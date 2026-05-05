Wochenrückblick: Der geheime Deal zwischen Epic und Google, Ubisoft explodiert, Neustart von „Fable“ und mehr

Wir probieren hier bei Eneba etwas Neues aus: eine Zusammenfassung der wichtigsten Meldungen und aktuellen Nachrichten aus der Videospielbranche dieser Woche. Falls du nicht auf dem Laufenden bist, ist das genau das Richtige für dich.

Der Rechtsstreit zwischen Epic und Google geht weiter

Epic und Google sind seit 2020 in einen langwierigen Kartellrechtsprozess verwickelt, wobei Epic Bedenken hinsichtlich Googles Monopolstellung bei den Android-App-Stores hat (die offenbar ein positiver Ausgang (im Jahr 2024). Epic-CEO Tim Sweeney erschien jedoch am 22. Januar auf Anordnung von Richter James Donato gemeinsam mit Sameer Samat, dem Leiter des Android-Ökosystems bei Google, vor Gericht.

Richter Donato äußerte Bedenken, dass angesichts der Tatsache, dass Google nun Spiele von Drittanbietern zulassen muss, die erste wesentliche Änderung darin besteht, dass „Fortnite“ nun wieder im Play Store erhältlich ist. „Die einzige veränderte Situation, die ich derzeit erkennen kann, ist, dass Epic und Google – zwei Todfeinde, die sich in diesem Gerichtssaal viele Jahre lang unerbittlich bekämpft haben – plötzlich beste Freunde sind“, sagte Donato.

Seine Äußerung erfolgte im Vorfeld der gestrigen Enthüllung, dass Epic und Google an einer geheimen Vereinbarung arbeiten, in deren Rahmen Epic 800 Millionen Dollar für den Erwerb nicht näher bezeichneter Dienste von Google aufwenden soll. Sweeney bestritt, dass es sich dabei um einen sogenannten „Vorzugsdeal“ handele, von dem sein Unternehmen mehr profitieren würde als die Spieleentwickler.

„Ich sehe nichts Unrechtes daran, dass Epic Google eine Zahlung leistet, um einen wesentlich stärkeren Wettbewerb zu fördern, als Google ihn in der Vergangenheit zugelassen hat“, sagte er. „Wir betrachten dies als einen erheblichen Werttransfer von Epic an Google.“ Er fügte hinzu, dass sich die oben genannte Vereinbarung darauf beziehe, dass „Google und Epic jeweils eigenständig Produktlinien aufbauen“.

Das Gericht wird in einigen Wochen erneut tagen; dann sollen Epic und Google Richterin Donato nachweisen, dass Google die bestehende Anordnung, Drittentwicklern (außer Epic) Zugang zu gewähren, tatsächlich einhält. Das vorherige Urteil sah auch die Einrichtung eines gerichtlich angeordneten technischen Ausschusses vor, der regeln soll, wann und wie die beiden Unternehmen einen „Store-within-a-Store“ einrichten und den Zugriff auf den Katalog ermöglichen können; Epic muss nachweisen, dass dies bereits funktioniert.

Ubisoft streicht Spiele und strukturiert das Unternehmen um

Im vergangenen Jahr gab es regelmäßig Meldungen darüber, dass große Spielestudios Mitarbeiter entlassen haben und die Einstellung von Projekten, an denen schon lange gearbeitet wurde, und dieses Jahr scheint ähnlich zu beginnen. Yves Guillemot, CEO von Ubisoft, gab am 21. Januar bekannt, dass das Unternehmen zwei Studios (eines in Schweden, das andere in Kanada) schließen und sechs Titel streichen werde. Dazu gehören ein Remake von „Prince of Persia: Sands of Time“, drei neue IPs und ein Handyspiel.

Das ursprüngliche „Sands of Time“ war ein Riesenerfolg für Ubisoft, daher ist es seltsam, dass ein Remake auf Eis gelegt wurde.

„Einerseits ist die AAA-Branche angesichts steigender Entwicklungskosten und größerer Herausforderungen bei der Markenbildung zunehmend selektiver und wettbewerbsintensiver geworden“, sagte er in einem offizielle Stellungnahme. „Andererseits haben herausragende AAA-Spiele, wenn sie erfolgreich sind, mehr finanzielles Potenzial denn je.“

„Vor diesem Hintergrund geben wir heute einen umfassenden Neustart bekannt, der darauf abzielt, die Voraussetzungen für eine Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum auf lange Sicht zu schaffen. Wir gestalten das Geschäftsmodell von Ubisoft neu, um Spiele von außergewöhnlicher Qualität auf den beiden Kernsäulen unserer Strategie zu entwickeln: Open-World-Abenteuer und GaaS-native [Games as a Service]-Erlebnisse.“

Er skizzierte anschließend den Plan, Ubisoft in fünf „dezentrale Creative Houses“ umzustrukturieren, von denen sich jedes auf bestimmte IPs und Genres konzentriert (so wird beispielsweise Vantage Studios für „Assassin’s Creed“, „Far Cry“ und „Rainbow Six“ zuständig sein). Guillemot bestätigte zudem, dass vier neue IPs noch in Arbeit sind, wobei das einzige bisher bekannte Projekt Marsch der Giganten.

Dieser Titel steht auch in Zusammenhang mit Amazon, das im Oktober rund 14.000 Stellen abgebaut hat. Heute berichtete Reuters, dass Amazon weitere 30.000 Stellen streichen will, wobei derzeit unklar ist, wie viele Mitarbeiter im Videospielbereich des Unternehmens davon betroffen sind.

Fable ist zurück

Es gibt jedoch nicht nur schlechte Nachrichten für lang erwartete Spiele, denn im gestrigen „Xbox Developer Direct“ wurden eine Reihe von mit Spannung erwarteten Titeln vorgestellt, wobei das „Fable“-Reboot wohl am meisten erwartet wird. Der letzte „Fable“-Titel, „Fable II“, erschien bereits im Jahr 2008, und die geplante Fortsetzung „Fable Legends“ wurde 2016 eingestellt.

Nun können Spieler endlich wieder in das Fantasieland Albion zurückkehren und all die Dinge tun, für die die Serie bekannt ist – vom Kauf von Immobilien über das Heiraten und Kinderkriegen bis hin zum Hühnertreten. Das Entwicklerteam von Playground Games hat die Nachfolge des ursprünglichen (und inzwischen aufgelösten) Studios Lionhead angetreten, verspricht aber denselben britischen Humor und dieselben Spielmechaniken, wenn auch verpackt in einer realistischeren Optik und einer echten offenen Welt.

„Fable“ soll im Herbst dieses Jahres für PC, Xbox Series X/S und PS5 erscheinen. Im Rahmen des „Xbox Developer Direct“ wurde außerdem bekannt gegeben, dass „Forza Horizon 6“ am 19. Mai dieses Jahres erscheinen wird, gefolgt von „Kiln“, einem Brawler von Double Fine, in dem die Spieler als belebte Töpferfiguren auftreten.

Im Sommer erscheint „Beast of Reincarnation“, das neueste Spiel von Game Freak (bekannt für verschiedene Pokémon-Titel). Es stellt eine willkommene Abwechslung zu dieser Kampfspielreihe dar, da es von einer Frau und ihrem Hund handelt, die ein postapokalyptisches Japan durchqueren und gegen böse Pflanzen kämpfen.

Weitere Nachrichten dieser Woche

Hytale legt nach der Ankündigung der letzten Woche weiter an Fahrt zu Veröffentlichung im Early Access. Der als ernstzunehmender Konkurrent von Minecraft geltende 15-jährige Modder iamcxv7 hat diese Woche allen Spekulationen ein Ende gesetzt, indem er die Crossplay-Funktion zwischen den beiden Spielen vorstellte.

Er räumte ein, dass es sich noch in der Entwicklung befindet, ebenso wie die Frage, wie es tatsächlich funktioniert, auf Reddit, doch die Tatsache, dass es funktionsfähig und umsetzbar ist, hat deutlich gemacht, wie vielseitig die Mod-Tools von Hytale im Vergleich zu denen von Minecraft sind.

Hoffen wir, dass die Serie für Laras Bewegung die Steuerung aus dem Originalspiel übernimmt.

Es war auch eine gute Woche für Videospielverfilmungen … gewissermaßen. Diese Woche begannen die Dreharbeiten zu Amazons „Tomb Raider“-Fernsehserie mit Sophie Turner in der Rolle der Lara Croft. Ein Foto von ihr im Kostüm trug wesentlich dazu bei, alle Befürchtungen zu zerstreuen, dass die Serie nicht zumindest versuchen würde, den Spielen zu ähneln, wobei Turner schnell betonte, dass es bei ihrer Version von Croft nicht nur darum gehe, eine kurvige Frau zu sein, die Artefakte stiehlt.

„Es geht um sie und ihre Geschichte und darum, was sie antreibt, und nicht um das, was so viele Menschen an ihr lieben, nämlich wie umwerfend sie in den Spielen und Filmen aussieht“, sagte Turner diese Woche in einem Interview mit der LA Times. „Aber ich möchte unbedingt die andere Seite zeigen. Sie ist so unverhohlen kompetent. Sie ist keine Frau, die ihre Stärken auch nur im Geringsten verbirgt.“

Eine weitere Videospielreihe, die für ihre Optik gelobt wird, auch wenn diese trostlos und schaurig ist, ist Silent Hill. Der neueste Film der Reihe, „Return to Silent Hill“, ist ab sofort in den Kinos zu sehen. Obwohl er weitgehend auf dem äußerst beliebten „Silent Hill 2“ basiert, sind die Kritiker von der Gesamtqualität des Films nicht sonderlich begeistert.

„Irgendwo zwischen einem Neustart und einem Remake ist ‚Return To Silent Hill‘ der bislang schlechteste Film der Reihe und eine Erinnerung daran, dass man nicht mehr nach Hause zurückkehren kann – selbst wenn das Zuhause das verwunschene Dorf Silent Hill ist“, so der AV Club.

Die New York Times bezeichnete es als „wirres Sammelsurium von Zwischensequenzen“, womit die Seattle Times weitgehend übereinstimmt, fügte jedoch hinzu: „Es reicht zwar nicht an das Spiel heran, aber es gibt hier genug, um einen weiteren Besuch in dieser tragischen kleinen Stadt zu rechtfertigen.“