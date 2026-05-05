Warframe erscheint nach 13 Jahren des Plattformwechsels endlich für Android

Der kostenlose Shooter erscheint am 18. Februar für Android-Geräte und unterstützt Crossplay

Das „Shadowgrapher“-Update bringt im März den 64. spielbaren Warframe auf allen Plattformen

Die Version für die Nintendo Switch 2 bietet einen Mausmodus und garantiert 60 FPS bei 1080p

Digital Extremes kündigte im Rahmen seines ersten Devstreams des Jahres 2026 die Veröffentlichung von „Warframe“ für Android an und legte den 18. Februar als weltweiten Starttermin fest. Der kostenlose Sci-Fi-Shooter erscheint 13 Jahre nach seinem ursprünglichen PC-Debüt auf Android-Geräten und markiert damit eine weitere Plattformerweiterung für das Spiel, das mittlerweile 85 Millionen registrierte Spieler auf Konsolen und Mobilgeräten zählt.

Kanadische Spieler erhalten ab dem 11. Februar im Rahmen eines Soft-Launchs vorzeitigen Zugang. Dank Cross-Play- und Cross-Save-Funktionen können Android-Nutzer bereits zum Start mit Spielern auf anderen Plattformen zusammen spielen. Megan Everett, Community Director bei Digital Extremes, erläuterte in einer aktuellen Pressemitteilung die Plattformstrategie hinter der Android-Version.

„Mit dem bevorstehenden Start auf Android-Geräten sind wir der Verwirklichung unseres Ziels, Warframe auf jeder Plattform der aktuellen Generation spielbar zu machen, einen Schritt näher gekommen“, sagte sie. „Es war schon immer unser Ziel, Warframe so zugänglich wie möglich zu machen. Unser Spiel hat für jeden etwas zu bieten, und dies ist der nächste große Schritt, um das Warframe-Erlebnis mit neuen Tenno auf der ganzen Welt zu teilen.“

Die Android-Version zielt auf Hardware der Mittelklasse ab

Für „Warframe“ auf Android sind Geräte erforderlich, die mit 64-Bit-Android auf einem ARM64-Prozessor mit Android 12.0 oder höher laufen. Die Mindestanforderung an den Arbeitsspeicher liegt bei 4 GB, wodurch das Spiel eher für Geräte der Mittelklasse und Flaggschiff-Modelle als für preisgünstige Hardware geeignet ist. Spieler, die die Android-Version bis zum 4. März herunterladen und sich anmelden, erhalten die „Cumulus Collection“ als exklusive Belohnung. Die Sammlung umfasst kosmetische Gegenstände für Waffen und Rüstungen sowie Ressourcen-Booster, um den Spielfortschritt in der Anfangsphase zu beschleunigen.

Die Veröffentlichung für Android folgt auf die frühere Erweiterung auf iOS und setzt damit Digital Extremes’ Bemühungen um plattformübergreifende Zugänglichkeit fort. Dank der plattformübergreifenden Speicherung können Spieler zwischen Mobilgeräten, Konsolen und dem PC wechseln, ohne ihren Spielfortschritt oder gekaufte Inhalte zu verlieren.

Warframe erscheint im Laufe des ersten Quartals 2026 als native Version für die Nintendo Switch 2 mit verbesserten Funktionen, die auf die neue Hardware zugeschnitten sind. Die Version enthält einen Mausmodus, der es den Spielern ermöglicht, den rechten Joy-Con zur Menünavigation und zum präzisen Zielen im Kampf zu nutzen. Die Switch-2-Version garantiert eine Leistung von 60 FPS bei einer Auflösung von 1080p sowohl im Handheld- als auch im Dock-Modus. Digital Extremes bestätigte verbesserte Ladezeiten, optimierte Texturen und eine höhere Shader-Qualität im Vergleich zur ursprünglichen Switch-Version.

Der Shadowgrapher stellt einen Warframe zum Thema Tinte vor

Was neue Spielinhalte angeht, erscheint im März auf allen Plattformen das „Shadowgrapher“-Update, das mit Follie den 64. spielbaren Warframe des Spiels einführt. Das Charakterdesign ist von der Ästhetik von Rorschach-Flecken inspiriert und zeichnet sich durch ein unheimliches visuelles Thema aus, das sich deutlich von den bisherigen Charakteren unterscheidet. Das Update enthält einen neuen Spielmodus, der in einem verwunschenen, verlassenen Gemälde spielt. Die Spieler erkunden eine Missionsumgebung, in der Gefahren in der Dunkelheit lauern, und verlassen damit die typischen Sci-Fi-Kampfzonen von Warframe.

Nur ein Beispiel für aktualisierte Charakterdetails, die Digital Extremes kürzlich veröffentlicht hat.

Die grafischen Verbesserungen werden durch zusätzliche Optionen zur Gesichtsanpassung für Operator- und Drifter-Charaktere fortgesetzt. Das Update ermöglicht es Spielern, die den ursprünglichen Story-Inhalt verpasst haben, die Quest „The Old Peace“ nachzuholen. Digital Extremes plant, im Rahmen seines Devstreams im Februar weitere Details zu „Shadowgrapher“ bekannt zu geben. Durch den geplanten Veröffentlichungstermin im März liegt das Update zeitlich zwischen dem Start auf Android und dem Auftritt des Studios auf der PAX East.

Gemeindeveranstaltungen richten sich an ein weltweites Publikum

Digital Extremes veranstaltet am 28. März ein Podiumsgespräch auf der Hauptbühne der PAX East; am 27. März findet in Boston ein TennoVIP-Event für die Community statt. Das TennoVIP-Treffen feiert das 13-jährige Jubiläum von Warframe mit Autogrammstunden, Werbegeschenken und der Möglichkeit, mit den Entwicklern ins Gespräch zu kommen. Die TennoVIP-Tickets für die PAX East gehen am 12. Februar in den Verkauf. Standard-PAX-East-Badges sind weiterhin über die offizielle Veranstaltungswebsite für Teilnehmer erhältlich, die sowohl am Podiumsgespräch als auch am Community-Event teilnehmen möchten.

Am 1. Mai findet in São Paulo das erste TennoVIP-Community-Treffen in Brasilien statt. Tickets für die Veranstaltung in Brasilien sind ab dem 2. April erhältlich, womit Digital Extremes seine internationale Präsenz über die Veranstaltungsorte in Nordamerika hinaus ausweitet.

Die TennoCon kehrt am 10. und 11. Juli 2026 nach London, Ontario, zurück. Im Rahmen des jährlichen Events findet das TennoConcert statt, das mehr als ein Jahrzehnt Warframe-Musik im Laufe der Entwicklungsgeschichte der Spielereihe würdigt. Der Ticketverkauf beginnt am 27. Februar über die offizielle Veranstaltungswebsite.

Der „Warframe-Jahresrückblick 2025“ wurde parallel zum Devstream veröffentlicht und bietet den Spielern personalisierte Statistiken sowie eine Zusammenfassung ihrer Erfolge aus dem vergangenen Jahr. Diese Rückblick-Funktion erfasst den individuellen Spielfortschritt und die Spielgewohnheiten der einzelnen Spieler im Laufe des Jahres 2025.