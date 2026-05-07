Die 9 besten Soundbars für Gaming – für alle Genres und Spielstile

Nach einer leistungsstarken Grafikkarte ist die beste Soundbar für Gaming das Upgrade, das dein Spielerlebnis grundlegend verändert. Für Wettkampfspieler hilft präziser, räumlicher Klang dabei, Schritte zu orten und schneller zu reagieren.

Oft verwandeln Fernsehlautsprecher alles in einen einzigen unübersichtlichen Klangbrei. Für mich ruiniert das das Eintauchen in storylastige Spiele, bei denen Umgebung und Dialoge genauso wichtig sind wie der Kampf.

Deshalb habe ich diese Liste mit neun Soundbars für Gamer zusammengestellt. Jede löst ein anderes Problem, wie zum Beispiel höhere Präzision, eine breitere räumliche Abbildung oder klarere Dialoge . Wähle das Modell, das zu deiner Anlage, deinem Raum und den Musikrichtungen passt, die du am häufigsten spielst.

Unsere Top-Empfehlungen für Gaming-Soundbars

Ich wähle die Top-Empfehlungen anhand der Faktoren aus, die Ihr Spielerlebnis wirklich beeinflussen. Latenz, Positionsgenauigkeit, Sprachverständlichkeit, Treiberkonfiguration und sogar das Budget spielen dabei eine wichtige Rolle. Von den neun Soundbars auf dieser Liste haben sich drei Modelle deutlich vom Rest abgehoben.

Samsung HW-Q990D – Es ist das umfassendste Paket für nahezu jedes Genre. Schritte, Umgebungsgeräusche und sogar vertikales Audio werden so präzise wiedergegeben, dass auch Wettkampfspieler davon begeistert sein werden. Spielmodus sorgt für eine ausreichend niedrige Latenz bei Shootern, bei denen es wirklich auf das richtige Timing ankommt. TCL S55H – Die beste Wahl für den kleinen Geldbeutel, ohne Abstriche bei den wesentlichen Funktionen zu machen. Sein Spielmodus optimiert die mittleren Frequenzen, auf die FPS-Spieler angewiesen sind, und bietet Dolby Atmos Zu diesem Preis bietet es ein ungewöhnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist genau die Art von Einstiegs-Upgrade, das die Klangklarheit spürbar verbessert, ohne dass man dafür tief in die Tasche greifen muss. Sonos Arc Ultra – Die beste Wahl für filmische, storybasierte Titel. Die Treiber sorgen für ein natürliches Raumgefühl, und die Sprachoptimierung sorgt dafür, dass Dialoge auch bei vielen Effekten klar und deutlich bleiben.

Scrollen Sie nach unten, um die vollständigen Übersichten aller neun Grafikkarten zu sehen, einschließlich der technischen Daten, die für echte Gaming-Setups wichtig sind, und der Informationen dazu, für wen sich die einzelnen Modelle am besten eignen.

Die 9 besten Soundbars für Gaming + Top-Empfehlungen für jede Konfiguration

Audio-Upgrades können Ihr Spielerlebnis grundlegend verändern – von besser lokalisierbaren Schrittgeräuschen bis hin zu Dialogen, die sich klar aus dem Chaos heraushören lassen. Diese neun Modelle decken Preisklassen vom Einstiegsmodell bis zur Premiumklasse sowie Genres vom kompetitiven Gaming bis hin zu Einzelspieler-Abenteuerspielen ab. Jedes Modell erfüllt spezifische Anforderungen an die beste Soundbar für Gaming.

1. Samsung HW-Q990D [Beste Soundbar für Gaming insgesamt]

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Technische Daten Details Audiokanäle 11.1.4 (inklusive kabellosem Subwoofer) Unterstützte Audiofunktionen Dolby Atmos, DTS:X, Q-Symphony Anschlussmöglichkeiten HDMI eARC, optisch, Bluetooth 5.2, WLAN Leistung (Watt) 656 W (komplettes Set) Abmessungen der Soundbar 48,5 x 2,7 x 5,4 Zoll Gaming-Funktionen Game Mode Pro für ein Erlebnis mit geringer Latenz

SamsungDas Flaggschiffmodell von 2024 bewältigt Spiele der nächsten Konsolengeneration und PC-Spiele dank HDMI 2.1-Passthrough mühelos. Sie erhalten 4K bei 120 Hz, ohne dass Ihr PS5, Xbox Series Xoder eine moderne GPU. Schon allein deshalb ist sie ein heißer Anwärter auf den Titel der besten Soundbar für Gaming.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein echtes Kraftpaket mit präzisem Positionsklang und extrem geringer Latenz. Es eignet sich ebenso gut für Wettkämpfe wie für storybasierte Spiele. Besitzer von Samsung-Fernsehern profitieren dank Q-Symphony von einer noch besseren Synchronisation, was es zu einem idealen Upgrade macht.

The SpaceFit Sound Pro Diese Funktion passt den Klang automatisch an Ihren Raum an. Während meiner Wettkämpfe empfinde ich die Richtungsgenauigkeit als unglaublich präzise. Ich kann genau hören, wo sich Gegner befinden, und Schritte hinter meiner linken Schulter klingen anders als solche, die sich von rechts nähern.

Dank der geringen Latenz bleibt der Ton stets perfekt mit dem Geschehen auf dem Bildschirm synchron, ganz gleich, welchen Eingang Sie verwenden. Und sollten einmal kleinere Synchronisationsprobleme auftreten, AudioSync kann diese schnell beheben, damit alles reibungslos läuft.

Vorteile Nachteile ✅ HDMI 2.1 unterstützt 4K bei 120 Hz für Konsolen und Grafikkarten der nächsten Generation ✅ Sehr geringe Latenz, selbst bei optischer Übertragung ✅ AudioSync sorgt für eine perfekte Synchronisation von Bild und Ton ✅ Ein eigener Center-Kanal sorgt für klare Dialoge ✅ SpaceFit Sound Pro passt den Klang an Ihren Raum an ❌ Der Preis ist hoch, aber die Qualität macht es zu einer lohnenden Investition

Fazit: Wenn Sie sowohl wettkampforientierte Präzision als auch ein cineastisches Spielerlebnis suchen, dann ist das Samsung HW-Q990D bietet das umfassendste Gesamtpaket.

2. TCL S55H [Die beste preisgünstige Soundbar für Gaming]

9.5

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Technische Daten Details Audiokanäle 2.1 (inklusive kabellosem Subwoofer) Unterstützte Audiofunktionen Dolby Atmos, KI-basierte Klangadaption Anschlussmöglichkeiten HDMI eARC, optisch, Bluetooth Leistung (Watt) 220 Watt Abmessungen der Soundbar 31,89 x 2,36 x 3,86 Zoll Gaming-Funktionen Spielmodus

TCL S55HbringtDolby Atmos für preisgünstige Gaming-Setups. Es ist für kleine Wohnzimmer und Gaming-Setups im Schlafzimmer konzipiert wo der Wert mehr zählt als audiophiler Feinschliff. WithSpielmodusWenn diese Funktion aktiviert ist, werden die mittleren Frequenzen hervorgehoben, in denen Schritte und Umgebungsgeräusche am deutlichsten zu hören sind.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein erschwingliches Einsteigermodell mit druckvollem Bass und einem speziellen Gaming-Modus. Es verstärkt die Details im mittleren Frequenzbereich und sorgt so für klarere Positionshinweise. Zweifellos eine der besten Gaming-Soundbars in dieser Preisklasse.

Als Anschlüsse stehen HDMI eARC, ein optischer Ausgang und Bluetooth zur Verfügung. Ich persönlich empfehle eine kabelgebundene Verbindung als bessere Wahl, wenn Sie eine möglichst geringe Latenz anstreben. Die Soundbar wird in spannenden Szenen überraschend laut, ohne dass der Ton dabei verzerrt wird, und die Standardabstimmung bleibt recht ausgewogen.

Mir ist außerdem aufgefallen, dass die Darstellung der Höhe eher simuliert als immersiv wirkt. Das heißt, In einigen Titeln wirst du ein Gefühl für die Vertikalität bekommen, aber nicht das Erlebnis, das man von teureren Systemen gewohnt ist. Für manche Hörer mag das ausreichen, andere wünschen sich vielleicht mehr Klarheit, aber in dieser Preisklasse ist es immer noch eine deutliche Verbesserung gegenüber den Lautsprechern eines Fernsehers.

Vorteile Nachteile ✅ Dank der günstigen Preise ist Atmos für jedermann erschwinglich ✅ Die KI-basierte Sonic-Adaptation passt sich der Raumakustik an ✅ Der Spielmodus verbessert die akustischen Hinweise im Wettkampf ✅ Lässt sich ohne Audiokomprimierung laut aufdrehen ✅ Der kabellose Subwoofer sorgt für satte, kraftvolle Bässe ❌ Die simulierte Höhe kann zwar nicht mit echtem Atmos mithalten, vermittelt aber dennoch ein deutliches Raumgefühl

Fazit: Für preisbewusste Gamer, TCL S55H ist dank ihrer starken Leistung und der Atmos-Unterstützung zu einem sehr erschwinglichen Preis einfach die beste Soundbar für Gaming.

3. Sonos Arc Ultra [Beste Premium-Soundbar für Gaming mit Kino-Sound]

9.5

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Technische Daten Details Audiokanäle 9.1.4 Unterstützte Audiofunktionen Dolby Atmos, Trueplay-Optimierung Anschlussmöglichkeiten HDMI eARC, Bluetooth 5.3, WLAN, AirPlay 2 Leistung (Watt) Vom Hersteller nicht angegeben Informationen zum Subwoofer Integriert Abmessungen 117,3 x 11,1 x 8 cm Gaming-Funktionen Die Sprachverbesserung sorgt in Einzelspieler-Spielen für klare Dialoge

Wenn ich das zusammenfassen müsste, Arc Ultra Mit einem Wort: Eintauchen. Sonos hatten nicht übertrieben, als sie von einem „neuen Level an Immersion“ sprachen, denn das Spiel hebt storybasierte Spiele und Open-World-Spiele wirklich auf ein neues Niveau. Mit 14 Fahrern und dem SoundMotion System füllt Ihren Raum mit Ein Klang, der den Eindruck vermittelt, aus allen Richtungen zu kommen.

Warum wir uns dafür entschieden haben AußergewöhnlichDolby Atmos Ein Erlebnis, das den ganzen Raum einnimmt. Die Sprachoptimierung sorgt dafür, dass Dialoge auch in hektischen Szenen klar verständlich bleiben. Ideal für Spieler, denen Handlung, Atmosphäre und Erkundung besonders wichtig sind.

Im Gegensatz zu den meisten Soundbars ist die Arc Ultrabietet dirdrei Stufen von Sprachverbesserung anstelle eines einfachen Ein-/Aus-Modus. Die Sprachqualität bleibt klar, ohne dabei künstlich zu klingen. Trueplay passt den Klang automatisch an Ihren Raum an und funktioniert nun sowohl auf iOS and Android, indem man eines der Sonosfrühere Einschränkungen.

Das Fehlen eines HDMI-Passthroughs kann lästig sein, wenn man mehrere Konsolen an einem Fernseher mit nur wenigen Anschlüssen nutzt. Dennoch bietet das Gerät eine umfassende Unterstützung für drahtlose Verbindungen (Bluetooth 5.3, WLAN und AirPlay) hilft, diese Einschränkung auszugleichen.

Vorteile Nachteile ✅ Außergewöhnliches Dolby Atmos mit überzeugenden Höhen-Effekten ✅ Die Sound Motion-Technologie sorgt für kraftvolle, integrierte Bässe ✅ Die Sprachverbesserung bietet drei nützliche Stufen ✅ Die Trueplay-Einstellung passt sich Ihrem Raum an ✅ Bluetooth 5.3 und WLAN sorgen für flexible drahtlose Konnektivität ❌ Kein HDMI-Passthrough, doch die meisten Konfigurationen bleiben mit einem Fernseher oder Switch unkompliziert

Fazit: The Sonos Arc Ultra ist die beste Gaming-Soundbar für kinoähnliche Einzelspieler-Erlebnisse, bei denen Atmosphäre, klare Dialoge und ein intensives Spielerlebnis im Vordergrund stehen.

4. Sonos Beam der 2. Generation [Die beste kompakte Soundbar für Gaming]

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Technische Daten Details Audiokanäle 5.0 Unterstützte Audiofunktionen Dolby Atmos (virtuell), Trueplay-Optimierung Anschlussmöglichkeiten HDMI eARC, WLAN (2,4/5 GHz), AirPlay 2, Ethernet Leistung (Watt) Vom Hersteller nicht angegeben Informationen zum Subwoofer Keine Abmessungen 64,6 x 5,8 x 9,9 cm Gaming-Funktionen Kompakte Abmessungen und Sprachverbesserung

Kompakte Soundbars gehen meist Kompromisse bei der Leistung zugunsten der Größe ein, aber die Beam Gen 2 verhält sich aber nicht so. Bei meiner Suche nach einer kleinen Soundbar für das Schlafzimmer und den Schreibtisch stieß ich immer wieder auf dieses Modell, da es trotz seiner kompakten Abmessungen eine breite und stabile Klangbühne bietet. Mit einer Länge von 25,6 Zoll passt unter die meisten Monitore und kleinen Fernseher, und dennoch reicht die Wirkung weiter nach links und rechts, als man es von einem so leichten Gerät erwarten würde.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kleine, elegante Soundbar mit Unterstützung für Virtual Atmos. Dank ihrer kompakten Bauweise eignet sie sich ideal für Gaming-Setups im Schlafzimmer oder am Schreibtisch, wo der Platz begrenzt ist.

Was mich beeindruckt hat, ist die Wiedergabe von Geräuschen in Spielen. Die Höhenwiedergabe wirkt immer noch „virtuell“. Man verwechselt sie nicht mit echten nach oben gerichteten Lautsprechern, aber die seitliche Präzision ist hervorragend. Schritte und Bewegungsgeräusche sollten sich leicht anbringen lassen, ohne dass es zu unschönen Überlappungen kommt.

Trueplay Die Abstimmung sorgt dafür, dass sich die Bar gut an kleine Räume anpasst, allerdings benötigen Sie eine iOS Gerät zur Kalibrierung. Rede Verbesserung ist ein weiteres Merkmal, das mich in allen Demos immer wieder beeindruckt hat.

Vorteile Nachteile ✅ Dank seiner kompakten Breite von 25,6 Zoll passt er auf Schreibtische und kleine TV-Möbel ✅ Die breite Klangbühne sorgt für eine überzeugende räumliche Trennung ✅ HDMI eARC verhindert Probleme mit der Audiosynchronisation ✅ Ein schnellerer Prozessor verbessert die Audioleistung beim Gaming ✅ Die Sprachverbesserung sorgt für klare Dialoge und Kommunikation ❌ Virtual Atmos lässt es zwar an Präzision mangeln, steigert aber dennoch spürbar das Eintauchen in das Erlebnis

Fazit: Gamer mit begrenztem Platzangebot finden hier eine der besten Soundbars für Gaming. Sie eignet sich besonders gut für Schreibtische, Schlafzimmer und kleine Wohnzimmer, wo es auf die Größe ankommt.

5. JBL Bar 300 MK2 [Die beste All-in-One-Soundbar für Gaming und Musik]

8.5

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Technische Daten Details Audiokanäle 5.0 Unterstützte Audiofunktionen Dolby Atmos (virtuell), MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0 Anschlussmöglichkeiten HDMI eARC, optischer Ausgang, Bluetooth 5.3, WLAN, AirPlay 2 Leistung (Watt) 450 W insgesamt Informationen zum Subwoofer Integriert Abmessungen 37 x 2 x 4,1 Zoll Gaming-Funktionen PureVoice 2.0

Über dieBar 300MK2, JBL bietet trotz seiner schlanken Bauweise eine überraschend kraftvolle Klangwiedergabe. Selbst ohne Subwoofer, Er liefert genug Bass, um Explosionen und actionreiche Momente mit Schwung zu untermalen. In mittelgroßen Räumen klingt die 450-W-Leistung voll und kraftvoll.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine ausgewogene Bar mit virtuellen Dolby Atmos. Ideal für Spiele, Filme und den täglichen Musikgenuss. Dank des integrierten Basses benötigen Sie keine zusätzliche Hardware.

MultiBeam 3.0 erweitert die Klangbühne weit über die Abmessungen der Soundbar hinaus. Was mir jedoch besonders aufgefallen ist, ist, wie souverän sie auch komplexe Szenen meistert. PureVoice 2.0 erweitert den Stimmumfang, sodass Dialoge klar verständlich bleiben anstatt sich in Effekten zu verlieren.

Auch der Wechsel zwischen Spieletiteln und Spotify-Playlists funktioniert reibungslos. Diese Flexibilität ist es, die das Bar 300 MK2 attraktiv, wenn man ein Gerät für verschiedene Anwendungsfälle sucht.

Vorteile Nachteile ✅ Mit einer Leistung von 450 W füllt das Gerät mittelgroße Räume mit klarem, kraftvollem Klang ✅ Dank des integrierten Basses ist kein separater Subwoofer erforderlich ✅ MultiBeam 3.0 sorgt für ein größeres Raumgefühl ✅ PureVoice 2.0 sorgt dafür, dass die Dialoge auch in actionreichen Szenen gut verständlich bleiben ✅ Vielfältige Streaming-Möglichkeiten über WLAN und Bluetooth ❌ Nur einfacher 4K-Passthrough, aber Streaming und Gaming im Alltag laufen flüssig

Fazit: Für alle, die Vielseitigkeit suchen, ist das JBL Bar 300 MK2 bietet solide Leistung sowohl als Soundbar für Spiele als auch als Soundbar für Musik in einer übersichtlichen, kabellosen Konfiguration.

6. Klipsch Core Bend 100 [Die beste Dolby Atmos-Soundbar für Gaming]

8.5

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Technische Daten Details Audiokanäle 2.1 Unterstützte Audiofunktionen Dolby Atmos (virtuell), Dialogverstärkung, Nachtmodus Anschlussmöglichkeiten HDMI eARC, optisch, Bluetooth, USB-C Leistung (Watt) Vom Hersteller nicht angegeben Informationen zum Subwoofer Integriert Abmessungen 28 x 3 x 5 Zoll Gaming-Funktionen Nachtmodus, Dialogverstärkung

The Core Bend 100 ist kompakt, übertrifft aber die Erwartungen seiner Größenklasse. Mit zwei kleinen Lautsprechern und zwei integrierten Subwoofern erzeugt es klare Höhen und ein überraschend kraftvoller Bass ohne dass ein externer Subwoofer erforderlich ist. Virtual Atmos sorgt für eine räumliche Klangwahrnehmung, die sich besonders gut für Spiele eignet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist eine der wenigen kompakten, Atmos-fähigen Soundbars, die trotz ihrer geringen Größe ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Klangbild und Bass bietet. Für Schreibtische und kleine Räume ist diese Ausgewogenheit oft wichtiger als die Jagd nach maximaler Lautstärke, und trotz ihrer Größe vermittelt sie sogar das Gefühl eines leichten Surround-Sound-Systems.

Die Soundbar verfügt über nützliche Funktionen wie EQ-Voreinstellungen, NachtmodusundDialog Boost. Ich persönlich liebe das Dialog Boost Funktion, insbesondere beim Spielen von storybasierten Spielen wo Stimmen hervorstechen müssen.

Mit einer Breite von 28 Zoll passt das Gerät unter die meisten Monitore und Fernseher, und dank der umfangreichen Anschlussmöglichkeiten – darunter HDMI eARC, Bluetooth, USB-C und optischer Ausgang – eignet es sich für nahezu jede Konfiguration.

Vorteile Nachteile ✅ Detaillierte, prägnante Höhen und Mitten ✅ Zwei 4-Zoll-Subwoofer sorgen für eine kraftvolle Basswiedergabe ✅ Das kompakte 28-Zoll-Design passt problemlos in kleinere Aufbauten ✅ „Dialogue Boost“ und der Nachtmodus erweitern den Funktionsumfang ✅ Erweiterbar dank der Klipsch Transport-Technologie ❌ Höhenhinweise sind zwar nicht perfekt, aber sie sind besser als herkömmliches Stereo

Fazit: Wenn Sie ein kompaktes Dolby Atmos Soundbar mit klarem Klang Atmos-Bildgebung, die Core Bend 100 ist ein hoher Wert.

7. Denon DHT-S218 [Die beste Soundbar mit integrierten Subwoofern]

8.5

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Technische Daten Details Audiokanäle 2.1 Unterstützte Audiofunktionen Dolby Atmos (virtuell), Dialogverstärker Anschlussmöglichkeiten HDMI eARC, optisch, analog, Bluetooth 5.3 Leistung (Watt) Vom Hersteller nicht angegeben Informationen zum Subwoofer Integriert Abmessungen 35 x 4,7 x 2,6 Zoll Gaming-Funktionen Dialogoptimierung, Nachtmodus

Als einzige Soundbar mit einer Breite von weniger als 3 Zoll auf dieser Liste ist die DHT-S218 bietet mehr Bass als die meisten schlanken Modelle. Die beiden nach unten abstrahlenden Subwoofer sorgen für den Bass, während die Mitteltöner den restlichen Klang abrunden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sie liefert einen volleren Bass als viele andere Modelle in dieser Preisklasse, ohne dass zusätzliches Zubehör erforderlich ist. Die Dialoge bleiben klar und deutlich, und die virtuelle Atmos-Ebene kommt bei cineastischen Spielen besonders gut zur Geltung – ideal, wenn Sie die beste Soundbar für Gaming suchen.

Meiner Meinung nach, Dialog-Optimierer ist das herausragende Merkmal, das Sprachklarheit in drei Stufen bietet. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die oft spät in der Nacht spielen,Nachtmodushält plötzliche Lautstärkespitzen unter Kontrolle, etwas, worauf ich mich fast jeden Abend verlassen habe.

Mit eARC HDMI können Sie DHT-S218 Das Prinzip ist ganz einfach. Das Gerät schaltet sich zusammen mit Ihrem Fernseher ein, und Sie können die Lautstärke mit Ihrer üblichen Fernbedienung regeln. Dank seiner Höhe von 5 cm passt es auch problemlos unter kleine oder mittelgroße Fernseher.

Vorteile Nachteile ✅ Integrierte Subwoofer sorgen für mehr Ordnung ✅ Der „Dialog-Optimierer“ sorgt für kristallklaren Voice-Chat ✅ Mit einer Höhe von nur 5 cm passt es problemlos in flache Aufbauten ✅ Sehr einfache Installation und Bedienung ✅ Preisgünstig trotz Dolby-Atmos-Unterstützung ❌ Keine kabellosen Subwoofer oder Surround-Lautsprecher, kabelgebundene Modelle lassen sich jedoch problemlos integrieren

Fazit: The DHT-S218 bietet kraftvollen Bass und klare Sprachwiedergabe in einer minimalistischen Soundbar mit Subwoofer. Ideal für kleine Räume.

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Technische Daten Details Audiokanäle 2.0 Unterstützte Audiofunktionen Razer Chroma RGB (14 Zonen), EQ-Voreinstellungen Anschlussmöglichkeiten USB-C, Bluetooth 5.0 Leistung (Watt) Vom Hersteller nicht angegeben Informationen zum Subwoofer Integriert Abmessungen 15,7 x 3,6 x 3,3 Zoll Gaming-Funktionen RGB-Beleuchtung

Weißt du, was deine Gaming-Leistung noch steigert? RGB. Es verbessert zwar nicht deine Treffsicherheit, aber es sorgt dafür, dass dein Gaming-LautsprecherEinstellungen aufrufen. UndRazerüberLeviathan V2 X macht sich diese Idee voll und ganz zu eigen. Mit 14 RGB-Beleuchtungszonen, die Sie über Razer Synapse, die Bar verleiht dem Schreibtisch viel optischen Charme, ohne viel Platz wegzunehmen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine für den Desktop geeignete Wahl mit anpassbarer Beleuchtung, unkomplizierter Konnektivität und Bluetooth mit geringer Latenz für PC-Gamer.

Ihre Vollbereichslautsprecher und Passivradiatoren bieten für diesen Preis ein beachtliches Klangbild. Der Anschluss ist unkompliziert. Als preisgünstige Soundbar, Dank USB-C für den Einsatz am PC bleibt alles ganz einfach sowie Bluetooth für gängige Geräte. Nicht gerade die funktionsreichste Ausstattung, aber ausreichend für kompakte Gaming-PCs.

Schon allein die Größe macht es attraktiv. Es nimmt nicht viel Platz auf dem Schreibtisch ein, passt perfekt unter den Monitor und die Beleuchtung verleiht deinem Raum eine ganz eigene Note.

Vorteile Nachteile ✅ Dank der kompakten Größe von 15,7 Zoll passt er problemlos auf kleine Schreibtische ✅ Vierzehn RGB-Zonen, die mit dem Razer-Ökosystem synchronisiert sind ✅ Einrichtung mit nur einem USB-C-Kabel ✅ Bluetooth mit geringer Latenz ✅ Umfangreiche Funktionen für diesen Preis ❌ Die Basswiedergabe ist begrenzt, aber durch Hinzufügen eines Subwoofers lässt sich schnell eine volle Klangwiedergabe erzielen

Fazit: Razer Leviathan V2 X ist die beste Soundbar für Gaming-Setups, die ein ansprechendes Design bieten soll, ohne viel Platz einzunehmen.

9. Samsung B-Serie HW-B630F [Beste Gaming-Soundbar der Mittelklasse mit speziellem Spielmodus]

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Technische Daten Details Audiokanäle 3.1 (inklusive kabellosem Subwoofer) Unterstützte Audiofunktionen DTS Virtual:X, Dolby Audio, Adaptive Sound Anschlussmöglichkeiten HDMI eARC, optisch, Bluetooth 4.2 Leistung (Watt) Vom Hersteller nicht angegeben Abmessungen 33,8 x 2,3 x 2,9 Zoll (Soundbar) Gaming-Funktionen Spielmodus, Adaptiver Sound

SamsungsKopfhörer mit Bluetooth bietet einen angenehmen Mittelweg zwischen leistungsfähiger Hardware und nützlichen Softwarefunktionen. Der dedizierte Center-Kanal sorgt für klare Dialoge und Voice-Chat, während Spielmodus verarbeitet Positionshinweise deutlich besser als Standardvoreinstellungen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine der wenigen Soundbars der Mittelklasse mit einem guten Gaming-Konzept. Dank präziser Richtungswahrnehmung, einem fokussierten Center-Kanal und einer konsistenten Signalverarbeitung erhalten Spieler einen klareren Positionsklang, ohne dafür Preise der Oberklasse zahlen zu müssen.

Eine Funktion, die ich wirklich nützlich fand, ist Adaptiver Klang. Espasst die Audioeinstellungen automatisch an, was praktisch ist, wenn man zwischen Wettkämpfen und Einzelspieler-Titeln hin- und herwechselt. Man muss die Modi nicht ständig manuell umschalten.

Die Anschlussmöglichkeiten sind insgesamt nach wie vor gut. Es stehen eARC, ein optischer Anschluss und Bluetooth zur Verfügung, und die Soundbar kann trotz des älteren Protokolls mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig gekoppelt werden.

Vorteile Nachteile ✅ Der Spielmodus verbessert das räumliche Audio für Wettkämpfe ✅ Der Center-Kanal sorgt für eine bessere Sprachverständlichkeit ✅ Adaptive Sound passt die Einstellungen automatisch an ✅ Funktioniert reibungslos mit Samsung-Fernsehern über One Remote ✅ HDMI eARC lässt sich nahtlos mit Spielkonsolen verbinden ❌ Bluetooth 4.2 ist zwar veraltet, bietet aber dennoch stabiles Streaming im Alltag

Fazit: The Kopfhörer mit Bluetooth ist eine ausgezeichnete Wahl für Spieler, die auf Gaming ausgerichtete Funktionen zu einem Preis im mittleren Segment suchen, und eignet sich daher ideal für alle, die nach der besten Soundbar für Gaming suchen.

Welche Funktionen sollten bei einer Gaming-Soundbar im Vordergrund stehen?

Gaming-Audio stellt andere Anforderungen als Filme oder Musik. Wettkampfspieler benötigen höchste Präzision, um Schritte hinter Wänden zu orten, während storyorientierte Spieler ein cineastisches Erlebnis suchen, das sie in die Spielwelten eintauchen lässt. Beides erfordert Funktionen, die TV-Lautsprecher einfach nicht bieten können. Genau hier kommen diese Funktionen ins Spiel.

Geringe Latenz und Eingabeverzögerung

Probleme mit der Bild-Ton-Synchronisation beeinträchtigen das Timing in rasanten Shootern und Rhythmusspielen. Achten Sie auf Soundbars, die mit extrem geringer Latenz werben. Verzögerungen zwischen dem Geschehen auf dem Bildschirm und dem Ton beeinträchtigen das Wettkampfspiel und stören das Eintauchen in die Handlung während der Zwischensequenzen.

Funktionen des Spielmodus

Spezielle Spielmodi Audio-Profile speziell für Spiele optimieren. Sie verstärken die mittleren Frequenzen, in denen Schritte und Umgebungsgeräusche zu hören sind. Bei Titeln mit viel Dialog verbessert sich die Sprachverständlichkeit. Einige Modi verkürzen die Verarbeitungszeit noch weiter und verschaffen so einen Wettbewerbsvorteil.

Richtungsabhängige Audio- und Surround-Verarbeitung

Virtuelle Surround-Verarbeitung hilft dir dabei, die Positionen der Gegner in Battle-Royale-Spielen genau zu lokalisieren. Dolby Atmos fügt Höhenkanäle hinzu, die den Klang von über einem fliegenden Hubschrauber realistisch wirken lassen. Mehrkanal-Konfigurationen wie 5.1 oder 7.1 erzeugen eine breitere Klangbühne als einfache Stereo-Soundbars. Enthusiasten streben oft eine erstklassiges kabelloses Surround-Sound-System für maximalen Realismus – doch diese Takte beweisen, dass virtuelle Bearbeitung eine ähnlich überzeugende Atmosphäre erzeugen kann.

Basswiedergabe und Subwoofer

Explosionen klingen mit speziellen Subwoofern noch kraftvoller. Rennspiele wirken noch intensiver, wenn das Dröhnen der Motoren den ganzen Raum zum Beben bringt. Der integrierte Bass reicht für kleinere Räume aus, aber anspruchsvolle Anlagen profitieren von separate Subwoofer, die einen tieferen, kraftvolleren Bass liefern.

Anschlussmöglichkeiten

High-Definition Multimedia Interface – Erweiterter Audio-Rückkanalunterstützt verlustfreie Audioübertragung von Ihrer Konsole oder Ihrem PC und dabei die perfekte Synchronisation beizubehalten. PS5 and Xbox Series X unterstützt 4K bei 120 Hz, daher muss Ihre Soundbar über eine entsprechende Durchschleiffunktion verfügen.

Optische Eingänge sind mit älteren Konsolen kompatibel, während du über Bluetooth nahtlos zwischen Spielen und Musik wechseln kannst. USB-Anschlüsse dienen PC-Spielern, die den Ton direkt von ihrem Rechner ausgeben möchten. Vielfältige Eingangsoptionen bietet Ihnen Flexibilität auf verschiedenen Geräten.

Größe und Platzierung

PC-Spieler benötigen kompakte Soundbars, die unter den Monitor passen. Konsolenspieler mit 55-Zoll-Fernseher sind für längere Modelle geeignet die zur Bildschirmbreite passen. Auch die Raumgröße spielt eine Rolle. In kleineren Räumen ist ein fokussierter Klang vorteilhafter als eine raumfüllende Wiedergabe.

Mein Fazit

Das Budget spielt zwar eine Rolle, aber noch wichtiger ist es, eine Soundbar zu wählen, die tatsächlich zu deiner Art zu spielen passt. Selbst die „teuerste“ Option ist nicht automatisch die beste. Ihre Stärken kommen nur dann zum Tragen, wenn sie zu deinen Gewohnheiten passen. Hier sind meine Empfehlungen, je nach deinem Spielstil.

Für ambitionierte FPS-Spieler → Samsung HW-Q990D . Wenn es Ihnen vor allem darauf ankommt, Schritte, Nachladevorgänge und Richtungshinweise präzise zu verfolgen, gibt es in dieser Liste nichts Besseres als das Heimkino-Lautsprechersystemdie Konfiguration 11.1.4. Spiele wie Bewertung, CS2undSpitzenwert Legenden Sie profitieren sofort von der Kanaltrennung. Ja, es ist ein Premium-Produkt, aber der Leistungssprung ist ebenso groß.

Wenn es Ihnen vor allem darauf ankommt, Schritte, Nachladevorgänge und Richtungshinweise präzise zu verfolgen, gibt es in dieser Liste nichts Besseres als das Heimkino-Lautsprechersystemdie Konfiguration 11.1.4. Spiele wie Bewertung, CS2undSpitzenwert Legenden Sie profitieren sofort von der Kanaltrennung. Ja, es ist ein Premium-Produkt, aber der Leistungssprung ist ebenso groß. Für Spieler, die gerne im Einzelspielermodus und mit einer spannenden Handlung spielen → Sonos Arc Ultra . Wenn es um ein intensives Hörerlebnis geht, würde ich mich für dieses Modell entscheiden. Mit 14 Treibern und dem SoundMotion System erzeugt es diesen Effekt, bei dem der „Klang einen regelrecht umhüllt“, der Spiele wie Baldur’s Gate 3 and The Witcher 3. Auch die Dialoge bleiben dank der Sprachverbesserung klar und deutlich.

. Wenn es um ein intensives Hörerlebnis geht, würde ich mich für dieses Modell entscheiden. Mit 14 Treibern und dem SoundMotion System erzeugt es diesen Effekt, bei dem der „Klang einen regelrecht umhüllt“, der Spiele wie Baldur’s Gate 3 and The Witcher 3. Auch die Dialoge bleiben dank der Sprachverbesserung klar und deutlich. Für Einsteiger, die von der Standard-TV-Tonqualität umsteigen → TCL S55H. Wenn du einfach nur ein günstiges, sinnvolles Upgrade suchst, TCL S55H deckt das Wesentliche ab. Es enthält Dolby Atmos,Spielmodus, eine solide Klangqualität und einen Preis unter 100 Dollar. Das ist die Einsteiger-Soundbar, die ich ohne zu zögern empfehlen würde.

Häufig gestellte Fragen