.

Was die Grafik angeht, handelte es sich um eine abgespeckte Version, sodass die LebenDie Hardware des Spiels wird den Anforderungen gerecht. Dennoch bot es weiterhin die gewohnte Optik mit rasanten Feuergefechten und den bekannten Spielmechaniken.

Pro-Tipp Bei kurzen Missionen solltest du im Operations-Modus auf Schnelligkeit und den Einsatz von schallgedämpften Waffen setzen, um so lange wie möglich zu überleben.

Es war nicht der beliebteste Teil der Reihe, aber das sollte er auch gar nicht sein. So hatte man immer ein CoD-Spiel zur Hand. Die ursprünglichen Missionen und Sammelobjekte waren eine gute Möglichkeit, die Spieler bei Laune zu halten und ihr Interesse zu wecken.

Mein Fazit: Call of Duty: Black Ops – Declassified wird zwar keine Beliebtheitspreise gewinnen, aber das heißt nicht, dass es eine schlechte Wahl ist. Die Tatsache, dass man ein Black Ops Dieser Titel war speziell für das Spielen auf einem Handheld-Gerät konzipiert.

Mein Gesamtfazit zu den besten „Call of Duty: Black Ops“-Spielen

Falls du noch nie Call of DutySpiel aus demBlack Ops Wenn man sich für eine Serie entscheidet, kann die Wahl des richtigen Einstiegspunkts eine Herausforderung sein. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Kenntnisstand und Ihren Vorlieben ab.

Als jemand, der unzählige Stunden damit verbracht hat, das Call of Duty: Black Ops Serie kann ich sagen, dass jedes Spiel einen anderen Eindruck hinterlässt. Das Original Black Ops vermittelt nach wie vor dieses klassische, raue Kampagnengefühl, während Black Ops 2 bietet einen konkurrenzlosen Multiplayer-Modus. Egal, mit welchem du anfängst, dich erwartet das beste Ego-Shooter-Spiel Erlebnisse, die es da draußen gibt.

Häufig gestellte Fragen