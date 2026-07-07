Wochenrückblick: Umstrukturierungen bei Xbox und Ubisoft, neues Rollenspiel „Vampire: The Masquerade“, neue Spiele von den Entwicklern von „Mouthwashing“ und „Citizen Sleeper“

Xbox hat einen 100-tägigen Umstrukturierungsplan auf den Weg gebracht mit dem Ziel, die Rentabilität und die langfristige Nachhaltigkeit zu verbessern.

mit dem Ziel, die Rentabilität und die langfristige Nachhaltigkeit zu verbessern. Ubisoft streicht rund 380 Stellen sowie die Schließung oder Umstrukturierung mehrerer Studios weltweit.

sowie die Schließung oder Umstrukturierung mehrerer Studios weltweit. Vampire: The Masquerade – Ewige Flüstern verspricht ein von Entscheidungen geprägtes CRPG-Erlebnis mit weitreichenden Konsequenzen.

verspricht ein von Entscheidungen geprägtes CRPG-Erlebnis mit weitreichenden Konsequenzen. Nightdive Studios hat „Thief: The Dark Project Remastered“ angekündigt, eine Neuauflage des klassischen Stealth-Spiels, die auf der KEX-Engine basiert.

hat „Thief: The Dark Project Remastered“ angekündigt, eine Neuauflage des klassischen Stealth-Spiels, die auf der KEX-Engine basiert. Neue Projekte von den Machern von „Citizen Sleeper“ und „Mouthwashing“ neue RPG- und Koop-Horror-Konzepte einführen.

Xbox bereitet sich auf einen Neustart vor

Die neue Xbox-Geschäftsführerin Asha Sharma und der Leiter der Xbox Game Studios, Matt Booty, veröffentlichten am Mittwoch eine gemeinsame Erklärung zur Zukunft von Xbox, in der sie betonten, es sei „wichtig, sowohl Optimismus als auch Realismus an den Tag zu legen, während wir daran arbeiten, das Geschäft neu auszurichten“ – und zwar in den „nächsten 100 Tagen“.

Die Erklärung, die weltweit an alle Mitarbeiter von Team XBOX verschickt wurde, folgt auf einen Bericht von Bloomberg, wonach Sharma plant, in Kürze eine Reihe von Mitarbeitern zu entlassen. Der Zeitpunkt fällt zudem mit einem kürzlich erschienenen Interview zusammen, das der neu ernannte Chief Strategy Officer von Xbox, Matthew Ball, gegenüber „The Game Business“ gab. Darin erklärte Ball, Sharma habe ihn in Bezug auf die aktuelle Geschäftslage von Xbox gefragt: „Lässt sich das noch retten?“

Ball ist in der Branche für seine analytischen Fähigkeiten, seine Verbindungen zu Investmentfirmen und seine jährlichen Berichte zum Stand der Videospielbranche bekannt. Nun, als offizieller Xbox-Mitarbeiter, sagte er „Es ist für uns als Unternehmen wichtig – insbesondere in dieser schwierigen Zeit und gerade jetzt, wo wir das Unternehmen wieder auf Kurs bringen –, dass wir kommunizieren, was wir tun [und] in manchen Fällen auch warum. Es geht darum, einige Details offenzulegen, die man normalerweise nicht preisgibt. Wir werden das künftig immer häufiger tun.“

Sharma sorgte Anfang dieser Woche im Rahmen des Xbox Showcase, das als Teil der Summer Game Fest, wo sie verriet, dass (genau wie Sony mit seinem kommende PS5-Exklusivtitel) Der bevorstehende „Gears of War E-Day“ und das mit Spannung erwartete Rollenspiel „Clockwork Revolution“ sollen beide Konsolen-Exklusivtitel sein (die allerdings – was etwas verwirrend ist – auch auf dem PC erscheinen werden). In der gemeinsamen Erklärung wurde zudem versprochen, dass „die Spieler auch weiterhin jedes Jahr charakteristische Exklusivtitel von uns erwarten können“.

Sharma und Booty hoben zudem hervor, dass Xbox zwar mit über einer Milliarde Spielern weltweit gut abschneide, finanziell jedoch nicht stabil sei. „Wir werden dieses Geschäftsjahr mit einer Rechenschaftsmarge von etwa 3 % abschließen, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ohne Activision Blizzard King haben wir in den letzten fünf Jahren über 20 Milliarden Dollar für laufende Investitionen in unsere Inhalte, unsere Plattform und die Hardware-Subventionierung ausgegeben, doch unser Jahresumsatz ist in dieser Zeit um fast eine halbe Milliarde zurückgegangen. So kann es in Zukunft nicht weitergehen.“

„Unsere derzeitige Plattforminfrastruktur ist für die bevorstehenden Herausforderungen nicht ausgelegt“, fügten sie hinzu. „Wir sind beim Betrieb unserer Systeme zu sehr von Anbietern abhängig geworden und müssen als Entwicklerkultur eigenständiger werden, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Wir müssen den Mehrwert, den wir den Spielern bieten, steigern und gleichzeitig die dafür benötigte Zeit verkürzen.“

Helix sieht sich derzeit mit gestiegenen Produktionskosten konfrontiert, die auf die Preissteigerungen bei Gaming-Komponenten zurückzuführen sind.

„In Zukunft werden wir unseren Stack weiterentwickeln und neu aufbauen und dabei die Kompetenzen innerhalb des gesamten XBOX-Bereichs sowie potenzielle M&A [Fusionen und Übernahmen] prüfen, um in den Bereichen Hardware, PC, Mobilgeräte und Streaming erfolgreich zu sein.“ Mit anderen Worten: Xbox wird in den nächsten 100 Tagen eine Umstrukturierung durchlaufen, während Sharma daran arbeitet, das Unternehmen besser in den Griff zu bekommen, damit es seinen jährlichen Umsatzrückgang überwinden kann.

Ubisoft schließt weitere Studios

Es scheint, als hätte Ubisoft erkannt, dass es schon eine Weile her ist, seit es zuletzt eine Reihe von Mitarbeitern entlassen hat, denn nun wird berichtet, dass das Unternehmen rund 380 Mitarbeiter abbauen wird. In einem internen Memo, das diese Woche in Umlauf gebracht wurde, erklärte der französische Entwickler und Publisher: „Im Produktionsbereich wurden schwierige Entscheidungen getroffen, unsere Studios in Winnipeg und Belgrad zu schließen, und wir haben Konsultationen bezüglich einer vorgeschlagenen Umstrukturierung unseres Studios in Barcelona eingeleitet, bei der die Aktivitäten auf Rainbow Six neu ausgerichtet werden sollen, vorbehaltlich der Konsultationen mit den Arbeitnehmervertretern.“

„Auch innerhalb der weltweiten Verlagsorganisation sind derzeit Veränderungen im Gange, um die Struktur und den Einsatz der Teams anzupassen und gleichzeitig eine starke Präsenz in den Schlüsselmärkten aufrechtzuerhalten.“

Abgesehen von den oben genannten Ubisoft-Niederlassungen soll auch die Niederlassung in San Francisco einen Großteil ihrer Belegschaft verloren haben. Diese Niederlassung hatte ihren Betrieb als Spieleentwicklungsstudio zwar technisch gesehen bereits eingestellt, beschäftigte jedoch weiterhin Mitarbeiter, die hauptsächlich in den Bereichen IT und Marketing tätig waren. Es scheint also, als habe Ubisoft beschlossen, den Sarg ein für alle Mal zuzuschlagen.

All das sind zwar bedauerliche Nachrichten, aber nicht überraschend, da sich Ubisoft nach wie vor mitten in seiner Umstrukturierungsphase befindet: Diese begann in diesem Jahr mit Pläne zur Bildung von „Häusern“ ausarbeiten von Studios, die sich auf bestimmte Spiele spezialisiert haben. Die Niederlassung in Winnipeg fungierte als Eckpfeiler für die interne Engine-Entwicklung bei Ubisoft, während das Team in Belgrad unter anderem an folgenden Titeln mitwirkte: Black Flag – Resynced. Auch wenn der Standort in Barcelona (vorerst) nicht geschlossen wird, werden sich die Mitarbeiter ausschließlich auf „Rainbow Six Siege“ konzentrieren.

Das neue Rollenspiel „Vampire: The Masquerade“ zeigt seine Reißzähne

Das mit Spannung erwartete Spiel „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“, das im vergangenen Jahr erschien, wurde mit nicht gerade begeisterte Kritiken da es weit weniger ein Rollenspiel war, als die Spieler erwartet hatten. Und nun: „Vampire: The Masquerade – ETERNAL WHISPERS“. Dies ist ein neues CRPG von Flyos (Vampire: The Masquerade – CHAPTERS, Werewolf: The Apocalypse – RETALIATION), das von Kwalee (Grime 2, Der Ruf der Älteren Götter).

Das Spiel spielt in Montreal, wo die Spieler in die Rolle von Gabe schlüpfen, einem uralten Neuling, der aus einem langen Schlaf erwacht. Mit Sam, einem zögerlichen „Thin-Blood“, als Führer entwickelt sich die anfängliche Verfolgung eines abtrünnigen Ghuls bald zu einer Verschwörung, in die der „Temple of Eternal Whispers“ verwickelt ist – ein weitläufiges unterirdisches Heiligtum, das einer verbotenen Religion gewidmet ist, die Verbindungen zum berüchtigten Sabbat (einem monströsen Vampirclan).

„Ich spiele das Tabletop-Rollenspiel ‚Vampire: The Masquerade‘ schon seit mehr als 25 Jahren“, sagte Gary Paitre, Mitbegründer und Kreativdirektor bei Flyos. „Mit ‚Eternal Whispers‘ wollen wir ein ausgereiftes und atmosphärisches CRPG schaffen, das an der Schnittstelle zwischen klassischen Rollenspielen und modernen narrativen Erlebnissen wie ‚Disco Elysium‘ angesiedelt ist. Wir möchten ein Spiel entwickeln, in dem persönlicher Horror, Erkundung und bedeutungsvolle Entscheidungen genauso wichtig sind wie Atmosphäre und Erzählung.“

Ein Teil davon ist das, was das Studio als „Fail-Forward-Design“ bezeichnet – wenn Spieler eine Fertigkeitsprobe nicht bestehen, einen Kampf verlieren oder eine Verhandlung vermasseln, passt sich das Spiel an und offenbart neue Konsequenzen und Wege. Um dies jedoch auszugleichen, wird das Spiel mit einem von Flyos so genannten „Final Death“-Modus ausgeliefert: Aktionen, die man im Spiel ausführt, haben dauerhafte Konsequenzen, was Spieler freuen dürfte, die das Rollenspiel ernst nehmen.

Für „Vampire: The Masquerade – ETERNAL WHISPERS“ gibt es noch keinen festen Veröffentlichungstermin; Flyos und Kwalee versprechen lediglich, dass das Spiel „in Kürze“ erscheinen wird.

„Thief: The Dark Project Remastered“ erscheint bei Nightdive Studios

Nachdem das Unternehmen für seine Remaster und Remakes von „System Shock“ sowohl bei Kritikern als auch bei Spielern großen Anklang gefunden hatte, Nightdive Studios hat in der Zwischenzeit mehrere weitere Remaster klassischer Spiele veröffentlicht, darunter „Blood“ und „Outlaws“. Nun hat das Unternehmen jedoch etwas bekannt gegeben, worauf sich viele Spieler schon lange gefreut haben. „Thief: The Dark Project“ wurde ursprünglich 1998 von Looking Glass Studios veröffentlicht und für sein immersives Sim-Gameplay gelobt. Es folgten mehrere Fortsetzungen und 2014 ein modernes Reboot, das jedoch kommerziell scheiterte.

Das ursprüngliche „Thief“ war das erste Spiel, bei dem Licht und Ton als Spielmechaniken zum Einsatz kamen, und die Remaster-Version von Nightdive würdigt dies. Mit „Thief: The Dark Project Remastered“ baut Nightdive Studios das Spiel in seiner hauseigenen KEX-Engine neu auf und bündelt darin erweiterte Missionen und Updates, die in der 1999 erschienenen Version „Thief Gold“ enthalten waren.

Die Spieler können sich durch labyrinthartige, nicht vorhersehbare Umgebungen bewegen, die von hochintelligenten NPCs bevölkert sind, die Geräusche wahrnehmen und schon beim kleinsten Fehltritt Alarm auslösen können. Jeder Raubüberfall bietet drei verschiedene Schwierigkeitsstufen mit unterschiedlichen Zielen, was denjenigen, die die Kunst des Diebstahls beherrschen, einen hohen Wiederspielwert garantiert.

Du schlüpfst in die Rolle von Garrett, einem Straßenjungen, der von den „Keepers“ (einem geheimen Orden, der sich dem globalen Gleichgewicht verschrieben hat) rekrutiert und ausgebildet wurde, um ein Meisterdieb zu werden. Ausgestattet mit einem begrenzten Arsenal musst du auf Tarnung setzen, um die Stadt ihrer Reichtümer zu berauben und dabei die Zahl der Opfer so gering wie möglich zu halten. Ein Veröffentlichungstermin wird noch bekannt gegeben.

Neue Spiele von den Entwicklern von „Citizen Sleeper“ und „Mouthwashing“ angekündigt

Diese Woche war randvoll mit neuen Spielveröffentlichungen und Ankündigungen, sodass man in all dem Trubel leicht den Überblick verlieren kann. Zwei bemerkenswerte neue Titel, auf die Spieler unbedingt achten sollten, erscheinen in Kürze, und zwar von den Entwicklern von „Citizen Sleeper“ (Jump Over The Age) bzw. dem „Mouthwashing“-Team (Wrong Organ).

Das erste ist „Signet City“, ein First-Person-Rollenspiel, das eine verfallende Küstenmetropole zeigt, in der biologische Rechentechnik den Siliziumchip abgelöst hat. Signet City verbindet Erkundung aus der Ich-Perspektive mit Erzählsystemen, die von Tabletop-Spielen inspiriert sind, und präsentiert eine dichte, originelle Spielwelt, in der die Spieler in die Rolle eines (schaut in die Notizen) Pilzparasiten schlüpfen, um in die Gedanken der Charaktere einzudringen, deren persönliche Reisen zu beeinflussen und sie zu verschlingen.

Inspiriert vom britischen Post-Punk der 1980er Jahre und der „Weird Fiction“ verspricht der Solo-Entwickler Gareth Damian eine auffallend neue Perspektive auf das narrative RPG-Genre. Zwar behält der Titel die emotionale Tiefe und den autorenorientierten Erzählstil von „Citizen Sleeper“ bei, doch stellt er durch die Einbindung von „Fungalpunk“-Konzepten und einem unbeständigeren gesellschaftspolitischen Hintergrund einen bedeutenden Wandel für das Studio dar.

Und dann ist da noch „Carcass Clad“. Ein surrealer PVE-Panzer-Horror für zwei bis drei Spieler im Koop-Modus – das nächste Spiel von Wrong Organ spielt in der sowjetisch anmutenden Stadt Vhorgorod. Als Kommandant, Fahrer oder Schütze eines finnischen Panzers müssen die Spieler sich durch die vom Krieg zerrüttete Stadt und ihr „göttliches Vieh“ kämpfen – das sind die quiekenden Eingeweide und Überreste verschiedener Tiere, die vom Hauptfeind des Spiels, dem Kult des Grünen Löwen, als weiche Panzerung für seine Waffen und Fahrzeuge verwendet werden.

Jede der drei Hauptrollen verfügt über eigene Fähigkeiten und Aufgaben, weshalb der Schwerpunkt auf echter Teamarbeit liegt, um erfolgreich zu sein. „Unsere Spielmechaniken sind alle darauf ausgelegt, ein bedrückend brutales Erlebnis zu schaffen, anstatt ein freies, soziales“, sagte Gameplay-Leiter Jeffrey Tomec. „Das Team muss wirklich als eine Einheit auftreten und zusammenarbeiten, um überhaupt Fortschritte zu erzielen. Einer der Entwickler von Peak „hat unser Spiel tatsächlich als ‚FriendSweat‘ bezeichnet, was meiner Meinung nach perfekt passt.“