Wöchentlicher Rückblick: Commodore-Rückruf, Unreal Engine 6, GTA VI und mehr

Commodore: Ein im Retro-Stil gehaltenes „Callback“-Handy kommt noch in diesem Monat auf den Markt, doch die Fans stellen sowohl den Preis als auch den Zweck des Geräts in Frage.

Ein im Retro-Stil gehaltenes „Callback“-Handy kommt noch in diesem Monat auf den Markt, doch die Fans stellen sowohl den Preis als auch den Zweck des Geräts in Frage. Luna Abyss: Das gesamte neunköpfige Entwicklerteam wurde nur wenige Wochen nach der vielbeachteten Veröffentlichung des Spiels entlassen.

Das gesamte neunköpfige Entwicklerteam wurde nur wenige Wochen nach der vielbeachteten Veröffentlichung des Spiels entlassen. Hört auf, Spiele zu zerstören: Die Europäische Kommission lehnte verbindliche Maßnahmen zur Erhaltung von Wildbeständen ab, doch die Aktivisten suchen nun nach neuen gesetzgeberischen Wegen.

Die Europäische Kommission lehnte verbindliche Maßnahmen zur Erhaltung von Wildbeständen ab, doch die Aktivisten suchen nun nach neuen gesetzgeberischen Wegen. Unreal Fest 2026: Epic stellte seine Vision für die Unreal Engine 6 vor, darunter den Übergang zur Verse-Programmierung und den verstärkten Einsatz von KI-gestützten Erstellungstools.

Epic stellte seine Vision für die Unreal Engine 6 vor, darunter den Übergang zur Verse-Programmierung und den verstärkten Einsatz von KI-gestützten Erstellungstools. Grand Theft Auto VI: Rockstar hat endlich das Cover von „GTA VI“ vorgestellt und gleichzeitig im Vorfeld der Veröffentlichung des Spiels umfangreiche Werbeaktionen für „GTA Online“ gestartet.

Commodore stellt neues Handy ohne Internetanschluss für 500 Dollar vor

Seit Chris Simpson, alias Perifractic, im vergangenen Jahr offiziell die Leitung von Commodore übernommen hat, hat er immer wieder deutlich gemacht, dass er die Vergangenheit nutzen möchte, um in die Zukunft zu blicken. Das erste offizielle neue Commodore-Produkt war ein neuer C64, der wie ein alter funktioniert, Simpsons neueste Idee entspricht eher dem, was er versprochen hatte: Es handelt sich um ein Handy ohne Internet, auf dem 99 % der Android-Apps laufen und das den Namen „Callback“ trägt.

Es kann ab dem 30. Juni in verschiedenen passenden Retro-Farben, darunter Beige, vorbestellt werden und kostet etwa 500 Dollar. Was Sie für diesen stolzen Preis bekommen: Auf der Rückseite befindet sich eine 48-MP-Kamera von Sony mit Blitz und intelligentem Autofokus, gepaart mit einer Frontkamera, die dafür sorgt, dass Ihre Videoanrufe gestochen scharf bleiben.

Was den Klang angeht, knüpft das Callback an seine Vintage-Wurzeln an – mit einem DAC auf audiophilem Niveau, der HD- und verlustfreie Audiodaten mühelos verarbeitet. Commodore hat sogar hochwertige IEM-Ohrhörer direkt in die Verpackung integriert. Was die Klangqualität angeht: Der Callback verfügt über hochauflösende DAC-Chips von ESS und Cirrus Logic – beides Unternehmen, die auf eine lange gemeinsame Geschichte mit Commodore zurückblicken. ESS war unter anderem für die Sprachsynthese bei Klassikern wie „Ghostbusters“ und „Impossible Mission“ verantwortlich, was auch erklärt, warum das Gerät mit legendären SID-Klingeltönen vorinstalliert ist.

Technische Daten des Smartphones, von dem Commodore sagt: „Es kann alles, was du willst, und nichts, was du nicht willst.“

Für alle, die sich nicht die Mühe machen wollen, Spotify auf ihrem bisherigen Smartphone zu deinstallieren, verfügt das Callback über ein integriertes FM-Radio, das über eine Stichantenne und einen MediaTek Helio G81-Chip betrieben wird. Die gesamte Hardware des Callback läuft dank einer effizienten passiven Kühlung reibungslos. Und natürlich gibt es auch Spiele: „Spiele nach deinem Geschmack mit einer kuratierten Sammlung von Commodore-64-Spielen, die sorgfältig ausgewählt wurden, um die Suchtgefahr moderner Handyspiele zu vermeiden“, so das Unternehmen, ohne jedoch anzugeben, um welche Spiele es sich handelt (abgesehen von „Snake“).

Die Resonanz in der Öffentlichkeit fiel jedoch eher verhalten aus, und viele Fans des Unternehmens reagierten darauf mit die Ankündigung auf X mit Kommentaren wie „Chinesische Läden sind voll mit Klapphandys für 50 Dollar. An wen richtet sich dieses Handy?“ und „Niemand hat nach einem verdammten Handy gefragt. Buchstäblich NIEMAND. Ich kann so viele Beiträge der letzten sechs Monate durchgehen. Die Leute haben nach dem C128, dem C65 und einer Zusammenarbeit mit Amiga gefragt, um einen neuen Computer herauszubringen. Es wurde nach FPGA-Neuauflagen von allem und jedem von Commodore gefragt. Nur nicht nach einem Handy.“

Entwickler von „Luna Abyss“ trotz positiver Kritiken von Entlassungen betroffen

Die Spieleindustrie hat eine weitere Entlassungswelle erlebt, von der diesmal das Team betroffen ist, das für „Luna Abyss“ verantwortlich ist, eines der meistgelobten Indie-Action-Spiele dieses Jahres. Obwohl das Spiel bei seiner Veröffentlichung positive Kritiken und ein starkes Feedback seitens der Spieler erhielt, haben die Entwickler bei Kwalee Labs nur wenige Wochen nach dem Start des Spiels ihre Arbeitsplätze verloren. Die Nachricht wurde von Studioleiterin Hollie Emery auf LinkedIn geteilt, die erklärte, dass die Entlassung des neunköpfigen Entwicklerteams „eine Entscheidung war, auf die wir keinerlei Einfluss hatten“.

„Wir sind begeistert von der Zuneigung und Unterstützung, die [Luna Abyss] sowohl von unserer Branche als auch von Journalisten und Medien erhalten hat“, sagte Emery. „Leider wurde gestern das gesamte Team entlassen – eine Entscheidung, auf die wir keinerlei Einfluss hatten. Daher steht das gesamte Team ab heute für neue Projekte zur Verfügung.“

„Luna Abyss“ wird vom britischen Unternehmen Kwalee („Call of the Elder Gods“) veröffentlicht und ist ein Ego-Action-Spiel, das rasante Schießaction, Plattform-Elemente und „Bullet-Hell“-Kämpfe in einem düsteren Science-Fiction-Setting vereint. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Fawkes, einem Häftling, der in einem mysteriösen Mondgefängnis gefangen ist und in eine Geschichte verwickelt wird, in der es um Prophezeiungen, uralte Geheimnisse und kosmischen Horror geht.

Zwar sind die genauen Gründe für die Kürzungen noch unklar, doch dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Realitäten, mit denen die moderne Spieleentwicklung konfrontiert ist. In diesem Jahr wurden bereits Spielestudios und Entwicklerteams geschlossen, unabhängig davon, ob ein Spiel erfolgreich war oder nicht, und die Nachricht zu „Luna Abyss“ ist besonders bitter, da das Spiel erst am 21. Mai veröffentlicht wurde.

„Hört auf, Spiele zu zerstören“ erleidet Rückschlag, doch der Kampf geht weiter

Die Europäische Kommission hat Forderungen nach der Einführung von Rechtsvorschriften, die Videospielhersteller dazu verpflichten würden, Spiele auch nach Ablauf des offiziellen Supports funktionsfähig zu halten, offiziell zurückgewiesen und damit einen erheblichen Rückschlag für die Kampagne „Hört auf, Spiele zu zerstören“. Die Verbraucherrechtsinitiative, die offiziell als Europäische Bürgerinitiative eingereicht wurde, sammelte 1.294.188 geprüfte Unterschriften – und überschritt damit deutlich die Schwelle von einer Million, die erforderlich ist, um eine formelle Prüfung durch die EU-Institutionen auszulösen.

Der Vorschlag zielte darauf ab, Situationen zu verhindern, in denen gekaufte Spiele gänzlich unzugänglich werden, sobald die Herausgeber ihre Server abschalten oder den Support einstellen. Aber in seiner Stellungnahme… argumentierte die Kommission, dass es unverhältnismäßig wäre, den Herausgebern eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der Spielbarkeit aufzuerlegen. Beamte verwiesen auf eine Reihe von Bedenken, darunter mögliche Konflikte mit Rechten des geistigen Eigentums, die Offenlegung proprietärer Technologien und Geschäftsgeheimnisse, die mit der Überarbeitung älterer Titel verbundenen Kosten sowie die Cybersicherheitsrisiken, die entstehen könnten, wenn Unternehmen gezwungen würden, Altsysteme zu ändern oder freizugeben.

Anstatt neue Vorschriften anzustreben, kündigte die Kommission an, gemeinsam mit Vertretern der Branche und Verbraucherverbänden einen freiwilligen Verhaltenskodex zu erarbeiten, der regelt, wie mit Spielen am Ende ihrer wirtschaftlichen Lebensdauer umgegangen wird. Die Gespräche sollen noch vor Ende 2026 beginnen.

Die Kommission betonte zudem, dass die bestehenden EU-Verbraucherschutzvorschriften bereits Schutzmaßnahmen in Bereichen wie Transparenz und Rückerstattungen vorsehen. Im Rahmen des vorgeschlagenen freiwilligen Regelwerks könnten Anbieter dazu angeregt werden, klarere Informationen über Online-Abhängigkeiten, Risiken durch Serverabschaltungen und Maßnahmen zur Datenerhaltung bereitzustellen, sodass Verbraucher fundiertere Kaufentscheidungen treffen können. Kritiker argumentieren jedoch, dass freiwilligen Maßnahmen die Durchsetzungsmechanismen fehlen, die erforderlich sind, um den langfristigen Zugang zu digitalen Produkten zu gewährleisten, für die Verbraucher bezahlt haben.

Trotz dieses Rückschlags hat der Gründer der Kampagne, Ross Scott, deutlich gemacht, dass die Bewegung noch lange nicht am Ende ist: „Wir sind in der Lage, diesbezügliche Gesetze auch ohne die Zustimmung der Kommission zu verabschieden“, sagte er kürzlich in einem Video. „Die EU-Gesetzgebung sollte so oder so verabschiedet werden … Wir sind in einer besseren Position denn je, um dies durchzusetzen … Wir sollten der EU-Kommission dafür danken, dass sie dafür gesorgt hat, dass wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen.“

Die Befürworter richten ihr Augenmerk nun auf das Europäische Parlament und den bevorstehenden „Digital Fairness Act“, bei dem Änderungsanträge zur Erhaltung von Spielen und zu digitalen Eigentumsrechten bereits die Unterstützung mehrerer Abgeordneter gefunden haben. Auch außerhalb Europas prüfen Aktivisten derzeit legislative Möglichkeiten in anderen Rechtsordnungen, einschließlich Kalifornien, während die breitere Debatte über digitale Eigentumsrechte und die Erhaltung von Spielen weiter an Fahrt gewinnt.

Das Unreal Fest 2026 enthüllt die UE6-Roadmap, die Erweiterung von „Verse“ und Epics Ambitionen im Bereich der KI

In dieser Woche strömten Tausende von Entwicklern nach Orlando, Florida, um an Unreal Fest 2026, Epic Games’ jährliche Präsentation, die der Zukunft seiner branchenführenden Spiel-Engine gewidmet ist. Wie erwartet stand die Unreal Engine 6 im Mittelpunkt der Gespräche, wobei Epic seine Keynote am 17. Juni nutzte, um seine langfristige Vision für die nächste Generation von Spielentwicklungswerkzeugen zu skizzieren. Das Unternehmen bestätigte, dass eine Early-Access-Version derzeit noch vor Ende 2027 veröffentlicht werden soll. Inzwischen wurde die Version 5.8 der UE veröffentlicht.

Eine der wichtigsten Ankündigungen war Epics Plan, die traditionelle Unreal-Engine-Entwicklung mit den derzeit in Fortnite und im Unreal Editor for Fortnite (UEFN) verwendeten Arbeitsabläufen zu vereinheitlichen. Im Mittelpunkt dieser Strategie steht ein neues Scene-Graph-Framework, das auf „Verse“ basiert – Epics Programmiersprache, die speziell für die Verarbeitung groß angelegter, miteinander verbundener Spielwelten entwickelt wurde.

Obwohl Blueprints (im Grunde genommen visuelle Programmierung mithilfe von Bausteinen) während der gesamten Early-Access-Phase und in den ersten UE6-Versionen weiterhin unterstützt werden, hat Epic bestätigt, dass das visuelle Skriptsystem letztendlich auslaufen soll. Das Unternehmen gibt an, dass Migrationswerkzeuge bereitgestellt werden, um Entwicklern den Übergang weg von Blueprints und dem bestehenden Actor-Framework zu erleichtern, da Verse zur Grundlage zukünftiger Unreal-Projekte wird.

Ein Beispiel dafür, wie Blaupausen funktionieren.

Die Ankündigung hat in der Entwickler-Community gemischte Reaktionen ausgelöst. Einige Entwickler, insbesondere kleinere Studios und Einzelentwickler, haben Bedenken geäußert, dass die Abkehr von Blueprints die technischen Einstiegshürden erhöhen könnte, die ursprünglich zur Popularität der Unreal Engine beigetragen haben.

Entwickler wie Del Walker (ehemaliger Lead Artist bei AAA-Studios) und Antonio Freyre (No Sun to Worship) haben argumentiert, dass visuelles Scripting für Rapid Prototyping, Ausbildungszwecke und Teams ohne spezialisierte Programmierer nach wie vor von unschätzbarem Wert ist. Andere hingegen betrachten diesen Wandel als notwendige Weiterentwicklung. Befürworter wie Aherys (CEO von Deep Worlds) loben die Skalierbarkeit von „Verse“ und dessen Fähigkeit, die immer komplexer werdenden Systeme zu bewältigen, die moderne Multiplayer-Spiele und riesige offene Welten erfordern.

Nach Berichten, wonach Epic ebenfalls generative KI zur Erstellung von „Fortnite“-bezogenen Assets prüft, hat Poncle, das Studio hinter „Vampire Survivors“, auf Reddit öffentlich erklärt dass „Nach den heutigen Meldungen über den Einsatz von generativer KI durch Epic zur Erstellung aller Arten von Spiel-Assets, einschließlich Fortnite-Charakteren, überprüfen wir derzeit unsere Zusammenarbeit mit Fortnite.“ Diese Reaktion verdeutlicht eine wachsende Kluft innerhalb der Branche, da Entwickler die potenziellen Vorteile KI-gestützter Arbeitsabläufe gegen Bedenken hinsichtlich Kreativität, Ethik und der zukünftigen Rolle menschlicher Künstler abwägen.

Es tut mir leid, aber ich muss für einen Moment von der objektiven Berichterstattung abweichen. Denn leider leben wir mittlerweile in einer Welt, in der die Leute bei der Enthüllung eines Videospiel-Covers völlig ausflippen – und dieses wiederum in weniger als 24 Stunden fast 800.000 Likes erhält. Hier ist es, falls ihr noch nicht zu diesen 800.000 gehört:

Ja, Rockstar hat nun das Titelbild für das mit Spannung erwartete „Grand Theft Auto VI“ vorgestellt, und es ist genau das, was man erwarten würde. Natürlich ist das Internet daraufhin völlig aus dem Häuschen geraten und versucht nun zu entschlüsseln, was all diese Bilder bedeuten oder worauf sie sich beziehen könnten (ein Alligator! In einem Spiel, das in Florida spielt! Ohnmachtsanfälle), aber lassen wir das hier mal beiseite.

Stattdessen gibt es hier etwas, das tatsächlich erwähnenswert ist: Die Vorbestellungen für PS5 und Xbox Series X/S starten am 25. Juni. Außerdem können Spieler, die eine beliebige Version von GTA V auf PS4 oder die digitale Version auf Xbox One besitzen, die Version für die aktuelle Konsolengeneration ohne zusätzliche Kosten erhalten. Bisher mussten sie 40 Dollar für die aktualisierte Version hinblättern oder eine Upgrade-Gebühr zahlen. PC-Spieler können ebenfalls kostenlos von der Legacy-Version auf die Enhanced-Version upgraden.

Diese Nachricht war versteckt in ein aktuelles Update für GTA Online, in dem der im Juli anstehende „Kortz Center Heist“ vorgestellt wurde. In den nächsten Wochen wird es in Los Santos hoch hergehen – mit zahlreichen Möglichkeiten, sich auf den bevorstehenden „Kortz Center Heist“ vorzubereiten. Freut euch auf die üblichen Bonus-GTA$-Belohnungen, einige massive Rabatte und die Chance, über das „Fine Art Collector“-Programm exklusive Beute zu ergattern. Für alle, die das Portfolio bei „Prix Luxury Real Estate“ durchstöbern: GTA+-Mitglieder können sich auf eine Preissenkung von 2.000.000 GTA$ bei diesen Luxusimmobilien freuen. Darüber hinaus erhalten derzeit alle Spieler für einen begrenzten Zeitraum einen Bonus von 40 % auf GTA$ beim Kauf von Shark Cards.