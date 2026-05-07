Die 7 besten preisgünstigen Gaming-Tastaturen für dein Setup im Jahr 2026

Kein Gaming-Setup ist komplett ohne eine der besten preisgünstigen Gaming-Tastaturen. Diese Tastaturen sind speziell darauf ausgelegt, Gamern eine außergewöhnliche Leistung zu bieten – mit hochentwickelten mechanischen Schaltern, kompaktem Design, vielfältigen Anschlussmöglichkeiten und teilweise auch speziellen Medien- und Makrotasten.

Vor diesem Hintergrund habe ich mich auf die Suche nach den besten preisgünstigen Modellen auf dem Markt für Gaming-Tastaturen gemacht. Nach eingehender Recherche habe ich die Auswahl an Anwärtern auf den Titel „beste preisgünstige Gaming-Tastatur“ auf einige wenige hervorragende Modelle eingegrenzt.

Die besten preisgünstigen Gaming-Tastaturen

Die besten Gaming-Tastaturen bieten eine gelungene Mischung aus erschwinglichem Preis, Leistung und ansprechendem Design. Nach umfangreichen Recherchen ist es mir gelungen, die besten preisgünstigen Tastaturen herauszufiltern, die gut funktionieren, ohne ein allzu großes Loch in den Geldbeutel zu reißen. Einige davon verdienen jedoch besondere Erwähnung:

Logitech G413 SE – Robust, stabil, reaktionsschnell. Möglicherweise die beste Gaming-Tastatur, die man für wenig Geld bekommen kann. Corsair K65 Pro Mini RGB – bietet eine Abtastrate von 8000 Hz für alle, die blitzschnelle Reflexe haben. HyperX Alloy Origins Core – Diese mechanische Tastatur aus Aluminium sieht toll aus und liegt hervorragend in der Hand, ohne dabei ein Vermögen zu kosten.

Das sind zwar meine Favoriten, aber es sind nicht die einzigen großartigen Gaming-Tastaturen auf dieser Liste.

Die 7 besten preisgünstigen Gaming-Tastaturen

Was macht eine Tastatur zu einer der besten preisgünstigen Tastaturen? Bei der Entscheidung, welche Modelle einen Goldstern erhalten, habe ich mehrere Faktoren berücksichtigt.

Erstens müssen es ausschließlich mechanische Tastaturen sein, da Folientastaturen zwar günstig, aber nicht so gut sind. Zweitens müssen sie zumindest über eine Art Rollover-Funktion verfügen. Drittens sollten sie eine Art RGB-Beleuchtung oder Hintergrundbeleuchtung haben – das ist zwar keine zwingende Notwendigkeit, aber die zusätzlichen Lichter sehen immer gut aus. Und schließlich dürfen sie nicht zu teuer sein. Schließlich haben wir hier ein begrenztes Budget.

Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte folgt hier meine Liste der 7 besten Gaming-Tastaturen, die man auch mit kleinem Budget bekommen kann.

1. Logitech G413 SE [Beste preisgünstige Gaming-Tastatur insgesamt]

Technische Daten Details Tastaturtyp Mechanisch Ihnen Vollständig Marke wechseln Romer-G Schaltertypen Taktil Keycaps PBT Tastenumschaltung 6KRO Maximale Abfragerate Tausend Hertz Rot, Grün, Blau? Nur weiße Hintergrundbeleuchtung Drahtlos? No

Es gibt zahlreiche Begriffe, mit denen man das Logitech G413 SE. Zuverlässig, robust, vielseitig, solide gebaut, schnörkellos und preiswert – all das trifft zu. Das Logitech G413 SE ist eine fantastische Wahl für alle, die auf der Suche nach einer Gaming-Tastatur sind – oder eine preisgünstige Gaming-Tastatur von Logitech.

The G413 SE zeichnet sich durch ein robustes, schnörkelloses Design aus. Hochwertige PBT-Tastenkappen sorgen dafür, dass jede Taste sowohl gegen Hitze als auch gegen Abnutzung durch häufigen Gebrauch widerstandsfähig ist, während die taktilen mechanischen Romer-G-Schalter von Logitech sehr kurze Reaktionszeiten und ein zügiges Tipperlebnis bieten. Und schließlich wirkt es sowohl optisch als auch haptisch äußerst robust.

Auch wenn die Anpassungsmöglichkeiten nicht die G413 SEAuch wenn dies nicht die größte Stärke des Geräts ist, schätzen einige Nutzer (mich eingeschlossen) den Kontrast zwischen der dunklen Farbe der Tastatur und der weißen LED-Hintergrundbeleuchtung. Für Gamer mit begrenztem Budget kann dies jedoch ein Pluspunkt sein: Die fehlenden Anpassungsmöglichkeiten führen zu einem günstigeren Preis, was besonders dann von Vorteil ist, wenn dir Individualisierung nicht unbedingt wichtig ist!

Es gibt jedoch zwei wichtige Faktoren zu berücksichtigen. An erster Stelle steht dabei die G413 SE’s Unvereinbarkeit mit Logitechs G HUB, was bedeutet, dass Sie eine andere Möglichkeit finden müssen, Ihre Tastatur anzupassen. Der zweite Punkt ist, dass es sich um eine Tastatur in Standardgröße handelt, doch Sie haben Glück, denn Logitech bietet auch eine Version ohne Ziffernblock an: die G413 TKL SE.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende Leistung zu einem erschwinglichen Preis ✅ Eine gute preisgünstige Wahl für Gamer, die eine schnörkellose mechanische Tastatur suchen ✅ Taktile Tasten sind zwar nicht die besten, aber ihre Bedienung ist dennoch sehr angenehm ✅ PBT-Tastenkappen sorgen für Langlebigkeit ✅ Robuste, solide Verarbeitung ❌ Nicht kompatibel mit der G Hub-Technologie von Logitech

Fazit:Bei einer so hervorragenden Leistung zu einem sehr günstigen Preis, the G413 SE ist dasDie beste Logitech-Tastatur für Gamer mit kleinem Budget.

2. Corsair K65 PRO Mini RGB [Die beste preisgünstige Gaming-Tastatur für rasante Spiele]

Technische Daten Details Tastaturtyp Mechanisch Ihnen 65% Marke wechseln Corsair OPX Schaltertypen Optisch Keycaps PBT Tastenumschaltung Kein Knockout Maximale Abfragerate Achttausend Hertz Rot, Grün, Blau? Yes Drahtlos? No

Es steht außer Frage, dass Corsair K65 PRO Mini RGB Geschwindigkeit. Mit einer maximalen Abtastrate von 8000 Hz ist dieses kompakte mechanische Tastatur wird alle begeistern, die über blitzschnelle Reflexe und Reaktionszeiten verfügen.

The Corsair K65 PRO Mini RGB ist kompakt und dennoch robust, mit einem 65-Prozent-Layout, das von einem Aluminiumrahmen gestützt wird. Die strapazierfähigen Tastenkappen bestehen aus glattem PBT, und unter jedem Schalter befindet sich eine doppelte Schicht aus Geräuschdämpfern, um ein angenehmes Tippgefühl zu gewährleisten. Falls du dir Sorgen wegen Ghosting machst: Diese mechanische Gaming-Tastatur verfügt über vollständige NKRO. Alles in allem eine hervorragende Tastatur für ihren Preis.

The Corsair K65 PRO Mini RGB Das herausragende Merkmal ist ihre rasante Geschwindigkeit. Mit einer atemberaubend schnellen Abtastrate von 8000 Hz dank optischer Schalter wurde diese Gaming-Tastatur speziell für E-Sport-Profis entwickelt. Die extrem niedrige Latenz sorgt dafür, dass Manöver wie „Peeking“ oder „AD-Strafing“ mit minimaler Fehlertoleranz ausgeführt werden können, und du bewegst dich immer genau so, wie du es willst.

Ich sollte erwähnen, dass eine Abtastrate von 1000 Hz für die meisten Menschen beim Spielen mehr als ausreichend ist. Eine Abtastrate von 1000 Hz bedeutet, dass zwischen dem Drücken einer Taste und der Reaktion des Systems auf diese Aktion durchschnittlich 1 ms vergehen – diese Gaming-Tastatur eignet sich also am besten für diejenigen mit unglaublichen Reflexen!

Vorteile Nachteile ✅ Unglaublichgeringe Latenz ✅ Robuste Aluminiumkonstruktion in Kombination mit einem kompakten 65-%-Design ✅ Dank der optischen Schalter verfügt diese Tastatur über eine unübertroffene Reaktionszeit ✅ NKRO ✅ Die Tasten verfügen über eine individuelle Hintergrundbeleuchtung ❌ Keine Medientasten

Fazit:The Corsair K65 PRO Mini RGB bietet durchweg eine beeindruckende Leistung, auch wenn die Abtastrate von 8000 Hz nur von wenigen voll ausgeschöpft werden kann.

3. HyperX Alloy Origins Core [Die beste preisgünstige Gaming-Tastatur der Oberklasse]

Technische Daten Details Tastaturtyp Mechanisch Ihnen TKL Marke wechseln HyperX Schaltertypen Linear/Taktil/Klickend Keycaps Nicht angegeben, aber höchstwahrscheinlich ABS Tastenumschaltung Kein Knockout Maximale Abfragerate Nicht angegeben, aber höchstwahrscheinlich 1000 Hz Rot, Grün, Blau? Yes Drahtlos? No

Wenn es um die beste preisgünstige Gaming-Tastatur mit Premium-Gefühl geht, ist die HyperX Alloy Origins Core liegt an der Spitze.

Beginnen wir mit den technischen Daten. Während das HyperX Alloy Origins Core ist zwar ein echtes Schnäppchen, aber keineswegs minderwertig. Diese mechanische Gaming-Tastatur ohne Ziffernblock bietet dank ihrer mechanischen HyperX-Schalter ein großartiges Tipperlebnis. Die HyperX Alloy Origins Core Darüber hinaus verfügt sie über NKRO für absolut geisterbildfreies Tippen und eine geringere Fehlerquote bei wiederholten Tastenanschlägen. Schließlich ermöglicht dir die HyperX Ngenuity-Software die vollständige Steuerung der Tastaturbeleuchtung, sodass du immersive und einzigartige Profile erstellen kannst, um dich optimal auf das Spiel einzustimmen, das du gerade spielen möchtest.

Das Einzige, wofür ich gerne etwas mehr ausgeben würde, sind die Tastenkappen. Auch wenn HyperX das Material der Tastenkappen nicht in den technischen Daten angibt, bedeutet die Tatsache, dass die PBT-Version als separates Produkt verkauft wird, dass die HyperX Alloy Origins Core verwendet wahrscheinlich ABS-Tastenkappen. Du kannst aber jederzeit die PBT-Version kaufen, wenn du das bevorzugst.

The HyperX Alloy Origins Core ist eine Allround-Tastatur, doch was sie wirklich von ihren Mitbewerbern abhebt, ist ihre Konstruktion – ein äußerst seltenes Vollaluminiumgehäuse. Dank dieser Konstruktion liegt diese mechanische Tastatur hervorragend in der Hand, ist äußerst robust und sieht zudem fantastisch aus!

Vorteile Nachteile ✅ Dank der Vollaluminiumkonstruktion sieht diese mechanische Tastatur nicht nur gut aus und liegt angenehm in der Hand, sondern ist auch besonders langlebig ✅ Einfach anpassbar über das Ngenuity-Programm von HyperX ✅ Leichte und dennoch reaktionsschnelle Taster ✅ Drei einstellbare Neigungswinkel ✅ Abnehmbares USB-C-Kabel ❌ Die PBT-Tastenkappen-Version ist ein separates, teureres Produkt – verfügt jedoch über dieselben technischen Daten

Fazit:The HyperX Alloy Origins Core Diese mechanische Tastatur sieht toll aus, liegt gut in der Hand und bietet eine hervorragende Leistung.

4. Redragon K556 PRO [Die beste preisgünstige kabellose Gaming-Tastatur]

Technische Daten Details Tastaturtyp Mechanisch Ihnen Vollständig Marke wechseln Nicht näher bezeichnet (vermutlich Outemu), Dragon Chant Schaltertypen Linear (Drachengesang)/Taktil Keycaps Nicht näher bezeichnet Tastenumschaltung Kein Knockout Maximale Abfragerate Nicht näher bezeichnet Rot, Grün, Blau? Yes Drahtlos? Yes

The Redragon K556 Pro, allgemein bekannt als der Dharma Pro, bietet eine fantastische, preisgünstige kabellose Alternative. Diese mechanische Tastatur verfügt über drei Verbindungsmodi: USB-C für den kabelgebundenen Betrieb sowie die kabellosen Modi BT 3.0/5.0 oder 2,4 GHz.

Es gibt noch viel mehr, was man daran lieben kann tolle kabellose Gaming-Tastatur. Ein robustes Aluminiumgehäuse sorgt dafür, dass das Dharma Pro elegant, sexy und stilvoll, während seine linearen mechanischen Schalter für ein angenehmes Tippgefühl sorgen. Vor allem aber, Diese Schalter sind im laufenden Betrieb austauschbar, sodass Benutzer sie mit minimalem Aufwand reparieren und/oder austauschen können.

Redragon liefert seine Produkte in der Regel mit RGB-Anpassungsmöglichkeiten aus, und die Dharma Pro bildet da keine Ausnahme. Diese großartige mechanische Tastatur bietet Platz für bis zu 20 voreingestellte Beleuchtungsmodi, während über die zugehörige Software weitere Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Vorteile Nachteile ✅ Vielseitig einsetzbar dank drei Anschlussmodi ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Hot-Swap ist immer ein riesiger Pluspunkt ✅ Das Aluminiumgehäuse sieht nicht nur toll aus, sondern fühlt sich auch gut an ✅ Tolle RGB-Optionen ❌ Die Anpassungssoftware ist eher einfach gehalten

Fazit:Während dieVorteile des Redragon K556 Pro Das Besondere an dieser Tastatur sind ihre kabelgebundenen und kabellosen Verbindungsmodi – sie ist ein hervorragendes mechanisches Allroundtalent.

5. ROYAL KLUDGE RK96 [Die beste preisgünstige Gaming-Tastatur im 96-Prozent-Layout]

Technische Daten Details Tastaturtyp Mechanisch Ihnen 96% Marke wechseln RK-Schalter Schaltertypen Linear/Taktil/Klickend Keycaps ABS Tastenumschaltung Nicht näher bezeichnet Maximale Abfragerate Nicht näher bezeichnet Rot, Grün, Blau? Nur blau Drahtlos? Yes

The Royal Kludge RK96 ähnelt dem von Redragon Dharma Pro in vielerlei Hinsicht. Diese kabellose Gaming-Tastatur verfügt über drei Verbindungsmodi (Bluetooth 5.0, 2,4 GHz oder kabelgebunden über USB-C) sowie Hot-Swap-fähige Tasten. Beachten Sie, dass die Royal Kludge RK96 verwendet RK-Schalter, die sich noch nicht wirklich bewährt haben – auch wenn viele der Meinung sind, dass ihre Leistung akzeptabel ist. Wie bei der Dharma Pro, derRK96Die technischen Daten sind zwar nicht erstklassig, aber sie sind ordentlich und sehr zuverlässig.

The RK96Das auffälligste Merkmal ist das 96-Prozent-Layout. Sicher, 4 Prozent scheinen nicht viel zu sein, aber das RK96 Gewicht dort eingespart, wo es darauf ankommt. Das Ergebnis ist eine überraschend kompakte mechanische Gaming-Tastatur in nahezu voller Größe, die nicht nur Platz spart, sondern auch einen hervorragenden Übergang von Tastaturen in voller Größe zu kleineren Modellen darstellt. Im Lieferumfang ist zudem eine Handballenauflage enthalten, die beim intensiven Tippen oder Spielen sehr hilfreich ist.

Vorteile Nachteile ✅ Die Größe von 96 % ist ideal, wenn Sie von einer Tastatur in voller Größe umsteigen ✅ Drei Verbindungsmodi ✅ Hot-Swap-Schalter sind immer eine tolle Sache ✅ Die Handballenauflage ist sehr willkommen ✅ Robuste Konstruktion ❌ Die Software ist umständlich, aber brauchbar

Fazit:The Royal Kludge RK96 Es mag vielleicht nicht wie eine enorme Verbesserung gegenüber einer Tastatur in Standardgröße erscheinen, doch dank ihres kompakten Layouts und ihrer absoluten Zuverlässigkeit gehört sie zu den besseren kompakten mechanischen Tastaturen, die man bekommen kann.

6. Keychron C3 Pro – Die beste preisgünstige RGB-Gaming-Tastatur

Technische Daten Details Tastaturtyp Mechanisch Ihnen TKL Marke wechseln Keychron Schaltertypen Linear/Taktil Keycaps Zweikomponenten-ABS Tastenumschaltung Kein Knockout Maximale Abfragerate Tausend Hertz Rot, Grün, Blau? Yes Drahtlos? No

Wenn es um preisgünstige RGB-Gaming-Tastaturen geht, ist die C3 Pro ist dasDie beste Keychron-Tastaturbei weitem.

Bevor wir anfangen, denk bitte daran, dass ich von der Hot-Swap-fähigen RGB-Version des C3 Pro. Wenn Ihr Budget knapper ist, können Sie ein Modell mit ausschließlich roter Hintergrundbeleuchtung, bei dem die Tasten nicht austauschbar sind, für etwa 10 Dollar weniger erwerben.

Nun zum Wesentlichen. Diese kompakte RGB-Gaming-Tastatur verfügt über eine lot Angesichts des erschwinglichen Preises ist es eine gute Wahl. Der Kunststoffrahmen ist recht robust, und die Double-Shot-ABS-Tastenkappen sorgen für zusätzliche Stabilität und einen schönen Glanz. Dank der Hot-Swap-fähigen Schalter lassen sich die integrierten Keychron-Schalter austauschen, und eine doppelte Schalldämmung reduziert die Tippgeräusche erheblich. Dieses Ding ist wirklich still.

Das vielleicht herausragendste Merkmal des Keychron C3 Pro ist vor allem die enorme Anpassungsfähigkeit. Das beschränkt sich nicht nur auf die RGB-Hintergrundbeleuchtung – die wirklich umwerfend ist –, sondern umfasst auch die QMK/VIA-Kompatibilität. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen: Mit QMK/VIA kannst du die Firmware der Tastatur programmieren und sie so ganz nach deinen Wünschen gestalten.

Vorteile Nachteile ✅ Fantastische RGB-Beleuchtung, vor allem in Anbetracht des Preises ✅ Hervorragende Allround-Leistung ✅ Maximale Anpassungsmöglichkeiten über QMK/VIA ✅ Die Dichtungshalterung und der Akustikschaum dämpfen Tippgeräusche erheblich ✅ Hot-Swap ❌ Nur kabelgebunden

Fazit:The Keychron C3 Pro bietet mit seiner großartigen RGB-Beleuchtung und der QMK-/VIA-Kompatibilität ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu einem moderaten Preis.

7. Redragon K618 PRO [Die beste preisgünstige Gaming-Tastatur mit flachem Profil]

Technische Daten Details Tastaturtyp Mechanisch Ihnen Voll (geschnittenes Brett) Marke wechseln Nicht angegeben, wahrscheinlich Outemu Schaltertypen Linear/Taktil/Klickend Keycaps Nicht näher bezeichnet, wahrscheinlich ABS. Tastenumschaltung Kein Knockout Maximale Abfragerate Nicht näher bezeichnet Rot, Grün, Blau? Yes Drahtlos? Yes

Zu guter Letzt ist da noch der Redragon K618 Pro, Teil der Horus-Serie von Redragon.

Wie bei den meisten Produkten von Redragon ist auch das K618 Pro bietet einen guten Mittelweg zwischen Preis und Leistung. Diese Gaming-Tastatur bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – sanfte, reaktionsschnelle Tasten mit geringer Latenz, vollständiges NKRO für null Ghosting und drei drahtlose Verbindungsmodi. Wenn RGB-Anpassung und Helligkeit ganz oben auf Ihrer Liste stehen, ist die K618 Pro wird Sie ganz sicher nicht enttäuschen. Mit seiner schillernden Lichtpracht und den leuchtenden Farben ist dies einer der die besten Gaming-Tastaturen das mehr zu bieten hat, als man auf den ersten Blick sieht.

The Redragon K618 ProDas auffälligste Merkmal ist sein flaches Profil, was bedeutet, dass sie sowohl sehr schlank als auch sehr stilvoll ist. Dies bedeutet auch, dass die Reaktionszeit zwischen den Tastenanschlägen aufgrund der kompakteren Bauweise schneller sein kann als erwartet. Enthusiasten, die ihr Setup optimieren möchten, wissen, dass die die besten flachen Schalter Kombinieren Sie diesen verkürzten Betätigungsweg mit einem angenehmen mechanischen Gefühl, um das Beste aus beiden Welten zu erhalten.

Vorteile Nachteile ✅ Die ultraschlanke Tastatur und die Tasten sehen fantastisch aus ✅ Drei Verbindungsmodi ✅ Verfügt über spezielle Medientasten ✅ Verfügt über Makrotasten ✅ Sehr lebendiges RGB ❌ Keine Handballenauflage

Fazit:The K618 ProDas flache Design ist das Tüpfelchen auf dem i bei dieser sehr soliden Wahl für eine preisgünstige Gaming-Tastatur.

Was Sie beim Kauf einer preisgünstigen Gaming-Tastatur beachten sollten

Wenn du auf der Suche nach der besten Gaming-Tastatur bist und dir dabei eine Checkliste abgehakt hast, ist das kein Problem. Hier ist eine kurze Liste der Dinge, die du wissen musst, und der Funktionen, auf die du achten solltest, wenn du nach einer passenden Tastatur suchst:

1. Schaltertyp

Der erste und vielleicht wichtigste Faktor, den man beim Kauf einer mechanischen Gaming-Tastatur berücksichtigen sollte, ist der Schaltertyp. Den richtigen Schaltertyp für sich zu finden, ist entscheidend, wenn man bei anspruchsvollen Spielen Höchstleistungen erbringen möchte, insbesondere rasante Ego-Shooter.

Es gibt drei Haupttypen mechanischer Schalter: lineare (rot), taktile (braun) und klickende Schalter (blau). Kurz gesagt bieten lineare Schalter einen durchgehend sanften und kurzen Tastenhub, taktile Schalter verfügen über eine kleine Erhebung, die einem hilft, mental zu bestätigen, dass man die Taste gedrückt hat, und klickende Schalter sind laut und schwergängig, wodurch sie ihr charakteristisches Klickgeräusch erzeugen.

Wenn du auf der Suche nach deiner ersten mechanischen Gaming-Tastatur bist, solltest du nach Möglichkeit jeden dieser Schaltertypen persönlich ausprobieren, da jeder von ihnen ein anderes Tipp- und Spielerlebnis bietet. Spieler, die bei Shootern höchste Präzision verlangen, entscheiden sich oft für fortschrittliche magnetische Schaltertechnologie. Die Verwendung der die beste Tastatur mit schneller Auslösefunktion bietet einen deutlichen Wettbewerbsvorteil, da die Tasten sofort zurückgesetzt werden können, was eine deutlich schnellere Eingabe ermöglicht.

2. Verarbeitungsqualität

Was die Verarbeitungsqualität angeht, muss man das Material der Tastatur selbst in der Regel nicht berücksichtigen. Zwar bestehen manche Gaming-Tastaturen aus Metall, doch reicht Hartplastik in der Regel völlig aus, um sicherzustellen, dass die Tastatur stabil bleibt.

Schauen Sie sich stattdessen lieber die anderen Teile der Tastatur an. Besonders wichtig sind die Materialien der Tastenkappen: PBT oder ABS, beides Kunststoffarten. PBT sorgt für strapazierfähigere Tastenkappen, ist aber teurer. Wenn Sie ein knappes Budget haben, sind ABS-Tastenkappen völlig ausreichend.

Ein weiterer Faktor, den es bei der Verarbeitungsqualität zu berücksichtigen gilt, ist die Frage, ob eine Tastatur im laufenden Betrieb ausgetauscht werden kann. Das bedeutet, dass die Schalter einer Tastatur ohne Löten ausgetauscht werden können, wodurch Reparaturen oder Upgrades schnell und einfach vonstattengehen.

3. Tasten-Rollover & Anti-Ghosting

Die Tasten-Rollover-Funktion gibt an, wie viele Tasten gleichzeitig korrekt gedrückt werden können, d. h. ohne dass die Eingaben durcheinander geraten. Die besten Gaming-Tastaturen – ob preisgünstig oder nicht – verfügen immer über eine Art Rollover-Funktion.

Es gibt im Allgemeinen zwei Arten von Tasten-Rollover: Multi-Key- und N-Key-Rollover, auch als N-Key-Rollover oder NKRO bezeichnet. Tastaturen mit Multi-Key-Rollover können nur so viele verschiedene Tastenanschläge verarbeiten, wie angegeben; beispielsweise kann ein 6-Key-Rollover nur 6 verschiedene Tastenanschläge verarbeiten, bevor es zu Fehlern kommt. NKRO-Tastaturen hingegen können die gesamte Tastatur ohne einen einzigen Fehler verarbeiten.

Ghosting ist ein Problem, das durch die Begrenzung der Anzahl gleichzeitig drückbarer Tasten entsteht. Da die Anzahl der Tasten, die gleichzeitig gedrückt werden können, begrenzt ist, werden alle Tasten, die über diese Grenze hinaus gedrückt werden, nicht registriert. Wenn du in einem Rhythmusspiel schon einmal plötzlich einen Takt verpasst oder in einem Ego-Shooter einen Schritt verpasst hast, liegt das wahrscheinlich am Ghosting. Glücklicherweise lässt sich dieses Problem mit NKRO-Tastaturen lösen – da jeder Tastendruck einzeln verarbeitet wird, bleibt keine Taste unberücksichtigt!

4. Kompakt- oder Vollbild-Layout

Tastaturen gibt es in der Regel in drei Größen: Full-Size, Tenkeyless (TKL) und x%, und die richtige Größe für Ihre Gaming-Schreibtischist entscheidend.

Die Unterschiede zwischen den drei Varianten sind einfach. Tastaturen in Standardgröße verfügen über die gesamte Funktionsreihe, dedizierte Pfeiltasten und sogar einen Ziffernblock. Bei Tastaturen ohne Ziffernblock (Tenkeyless) wurde der Ziffernblock zugunsten eines geringeren Gewichts weggelassen. Bei X%-Tastaturen reicht die Spanne von unter 100 % bis zu etwa 40 %; dieser Prozentsatz gibt an, um wie viel Gewicht und wie viele Tasten sie gegenüber einer Tastatur in Standardgröße reduziert wurden. Je niedriger der Prozentsatz, desto kompakter und leichter ist die Gaming-Tastatur. Mein Rat? Die die beste 60-Prozent-Tastatur die Sie erhalten können, sorgen für eine perfekte Ausgewogenheit beim Layout.

5. RGB-Beleuchtung & Individualisierung

Auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist, kannst du dich auch nach RGB-Beleuchtung oder Hintergrundbeleuchtung für deine mechanische Tastatur umsehen.

Das Erste, worauf Sie beim Kauf einer RGB-Tastatur achten sollten, ist, dass sie überhaupt über RGB-Beleuchtung verfügt. Einige Tastaturen auf dieser Liste, wie zum Beispiel die Logitech G413 SE oder dieRoyal Kludge RK96… verfügen lediglich über eine Hintergrundbeleuchtung, die ihre Tasten beleuchtet.

Als Nächstes solltest du prüfen, ob sich die RGB-Beleuchtung deiner Wunsch-Tastatur individuell anpassen lässt. Dies geschieht in der Regel über ein vom Hersteller bereitgestelltes Programm.

6. Konnektivität

Als Letztes solltest du dir überlegen, ob du eine kabelgebundene oder eine kabellose mechanische Tastatur möchtest.

Kabelgebundene Tastaturen bieten in der Regel eine bessere Reaktionszeit, können aber in bestimmten Aufstellungen schwierig zu handhaben sein. Außerdem nimmt das Kabel etwas Platz ein. Drahtlose Tastaturen hingegen benötigen weniger Platz und sind wesentlich mobiler. Allerdings benötigen diese mechanischen Tastaturen eine externe Stromquelle. Bei der Verwendung von drahtlosen Gaming-Tastaturen können zudem Latenzprobleme auftreten. Achte daher unbedingt auf die Abtastrate – 1000 Hz ist so gut wie der Standard bei kabelgebundenen Gaming-Tastaturen.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die beste preisgünstige Gaming-Tastatur?

Die meiner Meinung nach beste preisgünstige Tastatur ist die Logitech G413 SE. Der Grund dafür ist, dass es beim Spielen eine hervorragende Leistung zu einem erschwinglichen Preis bietet.

Wie viel kostet eine Gaming-Tastatur?

Die meisten Gaming-Tastaturen kosten zwischen 50 und 200 Dollar. Beachte jedoch, dass es Ausnahmen von dieser Regel gibt und dass die Kosten für das Modding deiner mechanischen Tastatur dabei nicht berücksichtigt sind!

Warum mögen die Leute 60-Prozent-Tastaturen so sehr?

Viele Menschen schätzen 60-Prozent-Tastaturen, weil sie viel Platz und Gewicht einsparen. Trotz ihrer kompakten Größe bieten 60-Prozent-Tastaturen in der Regel den vollen Funktionsumfang.

Wie wählt man eine Gaming-Tastatur aus?

Am besten wählst du eine Gaming-Tastatur aus, indem du zunächst genau festlegst, was du von ihr erwartest – sei es kabellose Verbindung, hohe Abtastraten oder RGB-Anpassungsmöglichkeiten. Sobald du deine Auswahl eingegrenzt hast, kannst du dich eingehender mit den weiteren Funktionen befassen.

Ist eine Tastatur mit 1000 Hz für Spiele geeignet?

Ja, eine Abtastrate von 1000 Hz ist gut für Spiele geeignet. Eine Abtastrate von 1000 Hz ist so ziemlich der Standard bei Gaming-Tastaturen, und für die meisten Nutzer reicht diese Geschwindigkeit völlig aus.