11 skins azules para el M4A1-S en CS2 para 2026

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Los diseños azules del M4A1-S son algunos de los acabados más llamativos de Counter-Strike 2 – y una de las pocas gamas de armas cuyo precio puede oscilar entre menos de 2 dólares y más de 865 dólares, dependiendo de cuál elijas . Las 11 skins azules del M4A1-S que figuran en esta lista abarcan los niveles de rareza «Clasificado», «Secreto» y «Restringido», con tonos azules muy chulos que combinan a la perfección con casi cualquier rifle en un equipamiento del bando CT.

Lo que hace que el conjunto de skins azules del M4A1-S resulte especialmente interesante es la gran variedad de niveles de precios. Algunas son impresiones hidrográficas económicas por menos de 10 dólares. Otras son exclusivas que no se obtienen en cajas o lanzamientos solo como recuerdo con precios máximos de cuatro cifras, lo que significa que su oferta está fijada de forma permanente a lo que ya existe en el mercado. El valor de flotación y la ubicación del patrón influyen significativamente en los precios de varios acabados, por lo que saber qué estás comprando —y por qué estás pagando— marca una gran diferencia antes de decidirte.

Nuestras mejores recomendaciones: los mejores skins azules para el M4A1-S en CS2

Estas 11 skins azules del M4A1-S abarcan toda la gama de precios y rarezas, desde las exclusivas que no se pueden obtener en cajas hasta las opciones «Classified» que se pueden conseguir al abrir cajas.

M4A1-S | Fósforo azul – Un diseño azul para el M4A1-S con un acabado metálico azul medianoche intenso y varias capas de pintura azul sobre una capa base cromada, lo que crea sutiles ondas cristalinas en todo el cuerpo del rifle. Los mejores diseños azules para el M4A1-S de esta lista. M4A1-S | Bright Water – Estampado de camuflaje naval azul con manchas de color azul claro, azul marino y azul más oscuro sobre un fondo azul liso, disponible en la Caso «Operación Bravo» Solo en estado de desgaste mínimo y probados sobre el terreno. M4A1-S | La caída de Ícaro – Una de las skins azules más raras del M4A1-S de esta lista: cuerpo negro con salpicaduras hidográficas de color verde azulado brillante, gotas y formas abstractas; una exclusiva que no se obtiene en cajas y que tiene un gran valor para los coleccionistas. M4A1-S | Hyper Beast – Un llamativo diseño multicolor de una bestia en tonos azul neón, verde azulado, magenta y naranja que recorre el receptor, el guardamanos, el cargador y la culata, desde el Funda Chroma 2. M4A1-S | Guardian – Paneles de color azul cobalto con el emblema «CT» en verde claro estampado en la revista, un diseño limpio y minimalista de la Maletín de armas de la Ofensiva de Invierno. M4A1-S | Soledad – El más asequible de todos los skins azules para el M4A1-S que aparecen aquí: un estampado hidográfico con motivos de amanecer en naranja, melocotón, azul y blanco, exclusivo de No-Case y con el precio mínimo más bajo de esta lista. M4A1-S | Pesadilla – Uno de los aspectos azules del M4A1-S más sensibles a la flotación, de la Caso Horizon — Cuerpo en gris oscuro y azul marino intenso con un motivo de calavera demoníaca azul brillante y detalles dispersos de cristales azules. M4A1-S | Estratosfera – Degradado en azul cielo vibrante y azul marino intenso con tres cazas a reacción y un planeta en el espacio exterior, una exclusiva sin caja de la actualización «Skins» de la primavera de 2025. M4A1-S | Obra maestra – Ilustración multicolor al estilo manga y grafiti en tonos azules, naranjas, amarillos y rojos, con llamativas imágenes de llamas, disponible exclusivamente como recuerdo en tres paquetes del evento Overpass. M4A1-S | Decimator – Cuerpo negro con un patrón geométrico de cuadrícula triangular en azul y rosa, con una estética synthwave, de la Caso Spectrum. M4A1-S | Jugador dos – Uno de los dos aspectos «Covert blue» del M4A1-S que aparecen en esta lista, procedente del Prisma 2 Viviendas — Ilustración de estilo manga y arcade en azul claro, blanco, amarillo, naranja y rosa, en la que aparece un agente antiterrorista del GIGN en el receptor.

Las mejores skins azules del M4A1-S de esta lista abarcan desde exclusivas que no se obtienen en cajas, pasando por recompensas de recuerdo, hasta acabados que se pueden conseguir al abrir cajas —desde un precio mínimo inferior a 2 $ hasta piezas de coleccionista por encima de los 865 $—. Dado que varios skins azules del M4A1-S están restringidos únicamente a los estados «Factory New» y «Minimal Wear», el valor de fluctuación es el principal factor que determina el precio, y las versiones «Factory New» con menor fluctuación alcanzan las primas más elevadas en estos acabados.

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Probabilidades de rareza de los casos

Todos los diseños de armas de Counter-Strike 2 se clasifica en un nivel de rareza que determina directamente la frecuencia con la que aparece al abrir una caja. A continuación se muestra el desglose completo de rarezas que se aplica a todas las cajas estándar CS2 fundas para armas:

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Mil-Spec ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificado ( Rosa ) 3,2 % Encubierto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estos porcentajes se basan en datos a gran escala sobre la apertura de casos recopilados por la comunidad y reflejan la distribución estándar de las recompensas de CS2 confirmada por Valve. Las skins «Classified» de esta lista —entre las que se incluyen M4A1-S | Guardian, M4A1-S | Decimator, M4A1-S | Pesadilla, y otros, se obtienen con una probabilidad aproximada del 3,2 % por cada caja que se abre. Las skins de Covert (M4A1-S | Hyper Beast and M4A1-S | Jugador dos) se sitúan en tan solo el 0,64 %. Para que te hagas una idea, abrir 100 cajas no garantiza ni siquiera una sola aparición de un objeto «Classified». El retorno de la inversión al abrir cajas depende totalmente del skin que consigas y de su estado; comprar directamente en el mercado es la forma más predecible de conseguir la mayoría de los skins azules del M4A1-S.

Todos los skins «All Blue» para el M4A1-S en CS2: guía completa

En esta sección se recogen todos los skins azules del M4A1-S que figuran en esta lista, desde opciones económicas por debajo de 55 dólares hasta skins raras que superan los 865 dólares. Algunos de estos skins azules del M4A1-S se obtienen de cajas; otros, en cambio, no se pueden conseguir en ningún tipo de contenedor, y M4A1-S | Obra maestra está destinado exclusivamente a los coleccionistas. Las selecciones que aquí se ofrecen combinan rareza, estado y precio para satisfacer tanto a los jugadores que desean un skin azul del M4A1-S para usar en el juego como a los coleccionistas que buscan un valor a largo plazo.

Precio del producto: ~858,75–874,33 dólares / 775,00–790,00 euros / 670,00–680,00 libras

Rareza: Anuncios

Fuente: No se puede obtener abriendo ningún recipiente

Clave del caso: N/A

The M4A1-S | Fósforo azul es el mejor diseño azul del M4A1-S de esta lista, y se ha ganado ese puesto gracias a su combinación de rareza e impacto visual. El acabado ofrece un acabado metálico azul medianoche intenso con varias capas de pintura azul sobre una capa base cromada. Los precios de los productos nuevos de fábrica rondan los 858–874 dólares, aunque las versiones con «desgaste mínimo» tienen un precio ligeramente inferior. Dado que este skin no se puede obtener de ninguna caja, la oferta se limita a lo que ya existe en el mercado; esa restricción mantiene el precio mínimo constantemente elevado.

Por qué lo elegimos Fósforo azul es la skin premium con la mejor relación calidad-precio entre las skins azules del M4A1-S en Counter-Strike 2, que combina una rareza exclusiva de la edición «No-Case» con un acabado impecable y con límite de tirada, lo que le permite mantener su valor en cualquier estado de conservación.

El acabado «Blue Phosphor» tiene un límite máximo del 8 %, lo que significa que solo existen las variantes «Factory New» y «Minimal Wear»; no hay versiones «Field-Tested», «Well-Worn» ni «Battle-Scarred» en ningún lugar del mercado. Ese límite estricto mantiene el precio más bajo disponible muy por encima de lo que se pagan la mayoría de las skins «Classified». Para los jugadores que buscan las mejores skins azules del M4A1-S en el nivel premium, esta es la opción más constante y con mayor volumen de intercambio del mercado.

★ El mejor diseño azul para el M4A1-S M4A1-S Blue Phosphor Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~37,91–74,69 $ / 34,00–67,00 € / 29,00–58,00 £

Rareza: Restricto

Fuente: Caso «Operación Bravo»

Clave del caso:Clave de caja de CS:GO

The M4A1-S | Bright Wateraporta undiseño de camuflaje naval azul con manchas de color azul claro, azul marino y azul más oscuro aplicado sobre uncapa base azul lisa, que cubre el silenciador y la mayor parte del cuerpo, mientras que el cañón y la culata están pintados en azul liso a juego. Este diseño azul del M4A1-S se lanzó por primera vez en septiembre de 2013 como parte del Caso «Operación Bravo», lo que la convierte en una de las skins azules más antiguas del M4A1-S en Counter-Strike 2. Los precios de fábrica se sitúan en 37–74 dólares con un rango de flotación limitado entre 0,10 y 0,22, lo que significa que solo existen las versiones «Minimal Wear» y «Field-Tested».

El hecho de que la disponibilidad se limite a solo dos niveles de estado mantiene el margen de precios relativamente estrecho en comparación con los skins disponibles en todos los exteriores. El patrón de camuflaje se mantiene bien visualmente tanto en el estado «Desgaste mínimo» como en el de «Probado en el campo», por lo que las versiones «Probado en el campo», a unos 38 dólares, suponen una excelente relación calidad-precio para los jugadores que quieran skins clásicas azules del M4A1-S sin tener que pagar la prima del estado «Desgaste mínimo».

★ El mejor skin azul de gama media para el M4A1-S M4A1-S Bright Water Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~792,31–855,58 $ / 715,00–775,00 € / 615,00–670,00 £

Rareza: Restricto

Fuente: No se puede obtener abriendo ningún recipiente

Clave del caso: N/A

The M4A1-S | La caída de Ícaro es la más rara de todas las skins azules del M4A1-S en cuanto a su origen, al igual que la Blue Phosphor, No se puede obtener de ninguna fuente y su oferta es totalmente fija. El acabado ofrece un cuerpo negro con salpicaduras hidrográficas de color verde azulado brillante, gotas y formas abstractas en el receptor, el guardamanos y el cargador, en referencia al mito griego de Ícaro. Los precios de los productos nuevos de fábrica oscilan entre De 792 a 855 dólares, con un límite máximo del 10 %; solo existen versiones «Factory New» y «Minimal Wear». La ubicación del estampado es muy importante en este caso: los modelos de color claro muestran el motivo de Ícaro de forma destacada en el cuerpo del rifle, mientras que en los de color más oscuro el motivo aparece en otra parte, lo que influye en los precios de cada anuncio.

La diferencia de diseño entre las versiones «clara» y «oscura» de esta skin la convierte en una de las opciones con más matices de esta lista de las mejores skins azules para el M4A1-S. Los jugadores que sigan el el mejor sitio para vender CS2 carcasas los mercados encontrarán el La caída de Ícaro Se mantiene una fuerte demanda de reventa en ambos tipos de patrón, y los ejemplares FN con patrones vivos, muy codiciados, se sitúan en lo más alto del rango de precios.

★ El skin azul más exclusivo para el M4A1-S M4A1-S «Icarus Fell» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~108,10–544,69 $ / 97,00–492,00 € / 84,00–425,00 £

Rareza:Secreto

Fuente: Chroma 2 Case

Clave del caso: Clave de la carcasa Chroma 2

The M4A1-S | Hyper Beast es un diseño «Covert blue» para el M4A1-S de la Funda Chroma 2, lanzado por primera vez en abril de 2015. El acabado presenta un llamativo dibujo de una bestia multicolor en tonos azul neón, verde azulado, verde, magenta y naranja que recubre el receptor, el guardamanos, el cargador y la culata: un diseño de una criatura salvaje y bioluminiscente creado por el artista de la comunidad frontaLOBE. Los precios de los productos nuevos de fábrica alcanzan €544, mientras que las versiones «Battle-Scarred» cuestan a partir de €108, lo que la convierte en la que tiene el rango de precios más amplio de todas las skins azules del M4A1-S que se pueden obtener abriendo cajas de esta lista. Al no ser aleatorio el patrón, cada skin muestra la misma ilustración completa de la criatura con la misma combinación de colores.

Su escasidad oculta, con una tasa de aparición del 0,64 %, la convierte en el aspecto más caro que se puede obtener al abrir cajas de este conjunto. El amplio rango de variaciones en los cinco estados de conservación permite que los compradores de cualquier presupuesto puedan hacerse con el acabado «Hyper Beast»; la cuestión es qué estado se ajusta mejor a tu presupuesto. Para los jugadores que siguen el los mejores casos para abrir en CS2, elFunda Chroma 2 sigue llamando la atención, en parte debido a la demanda constante de esta piel.

★ El skin azul más detallado para el M4A1-S M4A1-S Hyper Beast Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~28,95–105,46 dólares / 26,00–95,00 euros / 22,00–82,00 libras

Rareza: Anuncios

Fuente: Estuche para armas de la Ofensiva de Invierno

Clave del caso: Clave del caso «Ofensiva de invierno»

The M4A1-S | Guardian es un diseño azul para el M4A1-S, sencillo y sin florituras, con paneles de color azul cobalto y una insignia «CT» de color verde claro estampada en el cargador sobre un fondo oscuro. El diseño incluye pequeñas inscripciones técnicas blancas en el silenciador y deja el cañón y el silenciador en gris metálico sin pintar, con una culata y una empuñadura negras. Este skin «Classified» de la Maletín de armas de la Ofensiva de Invierno (lanzado en diciembre de 2013) está disponible en las cinco versiones de acabado exterior, con precios que oscilan entre De 28 a 105 dólares Depende del flotador. El color azul cobalto se mantiene bien a simple vista en la mayoría de las condiciones de uso.

Los jugadores que busquen los mejores skins azules para el M4A1-S a un precio medio, sin la complejidad que suponen los acabados sensibles a los patrones, encontrarán el Guardian La elección más clara de este grupo. Las versiones «Field-Tested» y «Minimal Wear» oscilan entre los 30 y los 65 dólares, lo que las convierte en una de las skins azules del M4A1-S más asequibles y con una auténtica identidad militar. Siguiendo la pista de la mejorCS2 sitios de comercio muestra un volumen constante para esta piel en la mayoría de las plataformas.

★ El mejor precio para el diseño «Blue» del M4A1-S M4A1-S Guardian Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~1,41–31,42 $ / 1,27–28,00 € / 1,09–24,00 £

Rareza: Anuncios

Fuente: No se puede obtener abriendo ningún recipiente

Clave del caso: N/A

The M4A1-S | Soledad es el skin azul del M4A1-S más asequible de esta lista, con un precio a partir de tan solo €1.41 en estado «marcado por la batalla». El acabado ofrece un estampado hidrográfico de un amanecer estilizado con tonos anaranjados y melocotón para el sol y motivos de nubes en remolino en azul y blanco. La disposición de los estampados varía considerablemente de una colección a otra: algunas presentan variantes de «Blue Mountain» con tonos amarillos vivos, mientras que otras muestran fondos azul marino más intensos con detalles naranjas que representan el sol; y esta variación da lugar a una diferencia notable entre lasmenos de 2 dólares Suelo marcado por las batallas y el €31 Techo nuevo de fábrica. A pesar de ser una exclusiva sin caja (ningún contenedor puede soltar este diseño), la gran oferta existente mantiene los precios bajos.

En la jugada «Factory New» de rodeo €31, esta es una de las mejores skins azules para el M4A1-S para aquellos jugadores que quieran un aspecto totalmente azul para su M4A1-S a un coste prácticamente nulo. La «Solitude» tiene una rareza de aparición del 3,2 %, pero, dado que no se puede obtener al abrir ninguna caja, todas las copias en circulación proceden de existencias anteriores. Como una de las Las mejores skins baratas para el M4A1-S disponibles en el mercado, el SoledadEs difícil de superar en cuanto a la relación calidad-precio, sobre todo si está en estado «Well-Worn» o «Field-Tested».

★ El skin azul más asequible para el M4A1-S M4A1-S Solitude Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~8,05–341,00 $ / 7,25–308,00 € / 6,25–265,00 £

Rareza: Anuncios

Fuente: Caso Horizon

Clave del caso: Clave del caso Horizon

The M4A1-S | Pesadilla es un diseño azul «Classified» para el M4A1-S de la Caso Horizon (agosto de 2018), en el que aparece un Cuerpo en gris oscuro y azul marino intenso con un motivo de calavera demoníaca de color azul brillante y detalles de cristal azul repartidos por todo el rifle. El degradado azul oscuro llama la atención Counter-Strike 2«La iluminación es muy buena, lo que aporta profundidad a la calavera y a los elementos de cristal del juego. Los precios oscilan entre €8 en «Battle-Scarred» a €341 En el caso de «Factory New»: una de las gamas más amplias entre los diseños azules del M4A1-S de esta lista, determinada exclusivamente por la sensibilidad de flotación y la degradación visual de los detalles finos de la calavera a medida que aumenta el nivel de desgaste.

El nivel «Factory New» se sitúa muy por encima de los precios del nivel «Mid-Condition», ya que el diseño del cráneo y los cristales se degrada notablemente a partir del nivel «Field-Tested». Los jugadores que busquen las mejores skins azules para el M4A1-S sin gastarse mucho encontrarán que las versiones «Field-Tested», que cuestan entre 10 y 15 dólares, ofrecen el azul oscuro y la silueta de la calavera por muy poco dinero. Aquellos que consulten el mejorCS2 sitios web de apuestas con «skin»encontrará elPesadillacuenta con anuncios activos en la mayoría de los niveles de desgaste en las principales plataformas.

★ El mejor diseño azul oscuro para el M4A1-S M4A1-S Nightmare Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~9,94–146,84 $ / 8,95–132,00 € / 7,70–114,00 £

Rareza: Anuncios

Fuente: No se puede obtener abriendo ningún recipiente

Clave del caso: N/A

The M4A1-S | Estratosfera Es un skin azul exclusivo para el M4A1-S, sin estuche, lanzado en marzo de 2025 como parte de la actualización de skins de primavera de 2025. El acabado ofrece un Fondo con un degradado de un azul cielo vibrante y un azul marino intenso, en el que se ven tres aviones de combate volando en formación sobre un planeta en el espacio exterior. A pesar de que no se puede adquirir en ninguna tienda, hay mucha oferta en el mercado, lo que mantiene los precios a un nivel razonable. Los productos «nuevos de fábrica» alcanzan €146, mientras que las versiones «Battle-Scarred» tienen un precio a partir de €9.

La temática espacial y la gama de tonos azules la hacen destacar visualmente del resto de skins azules más antiguas del M4A1-S que aparecen en esta lista. Con su composición ilustrada de aviones a reacción y el espacio, se sitúa a la altura de CS2 temas de anime como uno de los acabados azules más estilizados del M4A1-S disponibles por menos de 150 dólares.

★ El mejor skin azul degradado para el M4A1-S M4A1-S Stratosphere Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~109,67–864,77 dólares / 99,00–781,00 euros / 85,00–673,00 libras

Rareza: Anuncios

Fuente: La colección Overpass / Paquetes de recuerdo de Overpass

Clave del caso: N/A

The M4A1-S | Obra maestra es la única entrada de esta lista de skins azules para el M4A1-S que es exclusivamente de recuerdo, vinculada a varios paquetes de recuerdos de Overpass que se remontan a la ESL One Cologne 2014. El acabado presenta un Ilustración multicolor de estilo manga y grafiti en tonos azules, naranjas, amarillos y rojos, con la participación deimágenes llamativas de llamas en el receptor y una tipografía de estilo cómic en todo el cuerpo. Las versiones de recuerdo llevan pegatinas doradas del torneo en el que se utilizaron; esa combinación de pegatinas es el principal factor que impulsa la gama alta €864 precio. El aspecto «Classified» básico, sin combinaciones de pegatinas raras, cuesta a partir de €109.

La decisión de comprar un M4A1-S | Obra maestra Todo depende de si las pegatinas de recuerdo te importan. Si solo te interesa el aspecto, las versiones con pocas pegatinas de la gama baja son la forma más asequible de hacerte con el skin. Los jugadores que busquen los mejores skins azules del M4A1-S exclusivamente para usar en el juego deberían centrarse en los anuncios con pocas pegatinas, ya que el sobreprecio que suponen las pegatinas de torneo raras no aporta ninguna ventaja en la jugabilidad. Consulta el mejorCS2 puntos de apertura de cajas Conocer el contexto económico de la apertura de paquetes resulta útil si tienes pensado buscar una combinación concreta de cromos.

★ El mejor skin azul para el M4A1-S como recuerdo M4A1-S: una obra maestra Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~13,71–96,14 $ / 12,35–87,00 € / 10,65–75,00 £

Rareza: Anuncios

Fuente: Funda Spectrum

Clave del caso: Clave del estuche Spectrum

The M4A1-S | Decimator es un diseño azul «Classified» para el M4A1-S de la Caso Spectrum (marzo de 2017), en el que presentó un cuerpo negro con un motivo geométrico de cuadrícula triangular en azul y rosa lo que le da al rifle un aspecto «synthwave». Unos paneles de color azul eléctrico y magenta cubren el receptor y el guardamanos, y un emblema geométrico situado sobre el cargador completa su identidad futurista. Los precios oscilan entre €13 en «Battle-Scarred» a €96 para el estado «Factory New». Los paneles de neón pierden intensidad de forma notable en condiciones de uso más intensivo, por lo que las versiones «Factory New» o «Minimal Wear» ofrecen el contraste de color azul más nítido.

Mi investigación indica que el «Decimator» sigue teniendo un gran atractivo entre los jugadores que buscan skins azules para el M4A1-S con un aspecto claramente moderno a un precio medio. El Caso Spectrum sigue estando disponible en el mercado y, con una rareza del 3,2 % en la categoría «Clasificada», las probabilidades son aceptables para los jugadores que estén pensando en abrir cajas. Si lo comparamos con el Las mejores skins para el M4A4 perteneciente a la misma categoría estética «synthwave» ofrece un contexto útil para crear un equipamiento CT con colores a juego.

★ El mejor skin azul para principiantes del M4A1-S M4A1-S Decimator Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~52,05–252,60 $ / 47,00–228,00 € / 40,00–196,00 £

Rareza:Secreto

Fuente: Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma 2 Case Key

The M4A1-S | Jugador dos Es el segundo diseño «Covert Blue» para el M4A1-S de esta lista, procedente del Prisma 2 Viviendas (marzo de 2020). El acabado utiliza un Ilustración de estilo manga y arcade con colores azul claro, blanco, amarillo, naranja y rosa, con la imagen de un agente antiterrorista del GIGN en el receptor, un perro de dibujos animados en el cargador y una tipografía al estilo de los cómics que incluye «Silence», «I ❤ Skins» y «Vanguard» en diversas partes del rifle. Los precios oscilan entre €52 en «Battle-Scarred» a €252 para «Factory New». Con una rareza «Covert» (0,64 %), se trata de uno de los aspectos azules más raros del M4A1-S que se pueden conseguir en una caja.

El diseño, inspirado en el manga, resulta atractivo para los jugadores que prefieren los acabados de armas ilustrados a los colores lisos o los degradados. La amplia variedad de estados de conservación permite que los compradores de cualquier presupuesto puedan hacerse con el aspecto «Player Two»: las versiones «Battle-Scarred», que rondan los 52 dólares, siguen mostrando la ilustración completa, mientras que las versiones con mayor desgaste añaden un toque pintado y envejecido a la estética de cómic. Entre los Las mejores skins para el M4A1-S más allá del espectro azul, el Jugador dos Se suele citar como uno de los acabados más llamativos visualmente de entre todos los modelos. Los tonos cálidos y vivos de este diseño también complementan el Las mejores skins rojas para el M4A1-S es ideal a la hora de crear una configuración de armas contrastada.

★ El mejor diseño «Covert Blue» para el M4A1-S M4A1-S, jugador dos Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Las mejores skins azules para el M4A1-S en CS2: comparación completa

Esta tabla recoge las 11 skins azules del M4A1-S que figuran en esta lista: su rareza, rango de precios y una breve nota sobre los factores que determinan el precio de cada skin. Los principales factores que influyen en el precio de las skins azules del M4A1-S son el tipo de origen, la sensibilidad de flotación y el nivel de rareza.

Piel Rareza Rango de precios Descripción M4A1-S | Fósforo azul Clasificado 858–874 dólares Acabado metálico azul medianoche intenso con varias capas de pintura azul brillante sobre una capa base cromada M4A1-S | Bright Water Restrito 37–74 dólares Patrón de camuflaje naval azul con manchas de color azul claro, azul marino y azul más oscuro sobre un fondo azul liso M4A1-S | La caída de Ícaro Restrito 792–855 dólares Cuerpo negro con salpicaduras hidrográficas de color verde azulado brillante, gotas y formas abstractas repartidas por todo el rifle M4A1-S | Hyper Beast Secreto 108–544 dólares Un llamativo diseño de una bestia multicolor en tonos azul neón, verde azulado, magenta y naranja que recubre todo el cuerpo M4A1-S | Guardian Clasificado 28–105 dólares Paneles de color azul cobalto con el emblema «CT» en verde claro en el cargador, y cañón y silenciador de color gris metalizado M4A1-S | Soledad Clasificado 1–31 dólares Estampado hidrográfico con un amanecer estilizado en tonos naranja y melocotón y motivos de nubes azuladas en forma de remolino M4A1-S | Pesadilla Clasificado 8–341 dólares Cuerpo en gris oscuro y azul marino intenso con un motivo de calavera de demonio en azul brillante M4A1-S | Estratosfera Clasificado 9–146 dólares Fondo de cielo estrellado de color azul marino intenso en el que aparecen tres aviones de combate con estelas naranjas y un planeta M4A1-S | Obra maestra Clasificado 109–864 dólares Ilustración multicolor al estilo manga y grafiti en azul, naranja, amarillo y rojo, con motivos de llamas M4A1-S | Decimator Clasificado 13–96 dólares Carcasa negra con paneles lisos en azul eléctrico y magenta que le dan un aire «synthwave» M4A1-S | Jugador dos Secreto 52–252 dólares Ilustración de estilo manga y arcade en azul claro, amarillo y rosa, con un personaje del GIGN y tipografía de cómic

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Los precios reflejan los datos del mercado y variarán en función de la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego. El factor más importante que influye en el precio de todas las skins azules del M4A1-S es el tipo de origen: las skins que no se pueden obtener de ningún contenedor (Fósforo azul, La caída de Ícaro, Soledad, Estratosfera) mantienen unos precios elevados porque su oferta es fija de forma permanente. Las dos variantes de Covert (Hyper Beast and Jugador dos) presentan el porcentaje más bajo de ejemplares con la caja abierta, un 0,64 %. Dentro de cada nivel de rareza, el valor de mercado es el principal factor que determina el precio, y las versiones «Factory New» alcanzan las primas más elevadas en acabados sensibles a la oferta y la demanda, como el Pesadilla and Hyper Beast.

La dinámica del mercado de los recuerdos en el Obra maestra es único: la carta básica, situada en el extremo inferior de su rango de precios, es asequible, pero las combinaciones poco comunes de pegatinas de torneo elevan el precio máximo mucho más allá de lo que sugeriría únicamente la rareza «Classified». Compra versiones de recuerdo solo si las pegatinas específicas aportan valor a tu colección.

Reflexiones finales sobre los diseños azules del M4A1-S

Estas 11 skins azules para el M4A1-S se adaptan a todos los presupuestos, desde una «Solitude» con marcas de batalla por menos de 2 dólares hasta una «Blue Phosphor» premium por más de 865 dólares, con tres tipos de origen distintos (obtenibles en cajas, exclusivas que no se pueden obtener en cajas y solo de recuerdo) que determinan el precio y el comercio de cada skin. Estas son las tres mejores skins azules para el M4A1-S de esta lista:

M4A1-S | Fósforo azul – El mejor diseño azul para el M4A1-S en general. El acabado metálico en azul medianoche intenso con ondas cristalinas que recorren el rifle es una exclusiva que no se obtiene en cajas, con un suministro fijo, y su nivel de disponibilidad del 8 % significa que solo existen en el mercado las versiones «Factory New» y «Minimal Wear».

M4A1-S | Bright Water – El mejor skin azul de gama media para el M4A1-S, ideal para los jugadores que buscan un aspecto limpio y clásico. El patrón de camuflaje naval azul, disponible en las versiones «Minimal Wear» o «Field-Tested», ofrece una presencia sólida en el juego a un precio asequible.

M4A1-S | La caída de Ícaro – El skin azul más exclusivo del M4A1-S por su origen. El cuerpo negro con salpicaduras y chorretones hidográficos de color verde azulado brillante no se puede obtener en ninguna caja, y los ejemplares «Factory New» con este patrón brillante alcanzan un precio elevado que refleja su oferta limitada.

Comprueba las ofertas actuales antes de comprar: los precios de los skins azules del M4A1-S varían con frecuencia en función de la oferta del mercado y de las actualizaciones del juego. Los jugadores que quieran comparar los costes de adquisición con los de abrir cajas pueden consultar el Las mejores skins para el AWP Guía para entender cómo varían los precios según los acabados de las armas premium.

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Preguntas frecuentes