Resumen semanal: el acuerdo secreto entre Epic y Google, el revuelo en Ubisoft, el relanzamiento de Fable y mucho más

En Eneba estamos probando algo nuevo: un resumen de las noticias más destacadas y las últimas novedades relacionadas con la industria de los videojuegos de esta semana. Si no estás al tanto de lo que pasa, esto es para ti.

Continúa el litigio entre Epic y Google

Epic y Google se encuentran inmersas en un largo proceso judicial antimonopolio desde 2020, en el que Epic ha expresado su preocupación por el monopolio de Google sobre las tiendas de aplicaciones de Android (que parecían recibir un resultado favorable en 2024). Sin embargo, el director ejecutivo de Epic, Tim Sweeney, compareció ante el tribunal el 22 de enero, junto a Sameer Samat, presidente del ecosistema Android en Google, a instancias del juez James Donato.

El juez Donato expresó su preocupación por el hecho de que, dado que Google se ha visto obligada a permitir la publicación de juegos de desarrolladores externos, el primer cambio importante es que «Fortnite» ha vuelto a la Play Store. «La única circunstancia que ha cambiado y que puedo apreciar en este momento es que Epic y Google —dos enemigos acérrimos que se han enfrentado sin tregua en esta sala durante muchos años— se han convertido de repente en los mejores amigos», afirmó Donato.

Su comentario se produjo antes de que se revelara ayer que Epic y Google están negociando un acuerdo secreto, en virtud del cual Epic pagaría 800 millones de dólares por adquirir servicios no revelados de Google. Sweeney negó que se tratara de un supuesto «acuerdo de favor» que beneficiaría más a su empresa que a los desarrolladores de videojuegos.

«No veo nada de malo en que Epic pague a Google para fomentar una competencia mucho más intensa de la que han permitido en el pasado», afirmó. «Consideramos que se trata de una importante transferencia de valor de Epic a Google». Añadió que el acuerdo mencionado se refiere a que «Google y Epic desarrollen sus respectivas líneas de productos por separado».

El tribunal volverá a reunirse dentro de unas semanas, momento en el que se espera que Epic y Google demuestren al juez Donato que Google está cumpliendo efectivamente con la orden judicial vigente de permitir el acceso a desarrolladores externos (distintos de Epic). El fallo anterior también preveía la creación de un comité técnico designado por el tribunal, encargado de organizar cuándo y cómo ambas empresas pueden poner en marcha una «tienda dentro de la tienda» y el acceso al catálogo; Epic deberá demostrar que este sistema ya está en funcionamiento.

Ubisoft cancela videojuegos y reestructura la empresa

El año pasado estuvo plagado de noticias sobre despidos en los principales estudios de videojuegos y cancelar proyectos que llevan mucho tiempo en marcha, y este año parece que va a empezar por el mismo camino. El director ejecutivo de Ubisoft, Yves Guillemot, anunció el 21 de enero que la empresa cerraría dos estudios (uno en Suecia y otro en Canadá) y cancelaría seis títulos. Entre ellos se incluyen un remake de *Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo*, tres nuevas propiedades intelectuales y un título para móviles.

El «Sands of Time» original fue un gran éxito para Ubisoft, así que resulta extraño que se haya descartado hacer un remake.

«Por un lado, el sector de los videojuegos AAA se ha vuelto cada vez más selectivo y competitivo, con unos costes de desarrollo al alza y mayores dificultades a la hora de crear marcas», afirmó en una comunicado oficial. «Por otro lado, los juegos AAA excepcionales, cuando tienen éxito, tienen más potencial económico que nunca.»

«En este contexto, anunciamos hoy un importante cambio de rumbo destinado a sentar las bases para volver a un crecimiento sostenible a largo plazo. Estamos transformando el modelo operativo de Ubisoft para crear juegos de una calidad excepcional basados en los dos pilares fundamentales de nuestra estrategia: las aventuras de mundo abierto y las experiencias nativas de GaaS [Games as a Service]».

A continuación, describió el plan para reestructurar Ubisoft en cinco «casas creativas descentralizadas», cada una de ellas centrada en propiedades intelectuales y géneros específicos (por ejemplo, Vantage Studios se encargará de Assassin’s Creed, Far Cry y Rainbow Six). Guillemot también confirmó que se están desarrollando cuatro nuevas propiedades intelectuales, siendo el único proyecto conocido hasta el momento La marcha de los gigantes.

Este tema también está relacionado con Amazon, que recortó unos 14 000 puestos de trabajo en octubre. Hoy, Reuters ha revelado que Amazon tiene previsto recortar otros 30 000 puestos de trabajo, aunque por el momento no está claro cuántos empleados pertenecen a la división de videojuegos de la empresa.

Vuelve Fable

Sin embargo, no todo son malas noticias para los juegos tan esperados, ya que en el Xbox Developer Direct de ayer se revelaron varios títulos muy esperados, siendo el relanzamiento de Fable posiblemente el más esperado. El último título de la saga Fable, Fable II, salió a la venta allá por 2008, y la secuela prevista, Fable Legends, se canceló en 2016.

Ahora, los jugadores por fin pueden volver a la tierra fantástica de Albion y hacer un montón de cosas por las que se conoce a la serie, desde comprar propiedades hasta casarse, tener hijos y dar patadas a los pollos. El estudio Playground Games ha tomado el relevo del estudio original (y ya desaparecido) Lionhead, pero promete mantener el mismo humor británico y la misma mecánica de juego, aunque envueltos en un aspecto más realista y un auténtico mundo abierto.

«Fable» saldrá a la venta este otoño para PC, Xbox Series X/S y PS5. En el Xbox Developer Direct también se anunció que «Forza Horizon 6» se lanzará el 19 de mayo de este año, seguido de «Kiln», un juego de lucha de Double Fine en el que los jugadores son piezas de cerámica con conciencia propia.

Este verano sale a la venta «Beast of Reincarnation», el último juego de Game Freak (creadores de varios títulos de Pokémon). Supone un cambio notable respecto a esa serie de combates entre criaturas, ya que cuenta la historia de una mujer y su perro que recorren un Japón postapocalíptico y luchan contra plantas malvadas.

Otras noticias de esta semana

Hytale sigue creciendo cada vez más tras el anuncio de la semana pasada lanzamiento en acceso anticipado. Aunque habitualmente se le considera un competidor legítimo de Minecraft, un modder de 15 años conocido como iamcxv7 ha acallado esta semana cualquier debate al revelar la compatibilidad entre ambos juegos.

Admitió que es un proyecto en desarrollo, al igual que su funcionamiento concreto, en Reddit, pero el hecho de que sea funcional y factible ha servido para poner de relieve lo versátiles que son las herramientas de modding de Hytale, en comparación con las de Minecraft.

Esperemos que la serie utilice los controles de «tank» del juego original para los movimientos de Lara.

También ha sido una buena semana para las adaptaciones de videojuegos… más o menos. Esta semana han comenzado el rodaje de la serie de televisión «Tomb Raider» de Amazon, protagonizada por Sophie Turner en el papel de Lara Croft. Una foto de ella con el traje ha servido para disipar cualquier idea de que la serie no intentaría, al menos, parecerse a los videojuegos, y Turner se ha apresurado a destacar que su versión de Croft no se limita a ser una mujer con curvas que roba artefactos.

«Se trata de ella, de su historia y de lo que la motiva, más que de lo que a tanta gente le encanta de ella, que es lo atractiva que resulta en los videojuegos y las películas», declaró Turner al LA Times en una entrevista esta semana. «Pero lo que realmente quiero mostrar es su otra faceta. Es increíblemente competente y no se avergüenza de ello. No es una mujer que oculte sus puntos fuertes en absoluto».

Otra serie de videojuegos que ha sido elogiada por su estética, aunque sea desoladora y terrorífica, es Silent Hill. La última entrega cinematográfica, «Return to Silent Hill», ya se puede ver en los cines. Sin embargo, a pesar de estar basada en gran medida en el famosísimo «Silent Hill 2», a los críticos no les convence demasiado la calidad general de la película.

«A medio camino entre un reinicio y un remake, *Return to Silent Hill* es la peor película de la franquicia hasta la fecha, y nos recuerda que no se puede volver a casa – ni siquiera si tu hogar es la aldea encantada de Silent Hill», afirmó el AV Club.

El New York Times lo ha calificado de «mezcolanza de escenas cinemáticas», opinión con la que el Seattle Times coincide en gran medida, aunque también ha señalado: «No le llega ni a los talones al juego, pero hay suficiente aquí como para justificar otra visita a este pequeño y trágico pueblo».