NVIDIA erweitert sein Modding-Tool für Klassiker-Spiele um ein Logik-System, nachdem die Community innerhalb eines Jahres 50 Mods entwickelt hat

Das RTX Remix-Update führt ein dynamisches Grafiksystem ein, das von Ereignissen im Spiel gesteuert wird

Neue Modding-Plattform ermöglicht visuelle Anpassungen über 900 Einstellungen, ohne dass Zugriff auf den Quellcode erforderlich ist

Die Community hat im Rahmen der Open-Source-Entwicklung über 20 Plugins und Tools beigesteuert

NVIDIA hat am 27. Januar ein RTX Remix-Update veröffentlicht, das ein System zur dynamischen Grafikmodifikation in klassischen PC-Spielen einführt. Das Update ermöglicht es Moddern, visuelle Effekte basierend auf Echtzeit-Spielereignissen in über 165 unterstützten Titeln auszulösen, ohne dass sie Zugriff auf den Quellcode oder die Spiel-Engines benötigen.

Die Plattform richtet sich an ältere PC-Spiele, deren Grafik zwar in die Jahre gekommen ist, die aber nach wie vor mit fesselndem Gameplay und spannenden Handlungselementen überzeugen. RTX Remix nutzt moderne Path-Tracing-Technologie und KI-gestütztes Rendering, um klassische Titel neu zu gestalten und dabei ihre ursprünglichen Spielmechaniken beizubehalten.

Andrew Burnes von NVIDIA erläuterte die Entwicklungsphilosophie hinter dem neuen System. „Bisher war für die Anpassung der Grafik eines Spiels an Echtzeit-Ereignisse im Spiel Zugriff auf den Quellcode oder die Engine erforderlich“, erklärte Burnes in dem Ankündigungsbeitrag. Das Logic-System beseitigt diese technische Hürde und bietet gleichzeitig Zugriff auf 900 verschiedene Remix-Grafikeinstellungen, die Modder dynamisch anpassen können.

RTX Remix Logic ermöglicht bedingte visuelle Effekte

Das Logic-System funktioniert über eine knotenbasierte Benutzeroberfläche, für die keine Programmierkenntnisse erforderlich sind. Modder verknüpfen über die visuelle Benutzeroberfläche Auslöser für Spielereignisse mit grafischen Anpassungen und erstellen so bedingte Effekte, die auf Spieleraktionen, Kamerapositionen, Weltgrenzen, Objektzustände, den Zeitablauf und Tastatureingaben reagieren.

Die Wettereffekte verdeutlichen die praktischen Anwendungsmöglichkeiten des Systems. Frühere Versionen von RTX Remix erzwangen einheitliche Bedingungen für den gesamten Mod, was dazu führte, dass es in Innenräumen schneite, wenn die Effekte global angewendet wurden. Das Logic-System sorgt dafür, dass Wettereffekte nur dann ausgelöst werden, wenn die Position des Spielers als „im Freien“ erkannt wird, wodurch ortsspezifische Umgebungseffekte ermöglicht werden.

NVIDIA präsentierte fortschrittliche Implementierungen, darunter die Aktivierung des Nachtsichtmodus in Verbindung mit dem Waffenzoom, Warnungen vor Gefahren in der Umgebung, wenn sich Gegner außerhalb des Kamerablickfelds nähern, sowie aufwendige Szenen, die traditionelles Modding der Source-Engine mit Remix Logic kombinieren. Eine Demonstration zeigt eine defekte Maschine, die Partikel mit Pfadverfolgung erzeugt, was zu zunehmendem Chaos führt, pulsierende Lichter, die auf instabile Energie hinweisen, sowie eine nukleare Transformationssequenz, die mit der Auflösung der Zombies endet.

Das System unterstützt derzeit über 30 Spielereignisse und lässt sich so erweitern, dass Entwickler aus der Community durch Open-Source-Beiträge weitere Auslöser hinzufügen können. NVIDIA positioniert Logic als eine Lösung, die jede Rendering-Funktion in eine interaktive Experimentierplattform verwandelt, anstatt nur ein statisches Toolkit für Modifikationen zu sein.

Im Jahr 2025 wuchs die RTX Remix-Community: Es wurden über 50 neue Mods veröffentlicht und mehr als 20 von der Community entwickelte Tools durch Open-Source-Beiträge hinzugefügt. Zu den abgeschlossenen Projekten zählen „Unreal RTX“ von mstewart401 und „Left 4 Dead 2 RTX“ vom Nostalgia Drive Team, während „Call of Duty: Black Ops RTX“ und „Clive Barker’s Undying“ weiterhin aktiv entwickelt werden.

NVIDIA verfügt über ein umfangreiches Portfolio an KI-Lösungen für die Spieleentwicklung

NVIDIA ist tätig zahlreiche KI-gestützte Entwicklungstools Neben RTX Remix, das auf verschiedene Aspekte der Spieleentwicklung abzielt, bietet die ACE-Suite Technologien für digitale Menschen, die mithilfe generativer KI dialogfähige NPCs und autonome Charaktere ermöglichen, während NeMo ein Open-Source-Framework für die Entwicklung von Modellen zur Spracherkennung, Text-to-Speech und Sprachverarbeitung bereitstellt.

Riva bietet GPU-beschleunigte Sprach-KI für Echtzeit-Pipelines in Spieleanwendungen. Die Omniverse-Plattform fungiert als modulare Entwicklungsumgebung für 3D-Anwendungen, die auf Universal Scene Description und RTX-Technologie basieren.

Das RTX Kit vereint Technologien für KI-gestütztes Asset-Rendering, Geometrieoptimierung für Path Tracing sowie Werkzeuge zur Erstellung fotorealistischer Charaktere. Diese Systeme zielen darauf ab, technische Arbeitsabläufe zu optimieren und gleichzeitig die kreative Kontrolle über die Endergebnisse zu gewährleisten.

Der Einsatz von KI in der Entwicklung ist nach wie vor ein umstrittenes Thema

Die Debatte in der Branche über den Einsatz von KI in der Spieleentwicklung hat sich nach der Äußerung des CEO von Epic Games verschärft Tim Sweeneys Äußerungen vom November zu den Offenlegungspflichten von Steam in Bezug auf KI. Sweeney argumentierte, dass die Kennzeichnungen ihre Bedeutung verlieren, je weiter sich der Einsatz von KI in den Produktionsabläufen verbreitet, insbesondere bei Titeln mit großem Budget.

Valve führte im Januar 2024 Richtlinien zur Offenlegung von KI-Inhalten ein, wonach Entwickler sowohl vorab mit KI-Tools erstellte Inhalte als auch während des Spiels von KI generierte Inhalte angeben müssen. Die Plattform präzisierte diese Richtlinien im Januar 2026, um die Unterscheidung zwischen Tools zur Steigerung der Arbeitseffizienz und Assets, die in Spielen oder Marketingmaterialien erscheinen, zu verdeutlichen.