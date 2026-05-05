Schwerter und Schrotflinten überall: Die Entwickler von „Titanfall“ veröffentlichen den neuen Free-to-Play-Shooter „Highguard“

„Highguard“ startet heute (26. Januar, 10 Uhr PT) als Free-to-Play-Titel für den PC; die Versionen für Xbox und PS5 folgen später.

Der PvP-Raid-Shooter, der von ehemaligen Entwicklern von „Apex“, „Titanfall“ und „CoD“ bei Wildlight entwickelt wurde, verbindet Schwerter, Schrotflinten und Magie.

Eine Markteinführung im „Shadowdrop“-Stil mit minimalem Marketingaufwand, bei der auf Innovation gesetzt wird, die aber das Risiko birgt, schon bei der Markteinführung zu scheitern.

„Highguard“ ist ein PvP-Raid-Shooter, der von Entwicklern entwickelt wurde, die bereits an „Apex Legends“, „Titanfall“ und „Call of Duty“ mitgearbeitet haben. Das Spiel startet heute (26. Januar 2026) um 10 Uhr PT als Free-to-Play-Titel auf PC, Xbox Series X/S und PS5.

„Highguard“ ist der Debüt-Titel und das erste eigene Spiel von Wildlight Entertainment, an dem in den letzten Jahren unter strengster Geheimhaltung gearbeitet wurde. Nach der großen Enthüllung bei den Game Awards im Dezember letzten Jahres sind die Erwartungen (und die Skepsis) nun groß, was das Studio als „eine neue Art von Shooter“ verspricht.

Der untenstehende Trailer bildete den Abschluss der Game Awards-Show, doch da Wildlight keine weiteren Informationen zum Spiel preisgab, spekulierten einige Spieler, ob „Highguard“ schon bei der Veröffentlichung zum Flop werden würde. Stattdessen hat sich Wildlight in einem kuriosen Marketing-Schachzug dazu entschlossen, jegliche richtige Werbung zurückzustellen, bis das Spiel tatsächlich erscheint; eine ausführliche Präsentation soll um 10 Uhr PT auf YouTube erscheinen.

Neuer Name, altes Blut

Wildlight Entertainment mag zwar nur ein weiteres neues Studio sein, das scheinbar aus dem Nichts in den AAA-Bereich vordringt, doch in der Spieleindustrie sind im letzten Jahr zahlreiche solcher „Indie-Titel mit großem Budget“ aufgetaucht. Da immer mehr Studios und Publisher Mitarbeiter entlassen… es kommt immer häufiger vor, dass betroffene Entwickler sich zusammenschließen und neue Unternehmen gründen; bei Wildlight sind viele ehemalige Mitarbeiter von Respawn Entertainment dabei.

Respawn ist das Hauptstudio hinter „Apex Legends“ und den „Titanfall“-Spielen und wurde von den ehemaligen Leitern von Infinity Ward (und den Schöpfern von „Call of Duty“), Jason West und dem verstorbenen Vince Zampella, gegründet. Respawn besteht zwar weiterhin, doch seine Muttergesellschaft EA hat vor einigen Jahren damit begonnen, im Studio mehrere Entlassungsrunden durchzuführen, wobei die jüngste Entlassungswelle im April 2025 stattfand.

Wildlight wurde im Februar 2023 gegründet und zählt mittlerweile mehrere ehemalige Entwickler von „Apex Legends“, „Titanfall“, verschiedenen „Call of Duty“-Spielen, „Star Wars Jedi: Fallen Order“ und sogar Der eingestellte Shooter „Concord“.

Obwohl Concord mit einem umfassenden Entwicklungsplan an den Start ging, wurde das Projekt bereits zwei Wochen nach seiner Veröffentlichung am 6. September 2024 eingestellt.

Nach der Enthüllung von Highguard bei den Game Awards haben Gamer diesen unglückseligen 5v5-Live-Service-FPS schnell ins Gespräch gebracht – zum einen aufgrund des Aussehens von Highguard, zum anderen aber auch wegen des seltsamen Schweigens von Wildlight zu diesem Spiel, das viele als Vorbote eines Scheiterns gewertet haben; Selbst auf der Steam-Seite und der offiziellen Website gibt es keine konkreten Informationen, abgesehen von der allgemeinen Idee, dass Spieler in die Rolle eines „Warden“ schlüpfen, der auf einem mythischen Kontinent kämpft:

„Dort werden sie gegen rivalisierende Warden-Teams um den Besitz des Shieldbreakers kämpfen und anschließend in die feindliche Basis eindringen und diese zerstören, um sich in diesem völlig neuartigen Shooter-Spiel Territorium zu sichern.“

Raus aus dem Schatten und rein ins Licht

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Wildlight einen ähnlichen Veröffentlichungs-Trick wie Apex Legends versucht. Dieses Spiel wurde im Februar 2019 ohne Vorwarnung von Respawn und EA veröffentlicht, wobei Gaming-Streamer und Influencer bereits darauf vorbereitet waren, das Spiel vom Moment seiner Enthüllung an zu präsentieren.

Das Risiko hat sich in diesem Fall ausgezahlt, denn bis November desselben Jahres hatte das Spiel bereits 70 Millionen Spieler erreicht.

„Apex Legends“ war technisch gesehen der erste große „Shadowdrop“ – ein neuer Begriff, der sich auf Spiele bezieht, die ohne oder mit nur sehr kurzer Vorankündigung veröffentlicht werden; die Remaster-Version von „The Elder Scrolls IV: Oblivion“ ist eines der bekanntesten Beispiele dafür, ein aktuelleres Beispiel wäre Totales Chaos, ein mittlerweile eigenständiger Titel, der auf einem Mod für „Doom II“ basiert.

Heute im Laufe des Tages wird jeder genau erfahren, was „Highguard“ den Spielern neben groß angelegten Sci-Fi-/Fantasy-PvP-Kämpfen mit Schwertern, Schrotflinten und Magie noch zu bieten hat: Wildlight Entertainment wird um 10 Uhr PT im folgenden Video alle Details enthüllen.

Unterdessen haben die optimistischeren Spieler angesichts der zurückhaltenden Werbung von Highguard den umgekehrten Weg eingeschlagen und bezeichnen das Spiel bereits als potenziellen ARC Raiders Ein echter Knaller. Ob „Highguard“ dem äußerst erfolgreichen Spiel von Embark Studio die Krone unter den Online-Shootern entreißen kann oder ob es in die Falle aller anderen PvP-Raid-Shooter tappt, indem es keine Neuerungen bietet oder überteuerte Kosmetikartikel anbietet, wird sich bald zeigen.