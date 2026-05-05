„ARC Raiders“ führt den Modus „Einzelspieler gegen Trupps“ ein und wird Opfer von DDoS-Angriffen

Aktuelles zu „Headwinds“: Solo gegen Squads, neue Quests, Verbesserungen der Spielqualität, extremes Wetter und risikoreichere Beute

Embark Studios bestätigt anhaltende DDoS-Angriffe; an Lösungen und Abhilfemaßnahmen wird derzeit gearbeitet

„ARC Raiders“ hat die Marke von 12 Millionen Spielern überschritten und erntet weiterhin Auszeichnungen und Aufmerksamkeit

ARC Raiders erhielt am 27. Januar das Update 1.13.0, das einen mit Spannung erwarteten PvP-Modus (Solo gegen Trupps), mit Schätzen gefüllte Vogelnester (und verstärkte Gegneraktivität) sowie eine Trophäenübersicht mit sich brachte, die dazu anregt, tödliche ARCs zu jagen, um höhere Belohnungen zu erhalten. Embark Studios hat zudem mitgeteilt, dass es heute (28. Januar) DDoS-Angriffe gegeben habe, die derzeit aktiv untersucht werden.

Der neueste Spiel-Patch enthält zudem erwartete Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, allgemeine Fehlerbehebungen und sieben neue Quests. Embark Studios nennt dieses Update „Headwinds“ und es wird derzeit auf allen wichtigen Plattformen veröffentlicht, zusammen mit neuen extremen Wetterbedingungen.

„Das Eis ist geschmolzen. Ihr habt einen der härtesten Winter überstanden, die in der Geschichte des Rust Belt je verzeichnet wurden. Andere hatten nicht so viel Glück“, hieß es in einem begleitenden News-Beitrag von Embark. „Die Körper der Überlebenden beginnen aufzutauen und offenbaren einen gestählten, entschlossenen Geist. Der Kälteeinbruch tötet einen entweder oder macht einen stärker, und an der Oberfläche erleben wir immer mehr Raider, die sich allen Widrigkeiten zum Trotz auf den Weg machen, um noch größeren Ruhm und noch größere Belohnungen zu erlangen.“

Auszeichnungsjäger

Seit dem Start von ARC Raiders im Oktober letzten Jahres läuft es für Embark Studios wie am Schnürchen. Die ersten Spielerzahlen über 264.000 erreicht innerhalb weniger Stunden, begleitet von Tausenden positiver Spielerbewertungen. Das Studio konnte dann miterleben, wie sein Spiel bei den Game Awards im Dezember den Titel „Best Multiplayer“ gewann, gefolgt vom „Most Innovative Gameplay Award“ bei den Steam Awards Anfang Januar. Außerdem gab Embark Studios Anfang dieses Monats bekannt, dass ARC Raiders mittlerweile über 12 Millionen Spieler erreicht hat.

Spieler können sich nun auch das „Sand Raider“-Kostümset sichern.

ARC Raiders wurde seit seiner Veröffentlichung regelmäßig aktualisiert und ist dank seiner actiongeladenen Spielweise, bei der die Spieler entweder auf eigene Faust oder im Team gegen andere Spieler und böse Roboter antreten, nach wie vor ein beliebtes Gesprächsthema. Das „Headwinds“-Update greift den PvP-Aspekt auf, indem es Spielern ab Level 40 die Möglichkeit bietet, alleine gegen Teams anzutreten – dafür erhalten sie am Ende der Runde einen XP-Bonus von +20 %, unabhängig davon, ob sie sich erfolgreich zurückziehen können oder eine Niederlage erleiden.

„Headwinds“ füllt die Karte „Buried City“ zudem mit Vögeln, die alle gierig nach Schätzen suchen und diese in ihren Nestern horten. Raider, die es wagen, sich auf der Suche nach Kleinodien in höhere Lagen zu wagen, werden gewarnt, dass die Vögel nicht nur die Aufmerksamkeit fliegender ARCs auf sich gezogen haben, sondern auch die von weiteren Spielern in der Nähe.

DDoS-Raiders

Sowohl „ARC Raiders“ als auch „The Finals“, der andere Online-Titel von Embark, hatten in letzter Zeit mit Serverproblemen zu kämpfen. Das Studio gab heute auf seinem offiziellen Discord-Kanal bekannt, dass es sich dabei um „umfangreiche, koordinierte DDoS-Angriffe“ handelte.

„Das Einsatzteam hat intensiv an Abhilfemaßnahmen und Lösungen gearbeitet, um das Problem zu beheben, und wir machen gute Fortschritte – doch zum jetzigen Zeitpunkt dauern die Angriffe noch an“, fügte das Studio hinzu.

Ein DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service) geht von mehreren Quellen aus und zielt darauf ab, den Website-Verkehr oder die Servernutzung zu stören. Glücklicherweise sind persönliche Daten sicher, da diese Art von Angriff nicht auf Daten abzielt, sodass ARC Raiders sich keine Sorgen um Datenschutzprobleme machen müssen.

Warum dies gerade Embark Studios widerfährt, ist derzeit noch unklar, da es kürzlich einen DDoS-Angriff auf Steam gab und Von Riot Games Auch die im Oktober 2025 aufgetretenen Störungen blieben aus unbekannten Gründen ungeklärt. Es wurde vermutet, dass dies das Werk von Aisuru war, einem Botnetz, das sich mieten lässt.

Auch der E-Sport von Riot Games war bereits zuvor von DDoS-Angriffen betroffen, darunter Faker und sein T1-Team in „League of Legends“.

Oft werden diese potenziellen Käufern vorgeführt, indem sie dazu genutzt werden, massive Störungen zu verursachen, die wiederum von jemandem genutzt werden könnten, um gezielt gegen ein Konkurrenzunternehmen vorzugehen. Nehmen wir zum Beispiel an, jemand versucht, mit einem Streaming-Dienst zu konkurrieren: Ein Botnetz könnte eingesetzt werden, um diesen Dienst zu überlasten, sodass die Nutzer stattdessen zum ersten Unternehmen wechseln, da dessen Dienst wie beworben funktioniert.

Auch wenn Embark Studios derzeit intensiv daran arbeitet, das Problem zu lösen, ignoriert das Team die berechtigten Kritikpunkte am Spiel und am neuen „Headwinds“-Update keineswegs. „Darüber hinaus arbeitet das Team an einem Hotfix, der einige der Probleme und unbeabsichtigten Änderungen beheben wird, die durch das gestrige Update entstanden sind. Wir hoffen, diesen noch im Laufe des Tages zur Verfügung stellen zu können.“