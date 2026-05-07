Los mejores sitios para comprar Puntos de Valoranten línea sonTejo, Juegos instantáneos, yKinguin, pero cuál es la opción más adecuada para ti depende de tu región, de tu forma de pago preferida y de cuánto quieras ahorrar en comparación con el precio oficial Disturbiograndes.

Puntos de Valorant (VP) sonValoraciónLa moneda del juego, que se utiliza para desbloquear aspectos de armas, contratos de agente, el Pase de batalla y paquetes de objetos cosméticos. Todas las plataformas analizadas en este artículo venden Disturbio Tarjetas regalo de puntos, canjeables a través del sitio web de Riot Games, sin ningún riesgo relacionado con los Términos de servicio.

Esta guía analiza los 10 mejores sitios web para comprar Puntos de Valorant en línea en cuanto a precio, rapidez de entrega y protección del comprador. Todos los precios se han comprobado en el momento de redactar este artículo y están sujetos a cambios, por lo que te recomendamos que los compruebes directamente en cada plataforma antes de realizar la compra.

Nuestra selección de las mejores páginas web para comprar Puntos de ValorantEn línea

Aquí tienes una lista rápida de los mejores sitios web para comprar Puntos de Valorant en línea y en qué destaca cada uno:

Tejo– Mejor en generalPuntos de Valorant (VP) Sitio web Juegos instantáneos – La mejor plataforma de descuentos verificada para Puntos de Valorant (VP) Kinguin – El mejor mercado P2P para DisturbioTarjetas regalo Gamivo– La mejor opción económicaPuntos de Valorant (VP) Opción de tarjeta electrónica Golpear o dar un golpe – Las mejores tarjetas con valor nominal sin sorpresas CoinGate – La mejor opción para compradores de criptomonedas (sin riesgo de condiciones de servicio) Bitrefill – La mejor opción de criptomonedas en la Red Lightning Eldorado.gg – El mejor mercado de tarjetas regalo G2G.com – El mejor mercado de servicios de depósito en garantía SEAGM – Ideal para compradores de la región de Asia-Pacífico y tarjetas multirregionales

Los precios que figuran en esta guía se refieren a 1 000 VP como referencia en todas las plataformas. Todos los precios son los vigentes en el momento de redactar este artículo y están sujetos a cambios; compruébalos siempre directamente en cada sitio web antes de realizar la compra.

Los mejores sitios para comprar Puntos de ValorantEn línea

Todas las reseñas que aparecen a continuación comienzan por el método de envío, ya que ese es el factor más importante a la hora de elegir entre las mejores páginas web para comprar Puntos de Valorant en línea. Se evalúa a cada proveedor en función del precio, la rapidez de entrega, la protección del comprador y las advertencias importantes que conviene conocer antes de realizar la compra.

A la hora de buscar el los mejores sitios para comprar Puntos de Valoranten línea, debes dar prioridad a las plataformas que ofrecen tarjetas regalo verificadas para garantizar que tu cuenta se mantenga en regla.

1. Tejo [La mejor página web para conseguir puntos de Valorant (VP)]

Forma de envío Tarjeta electrónica (código de tarjeta regalo de Valorant/Riot Points canjeable en account.riotgames.com) ToS Risk CERO: Eneba nunca accede a tu cuenta de Riot Precio de salida Desde unos 9,68 $ hasta 10,18 $ por 1000 VP (se aplican gastos de gestión al finalizar la compra) Plazo de entrega ~Instantáneo (automático) Protección del comprador Sí, se admiten devoluciones a través de PayPal y tarjetas de crédito/débito

Tejo utiliza el envío de tarjetas electrónicas: tú compras una Disturbio Compra una tarjeta regalo de Points y recibirás el código por correo electrónico en un plazo de 1 a 2 minutos. Puedes canjearla tú mismo en account.riotgames.com, y Tejo nunca accede a tu Disturbiocuenta. ComoTejo«su propia plataforma, combina precios competitivos con PayPal protección y atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que la convierte en la mejor opción entre los mejores sitios para comprar Puntos de Valoranten línea.Tejo se clasifica sistemáticamente entre los los mejores sitios para comprar Puntos de Valoranten línea gracias a su fiabilidad.

TejoaccionesPuntos de Valorant Tarjetas regalo en diferentes importes y para distintas regiones, todo ello en forma de códigos, en lugar de recargas directas. Se aceptan pagos con tarjeta de crédito o débito, PayPal, y criptomonedas; los códigos proceden de vendedores verificados gestionados por Tejo. La protección al comprador cubre PayPal Chargeback Plus TejoEl equipo de asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Disturbio Las tarjetas regalo canjeadas en account.riotgames.com se pueden utilizar en Disturbio«el ecosistema del juego en la cuenta de la región correcta».

Haces clic en «Comprar», completas el pago y recibes un Disturbio Puntos Recibirás el código de la tarjeta regalo por correo electrónico en un plazo de 1 a 2 minutos. Entra en account.riotgames.com e introduce el código tú mismo. Disturbio gestiona los reembolsos y los abonos Puntos de Valorant (VP) a tu cuenta, y Tejo nunca accede a tu Disturbio cuenta en cualquier momento. Para los jugadores que quieran sacar el máximo partido a su VP gastos, consulta el ValoraciónGuía de aspectos para saber qué productos de belleza vale la pena comprar primero.

Tejo los precios suelen ser entre un 5 % y un 15 % inferiores a los oficiales Disturbio tienda, lo que la convierte en uno de los mejores sitios para comprar Puntos de Valorant en línea sin ningún riesgo relacionado con las condiciones de servicio. Para quienes buscan el los mejores sitios para comprar Puntos de Valoranten línea, este descuento es un gran aliciente. Los códigos son específicos para cada región; comprueba que la tarjeta se corresponda con tu Disturbio Comprueba la región de tu cuenta antes de realizar la compra. El servicio de atención al cliente está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del chat en vivo y del correo electrónico.

Ventajas Contras ✅ Precios competitivos, entre un 5 % y un 15 % más bajos que los oficiales ✅Asistencia por chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana ✅PayPal y protección de tarjetas de crédito ✅Entrega automática al instante ❌ Se aplicará una comisión de servicio al finalizar la compra ❌ Códigos específicos de cada región ❌ Modelo de vendedor del mercado gris

★ La mejor plataforma global para conseguir puntos de Valorant (VP) Tejo Compra en Eneba

2. Juegos instantáneos [La mejor plataforma de descuentos verificada para puntos de Valorant (VP)]

Forma de envío Tarjeta electrónica (código de tarjeta regalo de Valorant/Riot Points: se envía al panel de control de la cuenta de Instant Gaming y por correo electrónico) ToS Risk ZERO – Instant Gaming nunca accede a tu cuenta de Riot Precio de salida ~10,52 $ por 1000 VP (región de la UE; comprueba la disponibilidad actual) Plazo de entrega Instantáneo (automático: el código aparece inmediatamente en el panel de control de la cuenta) Protección del comprador Sí: devoluciones de pagos con PayPal y tarjetas de crédito/débito

Juegos instantáneos utiliza el envío de tarjetas electrónicas; compras unDisturbio Tarjeta regalo de puntos y el código aparecerá inmediatamente en tu Juegos instantáneos en el panel de control de la cuenta y por correo electrónico. Con una puntuación de 4,7/5 Trustpilot Con una valoración basada en más de 800 000 opiniones y un modelo de inventario verificado, en lugar de anuncios entre particulares, destaca como uno de los mejores sitios para comprar puntos de Valorant en línea para aquellos compradores que buscan la tranquilidad de una transacción segura. De hecho, es uno de los Los mejores sitios para comprar puntos de Valorant por Internet para los jugadores que se preocupan por la seguridad.

Juegos instantáneosaccionesDisturbio Tarjetas regalo de puntos para productos de la UE y EE. UU., válidas para Valoracióny otrosDisturbio juegos en la cuenta de la región correcta. Se aceptan pagos con tarjeta de crédito o débito y PayPal; la entrega está totalmente automatizada. Fundada alrededor de 2015 y registrada en Dubái y el Reino Unido, la plataforma se encarga directamente de la adquisición y la verificación de su propio inventario; a quién le estás comprando Juegos instantáneos la propia empresa, y no un vendedor externo cualquiera.

Realiza el pago en instant-gaming.com, y el Disturbio El código de la tarjeta regalo de puntos aparecerá inmediatamente en el panel de control de tu cuenta, en la sección «Mis activaciones», y se envía a tu correo electrónico registrado1. Entra en account.riotgames.com o abre la Valoración cliente, introduce el código y VP se abona de inmediato.

Los precios se sitúan entre un 5 % y un 10 % por debajo de los oficiales Disturbio tienda; ofrece precios competitivos, pero no es la que ofrece los mayores descuentos de esta lista de las mejores páginas web para comprar puntos de Valorant online. Los usuarios suelen comparar los Los mejores sitios para comprar puntos de Valorant por Internet para encontrar ese tipo de ofertas. Comprueba siempre que la región de la tarjeta coincida con la tuya Disturbio región de la cuenta antes de realizar la compra; una tarjeta de la UE no funciona en una cuenta de EE. UU. Es necesario registrarse para obtener el código tras la compra.

Ventajas Contras ✅ 4,7/5 en Trustpilot, según más de 813 000 opiniones ✅ Inventario verificado, no P2P ✅ PayPal y protección de tarjetas de crédito ✅ Entrega automática al instante ❌ Es necesario registrarse para obtener el código ❌ Orientado a la UE: confirmar la compatibilidad regional ❌ No es el mayor descuento de la lista

★ La mejor plataforma de descuentos verificada para puntos de Valorant Juegos instantáneos Compra en Instant Gaming

3. Kinguin [El mejor mercado P2P para tarjetas regalo de Valorant]

Forma de envío Tarjeta electrónica (P2P: un vendedor particular proporciona el código de una tarjeta regalo de Valorant/Riot Points) ToS Risk BAJA (la calidad del código varía según el vendedor; se recomienda la Protección del comprador) / ALTA para la recarga directa (incumplimiento de los Términos de servicio de Riot) Precio de salida Entre 8,69 y 9,87 dólares por 1000 unidades Puntos de Valorant Plazo de entrega De inmediato a 15 minutos (dependiendo del vendedor) Protección del comprador Sí, SOLO con el complemento «Protección del comprador»

Kinguin utiliza el envío de tarjetas electrónicas mediante un modelo peer-to-peer; los vendedores particulares ofrecen Disturbio Códigos de tarjetas regalo de Points tras la compra. Lo canjeas tú mismo en account.riotgames.com, y Kinguin nunca accede a tu Disturbio cuenta. A unos 8,69 dólares por 1.000 VP, es la tarifa de tarjetas electrónicas más competitiva de entre los mejores sitios web para comprarlas Puntos de Valorant en línea, siempre que el complemento de Protección al comprador esté activo en todos los pedidos. Esto lo convierte en un firme candidato para el los mejores sitios para comprar Puntos de Valoranten líneaTítulo.

KinguinaccionesValoración Tarjetas regalo de Points en varios importes, con más de 17 millones de usuarios, más de 40 000 vendedores activos y una valoración de 4,6/5 Trustpilot Valoración. Se aceptan pagos con tarjeta de crédito o débito, PayPal, y las criptomonedas; El plazo de entrega varía entre inmediato y 15 minutos, dependiendo del vendedor. Ten en cuenta la tarifa adicional de la protección al comprador al comparar precios antes de dar nada por sentado Kinguin supera a todos sus competidores en cuanto a precio.

Recibes unDisturbio Código de una tarjeta regalo de puntos de una persona Kinguin vendedor, ya sea de forma inmediata o en un plazo de 15 minutos. Introduce el código en account.riotgames.com. Si no es válido, el complemento de Protección al comprador te permite iniciar una reclamación para solicitar un cambio o un reembolso.

Sin el complemento, la resolución de disputas es muy limitada. Utiliza siempre los filtros de valoración de vendedores; los vendedores mejor valorados y con un amplio historial de transacciones son la opción más segura entre los mejores sitios para comprar Puntos de Valorant en línea a través de P2P. Muchos jugadores veteranos recomiendan Kinguin cuando hablan de los mejores sitios para comprar Puntos de Valoranten línea.

Ventajas Contras ✅ El precio más bajo de las tarjetas electrónicas de esta lista (aprox. 8,69 $) ✅ Más de 17 millones de usuarios, amplia selección ✅ Se aceptan pagos con criptomonedas ✅ PayPal y se aceptan tarjetas de crédito ❌ La Protección del comprador es un servicio adicional de pago ❌ La calidad del código varía según el vendedor ❌ La entrega no siempre es inmediata ❌ Cobertura limitada sin complementos

★ La mejor plataforma P2P para tarjetas regalo de Valorant Kinguin Compra en Kinguin

4. Gamivo [La mejor opción de tarjeta electrónica económica para comprar puntos de Valorant (VP)]

Forma de envío Tarjeta electrónica (código de tarjeta regalo de Valorant/Riot Points) ToS Risk ZERO – código canjeado en la página web oficial de Riot Precio de salida Desde unos 9,83 $ (o unos 7,38 $ con la suscripción a Gamivo SMART) Plazo de entrega ~1-2 minutos (automático) Protección del comprador Sí: devoluciones de pagos con PayPal y tarjetas de crédito/débito

Gamivo utiliza el envío de tarjetas electrónicas; recibirás una Disturbio Recibirás el código de la tarjeta regalo de puntos por correo electrónico en un plazo de 1 a 2 minutos; canjéalo tú mismo en account.riotgames.com, y Gamivo nunca accede a tu Disturbio cuenta. Con unos 5 millones de clientes y el mayor descuento automático en tarjetas electrónicas de los mejores sitios para comprar Puntos de Valorant lista en línea, es la mejor opción económica para los compradores que dan prioridad al ahorro sin correr ningún riesgo en cuanto a los términos y condiciones. Gamivo se encuentra sin duda entre las los mejores sitios para comprar Puntos de Valoranten línea para quienes tienen un presupuesto ajustado.

GamivoaccionesDisturbio Tarjetas regalo de puntos en varios importes, válidas para Valoracióny otrosDisturbio juegos. Se aceptan pagos con tarjeta de crédito o débito, PayPal, y criptomonedas con entrega totalmente automatizada en 1-2 minutos. La plataforma cuenta con más de 1.000 proveedores verificados y se fundó en 2017. Presta atención a la suscripción a SMART, que se añade automáticamente al finalizar la compra; desactívala manualmente para evitar un cargo mensual recurrente. Con la suscripción activada, el precio baja a unos 7,38 $ por 1.000 VP.

Recibes unDisturbio Recibirás el código de la tarjeta regalo de Points en 1 o 2 minutos. Entra en account.riotgames.com e introduce el código tú mismo. Gamivo nunca accede a tu Disturbiocuenta.

Algunos códigos pueden ser específicos de cada región, así que compruébalo antes de realizar la compra. Gamivo es menos conocido que Juegos instantáneos, lo cual puede ser importante para quienes compran por primera vez, pero se sitúa sistemáticamente entre los mejores sitios para comprar Puntos de Valorant en línea para compras orientadas a la relación calidad-precio. Sigue siendo uno de los los mejores sitios para comprar Puntos de Valoranten líneaen 2026.

Ventajas Contras ✅ El mejor precio en tarjetas electrónicas automatizadas sin riesgo de P2P ✅ Se aceptan pagos con criptomonedas ✅ Entrega automática en 1-2 minutos ✅ PayPal y protección de tarjetas de crédito ❌ La suscripción a SMART se añade automáticamente al finalizar la compra ❌ Menos consolidada que la competencia ❌ Posibilidad de utilizar códigos específicos para cada región

★ La mejor plataforma de tarjetas electrónicas de puntos de Valorant (VP) a buen precio Gamivo Compra en Gamivo

5. Golpear o dar un golpe [Las mejores tarjetas con valor nominal sin sorpresas]

Forma de envío Tarjeta electrónica (código de tarjeta regalo de Valorant/Riot Points – valor nominal) ToS Risk ZERO – código canjeado en la página web oficial de Riot Precio de salida Desde unos 10,00 $ por 1.000 VP Plazo de entrega Instantáneo (automático) Protección del comprador Sí: devolución de cargo en tarjeta de crédito/débito

Golpear o dar un golpe ofrece el envío de tarjetas electrónicas a un precio muy cercano al valor nominal; recibirás una Disturbio Introduce el código de la tarjeta regalo de puntos al instante, canjéalo en account.riotgames.com y Golpear o dar un golpe nunca accede a tu Disturbio cuenta. La experiencia de compra más fluida y sin complicaciones en los mejores sitios web para comprar Puntos de Valorantlista en línea: precios transparentes, entrega inmediata, sin gastos ocultos y sin necesidad de crear una cuenta en Golpear o dar un golpe en sí mismo. Para simplificar, es uno de los los mejores sitios para comprar Puntos de Valoranten línea.

Golpear o dar un golpeaccionesDisturbio Puntos Tarjetas regalo en múltiples importes y para distintas regiones, con entrega instantánea totalmente automatizada. Se aceptan pagos con tarjeta de crédito o débito, sin importe mínimo de compra y sin sorpresas en el paso final. Para los jugadores que juegan Valoración en varios dispositivos, la guía sobre is Valoraciónmultipropósito merece la pena leerlo antes de canjearlo.

Una vez realizado el pago, recibirás un Disturbio Código de la tarjeta regalo de puntos al instante. Introdúcelo en account.riotgames.com. Golpear o dar un golpe nunca accede a tu Disturbiocuenta.

El ahorro es mínimo en comparación con la cifra oficial Disturbiograndes;Golpear o dar un golpe precios cercanos al valor nominal, lo que lo convierte en la mejor opción para los compradores que anteponen la sencillez a los descuentos máximos. Comprueba siempre que la disponibilidad regional de la tarjeta se ajuste a tu Disturbio región de la cuenta antes de realizar la compra. Por ese motivo, se encuentra entre los mejores sitios para comprar Puntos de Valorant en línea para realizar transacciones sin complicaciones. Es, sin duda, uno de los principales candidatos al los mejores sitios para comprar Puntos de Valoranten línea.

Ventajas Contras ✅ Entrega automática al instante ✅ Proceso de pago transparente, sin cargos ocultos ✅ DeGolpear o dar un golpe Se requiere una cuenta ✅ Disponible en varias regiones ❌ Descuento mínimo en comparación con la tienda oficial ❌ Menos opciones de pago

★ La plataforma más sencilla para conseguir puntos de Valorant (VP) Golpear o dar un golpe Compra en Dundle

6. CoinGate [Lo mejor para compradores de criptomonedas (sin riesgo de condiciones de servicio)]

Forma de envío Tarjeta electrónica (código de tarjeta regalo de puntos de Valorant – solo pago con criptomonedas) ToS Risk ZERO – código canjeado en la página web oficial de Riot Precio de salida Desde unos 10,00 $ por 1.000 VP Plazo de entrega Instantáneo (automático) Protección del comprador NO: los pagos con criptomonedas no cuentan con un mecanismo de devolución

CoinGate ofrece un servicio de envío de tarjetas electrónicas que se paga con criptomonedas; recibirás una Disturbio Introduce el código de la tarjeta regalo de puntos al instante, canjéalo en account.riotgames.com y CoinGate nunca accede a tu Disturbio cuenta. Al ser la única gran plataforma de tarjetas electrónicas que combina la ausencia total de riesgos relacionados con las condiciones de uso con la posibilidad de realizar compras totalmente anónimas mediante más de 200 criptomonedas, destaca entre los mejores sitios para comprar Puntos de Valorant en línea para usuarios de criptomonedas; no se necesita tarjeta de pago ni verificación de identidad. Es una de las los mejores sitios para comprar Puntos de Valoranten líneapor motivos de privacidad.

CoinGateaceptaBitcoin, Ethereum, Lightning Network, Litecoin, y más de 200 criptomonedas adicionales con entrega automática e instantánea. Con sede en Lituania, no es necesario registrarse. El riesgo de devolución es un requisito imprescindible antes de cada compra – Continúe solo si se siente totalmente seguro con las transacciones irreversibles.

Eliges el importe, pagas con criptomonedas y recibes el Disturbio Código de la tarjeta regalo de puntos al instante. Introdúcelo en account.riotgames.com. CoinGate nunca accede a tu Disturbiocuenta.

CoinGate solo acepta criptomonedas, y las transacciones son irreversibles y no se admiten devoluciones en caso de que el código falle. El precio ronda el valor nominal (unos 10,00 $ por 1.000 VP), por lo que el precio en las mejores páginas web para comprar Puntos de Valorant Lo que se ofrece aquí es el anonimato y la seguridad de las tarjetas electrónicas, no un descuento.

Ventajas Contras ✅ Se aceptan más de 200 criptomonedas ✅ Anonimato total en la compra ✅ No se requiere KYC ni crear una cuenta ✅ Sin riesgo de incumplimiento de los Términos de servicio gracias a la tarjeta electrónica ❌ Sin protección contra devoluciones ❌ Precios cercanos al valor nominal ❌ Solo criptomonedas

★ La mejor opción de criptomonedas para conseguir puntos de Valorant (VP) (sin riesgo de condiciones de servicio) CoinGate Compra en CoinGate

7. Bitrefill [La mejor opción de criptomonedas en Lightning Network]

Forma de envío Tarjeta electrónica (código de tarjeta regalo de Valorant/Riot Points – criptomoneda) ToS Risk ZERO – código canjeado en la página web oficial de Riot Precio de salida Desde unos 10,00 $ por 1.000 VP Plazo de entrega Instantáneo (automático) Protección del comprador NO: los pagos con criptomonedas no admiten devoluciones

Bitrefill utiliza un servicio de envío de tarjetas electrónicas que se paga con criptomonedas: recibirás una Disturbio Introduce el código de la tarjeta regalo de puntos al instante, canjéalo en account.riotgames.com y Bitrefill nunca accede a tu Disturbiocuenta.Fundada en 2014, es una de las primeras plataformas de tarjetas regalo de criptomonedas que se han creado, es la mejor opción de Lightning Network entre los mejores sitios para comprar Puntos de Valorant en línea para usuarios de criptomonedas que buscan comisiones por transacción muy bajas.

BitrefillaceptaBitcoin (incluida Lightning Network), Ethereum, Litecoin, yUSDT, con entrega automática inmediata en más de 170 países. No es necesario registrarse. Se aplica la misma advertencia firme que en el caso de CoinGate: Todas las transacciones con criptomonedas son irreversibles y no existe ningún mecanismo de devolución del pago en caso de que haya un problema con el código.

Elige el importe y paga con Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, y recibirás el código al instante. Introdúcelo en account.riotgames.com. Bitrefill nunca accede a tu Disturbiocuenta.

Los precios se acercan al valor nominal: una comparación de precios en las mejores páginas web para comprar Puntos de Valorant En línea, lo que se indica aquí es la forma de pago, no el descuento. En el caso de los sitios de criptomonedas, Bitrefill destaca por su compatibilidad con Lightning Network y su cobertura en distintos países; CoinGate gana por la variedad de monedas.

Ventajas Contras ✅ Compatibilidad con Lightning Network ✅ Disponible en más de 170 países ✅ Una de las plataformas de tarjetas regalo de criptomonedas más antiguas ✅ No es necesario crear una cuenta ❌ Sin protección contra devoluciones ❌ Solo criptomonedas ❌ Precios cercanos al valor nominal

★ La mejor opción de criptomonedas en Lightning Network Bitrefill Compra en Bitrefill

8. Eldorado.gg [El mejor mercado de tarjetas regalo]

Forma de envío Misto: códigos de tarjetas regalo (riesgo CERO según las condiciones de uso) / Recarga directa (riesgo ALTO: uso compartido de cuentas) ToS Risk CERO para los anuncios de tarjetas regalo / ALTO para la recarga directa (incumplimiento de la sección 2.2 de los Términos de servicio de Riot) Precio de salida ~9,44 $ por 1000 VP (oferta de tarjeta regalo) Plazo de entrega De inmediato a 17-20 minutos para tarjetas regalo / De 15 minutos a 2 horas para recargas directas Protección del comprador Sí: el sistema de resolución de disputas y de depósito en garantía de Eldorado.gg

Eldorado.gg es un mercado en el que los vendedores publican Puntos de Valorant (VP) mediante códigos de tarjetas regalo (riesgo CERO según las condiciones de servicio) o recarga directa (riesgo ALTO: requiere compartir las credenciales de la cuenta, lo que supone una violación de Disturbio(«Términos de servicio»).Filtrar los anuncios de tarjetas regalo es lo que hace que Eldorado.gg una opción válida entre los mejores sitios para comprar Puntos de Valorant en línea. Los anuncios de recarga directa infringen Disturbiola sección 2.2 de las Condiciones de servicio y conllevan un riesgo de suspensión documentado, incluso en virtud de DisturbioPolítica de sanciones de 2026.

Eldorado.gg es una plataforma de comercio electrónico consolidada desde 2014. Acepta pagos con tarjeta de crédito o débito, PayPal, y las criptomonedas; la protección del comprador se aplica Eldorado.ggEl sistema interno de resolución de disputas y de depósito en garantía. Los anuncios de tarjetas regalo incluyen los importes habituales de vendedores externos.

Ofertas de tarjetas regalo: recibirás una Disturbio Introduce el código de la tarjeta regalo de puntos que te ha proporcionado el vendedor en account.riotgames.com, y Eldorado.gg nunca accede a tu Disturbiocuenta –Riesgo de los Términos y condiciones de ZERO. Anuncios de recarga directa: el vendedor accede a tu Disturbiocuenta que añadirVP/RP directamente, infringiendo Disturbio«las condiciones de uso y exponerse a la suspensión de la cuenta».

Los anuncios de recarga directa requieren que compartas tu Disturbio datos de acceso a la cuenta; se ha documentado el riesgo de suspensión de la cuenta. Entre los mejores sitios para comprar Puntos de Valoranten línea,Eldorado.gg Solo es seguro si se seleccionan siempre los anuncios de tarjetas regalo. La asistencia se gestiona a través de un sistema de tickets con tiempos de respuesta variables.

Ventajas Contras ✅ Precios competitivos de las tarjetas regalo (aprox. 9,44 $) ✅ Eldorado.gg Protección en caso de litigios y mediante depósito en garantía ✅ PayPal y se aceptan criptomonedas ✅ Plataforma consolidada desde 2014 ❌ Los anuncios de recargas directas conllevan un ALTO riesgo de incumplimiento de las condiciones de servicio ❌ La entrega no siempre es automática ❌ Asistencia mediante tickets

★ El mejor mercado de tarjetas regalo Eldorado.gg Compra en Eldorado.gg

9. G2G.com [El mejor mercado de servicios de depósito en garantía]

Forma de envío Se ofrecen principalmente anuncios de recargas directas y tarjetas regalo (sin ningún riesgo en cuanto a las condiciones de servicio) ToS Risk ALTO para recargas directas (incumplimiento de la sección 2.2 de los Términos de servicio de Riot) / CERO para anuncios de tarjetas regalo Precio de salida ~9,34 $ por 1000 VP Plazo de entrega Depende del vendedor y del método de envío Protección del comprador Sí – Servicio de depósito en garantía de G2G Shield (el pago se retiene hasta que se confirme la entrega)

G2G.com es un mercado en el que los vendedores particulares eligen su método de entrega: códigos de tarjetas regalo (riesgo CERO según las condiciones de servicio) o recarga directa (riesgo ALTO). El pago se realiza a través de Escudo G2G un servicio de depósito en garantía, que retiene tu pago hasta que se confirme la entrega, así que filtra específicamente los anuncios de tarjetas regalo y busca la insignia de «Vendedor verificado» en cada compra. Entre los mejores sitios para comprar Puntos de Valorant en línea con protección de pago garantizada por un servicio de depósito en garantía, G2G.com es la única plataforma que ofrece este nivel de seguridad en los pagos.

G2G.comaccionesValoración Lista de puntos en varias denominaciones. Se aceptan pagos con tarjeta de crédito o débito, PayPal, y las criptomonedas. Es fundamental filtrar a los vendedores: utiliza siempre la insignia de «Vendedor verificado» y las valoraciones de los vendedores antes de realizar una compra. Para los jugadores que siguen el panorama competitivo, el Valoracióndeportes Esta guía repasa el circuito profesional actual, que vale la pena seguir.

Anuncios de recarga directa: el vendedor añade VP directamente mediante las credenciales de la cuenta; esto supone una violación de Disturbio«Las condiciones de servicio y los riesgos de suspensión de la cuenta según la política de sanciones de 2026. Anuncios de tarjetas regalo: recibirás un Disturbio Código de la tarjeta regalo de puntos: canjéalo tú mismo en account.riotgames.com, y el vendedor nunca tendrá acceso a tu Disturbiocuenta.

Anuncios de recarga directa en G2G.com requieren compartir las credenciales de la cuenta, lo que supone una violación de Disturbio«Términos de servicio». Filtra solo los anuncios de tarjetas regalo: es la única forma de utilizarlas G2G.com sin duda, uno de los mejores sitios para comprar Puntos de Valoranten línea.

Ventajas Contras ✅ Protección de pagos mediante depósito en garantía de G2G Shield ✅ Insignia de vendedor verificado disponible ✅ PayPal y se aceptan criptomonedas ✅ Precio competitivo (aprox. 9,34 $) ❌ Los anuncios predeterminados suelen presentar un alto riesgo de incumplimiento de las condiciones de servicio ❌ Los plazos de entrega varían según el vendedor ❌ Requiere un filtrado activo en cada compra

★ El mejor mercado con protección de depósito en garantía G2G.com Compra en G2G.com

10. SEAGM [Ideal para compradores de la región de Asia-Pacífico y tarjetas multirregionales]

Forma de envío Tarjeta electrónica (código de tarjeta regalo de Valorant/Riot Points – códigos regionales de EE. UU., UE, Reino Unido, Turquía, Brasil, Emiratos Árabes Unidos y el Sudeste Asiático) / Recarga directa para cuentas del Sudeste Asiático (alto riesgo según los Términos de Servicio) ToS Risk CERO para tarjetas electrónicas / ALTO para recargas directas (incumplimiento de la sección 2.2 de los Términos de servicio de Riot) Precio de salida ~9,60 $ por una tarjeta regalo de Riot Points de 10 $ (1000 VP) Plazo de entrega Instantáneo (automático: el código se envía a la sección «Mis tarjetas» de la cuenta SEAGM) Protección del comprador Sí: devolución de cargo en tarjetas de crédito/débito; sistema de reclamaciones de SEAGM

SEAGM utiliza el envío de tarjetas electrónicas, donde se compra un Disturbio Tarjeta regalo de puntos y recibe el código al instante en tu SEAGM panel de control de la cuenta; canjéalo en account.riotgames.com o en la Valoracióncliente, ySEAGM nunca te toca Disturbio cuenta. Como único proveedor en el los mejores sitios para comprar Puntos de Valoranten línea una lista con referencias auténticas multirregionales que abarcan los mercados de EE. UU., la UE, el Reino Unido, Turquía, Brasil, los Emiratos Árabes Unidos y el Sudeste Asiático, Es la opción definitiva para los jugadores que no residen en Norteamérica ni en Europa. SEAGM es una de las los mejores sitios para comprar Puntos de Valoranten línea a nivel internacional.

SEAGMaccionesDisturbio Tarjetas regalo de puntos para todos los principales productos de la zona, válido paraValoracióny todoDisturbio juegos en la cuenta de la región correcta. Se aceptan pagos con tarjeta de crédito o débito, PayPal, y monederos electrónicos regionales, entre los que se incluyen GrabPay, Touch ‘n Go y FPX. Fundada en 2007, con sede en Malasia y una puntuación de 4,1/5 Trustpilot Valoración basada en 7.716 opiniones.

Selecciona la confesión y la región que se ajusten a tu Disturbio crea una cuenta, realiza el pago y obtén el código al instante en tu SEAGM cuenta en «Mis tarjetas». Introdúcelo en account.riotgames.com y VP créditos inmediatos.

SEAGMEl método de recarga directa de «…» incumple DisturbioSección 2.2 de las Condiciones de uso; seleccione siempre únicamente la lista de tarjetas electrónicas. La coincidencia de la región es fundamental en todos los los mejores sitios para comprar Puntos de Valoranten línea; una tarjeta estadounidense no se puede canjear en una cuenta de la UE. Sigue siendo una de las los mejores sitios para comprar Puntos de Valoranten línea para regiones concretas.

Ventajas Contras ✅ La gama de referencias regionales más amplia de esta lista ✅ Compatibilidad con el monedero electrónico SEA ✅ Envío automático e instantáneo de tarjetas electrónicas ✅ Índice de respuesta al 99 % de las opiniones negativas en Trustpilot ❌ El método de recarga directa conlleva un ALTO riesgo de incumplimiento de las condiciones de servicio ❌ Es necesario registrarse ❌ Ciertas preocupaciones en cuanto a la transparencia de los tipos de cambio

★ Ideal para compradores de la región de Asia-Pacífico y tarjetas multirregionales SEAGM Compra en SEAGM

How Puntos de Valorant (VP) Accede a tu cuenta: explicación de los métodos de entrega

En cada reseña anterior se mencionan los métodos de entrega; a continuación te explicamos exactamente qué implica cada uno de ellos para tu cuenta.

Forma de envío ¿Qué ocurre realmente? ToS Risk OficialDisturbioGrande Compra directa dentro del Valoración or LoL cliente. No supone ningún ahorro respecto al valor nominal, pero garantiza la compatibilidad. NINGUNA Tarjeta electrónica /Disturbio Tarjeta regalo de puntos Recibes unDisturbio Introduce el código de la tarjeta regalo y canjéalo tú mismo en account.riotgames.com; el proveedor nunca accede a tu Disturbio cuenta. Funciona para todos Disturbio juegos en la cuenta de la región correcta. ZERO (tarjeta oficial, sin acceso a la cuenta) Recarga directa Tú facilitas tu Disturbio nombre de usuario o ID de cuenta y los créditos del vendedor Puntos de Valorant (VP) directamente mediante herramientas no autorizadas o el uso compartido de credenciales. No se utiliza ningún código. Esto supone una violación de Disturbiola sección 2.2 de las Condiciones de servicio y conlleva el riesgo de suspensión permanente, tal y como se documenta, incluso en virtud de DisturbioPolítica de sanciones de 2026. ALTO (Disturbio Incumplimiento de la sección 2.2 de las Condiciones de uso: utilizado por algunos anuncios en Eldorado.gg, G2G.com, ySEAGM (para cuentas de SEA: filtra siempre por anuncios de tarjetas regalo)

Tejo, Juegos instantáneos, Gamivo, Golpear o dar un golpe, CoinGate, Bitrefill, ySEAGM (anuncios de tarjetas regalo) todos utilizar el envío de tarjetas electrónicas. Kinguin envía tarjetas electrónicas a través de vendedores P2P. Eldorado.gg and G2G.com Por defecto, se muestran principalmente los anuncios de recarga directa; filtra por anuncios de tarjetas regalo en ambos sitios cuando busques los mejores sitios para comprar Puntos de Valorant en línea.

Puntos de Valorant (VP) Comparación de precios: coste por cada 1000 Puntos de Valorant(Vicepresidente)

El funcionarioDisturbio El tipo de interés de referencia es la referencia. Todos los precios que figuran a continuación corresponden al paquete estándar de 1.000 VPdenominación y están sujetas a cambios; compruébalas directamente en cada plataforma antes de realizar la compra.

Proveedor Gastar Importe del VP Forma de envío ToS Risk Tienda oficial de Riot ~9,99 $ 1 000 VP N/A – oficial Ninguno Tejo ~9,68 $ 1 000 VP Tarjeta electrónica / Tarjeta regalo CERO Juegos instantáneos* ~10,52 $ 1 000 VP Tarjeta electrónica / Tarjeta regalo CERO Kinguin* ~8,69 $ 1 000 VP Tarjeta electrónica / Tarjeta regalo LOW Gamivo* ~9,83 $ 1 000 VP Tarjeta electrónica / Tarjeta regalo CERO Golpear o dar un golpe ~10,00 $ 1 000 VP Tarjeta electrónica / Tarjeta regalo CERO CoinGate* ~10,00 $ 1 000 VP Tarjeta electrónica / Tarjeta regalo CERO Bitrefill* ~10,00 $ 1 000 VP Tarjeta electrónica / Tarjeta regalo CERO Eldorado.gg* ~9,44 $ 1 000 VP Tarjeta electrónica / Tarjeta regalo CERO G2G.com* ~9,34 $ 1 000 VP Recarga directa ALTO SEAGM* ~9,60 $ 1 000 VP Tarjeta electrónica / Tarjeta regalo CERO

Es posible que se apliquen tasas a los precios indicados.

La columna «Riesgo de ToS» es algo que no aparece en ninguna tabla de precios de la competencia. El precio más bajo anunciado en G2G.com utiliza «Direct Top-Up» de forma predeterminada: el número más barato en estos sitios recomendados para comprar Puntos de Valorant comparativa en línea supone el mayor riesgo para la cuenta si no se aplica el filtro de tarjetas regalo.

¿Es seguro comprar puntos de Valorant (VP) en sitios web de terceros?

ComprarVP La descarga de archivos de sitios de terceros es segura si se utiliza la plataforma y el método de descarga adecuados. Los 10 mejores sitios web para comprar Puntos de Valorant en esta lista se venden productos oficiales Disturbio Tarjetas regalo de puntos canjeadas en account.riotgames.com: la compra en sí misma no entraña ningún riesgo en relación con los Términos de servicio, siempre y cuando canjees el código tú mismo y evites los anuncios de recarga directa.

Dos tipos de riesgo: cómo protegerse de cada uno de ellos

Al utilizar los mejores sitios web para comprar, existen dos tipos de riesgo distintos Puntos de Valoranten línea:

Riesgo de estafa (puedes perder tu dinero): La página web acepta pagos, pero no realiza envíos. Protégete con PayPal o una tarjeta de crédito: ambas permiten la devolución del importe si el vendedor no realiza la entrega. Las plataformas con un inventario verificado (Juegos instantáneos, Golpear o dar un golpe) y plataformas de venta online con sistemas de resolución de litigios sólidos (Tejo, Eldorado.gg) son las que presentan un menor riesgo de estafa.

La página web acepta pagos, pero no realiza envíos. Protégete con PayPal o una tarjeta de crédito: ambas permiten la devolución del importe si el vendedor no realiza la entrega. Las plataformas con un inventario verificado (Juegos instantáneos, Golpear o dar un golpe) y plataformas de venta online con sistemas de resolución de litigios sólidos (Tejo, Eldorado.gg) son las que presentan un menor riesgo de estafa. Riesgo de los Términos de servicio (te quedas con el VP pero perderás tu cuenta): Esto se aplica únicamente a los anuncios de recarga directa en Eldorado.gg, G2G.com, ySEAGM«El método de recarga de SEA. El resto de plataformas utilizan el envío oficial de tarjetas electrónicas: riesgo CERO en cuanto a las condiciones de servicio. Para Valoración En concreto, todas las plataformas de esta lista se dedican principalmente a la venta de tarjetas regalo oficiales, por lo que el principal factor diferenciador es el precio y la rapidez de entrega, no la seguridad de las cuentas.

Para los jugadores que quieran sacar el máximo partido fuera de VP compras, la guía sobre cómo venderValoracióncuenta abarca todo el proceso cuando llega el momento de seguir adelante.

Condiciones de servicio específicas de Valorant

Disturbio Las condiciones de servicio de los juegos (apartado 2.2) prohíben compartir cuentas y el uso de herramientas de terceros no autorizadas para modificar los saldos de las cuentas. Los mejores sitios para comprar Puntos de Valorant en línea en esta lista que utilizan Disturbio Las tarjetas regalo de puntos no entrañan ningún riesgo en cuanto a las condiciones de uso – Disturbio se encarga directamente del canje, y ningún tercero interactúa en ningún momento con tu cuenta.

El único riesgo de esta lista proviene de los anuncios de «Recarga directa» en Eldorado.gg, G2G.com, ySEAGMEl método de recarga de SEA – las tres requieren compartir las credenciales de la cuenta, lo que supone una violación de Disturbio«Términos de servicio». DebajoDisturbioEn virtud de la política de sanciones de 2026, las infracciones relacionadas con el uso compartido de cuentas pueden ahora extenderse a todas las Disturbio títulos. Limítate siempre a los anuncios de tarjetas regalo en todas las plataformas.

Señales de alerta a las que hay que prestar atención

Aléjate de cualquier plataforma que afirme estar entre los mejores sitios para comprar Puntos de Valorant en línea si ves esto:

«GratisPuntos de Valorant (VP) «generador» — una estafa al 100 % sin excepción, que roba credenciales de inicio de sesión o instala malware

Precios un 40 % más bajos que los oficiales Disturbio precio de tienda sin explicación alguna

Cualquier sitio web que te pida tu Disturbio datos de acceso a la cuenta: las plataformas legítimas de tarjetas electrónicas nunca te pedirán la contraseña

Pago exclusivamente en criptomonedas sin información sobre la protección del comprador

No se facilitan datos de la empresa, ni información de contacto, ni política de reembolsos o reclamaciones

Cómo elegir el mejor Puntos de Valorant (VP) Un sitio para ti

Los mejores sitios para comprar Puntos de Valorant Las tiendas online se dirigen a diferentes tipos de compradores: el precio, la rapidez de entrega, la forma de pago y la disponibilidad regional son factores importantes. Estos cinco filtros permiten reducir rápidamente las opciones.

1. Método de entrega y seguridad de la cuenta

Los códigos de tarjetas regalo son la única forma de entrega recomendable para garantizar la seguridad de la cuenta. Puedes canjear el código en account.riotgames.com, Disturbio nos encargamos de tramitar la transacción, y ningún tercero tiene acceso a tu cuenta. Consulta la tabla «Explicación de los métodos de envío» que aparece más arriba antes de finalizar cualquier compra.

Todas las plataformas de esta lista que utilizan el envío de tarjetas electrónicas no entrañan ningún riesgo en relación con las condiciones de uso – La comparación se centra en el precio y la rapidez de entrega, no en la seguridad. Las únicas excepciones son los anuncios de recarga directa en Eldorado.gg, G2G.com, ySEAGM«opción de recarga de SEA»; filtra siempre los anuncios de tarjetas regalo en las tres plataformas. Para los jugadores que utilizan una VPN para gestionar el acceso regional, el el mejorVPN for Valoración Esta guía recoge las opciones más fiables.

2. Coste por cada 1 000 Puntos de Valorant (VP) (No es solo el precio de salida)

El precio de salida por sí solo puede llevar a confusión – compara siempre el coste por cada 1 000 VP en todas las plataformas. Consulta la página oficial Valoración tomar como referencia la tarifa de la tienda; las plataformas de tarjetas electrónicas de terceros suelen ofrecer tarifas entre un 5 % y un 15 % más bajas. KinguinLos aproximadamente 8,69 $ de «s» es, actualmente, la tarifa más baja para tarjetas electrónicas de esta lista, con G2G.com«La tarifa de recarga directa de unos 9,34 $ es más barata que el precio anunciado, pero conlleva un ALTO riesgo para la cuenta por defecto».

3. Protección del comprador

PayPal y las tarjetas de crédito permiten la devolución del importe si el vendedor no realiza la entrega; esta es la protección más importante para quienes compran por primera vez en cualquiera de los mejores sitios web para comprar Puntos de Valoranten línea.Las criptomonedas y las transferencias bancarias no ofrecen ninguna protección al comprador – Métodos de pago de alto riesgo para vendedores desconocidos. CoinGate and Bitrefill son exclusivamente de criptomonedas; utilízalas solo si te sientes cómodo con las transacciones irreversibles.

4. Rapidez en la entrega y fiabilidad del método

El envío automático (tarjeta electrónica) suele tardar menos de 5 minutos en Tejo, Juegos instantáneos, Gamivo, Golpear o dar un golpe, CoinGate, Bitrefill, ySEAGM. Vendedores del mercado en Kinguin, Eldorado.gg, yG2G.com los que requieren intervención humana pueden tardar entre unos minutos y varias horas. La expresión «entrega inmediata» en una página de marketing no siempre significa que el proceso esté realmente automatizado.

5. Disponibilidad y compatibilidad a nivel regional

No todos los proveedores ofrecen cobertura en todas las regiones. Comprueba siempre que la región de la tarjeta coincida con la tuya Disturbio región de la cuenta antes de realizar la compra – Un código de EE. UU. no funcionará en una cuenta de la UE y viceversa. SEAGM cuenta con la gama de referencias regionales más amplia de esta lista, que abarca los mercados de EE. UU., la UE, el Reino Unido, Turquía, Brasil, los Emiratos Árabes Unidos y el Sudeste Asiático. Para los jugadores que deseen complementar VP ingresos procedentes del juego, la guía sobre Los mejores trabajos extra para gamers aborda opciones que vale la pena explorar.

Mi veredicto final sobre los mejores sitios para comprar Puntos de ValorantEn línea

Aquí tienes un desglose detallado de cada tipo de comprador en las mejores páginas web para comprar Puntos de Valoranten línea:

Para minimizar el riesgo de la cuenta: Tejo – Envío de tarjetas electrónicas, ~9,68 $ por 1000 VP, chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, SIN riesgo de incumplimiento de los Términos de Servicio, y PayPal Protección del comprador, todo en un solo lugar.

– Envío de tarjetas electrónicas, ~9,68 $ por 1000 VP, chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, SIN riesgo de incumplimiento de los Términos de Servicio, y PayPal Protección del comprador, todo en un solo lugar. Para obtener el mejor coste por cada 1 000 VP a través de una tarjeta electrónica: Kinguin actualmente cuesta unos 8,69 dólares por 1.000 VP – El mayor descuento en tarjetas electrónicas de esta lista, siempre que la Protección del comprador esté activa en todos los pedidos.

actualmente cuesta unos 8,69 dólares por 1.000 VP – El mayor descuento en tarjetas electrónicas de esta lista, siempre que la Protección del comprador esté activa en todos los pedidos. Para quienes compran por primera vez: Tejo combina un riesgo nulo en cuanto a las condiciones de servicio, PayPal Protección del comprador, entrega automática al instante y un proceso de pago sencillo para los visitantes: la mejor opción para empezar de esta lista.

combina un riesgo nulo en cuanto a las condiciones de servicio, PayPal Protección del comprador, entrega automática al instante y un proceso de pago sencillo para los visitantes: la mejor opción para empezar de esta lista. Para pagos con criptomonedas: Bitrefill and CoinGate ambos proporcionan códigos válidos de tarjetas regalo sin necesidad de interactuar con la cuenta; Bitrefill avances en Lightning Network y compatibilidad con distintos países, CoinGate gana en variedad de monedas. Ninguna de las dos ofrece protección contra devoluciones; esa es la contrapartida.

and ambos proporcionan códigos válidos de tarjetas regalo sin necesidad de interactuar con la cuenta; Bitrefill avances en Lightning Network y compatibilidad con distintos países, CoinGate gana en variedad de monedas. Ninguna de las dos ofrece protección contra devoluciones; esa es la contrapartida. Para los compradores de la región de Asia-Pacífico: SEAGM es la única plataforma que ofrece SKU multirregionales auténticos para los mercados del Sudeste Asiático, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Brasil, además de compatibilidad con monederos electrónicos regionales. Utiliza únicamente el método de la tarjeta electrónica.

Sea cual sea la plataforma que elijas entre los mejores sitios para comprar Puntos de Valorant En línea, comprueba siempre la denominación, la región y el método de envío antes de finalizar la compra, y utiliza PayPal o una tarjeta de crédito siempre que sea posible, para contar con la garantía total de devolución del importe.

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