Die besten Websites zum Einkaufen Valorant-Punkteonline sindEibe, Sofort-SpieleundKinguin, aber welche für Sie die richtige ist, hängt von Ihrer Region, Ihrer bevorzugten Zahlungsmethode und davon ab, wie viel Sie im Vergleich zum offiziellen Preis sparen möchten Aufruhrgroße.

Valorant-Punkte (VP) sindBewertungdie Spielwährung, mit der man Waffen-Skins, Agentenverträge, den Battle Pass und Kosmetik-Pakete freischalten kann. Alle in diesem Artikel behandelten Plattformen verkaufen offizielle Aufruhr Punkte-Gutscheine, die über die Website von Riot Games eingelöst werden und durchweg keinerlei Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen bergen.

In diesem Leitfaden werden die 10 besten Websites zum Kauf bewertet Valorant-Punkte im Internet hinsichtlich Preis, Liefergeschwindigkeit und Käuferschutz. Alle Preise wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung überprüft und können sich ändern. Bitte überprüfen Sie diese daher vor dem Kauf direkt auf der jeweiligen Plattform.

Unsere Top-Empfehlungen für die besten Einkaufsseiten Valorant-Punkte Online

Hier ist eine kurze Übersicht über die besten Websites zum Einkaufen Valorant-Punkte online und was die einzelnen am besten können:

Eibe– Bester GesamteindruckValorant-Punkte (VP) Website Sofort-Spiele – Die am besten geprüfte Rabattplattform für Valorant-Punkte (VP) Kinguin – Bester P2P-Marktplatz für AufruhrGeschenkgutscheine Gamivo– Bestes Preis-Leistungs-VerhältnisValorant-Punkte (VP) eCard-Option Schlagen oder zuschlagen – Die besten Karten zum Nennwert ohne böse Überraschungen CoinGate – Ideal für Kryptowährungskäufer (kein Risiko durch Nutzungsbedingungen) Bitrefill – Die beste Krypto-Option für das Lightning Network Eldorado.gg – Der beste Marktplatz für Geschenkkarten G2G.com – Der beste Treuhand-Marktplatz SEAGM – Ideal für Käufer aus dem asiatisch-pazifischen Raum und Karten für mehrere Regionen

Die Preisangaben in diesem Leitfaden beziehen sich auf 1.000 VP als Richtwert für alle Plattformen. Alle Preise entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern – bitte überprüfen Sie diese vor dem Kauf immer direkt auf der jeweiligen Website.

Die besten Websites zum Einkaufen Valorant-Punkte Online

Jede der folgenden Bewertungen beginnt mit der Lieferart, denn das ist der wichtigste Faktor bei der Auswahl der besten Einkaufsseiten Valorant-Punkte online. Jeder Anbieter wird hinsichtlich Preis, Liefergeschwindigkeit, Käuferschutz und wichtiger Hinweise bewertet, die Sie vor dem Kauf kennen sollten.

Bei der Suche nach dem Die besten Websites zum Kaufen Valorant-Punkte onlineSie sollten Plattformen den Vorzug geben, die verifizierte Geschenkkarten anbieten, um sicherzustellen, dass Ihr Konto weiterhin einen guten Status behält.

1. Eibe [Die beste Website für Valorant-Punkte (VP)]

Lieferart E-Card (Valorant/Riot Points-Gutscheincode, einzulösen unter account.riotgames.com) ToS Risk NULL – Eneba greift niemals auf dein Riot-Konto zu Startpreis Ab ca. 9,68 $ bis 10,18 $ für 1.000 VP (an der Kasse fällt eine Servicegebühr an) Lieferzeit ~Sofort (automatisch) Käuferschutz Ja – Rückbuchungen über PayPal und Kredit-/Debitkarte sind möglich

Eibe nutzt den Versand von E-Cards – Sie kaufen eine Aufruhr Kaufen Sie eine Points-Geschenkkarte und Sie erhalten den Code innerhalb von 1–2 Minuten per E-Mail. Sie lösen ihn selbst unter account.riotgames.com ein, und Eibe greift niemals auf deine AufruhrKonto. AlsEibe„eigene Plattform, die wettbewerbsfähige Preise mit PayPal Sicherheit und Kundensupport rund um die Uhr – damit ist diese Seite die erste Wahl unter den besten Anbietern Valorant-Punkte online. Eibe wird regelmäßig zu den Die besten Websites zum Kaufen Valorant-Punkte online aufgrund seiner Zuverlässigkeit.

EibeAktienValorant-Punkte Geschenkkarten in verschiedenen Wertstufen und für verschiedene Regionen, alles wird in Form von Codes bereitgestellt und nicht als direkte Aufladung. Als Zahlungsmittel werden Kredit- und Debitkarten akzeptiert, PayPal, sowie Kryptowährung; die Codes stammen von verifizierten Verkäufern, die von Eibe. Der Käuferschutz umfasst PayPal Chargeback Plus Eibedas rund um die Uhr verfügbare Support-Team. Aufruhr Geschenkkarten, die unter account.riotgames.com eingelöst werden, gelten für Aufruhr„das Spiel-Ökosystem auf dem Konto der richtigen Region.“

Sie klicken auf „Kaufen“, schließen die Zahlung ab und erhalten ein Aufruhr Punkte Du erhältst den Gutscheincode innerhalb von 1–2 Minuten per E-Mail. Gehe auf account.riotgames.com und gib den Code dort selbst ein. Aufruhr bearbeitet die Rücknahme und schreibt die Beträge gut Valorant-Punkte (VP) auf Ihr Konto und Eibe greift niemals auf deine Aufruhr Konto jederzeit. Für Spieler, die ihre VP Ausgaben, überprüfen Sie die BewertungLeitfaden für Skins um herauszufinden, welche Kosmetikprodukte man sich zuerst zulegen sollte.

Eibe Die Preise liegen in der Regel 5–15 % unter dem offiziellen Preis Aufruhr Shop – was ihn zu einer der besten Adressen für den Kauf macht Valorant-Punkte online ohne jegliches Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen. Für alle, die auf der Suche nach dem Die besten Websites zum Kaufen Valorant-Punkte online… dieser Rabatt ist ein großer Anreiz. Die Codes sind regionsspezifisch; bitte vergewissern Sie sich, dass die Karte mit Ihrer Aufruhr Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf die Region Ihres Kontos. Der Support ist rund um die Uhr per Live-Chat und E-Mail erreichbar.

Vorteile Nachteile ✅ Wettbewerbsfähige Preise, 5–15 % unter dem offiziellen Preis ✅ Live-Chat-Support rund um die Uhr ✅PayPal und Kreditkartenschutz ✅Sofortige automatische Zustellung ❌ An der Kasse fällt eine Servicegebühr an ❌ Regionsspezifische Codes ❌ Modell des Graumarkt-Verkäufers

★ Die beste Plattform für Valorant-Punkte (VP) Eibe Bei Eneba einkaufen

2. Sofort-Spiele [Die am besten bewertete Rabattplattform für Valorant-Punkte (VP)]

Lieferart E-Card (Gutscheincode für Valorant/Riot Points – wird im Dashboard des Instant Gaming-Kontos und per E-Mail zugestellt) ToS Risk ZERO – Instant Gaming greift niemals auf dein Riot-Konto zu Startpreis ~10,52 $ für 1.000 VP (EU-Region; bitte die aktuelle Verfügbarkeit prüfen) Lieferzeit Sofort (automatisch – der Code wird sofort im Konto-Dashboard angezeigt) Käuferschutz Ja – Rückbuchungen bei PayPal und Kredit-/Debitkarten

Sofort-Spiele nutzt den Versand von E-Cards; Sie kaufen einAufruhr Punkte-Geschenkkarte und der Code erscheint sofort in Ihrem Sofort-Spiele im Konto-Dashboard und per E-Mail. Mit einer Bewertung von 4,7/5 Trustpilot Mit einer Bewertung auf Basis von über 800.000 Bewertungen und einem geprüften Angebotsmodell anstelle von P2P-Angeboten sticht die Seite unter den besten Websites zum Online-Kauf von Valorant-Punkten für Käufer hervor, die Wert auf sichere Transaktionen legen. Tatsächlich ist sie eine der Die besten Websites, um Valorant-Punkte online zu kaufen für sicherheitsbewusste Gamer.

Sofort-SpieleAktienAufruhr Punkte-Gutscheine für regionale Artikel in der EU und den USA, gültig für Bewertungund andereAufruhr Spiele auf dem Konto der richtigen Region. Als Zahlungsmittel werden Kredit- und Debitkarten akzeptiert sowie PayPal; die Lieferung erfolgt vollautomatisch. Die Plattform wurde um das Jahr 2015 gegründet und ist in Dubai sowie im Vereinigten Königreich registriert; sie beschafft und prüft ihr Sortiment selbst direkt; bei wem du kaufst Sofort-Spiele selbst, nicht irgendein beliebiger Drittanbieter.

Sie schließen die Zahlung auf instant-gaming.com ab, und die Aufruhr Der Code für die Punkte-Geschenkkarte wird sofort in Ihrem Konto-Dashboard unter „Meine Aktivierungen“ angezeigt und wird an Ihre registrierte E-Mail-Adresse gesendet1. Gehen Sie auf account.riotgames.com oder öffnen Sie die Bewertung Kunde, geben Sie den Code ein und VP wird sofort gutgeschrieben.

Die Preise liegen 5–10 % unter dem offiziellen Preis Aufruhr Shop; wettbewerbsfähig, bietet jedoch nicht den größten Rabatt auf dieser Liste der besten Websites zum Online-Kauf von Valorant-Punkten. Nutzer vergleichen oft die Die besten Websites, um Valorant-Punkte online zu kaufen um solche Angebote zu finden. Vergewissern Sie sich immer, dass die Kartenregion mit Ihrer übereinstimmt Aufruhr Region des Kontos vor dem Kauf; eine EU-Karte funktioniert nicht bei einem US-Konto. Um den Code nach dem Kauf abzurufen, ist eine Registrierung erforderlich.

Vorteile Nachteile ✅ 4,7/5 auf Trustpilot bei über 813.000 Bewertungen ✅ Geprüfter Bestand, kein P2P ✅ PayPal und Kreditkartenschutz ✅ Sofortige automatische Zustellung ❌ Zum Abrufen des Codes ist eine Registrierung erforderlich ❌ Auf die EU ausgerichtet – regionale Kompatibilität prüfen ❌ Nicht der größte Rabatt auf der Liste

★ Die beste und bewährte Rabattplattform für Valorant-Punkte Sofort-Spiele Bei Instant Gaming einkaufen

3. Kinguin [Der beste P2P-Marktplatz für Valorant-Gutscheine]

Lieferart E-Card (P2P – privater Verkäufer stellt einen Code für eine Valorant-/Riot-Points-Geschenkkarte zur Verfügung) ToS Risk NIEDRIG (die Codequalität variiert je nach Verkäufer; Käuferschutz empfohlen) / HOCH bei direkter Aufladung (Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen von Riot) Startpreis Ab ca. 8,69–9,87 $ für 1.000 Stück Valorant-Punkte Lieferzeit Sofort bis zu 15 Minuten (abhängig vom Verkäufer) Käuferschutz Ja – NUR mit dem Zusatzmodul „Käuferschutz“

Kinguin nutzt die Zustellung von E-Cards über ein Peer-to-Peer-Modell; Einzelverkäufer bieten Aufruhr Codes für Punkte-Geschenkkarten nach dem Kauf. Du löst ihn selbst unter account.riotgames.com ein, und Kinguin greift niemals auf deine Aufruhr Konto. Bei ca. 8,69 $ für 1.000 VP… es ist der günstigste Preis für E-Cards unter den besten Anbietern Valorant-Punkte online, sofern das Zusatzmodul „Käuferschutz“ bei jeder Bestellung aktiviert ist. Damit ist es ein Anwärter auf den Die besten Websites zum Kaufen Valorant-Punkte onlineTitel.

KinguinAktienBewertung Points-Geschenkkarten in verschiedenen Wertstufen mit über 17 Millionen Nutzern, über 40.000 aktiven Verkäufern und einer Bewertung von 4,6/5 Trustpilot Bewertung. Als Zahlungsmittel werden Kredit- und Debitkarten akzeptiert, PayPal, und Kryptowährung; Die Lieferzeit beträgt je nach Verkäufer zwischen sofort und 15 Minuten. Berücksichtigen Sie die Zusatzgebühr für den Käuferschutz bei Ihrem Preisvergleich, bevor Sie davon ausgehen, dass Kinguin ist preislich jedem Mitbewerber überlegen.

Sie erhalten eineAufruhr Gutscheincode für Punkte von einer Privatperson Kinguin Verkäufer, entweder sofort oder innerhalb von 15 Minuten. Sie geben den Code unter account.riotgames.com ein. Sollte er ungültig sein, können Sie über das Zusatzmodul „Käuferschutz“ einen Streitfall einleiten, um einen Ersatz oder eine Rückerstattung zu erhalten.

Ohne das Add-on sind die Möglichkeiten zur Streitbeilegung äußerst begrenzt. Verwenden Sie immer Filter für Verkäuferbewertungen; Verkäufer mit guten Bewertungen und einer umfangreichen Transaktionshistorie sind die sicherste Wahl unter den besten Websites zum Einkaufen Valorant-Punkte online über P2P. Viele erfahrene Spieler empfehlen Kinguin, wenn es um das Die besten Websites zum Kaufen Valorant-Punkte online.

Vorteile Nachteile ✅ Niedrigster Preis für E-Cards auf dieser Liste (~8,69 $) ✅ Über 17 Millionen Nutzer, große Auswahl ✅ Kryptowährungszahlungen werden akzeptiert ✅ PayPal sowie Kreditkarten ❌ Der Käuferschutz ist eine kostenpflichtige Zusatzoption ❌ Die Codequalität variiert je nach Anbieter ❌ Nicht immer sofortige Lieferung ❌ Eingeschränkte Regressansprüche ohne Zusatzoption

★ Die beste P2P-Plattform für Valorant-Gutscheine Kinguin Bei Kinguin einkaufen

4. Gamivo [Die günstigste Option für eine Valorant-Punkte (VP)-eCard]

Lieferart E-Card (Gutscheincode für Valorant/Riot Points) ToS Risk ZERO – Code auf der offiziellen Riot-Website eingelöst Startpreis Ab ca. 9,83 $ (oder ca. 7,38 $ mit dem Gamivo SMART-Abonnement) Lieferzeit ~1–2 Minuten (automatisch) Käuferschutz Ja – Rückbuchungen bei PayPal und Kredit-/Debitkarten

Gamivo nutzt den Versand von E-Cards; Sie erhalten eine Aufruhr Du erhältst den Code für die Points-Geschenkkarte innerhalb von 1–2 Minuten per E-Mail. Löse ihn selbst unter account.riotgames.com ein und Gamivo greift niemals auf deine Aufruhr Konto. Mit rund 5 Millionen Kunden und dem größten automatisierten Rabatt auf E-Cards auf den besten Einkaufsseiten Valorant-Punkte Online-Liste – es ist die beste preisgünstige Wahl für Käufer, denen Sparen ohne Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen am wichtigsten ist. Gamivo gehört definitiv zu den Die besten Websites zum Kaufen Valorant-Punkte online für alle, die ein knappes Budget haben.

GamivoAktienAufruhr Punkte-Gutscheine in verschiedenen Wertstufen, gültig für Bewertungund andereAufruhr Spiele. Als Zahlungsmittel werden Kredit- und Debitkarten akzeptiert, PayPalsowie Kryptowährungen mit vollautomatischer Lieferung innerhalb von 1–2 Minuten. Die Plattform verfügt über mehr als 1.000 verifizierte Anbieter und wurde 2017 gegründet. Achten Sie darauf, dass das SMART-Abonnement beim Bezahlen automatisch hinzugefügt wird; deaktivieren Sie es manuell, um eine wiederkehrende monatliche Gebühr zu vermeiden. Bei aktivem Abonnement sinkt der Preis auf ca. 7,38 $ für 1.000 VP.

Sie erhalten eineAufruhr Der Code für die Punkte-Geschenkkarte wird innerhalb von 1–2 Minuten zugestellt. Geh auf account.riotgames.com und gib den Code selbst ein. Gamivo greift niemals auf deine AufruhrKonto.

Manche Codes sind möglicherweise regionsspezifisch; bitte erkundigen Sie sich daher vor dem Kauf.. Gamivo ist weniger bekannt als Sofort-Spiele, was für Erstkäufer vielleicht von Bedeutung ist, aber die Seite zählt durchweg zu den besten Anbietern Valorant-Punkte online für preisbewusste Einkäufe. Es ist nach wie vor eines der Die besten Websites zum Kaufen Valorant-Punkte onlineim Jahr 2026.

Vorteile Nachteile ✅ Bester Preis für automatisierte E-Cards ohne P2P-Risiko ✅ Kryptowährungszahlungen werden akzeptiert ✅ Automatische Zustellung innerhalb von 1–2 Minuten ✅ PayPal und Kreditkartenschutz ❌ SMART-Abonnement wird beim Bezahlen automatisch hinzugefügt ❌ Weniger etabliert als die Konkurrenz ❌ Regionsspezifische Codes möglich

★ Die beste Plattform für günstige Valorant-Punkte (VP)-eCards Gamivo Bei Gamivo einkaufen

5. Schlagen oder zuschlagen [Die besten Karten zum Nennwert ohne Überraschungen]

Lieferart E-Card (Valorant/Riot Points-Gutscheincode – Nennwert) ToS Risk ZERO – Code auf der offiziellen Riot-Website eingelöst Startpreis Ab ca. 10,00 $ für 1.000 VP Lieferzeit Sofort (automatisiert) Käuferschutz Ja – Rückbuchung bei Kredit-/Debitkarten

Schlagen oder zuschlagen bietet den Versand von E-Cards zu einem Preis nahe dem Nennwert an; Sie erhalten eine Aufruhr Löse den Code für die Punkte-Geschenkkarte sofort unter account.riotgames.com ein und Schlagen oder zuschlagen greift niemals auf deine Aufruhr Konto. Das reibungsloseste Einkaufserlebnis auf den besten Websites zum Einkaufen Valorant-PunkteOnline-Liste: Transparente Preise, sofortige Lieferung, keine versteckten Gebühren und keine Kontoanmeldung erforderlich bei Schlagen oder zuschlagen selbst. Der Einfachheit halber ist es eines der Die besten Websites zum Kaufen Valorant-Punkte online.

Schlagen oder zuschlagenAktienAufruhr Punkte Geschenkkarten in verschiedenen Nennwerten und für verschiedene Regionen mit vollautomatischer Sofortzustellung. Die Zahlung erfolgt per Kredit- oder Debitkarte, ohne Mindestbestellwert und ohne böse Überraschungen im letzten Schritt. Für Spieler, die Bewertung auf verschiedenen Geräten, die Anleitung zu is Bewertungplattformübergreifend sollte man vor der Einlösung lesen.

Sie schließen die Zahlung ab und erhalten eine Aufruhr Punkte-Gutscheincode sofort. Gib es unter account.riotgames.com ein. Schlagen oder zuschlagen greift niemals auf deine AufruhrKonto.

Die Einsparungen sind im Vergleich zu den offiziellen Zahlen minimal Aufruhrgroß;Schlagen oder zuschlagen Preise nahe dem Nennwert, was es ideal für Käufer macht, denen Einfachheit wichtiger ist als maximale Rabatte. Vergewissern Sie sich stets, dass die regionale Verfügbarkeit der Karte mit Ihrer Aufruhr vor dem Kauf die Region des Kontos. Aus diesem Grund zählt sie zu den besten Websites für den Kauf Valorant-Punkte online für unkomplizierte Transaktionen. Es ist wirklich ein heißer Anwärter auf den Die besten Websites zum Kaufen Valorant-Punkte online.

Vorteile Nachteile ✅ Sofortige automatische Zustellung ✅ Transparenter Bezahlvorgang, keine versteckten Gebühren ✅ VonSchlagen oder zuschlagen Konto erforderlich ✅ Mehrere Regionen verfügbar ❌ Geringerer Rabatt als im offiziellen Shop ❌ Weniger Zahlungsmöglichkeiten

★ Die unkomplizierteste Plattform für Valorant-Punkte (VP) Schlagen oder zuschlagen Bei Dundle einkaufen

6. CoinGate [Ideal für Kryptowährungskäufer (kein Risiko durch Nutzungsbedingungen)]

Lieferart E-Card (Gutscheincode für Valorant-Punkte – Zahlung nur per Kryptowährung) ToS Risk ZERO – Code auf der offiziellen Riot-Website eingelöst Startpreis Ab ca. 10,00 $ für 1.000 VP Lieferzeit Sofort (automatisiert) Käuferschutz NEIN – Bei Zahlungen mit Kryptowährungen gibt es keinen Rückbuchungsmechanismus

CoinGate nutzt den Versand von E-Cards, der mit Kryptowährung bezahlt wird; Sie erhalten eine Aufruhr Löse den Code für die Punkte-Geschenkkarte sofort unter account.riotgames.com ein und CoinGate greift niemals auf deine Aufruhr Konto. Als einzige große E-Card-Plattform, die ein Null-Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen mit einem vollständig anonymen Kauf über mehr als 200 Kryptowährungen verbindet, Es gehört zu den besten Websites für den Kauf Valorant-Punkte online für Krypto-Nutzer; keine Zahlungskarte, keine Identitätsprüfung erforderlich. Es gehört zu den Die besten Websites zum Kaufen Valorant-Punkte onlinezum Datenschutz.

CoinGateakzeptiertBitcoin, Ethereum, Lightning Network, Litecoinsowie über 200 weitere Kryptowährungen mit sofortiger automatischer Auszahlung. Sitz in Litauen, keine Kontoregistrierung erforderlich. Das Risiko einer Rückbuchung ist eine zwingende Voraussetzung vor jedem Kauf – Fahren Sie nur fort, wenn Sie sich mit unwiderruflichen Transaktionen vollkommen wohlfühlen.

Sie wählen den Nennwert aus, bezahlen mit Kryptowährung und erhalten die Aufruhr Du erhältst den Code für die Punkte-Geschenkkarte sofort. Gib ihn unter account.riotgames.com ein. CoinGate greift niemals auf deine AufruhrKonto.

CoinGate akzeptiert ausschließlich Kryptowährung, und Transaktionen sind unwiderruflich und können nicht rückgängig gemacht werden, falls der Code fehlschlägt. Der Preis liegt nahe am Nennwert (~10,00 $ für 1.000 VP), sodass der Preis auf den besten Einkaufsseiten Valorant-Punkte Hier geht es um Anonymität und die Sicherheit von E-Cards, nicht um einen Rabatt.

Vorteile Nachteile ✅ Über 200 Kryptowährungen werden akzeptiert ✅ Vollständige Anonymität beim Kauf ✅ Keine Identitätsprüfung und kein Konto erforderlich ✅ Kein Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen dank eCard ❌ Kein Schutz vor Rückbuchungen ❌ Preise nahe dem Nennwert ❌ Nur Kryptowährungen

★ Die beste Krypto-Option für Valorant-Punkte (VP) (kein Risiko durch Nutzungsbedingungen) CoinGate Bei CoinGate einkaufen

7. Bitrefill [Die beste Krypto-Option für das Lightning Network]

Lieferart E-Card (Valorant/Riot Points-Gutscheincode – Kryptowährung) ToS Risk ZERO – Code auf der offiziellen Riot-Website eingelöst Startpreis Ab ca. 10,00 $ für 1.000 VP Lieferzeit Sofort (automatisiert) Käuferschutz NEIN – Bei Zahlungen mit Kryptowährungen gibt es keine Rückbuchungen

Bitrefill nutzt den Versand von E-Cards, der mit Kryptowährung bezahlt wird – Sie erhalten eine Aufruhr Löse den Code für die Punkte-Geschenkkarte sofort unter account.riotgames.com ein und Bitrefill greift niemals auf deine AufruhrKonto.Gegründet im Jahr 2014 und eine der ersten Plattformen für Krypto-Geschenkkarten überhaupt… es ist die beste Wahl im Lightning Network unter den besten Websites zum Kauf Valorant-Punkte online für Krypto-Nutzer, die extrem niedrige Transaktionsgebühren wünschen.

BitrefillakzeptiertBitcoin (einschließlich Lightning Network), Ethereum, LitecoinundUSDT, mit sofortiger automatischer Lieferung in über 170 Länder. Keine Registrierung erforderlich. Es gilt dieselbe eindringliche Warnung wie bei CoinGate: Alle Kryptowährungstransaktionen sind unwiderruflich und es gibt keinen Rückbuchungsmechanismus, falls bei einem Code ein Problem auftritt.

Sie wählen den Nennwert aus und bezahlen mit Bitcoin oder eine andere Kryptowährung und erhalten Sie den Code sofort. Gib es unter account.riotgames.com ein. Bitrefill greift niemals auf deine AufruhrKonto.

Die Preise liegen nahe am Nennwert – die besten Kaufmöglichkeiten Valorant-Punkte Hier geht es um die Zahlungsmethode, nicht um den Rabatt. Bei Krypto-Websites, Bitrefill übertrifft das Lightning Network in Bezug auf Unterstützung und Länderabdeckung; CoinGate gewinnt bei der Münzauswahl.

Vorteile Nachteile ✅ Unterstützung für das Lightning Network ✅ In über 170 Ländern verfügbar ✅ Eine der ältesten Plattformen für Krypto-Geschenkkarten ✅ Kein Konto erforderlich ❌ Kein Schutz vor Rückbuchungen ❌ Nur Kryptowährungen ❌ Preise nahe dem Nennwert

★ Die beste Krypto-Option für das Lightning Network Bitrefill Bei Bitrefill einkaufen

8. Eldorado.gg [Der beste Marktplatz für Geschenkkarten]

Lieferart Gemischt – Gutscheincodes (KEIN Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen) / Direkte Aufladung (HOHES Risiko – gemeinsame Nutzung des Kontos) ToS Risk „NULL“ für Gutscheinangebote / „HOCH“ für direkte Aufladung (Verstoß gegen Abschnitt 2.2 der Nutzungsbedingungen von Riot) Startpreis ~9,44 $ für 1.000 VP (Gutscheinangebot) Lieferzeit Sofort bis 17–20 Minuten für Geschenkkarten / 15 Minuten bis 2 Stunden für Direkt-Aufladungen Käuferschutz Ja – Das Streitbeilegungs- und Treuhandsystem von Eldorado.gg

Eldorado.gg ist ein Marktplatz, auf dem Verkäufer ihre Angebote einstellen Valorant-Punkte (VP) über Geschenkkartencodes (KEIN Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen) oder direkte Aufladung (HOHES Risiko: erfordert die Weitergabe von Zugangsdaten, was einen Verstoß gegen Aufruhr(„Nutzungsbedingungen“).Die Filterfunktion für Geschenkkarten-Angebote ist das, was Eldorado.gg eine gute Wahl unter den besten Websites zum Kauf Valorant-Punkte online. Direkte Aufladungsangebote verstoßen gegen Aufruhr„Nutzungsbedingungen, Abschnitt 2.2, und unterliegen einem dokumentierten Risiko der Sperrung, unter anderem gemäß AufruhrDie Richtlinie zu Strafmaßnahmen von 2026.

Eldorado.gg ist seit 2014 ein etablierter Marktplatz. Als Zahlungsmittel werden Kredit- und Debitkarten akzeptiert, PayPal, und Kryptowährung; Der Käuferschutz gilt Eldorado.gg„s internes Streitbeilegungs- und Treuhandsystem. Die Angebote für Geschenkkarten umfassen Standardbeträge von Drittanbietern.

Gutscheinangebote: Sie erhalten einen Aufruhr Gib den Code der Points-Geschenkkarte vom Verkäufer unter account.riotgames.com ein und Eldorado.gg greift niemals auf deine AufruhrKonto –ZERO ToS-Risiko. Direkte Aufladungsangebote: Der Verkäufer greift auf Ihr AufruhrKonto hinzufügenVP/RP direkt, unter Verletzung Aufruhr„Nutzungsbedingungen und die Gefahr einer Kontosperrung.“

Für „Direct Top-Up“-Angebote müssen Sie Ihre Aufruhr Anmeldedaten; das Risiko einer Kontosperrung ist dokumentiert. Zu den besten Websites zum Kauf gehören Valorant-Punkte online, Eldorado.gg ist nur sicher, wenn jedes Mal die Option „Geschenkkarten“ ausgewählt wird. Der Support erfolgt über ein Ticket-System mit unterschiedlichen Antwortzeiten.

Vorteile Nachteile ✅ Günstige Preise für Geschenkkarten (~9,44 $) ✅ Eldorado.gg Streitbeilegung und Treuhandservice ✅ PayPal und Kryptowährungen werden akzeptiert ✅ Etablierter Marktplatz seit 2014 ❌ Angebote für direkte Aufladungen bergen ein HOHES Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen ❌ Nicht immer automatische Zustellung ❌ Support über Tickets

★ Der beste Marktplatz für Geschenkkarten Eldorado.gg Bei Eldorado.gg einkaufen

Lieferart Es sind hauptsächlich Angebote für Direkt-Aufladungen und Geschenkkarten verfügbar (KEIN Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen) ToS Risk „HIGH“ für direkte Aufladungen (Verstoß gegen Abschnitt 2.2 der Riot-Nutzungsbedingungen) / „ZERO“ für Angebote von Geschenkkarten Startpreis ~9,34 $ für 1.000 VP Lieferzeit Je nach Verkäufer und Versandart Käuferschutz Ja – G2G Shield-Treuhandservice (Zahlung wird bis zur Lieferbestätigung zurückgehalten)

G2G.com ist ein Marktplatz, auf dem einzelne Verkäufer ihre Versandart wählen können – Gutscheincodes (KEIN Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen) oder direkte Aufladung (HOHES Risiko). Sie bezahlen über G2G-Schutzschild Treuhandkonto, das Ihre Zahlung bis zur Bestätigung der Lieferung zurückhält, filtern Sie also gezielt nach Angeboten für Geschenkkarten und achten Sie bei jedem Kauf auf das Abzeichen „Verifizierter Verkäufer“. Zu den besten Websites zum Kauf gehören Valorant-Punkte online mit einer durch ein Treuhandkonto gesicherten Zahlungsabsicherung, G2G.com ist die einzige Plattform, die ein solches Maß an Zahlungssicherheit bietet.

G2G.comAktienBewertung Punkteauflistung für verschiedene Stückelungen. Als Zahlungsmittel werden Kredit- und Debitkarten akzeptiert, PayPalund Kryptowährung. Die Filterung nach Verkäufern ist unerlässlich – orientieren Sie sich stets am „Verifizierter Verkäufer“-Siegel und den Verkäuferbewertungen, bevor Sie einen Kauf tätigen. Für Spieler, die die Wettkampfszene verfolgen, ist das BewertungSport Dieser Leitfaden gibt einen Überblick über die aktuelle Profiszene, die man im Auge behalten sollte.

Direkte Aufladungsangebote: Der Verkäufer fügt hinzu VP direkt über die Anmeldedaten – dies verstößt gegen Aufruhr„Die Nutzungsbedingungen und Risiken einer Kontosperrung gemäß der Richtlinie zur Verknüpfung von Strafen aus dem Jahr 2026. Angebote für Geschenkkarten: Sie erhalten eine Aufruhr Gutscheincode für Punkte: Lösen Sie ihn selbst unter account.riotgames.com ein, und der Verkäufer hat zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf Ihre AufruhrKonto.

Direkte Aufladungsangebote auf G2G.com erfordern die Weitergabe von Anmeldedaten, was einen Verstoß darstellt Aufruhr„s ToS. Nur Anzeigen für Geschenkkarten anzeigen – nur so kann man sie nutzen G2G.com zweifellos zu den besten Anbietern gehört Valorant-Punkte online.

Vorteile Nachteile ✅ G2G Shield – Zahlungsschutz durch Treuhandservice ✅ Abzeichen „Verifizierter Verkäufer“ verfügbar ✅ PayPal und Kryptowährungen werden akzeptiert ✅ Günstiger Preis (~9,34 $) ❌ Standardanzeigen bergen oft ein HOHES Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen ❌ Die Lieferzeit hängt vom jeweiligen Verkäufer ab ❌ Erfordert bei jedem Kauf eine aktive Filterung

★ Der beste Marktplatz mit Treuhandservice G2G.com Einkaufen bei G2G.com

10. SEAGM [Ideal für Käufer aus dem asiatisch-pazifischen Raum und Karten für mehrere Regionen]

Lieferart E-Card (Valorant/Riot Points-Gutscheincode – regionale SKUs für USA, EU, Großbritannien, Türkei, Brasilien, Vereinigte Arabische Emirate und Südostasien) / Direkte Aufladung für Konten in Südostasien (hohes Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen) ToS Risk NULL für eCard / HOCH für Direkt-Aufladung (Verstoß gegen Abschnitt 2.2 der Riot-Nutzungsbedingungen) Startpreis ~9,60 $ für eine Geschenkkarte im Wert von 10 US-Dollar für Riot Points (1.000 VP) Lieferzeit Sofort (automatisch – Code wird im Bereich „Meine Karten“ des SEAGM-Kontos bereitgestellt) Käuferschutz Ja – Rückbuchung bei Kredit-/Debitkarten; SEAGM-Streitbeilegungssystem

SEAGM nutzt den Versand von E-Cards, wo Sie ein Aufruhr Punkte-Geschenkkarte und erhalte den Code sofort in deinem SEAGM Konto-Dashboard, löse ihn unter account.riotgames.com oder im BewertungKunde undSEAGM berührt niemals dein Aufruhr Konto. Als einziger Anbieter auf der Die besten Websites zum Kaufen Valorant-Punkte online Liste mit echten Multi-Region-SKUs für die Märkte in den USA, der EU, Großbritannien, der Türkei, Brasilien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Südostasien, Es ist die erste Wahl für Spieler außerhalb Nordamerikas und Europas. SEAGM ist eine der Die besten Websites zum Kaufen Valorant-Punkte online international.

SEAGMAktienAufruhr Punkte-Gutscheine für alle wichtigen regionalen Artikel, gültig fürBewertungund alleAufruhr Spiele auf dem Konto der richtigen Region. Als Zahlungsmittel werden Kredit- und Debitkarten akzeptiert, PayPalsowie regionale E-Wallets, darunter GrabPay, Touch ‘n Go und FPX. Gegründet 2007, mit Sitz in Malaysia, mit einer Bewertung von 4,1/5 Trustpilot Bewertung basierend auf 7.716 Bewertungen.

Wählen Sie die Währung und die Region aus, die Ihren Anforderungen entsprechen Aufruhr Konto, Zahlung abschließen und den Code sofort in Ihrem SEAGM Konto unter „Meine Karten“. Gib ihn unter account.riotgames.com ein und VP sofort gutgeschrieben.

SEAGMDie „Direct Top-Up“-Methode verstößt gegen Aufruhr„Nutzungsbedingungen“, Abschnitt 2.2; wählen Sie immer nur die eCard-Liste aus. Die regionale Zuordnung ist in allen Die besten Websites zum Kaufen Valorant-Punkte online; eine US-Karte kann nicht auf einem EU-Konto eingelöst werden. Sie gehört nach wie vor zu den Die besten Websites zum Kaufen Valorant-Punkte online für bestimmte Regionen.

Vorteile Nachteile ✅ Das breiteste regionale SKU-Sortiment auf dieser Liste ✅ Unterstützung für Zahlungen über das SEA-E-Wallet ✅ Sofortiger automatischer Versand von E-Cards ✅ 99 % Antwortrate auf negative Bewertungen auf Trustpilot ❌ Die Methode der direkten Aufladung birgt ein HOHES Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen ❌ Registrierung erforderlich ❌ Bedenken hinsichtlich der Transparenz der Wechselkurse

★ Ideal für Käufer aus dem asiatisch-pazifischen Raum und Karten für mehrere Regionen SEAGM Bei SEAGM einkaufen

How Valorant-Punkte (VP) Zu Ihrem Konto: Versandarten im Überblick

In den obigen Bewertungen wurden verschiedene Zahlungsmethoden erwähnt – hier erfahren Sie genau, was die einzelnen Methoden für Ihr Konto bedeuten.

Lieferart Was passiert eigentlich? ToS Risk OffiziellAufruhrGroß Direktkauf im Bewertung or LoL Kunde. Keine Ersparnis gegenüber dem Nennwert, aber garantierte Kompatibilität. KEINE eCard / Aufruhr Punkte-Geschenkkarte Sie erhalten eineAufruhr Geben Sie den Code für die Punkte-Geschenkkarte ein und lösen Sie ihn selbst unter account.riotgames.com ein – der Anbieter greift niemals auf Ihre Aufruhr Konto. Funktioniert für alle Aufruhr Spiele auf dem Konto für die richtige Region. ZERO (offizielle Karte, kein Kontozugang) Direktes Aufladen Sie geben Ihre Aufruhr Benutzername oder Konto-ID und die Gutschriften des Verkäufers Valorant-Punkte (VP) direkt über nicht autorisierte Tools oder die gemeinsame Nutzung von Anmeldedaten. Es ist kein Code erforderlich. Dies verstößt gegen Aufruhr§ 2.2 der Nutzungsbedingungen von [Name] und birgt das Risiko einer dokumentierten dauerhaften Sperrung, unter anderem gemäß AufruhrDie Richtlinie zu Strafmaßnahmen von 2026. HOCH (Aufruhr Verstoß gegen Abschnitt 2.2 der Nutzungsbedingungen – bei einigen Angeboten auf Eldorado.gg, G2G.comundSEAGM (bei SEA-Konten – filtern Sie stattdessen immer nach Angeboten für Geschenkkarten)

Eibe, Sofort-Spiele, Gamivo, Schlagen oder zuschlagen, CoinGate, BitrefillundSEAGM (Geschenkgutschein-Angebote) alle eCard-Versand nutzen. Kinguin liefert E-Cards über P2P-Anbieter. Eldorado.gg and G2G.com Standardmäßig werden in erster Linie Angebote für direkte Aufladungen angezeigt – filtere bei beiden nach Geschenkkartenangeboten, wenn du die besten Websites zum Kauf durchsuchst Valorant-Punkte online.

Valorant-Punkte (VP) Preisvergleich: Kosten pro 1.000 Valorant-Punkte(Vizepräsident)

Der BeamteAufruhr Der Speicherpreis dient als Richtwert. Alle unten aufgeführten Preise gelten für die Standardmenge von 1.000 VPBezeichnung und können sich ändern – bitte überprüfen Sie die Angaben vor dem Kauf direkt auf der jeweiligen Plattform.

Anbieter ausgeben VP-Betrag Lieferart ToS Risk Offizieller Riot Store ca. 9,99 $ 1.000 VP k. A. – offiziell Keine Eibe ca. 9,68 $ 1.000 VP E-Card / Geschenkkarte NULL Sofort-Spiele* ca. 10,52 $ 1.000 VP E-Card / Geschenkkarte NULL Kinguin* ca. 8,69 $ 1.000 VP E-Card / Geschenkkarte LOW Gamivo* ca. 9,83 $ 1.000 VP E-Card / Geschenkkarte NULL schlagen oder zuschlagen ca. 10,00 $ 1.000 VP E-Card / Geschenkkarte NULL CoinGate* ca. 10,00 $ 1.000 VP E-Card / Geschenkkarte NULL Bitrefill* ca. 10,00 $ 1.000 VP E-Card / Geschenkkarte NULL Eldorado.gg* ca. 9,44 $ 1.000 VP E-Card / Geschenkkarte NULL G2G.com* ca. 9,34 $ 1.000 VP Direktes Aufladen HOCH SEAGM* ca. 9,60 $ 1.000 VP E-Card / Geschenkkarte NULL

Zu den angegebenen Preisen können Gebühren hinzukommen.

Die Spalte „ToS-Risiko“ enthält Informationen, die in keiner Preistabelle der Mitbewerber zu finden sind. Der niedrigste Listenpreis auf G2G.com nutzt standardmäßig „Direct Top-Up“ – die günstigste Nummer auf diesen Top-Websites zum Kauf Valorant-Punkte Online-Vergleich birgt das höchste Kontorisiko, wenn Sie den Filter für Geschenkkarten nicht anwenden.

Ist es sicher, Valorant-Punkte (VP) auf Websites von Drittanbietern zu kaufen?

KaufenVP Das Herunterladen von Dateien von Websites Dritter ist sicher, wenn Sie die richtige Plattform und Übertragungsmethode verwenden. Die 10 besten Websites zum Einkaufen Valorant-Punkte auf dieser Liste online verkauft werden – offiziell Aufruhr Auf account.riotgames.com eingelöste Punkte-Gutscheine – der Kauf selbst birgt keinerlei Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen, vorausgesetzt, Sie lösen den Code selbst ein und vermeiden Angebote für Direkt-Aufladungen.

Zwei Arten von Risiken – und wie man sich gegen sie absichert

Beim Kauf über die besten Websites bestehen zwei unterschiedliche Risikoarten Valorant-Punkte online:

Betrugsrisiko (Sie verlieren Ihr Geld): Die Website nimmt Zahlungen entgegen, liefert aber nicht. Schützen Sie sich mit PayPal oder eine Kreditkarte – beide bieten Rückbuchungen an, falls der Verkäufer nicht liefert. Plattformen mit geprüften Angeboten (Sofort-Spiele, Schlagen oder zuschlagen) und Marktplätze mit soliden Streitbeilegungssystemen (Eibe, Eldorado.gg) bergen das geringste Betrugsrisiko.

Die Website nimmt Zahlungen entgegen, liefert aber nicht. Schützen Sie sich mit PayPal oder eine Kreditkarte – beide bieten Rückbuchungen an, falls der Verkäufer nicht liefert. Plattformen mit geprüften Angeboten (Sofort-Spiele, Schlagen oder zuschlagen) und Marktplätze mit soliden Streitbeilegungssystemen (Eibe, Eldorado.gg) bergen das geringste Betrugsrisiko. Risiko im Zusammenhang mit den Nutzungsbedingungen (Sie erhalten die VP aber dein Konto verlierst): Dies gilt nur für „Direct Top-Up“-Angebote auf Eldorado.gg, G2G.comundSEAGM„s SEA-Auflademethode. Alle anderen Plattformen nutzen die offizielle eCard-Zustellung – NULL Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen. Für Bewertung Genauer gesagt verkaufen alle Plattformen auf dieser Liste in erster Linie offizielle Geschenkkarten, sodass der Hauptunterschied im Preis und in der Liefergeschwindigkeit liegt, nicht in der Kontosicherheit.

Für Spieler, die außerhalb von VP Einkäufe, der Leitfaden zu Wie man verkauftBewertungKonto deckt den gesamten Prozess ab, wenn es Zeit ist, weiterzuziehen.

Stellungnahme zu den spezifischen Nutzungsbedingungen für Valorant

Aufruhr Die Nutzungsbedingungen für Spiele (Abschnitt 2.2) verbieten die gemeinsame Nutzung von Konten sowie die Verwendung nicht autorisierter Tools von Drittanbietern zur Änderung des Kontostands. Die besten Websites zum Einkaufen Valorant-Punkte auf dieser Liste, die offizielle Aufruhr Points-Geschenkkarten bergen keinerlei Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen – Aufruhr wird die Einlösung selbst abgewickelt, und es greift zu keinem Zeitpunkt ein Dritter auf Ihr Konto zu.

Das einzige Risiko auf dieser Liste geht von den „Direct Top-Up“-Angeboten auf Eldorado.gg, G2G.comundSEAGM„s SEA-Auflademethode – Alle drei erfordern die Weitergabe von Anmeldedaten, was gegen Aufruhr„s ToS“. UnterAufruhr„Gemäß der Richtlinie zur Verknüpfung von Strafen aus dem Jahr 2026 können Verstöße gegen die Regeln zur gemeinsamen Nutzung von Konten nun auf alle Aufruhr Titel. Halten Sie sich auf jeder Plattform stets an die Angebote für Geschenkkarten.

Warnsignale, auf die man achten sollte

Halten Sie sich von jeder Plattform fern, die behauptet, zu den besten Anbietern zu gehören Valorant-Punkte online, wenn Sie Folgendes sehen:

„Kostenlos“Valorant-Punkte (VP) „Generator“ – ausnahmslos 100 % Betrug, der darauf abzielt, Anmeldedaten zu stehlen oder Malware zu installieren

Preise, die mehr als 40 % unter dem offiziellen Preis liegen Aufruhr Verkaufspreis ohne Begründung

Jede Website, die nach Ihren Aufruhr Anmeldedaten für das Konto – seriöse E-Card-Plattformen fragen niemals nach Ihrem Passwort

Zahlung ausschließlich in Kryptowährung ohne Hinweis auf einen Käuferschutz

Keine Unternehmensangaben, keine Kontaktdaten, keine Rückerstattungs- oder Streitbeilegungsrichtlinien

So wählen Sie das Beste aus Valorant-Punkte (VP) Die richtige Website für Sie

Die besten Websites zum Einkaufen Valorant-Punkte Online-Shops bedienen unterschiedliche Käufertypen – Preis, Liefergeschwindigkeit, Zahlungsmethode und regionale Verfügbarkeit spielen dabei alle eine Rolle. Diese fünf Filter helfen dabei, die Auswahl schnell einzugrenzen.

1. Versandart und Kontosicherheit

Gutscheincodes sind die einzige Liefermethode, die sich aus Sicherheitsgründen für Ihr Konto lohnt. Du löst den Code unter account.riotgames.com ein, Aufruhr Die Transaktion wird von uns abgewickelt, und kein Dritter hat jemals Zugriff auf Ihr Konto. Bitte sehen Sie sich die Tabelle „Erläuterung der Liefermethoden“ oben an, bevor Sie einen Kauf abschließen.

Alle Plattformen auf dieser Liste, die den Versand von E-Cards anbieten, sind mit keinerlei Risiken hinsichtlich der Nutzungsbedingungen verbunden – Bei dem Vergleich geht es um Preis und Liefergeschwindigkeit, nicht um Sicherheit. Die einzigen Ausnahmen sind „Direct Top-Up“-Angebote auf Eldorado.gg, G2G.comundSEAGM„s SEA-Aufladeoption; filtere bei allen drei Anbietern immer nach Geschenkkartenangeboten. Für Spieler, die eine VPN um den regionalen Zugang zu verwalten, die am bestenVPN for Bewertung Dieser Leitfaden behandelt die zuverlässigsten Optionen.

2. Kosten pro 1.000 Valorant-Punkte (VP) (Nicht nur der Startpreis)

Der Startpreis allein ist irreführend – Vergleichen Sie immer die Kosten pro 1.000 VP plattformübergreifend. Siehe die offizielle Bewertung die Preise des Shops als Maßstab; die Preise von eCard-Plattformen von Drittanbietern liegen in der Regel 5–15 % darunter. Kinguin„s Preis von ca. 8,69 $ ist derzeit der günstigste Preis für E-Cards auf dieser Liste, mit G2G.com„Der Direkt-Aufladetarif von ~9,34 $ ist zwar preislich günstiger, birgt jedoch standardmäßig ein HOHES Kontorisiko.“

3. Käuferschutz

PayPal und Kreditkarten lassen Rückbuchungen zu, wenn der Verkäufer nicht liefert; dies ist der wichtigste Schutz für Erstkäufer auf allen führenden Online-Shops Valorant-Punkte online. Bei Kryptowährungs- und Banküberweisungen gibt es keinerlei Käuferschutz – risikoreiche Zahlungsmethoden bei unbekannten Verkäufern. CoinGate and Bitrefill sind ausschließlich für Kryptowährungen bestimmt; nutzen Sie diese nur, wenn Sie mit unwiderruflichen Transaktionen einverstanden sind.

4. Liefergeschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Versandart

Die automatische Zustellung (eCard) dauert in der Regel weniger als 5 Minuten Eibe, Sofort-Spiele, Gamivo, Schlagen oder zuschlagen, CoinGate, BitrefillundSEAGM. Marktplatzverkäufer auf Kinguin, Eldorado.ggundG2G.com Wenn menschliches Eingreifen erforderlich ist, kann dies Minuten bis Stunden dauern. „Sofortige Lieferung“ auf einer Marketing-Seite bedeutet nicht immer, dass der Vorgang tatsächlich automatisiert ist.

5. Regionale Verfügbarkeit und Kompatibilität

Nicht alle Anbieter unterstützen alle Regionen. Vergewissern Sie sich immer, dass die Kartenregion mit Ihrer übereinstimmt Aufruhr Region des Kontos vor dem Kauf – Ein US-Code funktioniert nicht bei einem EU-Konto und umgekehrt. SEAGM verfügt über das breiteste regionale SKU-Sortiment auf dieser Liste und deckt die Märkte in den USA, der EU, Großbritannien, der Türkei, Brasilien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Südostasien ab. Für Spieler, die ihr Sortiment ergänzen möchten VP Einkünfte aus Glücksspielen, der Leitfaden zu Die besten Nebenjobs für Gamer behandelt Optionen, die es wert sind, geprüft zu werden.

Mein abschließendes Urteil zu den besten Einkaufsseiten Valorant-Punkte Online

Hier finden Sie eine übersichtliche Aufschlüsselung aller Käufertypen auf den besten Einkaufsseiten Valorant-Punkte online:

Für das geringste Kontorisiko: Eibe – Versand von E-Cards, ca. 9,68 $ für 1.000 Stück VP, Live-Chat rund um die Uhr, NULL Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen und PayPal Käuferschutz aus einer Hand.

– Versand von E-Cards, ca. 9,68 $ für 1.000 Stück VP, Live-Chat rund um die Uhr, NULL Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen und PayPal Käuferschutz aus einer Hand. Für die besten Kosten pro 1.000 VP per E-Card: Kinguin liegt derzeit bei ca. 8,69 $ für 1.000 VP – der größte Rabatt auf E-Cards in dieser Liste, vorausgesetzt, der Käuferschutz ist bei jeder Bestellung aktiviert.

liegt derzeit bei ca. 8,69 $ für 1.000 VP – der größte Rabatt auf E-Cards in dieser Liste, vorausgesetzt, der Käuferschutz ist bei jeder Bestellung aktiviert. Für Erstkäufer: Eibe kombiniert ein Nullrisiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen, PayPal Käuferschutz, sofortige automatisierte Lieferung und ein benutzerfreundlicher Bezahlvorgang – der beste Ausgangspunkt auf dieser Liste.

kombiniert ein Nullrisiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen, PayPal Käuferschutz, sofortige automatisierte Lieferung und ein benutzerfreundlicher Bezahlvorgang – der beste Ausgangspunkt auf dieser Liste. Für Zahlungen mit Kryptowährung: Bitrefill and CoinGate Beide liefern gültige Gutscheincodes, ohne dass eine Interaktion mit dem Konto erforderlich ist; Bitrefill Erfolge beim Lightning Network und bei der Länderunterstützung, CoinGate beide punkten bei der Münzauswahl. Keiner der beiden bietet Schutz vor Rückbuchungen – das ist der einzige Nachteil.

and Beide liefern gültige Gutscheincodes, ohne dass eine Interaktion mit dem Konto erforderlich ist; Bitrefill Erfolge beim Lightning Network und bei der Länderunterstützung, CoinGate beide punkten bei der Münzauswahl. Keiner der beiden bietet Schutz vor Rückbuchungen – das ist der einzige Nachteil. Für Käufer aus dem asiatisch-pazifischen Raum: SEAGM ist die einzige Plattform mit echten multiregionalen SKUs, die die Märkte in Südostasien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei und Brasilien abdecken, sowie Unterstützung für regionale E-Wallet-Zahlungen bietet. Bitte nutzen Sie ausschließlich die eCard-Zahlungsmethode.

Egal, für welche Plattform Sie sich unter den besten Anbietern entscheiden Valorant-Punkte Bestätigen Sie online vor dem Abschluss des Bestellvorgangs stets die Währung, die Region und die Versandart – und nutzen Sie PayPal oder, wann immer möglich, eine Kreditkarte, um die volle Rückbuchungssicherheit zu gewährleisten.

★ Die beste Plattform für Valorant-Punkte (VP) Eibe Bei Eneba einkaufen

Häufig gestellte Fragen