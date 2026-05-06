Los 8 mejores juegos de Call of Duty: Black Ops en 2025

Elegir lo mejor Call of Duty: Black Ops Hoy en día, jugar a estos juegos es bastante fácil, sobre todo porque hay ocho títulos principales y cinco spin-offs, y está previsto que salga otro a finales de este mes.

Juegos llenos de intensidad, una narrativa cautivadora y un legado multijugador: no hay muchas franquicias que puedan igualar lo que ofrece esta.

Operaciones encubiertas Ha dejado huella en el mundo de los videojuegos, desde thrillers de espías ambientados en la Guerra Fría hasta tiroteos futuristas, por lo que no es de extrañar que sea una franquicia tan popular. Esto significa que, en la lista de hoy, voy a repasar mi selección de los mejores títulos de esta serie, empezando por mi favorito.

Nuestras mejores recomendaciones para los juegos de Call of Duty: Black Ops

The Operaciones encubiertas La saga cuenta con varios juegos, por lo que elegir los mejores no es precisamente una tarea sencilla. Dicho esto, hay tres títulos que considero los mejores, tanto para los recién llegados como para los veteranos.

Call of Duty: Black Ops (2010) — Es un clásico original que, en esencia, sienta las bases de toda la serie. La combinación de las campañas de la Guerra Fría, el Zombis modo, y los conocidos mapas multijugador lo convirtieron al instante en uno de los favoritos de los aficionados. Call of Duty: Black Ops 2 (2012) — La segunda entrega de la serie introdujo algo diferente, lo que contribuyó a darla a conocer. Las tramas ramificadas, combinadas con las misiones futuristas, la convirtieron en otro éxito inmediato, junto con el regreso del Zombismapas. Call of Duty: Black Ops 3 (2015) — Va un paso más allá que el anterior y lo hace bien. El salto hacia el futuro, con un sinfín de opciones de personalización, una movilidad mejorada, guerra moderna y experiencias con zombis, lo convierte en un digno sucesor de los dos anteriores.

En mi opinión, estos tres son lo mejor de lo que Treyarch saben hacer, y lo han hecho bien. Pero no te vayas todavía, esto es solo una parte de la lista. Quedan algunos títulos más por repasar, y he ampliado la información de cada uno con más detalle para ayudarte a elegir el mejor.

Los 8 mejores juegos de Call of Duty: Black Ops que no te puedes perder

Desde éxitos de taquilla hasta experimentos futuristas, hoy os presento la lista completa de los mejores Operaciones encubiertas juegos. ¿A cuántos de ellos has jugado?

1. Call of Duty: Black Ops [La mejor campaña clásica de Black Ops]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Windows, PS3, Xbox 360, Wii; Nintendo DS (versión independiente); OS X (adaptación de 2012) Año de estreno 2010 Creador/es Desarrollador: Treyarch; Editor: Activision Duración media de la partida/Características únicas De 8 a 10 horas para la campaña / Nuketown, COD Points, Zombies, Dead Ops Arcade Ideal para Aficionados a la historia clásica de la Guerra del Bacalao y a los Zombies originales Lo que me gustó La narrativa adictiva y la incorporación de la experiencia Zombies

El originalCall of Duty: Black Ops La serie comenzó en 2010. La trama de este juego de disparos en primera persona se desarrolla durante la Guerra Fría y sigue a Alex Mason, un agente de la CIA encargado de investigar una teoría de la conspiración relacionada con el lavado de cerebro. Una campaña llena de tensión y giros inesperados, combinada con la experiencia cinematográfica, marcar el ritmo de la serie.

La historia se desarrolla en la década de 1960, una época en la que la paranoia estaba en su punto álgido, y la plasma a la perfección. La jugabilidad se caracteriza por entornos sombríos y una atmósfera llena de suspense.

En cuanto al modo multijugador, hay mapas que se convierten en clásicos casi al instante, entre los que destaca el famosísimo Nuketown. La incorporación del ZombisEste modo ofrecía un desafío cooperativo que seguiría formando parte de la serie durante muchos años.

Para más información En «Zombies», prepara las barreras desde el principio si quieres maximizar los puntos antes de comprar las armas, lo que te permitirá desarrollar tu economía más rápido y sobrevivir más tiempo.

En cuanto a la jugabilidad en sí, cuenta con controles de armas precisos y sensibles, un diseño de misiones bien equilibrado y múltiples contenidos descargables. Todo ello se combinó para garantizar que el juego sigue siendo relevante y goza de gran popularidad entre los aficionados incluso hoy en día.

Lo que hace que esta opción destaque entre las demás es lo bien que combina las campañas para un jugador con la adictiva experiencia multijugador. No es un juego al que se juega una sola vez. Es un juego al que vuelves tantas veces como puedas. Hay una cierta dosis de nostalgia, sobre todo porque es el primero de la serie y, en mi opinión, sigue siendo el mejor.

Mi veredicto: Call of Duty: Black Ops es imprescindible para cualquiera que quiera adentrarse en la serie, ya que ofrece una excelente combinación de historias de espionaje y modos multijugador inolvidables.

2. Call of Duty: Black Ops 2 [La mejor trama con ramificaciones de Call of Duty]

Nuestra puntuación 9.9

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Plataformas Windows, PS3, Xbox 360; Wii U (18 de noviembre en Norteamérica, 30 de noviembre en PAL) Año de estreno 2012 Creador/es Desarrollador: Treyarch; Editor: Activision Duración media de la partida/Características únicas De 8 a 12 horas para la campaña, las tramas ramificadas y las misiones de Strike Force; modo Zombis ampliado Ideal para Jugadores que quieran continuar la historia del primer juego con un toque moderno Lo que me gustó Una trama con ramificaciones que influye en el desenlace y las novedades sobre el emblemático contenido de Zombies

El segundo juego sale al mercado unos dos años después del primero y sigue la misma línea, lo que lo convierte en otra opción muy popular entre los aficionados. Call of Duty: Black Ops II.

A diferencia del primero, este ofrecía tramas con ramificaciones, lo que te permitía controlar el desenlace, es decir, que la historia tenía varios finales. La trama es una mezcla de flashbacks del pasado y conflictos futuros, que combina el espionaje con la tecnología futurista, lo que le da un toque único y novedoso.

La campaña del juego es una mezcla de operaciones de sigilo, ataques con drones y intensos tiroteos, lo que significa que hay una gran variedad de tipos de misiones. Mantiene el mismo estilo visual crudo, con algunos campos de batalla futuristas añadidos a la mezcla, lo que te mantiene enganchado gracias a los continuos cambios de escenario.

Para más información Prueba las diferentes opciones, ya que una pequeña decisión ahora puede cambiar el desenlace de la historia, y vuelve a jugar las misiones para desbloquear tramas alternativas.

The ZombisEl modo de juego ha mejorado gracias a algunas novedades, como Huevos de Pascua y mapas más grandes y mejorados, algo que sigue dando que hablar entre los aficionados incluso hoy en día. El modo multijugador también se mejoró con mapas y armas que marcaron un antes y un después en la era de los videojuegos competitivos.

Lo que más contribuye a su popularidad es la innovación. No se trataba simplemente de actualizar la primera versión y lanzarla al mercado, sino de redefinirla y ofrecer más de lo que los fans esperaban. La campaña con ramificaciones fue uno de los principales motivos por los que los jugadores volvían a jugar una y otra vez para averiguar cómo podrían conseguir un final diferente.

Mi veredicto: Call of Duty: Black Ops II es uno de los mejores de la serie porque parte de una fórmula probada y consolidada y la mejora considerablemente para ofrecer la experiencia de Call of Duty que los jugadores esperaban.

3. Call of Duty: Black Ops 3 [La mejor experiencia futurista de Black Ops]

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas PS4, Xbox One, Windows; PS3/X360 (solo multijugador); macOS (2019) Año de estreno 2015 Creador/es Desarrollador: Treyarch; Editor: Activision Duración media de la partida/Características únicas De 10 a 12 horas para la campaña / especialistas, modo Momentum; modo Zombis avanzado Ideal para Los aficionados que busquen una jugabilidad futurista y opciones de personalización Lo que me gustó Los objetivos por niveles de los zombis, así como el sistema de especializaciones

El tercer juego tardó tres años en salir al mercado tras el segundo y, esta vez, Treyarch adoptó un enfoque diferente, lo cual no tiene por qué ser malo. Call of Duty: Black Ops IIIcuenta con unun escenario distópico en el que se desarrolla la guerra moderna, así que sigue siendo uno de los mejores juegos de guerra, pero con una trama más futurista, a diferencia de los dos anteriores.

La campaña incluye mejoras cibernéticas, lo que significa que podrás descubrir nuevas habilidades y estrategias. Aunque algunos puedan considerar que esto se aleja de las tramas originales, a mí me parece atrevido y refrescante ver algo diferente en una serie que a todos nos encanta.

Para más información Aprende a correr por las paredes y a usar el salto propulsado en el modo multijugador para llevar ventaja a tus rivales.

En este juego, la mecánica de juego giraba en torno a movimientos futuristas, como correr por las paredes o dar saltos propulsados, además de algunas habilidades especiales que te ayudan en el combate. También dispones de muchas más opciones de personalización que antes, con equipamientos y sistemas que te permiten adaptar el juego a tu estilo de juego.

The ZombisEste modo también se ha renovado ligeramente, con mapas más amplios y objetivos por niveles, lo que hace que sea mucho más interesante jugar.

Visualmente, el tercer juego es muy diferente a los dos anteriores. Aquí, te recibe un un escenario distópico repleto de luces de neón, que te ofrece una experiencia diferente. Los mapas multijugador se diseñaron para adaptarse a los sistemas de movimiento, lo que les confiere una sensación mucho más realista. Además de todo esto, los paquetes de contenido descargable aportaron un gran valor añadido, lo que permitió disfrutar del juego durante años.

Mi veredicto: Call of Duty: Black Ops III es el título ideal si te gusta la jugabilidad futurista combinada con un montón de opciones de personalización, además de un nivel de dificultad muy elevado Zombisexperiencia en la serie.

4. Call of Duty: Black Ops: Cold War [La mejor entrega de Black Ops en el género de suspense de espías]

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creador/es Desarrollador: Treyarch y Raven Software; Editor: Activision Duración media de la partida/Características únicas De 7 a 9 horas para la campaña / varios finales; juego multiplataforma; base de operaciones Ideal para Los principiantes que buscan un juego accesible y fácil de jugar con gráficos modernos Lo que me gustó El tono de suspense de la historia de espías, junto con la compatibilidad entre plataformas

Black Ops: Cold War vuelve a los orígenes de la serie, con una campaña de espionaje ambientada a principios de los años 80. El objetivo principal es infiltrarse en la sede del KGB, vigilar a los agentes durmientes y tomar decisiones que influirán en el desarrollo de la historia.

La campaña, de estilo cinematográfico y llena de suspense, que es una mezcla de misiones de sigilo y combates trepidantes, que se mantiene fiel a los orígenes del juego. Dicho esto, creo que es una combinación perfecta, ya que aporta ciertas mejoras y actualizaciones que algunos jugadores han acogido con agrado.

Para más información Entre misión y misión, aprovecha el centro de operaciones, que te ayudará a recabar información y a explorar opciones de diálogo que pueden servirte para desbloquear ramificaciones de la historia e influir en el final.

The Zombissiguen aquí y aportan un toque de innovación envuelto en nostalgia mediante la incorporación de nuevos mapas. El modo multijugador es compatible con el juego entre plataformas y entre generaciones, lo que permite a los jugadores mantenerse conectados independientemente de la plataforma en la que estén jugando.

Aunque los gráficos son impresionantes en todas las plataformas, la mejora en el rendimiento del hardware de las consolas de nueva generación es maravillosa, ya que ofrece gráficos espectaculares, iluminación realista y gran nivel de detalle sin que el rendimiento se vea afectado, especialmente con un la mejor VPN paraCOD.

Mi veredicto: Call of Duty: Black Ops: Cold War supone un regreso cinematográfico a los orígenes de la serie, con una jugabilidad al estilo de los juegos de espionaje, gráficos modernos y algunas mejoras que hacen que el juego resulte mucho más entretenido.

5. Call of Duty: Black Ops 4 [Los mejores Black Ops centrados en el modo multijugador y los zombis]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas PS4, Windows, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Desarrollador: Treyarch; Editor: Activision Duración media de la partida/Características únicas Horas y horas de juego multijugador / Zombis desde el primer día; Blackout, un battle royale Ideal para Jugadores competitivos que prefieren los modos de juego y la personalización a las campañas Lo que me gustó Los zombis, con un aspecto pulido, junto con la magnitud de Blackout

Estrenada dos años antes que la anterior de mi lista, Call of Duty: Black Ops 4 es el tipo de juego que supuso un cambio radical en la serie.

A diferencia de sus predecesores, este juego se centraba exclusivamente en el modo multijugador, lo que significa que había sin campañas para un solo jugador, lo cual no fue recibido con los brazos abiertos por parte de algunos aficionados.

Este enfoque permitió Treyarch para centrarnos en los modos multijugador, mejorandoZombisademás de presentar Apagónbattle royale. Hubo algunas críticas, pero eso no cambia el hecho de que esta decisión se convirtiera en la base de la franquicia, algo que hoy en día la gente da por sentado.

Para más información En el modo Battle Royale de Blackout, deberías dar prioridad a «Silencio total» y «Percepción», que te ayudarán a detectar a los enemigos antes que ellos a ti o a moverte sin que te descubran.

Dado que se trata de un un juego cooperativo genial, premia el trabajo en equipo y la estrategia. Los aficionados a Zombisfueron recibidos con una mejora, que ofrecía mapas cinematográficos y tramas complejas, lo que hace que este modo sea más grande que nunca.

«Blackout» fue la primera incursión de los desarrolladores en este ámbito, y su mecánica de juego de supervivencia a gran escala fue acogida con los brazos abiertos; a los fans les encantó. Este modo también sentó las bases para los modelos de servicio en línea en toda la serie.

En cuanto al aspecto visual, es un Partido de 2018, por lo que los gráficos estaban a la altura del resto de los juegos modernos de aquella época. Elegante y vibrante son palabras que la mayoría de nosotros usaríamos para describir el juego, y gracias al contenido de temporada, el juego mantuvo a los jugadores enganchados durante mucho tiempo.

Mi veredicto: Hay dos cosas que Call of Duty: Black Ops 4 por lo que es conocido, y eso es Zombisy el modo multijugador, y los desarrolladores han hecho un trabajo fenomenal, a pesar de que no incluye campañas para un solo jugador.

6. Call of Duty: Black Ops 7 [La entrega más esperada de Black Ops]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S; Battle.net, Steam; compatible con Game Pass Año de estreno 2025 Creador/es Desarrollador: Treyarch y Raven Software; Editor: Activision Duración media de la partida/Características únicas Por determinar / 16 mapas de 6 contra 6 en el lanzamiento; Omnimovement; Zombis del Éter Oscuro Ideal para Los seguidores de la serie que quieran probar la última incorporación a la lista Lo que me gustó La progresión compartida, así como las campañas cooperativas

Técnicamente aún no se ha lanzado, pero tenemos información más que suficiente para saber qué podemos esperar. Call of Duty: Black Ops 7 Saldrá a la venta este mes y es uno de los juegos más esperados de este año.

Treyarch nos prometió unun escenario más sombrío a escala mundial, con muchos más sistemas de ramificación y tácticos que ampliará los límites de lo que es la serie.

Se espera que la campaña incluya elementos de espionaje psicológico, en la línea de los juegos anteriores, al tiempo que ofrece más opciones y decisiones tácticas que pueden hacer que la historia tome cualquier rumbo. También hay muchos cambios en las opciones multijugador, lo que significa que tendremos un juego nuevo sin dejar de seguir la tendencia ya conocida.

Para más información Céntrate en completar los objetivos del Éter Oscuro lo antes posible en Zombis para desbloquear potentes mejoras.

The un juego multijugador increíble las opciones ofrecerán una personalización mucho más amplia y una gran libertad táctica, mientras que Zombispromete ofrecer la experiencia más envolvente hasta la fecha, con multitud de objetivos y una narrativa mucho más sólida.

Teniendo en cuenta que es el juego más reciente de la serie, está diseñado para hardware de nueva generación, lo que significa que Disfrutaremos de una presentación cinematográfica con detalles y gráficos de aspecto realista. Lo que más entusiasma a los fans de este lanzamiento es el equilibrio entre la temática original y la innovación moderna.

Mi veredicto: Call of Duty: Black Ops 7 es el juego más esperado de la serie, que promete combinar lo mejor de los primeros títulos con un toque moderno y mejorado.

7. Call of Duty: Black Ops 6 [El mejor renacimiento de la historia de Black Ops en la era moderna]

Nuestra puntuación 9.0

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Plataformas PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creador/es Desarrollador: Treyarch y Raven Software; Editor: Activision Duración media de la partida/Características únicas Más de 8 horas de campaña y movimiento omnidireccional; Classic Prestige; dos mapas de Zombies en el lanzamiento Ideal para Jugadores a los que les encantaba el estilo clásico de la serie, pero que también buscan algo con un toque moderno Lo que me gustó El regreso del modo Zombis por rondas y el movimiento omnidireccional

Hace aproximadamente un año, Black Ops 6 fue elogiada por su volver a los orígenes de la serie. Estaba ambientada en la época original, centrándose en una narrativa psicológica combinada con acción de disparos, gráficos y diseño modernos.

Lo más destacado de la campaña es que se centraba más en las decisiones ambiguas, en las que había que reflexionar detenidamente sobre las consecuencias de cada elección.

Una de las novedades más destacadas del juego fue la movimiento dinámico junto con mecánicas de sigilo flexibles, lo que significa que tendrías mucha más libertad en tus misiones. Esto dio lugar a una experiencia táctica en la que se premia la creatividad y la planificación.

Para más información Aprovecha los movimientos omnidireccionales para despistar a los enemigos y asegúrate de practicar las combinaciones de movimientos, lo que te ayudará a dominar los combates cuerpo a cuerpo.

En cuanto al modo multijugador, se ha mejorado la dinámica de los tiroteos y se han añadido nuevos mapas que combinar velocidad y estrategia. Zombistambién están presentes, con mecánicas de supervivencia renovadas y un tono más sombrío.

Al igual que la mayoría de los videojuegos actuales, el aspecto visual de este juego es impresionante. El los entornos detallados y la iluminación envolvente hacían que el juego resultara realista, lo cual, junto con la trama de espionaje, lo hizo aún más atractivo para los seguidores de la serie. Los jugadores que buscan un emparejamiento más fluido o salas específicas para cada región suelen utilizar La mejor VPN para BO6, sobre todo en las horas punta de la competición.

Mi veredicto: Call of Duty: Black Ops 6 ha recuperado la narrativa clásica del espionaje y la ha combinado con mecánicas modernas, lo que la hace tan popular tanto entre los veteranos como entre los recién llegados.

8. Call of Duty: Black Ops Desclasificado [La mejor experiencia de Black Ops en consolas portátiles]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas PlayStation Vita Año de estreno 2012 Creador/es Desarrollador: nStigate Games; Editor: Activision Duración media de la partida/Características únicas Misiones cortas / Modo «Hostales» Ideal para Los fans de la serie que quieran un juego de CoD al que poder jugar desde cualquier lugar Lo que me gustó La idea de jugar al juego en un dispositivo portátil

La última entrada de esta lista es un poco diferente a las demás, pero merece estar aquí. Call of Duty: Black Ops Desclasificado is un título publicado para elPlayStation Vita, y era una forma de que los aficionados participaran en Call of Duty juego en un dispositivo móvil. No está al mismo nivel que los demás de esta lista, pero aun así fue fascinante verlo.

A diferencia de los «grandes juegos», este ofrece misiones más cortas, lo que lo hace ideal para sesiones de juego rápidas para llevar. Sorprendentemente, también había una opción multijugador, que captaba la esencia de lo que es un Call of Duty debería ser un juego.

En cuanto a los gráficos, se trataba de una versión simplificada, por lo que el VidaEl hardware del juego está a la altura de los requisitos. A pesar de ello, seguía ofreciendo la estética habitual, con trepidantes tiroteos y mecánicas ya conocidas.

Para más información En las misiones cortas, debes centrarte en la rapidez y en el uso de armas con silenciador en el modo Operaciones para aguantar el mayor tiempo posible.

No fue el juego más popular de la serie, pero tampoco pretendía serlo. Era una forma de tener siempre un juego de CoD a mano. Las misiones y los objetos coleccionables originales eran una buena forma de mantener a los jugadores comprometidos e interesados.

Mi veredicto: Call of Duty: Black Ops Desclasificado no va a ganar ningún premio a la popularidad, pero eso no significa que sea una mala elección. El hecho de que puedas jugar a unOperaciones encubiertas Este título estaba pensado para jugarse en un dispositivo portátil.

Mi valoración general de los mejores juegos de Call of Duty: Black Ops

Si nunca has jugado a ningún Call of Dutypartido de laOperaciones encubiertasserie, elegir el punto de partida adecuado puede resultar complicado. Dicho esto, tomar la decisión correcta dependerá de tu nivel y tus preferencias.

Para los recién llegados : Call of Duty: Black Ops: Cold War. Se trata de un título que ofrece una experiencia cinematográfica combinada con un modo multijugador accesible, lo que lo convierte en una opción sólida para quienes se están iniciando en la serie.

: Call of Duty: Black Ops: Cold War. Se trata de un título que ofrece una experiencia cinematográfica combinada con un modo multijugador accesible, lo que lo convierte en una opción sólida para quienes se están iniciando en la serie. Para una experiencia centrada en la historia : Call of Duty: Black Ops. El primero siempre es el mejor, y el original sigue siendo uno de los mejores juegos de disparos en primera persona hasta el día de hoy, que, junto con el Zombismodo, lo convierte en un paquete completo.

: Call of Duty: Black Ops. El primero siempre es el mejor, y el original sigue siendo uno de los mejores juegos de disparos en primera persona hasta el día de hoy, que, junto con el Zombismodo, lo convierte en un paquete completo. Para partidas multijugador competitivas : Call of Duty: Black Ops 2. Este título cuenta con los mejores mapas para este tipo de juego y, además, incluye campañas con ramificaciones, junto con una de las el mejor juego de zombis modos, lo que lo convierte en el título más equilibrado, especialmente para los aficionados a la competición.

: Call of Duty: Black Ops 2. Este título cuenta con los mejores mapas para este tipo de juego y, además, incluye campañas con ramificaciones, junto con una de las el mejor juego de zombis modos, lo que lo convierte en el título más equilibrado, especialmente para los aficionados a la competición. Para una experiencia de juego futurista: Call of Duty: Black Ops 3. Comoun juego de guerra increíbleEste título introduce la guerra moderna, al menos en comparación con los demás, y ofrece una mayor movilidad, mejoras cibernéticas y un desafío Zombis, que aporta un toque moderno a la fórmula de siempre.

Como alguien que ha pasado innumerables horas jugando al Call of Duty: Black Ops serie, puedo decir que cada juego me impacta de forma diferente. El original Operaciones encubiertas sigue transmitiendo esa sensación clásica y cruda de la campaña, mientras que Black Ops 2 ofrece un modo multijugador competitivo como ningún otro. Da igual con cuál empieces, te esperan algunas de las el mejor juego de disparos en primera persona experiencias que hay por ahí.

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