Die 10 besten Websites zum Kauf von „League of Legends“-Gutscheinen 2026

Haftungsausschluss für Partnerprogramme: Wenn du über die Links in diesem Artikel einkaufst, erhalte ich möglicherweise eine Provision. Das hilft mir dabei, weiterhin die besten Websites für den Kauf von „League of Legends“-Gutscheinen für die Community zu testen.

Die besten Websites zum Einkaufen League of LegendsGeschenkkarten fürRiot-Punkte (RP) sindEibe, DriffleundKinguin – welche davon für Sie die richtige ist, hängt jedoch davon ab, wie Sie kaufen möchten, und manche Methoden bergen ein höheres Kontorisiko als andere. Riot-Punkte, allgemein bekannt als RP, sind die Premiumwährung, die in League of Legends um Champion-Skins, Emotes und exklusive Beute freizuschalten.

Im Jahr 2026: Die besten Einkaufsseiten finden League of Legends Geschenkkarten sind die sicherste und risikofreie Methode, um dein Konto aufzuladen, ohne eine Kreditkarte direkt mit dem Spiel-Client zu verknüpfen. Ich habe 10 verschiedene Anbieter anhand ihrer aktuellen Preise, Liefergeschwindigkeit und des Käuferschutzes bewertet um Ihnen ein klares Bild vom Markt zu vermitteln. Da Riot Games Geschenkkarten sind untereinander kompatibel; Sie können diese Codes auch für Bewertung and Teamfight Tactics (TFT) bei Einlösung bei der offiziellen Riot GamesWebsite.

Meine Top-Empfehlungen für die besten Websites für „League of Legends“-Gutscheine

Ich habe diese übersichtliche Liste meiner Top-Empfehlungen für die besten Websites zum Einkaufen zusammengestellt League of Legends Geschenkgutscheine, damit Sie den richtigen Anbieter für Ihre individuellen Bedürfnisse finden können.

Eibe– Bester GesamteindruckRiot-Punkte (RP) Website Driffle – Der beste Marktplatz mit verifizierten Verkäufern für Riot-Punkte (RP) Kinguin – Bester P2P-Marktplatz für AufruhrKarten Gamivo– Bestes Preis-Leistungs-VerhältnisRiot-Punkte (RP) eCard-Option Sofort-Spiele – Die am besten geprüfte Rabatt-Website (10–15 % Rabatt, kein P2P-Risiko) CoinGate – Ideal für Kryptowährungskäufer (kein Risiko durch Nutzungsbedingungen) Bitrefill – Die beste Krypto-Option für das Lightning Network Eldorado.gg – Bester gemischter Marktplatz für Riot-Punkte G2G.com – Der beste Treuhand-Marktplatz SEAGM – Ideal für Käufer aus dem asiatisch-pazifischen Raum und Karten für mehrere Regionen

Die 10 besten Websites für LoL-Geschenkkarten im Test

Ich habe jede der folgenden Plattformen geprüft, um sicherzustellen, dass es sich um die besten Websites für den Kauf handelt League of Legends Geschenkkarten sind ab 2026 erhältlich.

1. Eibe [Die beste Website für Riot Points insgesamt]

Staatskasse Details Lieferart eCard (RP Code eingelöst bei account.riotgames.com) ToS Risk NULL – Code bei der offiziellen Stelle eingelöst AufruhrWebsite Startpreis Ab ca. 11,28 $ für 10 $ Riot-Punkte Geschenkkarte (es fallen Gebühren an) Erprobte Lieferzeit ~1–2 Minuten (automatisch) Käuferschutz Ja –PayPal sowie Rückbuchungen bei Kredit- und Debitkarten

Eibe nutzt den eCard-Versand: Sie kaufen eine Riot-Punkte Geschenkkarte und erhalten den Code innerhalb von 1–2 Minuten per E-Mail. Sie lösen ihn selbst auf der offiziellen Riot Games Website, d. h. Eibe greift niemals auf Ihr persönliches Konto zu. Meiner Erfahrung nach, Eibe zählt zu den besten Websites für den Kauf League of LegendsGeschenkgutscheine denn es verbindet wettbewerbsfähige Preise mit PayPal Sicherheit und Kundensupport rund um die Uhr.

Pros Nachteile ✅ KEIN Risiko für das Konto dank eCard-Zustellung ✅ Automatische Zustellung innerhalb von ein bis zwei Minuten ✅ PayPal-Käuferschutz und Kreditkartenrückbuchungen ✅ Rund um die Uhr verfügbarer Support per Live-Chat ❌ Bei der endgültigen Bezahlung fallen Servicegebühren an ❌ Die Codes sind streng regional gesperrt ❌ Die regionale Verfügbarkeit variiert je nach Verkäufer

Das Sortiment ist umfangreich, und Sie können Ihre Verbindung sogar mit dem die besten VPNs fürLeague of Legends bevor du in ein Spiel einsteigst. Die Zahlungsmodalitäten sind flexibel Eibe, Kreditkarten akzeptierend, PayPalsowie verschiedene Kryptowährungen. Diese Geschenkkarten gelten für beides League of Legendsund andereRiot Games Titel, wenn sie ordnungsgemäß eingelöst werden.

Ich habe gerade die Zahlung abgeschlossen, und die Riot-Punkte Der Gutscheincode erschien fast sofort in meinem Posteingang. Während die Preise in der Regel 5–15 % unter denen des offiziellen Shops liegen, Ich empfehle Ihnen, zu überprüfen, ob die Region der Karte mit der Region Ihres Kontos übereinstimmt. Eibe ist die zuverlässigste Option auf dieser Liste für sichere RPAufladungen.

★ Die beste Plattform für Riot Points (RP) Eibe Bei Eneba einkaufen

2. Driffle [Der beste Marktplatz mit verifizierten Verkäufern für Riot Points (RP)]

Staatskasse Details Lieferart eCard (RP / Zugang zu Riot Gutscheincode per E-Mail) ToS Risk NULL – Driffle greift niemals auf deine AufruhrKonto Startpreis Ab ca. 10,30 $ für 10 $ Riot-PunkteGeschenkkarte Erprobte Lieferzeit Sofort bis unter 10 Sekunden Käuferschutz Ja – System für Rückbuchungen und Streitfälle bei Kredit- und Debitkarten

Driffle nutzt den Versand per E-Card, bei dem Sie einen Code erhalten, den Sie selbst unter account.riotgames.com. Als eine der besten Websites zum Kauf von League of Legends Geschenkkarten, die es in ungewöhnlichen Nennwerten wie 100 RPund 575RP weltweite Karten, die auf den meisten anderen Websites nicht erhältlich sind. Sie agieren als Marktplatz für „geprüfte Verkäufer“, was ich sicherer finde als offene P2P-Plattformen.

Pros Nachteile ✅ Sofortige Lieferung in weniger als 10 Sekunden ✅ Verifizierte Verkäufer verringern das Risiko ungültiger Codes ✅ Einzigartige Stückelungen wie 100 RPKarten ✅ Von Risikokapital finanziertes Unternehmen mit einem sorgfältig zusammengestellten Sortiment ❌ Geringere Anzahl an Bewertungen als bei älteren Plattformen ❌ Die regionale Zuordnung ist von entscheidender Bedeutung ❌ Die Preise variieren erheblich je nach Verkäufer

Sobald Sie die Zahlung bei driffle.com, dort findest du die Riot-Punkte Der Gutscheincode wird dir innerhalb weniger Sekunden per E-Mail zugeschickt. Sie akzeptieren Kreditkarten und PayPalund sie haben eine solide Bewertung von 4,1/5 Trustpilot Bewertung basierend auf fast 5.900 Rezensionen. Ich möchte noch erwähnen, dass ihr sorgfältig zusammengestelltes Sortiment acht oder mehr regionale Produktvarianten umfasst, darunter aus den USA, der EU und Großbritannien.

Die Lieferung erfolgte wirklich sofort, allerdings muss ich Sie darauf hinweisen, dass Eine US-Telefonnummer funktioniert bei einem EU-Konto nicht. WährendDriffle ist eine neuere Plattform, die 2021 gegründet wurde; ich fand, dass sie eine der besten Websites zum Einkaufen ist League of Legends Geschenkkarten für alle, die nach bestimmten regionalen Karten suchen.

★ Der beste Marktplatz mit verifizierten Verkäufern für Riot Points (RP) Driffle Bei Driffle einkaufen

3. Kinguin [Der beste P2P-Marktplatz für Riot-Karten]

Staatskasse Details Lieferart E-Card (P2P – der Code wird vom einzelnen Verkäufer bereitgestellt) ToS Risk LOW (Die Codequalität variiert je nach Anbieter) Startpreis Ab ca. 10,10 $ für 10 $ Riot-PunkteKarte Erprobte Lieferzeit Sofort bis zu 15 Minuten Käuferschutz Ja –NUR mit dem Zusatzmodul „Käuferschutz“

Kinguin nutzt ein Peer-to-Peer-Modell, bei dem einzelne Verkäufer die Codes bereitstellen. Hier finden Sie eine riesige Auswahl mit über 40.000 Verkäufern, weshalb ich sie als eine der besten Websites zum Kauf einstufe League of Legends Geschenkkarten zu günstigen Preisen. Ich empfehle Ihnen dringend, stets die Zusatzoption „Käuferschutz“ zu erwerben, damit Sie beruhigt sein können.

Pros Nachteile ✅ Riesige Auswahl von über 40.000 Verkäufern ✅ Wettbewerbsfähige Preise dank P2P-Wettbewerb ✅ Eine lange Tradition mit 17 Millionen Nutzern ✅ Vielfältige Zahlungsmöglichkeiten, darunter verschiedene Kryptowährungen ❌ Für den Käuferschutz fällt eine zusätzliche Gebühr an ❌ Die Lieferzeiten variieren je nach Verkäufer ❌ Die Codequalität hängt von der Auswahl des Verkäufers ab

Sie geben den Code selbst auf der offiziellen Aufruhr Website, und ich habe mich vergewissert, dass Kinguin greift niemals auf Ihre Anmeldedaten zu. Mir ist aufgefallen, dass die Lieferung je nach Verkäufer bis zu 15 Minuten dauern kann. Wenn du dein aktuelles Konto aufgeben möchtest, schau dir meine hilfreichen Tipps dazu an unter Wie man verkauftLeague of LegendsKonto Details sicher.

Der wichtigste Vorbehalt ist die P2P-Variabilität, daher Ich empfehle dir, die Filter für die Verkäuferbewertungen zu nutzen. Für viele Spieler, Kinguin ist nach wie vor eine der besten Adressen zum Einkaufen League of Legends Geschenkkarten aufgrund seiner riesigen Nutzerbasis von über 17 Millionen Menschen.

★ Die beste P2P-Plattform für Riot Points (RP) Kinguin Bei Kinguin einkaufen

4. Gamivo [Die günstigste Option für eine Riot Points (RP)-eCard]

Staatskasse Details Lieferart eCard (Riot-Punkte (Gutscheincode) ToS Risk NULL – Code bei der offiziellen Stelle eingelöst AufruhrWebsite Startpreis Ab ca. 12,37 $ für 10 $ Riot-PunkteGeschenkkarte Erprobte Lieferzeit ~1–2 Minuten (automatisch) Käuferschutz Ja –PayPal und Kreditkartenrückbuchungen

Ich habe festgestellt, dassGamivo die beste Wahl für automatisierte E-Cards für Sie, wenn Sie neben dem Preis auch Wert auf ein Null-Risiko beim Konto legen. Sie erhalten Ihre Riot-Punkte Gutscheincode innerhalb von 1–2 Minuten nach dem Kauf. Ich habe festgestellt, dass sie seit 2017 rund fünf Millionen Kunden bedient haben.

Pros Nachteile ✅ Durchweg günstige Preise für automatisierte E-Cards ✅ Schnelle Lieferung über ein automatisiertes System ✅ Weltweite Präsenz mit fünf Millionen Kunden ✅ Gilt für alle Riot GamesTitel ❌ Das SMART-Abonnement wird häufig automatisch verlängert ❌ Geringere Markenbekanntheit als CD-Schlüssel ❌ Die Ländercodes müssen manuell überprüft werden

Sie lösen den Code selbst ein unter account.riotgames.com, und ich habe mir vergewissert, dass Gamivo hat niemals Zugriff auf Ihre Anmeldedaten. Obwohl sie wachsen, ist mir aufgefallen, dass sie immer noch weniger bekannt sind als einige etablierte Plattformen. Trotzdem, Dank ihrer durchweg wettbewerbsfähigen Preise gehören sie zu den besten Anbietern für den Kauf von League of LegendsGeschenkgutscheine.

Ich habe den Code in meinem Posteingang erhalten und ihn auf der offiziellen Website eingegeben AufruhrWebsite.Mir ist aufgefallen, dass ihre Preise oft etwas unter denen von Mitbewerbern wie CD-Schlüssel, was sie zu einer attraktiven preisgünstigen Option macht.

★ Die beste Plattform für günstige Riot Points (RP)-E-Cards Gamivo Bei Gamivo einkaufen

5. Sofort-Spiele [Die am besten geprüfte Rabatt-Website (10–15 % Rabatt, kein P2P-Risiko)]

Staatskasse Details Lieferart eCard (RP Code – sofortige Lieferung) ToS Risk NULL – Sofort-Spiele greift niemals auf dein Konto zu Startpreis ~10,26 $ für 10 EUR (1.240 Riot-Punkte) Erprobte Lieferzeit Sofort (automatisiert) Käuferschutz Ja – Rückbuchungen über Kredit- oder Debitkarte sind möglich

Ich empfehleSofort-Spiele denn sie prüfen ihr Sortiment selbst, was ich als wesentlich schneller und zuverlässiger empfand als offene Marktplätze. Damit ist dies eine der besten Websites zum Einkaufen League of Legends Geschenkkarten, wenn Sie einen garantiert funktionierenden Code ohne das P2P-Risiko möchten.

Pros Nachteile ✅ Geprüfte Bestände sorgen für höhere Zuverlässigkeit ✅ Übersichtliche Benutzeroberfläche ohne die Risiken eines P2P-Marktplatzes ✅ 10–15 % Rabatt auf den offiziellen Preis AufruhrPreise im Laden ✅ Sofortige Lieferung über ein automatisiertes System ❌ Meist auf Euro lautende Geschenkkarten ❌ Eingeschränkte Unterstützung für nordamerikanische Karten ❌ Es stehen keine Zahlungsmöglichkeiten mit Kryptowährungen zur Verfügung

Ich sollte erwähnen, dass sie hauptsächlich auf Euro lautende Wertgutscheine führen, Sie müssen also überprüfen, ob sie für Ihre spezifische Kontoregion funktionieren. Ich habe das Riot-Punkte den Gutscheincode sofort nach der Bezahlung erhalten und ihn selbst eingelöst bei account.riotgames.com. Ich habe festgestellt, dass ihr Rabatt von 10–15 % stets gleichbleibend und zuverlässig ist.

★ Die beste und bewährte Rabattplattform für günstige Riot Points Sofort-Spiele Bei Instant Gaming einkaufen

6. CoinGate [Ideal für Kryptowährungskäufer (kein Risiko durch Nutzungsbedingungen)]

Staatskasse Details Lieferart E-Card (nur Zahlung mit Kryptowährung) ToS Risk NULL – Code bei der offiziellen Stelle eingelöst AufruhrWebsite Startpreis Ab ca. 9,80 $ für 10 $ Riot-PunkteGeschenkkarte Erprobte Lieferzeit Sofort (automatisiert) Käuferschutz NO – Bei Krypto-Zahlungen gibt es keine Rückbuchungen

Ich habe festgestellt, dassCoinGate ist die beste Wahl, wenn Sie Kryptowährungen nutzen möchten, ohne dabei ein Kontorisiko einzugehen. Ich habe mich davon überzeugt Sie unterstützen über 200 Kryptowährungen, einschließlichBitcoin and Ethereum. Du bekommst deinRiot-Punkte Den Gutscheincode erhalten Sie sofort nach Bestätigung der Transaktion.

Pros Nachteile ✅ Vollständige Anonymität ohne KYC-Pflicht ✅ Über 200 Kryptowährungen werden akzeptiert für Riot-Punkte ✅ Kein Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen bei Verwendung offizieller eCards ✅ Sofortige Lieferung nach Bestätigung durch die Blockchain ❌ Unwiderrufliche Zahlungen ohne Rückbuchungen ❌ Kein Käuferschutz bei fehlgeschlagenen Transaktionen ❌ Der Preis entspricht in etwa dem Nennwert der Karte

Beachten Sie, dass Kryptotransaktionen unwiderruflich sind, sodass Sie keinen Schutz vor Rückbuchungen haben, falls der Code nicht funktioniert. Ich empfehle diese Plattform nur, wenn Sie bereits Erfahrung mit Zahlungen in digitalen Währungen haben. Meiner Meinung nach ist dies die beste Seite, um League of Legends Geschenkkarten für alle, die vollständige Anonymität wünschen.

★ Die beste Krypto-Option für Riot Points (RP) (kein Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen) CoinGate Bei CoinGate einkaufen

7. Bitrefill [Die beste Krypto-Option für das Lightning Network]

Staatskasse Details Lieferart eCard (RP Gutscheincode über Kryptowährung) ToS Risk NULL – Code bei der offiziellen Stelle eingelöst AufruhrWebsite Startpreis Ab ca. 10,00 $ für 10 $ Riot-PunkteGeschenkkarte Erprobte Lieferzeit Sofort (automatisiert) Käuferschutz NO – Bei Krypto-Zahlungen gibt es keine Rückbuchungen

Bitrefill ist seit 2014 eine feste Größe in der Kryptowelt. Sie unterstützen insbesondere die Bitcoin Lightning Network für extrem niedrige Transaktionsgebühren, weshalb ich sie zu den besten Websites für den Kauf zähle League of Legends Geschenkkarten für internationale Krypto-Nutzer.

Pros Nachteile ✅ Unterstützung des Lightning-Netzwerks für niedrige Gebühren ✅ Weltweit in über 170 Ländern verfügbar ✅ Pionier und renommiertes Unternehmen im Kryptobereich ✅ Einlösen unterAufruhr ohne Zugriff auf das Konto ❌ Kryptotransaktionen sind unwiderruflich ❌ Das Fehlen von Rückbuchungen erhöht das Risiko für die Nutzer ❌ Die Rabatte sind in der Regel minimal

Sie erhalten die Riot-Punkte Gutscheincode sofort erhalten und unter account.riotgames.com. Ich sollte erwähnen, Sie sind in über 170 Ländern vertreten, wodurch sie für globale Akteure sehr gut zugänglich sind. Ich habe festgestellt, dass ihre Preise im Allgemeinen nahe am Nennwert liegen.

★ Die beste Bitcoin-Lightning-Option für Riot Points (RP) Bitrefill Bei Bitrefill einkaufen

8. Eldorado.gg [Bester Marktplatz für Riot Points]

Staatskasse Details Lieferart Verschiedenes – Gutscheincodes oder direkte Aufladung ToS Risk NULLfür Karten;HOCH für die direkte Aufladung Startpreis 9,48 $ für 10 $Riot-PunkteGeschenkgutschein Erprobte Lieferzeit Sofort (Geschenkkarte) bis zu 2 Stunden (Aufladung) Käuferschutz Ja –El Dorado Streitbeilegungs- und Treuhandsystem

Eldorado.gg Verkäufer bieten sowohl sichere Geschenkkartencodes als auch riskante direkte Aufladungen an. Ich rate Ihnen dringend, Filtern Sie immer nach Angeboten für „Geschenkkarten“, um das Risiko für Ihr Konto auf Null zu halten. Bei direkten Aufladungen müssen Sie Ihre Zugangsdaten weitergeben, was, wie ich weiß, gegen Abschnitt 2.2 von „Riot Games“AGB.

Pros Nachteile ✅ Das Treuhandsystem schützt Ihre Zahlung ✅ Seit 2014 etablierter Anbieter ✅ Günstige Preise für Geschenkkartencodes ✅ Verschiedene Methoden, darunter PayPalund Kryptowährungen ❌ Angebote mit direkter Aufladung sind mit einem hohen Risiko verbunden ❌ Die gemeinsame Nutzung von Konten verstößt gegen die Nutzungsbedingungen ❌ Verzögerungen seitens des Verkäufers aufgrund menschlicher Eingriffe möglich

Wenn Sie sich an die Riot-Punkte Angebote für Geschenkkarten, erhalten Sie den Code sofort und ohne das Risiko einer Sperrung. Mir ist aufgefallen, dass sie seit 2014 ein fester Bestandteil der Marktplatz-Szene sind und zur Sicherheit ein Treuhandsystem anbieten. Ich habe festgestellt, dass Eldorado.gg ist eine der besten Websites zum Einkaufen League of Legends Geschenkkarten für eine vielfältige Auswahl an Angeboten.

★ Der beste Marktplatz für Riot Points Eldorado.gg Bei Eldorado.gg einkaufen

Staatskasse Details Lieferart Verschiedenes – Gutscheincodes oder direkte Aufladung ToS Risk NULLfür Karten;HOCH für die direkte Aufladung Startpreis 10,60 $ für Geschenkkarten im Wert von 10 $ Erprobte Lieferzeit Je nach Verkäufer und Zahlungsart Käuferschutz Ja –G2G-SchutzschildTreuhandkonto

Ich empfehleG2G.comweil ihreG2G-Schutzschild hält Ihre Zahlung so lange zurück, bis Sie die Lieferung bestätigt haben. Achten Sie bei der Suche nach den besten Einkaufsseiten immer auf das Abzeichen „Verifizierter Verkäufer“ League of LegendsGeschenkgutscheine.

Pros Nachteile ✅ G2G-Schutzschild hält die Zahlung bis zur Lieferung zurück ✅ Verifizierter Verkäufer Abzeichen zur einfacheren Überprüfung ✅ Sichere Treuhandverwaltung for Riot-PunkteEinkäufe ✅ Gültige Ressource für umfassendere Spieledienste ❌ Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen Risiko bei direkter Aufladung ❌ Verkäufer Die Lieferung kann länger dauern ❌ Hinweis für Käufer erforderlich, um Codes zu filtern

Vermeiden Sie Angebote mit „Direct Top-Up“, da diese aufgrund der gemeinsamen Nutzung von Konten ein hohes Risiko einer Kontosperrung bergen. Ich habe festgestellt, dass diese Plattform auch eine nützliche Quelle ist, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten Wie man beim Spielen Geld verdient League of Legends sicher. Ich glaube G2G.com ist eine gute Wahl für alle, die eine durch eine Treuhandstelle gesicherte Umgebung bevorzugen.

★ Der beste Marktplatz für Riot Points (RP) mit Treuhandservice G2G.com Einkaufen bei G2G.com

10. SEAGM [Ideal für Käufer aus dem asiatisch-pazifischen Raum und Karten für mehrere Regionen]

Staatskasse Details Lieferart eCard (RP Codes für mehr als 10 Regionen) ToS Risk NULL – SEAGM greift niemals auf deine AufruhrKonto Startpreis Ab ca. 8,35 $ für 10 $ Riot-PunkteGeschenkkarte Erprobte Lieferzeit Sofort (automatisiert – Bereitstellung über das Dashboard) Käuferschutz Ja – über 390 Zahlungsmethoden

Ich habe festgestellt, dass SEAGM ist die erste Wahl, wenn Sie in der Asien-Pazifik Region. Sie bieten Riot-Punkte Gutscheincodes für über 10 Regionen und lokale Anbieter Riot-Punkte for Malaysia, derPhilippinenundIndonesien. Sie unterstützen auch lokale E-Wallets wie GrabPay and Touch & Go.

Pros Nachteile ✅ Über 390 Methoden einschließlich lokaler E-Wallets ✅ Asien-Pazifik Spezialist für lokale Pins ✅ MSC-Status Unternehmen mit hohen Rücklaufquoten ✅ 10+ regional RP Geschenkkarten-Optionen ❌ Keine Rabatte da die Karten zum Nennwert verkauft werden ❌ Regionsabgleich ist für mehr als 10 Artikel von entscheidender Bedeutung ❌ Schritt im Dashboard erforderlich, um Codes zu finden

Sie erhalten Ihren Code sofort in Ihrem SEAGM im Konto-Dashboard unter „Meine Karten“. Diese werden in der Regel zum Nennwert verkauft, Du wirst also nicht die starken Rabatte finden, die ich auf Eibe or Driffle. Trotzdem bin ich der Meinung, dass sie zu den besten Anbietern gehören League of Legends Geschenkkarten für Kunden außerhalb Nordamerikas und Europas.

★ Ideal für Käufer aus dem asiatisch-pazifischen Raum und Karten für mehrere Regionen SEAGM Bei SEAGM einkaufen

So gelangen Riot Points (RP) auf Ihr Konto: Die verschiedenen Zahlungsmethoden im Überblick

Ich werde die Zahlungsmethoden erläutern, auf die ich in den einzelnen Bewertungen Bezug genommen habe, damit Sie genau verstehen, was mit Ihrem Konto geschieht. Diese Informationen sind entscheidend für die Auswahl der besten Websites zum Kauf League of Legends Geschenkkarten sicher.

Lieferart Was passiert eigentlich? ToS Risk eCard / RPGeschenkkarte Sie erhalten einen Gutscheincode und lösen diesen ein unter account.riotgames.com. Der Anbieter greift zu keinem Zeitpunkt auf Ihr Konto zu. NULL OffiziellAufruhrGroß Direktkauf im Spiel-Client. Keine Ersparnis, aber garantierte Kompatibilität. KEINE Direktes Aufladen Ein Verkäufer schreibt gut RP direkt über Ihre Zugangsdaten. Dies verstößt gegen Abschnitt 2.2 der Nutzungsbedingungen (gemeinsame Nutzung von Konten). HOCH

Mir ist aufgefallen, dassEibe, Driffle, Kinguin, Gamivo, Sofort-Spiele, CoinGate, BitrefillundSEAGM alle nutzen die sichere eCard-Methode. Ich habe festgestellt, dassEldorado.gg and G2G.com bieten Angebote für die risikoreiche Methode „Direct Top-Up“ an, daher sollten Sie die Filter sorgfältig nutzen.

Preisvergleich für Riot Points (RP): Preis pro 10-Dollar-Gutschein

Ich habe diesen Kostenvergleich anhand der offiziellen Aufruhr als Ausgangsbasis speichern. Beachten Sie, dass the RP Der Betrag pro 10-Dollar-Karte kann je nach Region variieren und aktuellRiot Games Preis-Pakete.

Anbieter ausgeben Betrag der Geschenkkarte Verfahren ToS Risk Offizieller Shop ca. 9,99 $ €10 Offiziell Keine Eibe ca. 11,28 $ €10 eCard NULL Driffle ca. 10,30 $ €10 eCard NULL Kinguin ca. 10,10 $ €10 eCard LOW Gamivo ca. 12,37 $ €10 eCard NULL Sofort-Spiele ca. 10,26 $ 10 Euro eCard NULL CoinGate ca. 9,80 $ €10 eCard NULL Bitrefill ca. 10,00 $ €10 eCard NULL Eldorado.gg €9.48 €10 eCard NULL G2G.com €10.60 €10 eCard NULL SEAGM ca. 8,35 $ €10 eCard NULL

*Ich habe festgestellt, dass es sich bei diesen Preisen um Schätzungen handelt, die sich je nach den Verkäufergebühren im Jahr 2026 ändern können.

Ist es sicher, Riot Points (RP) auf Websites von Drittanbietern zu kaufen?

Ich möchte betonen, dass man bei der Suche nach den besten Websites zum Kauf League of Legends Bei Geschenkkarten bestehen zwei verschiedene Arten von Risiken: Betrugsrisiko und Risiko im Zusammenhang mit den Nutzungsbedingungen.

Zwei Arten von Risiken – und wie man sich vor ihnen schützt

Betrugsrisiko besteht, wenn eine Website Ihr Geld einbehält, ohne die Riot-Punkte Gutscheincode. Sie können sich schützen, indem Sie PayPal oder Kreditkarten zum Schutz vor Rückbuchungen. Andererseits hängt das ToS-Risiko davon ab, wie der Code bereitgestellt wird. Da die besten Websites zum Kauf League of Legends Da die Geschenkkarten auf meiner Liste offizielle Codes verkaufen, gehe ich davon aus, dass sie keinerlei Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen bergen.

Nutzungsbedingungen speziell für League of Legends

Ich habe recherchiert „Riot Games“ Position geprüft und festgestellt, dass sie keine Probleme mit der offiziellen Riot-Punkte von Ihnen eingelöste Geschenkkarten. Mir ist jedoch aufgefallen, dassInoffizielle Aufladungen (Kontofreigabe) sind strengstens untersagt und kann zu einer dauerhaften Sperre führen.

Riot Games hat außerdem die Funktion „Verknüpfung von Konten und Strafen“ eingeführt, wodurch sie mehrere Konten verknüpfen können, von denen sie sicher sind, dass sie derselben Person gehören. Wenn du also auf einem Zweitkonto eine risikoreiche Methode wie „Direct Top-Up“ (die die gemeinsame Nutzung des Kontos erfordert) verwendest und dieses gesperrt wird, Aufruhr behält sich das Recht vor, alle anderen von Ihnen erstellten Konten, einschließlich Ihres Hauptkontos, zu kündigen.

Warnsignale, auf die man achten sollte

Jede Website, die ein „kostenloses“ RP „Generator“ ist ein 100-prozentiger Betrug.

Meiden Sie Websites, auf denen Sie nach den Anmeldedaten für Ihr Spielkonto gefragt werden.

Meiden Sie Websites, deren Preise mehr als 40 % unter denen des offiziellen Shops liegen.

Seien Sie vorsichtig bei reinen Krypto-Websites, die keinen Käuferschutz und keine Kontaktdaten anbieten.

So findest du die beste Riot-Points-Seite (RP) für dich

Ich habe verschiedene Faktoren berücksichtigt, damit Sie besser verstehen können, welche Plattform für Ihre Situation am besten geeignet ist.

1. Versandart und Kontosicherheit

Meiner Meinung nach ist die Art der Lieferung der wichtigste Faktor. Ich habe überprüft, dass alle Websites auf dieser Liste E-Cards verwenden, die keinerlei Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen bergen, da Sie Ihr Passwort niemals weitergeben müssen.

2. Kosten pro 1.000 Riot Points (RP)

Ich habe gelernt, dass Startpreise irreführend sein können. Ich empfehle Ihnen, die Kosten pro 1.000 Einheiten stets mit den offiziellen Richtpreisen des Shops zu vergleichen, um echte Einsparungen zu erzielen.

3. Käuferschutz

Ich habe festgestellt, dassPayPal und Kreditkarten sind für Erstkäufer unverzichtbar. Ich empfehle dir, auf Websites, die du nicht gut kennst, keine Kryptowährungs- oder Banküberweisungen zu tätigen, da es dort keine Rückbuchungsmöglichkeiten gibt.

4. Liefergeschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Versandart

Ich habe festgestellt, dass die automatische Zustellung in der Regel weniger als fünf Minuten dauert. Mir ist aufgefallen, dass es bei Marktplätzen mit manueller Abwicklung oft viel länger dauern kann; daher empfehle ich dir, die Versprechen einer „sofortigen“ Lieferung zu überprüfen.

5. Regionale Verfügbarkeit und Kompatibilität

Ich habe festgestellt, dass nicht alle Anbieter jede Region unterstützen. Ich schlage vor, dass du die Riot-Punkte Der Gutscheincode muss mit der Region Ihres Kontos übereinstimmen – ein US-Code funktioniert beispielsweise nicht bei einem britischen Konto. Sie können auch ein Auge darauf haben League of LegendsSport für regionale Werbeveranstaltungen.

Fazit: Welche Riot-Points-Seite (RP) solltest du nutzen?

Um ein möglichst sicheres Erlebnis zu gewährleisten, empfehle ich Ihnen, Eibe – Sie nutzen die eCard-Methode und stellen sicher, dass Ihr Konto niemals mit Dritten in Kontakt kommt.

Um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen, habe ich festgestellt, dass SEAGM or Eldorado.gg derzeit preislich führend in verschiedenen Regionen.

Falls dies Ihr erster Einkauf ist,Ich glaubeEibe ist die richtige Wahl, da sie ein geringes Risiko mit PayPalSchutz. Ich habe diese Plattformen analysiert, damit Sie die besten Websites zum Einkaufen finden können League of Legends Geschenkkarten mit absoluter Sicherheit.

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Häufig gestellte Fragen