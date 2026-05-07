Die 7 besten 60-Prozent-Gaming-Tastaturen 2025 für jedes Setup und jedes Budget

Das Finden desdie beste 60-Prozent-Tastatur Es geht nicht nur um Platzersparnis – es geht um Gaming-Leistung, Komfort und darum, wie gut sich die Tastatur in deinen Arbeitsalltag oder deine Gaming-Sessions einfügt. Meine Recherchen zeigen, dass nicht alle kompakten Tastaturen den gleichen Nutzen bieten.

Aus diesem Grund habe ich kürzlich Dutzende von Nutzerbewertungen, technischen Datenblättern und Rückmeldungen aus Foren verschiedener Marken ausgewertet, um eine Auswahl zu treffen. Ganz gleich, ob Sie nach der besten Tastatur für Gaming, Programmieren oder den gelegentlichen Gebrauch suchen – hier finden Sie die richtige Orientierung für Ihren nächsten Tastaturkauf.

Unsere Top-Empfehlungen für 60-Prozent-Gaming-Tastaturen

Aufgrund meiner Recherchen und der vielen Stunden, die ich mit der Auswertung von echtem Nutzerfeedback verbracht habe, sind dies einige der besten Gaming-Tastaturen, die im 60-Prozent-Layout erhältlich sind. Jedes dieser Modelle hat es auf diese Liste geschafft, weil es in kompaktem Format ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis, hohen Komfort oder hervorragende Gaming-Leistung bietet.

Diese Tastaturen haben sich ihren Platz aus unterschiedlichen Gründen verdient – manche Marken zeichnen sich durch reaktionsschnelle Tasten aus, andere durch kabellose Freiheit oder durch günstige Preise. Aber alle bieten eine beeindruckende Leistung in einem 60-Prozent-Layout, das Platz auf dem Schreibtisch spart.

SteelSeries Apex Pro Mini – Kombiniert einstellbare mechanische Schalter mit extrem geringer Latenz und ist damit ein Favorit bei Gamern, die Wert darauf legen, dass jeder Klick sofort registriert wird. RK ROYAL KLUDGE R65 – Eine gute Wahl für alle, die auf der Suche nach einem preisgünstige Gaming-Tastatur, das kabellose Nutzung und komfortables Tippen bietet, ohne das Budget zu sprengen. Razer Huntsman V3 Pro Mini – Speziell für den E-Sport entwickelt, mit optischen Schaltern und schnellen Reaktionszeiten – ideal für Wettkampfspieler, die sich keine Verzögerungen leisten können.

All diese Optionen wurden sorgfältig ausgewählt, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden – ganz gleich, ob du dich durch Wettkämpfe kämpfst oder den ganzen Tag tippst.

Sind Sie bereit zu erfahren, warum jedes Modell etwas Besonderes ist? Dann scrollen Sie weiter, um ausführliche Testberichte, Vor- und Nachteile sowie eine vollständige Übersicht über die technischen Daten zu erhalten.

Die 7 besten 60-Prozent-Gaming-Tastaturen für dein ultimatives Setup

Das Beste finden 60% Bei der Wahl einer Gaming-Tastatur kommt es auf das Wesentliche an: Geschwindigkeit, Komfort und wie gut sie sich in Ihren Alltag einfügt. Genau dieser sorgfältige Auswahlprozess macht den Unterschied bei diesem Leitfaden aus.

Nach dem, was ich durch den Vergleich von technischen Daten und Erfahrungsberichten aus der Praxis herausgefunden habe, erfüllt jede Tastatur auf dieser Liste ein bestimmtes Bedürfnis – sei es Platzersparnis oder die Verbesserung des Spielvergnügens.

Wenn du dich also fragst, welche 60-Prozent-Gaming-Tastatur ihr Geld wert ist, findest du in diesen Testberichten genau die Informationen, die dich interessieren: wie sich die einzelnen Tastaturen unter Druck bewähren, welche Funktionen besonders hervorstechen und für wen sie am besten geeignet sind.

1. SteelSeries Apex Pro Mini [Beste Tastatur insgesamt (60 %)]

Technische Daten Details Schaltertyp Verstellbarer OmniPoint 2.0 Konnektivität Kabelgebunden / Kabellos Baumaterial Aluminium-Oberplatte Betätigungsstelle 0,1 – 4,0 mm (einstellbar) RGB-Beleuchtung Per-Key-RGB Abfragefrequenz Tausend Hertz Gewicht Sechshundertzehn Gramm

Nach einer eingehenden Analyse zahlreicher Modelle hat sich die SteelSeries Apex Pro Mini für passionierte Gamer durchweg als beste Wahl erwiesen. Dank ihrer innovativen, einstellbaren Schalter kann diese Tastatur mit vielen der besten Gaming-Tastaturen auf dem Markt mithalten.

Diese Flexibilität ermöglicht schnellere Reaktionen bei Shootern oder ein sanfteres Tippen für mehr Präzision beim Tippen. Meinen Recherchen zufolge schätzen die Nutzer außerdem die robuste Aluminiumkonstruktion und die Tatsache, dass das Gerät sowohl kabelgebunden als auch kabellos nahtlos funktioniert – und das in beiden Fällen mit geringer Latenz.

Darüber hinaus spart das kompakte 60-%-Layout Platz, ohne dabei an Funktionalität einzubüßen. Mit intelligenten Shortcut-Ebenen und vollständiger RGB-Anpassung über die SteelSeries Engine bietet dir dieses Keyboard volle Kontrolle in einem überraschend handlichen Format.

Vorteile Nachteile ✅ Mit den einstellbaren Schaltern kannst du jeden Tastenanschlag individuell auf Geschwindigkeit oder Komfort abstimmen ✅ Dank der Dual-Mode-Konnektivität haben Sie die Wahl zwischen der Präzision einer Kabelverbindung und der Freiheit einer kabellosen Verbindung ✅ Die Aluminium-Oberplatte wirkt hochwertig und bewährt sich im täglichen Gebrauch ✅ Die RGB-Beleuchtung für jede Taste sorgt für einen individuellen Look und gewährleistet gleichzeitig gute Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen ✅ Die Software ist anfängerfreundlich und macht die Anpassung Ihres Layouts überraschend einfach ❌ Es kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, sich an die erweiterten Anpassungsfunktionen zu gewöhnen

Fazit:Die SteelSeries Apex Pro Mini gehört zweifellos zu den besten 60-Prozent-Gaming-Tastaturen, die ich getestet habe, vor allem, wenn dir Individualisierung, Geschwindigkeit und Verarbeitungsqualität wichtig sind. Sie bietet ein erstklassiges Erlebnis, ohne unnötig kompliziert zu sein.

Was dieses Modell noch mehr auszeichnet, ist die gelungene Balance zwischen professioneller Leistung und Alltagstauglichkeit. Egal, ob du wettkampfmäßig spielst oder einfach nur eine kompakte Tastatur suchst, die sich geschmeidig und solide anfühlt – dieses Modell hält wirklich, was es verspricht.

2. RK ROYAL KLUDGE R65 [Die beste preisgünstige Tastatur mit 60 % Tastenbelegung]

Technische Daten Details Schaltertyp Mechanisch, im laufenden Betrieb austauschbar (rot/braun/blau) Konnektivität Kabelgebunden, Bluetooth, 2,4-GHz-Funk Matrix 66 Tasten Baumaterial Kunststoff mit einem hochwertigen CNC-gefrästen Metallknopf aus Aluminium RGB-Beleuchtung Mehr als 20 RGB-Voreinstellungen Kompatibilität Vollständig kompatibel mit Windows und macOS Gewicht Sechshundertvierzig Gramm

Die RK ROYAL KLUDGE R65 ist die beste preisgünstige mechanische Tastatur in der 60-%-Kategorie für Gelegenheitsspieler und alle, die ein kompaktes kabelloses Setup suchen, ohne dabei auf solide Leistung oder das mechanische Tippgefühl verzichten zu müssen.

Was mich wirklich überrascht hat, war die dreifache Konnektivität, die das Tippgefühl je nach Konfiguration spürbar verbessert. Ein solches Maß an Flexibilität erwarte ich normalerweise in dieser Preisklasse nicht. Das Gerät ist in letzter Zeit zu einer beliebten Wahl für alle geworden, die eine gute preisgünstige Gaming-Tastatur.

Vorteile Nachteile ✅ Die Switches sind im laufenden Betrieb austauschbar, sodass Sie auch in Zukunft problemlos Modifikationen vornehmen können ✅ Sie können das Gerät sofort nach dem Auspacken im kabelgebundenen Modus, über Bluetooth oder im 2,4-GHz-Modus nutzen ✅ Die Beleuchtung sieht cool aus und lässt sich ohne tiefgreifende Softwarekenntnisse einstellen ✅ Kompakt genug, um auf kleinere Schreibtische zu passen oder auf Reisen mitgenommen zu werden ✅ Reagiert schnell und läuft stabil, vor allem in Anbetracht des Preises ❌ Die Software und die Materialien wirken im Vergleich zu den Premium-Modellen eher einfach

Fazit:Nach meiner Erfahrung mit ähnlichen Modellen bietet die RK ROYAL KLUDGE R65 das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Was sie wirklich auszeichnet, ist die Kombination aus kabelloser Flexibilität, solider Verarbeitungsqualität und im laufenden Betrieb austauschbaren Schaltern.

Obwohl es sich um ein preisgünstiges Modell handelt, bietet es dennoch genügend Spielraum für individuelle Anpassungen und eine gute Leistung, ohne dass man das Gefühl hat, einen billigen Kompromiss einzugehen. Wenn Sie also ein knappes Budget haben, ist dies möglicherweise die beste Tastatur, die Sie bekommen können, ohne auf wesentliche Funktionen verzichten zu müssen.

3. Razer Huntsman V3 Pro Mini [Die beste 60-Tasten-Tastatur für E-Sport]

Technische Daten Details Schaltertyp Analoge optische Schalter der 2. Generation von Razer Betätigungsbereich 0,1 mm bis 4,0 mm Schnellauslösemodus Yes Lebensdauer 100 Millionen Tastenanschläge Konnektivität Kabelgebundenes USB-C Baumaterial Oberplatte aus gebürstetem Aluminium Software Razer Synapse 4

Wenn du auf der Suche nach der besten 60-Prozent-Gaming-Tastatur bist, die speziell für den E-Sport entwickelt wurde, ist die Razer Huntsman V3 Pro Mini zweifellos eine der leistungsstärksten, die ich getestet habe. Alles an ihr strahlt Wettkampfstärke und Leistung aus.

Das liegt daran, dass die analogen Schalter der zweiten Generation vollständig einstellbar sind, sodass man den Auslöseweg zwischen 0,1 und 4,0 mm feinabstimmen kann. Diese Präzision fand ich unglaublich nützlich beim Wechsel zwischen normalem Tippen und intensiven FPS-Spielen.

Vorteile Nachteile ✅ Die „Rapid Trigger“-Funktion sorgt für eine verbesserte Reaktionsfähigkeit durch ultraschnelle Rückstellung der Tasten ✅ Dank der analogen Steuerung kannst du die Empfindlichkeit der Tasten spontan anpassen, um sie besser an deine Spielvorlieben anzupassen ✅ Die Verarbeitungsqualität wirkt schon beim Auspacken solide und hochwertig ✅ Entwickelt für passionierte Gamer, die Wert auf Geschwindigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit legen ✅ Die Abtastrate ist unglaublich hoch, was sich perfekt für Anwendungen mit extrem geringer Latenz eignet ❌ Keine WLAN-Unterstützung, was bei manchen Konfigurationen von Vorteil sein könnte

Fazit:Der Huntsman V3 Pro Mini Razer-Tastatur Nach allem, was ich analysiert habe, ist sie zweifellos die beste 60-Prozent-Tastatur für den E-Sport. Dank ihrer Geschwindigkeit, ihrer Anpassungsmöglichkeiten und ihrer Verarbeitung ist sie ideal für Gamer, die Wert auf Leistung legen.

Was dieses Produkt wirklich auszeichnet, ist die Präzision, die man dank der analogen optischen Schalter erhält. Die Möglichkeit, die Auslösetiefe fein abzustimmen, verschafft Wettkampfspielern einen echten Vorteil, insbesondere in rasanten Spielen, bei denen es auf millisekundengenaue Eingaben ankommt.

4. Logitech G PRO X [Die beste kabellose Tastatur (60 %)]

Technische Daten Details Schaltertyp GX Mechanical (linear, taktil, klickend) Konnektivität LIGHTSPEED Wireless, Bluetooth, kabelgebunden über USB-C Akkulaufzeit Bis zu 65 Stunden (RGB aus) Baumaterial Oberteil aus Aluminium, Unterteil aus Kunststoff Gewicht 1,5 kg Software Logitech G HUB RGB-Beleuchtung LIGHTSYNC RGB (über G HUB anpassbar)

Wenn Sie auf der Suche nach einer hochwertigen, kompakten und kabellosen Gaming-Tastatur von Logitech sind, ist die Logitech G PRO X genau das Richtige für Sie. Wie meine Analyse der Funktionen zeigt, besticht sie durch ihre Leistung auf E-Sport-Niveau, verpackt in einem minimalistischen Design.

Und das Beste daran? Es stehen verschiedene mechanische GX-Schalter zur Auswahl – Linear, Tactile oder Clicky –, sodass du genau das Gefühl und das Tippgefühl findest, das zu deinem Spielstil passt. Kombiniert mit der kabellosen LIGHTSPEED-Technologie mit extrem geringer Latenz und zuverlässiger kabelgebundener Unterstützung erhältst du eine zuverlässige kabellose Tastatur bereit für Wettkämpfe.

Vorteile Nachteile ✅ LIGHTSPEED Wireless ist unglaublich schnell und fühlt sich an wie eine kabelgebundene Verbindung ✅ Mit den Schalteroptionen hast du die volle Kontrolle über das Tipp- und Spielgefühl ✅ Die Akkulaufzeit reicht für mehrere Gaming-Sessions ✅ Die G HUB-Software macht die Anpassung von RGB-Beleuchtung und Makros zum Kinderspiel ✅ Hochwertige Materialien sorgen sowohl für Langlebigkeit als auch für ein elegantes Erscheinungsbild ❌ Nicht im laufenden Betrieb austauschbar, bietet aber dennoch sofort nach dem Auspacken eine solide Leistung

Fazit:Die Logitech G PRO X ist die beste kabellose 60-Prozent-Tastatur ihrer Klasse, wenn es um zuverlässige Gaming-Leistung und Flexibilität geht. Sie ist schnell, zuverlässig und speziell für Profispieler entwickelt – die ideale Wahl für alle, die auf Leistung, Performance und Mobilität Wert legen.

Technische Daten Details Gewicht Fünfhundertvierzig Gramm Schaltertyp Im laufenden Betrieb austauschbare mechanische Tastenschalter von Blue Bluetooth-Version 3,0 / 5,0 RGB-Beleuchtung 13 dynamische Voreinstellungen + vollständige Anpassungsmöglichkeiten Kompatibilität Windows, macOS, Linux und Unix Baumaterial ABS-Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem USB-C-Kabel Anzahl der Tasten 61 Tasten

Alle scheinen sich einig zu sein: Die Redragon K530 Pro Draconic ist für ihre Preisklasse eine überraschend solide RGB-Gaming-Tastatur. Nach meinen Recherchen und den Rückmeldungen von echten Nutzern bietet sie sowohl in puncto Leistung als auch bei den Anpassungsmöglichkeiten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Was dieses Modell besonders attraktiv macht, ist seine dreifache Konnektivität. Du kannst es für mehr Flexibilität kabellos über Bluetooth oder 2,4 GHz nutzen oder es über USB-C anschließen, um verzögerungsfreies Gaming zu genießen – genau das, was ich bei Shootern bevorzuge.

Vorteile Nachteile ✅ Einfacher Wechsel zwischen Kabel-, Bluetooth- und 2,4-GHz-Funkmodus ✅ Das kompakte Layout spart Platz und sorgt gleichzeitig dafür, dass die wichtigsten Tastenfunktionen leicht erreichbar bleiben ✅ Die RGB-Beleuchtung bietet unzählige voreingestellte Effekte und Anpassungsmöglichkeiten, um deine Gaming-Atmosphäre zu verbessern ✅ Ideal für FPS-Spieler, die Wert auf Geschwindigkeit und ein übersichtliches Setup legen ✅ Sofort einsatzbereit und vollständig kompatibel mit Laptops, Desktop-Computern und Tablets ❌ Die Kunststoffverarbeitung und die Akkulaufzeit sind in Ordnung, aber keine herausragenden Merkmale

Fazit:Die Redragon K530 Pro Draconic ist eine preisgünstige, funktionsreiche mechanische RGB-Tastatur, die in den entscheidenden Punkten keine Abstriche macht und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Nach allem, was ich bisher getestet habe, ist sie eine kluge Kaufentscheidung für Gamer, die sowohl Funktionalität als auch Stil suchen.

6. HyperX Alloy Origins 60 [Die beste mechanische 60-Prozent-Tastatur]

Technische Daten Details Gewicht 780 g Schalter Mechanische Schalter vom Typ HyperX Red (linear) oder HyperX Aqua (taktil) Keycaps Zweikomponenten-PBT mit seitlich aufgedruckten Zusatzfunktionen Hintergrundbeleuchtung RGB-Beleuchtung für jede Taste mit anpassbaren Effekten Konnektivität Abnehmbares USB-C-Kabel Softwarekompatibilität HyperX NGENUITY für individuelle Anpassungen Baumaterial Flugzeugaluminium

Alle sind sich einig, dass die HyperX Alloy Origins 60 zu den zuverlässigsten und am besten verarbeiteten kompakten Tastaturen auf dem Markt gehört. Nach meinen Recherchen sorgen ihre robuste Aluminiumkonstruktion und die leichtgängigen Schalter für ein hochwertige mechanische Tastatur Erlebnis in platzsparender Anordnung.

Was diese mechanische Tastatur noch attraktiver macht, ist die Qualität der HyperX Red- oder Aqua-Schalter. Sie bieten beim Gaming ein gleichmäßiges und schnelles Anschlaggefühl, und die PBT-Tastenkappen halten auch nach langen, intensiven Einsätzen gut stand, was das gesamte Tipperlebnis verbessert. Und genau diese Gleichmäßigkeit ist entscheidend, um das Muskelgedächtnis und das Reaktionsvermögen zu verbessern, insbesondere in Wettkampfumgebungen.

Vorteile Nachteile ✅ Die kompakte Anordnung schafft Platz für Mausbewegungen mit geringer Empfindlichkeit ✅ Rote oder Aqua-Schalter bieten ein schnelles, gleichmäßiges und leises Feedback ✅ Das Aluminiumgehäuse sorgt für zusätzliche Stabilität, ohne dass sich das Gerät klobig anfühlt ✅ Drei einstellbare Neigungsstufen ermöglichen eine individuelle Anpassung des Schreibwinkels ✅ Der klare, minimalistische Look eignet sich sowohl für Gaming- als auch für Arbeitsumgebungen ❌ Es fehlt die WLAN-Unterstützung und die Mac-Software, aber es funktioniert dennoch in den meisten Konfigurationen gut

Fazit:Die HyperX Alloy Origins 60 ist eine hochwertige mechanische Tastatur, die alle wesentlichen Aspekte abdeckt: flüssiges Tippen, solide Verarbeitung und tolle RGB-Beleuchtung. Wenn du eine kompakte, robuste Tastatur suchst, ist dieses Modell kaum zu übertreffen.

7. AULA WIN60 HE [Die beste Tastatur mit Magnetschaltern (60 %-Layout)]

Technische Daten Details Schaltertyp Hall-Effekt-Magnetschalter Abfragefrequenz Achttausend Hertz RGB-Beleuchtung RGB-Beleuchtung pro Taste mit Softwareunterstützung Kompatibilität Windows, macOS Konnektivität Kabelgebunden (USB-C) Baumaterial ABS-Kunststoff mit Aluminiumplatte Software-Support EPOMAKER-Treiber (individuelle Steuerung, RGB)

Nach allem, was ich mir angesehen und von Nutzern erfahren habe, ist der AULA WIN60 HE eine der günstigsten Möglichkeiten, die Magnetschalter-Technologie in einem Gaming-Tastatur. Es vereint einstellbare Betätigungstiefe, schnelle Reaktionszeiten und überraschende Anpassungsmöglichkeiten in einem preisgünstigen, kompakten Board.

Was jedoch wirklich heraussticht, ist das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis. Man kann die Tastenanschlagskraft für jede Taste individuell einstellen, die Beleuchtung anpassen und die Tastenkappen austauschen – und das alles in einem 60-Prozent-Layout, das sich sowohl für Gaming-Tastaturen als auch für alltägliche Aufgaben hervorragend eignet.

Vorteile Nachteile ✅ Magnetische Hall-Effekt-Schalter mit einstellbarer Betätigungskraft pro Taste ✅ Das kompakte 60-%-Layout spart Platz und macht auf jedem Schreibtisch eine gute Figur ✅ Die RGB-Beleuchtung für jede Taste sorgt mit unzähligen Effekten für optische Highlights ✅ Mit der Software können Sie Tasten neu belegen, Makros erstellen und die Eingaben feinabstimmen ✅ Überraschend günstig für die Leistung eines Magnetschalters ❌ Es bedarf einiger Einrichtungsschritte, um alle Anpassungsfunktionen freizuschalten

Fazit:Die AULA WIN60 HE macht die Hall-Effekt-Schaltertechnologie einem breiteren Publikum zugänglich – und das zu einem Preis, den man kaum ignorieren kann. Mit individueller Tastenanpassung und lebendigem RGB-Licht ist sie eine kompakte Tastatur für Spieler, die jedes Detail individuell gestalten möchten.

Wichtigste Merkmale und Überlegungen zu 60-Prozent-Tastaturen

Die richtige Wahl treffen Gaming-Tastatur Es geht nicht nur darum, Platz auf dem Schreibtisch zu sparen – es geht darum, dein Spielerlebnis zu verbessern. Nach allem, was ich bei den verschiedenen Modellen beobachtet habe, können das Layout, das Tastengefühl und die allgemeine Verarbeitung sich direkt auf den Komfort und das Timing während des Spielens auswirken.

Auch wenn es auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, vereint die richtige 60-Prozent-Tastatur Reaktionsschnelligkeit, clevere Tastenkombinationen und eine solide Verarbeitungsqualität. Wenn sie gut gemacht ist, erhält man alles Wesentliche und nützliche Funktionen ohne Ablenkungen – und für viele Gamer ist genau das der springende Punkt.

Reden wir also darüber, worauf es wirklich ankommt.

1. Schaltertyp

Wenn du schon einmal eine Tastatur benutzt hast, die sich einfach nicht richtig angefühlt hat, lag das wahrscheinlich am Schaltertyp. Nach allem, was ich getestet habe, beeinflussen die Schalter unter deinen Tasten die Geschwindigkeit, die Genauigkeit und die Dauer, wie lange du bequem spielen kannst. Der richtige Schalter kann deinen Komfort, deine Reaktionszeit und dein gesamtes Spielerlebnis direkt beeinflussen und die langfristige Nutzbarkeit verbessern.

Die meisten Tastaturen, insbesondere 60-Prozent-Gaming-Tastaturen, verwenden mechanische Tastaturschalter – lineare, taktile oder klickende. Falls du dir unsicher bist: Lineare Schalter sind sanft und leise, während taktile Schalter ein deutliches Rückmeldungsgefühl bieten. Klickende Schalter sind lauter, bieten aber ein befriedigendes „Klicken“, das viele Nutzer lieben.

2. Tasten-Rollover und Anti-Ghosting

Kennst du diesen Moment, wenn du bei einer entscheidenden Aktion mehrere Tasten drückst und eine davon nicht registriert wird? Genau da kommen Rollover und Anti-Ghosting ins Spiel – sie sorgen dafür, dass jede Eingabe präzise registriert wird, besonders in rasanten Spielen.

Und genau diese Präzision ist es, die eine hochwertige Gaming-Tastatur von einer gewöhnlichen unterscheidet. Nach meinen Erfahrungen mit Topmodellen wie der HyperX Alloy Origins 60 sind N-Key-Rollover und Anti-Ghosting mittlerweile unverzichtbar und keine bloßen Zusatzfunktionen mehr. Diese Funktionen verschaffen dir einen entscheidenden Vorteil, wenn es heiß hergeht.

3. Verarbeitungsqualität

Die Verarbeitungsqualität ist eines dieser Dinge, über die man nicht immer nachdenkt – bis die Tastatur mitten im Spiel nachgibt, quietscht oder verrutscht. Materialien wie Aluminiumrahmen und PBT-Tastenkappen machen einen großen Unterschied, wenn es darum geht, wie solide und langlebig sich eine Tastatur anfühlt. Dieses zuverlässige Gefühl habe ich bei der HyperX Alloy Origins 60 dank ihres Gehäuses aus Vollaluminium durchweg festgestellt.

Selbst preisgünstige Modelle wie die RK ROYAL KLUDGE R65 oder die Redragon K530 Pro fühlen sich für ihren Preis solide an und bieten gute Aufrüstmöglichkeiten. Wie ich immer wieder feststellen konnte, zahlt sich eine gute Verarbeitungsqualität in Sachen Langlebigkeit, Komfort und langfristiger Leistung aus.

4. Konnektivität

Bei einer guten Gaming-Tastatur kommt es nicht nur auf schnelle Schalter an, sondern auch auf die Art der Verbindung. Kabelgebundene Modelle bieten zuverlässige Reaktionszeiten, während kabellose Modelle mehr Freiheit und Flexibilität für Nutzer mehrerer Geräte bieten oder für einen aufgeräumteren Schreibtisch sorgen.

Aufgrund dieser Abwägung habe ich beobachtet, dass Tastaturen wie die Razer Huntsman V3 Pro Mini aus Gründen der E-Sport-Leistung ausschließlich kabelgebunden bleiben, während man bei der Redragon K530 Pro und der RK ROYAL KLUDGE R65 zwischen Bluetooth, 2,4-GHz-Funkverbindung und USB-C wechseln kann. Am besten entscheidest du dich danach, wie und wo du dein Setup am häufigsten nutzt, insbesondere wenn du auf Cloud- oder Synchronisierungsdienste angewiesen bist.

5. Programmierbarkeit und Anpassungsmöglichkeiten

Die Möglichkeit, das Tastaturlayout, Makros oder die Beleuchtung individuell anzupassen, kann dein Setup erheblich verbessern. Meiner Erfahrung nach gehört das zu den Funktionen, von denen man erst merkt, dass man sie braucht, wenn man mit dem falschen Layout feststeckt und sich wünscht, man könnte es ändern.

Bei High-End-Modellen wie der SteelSeries Apex Pro Mini oder der Razer Huntsman V3 Pro lässt sich alles bis ins Detail anpassen. Selbst preisgünstige Modelle wie die Redragon K530 Pro bieten eine ordentliche Software-Steuerung, und durch den Einbau von PBT-Tastenkappen lassen sich Haptik und Haltbarkeit verbessern.

6. Layout und Funktionalität

Bei 60-Prozent-Tastaturen verzichtet man zwar auf den Ziffernblock und die Funktionstastenreihe – doch wenn das Layout gut durchdacht ist, vermisst man sie nicht. Durch geschickte Tastenbelegung und Tastenkombinationen lassen sich die fehlenden Tasten vollständig ersetzen. Genau deshalb hat mir das Tippgefühl der HyperX Alloy Origins 60 und der Razer Huntsman V3 Pro Mini so gut gefallen. Sie machen die Navigation sowie die Medien- und Systemsteuerung ganz einfach.

Letztendlich kommt es darauf an, wie intuitiv sich die Tastatur nach ein paar Sitzungen anfühlt. Wenn die Tastenbelegungen umständlich oder schwer zu merken sind, dauert jeder Tastendruck länger und schränkt deine Kontrolle über die Navigation ein. Die richtige mechanische Tastatur nutzt Tastenbelegungen und Tastenkombinationen jedoch so effektiv, dass du spezielle Tasten gar nicht vermissen wirst.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die beste 60-Prozent-Tastatur zum Zocken?

Die beste 60-Prozent-Tastatur für Gaming ist die Razer Huntsman V3 Pro Mini. Sie verfügt über einstellbare analoge Schalter und eine ultraschnelle Eingabe und ist damit sowohl für Wettkampfspieler als auch für Gelegenheitsspieler eine erstklassige Wahl. Nach umfangreichen Recherchen und anhand von Nutzerfeedback ist die Huntsman V3 Pro Mini in puncto Geschwindigkeit, Reaktionszeit und Verarbeitungsqualität möglicherweise die beste Tastatur ihrer Klasse.

Wie macht man einen Screenshot auf einer 60-Tasten-Tastatur?

Um auf einer 60-Prozent-Tastatur einen Screenshot zu machen, drücke Fn + Umschalt + S, um das Screenshot-Tool zu öffnen, oder Fn + PrtSc, falls verfügbar. Bei einigen Modellen müssen Anfänger möglicherweise Tastenkombinationen oder eine Neuzuweisung der Tasten verwenden. Da die meisten 60-Prozent-Tastaturen keine eigene Drucktaste haben, musst du in der Regel eine Tastenkombination verwenden oder über die Tastatur-Software eine benutzerdefinierte Tastenkombination festlegen.

Wie benutzt man die Pfeiltasten auf 60-Prozent-Tastaturen?

Bei einer 60-%-Tastatur kannst du die Pfeiltasten über eine Funktionsebene – üblicherweise Fn + I/J/K/L – aktivieren. Bei einigen Modellen lassen sich diese Tasten für einen leichteren Zugriff neu belegen. Da es keine eigene Pfeiltastenreihe gibt, verfügen Tastaturen wie die HyperX Alloy Origins 60 über intelligente Ebenen, dank derer die Pfeiltastenfunktionen immer nur einen kurzen Tastendruck entfernt sind.

Wie viele Tasten hat eine 60-Prozent-Tastatur?

Eine 60-Prozent-Tastatur verfügt in der Regel über 61 Tasten. Der Ziffernblock, die Funktionstastenreihe und die dedizierten Pfeiltasten wurden weggelassen, um eine kompakte, minimalistische Bauweise zu gewährleisten. Trotz der reduzierten Tastenanzahl bieten die meisten 60-Prozent-Tastaturen durch Tastenbelegungsebenen, Tastenkombinationen oder Neuzuweisung den vollen Funktionsumfang. So haben Sie weiterhin Zugriff auf alle Tasten, die Sie zum Spielen, Tippen und für Tastenkombinationen benötigen.

Warum bevorzugen manche Leute 60-Prozent-Tastaturen?

Viele Nutzer bevorzugen 60-Prozent-Tastaturen wegen ihrer kompakten Größe, die Platz spart und die Bewegungsfreiheit der Maus verbessert. Außerdem sind sie leichter, einfacher zu transportieren und eignen sich hervorragend für einen aufgeräumten Schreibtisch. Vor allem Gamer und Minimalisten schätzen es, dass 60-Prozent-Layouts sich auf das Wesentliche beschränken und dennoch durch intelligente Ebenen oder benutzerdefinierte Tastenkombinationen eine vollständige Steuerung nach individuellen Vorlieben ermöglichen.

Ist eine 60- oder 65-Prozent-Tastatur besser?

Das kommt darauf an – 60-%-Tastaturen sind kompakter, während 65-%-Tastaturen über Pfeiltasten und zusätzliche Funktionen verfügen. Entscheide dich je nach Platzangebot, Gewohnheiten und Bedarf an dedizierten Tasten. Wenn du auf dedizierte Pfeiltasten oder zusätzliche Navigationstasten nicht verzichten kannst, ist eine 65-%-Tastatur praktischer. Für ultrakompakte Setups punktet die 60-%-Tastatur jedoch nach wie vor in Sachen Vielseitigkeit und Ästhetik.