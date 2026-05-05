Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die beste Website, um günstig einzukaufen, Valorant-Punkte (VP) ist eine Entscheidung zwischen Eibe, GamivoundKinguin – welche davon für Sie die richtige ist, hängt jedoch davon ab, wie Sie kaufen möchten, und manche Methoden bergen ein höheres Kontorisiko als andere.

Valorant-PunkteoderVP, sind die unverzichtbare Währung, die du benötigst, um dir die neuesten Waffenpakete, Agentenverträge oder den aktuellen Battle Pass zu sichern. In diesem Leitfaden habe ich 10 verschiedene Anbieter unter Verwendung von Kriterien wie Preiswettbewerbsfähigkeit, Liefergeschwindigkeit und Käuferschutz damit Sie die beste Website finden, auf der Sie günstig einkaufen können Valorant-Punkte und Ihr Budget optimal nutzen.

Sie erfahren, wie Sie sich auf diesen Plattformen von Drittanbietern sicher bewegen können, zumal Riot Games hat seine Richtlinien für 2026 aktualisiert und folgende Punkte aufgenommen: Strafverknüpfung, das die gemeinsame Nutzung von Konten für alle ihre Titel unter Strafe stellt.

Meine Top-Empfehlungen für die günstigsten Websites für Valorant-Punkte

Ich habe diese Übersicht zusammengestellt, damit du die beste Website für günstige Einkäufe findest Valorant-Punkte auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten.

Eibe – Die beste Plattform insgesamt, um günstig einzukaufen Valorant-Punkte Gamivo – Beste Automatisierung Valorant-Punkte (VP) Plattform für globale Reichweite Kinguin – Bester P2P-Preis mit Käuferschutz SEAGM – Die beste plattformübergreifende Lösung G2A – Der etablierteste Marktplatz Eldorado.gg – Bestes Peer-to-Peer Valorant-PunkteMarktplatz G2G.com – Bester Treuhandpreis LootBar – Die beste Rabattplattform Bitrefill – Am bestenBitcoin LightningSatz CoinGate – Bester Krypto-Wechselkurs (kein Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen)

Die günstigsten Anbieter für Valorant-Punkte im Test

Ich habe jeden der folgenden Anbieter geprüft, um sicherzustellen, dass Sie die beste Website finden, um günstig einzukaufen Valorant-Punkte ohne die Integrität Ihres Kontos zu gefährden.

1. Eibe [Die beste Plattform, um günstige Valorant-Punkte zu kaufen]

Staatskasse Details Lieferart eCard (Bewertung/Riot-Punkte Gutscheincode eingelöst bei account.riotgames.com) ToS Risk NULL – Code bei der offiziellen Stelle eingelöst AufruhrWebsite;Eibe greift niemals auf Ihr Konto zu Startpreis Ab ca. 2,99 $ für 75 VP | ~9,68 $ für 1.000 VP Erprobte Lieferzeit ~1–2 Minuten (automatisch) Käuferschutz Ja –PayPal sowie Rückbuchungen bei Kredit- und Debitkarten möglich

Eibe nutzt den eCard-Versand: Sie kaufen eine Riot-Punkte Geschenkkarte und erhalten den Code innerhalb von 1–2 Minuten per E-Mail. Sie lösen ihn selbst auf der offiziellen Riot Games Website, was bedeutet, dass Eibe greift niemals auf deine BewertungKonto.Eibe ist die beste Website, um günstig einzukaufen Valorant-Punkte denn es verbindet günstige Preise mit einem Kundensupport rund um die Uhr und PayPalSchutz.

Das Sortiment ist umfangreich und bietet Gutscheincodes, mit denen Sie schon beim bloßen Stöbern sparen können obBewertungist plattformübergreifend oder auch nicht. Du wählst einfach „Kaufen“, schließt die Zahlung ab und erhältst deinen Code sofort. Mir ist aufgefallen, dass die Preise in der Regel 5 % bis 15 % unter den offiziellen Ladenpreisen liegen, was unter anderem dazu beiträgt, dass dies die beste Website ist, um günstig einzukaufen Valorant-Punkte – Bitte vergewissern Sie sich vor dem Abschluss, dass die Karte mit der Region Ihres Kontos übereinstimmt.

Vorteile Nachteile ✅ KEIN Kontorisiko über den offiziellen E-Card-Versand ✅ Sofortige Lieferung in der Regel weniger als zwei Minuten ✅ Umfassende Unterstützungrund um die Uhr verfügbar ✅ Sichere Zahlungen via PayPalund Karten ❌ Servicegebühren werden beim Bezahlvorgang hinzugefügt ❌ Codes sindregionsspezifisch ❌ Preisänderungen je nach Verfügbarkeit beim Verkäufer

★ Die günstigste Website für Valorant-Punkte (VP) mit umfassendem Käuferschutz Eibe Bei Eneba einkaufen

2. Gamivo [Die beste Plattform für automatisierte Valorant-Punkte (VP) mit globaler Reichweite]

Staatskasse Details Lieferart eCard (Bewertung/Riot-Punkte (Gutscheincode) ToS Risk NULL – Code bei der offiziellen Stelle eingelöst AufruhrWebsite Startpreis Ab ca. 3,52 $ für 75 Stück VP | ~11,83 $ für 1.000 VP Erprobte Lieferzeit ~1–2 Minuten (automatisch) Käuferschutz Ja –PayPal und Rückbuchungen von Kreditkartenzahlungen möglich

Ich habe festgestellt, dassGamivo ist die beste Website, um günstig einzukaufen Valorant-Punkte wenn Sie den absolut günstigsten Preis unter den automatisierten E-Card-Plattformen suchen. Sie erhalten Ihren Code innerhalb von zwei Minuten per E-Mail und geben ihn auf der offiziellen Aufruhr Dashboard selbst. Seit 2017 haben sie rund fünf Millionen Kunden bedient und bieten weiterhin äußerst wettbewerbsfähige Preise.

Mir ist aufgefallen, dass sie, obwohl sie wachsen, manchmal weniger Beachtung finden als etablierte Marktplätze. Achten Sie auf das SMART-Abonnement, das in Ihrem Warenkorb oft bereits vorausgewählt ist. Was jedoch Geschwindigkeit und Preis angeht, sind sie eine gute Wahl für jeden BewertungSpieler, der die beste Website sucht, um günstig einzukaufen Valorant-Punkte zu einem fairen Preis.

Vorteile Nachteile ✅ Schnelle Lieferung über ein automatisiertes System ✅ Wettbewerbsfähige Preise oft die Konkurrenz hinter sich lässt ✅ Weltweite Präsenz mit Millionen von Kunden ✅ Gültige Codesfür alleAufruhrTitel ❌ SMART unter wird häufig automatisch in den Warenkorb gelegt ❌ Günstigere Marke Anerkennung als G2A ❌ Regionale Sperre gilt für alle Codes

★ Die günstigste Plattform für automatisierte Valorant-Punkte (VP) Gamivo Bei Gamivo einkaufen

3. Kinguin [Bester P2P-Preis mit Käuferschutz]

Staatskasse Details Lieferart Kombiniert – E-Card (P2P) oder Direkt-Aufladung ToS Risk LOWfür E-Cards |HOCHzum Aufladen Startpreis Ab ca. 2,71 $ für 75 Stück VP | ~8,47 $ pro 1.000 VP Erprobte Lieferzeit Sofort bis zu 15 Minuten (abhängig vom Verkäufer) Käuferschutz Ja –NUR mit dem Zusatzmodul „Käuferschutz“

Kinguin funktioniert nach einem Peer-to-Peer-Modell, was sie zur besten Website macht, um günstig einzukaufen Valorant-Punkte für alle, die eine riesige Auswahl an Anbietern suchen. Sie lösen den Valorant-Punkte sich selbst eine Geschenkkarte, also Kinguin niemals auf Ihre Zugangsdaten zugreift. Ich empfehle Ihnen dringend, Erwerben Sie immer das Zusatzmodul „Käuferschutz“ damit Sie ungültige Codes beanstanden können.

Die Lieferung kann je nach Anbieter bis zu 15 Minuten dauern. Falls Sie darüber nachdenken, von Ihrem derzeitigen Anbieter zu wechseln, habe ich Anleitungen zu Wie man verkauftBewertungKonto Details. Denken Sie einfach daran, die Filter für Verkäuferbewertungen zu nutzen, um Ihr Risiko zu minimieren.

Vorteile Nachteile ✅ Riesige Auswahl von über 40.000 Verkäufern ✅ Niedrige Preise aufgrund des Wettbewerbs auf dem Markt ✅ Bewährte Tradition mit 17 Millionen Nutzern ✅ Krypto-Support für alle Käufer enthalten ❌ Schutzgebühr ist mit zusätzlichen Kosten verbunden ❌ Lieferzeit schwankt je nach Verkäufer ❌ Qualität des Verkäufers unterscheidet sich erheblich

★ Bester P2P-Preis für Valorant-Punkte (VP) mit Käuferschutz Kinguin Bei Kinguin einkaufen

4. SEAGM [Beste plattformübergreifende Lösung]

Staatskasse Details Lieferart eCard (Bewertung/Riot-Punkte(Geschenkkarte) ToS Risk NULL – Code im offiziellen Client eingelöst Startpreis Ab ca. 4,80 $ für eine 5-Dollar-Geschenkkarte | ca. 9,60 $ für eine 10-Dollar-Geschenkkarte Erprobte Lieferzeit ca. 5–10 Minuten (automatisiert) Käuferschutz Ja –PayPal sowie Rückbuchungen möglich

SEAGM ist die beste Website, um günstig einzukaufen Valorant-Punkte für Spieler, die speziell auf US-Dollar lautende Geschenkkarten im Wert von 5 bis 100 Dollar benötigen. Du erhältst deinen Code nach einer Bestätigungsphase von 5 bis 10 Minuten und löst ihn im Spiel unter „Store > Riot Pin und Codes“ ein.

Mit Sitz inMalaysia, sie unterstützen regionale E-Wallets wie GrabPay and Touch & Go. Ihre Preise betragen meist nahe dem Nennwert… Sie erhalten zwar keine großen Rabatte, dafür aber garantiert Ware für die US-Region. Ich möchte darauf hinweisen, dass eine Karte aus der EU oder der Türkei von SEAGM funktioniert bei einem US-Konto nicht.

Vorteile Nachteile ✅ Bestand bestätigt in US-Dollar ✅ Über 390 Methoden einschließlich lokaler E-Wallets ✅ Mehrere Regionen Unterstützung für Nordamerika, die EU und Asien ✅ ZERO ToS-Risiko mit offiziellen E-Cards ❌ Die Preise liegen dicht beieinanderzum Nennwert ❌ Längere Lieferzeit als andere Plattformen ❌ Regionsabgleich ist sehr empfindlich

★ Die beste plattformübergreifende Lösung SEAGM Bei SEAGM einkaufen

5. G2A [Der etablierteste Marktplatz]

Staatskasse Details Lieferart eCard (Bewertung Gutscheincode per E-Mail) ToS Risk NULL – Code im offiziellen Client eingelöst Startpreis Ab ca. 2,80 $ für 75 Stück VP | ~11,12 $ für 1.000 VP Erprobte Lieferzeit In der Regel sofort bis zu ca. 5 Minuten Käuferschutz Ja –G2A-Schutzschild optionales Zusatzmodul erhältlich

Ich bin der Ansicht, dassG2A die beste Website, um günstig einzukaufen Valorant-Punkte für alle, die den weltweit meistbewerteten Gaming-Marktplatz nutzen möchten. Mit über 35 Millionen Nutzern bieten sie eine unglaubliche Auswahl an Guthaben in US-Dollar von 5 bis 100 Dollar. Du gibst den Code in das Bewertung im Shop unter der Rubrik „Riot-Pins und Codes“.

Ich empfehle dir Nach Verkäufern mit einer Bewertung von mindestens 4,5 Sternen filtern um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Ich habe festgestellt, dass deren G2A-Schutzschild Dieses Zusatzmodul ist eine kluge Wahl für Erstkäufer, die sich einen garantierten Schlüsselersatz wünschen. Vergewissern Sie sich immer, dass in der Anzeige „Vereinigte Staaten“ angegeben ist. Bevor du etwas kaufst: Internationale Karten funktionieren nicht bei nordamerikanischen Konten.

Vorteile Nachteile ✅ Enorme Reichweite mit 35 Millionen Nutzern ✅ Größte Auswahl von US-Geschenkkarten ✅ ZERO ToS-Risiko durch Einlösen des Codes ✅ Bewertung: 4,0/5 basierend auf 335.000 Bewertungen ❌ Schild-Erweiterung ist ein zusätzlicher Kostenpunkt ❌ E-Mail-Zustellungkann sich verzögern ❌ P2P-Risiko erfordert eine sorgfältige Filterung

★ Der etablierteste Marktplatz G2A Bei G2A einkaufen

6. Eldorado.gg [Der beste Peer-to-Peer-Marktplatz für Valorant-Punkte]

Staatskasse Details Lieferart Gemischt – Geschenkkarten (sicher) oder Aufladen (riskant) ToS Risk NULL für Geschenkkarten | HOCHzum Aufladen Startpreis ~3,20 $ für 130VP | ~8,78 $ für 1.000 VP Erprobte Lieferzeit Sofort (Geschenkkarte) | 3–20 Min. (Aufladen) Käuferschutz Ja –El Dorado Streitbeilegungs- und Treuhandsystem

Eldorado.gg ist die beste Website, um günstig einzukaufen Valorant-Punkte für mehr Abwechslung, aber Sie müssen äußerst vorsichtig sein. Die Anbieter bieten sowohl sichere Geschenkkarten als auch „Direct Top-Up“-Dienste an. Nur nach Geschenkkartenangeboten filtern um das Risiko für Ihr Konto auf Null zu halten. Bei direkten Aufladungen müssen Sie Ihre Zugangsdaten angeben, was ein direkter Verstoß gegen die Riot Games ToS.

Sie erhalten Ihre Riot-Punkte den Gutscheincode und geben Sie ihn selbst ein unter account.riotgames.com. Das Unternehmen ist seit 2014 tätig und nutzt ein Treuhandsystem, um Ihr Geld zu schützen. Ich habe festgestellt, dass die Aufladepreise zwar verlockend wirken, die Risiko einer dauerhaften Sperre Die Risiken einer gemeinsamen Nutzung des Kontos überwiegen einfach die Vorteile.

Vorteile Nachteile ✅ Niedrige Preise zu eCard-Codes in Großmengen ✅ Sichere Treuhandverwaltung für alle Transaktionen ✅ Seriöse Website seit 2014 aktiv ✅ KEIN Risiko wenn man sich an die Regeln hält ❌ Nachschussrisiko ist außergewöhnlich hoch ❌ Menschliche Verkäufer die Lieferung kann sich verzögern ❌ Hinweise zu den Nutzungsbedingungen sind hier obligatorisch

★ Der beste Peer-to-Peer-Marktplatz für Valorant-Punkte Eldorado.gg Bei Eldorado.gg einkaufen

Staatskasse Details Lieferart Gemischt – Geschenkkarten (sicher) oder Aufladen (riskant) ToS Risk NULL für Geschenkkarten | HOCHzum Aufladen Startpreis ~4,48 $ für 475VP | ~9,34 $ für 1.000 VP Erprobte Lieferzeit Je nach Verkäufer und Zahlungsart Käuferschutz Ja –G2G-SchutzschildTreuhandsystem

Ich bin der Ansicht, dassG2G.com die beste Website, um günstig einzukaufen Valorant-Punkte wenn Sie sicherstellen möchten, dass Ihr Geld bis zur Bestätigung der Lieferung treuhänderisch verwahrt wird. Deren G2G-Schutzschild sorgt dafür, dass Ihr Geld sicher ist, bis Sie es ausgezahlt haben Valorant-Punkte Kaufen Sie sich selbst eine Geschenkkarte. Ich kann Ihnen das nur wärmstens empfehlen Nach verifizierten Verkäufern filtern und beschränken Sie sich ausschließlich auf Angebote für Geschenkkarten.

Sie geben den Code selbst auf der offiziellen Aufruhr Website. Beachten Sie, dass direkte Aufladungen gegen die Riot GamesNutzungsbedingungen undsollte vermieden werden. Ich habe festgestellt, dass man über die Benutzeroberfläche Verkäufer vor dem Abschluss gründlich überprüfen kann – und genau das braucht man, wenn man auf der Suche nach der besten Website ist, um günstig einzukaufen Valorant-Punkte ohne Ihr Konto zu gefährden.

Vorteile Nachteile ✅ Sicherheit durch Treuhandkonto via G2G-Schutzschild ✅ Verifizierter Verkäufer verfügbare Abzeichen ✅ Günstigster Treuhandservice Marktpreise ✅ KEIN Risiko mit eCard-Einträgen ❌ Hohes Risiko mit Direkt-Aufladungen ❌ Manuelle Filterung aus Sicherheitsgründen erforderlich ❌ Lieferzeiten kann stark variieren

★ Der günstigste Treuhand-Marktplatz für Valorant-Punkte (VP) G2G.com Einkaufen bei G2G.com

8. LootBar [Die beste Rabattplattform]

Staatskasse Details Lieferart E-Card (Region Nordamerika; Dashboard und E-Mail) ToS Risk NULL – Code eingelöst in BewertungKunde Startpreis Ab ca. 4,80 $ für 475 VP | ~9,60 $ für 1.000 VP Erprobte Lieferzeit Sofort bis ca. 3 Minuten (automatisiert) Käuferschutz Ja –PayPal und Geld-zurück-Garantie

Ich habe festgestellt, dassLootBar ist die beste Website, um günstig einzukaufen Valorant-Punkte Wenn Sie auf der Suche nach Kumulierbare Rabatte. Ihre Gutscheincodes sind in der Regel 7 % günstiger als im offiziellen Shop, und du kannst zusätzlich Gutscheine einlösen, um 20 % Rabatt. Außerdem haben sie eine hervorragende Bewertung von 4,9/5 Trustpilot Bewertung basierend auf über 43.000 Bewertungen.

Sie erhalten die Valorant-Punkte Den Gutscheincode erhalten Sie sofort in Ihrem Dashboard und per E-Mail. Die Gutscheine sind ausschließlich für die Region Nordamerika und funktioniert nicht bei anderen Konten. Sie bieten auch eine „Riot-ID-Aufladung“ an, die sicherer ist als die Weitergabe eines Passworts, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass Geschenkkartencodes die sicherste Option sind.

Vorteile Nachteile ✅ Kombinierbare Gutscheinebis zu 20 % Rabatt ✅ 4,9/5 Bewertung im Hinblick auf die Zuverlässigkeit ✅ 100 % Rückerstattung Garantie auf Codes ✅ ZERO ToS-Risikomit E-Cards ❌ Nur für die NA-Regionfür Geschenkkarten ❌ Riot-ID aufladen ist ein geringes Risiko ❌ Gutscheincodes sich häufig ändern

★ Die beste Rabattplattform LootBar Bei LootBar einkaufen

Staatskasse Details Lieferart eCard (Bewertung/Riot-Punkte (Gutscheincode) ToS Risk NULL – Code bei der offiziellen Stelle eingelöst AufruhrWebsite Startpreis Ab ca. 5,00 $ für eine 5-Dollar-Geschenkkarte | ca. 10,00 $ für eine 10-Dollar-Geschenkkarte Erprobte Lieferzeit Sofort (automatisiert) Käuferschutz NO – Bei Krypto-Zahlungen gibt es keine Rückbuchungen

Bitrefill ist die beste Website, um günstig einzukaufen Valorant-Punkte für diejenigen, die das Bitcoin Lightning Network. Sie erhalten Ihren Code sofort, sodass Sie nicht auf Blockchain-Bestätigungen warten müssen. Das Unternehmen ist seit 2014 tätig und in über 170 Ländern verfügbar.

Sie lösen denValorant-Punkte Gutscheincode selbst generieren, ohne jemals Ihre Zugangsdaten preiszugeben. Beachten Sie, dass Kryptotransaktionen sind endgültig, daher sind keine Rückbuchungen möglich. Ihre Preise liegen sehr nahe am Nennwert, daher Bitrefill ist vielleicht nicht die beste Website, um günstig einzukaufen Valorant-Punkte Was die reinen Einsparungen angeht, ist dies die bequemste Option für Krypto-Nutzer.

Vorteile Nachteile ✅ Lightning Networkgegen geringe Gebühren ✅ Sofortige Lieferungweltweit ✅ ZERO ToS-Risikomit Codes ✅ Ruf als Pionierseit 2014 ❌ Keine Rückbuchungenverfügbar ❌ Die Preise liegen naheNennwert ❌ Beschränkt aufKrypto-Nutzer

★ Bester Bitcoin-Lightning-Kurs Bitrefill Bei Bitrefill einkaufen

10. CoinGate [Bester Krypto-Wechselkurs (kein Risiko durch Nutzungsbedingungen)]

Staatskasse Details Lieferart eCard (Bewertung/Riot-Punkte(Geschenkkarte) ToS Risk NULL – Code bei der offiziellen Stelle eingelöst AufruhrWebsite Startpreis Ab ca. 5,01 $ für eine 5-Dollar-Geschenkkarte | ca. 10 $ für eine 10-Dollar-Geschenkkarte Erprobte Lieferzeit Sofort (automatisiert) Käuferschutz NO – Bei Krypto-Zahlungen gibt es keine Rückbuchungen

CoinGate ist die beste Website, um günstig einzukaufen Valorant-Punkte for vollständige Anonymität beim Kauf. Sie unterstützen über 200 Kryptowährungen und verlangen beim Kauf von Geschenkkarten keine Identitätsprüfung (KYC). Sie erhalten Ihren Code sofort nach Bestätigung Ihrer Zahlung.

Sie geben den Code auf der offiziellen Einlöseseite ein, ohne dass dabei ein Risiko für Ihr Konto entsteht. Da Kryptowährungstransaktionen unwiderruflich sind, Sie sollten es nur verwenden, wenn Sie sich bei Ihrer Transaktion sicher sind. Ich habe festgestellt, dass ihre Preise fast genau dem Nennwert der Karte entsprechen.

Vorteile Nachteile ✅ Völlige Anonymitätohne KYC ✅ Über 200 Kryptowährungenakzeptiert ✅ ZERO ToS-Risikomit E-Cards ✅ Sofortige E-MailLieferung ❌ Kein Käuferschutzfür Kryptowährungen ❌ Die Preise liegen naheNennwert ❌ Unbedingt endgültigTransaktionen

★ Bester Krypto-Wechselkurs (kein Risiko durch Nutzungsbedingungen) CoinGate Bei CoinGate einkaufen

So gelangen Valorant-Punkte (VP) auf Ihr Konto: Erläuterung der Zahlungsmethoden

Ich möchte erläutern, wie sich diese Versandarten auf die Sicherheit Ihres Kontos auswirken – ein entscheidender Faktor bei der Suche nach der besten Website, um günstig einzukaufen Valorant-Punkte.

Lieferart Was passiert eigentlich? ToS Risk E-Card / Riot-Points-Geschenkkarte Sie erhalten einen Code, den Sie unter account.riotgames.com. Die Website greift zu keinem Zeitpunkt auf Ihr Konto zu. NULL (Offizielle Karte) Offizieller Riot Store Direktkauf über den Spiel-Client. Keine Ersparnis, aber garantierte Kompatibilität. KEINE Direkte Kontoaufladung Du teilst deineRiot Games Anmelden. Der Verkäufer meldet sich an, um etwas hinzuzufügen VPdirekt. HOCH (Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen)

Eibe, Kinguin, Gamivo, CoinGate, BitrefillundSEAGM nutzen alle die sichere eCard-Methode. Ich habe festgestellt, dass Angebote von privaten Verkäufern auf Eldorado.gg and G2G.comverwenden oft dasrisikoreiche „Direct Top-Up“-Methode.

Preisvergleich für Valorant-Punkte (VP)

Ich habe diesen Kostenvergleich anhand der offiziellen Bewertung Speichern Sie dies als Referenz, damit Sie die beste Website finden, auf der Sie günstig einkaufen können Valorant-Punkte im Jahr 2026.

Anbieter ausgeben VP-Betrag Kosten: ca. 1.000 VP ToS Risk Offizieller Shop €4.99 475 VP ~10,51 $ * Keine Eibe €2.99 75 VP ~9,68 $ * NULL Gamivo €3.52 75 VP ~11,83 $ * NULL Kinguin €2.71 75 VP ~8,47 $ * LOW SEAGM €4.80 475 VP ~10,10 $ * NULL G2A €2.80 75 VP ca. 11,12 $ NULL Eldorado.gg €3.20 130 VP ~8,78 $ * NULL G2G.com €4.48 475 VP ~9,34 $ * NULL LootBar €4.80 475 VP ca. 9,60 $ NULL Bitrefill €5.00 475 VP ~10,53 $ * NULL CoinGate €5.01 475 VP ~10,55 $ * NULL



*Die Preise sind Schätzungen, die auf den Verkäufergebühren und den regionalen Anpassungen für 2026 basieren. Der offizielle Basispreis im Store beträgt 4,99 $ für 475 VP.

Ist es sicher, Valorant-Punkte (VP) auf Websites von Drittanbietern zu kaufen?

Ich möchte klarstellen, dass man, wenn man nach der besten Website sucht, um günstig einzukaufen Valorant-Punkte… dann haben Sie es mit zwei unterschiedlichen Arten von Risiken zu tun.

Zwei Arten von Risiken – und wie man sich gegen sie absichert

„Betrugsrisiko“ liegt vor, wenn eine Website Ihr Geld einbehält, ohne dafür eine Leistung zu erbringen. Sie können Schützen Sie sich davor, indem Sie PayPal oder eine Kreditkarte zum Schutz vor Rückbuchungen. „ToS-Risiko“ bezieht sich auf Verstöße gegen die Riot Games Regeln. Da alle Plattformen auf meiner Liste in erster Linie offizielle Geschenkkarten verkaufen, gehe ich davon aus, dass der Kauf an sich keinerlei Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen birgt, solange Sie den Code selbst einlösen.

Stellungnahme zu den spezifischen Nutzungsbedingungen für Valorant

Ich habe mich über das Riot Games Sie haben ihren Standpunkt bekräftigt und bestätigt, dass sie keine Einwände gegen offizielle Geschenkkarten haben. Ich muss Sie jedoch darauf hinweisen, dass inoffizielle Auflademethoden, bei denen Die gemeinsame Nutzung von Konten ist strengstens untersagt. Im Jahr 2026,Riot Games Außerdem wurde „Strafverknüpfung“ eingeführt, was ein Verbot für deine Bewertung Das Konto könnte auf Ihre League of Legends or TFT Konten, wobei alles ausgesetzt wird.

Warnsignale, auf die man achten sollte

Ich glaube, jede Website, die verspricht, dass „Kostenlos“ VP „Generator“ ist ein 100-prozentiger Betrug .

. Ich rate dir, jede Website zu meiden, die fragt nach den Anmeldedaten für deinen Spielaccount .

. Ich rate davon ab, sich auf die Preise einzulassen mehr als 40 % günstiger als im offiziellen Shop .

. Ich rate zur Vorsicht bei Websites, die ausschließlich Kryptowährungen akzeptieren und keine Rückerstattungsregelung anbieten.

So findest du die beste Website für Valorant-Punkte (VP)

Ich habe mehrere Faktoren berücksichtigt, damit du besser verstehen kannst, welche Plattform die beste Website ist, um günstig einzukaufen Valorant-Punkte für Ihre Situation.

1. Lieferart und Kontosicherheit

Meiner Meinung nach ist die Art der Lieferung der wichtigste Faktor. Das habe ich überprüft. E-Cards bergen keinerlei Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen denn man gibt sein Passwort niemals weiter. Falls Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, noch einmal im Abschnitt „Liefermethoden“ nachzulesen.

2. Kosten pro 1.000 Valorant-Punkte (VP)

Ich habe gelernt, dass Startpreise irreführend sein können. Ich empfehle dir, immer die Kosten pro 1.000 Einheiten vergleichen mit den regulären Ladenpreisen vergleichen, um die tatsächlichen Ersparnisse zu ermitteln. Du kannst auch meine BewertungLeitfaden für Skins um genau zu sehen, wie viel VP die du brauchst.

3. Käuferschutz

Ich habe festgestellt, dassPayPal und Kreditkarten sind unverzichtbar für Erstkäufer. Ich empfehle Ihnen, Kryptowährungs- oder Banküberweisungen auf Websites zu vermeiden, die Sie nicht gut kennen, da dort kein Käuferschutz besteht.

4. Liefergeschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Versandart

Ich habe festgestellt, dass die automatisierte Lieferung in der Regel weniger als fünf Minuten dauert. Mir ist aufgefallen, dass es bei Marktplätzen, die auf menschlicher Arbeit basieren, deutlich länger dauern kann, daher schlage ich vor, dass Sie Behauptungen über eine „sofortige“ Lieferungvor dem Kauf.

5. Regionale Verfügbarkeit und Kompatibilität

Ich habe festgestellt, dass nicht alle Anbieter jede Region unterstützen. Ich empfehle dir, die Valorant-Punkte Geschenkkarte entspricht der Region Ihres Kontos – zum Beispiel eine Eine US-Postleitzahl funktioniert bei einem britischen Konto nicht. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie BewertungSportNachrichten.

Fazit: Welche Website für Valorant-Punkte (VP) solltest du nutzen?

Um das Kontorisiko so gering wie möglich zu halten, empfehle ich Ihnen, Eibe – sie nutzen die eCard-Methode und sorgen dafür, dass Ihr Konto hat keinerlei Kontakt zu Dritten.

Für den günstigsten Preis pro 1.000 Einheiten, Kinguin liegt derzeit bei ca. 8,47 $ pro 1.000 Einheiten. Für Ihren ersten Kauf, Eibe verbindet ein geringes ToS-Risiko, PayPal Käuferschutz und ein unkomplizierter Bestellvorgang.

Ich habe diese Plattformen analysiert, damit du die beste Website findest, um günstig einzukaufen Valorant-Punkte mit vollstem Vertrauen.

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Häufig gestellte Fragen