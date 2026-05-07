Die beste Logitech-Maus: 9 Modelle für Geschwindigkeit, Komfort und Präzision

Auswahldas BesteLogitechMaus kann angesichts der großen Modellvielfalt eine knifflige Aufgabe sein. Logitech ist bekannt für die Herstellung fantastischer Mäuse, die jedem Geschmack gerecht werden, ganz gleich, ob Sie Gelegenheitsnutzer, ein auf Effizienz bedachter Profi oder ein Wettkampfspieler sind, der eine Gaming-Maus benötigt.

In diesemam bestenLogitech MausIn dieser Anleitung werde ich dir einige der Logitech’s Die besten Mäuse – mit Experten-Einblicken zu ihren technischen Daten, Vor- und Nachteilen. Hier finden Sie alle Informationen, die Sie für eine fundierte Entscheidung benötigen. Lassen Sie uns gleich loslegen und die beste Maus finden Logitech Eine Maus für dich!

Unsere Top-Auswahl der besten Logitech-Mäuse

With LogitechsBei der riesigen Auswahl an Ausrüstung kann die Wahl der besten Maus eine echte Herausforderung sein. Jedes Modell ist auf bestimmte Anforderungen zugeschnitten und richtet sich an unterschiedliche Nutzergruppen (Gamer, Profis oder Gelegenheitsnutzer). Nachdem ich die Top-Kandidaten unter die Lupe genommen habe, habe ich die 3 Logitech Mäuse die in ihren jeweiligen Kategorien herausragen.

Logitech M510 – Eine außergewöhnliche, vielseitige kabellose Maus, die eine perfekte Mischung aus Leistung und Komfort bietet, mit langer Akkulaufzeit, präziser Abtastung und ergonomischem Design. Ihre Tasten sind programmierbar, und sie lässt sich mit verschiedenen Plattformen verbinden, darunter PC, Mac und Linux. Logitech B100 – Die erste Wahl für eine fantastische, preisgünstige Option, bei der die Zuverlässigkeit nicht zu kurz kommt. Diese minimalistische, kabelgebundene Maus eignet sich perfekt für alltägliche Aufgaben und besticht durch ein schlichtes, beidhändig nutzbares Design sowie zuverlässige Leistung zu einem guten Preis. Logitech MX Master 3S – Eine hocheffiziente Maus für alle, die Produktivität und Gelegenheitsspiele unter einen Hut bringen möchten. Mit ihrem hochpräzisen 8000-DPI-Sensor, den anpassbaren Tasten und dem ergonomischen Design eignet sie sich hervorragend für lange Arbeits- oder Spielsitzungen. Sie ist ideal zum Programmieren, für Gelegenheitsspiele sowie für Schreib- und Bearbeitungsaufgaben.

All diese Mäuse bieten in ihrer jeweiligen Kategorie herausragende Eigenschaften. Ganz gleich, ob Sie auf Leistung, einen günstigen Preis oder ein Modell für Arbeit und Freizeit setzen – diese Modelle lassen keine Wünsche offen. Nachdem ich nun meine Top 3 der besten Logitech Mäuse – es ist an der Zeit, sich näher mit ihnen und anderen Modellen zu befassen.

Die beste Logitech-Maus: 9 Top-Modelle für Geschwindigkeit, Produktivität und Präzision

Deine offizielle Suche nach dem am bestenLogitech Maus beginnt hier. Schauen wir uns alle Modelle an, die Logitech Angebote, sei es Allround-Modelle, preisgünstige Optionen oder Mäuse, die speziell für produktives Arbeiten entwickelt wurden.

Dieser Leitfaden stellt Ihnen 9 Top-Modelle vor, die unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden und durch ihre Funktionen überzeugen.

1. Logitech M510 [Die beste Logitech-Maus insgesamt]

Technische Daten Details Anschlussart Drahtlos (USB-Unifying-Empfänger) Akkulaufzeit Bis zu 2 Jahre Bluetooth-Version N/A Gewicht 91g Ladezeit k. A. (wird mit Einweg-AA-Batterien betrieben)

Der beste insgesamt Logitech Die Maus istLogitech M510, eine klassische Wahl, die die perfekte Balance zwischen Komfort, Leistung und Erschwinglichkeit bietet. Sie eignet sich ideal für die Arbeit oder zum Zocken und ist mit verschiedenen Plattformen kompatibel, darunter PC, Mac, LinuxundChromeOS, dank seines USB-Unifying-Empfängers. Ganz gleich, ob Sie am PC spielen oder dieDie besten PS5-Spiele… wird diese Maus Ihr Erlebnis verbessern.

Its so, wie es konzipiert ist passt sich der natürlichen Form Ihrer Hand an, sodass Sie sie über längere Zeit hinweg nutzen können, ohne dass dabei Beschwerden auftreten. Diese kabellose Maus wird geliefert mit programmierbare Tasten die dir die Möglichkeit bieten, ihre Funktionen anzupassen, benutzerdefinierte Befehle einzurichten und Tastenkombinationen zu erstellen. Du kannst sie ganz nach deinen Wünschen anpassen!

Was die Akkulaufzeit angeht, so Logitech M510, müssen Sie sich dank seiner 2 Jahre Batterielebensdauer. Als Bonus bietet dieses Modell eine bequeme Daumenstütze, damit Ihre Hand beim Gebrauch nicht ermüdet.

Und zu guter Letzt: Auch wenn es weder über Bluetooth-Funktionalität noch über eine Geräuschunterdrückung verfügt, ist das M510 bietet ein flüssiges und reaktionsschnelles Erlebnis, ohne dass man sich ständig um das Aufladen kümmern muss. Es ist zuverlässig, preiswert und darauf ausgelegt, eine Vielzahl von Nutzeranforderungen zu erfüllen.

Pros Nachteile ✅Lange Akkulaufzeit: Bis zu 2 Jahre Betriebsdauer ohne Batteriewechsel. ✅Ergonomisches Design: Bequem auch bei längerem Gebrauch. ✅Anpassbare Schaltflächen: Ideal für produktive Aufgaben. ✅Breite Kompatibilität: Funktioniert nahtlos auf verschiedenen Betriebssystemplattformen. ✅Zuverlässige WLAN-Verbindung: Bluetooth ist nicht erforderlich. ❌ Verwendet Einwegbatterien – Langlebig, aber nicht wiederaufladbar.

Fazit:The Logitech M510 ist eine hervorragende Allround-Maus, die Komfort und Leistung zu einem angemessenen Preis bietet, was sie zur am bestenLogitech Maus für die meisten Nutzer.

2. Logitech B100 [Die beste preisgünstige Logitech-Maus]

Technische Daten Details Anschlussart Kabelgebunden (USB) Akkulaufzeit k. A. (Kabelverbindung) Bluetooth-Version N/A Gewicht 85g Ladezeit k. A. (nutzt USB-Anschluss)

The Logitech B100 ist die ideale Wahl für Sie, wenn Sie lediglich eine einfache, preiswerte Maus für Ihre tägliche Arbeit benötigen. Sie wurde so konzipiert, dass sie mit jedem Computer kompatibel ist, der einen USB-Anschluss unterstützt, sei es PCs, Macsoder andere Systeme. Da es mit einer Kabelverbindung, musst du dir keine Gedanken um Batterien machen. Das macht es perfekt für Büroarbeit, Bildungoder einfach nur für allgemeine Computeranwendungen.

Einer derLogitech B100Die herausragenden Merkmale des Einhundertist seinBeidhändiges Design, was bedeutet, dass Sie sie sowohl mit der rechten als auch mit der linken Hand bedienen können. Sie ist einfach, unkompliziert und äußerst zuverlässig, ohne die Komplexität zusätzlicher Tasten oder einer drahtlosen Verbindung. Diese Maus ist ideal für alle, die eine robuste, benutzerfreundliche Option zu einem günstigen Preis suchen.

Während dieEinhundertAuch wenn ihm fortgeschrittenere Funktionen wie Bluetooth fehlen mögen, überzeugt es doch durch seine Effizienz and Wert.

Pros Nachteile ✅Erschwinglich: Ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis für alle, die auf ihr Budget achten müssen. ✅ Beidhändiges Design: Bequem für Links- und Rechtshänder gleichermaßen. ✅ Einfache Plug-and-Play-Einrichtung: Es ist keine Software oder keine Treiber erforderlich. ✅ Langlebig und zuverlässig: Für den täglichen Gebrauch konzipiert. ✅Leicht: Auch bei längerem Gebrauch bequem zu handhaben. ❌ Es fehlen erweiterte Funktionen: Keine zusätzlichen Schaltflächen oder Anpassungsmöglichkeiten.

Fazit:The Logitech B100 ist eine hervorragende, preisgünstige Maus für Nutzer, die eine zuverlässige, unkomplizierte Lösung suchen, die ihre Aufgaben erfüllt, ohne das Budget zu sprengen.

3. Logitech MX Master 3S [Die beste Logitech-Maus für Produktivität und Gelegenheitsspiele]

Technische Daten Details Anschlussart Drahtlos (Bluetooth, USB-Empfänger) Akkulaufzeit Bis zu 12 Monate Bluetooth-Version Bluetooth 5.0 Gewicht Einhundertvierzig Gramm Ladezeit 3 Stunden

The Logitech MX Master 3S ist ideal für alle, die eine Maus suchen, die sich gut eignet für Produktivitätsarbeit and Gelegenheitsspiele. Mit seinemOptische Abtastung mit 1000 dpiDiese Maus bietet Präzision für anspruchsvolle Aufgaben – ein Muss für die Bearbeitung von Dokumenten, die Navigation in Tabellenkalkulationen, gelegentliche Gaming-Sessions und vieles mehr. Wenn du ernsthaft auf der Suche nach der besten Gaming-Maus auf dem Markt bist, schau dir unsere die beste Gaming-MausLeitfaden.

Dieses Modell ist äußerst flexibel, da es mit PC, MacundChromebook. Eines der wichtigsten Highlights ist sein Batterielebensdauer von 12 Monaten, sodass Sie es ohne Unterbrechungen und ohne häufiges Aufladen nutzen können.

Der ideale Nutzer für die Logitech MX Master 3S ist jemand, der lieber ein pflegeleichte Maus die ihren Zweck erfüllt und keinen großen Aufwand erfordert. Diese Maus unterstützt außerdem Bluetooth and USB-Empfänger, sodass Sie ganz einfach zwischen Geräten wechseln oder bis zu drei Geräte gleichzeitig verbinden können.

DiesergonomischDie Maus mit ihrer praktischen Daumenauflage liegt auch bei stundenlangem Gebrauch bequem in der Hand. Außerdem bietet die Easy-Switch-Tasten Multitasking wird zum Kinderspiel, da Sie schnell zwischen Apps oder Desktops wechseln können, ohne den Überblick zu verlieren.

Vorteile Nachteile ✅12 Monate Batterielebensdauer: Vergiss das ständige Aufladen. ✅Präzise Abtastung mit 1000 DPI: Ideal sowohl für produktives Arbeiten als auch für Gelegenheitsspiele. ✅Universelle Kompatibilität: Funktioniert mit PC, Mac und Chromebook. ✅Ergonomisches Design: Bequem auch bei längerem Gebrauch. ✅Anpassbare Schaltflächen: Ermöglicht eine individuelle Anpassung zur Steigerung der Workflow-Effizienz. ✅Anschlussmöglichkeiten über Bluetooth und USB-Empfänger: Einfacher Gerätewechsel. ❌Teurer als einfache Mäuse: Ideal für alle, die erweiterte Funktionen benötigen.

Fazit:The Logitech MX Master 3Sist einäußerst flexible Maus das die perfekte Balance zwischen Produktivitätand Gelegenheitsspiele, was es zur idealen Wahl für Nutzer macht, die bei verschiedenen Aufgaben auf Zuverlässigkeit und Komfort angewiesen sind.

4. Logitech MX Anywhere 3S [Die beste Logitech-Reisemaus]

Technische Daten Details Anschlussart Drahtlos (Bluetooth, USB-C-Empfänger) Akkulaufzeit Bis zu 70 Tage Bluetooth-Version Bluetooth 5.0 Gewicht 99g Ladezeit 1 Stunde (vollständige Aufladung)

The Logitech MX Anywhere 3S ist das Nonplusultra Reisemaus für Berufstätige, die viel unterwegs sind. Das Gerät ist auf höchste Mobilität ausgelegt und bietet in seiner kompakten Bauweise fortschrittliche Funktionen, die es ideal für die Arbeit im Café oder auf dem Weg von einem Termin zum nächsten machen.

Diese Maus besticht durch 8.000 DPI, Tracking auf allen Oberflächen Das sorgt für eine reibungslose und einfache Navigation auf jeder Oberfläche, sogar auf Glas. Sie werden das sanfte und präzise Scrollen mit dieser Maus lieben, dank ihrer MagSpeed-Bildlauf Technik. Durch die Einbindung eines Daumen-ScrollradDiese Maus ermöglicht ein flüssiges horizontales Scrollen und eignet sich daher ideal für die Navigation in breiten Dokumenten oder die Bearbeitung von Zeitachsen.

Seine Tasten sind programmierbar, So können Sie Ihren Arbeitsablauf individuell anpassen und mit einem einzigen Klick auf Ihre bevorzugten Befehle zugreifen. Da sich die Tasten individuell belegen lassen, eignet sich die Maus ideal für Aufgaben wie die Bearbeitung von Fotos oder die Erstellung von Präsentationen. Nutzer berichten, dass diese Maus die Produktivität buchstäblich steigert.

Was das Aufladen angeht, so ist das MX Anywhere 3SumfasstSchnellladen über USB-C, sodass Sie es in nur einer Stunde auf bis zu 70 Tage nützlich. Ist das nicht beeindruckend?

Die Maus ist kompatibel mit Windows, macOS, LinuxundChromeOS, was es zur idealen Wahl für alle macht, die mehrere Betriebssysteme nutzen. Für das ultimative Spielerlebnis auf Reisen oder zu Hause sollten Sie ein Upgrade auf dasbester Gaming-Fernseher um eine gestochen scharfe Bildqualität zu genießen.

Pros Nachteile ✅ 8K-DPI-Tracking auf allen Oberflächen: Funktioniert auf nahezu jedem Untergrund.



✅ MagSpeed-Scrollen: Reibungslos und schnell für mehr Produktivität.



✅ USB-C-Schnellladung: Schnelle Erholung für vielbeschäftigte Berufstätige.



✅ Kompaktes und leichtes Design: Ideal für unterwegs. ✅ Kompatibilität mit verschiedenen Betriebssystemen: Funktioniert nahtlos auf verschiedenen Betriebssystemen.



✅ Programmierbare Tasten: Anpassbare Steuerelemente für mehr Effizienz. ❌ Höherer Preis: Es ist zwar eine Investition, aber für Reisende lohnt es sich auf jeden Fall.

Fazit:Für alle, die viel unterwegs sind und eine zuverlässige, leistungsstarke Maus benötigen, ist die Logitech MX Anywhere 3S ist die naheliegende Wahl. Dank seiner Mobilität, der langen Akkulaufzeit und seiner Präzision ist es eine hervorragende Wahl für Profis, die viel unterwegs sind.

5. Logitech M570 [Die beste ergonomische Trackball-Option von Logitech]

Technische Daten Details Anschlussart Drahtlos (2,4 GHz) Akkulaufzeit Bis zu 18 Monate Bluetooth-Version N/A Gewicht Einhundertvierzig Gramm Ladezeit k. A. (wird mit austauschbaren AA-Batterien betrieben)

The Logitech M570 ist ein absolutes Highlight unter ergonomische Peripheriegeräte, mit einem trackball design die Komfort und Effizienz in den Vordergrund stellt. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Maus bleibt der Trackball stabil, während der Benutzer ihn dreht, um den Cursor zu bewegen. So muss man das Handgelenk nicht bewegen, was erheblich dazu beiträgt, die Belastung der Hand zu verringern.

Diesergonomische Maus hält Ihre Hand in einer natürlichen Position, was dazu beiträgt, Ermüdungserscheinungen bei längeren Arbeits- oder Gaming-Sessions vorzubeugen. Um Ihr Erlebnis noch zu verbessern, kombinieren Sie es mit dem das beste Gaming-Mauspad. Die2,4-GHz-Funkverbindung bietet eine stabile Leistung, und die Akkulaufzeit von bis zu 18 Monate Das bedeutet, dass Sie sich keine Gedanken über häufige Wechsel oder Ladeunterbrechungen machen müssen.

The Logitech M570 verfügt außerdem über programmierbare Tasten, mit denen du deinen Arbeitsablauf oder dein Gaming-Setup optimieren kannst, indem du ihnen häufig verwendete Befehle zuweist. Beachte jedoch: Dieses Modell ist nicht das geeignetste für dich, wenn du schnelle Bewegungen benötigst, da das Trackball-Design nicht für rasante Spiele ausgelegt ist.

Pros Nachteile ✅ Ergonomisches Design: Entlastet Handgelenk und Hand.



✅ Trackball-Funktionalität: Ideal für den stationären Einsatz, da es die Bewegung des Handgelenks auf ein Minimum reduziert.



✅ Lange Akkulaufzeit: Bis zu 18 Monate mit einem Satz AA-Batterien.



✅ Anpassbare Schaltflächen: Passen Sie es an Ihre Bedürfnisse an, um noch effizienter zu arbeiten.



✅ Drahtlose Verbindung: Stabile 2,4-GHz-Verbindung. ❌ Nicht ideal für rasante Spiele: Eher ideal für produktive Aufgaben als für rasante Actionspiele.

Fazit:The Logitech M570 ist die beste Wahl, wenn Sie nach einem ergonomischen Trackball suchen. Wenn Sie lange arbeiten oder eine bessere Alternative zu einer herkömmlichen Maus benötigen, bietet Ihnen dieses Modell hervorragenden Komfort, eine lange Akkulaufzeit und einfache Anpassungsmöglichkeiten.

6. Logitech MX Master 2S [Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Power-User]

Technische Daten Details Anschlussart Drahtlos (2,4 GHz, Bluetooth, USB-Empfänger) Akkulaufzeit Bis zu 70 Tage Bluetooth-Version Bluetooth 4.0 Gewicht Einhundertfünfundvierzig Gramm Ladezeit 3 Stunden (USB-C-Schnellladung)

The Logitech MX Master 2S ist das beste Schnäppchen für Power-User und bietet wahnsinnige Leistung zu einem erschwinglichen Preis. Diese Maus ist ausgestattet mit 8.000 DPI-Tracking, was bedeutet, dass es auf buchstäblich jedem Untergrund, sogar auf Glas, mit erstaunlicher Präzision funktioniert. Dieses Kraftpaket meistert Tabellenkalkulationen, Bildbearbeitung und andere anspruchsvolle Aufgaben.

Was macht dasMX Master 2S besonders attraktiv ist seine 70 Tage Akkulaufzeit, sodass du sowohl beim Arbeiten als auch beim Zocken lange durchhältst. So gibt es weniger Unterbrechungen und du musst nicht so oft aufladen. Am besten gefällt mir, dass es Schnellladen über USB-C, damit du nie zu lange darauf verzichten musst.

Für Power-User, die Wert auf Unabhängigkeit legen, ist das MX Master 2S bietet zwei Anschlussmöglichkeiten, beide Bluetoothund einUSB-Empfänger. So lässt sich ganz einfach zwischen den Geräten wechseln.

The ergonomisches Design bietet auch bei langen Arbeitszeiten einen hohen Tragekomfort, und sein leise Klickgeräusche Das macht es ideal, wenn man arbeitet oder spielt, während andere Leute in der Nähe sind. Da wir gerade beim Thema Gaming sind, MX Master 2S ist wahrscheinlich dein Die beste Gaming-Maus von Logitechbei weitem.

Pros Nachteile ✅ 8.000 DPI Abtastrate funktioniert auf jedem Untergrund, sogar auf Glas. ✅ 70 Tage Akkulaufzeit für einen unterbrechungsfreien Betrieb.



✅ USB-C-Schnellladefunktion der Einfachheit halber.



✅ Zwei Anschlussmöglichkeiten (Bluetooth- und USB-Empfänger).



✅ Ergonomisches Design mit leisen Klickgeräuschen, ideal für lange Arbeitssitzungen. ❌ Große Größe könnte für Menschen mit kleineren Händen unangenehm sein.

Fazit:The Logitech MX Master 2S ist eine hervorragende Wahl für Power-User, die eine leistungsstarke Maus für die Arbeit oder gelegentliches Gaming suchen. Dank ihrer Vielseitigkeit und ihres ergonomischen Designs ist sie die erste Wahl für alle, die ein echtes Allround-Kraftpaket suchen.

7. Logitech Signature M650 L (Standardgröße) [Die beste Logitech-Maus für größere Hände]

Technische Daten Details Anschlussart Drahtlos (Bluetooth, Logi Bolt USB) Akkulaufzeit Bis zu 2 Jahre Bluetooth-Version Bluetooth 5.0 Gewicht einhundertundein Gramm Ladezeit N/A

The Logitech Signature M650 L (Standardgröße) wurde speziell für Nutzer mit größeren Händen entwickelt und bietet ein komfortableres und ergonomischeres Erlebnis als Mäuse in Standardgröße. Mit ihrer Design in OriginalgrößeDiese Maus passt perfekt in größere Handflächen. Sie liegt besser in der Hand und schont die Hand bei längerem Gebrauch.

Was macht dasM650 L das Besondere daran ist, wie stillits Klickssind, was sie perfekt für ruhige Umgebungen wie Büros oder Gemeinschaftsräume macht. Sie werden die Menschen in Ihrer Umgebung nicht mit jedem Klick stören, und das ist ein unbestreitbarer Vorteil! Außerdem ist ihre individuell anpassbare Seitentasten ermöglichen es Ihnen, bestimmte Aufgaben zuzuweisen, um die Produktivität zu steigern.

With doppelte WLAN-Konnektivität (Bluetooth und Logi Bolt USB) kannst du ganz einfach zwischen den Geräten wechseln, ohne dass die Funktionalität beeinträchtigt wird. Eine weitere tolle Funktion ist die 2 Jahre Batterielebensdauer, sodass Sie sich keine Gedanken über häufiges Aufladen machen müssen.

The M650 L ist kompatibel mit PC, Mac und Chromebooks, perfekt für Nutzer verschiedener Plattformen. Sie ist ideal für alle, die eine Maus suchen, die sowohl bei der Arbeit als auch bei Gelegenheitsspielen gute Leistungen erbringt. Wenn du auch Xbox-Gamer bist, schau dir unsere Liste der Die besten Spiele für die Xbox Series X um Ihr Spielerlebnis noch weiter zu verbessern.

Pros Nachteile ✅ Ergonomisch gestaltet für größere Hände, sorgt für Komfort und verringert die Belastung.



✅ Geräuschlose Klicks Ideal für ruhige Arbeitsbereiche.



✅ Anpassbare Seitentasten für zusätzliche Funktionen.



✅ Zwei drahtlose Verbindungsmöglichkeiten über Bluetooth oder Logi Bolt USB.



✅ Lange Akkulaufzeit (bis zu 2 Jahre) für ununterbrochene Produktivität. ❌ Größere Größe kann für Nutzer mit kleineren Händen etwas klobig anfühlen.

Fazit:The Logitech Signature M650 L (Standardgröße) ist eine hervorragende Wahl für Nutzer mit größeren Händen und bietet Komfort und Effizienz. Dank ihres langlebigen Akkus und der doppelten kabellosen Verbindungsmöglichkeit eignet sie sich perfekt für alle, die eine zuverlässige und ergonomische Maus für alltägliche Aufgaben suchen.

8. Logitech M317 [Die stilvollste und handlichste Option]

Technische Daten Details Anschlussart Drahtlos (USB-Empfänger) Akkulaufzeit Bis zu 1 Jahr Bluetooth-Version N/A Gewicht 91,2 Gramm Ladezeit N/A

The Logitech M317 ist ideal für alle, die eine Mischung aus Stil and Portabilität. Wenn du einen schicken, minimalistischen Look schätzt, ist dies genau die richtige Maus für dich. Sie eignet sich perfekt für die Arbeit, die Schule oder zum entspannten Surfen. Diese Maus sieht aber nicht nur gut aus, sie leistet auch hervorragende Arbeit.

Mit einem1000-DPI-Sensor, derM317 sorgt für eine flüssige und präzise Abtastung bei alltäglichen Aufgaben wie dem Surfen im Internet, dem Schreiben und der Nutzung verschiedener Apps. Diese Maus ist besonders benutzerfreundlich, vor allem wenn Sie lange arbeiten, dank ihrer angenehme, anatomisch geformte Passform.

Eine der herausragendsten Eigenschaften des M317 ist sein beeindruckendes Akkulaufzeit. Es dauertbis zu einem Jahr mit einer einzigen AA-Batterie, ideal, wenn Sie den Aufwand häufiger Batteriewechsel vermeiden möchten. Außerdem ist sein kleine GrößeSo lässt sie sich ganz einfach in die Tasche stecken, wenn man beruflich unterwegs ist. Sie ist die perfekte Maus für Nutzer, die viel unterwegs sind und Wert auf Stil und Funktionalität in einem legen.

Pros Nachteile ✅ Elegantes Design macht es stilvoll und handlich.



✅ 1000-DPI-Sensor sorgt für eine reibungslose und präzise Nachverfolgung bei alltäglichen Aufgaben.



✅ Angenehm geschwungene Form für noch mehr Komfort.



✅ Lange Akkulaufzeit von bis zu einem Jahr.



✅ Kompakt und leicht für einfachen Transport. ❌ Keine Bluetooth-Verbindung, wofür ein USB-Empfänger erforderlich ist.

Fazit:The Logitech M317 ist die perfekte Wahl für Sie, wenn Sie eine stilvolle, handliche und zuverlässige Maus für den täglichen Gebrauch suchen. Ihr elegantes Design, die lange Akkulaufzeit und die angenehme Form machen sie zur ersten Wahl für alle, die viel unterwegs sind.

9. Logitech M185 [Die beste kompakte Maus von Logitech]

Technische Daten Details Anschlussart Drahtlos (USB-Empfänger) Akkulaufzeit Bis zu 1 Jahr Bluetooth-Version N/A Gewicht 75g Ladezeit N/A

The Logitech M185glänzt als derdie beste Kompaktmaus dank ihres schlichten, handlichen Designs und ihrer zuverlässigen Leistung. Diese Maus passt einfach überall hin – in die Tasche oder in die Hosentasche – und ist perfekt für alle, die ständig unterwegs sind und eine leichte, komfortable Maus suchen.

Diese Maus verfügt über eine 1000-DPI-Sensor, das sich perfekt für alltägliche Aufgaben wie Schreiben, Surfen, die Arbeit an Tabellenkalkulationen, Präsentationen und vieles mehr eignet. Dank seiner ergonomischen Form bietet es auch bei längerer Nutzung hohen Komfort. Als Bonus Logitech M185 ist preislich sehr attraktiv und ideal für Nutzer, die eine robuste Maus suchen, die ihre Aufgabe zuverlässig erfüllt.

Zum Schluss noch ein Wort zum Akku! Der M185 hat einelange Akkulaufzeitvon bis zu1 Jahr mit einer einzigen AA-Batterie. Sie können monatelang arbeiten, ohne sich Gedanken über das Aufladen oder den Batteriewechsel machen zu müssen. Es ist die ideale Lösung für Gelegenheitsnutzer, die ein einfaches, unkompliziertes Gerät suchen, das zuverlässige Leistung zu einem günstigen Preis bietet.

Pros Nachteile ✅ Kompakt und tragbar Dank seines Designs lässt es sich leicht mitnehmen.



✅ 1000-DPI-Sensor sorgt für eine flüssige und reaktionsschnelle Navigation.



✅ Ergonomisch geformt für zusätzlichen Komfort bei der Nutzung. ✅ Ein Jahr Batterielebensdauer mit einer einzigen AA-Batterie.



✅ Günstiger Preis als zuverlässige und praktische Alternative. ❌ Kein Bluetooth Option, für deren Nutzung ein USB-Empfänger erforderlich ist.

Fazit:The Logitech M185 ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ein kompakt, preiswert und zuverlässig Maus. Dank ihrer beeindruckenden Akkulaufzeit und ihres hohen Komforts eignet sie sich perfekt für den gelegentlichen Gebrauch, die Arbeit, die Schule oder einfach nur zum Surfen im Internet.

Die wichtigsten Merkmale der Logitech-Mäuse

Logitech Diese Mäuse heben sich auf dem Markt durch ihr ansprechendes Design, ihre Technologie und ihre auf das Benutzererlebnis ausgerichteten Funktionen hervor. Alle Modelle bieten Leistung, Komfort und Anpassungsfähigkeit.

Sie verfügen über fortschrittliche Funktionen wie LIGHTSPEED Wireless and lange Akkulaufzeit, die schon immer Logitech in der Branche bekannt. Für ultimative Gaming-Leistung kombinieren Sie Ihre Maus mit der bester Gaming-Monitor um die lebendigsten und reaktionsschnellsten Bilder zu erhalten.

1. Ergonomisches Design und Komfort

Logitech’s Engagement fürergonomisches Design spiegelt sich in der großen Auswahl an Mausformen und -größen wider, die speziell auf unterschiedliche Griffarten und Nutzungsgewohnheiten zugeschnitten sind. Für die ultimative ergonomische Konfiguration kombinieren Sie sie mit der bester Gaming-Laptop.

Ihrevertikale Mäuse sind darauf ausgelegt, die Belastung des Handgelenks zu verringern, und ihre geformte Designs wurden für Ihren Komfort bei langem Tragen entwickelt. Dieser Fokus auf Ergonomie hilft zudem bei der Körperhaltung und verringert das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastung – ein absolutes Muss für alle, die viele Stunden am Computer verbringen.

2. Vielseitige drahtlose Konnektivität

Logitech Mäuse gibt es in verschiedenen Ausführungen drahtlose Technologien, ebensoLogitech Unifying-Empfänger, LIGHTSPEED WirelessundBluetooth. DieUnifying-Empfänger ermöglicht es Ihnen, mehrere Geräte mit nur einem Dongle anzuschließen – eine hervorragende Option für Setups mit mehreren Geräten.

The LIGHTSPEED Wireless bietet extrem niedrige Latenzzeiten und eine stabile Verbindung – ideal für Wettkampfspieler, die auf höchste Reaktionsgeschwindigkeit angewiesen sind. Und schließlich Bluetooth sorgt dafür, dass sie mit allem kompatibel sind, ohne dass ein Adapter benötigt wird. Mit diesen Optionen, Logitech sorgt für eine reibungslose und zuverlässige WLAN-Verbindung für alle Ihre Anforderungen.

3. Außergewöhnliche Akkulaufzeit

Eine der besten Funktionen von Logitech Mäuse sind ihrehervorragende Akkulaufzeit. Sie haben die Wahl zwischen einer Maus mit wiederaufladbaren Akkus oder einer Maus, die mit einer einzigen AA-Batterie betrieben wird. Diese Mäuse sind dafür bekannt, dass sie Monate oder sogar Jahre mit einer einzigen Ladung oder einem einzigen Akkusatz. Dank ihrer energieeffiziente Konstruktionen, Sie müssen das Gerät nicht ständig aufladen, sodass Sie mehr Zeit zum Spielen oder Arbeiten haben.

VieleLogitech Mausmodelle werden mit Stromspartechnologie, das Ihren Energieverbrauch optimiert und gleichzeitig die Leistung auf einem Höchstniveau hält. Mit diesem Fokus auf Batterielebensdauer, Logitech bietet eine großartige Auswahl für Nutzer, die Wert auf Effizienz und Komfort legen, ohne ihre Maus allzu oft aufladen zu müssen.

4. Fortschrittliche Sensortechnologie

Logitech ist bekannt für seine erstklassigen Sensortechnik das auf verschiedenen Oberflächen herausragende Präzision und Zuverlässigkeit bietet. Das Dunkelfeldsensor ist dafür bekannt, dass es auf praktisch jedem Untergrund, sogar auf Glas, funktioniert, was es ideal für Nutzer macht, die keine Mauspads mögen, aber dennoch von der hohen Leistung profitieren möchten.

Eine weitere bemerkenswerte Technologie ist die HERO-Sensor, das speziell entwickelt wurde für Energieeffizienzund exquisitGenauigkeit, damit Sie eine genaue Ortung erhalten, ohne den Akku zu sehr zu belasten.

Diese beiden Sensoren arbeiten zusammen, um Ihnen präzise, konstante und reaktionsschnelle Nachführung, ganz gleich, ob Sie spielen oder komplexe Aufgaben bearbeiten. Mit diesen hochmodernen Sensoren, Logitech garantiert ein reibungsloses und zuverlässiges Erlebnis in verschiedenen Umgebungen und Anwendungsbereichen.

5. Anpassung über die Software [Logi Options+]

Logitech’s Logi Options+ Mit dieser Software können Sie Ihr Mauserlebnis ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Dank dieser Optionen können Sie die Funktionen der einzelnen Tasten individuell festlegen, die DPI-Einstellungen ändern und sogar die Bewegungen an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen.

Mit der Software können Sie außerdem anwendungsspezifische Profile, was bedeutet, dass Sie Ihre Maus so konfigurieren können, dass sie bei der Verwendung bestimmter Software andere Aufgaben ausführt als beim Gaming, bei der Grafikbearbeitung oder bei der Büroarbeit. Indem Sie die vollständige Kontrolle darüber erhalten, wie Ihre Maus funktioniert, Logi Options+ steigert Ihre Produktivität und bietet Ihnen ein individuelles Erlebnis.

6. Nahtlose Verbindung mit mehreren Geräten [Logitech Flow]

Das ist mein absoluter Favorit Logitech Mausfunktion: Logitech Ablauf ist ein unbestreitbarer Meilenstein für Nutzer, die mehrere Geräte verwenden. Mit Flow kannst du ganz einfach steuern mehrere Computer mit nur einer Maus. Bei Bedarf kannst du problemlos zwischen ihnen wechseln Dateien per Drag & Drop verschieben zwischen verschiedenen Geräten oder Ihren Arbeitsablauf optimieren.

Nutzer haben festgestellt, dass diese Funktion besonders praktisch ist, wenn man ständig zwischen Desktop-PC und Laptop hin- und herwechselt oder vom PC auf den Mac umsteigt. Die Technologie sorgt für ein reibungsloses Erlebnis ohne Unterbrechungen. Für Nutzer mit einem Konfiguration mit mehreren PCs, da sie ihre Abläufe vereinfachen können, ohne zusätzliche Eingabegeräte anschaffen zu müssen.

Häufig gestellte Fragen

Welche ist die beste Logitech-Maus?

The Logitech M510 gilt als das Beste Logitech Maus dank ihrer Genauigkeit, anpassbare Schaltflächenundlange Akkulaufzeit, ideal sowohl für die Arbeit als auch für gelegentliches Gaming.

Sind Logitech-Mäuse gut?

Ja,Logitech Mäuse sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit, KomfortundErweiterte Funktionen. Sie eignen sich für verschiedene Einsatzzwecke, vom gelegentlichen Surfen bis hin zu professionellen Spielen und produktivem Arbeiten.

Welche Logitech-Maus verwenden Profis?

Professionelle Gamer und Content-Ersteller nutzen häufig die Logitech G Pro X Superlight, bekannt für seine ultraleicht Design, hohe Präzisionundanpassbare Funktionen die Ihre Wettkampfleistung verbessern.

Wie verbindet man eine kabellose Logitech-Maus?

Um einLogitech drahtlose MausStecken Sie den USB-Empfänger einfach in einen USB-Anschluss Ihres Computers oder nutzen Sie Bluetooth bei Geräten, die diese Funktion unterstützen. Bei einigen Mäusen ist auch eine Kopplung mit Logi-Shop or LIGHTSPEED Funktechnologie.

Wie kann man eine Logitech-Maus individuell anpassen?

Du kannstPassen Sie IhreLogitech Mausdurch Verwendung vonLogi Options+ Software, in der Sie Einstellungen vornehmen können DPI-Einstellungen, Tasten neu belegen und spezifische Profile für verschiedene Anwendungen erstellen. Auf diese Weise können Sie Ihr Logitech Maus.

Verfügen Logitech-Mäuse über eine Software?

Ja, die meistenLogitech Mäuse mit Software wie Logi Options+ was sich hervorragend für eine einfache Anpassung eignet. Sie können Einstellungen wie die Tastenbelegung und die DPI-Einstellung ändern sowie benutzerdefinierte Profile erstellen, um das Erlebnis besser an Ihre Bedürfnisse und Vorlieben anzupassen.