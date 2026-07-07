11 blaue M4A1-S-Skins in CS2 für 2026

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Die blauen M4A1-S-Skins gehören zu den auffälligsten Designs in Counter-Strike 2 – und eine der wenigen Waffenpaletten, deren Preis je nach Auswahl zwischen unter 2 Dollar und über 865 Dollar schwanken kann . Alle 11 blauen M4A1-S-Skins auf dieser Liste gehören zu den Seltenheitsstufen „Classified“, „Covert“ und „Restricted“ und zeichnen sich durch kühle Blautöne aus, die sich nahtlos in fast jede Gewehrausrüstung auf der CT-Seite einfügen.

Was den Pool der blauen M4A1-S-Skins besonders interessant macht, ist die große Bandbreite der Preisklassen. Einige sind preisgünstige Hydrographie-Drucke unter 10 Dollar. Andere sind Exklusivartikel, die nur in bestimmten Kisten erhältlich sind, oder Souvenir-Drops mit vierstelligen Preisobergrenzen, was bedeutet, dass ihr Angebot dauerhaft auf die bereits auf dem Markt vorhandenen Exemplare festgelegt ist. Der „Float“-Wert und die Platzierung des Musters beeinflussen die Preise bei mehreren Ausführungen hier erheblich. Daher macht es einen großen Unterschied, wenn man vor dem Kauf genau weiß, was man kauft – und wofür man bezahlt.

Unsere Top-Auswahl: Die besten blauen M4A1-S-Skins in CS2

Diese 11 blauen M4A1-S-Skins decken die gesamte Preisspanne und Seltenheitsskala ab, von exklusiven Skins, die nicht in Kisten erhältlich sind, bis hin zu „Classified“-Optionen, die man in Kisten finden kann.

Die besten blauen M4A1-S-Skins auf dieser Liste umfassen sowohl Exklusiv-Skins, die nicht in Kisten erhältlich sind, als auch Souvenir-Drops und Skins, die durch das Öffnen von Kisten freigeschaltet werden können – von günstigen Exemplaren unter 2 Dollar bis hin zu Sammlerstücken über 865 Dollar. Da mehrere blaue M4A1-S-Skins ausschließlich auf den Zuständen „Factory New“ und „Minimal Wear“ erhältlich sind, ist der Float-Wert ein entscheidender Preisfaktor, wobei die „Factory New“-Versionen mit dem niedrigsten Float-Wert die höchsten Aufschläge für diese Ausführungen erzielen.

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Wahrscheinlichkeiten für die Seltenheit von Fällen

Jeder Waffen-Skin in Counter-Strike 2 fällt in eine Seltenheitsstufe, die direkt bestimmt, wie oft es beim Öffnen einer Kiste erscheint. Hier ist die vollständige Aufschlüsselung der Seltenheitsstufen, die für alle Standard- CS2 Waffenkoffer:

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Prozentsätze basieren auf umfangreichen, von der Community erfassten Daten zu Fallöffnungen und spiegeln die von Valve bestätigte Standard-Drop-Verteilung von CS2 wider. Die „Classified“-Skins auf dieser Liste – darunter M4A1-S | Guardian, M4A1-S | Decimator, M4A1-S | Nightmare, und andere – fallen um etwa 3,2 % pro geöffnetem Koffer. Die Covert-Skins (M4A1-S | Hyper Beast and M4A1-S | Spieler zwei) liegen bei nur 0,64 %. Zum Vergleich: Das Öffnen von 100 Kisten garantiert nicht einmal einen einzigen „Classified“-Drop. Die Rendite beim Öffnen von Kisten hängt vollständig davon ab, welchen Skin man erhält und in welchem Zustand dieser ist – der Kauf direkt auf dem Marktplatz ist für die meisten blauen M4A1-S-Skins der verlässlichste Weg.

Alle blauen M4A1-S-Skins in CS2: Der vollständige Leitfaden

Dieser Abschnitt behandelt alle blauen M4A1-S-Skins auf dieser Liste, von günstigen Optionen unter 55 $ bis hin zu seltenen Skins im Wert von über 865 $. Einige dieser blauen M4A1-S-Skins stammen aus Kisten – andere lassen sich überhaupt nicht aus Kisten erhalten, und M4A1-S | Meisterwerk ist ausschließlich als Souvenir erhältlich. Die hier vorgestellten Gegenstände bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Seltenheit, Zustand und Preis und richten sich sowohl an Spieler, die einen blauen M4A1-S-Skin im Spiel verwenden möchten, als auch an Sammler, die auf langfristigen Wert setzen.

Produktpreis: ~858,75–874,33 $ / 775,00–790,00 € / 670,00–680,00 £

Seltenheit: Kleinanzeigen

Quelle: Kann nicht durch das Öffnen von Behältern erhalten werden

Fallschlüssel: N/A

The M4A1-S | Blue Phosphor ist der beste blaue M4A1-S-Skin auf dieser Liste und verdankt diese Position der Kombination aus Seltenheit und optischer Wirkung. Die Oberfläche sorgt für ein tiefes Mitternachtsblau in Metallic-Optik mit mehreren Schichten blauer Lackierung über einer Chrom-Grundierung. Die Preise für fabrikneue Geräte liegen bei etwa 858–874 Dollar, wobei Exemplare mit minimaler Abnutzung etwas günstiger sind. Da diese Skin nicht aus einem Koffer erhalten werden kann, ist das Angebot auf die bereits auf dem Marktplatz vorhandenen Exemplare beschränkt – diese Einschränkung sorgt dafür, dass die Preisuntergrenze konstant hoch bleibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Blue Phosphor ist der Skin mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis unter den blauen M4A1-S-Skins in Counter-Strike 2, das eine Seltenheit, die nicht auf eine bestimmte Verpackung beschränkt ist, mit einem sauberen, mit einer Float-Versiegelung versehenen Finish verbindet, das seinen Wert in jedem Erhaltungszustand behält.

Die „Blue Phosphor“-Ausführung unterliegt einer Obergrenze von 8 %, was bedeutet, dass es nur Skins in den Zuständen „Factory New“ und „Minimal Wear“ gibt – Versionen in den Zuständen „Field-Tested“, „Well-Worn“ oder „Battle-Scarred“ sind auf dem gesamten Markt nicht zu finden. Diese strenge Obergrenze sorgt dafür, dass das niedrigste verfügbare Angebot deutlich über dem Preis liegt, zu dem die meisten „Classified“-Skins gehandelt werden. Für Spieler, die auf der Suche nach den besten blauen M4A1-S-Skins im Premium-Segment sind, ist dies die beständigste und am aktivsten gehandelte Option im Angebot.

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Produktpreis: ~37,91–74,69 $ / 34,00–67,00 € / 29,00–58,00 £

Seltenheit: Eingeschränkt

Quelle: Herbst „Operation Bravo“

Fallschlüssel:CS:GO-Koffer-Schlüssel

The M4A1-S | Bright Waterbringt einblaues Marine-Tarnmuster mit hellblauen, marineblauen und dunkelblauen Flecken angewendet auf eineneinfarbige blaue Grundierung, der den Schalldämpfer und den größten Teil des Gehäuses bedeckt, während der Lauf und der Schaft in passendem, einheitlichem Blau lackiert sind. Dieser blaue M4A1-S-Skin wurde erstmals im September 2013 als Teil des Herbst „Operation Bravo“, was ihn zu einem der ältesten blauen M4A1-S-Skins in Counter-Strike 2. Die Herstellerpreise liegen bei 37–74 Dollar mit einem Wertebereich zwischen 0,10 und 0,22, was bedeutet, dass nur die Versionen „Minimal Wear“ und „Field-Tested“ existieren.

Da die Verfügbarkeit auf nur zwei Zustandsstufen beschränkt ist, bleibt die Preisspanne im Vergleich zu Skins, die in allen Zuständen erhältlich sind, relativ gering. Das Tarnmuster macht sowohl im Zustand „Minimal Wear“ als auch im Zustand „Field-Tested“ optisch eine gute Figur, sodass die „Field-Tested“-Versionen für etwa 38 $ ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Spieler bieten, die klassische blaue M4A1-S-Skins möchten, ohne den Aufpreis für den Zustand „Minimal Wear“ zu zahlen.

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Produktpreis: ~792,31–855,58 $ / 715,00–775,00 € / 615,00–670,00 £

Seltenheit: Eingeschränkt

Quelle: Kann nicht durch das Öffnen von Behältern erhalten werden

Fallschlüssel: N/A

The M4A1-S | Icarus Fell ist hinsichtlich seiner Herkunft der seltenste unter den blauen M4A1-S-Skins – genau wie der Blue Phosphor, Es kann aus keinem Fall gewonnen werden, und sein Vorrat ist vollständig festgelegt. Das Ergebnis liefert ein schwarzer Körper mit leuchtend türkisfarbenen hydrografischen Spritzern, Tropfen und abstrakten Formen auf dem Gehäuse, dem Handschutz und dem Magazin, in Anlehnung an den griechischen Mythos von Ikarus. Die Preise für fabrikneue Exemplare reichen von 792 bis 855 Dollar, wobei der Preis auf 10 % begrenzt ist – es gibt nur Exemplare in neuwertigem Zustand und mit minimalen Gebrauchsspuren. Die Platzierung des Musters spielt hier eine entscheidende Rolle: Bei hellen Exemplaren ist das Ikarus-Motiv deutlich auf dem Gewehrkörper zu sehen, während es bei dunkleren Exemplaren an anderer Stelle angebracht ist, was sich auf die einzelnen Angebotspreise auswirkt.

Die unterschiedlichen Muster bei den „hellen“ und „dunklen“ Drops machen diesen Skin zu einem der nuancenreichsten Käufe auf dieser Liste der besten blauen M4A1-S-Skins. Spieler, die der der beste Ort zum Verkaufen CS2 Skins Die Märkte werden feststellen, dass die Ikarus stürzte Bei beiden Mustertypen besteht eine starke Nachfrage auf dem Sekundärmarkt, wobei begehrte FN-Exemplare mit hellen Mustern am oberen Ende der Preisbandbreite liegen.

Produktpreis: ~108,10–544,69 $ / 97,00–492,00 € / 84,00–425,00 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle: Chroma 2 Case

Fallschlüssel: Chroma 2 Gehäuse-Schlüssel

The M4A1-S | Hyper Beast ist ein „Covert Blue“-Skin für die M4A1-S aus der Chroma 2-Gehäuse, erstmals im April 2015 veröffentlicht. Die Oberfläche zeichnet sich aus durch eine lebhafte, mehrfarbige Tiergrafik in Neonblau, Blaugrün, Grün, Magenta und Orange Es umhüllt den Verschluss, den Handschutz, das Magazin und den Schaft – ein wildes, biolumineszentes Kreaturendesign des Community-Künstlers frontaLOBE. Die Preise für fabrikneue Exemplare liegen bei €544, während die Preise für die „Battle-Scarred“-Versionen bei etwa €108, wodurch diese Skins die größte Preisspanne unter den in Kisten erhältlichen blauen M4A1-S-Skins auf dieser Liste aufweisen. Da das Muster nicht zufällig variiert, zeigt jeder Drop dasselbe vollständige Kreaturen-Artwork mit derselben Farbgebung.

Mit einer Drop-Rate von 0,64 % ist diese Rarität die teuerste Skin in diesem Pool, die man durch das Öffnen von Kisten erhalten kann. Dank der großen Bandbreite an Zuständen bei allen fünf äußeren Zuständen können Käufer jeder Preisklasse das „Hyper Beast“-Finish erwerben – die Frage ist nur, welcher Zustand zu Ihrem Budget passt. Für Spieler, die die die besten Fälle, die man aufschlagen sollte CS2, dasChroma 2-Gehäuse erregt nach wie vor Aufmerksamkeit, was zum Teil auf die anhaltende Nachfrage nach dieser Haut zurückzuführen ist.

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Produktpreis: ~28,95–105,46 $ / 26,00–95,00 € / 22,00–82,00 £

Seltenheit: Kleinanzeigen

Quelle: Waffenkoffer „Winteroffensive“

Fallschlüssel: Lösungsschlüssel zur „Winteroffensive“

The M4A1-S | Guardian ist ein schlichtes, schnörkelloses blaues M4A1-S-Design mit kobaltblaue Paneele und ein hellgrünes CT-Emblem, das auf das Magazin aufgedruckt ist vor einem dunklen Hintergrund. Das Design weist kleine weiße technische Beschriftungen auf dem Schalldämpfer auf, während Lauf und Schalldämpfer in unlackiertem Metallgrau gehalten sind; Schaft und Griff sind schwarz. Dieser „Classified“-Skin aus der Waffenkoffer „Winteroffensive“ (erschienen im Dezember 2013) ist in allen fünf Zustandsvarianten erhältlich, wobei die Preise zwischen 28 bis 105 Dollar abhängig von der Schwimmfähigkeit. Die kobaltblaue Farbe bleibt unter den meisten Nutzungsbedingungen optisch gut erhalten.

Spieler, die die besten blauen M4A1-S-Skins zu einem Preis im mittleren Segment suchen, ohne sich mit musterabhängigen Oberflächen auseinandersetzen zu müssen, werden die WächterDie einfachste Wahl in dieser Auswahl. Die Versionen „Field-Tested“ und „Minimal Wear“ liegen im Preisbereich von 30 bis 65 US-Dollar, was diesen Skin zu einem der erschwinglichsten blauen M4A1-S-Skins mit authentischem Militär-Charakter macht. Verfolgung der am bestenCS2 Handelsplattformen zeigt für diese Skin auf den meisten Plattformen ein gleichbleibendes Volumen.

Produktpreis: ~1,41–31,42 $ / 1,27–28,00 € / 1,09–24,00 £

Seltenheit: Kleinanzeigen

Quelle: Kann nicht durch das Öffnen von Behältern erhalten werden

Fallschlüssel: N/A

The M4A1-S | Einsamkeit ist der günstigste blaue M4A1-S-Skin auf dieser Liste, schon ab €1.41 im „Battle-Scarred“-Zustand. Die Oberfläche vermittelt einen Hydrographischer Druck eines stilisierten Sonnenaufgangs mit orangefarbenen und pfirsichfarbenen Sonnentönen sowie blauen und weißen, wirbelnden Wolkenmustern. Die Anordnung der Muster variiert von Kollektion zu Kollektion erheblich – einige weisen blaue Bergmotive mit leuchtendem Gelb auf, während andere einen tieferen marineblauen Hintergrund mit orangefarbenen Sonnenakzenten zeigen – und diese Variation führt zu einer deutlichen Streuung zwischen denunter 2 Dollar Der vom Kampf gezeichnete Boden und der €31 „Factory New“-Decke. Obwohl es sich um ein exklusives „No-Case“-Item handelt (dieser Skin kann aus keinem Container fallen), sorgt das große vorhandene Angebot dafür, dass die Preise niedrig bleiben.

Am „Factory New“-Ende herum €31, dies ist einer der besten blauen M4A1-S-Skins für Spieler, die sich eine rein blaue M4A1-S-Optik zu nahezu null Kosten wünschen. Der „Solitude“ hat eine Drop-Rarität von 3,2 %, doch da er aus keiner Kiste ausgepackt werden kann, stammt jedes im Umlauf befindliche Exemplar aus älteren Beständen. Als einer der Die besten günstigen M4A1-S-Skins auf dem Markt erhältlich, das Einsamkeitist in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis kaum zu übertreffen, insbesondere in abgenutztem oder praxiserprobtem Zustand.

Produktpreis: ~8,05–341,00 $ / 7,25–308,00 € / 6,25–265,00 £

Seltenheit: Kleinanzeigen

Quelle: Horizon-Fall

Fallschlüssel: Horizon-Fallschlüssel

The M4A1-S | Nightmare ist ein blauer „Classified“-Skin für die M4A1-S aus der Horizon-Fall (August 2018), mit einem Korpus in Dunkelgrau und tiefem Marineblau mit einem leuchtend blauen Dämonenschädel-Motiv und blaue Kristallakzente über das gesamte Gewehr verteilt. Der dunkelblaue Farbverlauf fällt ins Auge Counter-Strike 2„Die Beleuchtung ist gut und verleiht dem Schädel und den Kristallelementen im Spiel mehr Tiefe. Die Preise reichen von €8 in „Battle-Scarred“ zu €341 bei „Factory New“ – eines der breitesten Spektren unter den blauen M4A1-S-Skins auf dieser Liste, das ausschließlich durch die Float-Empfindlichkeit und die visuelle Verschlechterung der feinen Totenkopfdetails bei höheren Abnutzungswerten bestimmt wird.

Der Preis für den „Factory New“-Zustand liegt deutlich über den Preisen für den „Mid-Condition“-Zustand, da die scharfe Darstellung des Totenkopfs und der Kristalle bei „Field-Tested“ und höheren Zuständen merklich an Qualität verliert. Spieler, die die besten blauen M4A1-S-Skins zu einem günstigen Preis suchen, finden bei den „Field-Tested“-Versionen für etwa 10–15 US-Dollar die dunkelblaue Farbe und die Totenkopfsilhouette, ohne viel Geld auszugeben. Wer sich die am bestenCS2 Skin-Wettseitenwird dasAlbtraumverfügt auf den wichtigsten Plattformen über aktive Angebote in den meisten Abnutzungsstufen.

Produktpreis: ~9,94–146,84 $ / 8,95–132,00 € / 7,70–114,00 £

Seltenheit: Kleinanzeigen

Quelle: Kann nicht durch das Öffnen von Behältern erhalten werden

Fallschlüssel: N/A

The M4A1-S | Stratosphere ist ein exklusiver blauer M4A1-S-Skin ohne Hülle, der im März 2025 im Rahmen des Skins-Updates „Frühjahr 2025“ veröffentlicht wurde. Die Oberfläche sorgt für ein Hintergrund in einem leuchtenden Himmelblau mit einem Farbverlauf in tiefes Marineblau, auf dem drei Kampfjets zu sehen sind, die in Formation über einem Planeten im Weltraum fliegen. Obwohl das Produkt in keiner Verpackung erhältlich ist, gibt es auf dem Markt ein reichliches Angebot, wodurch die Preise auf einem vernünftigen Niveau bleiben. „Factory New“ erreicht €146, während die „Battle-Scarred“-Versionen bei €9.

Das Weltraum-Thema und die blauen Farbverläufe heben die „Stratosphere“ optisch deutlich von den älteren blauen M4A1-S-Skins auf dieser Liste ab. Mit ihrer illustrierten Komposition aus Düsenjet und Weltraum reiht sie sich ein neben CS2 Anime-Skins als eine der stilvolleren blauen M4A1-S-Ausführungen, die für unter 150 Dollar erhältlich sind.

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Produktpreis: ~109,67–864,77 $ / 99,00–781,00 € / 85,00–673,00 £

Seltenheit: Kleinanzeigen

Quelle: Die „Overpass“-Kollektion / „Overpass“-Souvenirpakete

Fallschlüssel: N/A

The M4A1-S | Meisterwerk ist der einzige Eintrag auf dieser Liste der blauen M4A1-S-Skins, der ausschließlich als Souvenir erhältlich ist und mit mehreren „Overpass“-Souvenir-Paketen in Verbindung steht, die bis zur ESL One Cologne 2014 zurückreichen. Die Oberfläche weist ein bunte Illustration im Manga- und Graffiti-Stil in Blau-, Orange-, Gelb- und Rottönen, mitausgeprägte Flammenbilder auf dem Empfänger und eine Typografie im Comic-Stil auf dem gesamten Gehäuse. Die Souvenir-Versionen sind mit goldenen Turnieraufklebern der jeweiligen Veranstaltung versehen, bei der sie vorgestellt wurden – diese Aufkleberkombination ist der Hauptgrund für die Spitzenposition €864 Preis. Der Preis für den Basis-„Classified“-Skin ohne seltene Aufkleberkombinationen beginnt bei etwa €109.

Die Entscheidung, ein M4A1-S | Meisterwerk Es kommt darauf an, ob dir die Souvenir-Sticker wichtig sind. Rein optisch gesehen sind die „Sticker-Light“-Versionen im unteren Preissegment die günstigste Möglichkeit, diesen Skin zu erwerben. Spieler, die nach den besten blauen M4A1-S-Skins ausschließlich für den Einsatz im Spiel suchen, sollten sich auf die „Sticker-Light“-Angebote konzentrieren – der Preisaufschlag für seltene Turniersticker bietet keinen Vorteil im Spielverlauf. Ein Blick auf die am bestenCS2 Standorte für die Falleröffnung Ein Überblick über die Wirtschaftlichkeit des Öffnens von Päckchen ist hilfreich, wenn Sie eine bestimmte Aufkleberkombination sammeln möchten.

Produktpreis: ~13,71–96,14 $ / 12,35–87,00 € / 10,65–75,00 £

Seltenheit: Kleinanzeigen

Quelle: Spectrum-Gehäuse

Fallschlüssel: Spectrum-Fallschlüssel

The M4A1-S | Decimator ist ein blauer „Classified“-Skin für die M4A1-S aus der Spectrum-Fall (März 2017), mit dem eine schwarzer Körper mit einem geometrischen, blauen und rosa Dreiecksrastermuster Das verleiht dem Gewehr einen Synthwave-Look. Elektrisch blaue und magentafarbene Einsätze bedecken den Verschluss und den Handschutz, während ein geometrisches Emblem über dem Magazin den futuristischen Look abrundet. Die Preise reichen von €13 in „Battle-Scarred“ zu €96 für „Factory New“. Die Neon-Einsätze verlieren unter stärkeren Beanspruchungen merklich an Farbsättigung, sodass die Varianten „Factory New“ oder „Minimal Wear“ den stärksten Kontrast der blauen Farbe bieten.

Meine Untersuchungen zeigen, dass der „Decimator“ bei Spielern, die nach blauen M4A1-S-Skins mit einem ausgesprochen modernen Look zu einem Preis im mittleren Segment suchen, anhaltende Beliebtheit genießt. Der Spectrum-Fall ist auf dem Marktplatz weiterhin erhältlich, und bei einer Seltenheit von 3,2 % in der Kategorie „Classified“ sind die Chancen für Spieler, die das Öffnen von Kisten in Betracht ziehen, durchaus realistisch. Im Vergleich zum Die besten M4A4-Skins aus derselben Synthwave-Ästhetik-Kategorie liefert nützliche Anhaltspunkte für die Zusammenstellung einer farblich abgestimmten CT-Ausrüstung.

★ Bester Blue-Skin für den M4A1-S für Einsteiger M4A1-S Decimator Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~52,05–252,60 $ / 47,00–228,00 € / 40,00–196,00 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle: Prisma 2 Case

Fallschlüssel: Prisma 2 Case Key

The M4A1-S | Spieler zwei ist der zweite „Covert Blue“-Skin für die M4A1-S auf dieser Liste, aus der Prisma 2 Häuser (März 2020). Für die Oberflächenbehandlung wird ein Illustration im Manga- und Arcade-Stil in den Farben Hellblau, Weiß, Gelb, Orange und Rosa, mit einer GIGN-Anti-Terror-Figur auf dem Verschluss, einem Comic-Hund auf dem Magazin und einer Comic-Typografie, darunter „Silence“, „I ❤ Skins“, „Vanguard“ sowie „Silence“ an verschiedenen Stellen des Gewehrs. Die Preise reichen von €52 in „Battle-Scarred“ zu €252 für „Factory New“. Mit der Seltenheitsstufe „Covert“ (0,64 %) ist dies einer der selteneren blauen M4A1-S-Skins, die aus einer Kiste erhältlich sind.

Das vom Manga inspirierte Design spricht Spieler an, die illustrierte Waffenoberflächen gegenüber einfarbigen oder mit Farbverläufen versehenen Ausführungen bevorzugen. Dank der großen Bandbreite an Erhaltungszuständen können Käufer jedes Budget den „Player Two“-Look für sich entdecken – selbst „Battle-Scarred“-Versionen für rund 52 US-Dollar zeigen noch die vollständige Illustration, während Exemplare mit stärkerer Abnutzung der Comic-Ästhetik einen gemalten, gealterten Charakter verleihen. Unter den Die besten M4A1-S-Skins jenseits des blauen Spektrums, das Spieler zwei wird häufig als eine der optisch markantesten Oberflächenvarianten aller Gehäuse bezeichnet. Die lebendigen, warmen Farbtöne dieses Designs ergänzen zudem die Die besten roten M4A1-S-Skins ideal, wenn man eine kontrastreiche Waffenausrüstung zusammenstellt.

★ Der beste „Covert Blue“-Skin für die M4A1-S M4A1-S Spieler 2 Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Die besten blauen M4A1-S-Skins in CS2: Vollständiger Vergleich

Diese Tabelle umfasst alle 11 blauen M4A1-S-Skins auf dieser Liste – Seltenheitsgrad, Preisklasse und einen kurzen Hinweis darauf, was den Preis der jeweiligen Skins beeinflusst. Die wichtigsten Faktoren für die Preisgestaltung bei blauen M4A1-S-Skins sind die Herkunftsart, die Float-Empfindlichkeit und der Seltenheitsgrad.

Haut Seltenheit Preisspanne Beschreibung M4A1-S | Blue Phosphor Vertraulich 858–874 Dollar Tiefes Mitternachtsblau in Metallic-Optik mit mehrschichtiger, glänzender blauer Lackierung über einer Chrom-Grundierung M4A1-S | Bright Water Eingeschränkt 37–74 Dollar Blaues Marine-Tarnmuster mit hellblauen, marineblauen und dunkelblauen Flecken auf einfarbigem blauem Hintergrund M4A1-S | Icarus Fell Eingeschränkt 792–855 Dollar Schwarzer Korpus mit leuchtend türkisfarbenen hydrografischen Spritzern, Tropfen und abstrakten Formen auf dem Gewehr M4A1-S | Hyper Beast Verdeckt 108–544 Dollar Lebendige, mehrfarbige Tiergrafik in Neonblau, Türkis, Magenta und Orange, die sich um den Korpus windet M4A1-S | Guardian Vertraulich 28–105 Dollar Kobaltblaue Verkleidungen mit einem hellgrünen CT-Emblem am Magazin sowie einem metallgrauen Lauf und Schalldämpfer M4A1-S | Einsamkeit Vertraulich 1–31 Dollar Hydrographischer Druck mit einem stilisierten Sonnenaufgang in Orange- und Pfirsichfarbtönen sowie blauen, wirbelnden Wolkenmustern M4A1-S | Nightmare Vertraulich 8–341 Dollar Dunkelgrauer und tief marineblauer Grund mit einem leuchtend blauen Dämonenschädel-Motiv M4A1-S | Stratosphere Vertraulich 9–146 Dollar Tiefdunkler, sternenübersäter Himmel als Hintergrund mit drei Kampfjets mit orangefarbenen Kondensstreifen und einem Planeten M4A1-S | Meisterwerk Vertraulich 109–864 Dollar Bunte Illustration im Manga- und Graffiti-Stil in Blau, Orange, Gelb und Rot mit Flammenmotiven M4A1-S | Decimator Vertraulich 13–96 Dollar Schwarzes Gehäuse mit glatten, elektrisch-blauen und magentafarbenen Einsätzen für einen Synthwave-Look M4A1-S | Spieler zwei Verdeckt 52–252 Dollar Illustration im Manga- und Arcade-Stil in Hellblau, Gelb und Rosa mit einer GIGN-Figur und Comic-Typografie

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder ihre Richtigkeit noch ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Die Preise spiegeln die Marktdaten wider und ändern sich je nach Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel. Der wichtigste Faktor für die Preisgestaltung aller blauen M4A1-S-Skins ist die Herkunft – Skins, die nicht aus einem Container erhalten werden können (Blue Phosphor, Ikarus stürzte, Einsamkeit, Stratosphäre) halten die Preise auf einem hohen Niveau, da ihr Angebot feststeht. Die beiden Covert-Skins (Hyper-Bestie and Spieler zwei) weisen mit 0,64 % den seltensten Status „Case-Openable“ auf. Innerhalb jeder Seltenheitsstufe ist der Float-Wert der wichtigste Preisfaktor, wobei „Factory New“-Versionen bei Float-empfindlichen Oberflächen wie der Albtraum and Hyper-Bestie.

Die Entwicklung des Souvenirmarktes auf der Meisterwerk ist einzigartig – die Basisvariante am unteren Ende der Preisspanne ist erschwinglich, doch seltene Turnier-Sticker-Kombinationen treiben den Wert weit über das hinaus, was die Seltenheitsstufe „Classified“ allein vermuten lassen würde. Kaufen Sie Souvenirversionen nur, wenn die jeweiligen Sticker einen Mehrwert für Ihre Sammlung darstellen.

Abschließende Gedanken zu den blauen M4A1-S-Skins

Diese 11 blauen M4A1-S-Skins decken jedes Budget ab, vom „Battle-Scarred Solitude“ für unter 2 Dollar bis zum Premium-Skin „Blue Phosphor“ für über 865 Dollar – wobei drei verschiedene Herkunftstypen (aus Kisten erhältlich, exklusiv ohne Kiste und nur als Souvenir erhältlich) die Preisgestaltung und den Handel mit den einzelnen Skins beeinflussen. Hier sind die drei besten blauen M4A1-S-Skins aus dieser Liste:

M4A1-S | Blue Phosphor – Der insgesamt beste blaue M4A1-S-Skin. Die tiefes Mitternachtsblau-Metallic-Optik mit kristallartigen Wellen über das gesamte Gewehr ist ein „No-Case“-Exklusiv-Skin mit festgelegter Verfügbarkeit, und die Float-Cap von 8 % bedeutet, dass auf dem gesamten Markt ausschließlich die Versionen „Factory New“ und „Minimal Wear“ erhältlich sind.

M4A1-S | Bright Water – Der beste blaue M4A1-S-Skin der mittleren Preisklasse für Spieler, die einen schlichten, klassischen Look bevorzugen. Das blaue Marine-Tarnmuster in den Varianten „Minimal Wear“ oder „Field-Tested“ sorgt für eine solide Präsenz im Spiel zu einem erschwinglichen Preis.

M4A1-S | Icarus Fell – Der seltenste blaue M4A1-S-Skin von Origin. Das schwarze Gehäuse mit seinen leuchtend türkisfarbenen hydrografischen Spritzern und Tropfen lässt sich aus keiner Kiste auspacken, und Exemplare im Zustand „Factory New“ mit auffälligem Muster erzielen einen Aufpreis, der die begrenzte Verfügbarkeit widerspiegelt.

Überprüfen Sie vor dem Kauf die aktuellen Angebote – die Preise für blaue M4A1-S-Skins schwanken regelmäßig je nach Angebot auf dem Marktplatz und Updates im Spiel. Spieler, die die Anschaffungskosten mit den Kosten für das Öffnen von Kisten vergleichen möchten, können die Die besten AWP-Skins Leitfaden zur Preisgestaltung bei Premium-Waffenoberflächen.

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Häufig gestellte Fragen