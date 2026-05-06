Os 12 jogos mais vendidos para a PS5: jogos de alta qualidade que não podes deixar de comprar em 2026

Conhecer os jogos mais vendidos da PS5 deve dar-te uma boa referência sobre em que jogos vale mesmo a pena gastares o teu dinheiro. Quer dizer, a quantidade enorme de novos lançamentos costuma ser avassaladora e torna difícil escolher o teu próximo (ou primeiro) jogo para a PS5.

No entanto, a solução mais fácil é basear-te nos dados concretos de vendas, que comprovam o apelo de um jogo junto do grande público. É por isso que deixei de lado todo o alarido e apresento-te uma lista de títulos que têm dominado consistentemente as tabelas de vendas da PS5 , para que possas mergulhar diretamente em jogos de alta qualidade e comprovados ao longo do tempo.

As nossas escolhas entre os jogos mais vendidos para a PS5

Aqui estão os melhores títulos para a PS5, em termos de qualidade geral e popularidade, entre os mais vendidos da PlayStation 5:

1 Marvel’s Spider-Man 2 2023 Um jogo de super-heróis bem trabalhado e com um ritmo acelerado, com um mundo aberto enorme e interativo, combates acrobáticos incríveis e uma história clássica da Marvel que te deixa com boas sensações. Buy now 2 God of War: Ragnarök 2022 Uma obra-prima cinematográfica com gráficos incríveis e um excelente combate corpo a corpo, reforçada por uma narrativa bem escrita que une na perfeição a série moderna de God of War. Buy now 3 Helldivers 2 2024 O sucesso cooperativo que conquistou a comunidade da PlayStation, onde podes lutar numa guerra galáctica em tempo real com milhares de jogadores ativos. Buy now

Se as minhas escolhas de topo não te agradarem, não hesites em descer um pouco mais e dar uma vista de olhos aos outros 9 jogos mais vendidos para a PS5 que preparei, todos eles títulos de primeira linha por direito próprio.

Os 12 jogos mais vendidos para a PS5 que são sucessos comprovados a nível mundial

Abaixo estão os 12 jogos mais vendidos para a PS5, adorados pela grande maioria da comunidade de jogadores da PlayStation. Estes foram avaliados e classificados de acordo com a qualidade geral da jogabilidade, mecânicas, gráficos, enredo e opiniões dos jogadores.

1. O Homem-Aranha da Marvel 2 [O melhor para ação de super-heróis em mundo aberto]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unidades vendidas Mais de 11 milhões (em maio de 2024) Tipo de jogo Ação e aventura Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 5 Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor Insomniac Games Editora Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo ~ 25 horas

Foi com o «Marvel's Spider-Man 2» que a série de videojogos do Homem-Aranha consolidou de vez o seu domínio impressionante. Este jogo, juntamente com o original de 2018, redefiniu completamente o que se espera de um jogo de ação de super-heróis e tornou-se o padrão pelo qual todas as outras adaptações de banda desenhada são agora avaliadas.

Por que é que o escolhemos? Para mim, a melhor característica deste jogo é, sem dúvida, a forma como te balanças nas teias. A Insomniac fez com que percorrer Manhattan como o Homem-Aranha fosse uma alegria absoluta; podes passar horas e quase não te aborreceres só a balançar de edifício em edifício, a fazer piruetas alucinantes e a tirar fotos.

Além de ter um dos sistemas de deslocamento mais divertidos de qualquer mundo aberto, o combate deste jogo é igualmente espetacular. Tens à tua disposição imensos dispositivos rápidos, habilidades com a teia e artes marciais acrobáticas, tudo integrado na perfeição, o que te dá aquele fantástico ritmo de combate ao estilo Arkham.

Este jogo e a sua prequela merecem o seu lugar entre os melhores jogos da PS5 porque oferecem uma história do Peter Parker genuinamente comovente, mas cheia de tensão, reforçada por uma jogabilidade espetacular e gráficos de última geração. Que mais se pode querer?

O meu veredicto: O Homem-Aranha 2 da Marvel é, sem dúvida, um jogo de 10/10 para todos os fãs da Marvel que adoram jogar uma fantasia de super-heróis inspiradora e bem trabalhada, com mecânicas de deslocamento de primeira e combates satisfatórios. É uma fantástica primeira compra para a PS5 que te vai mostrar do que a consola é realmente capaz.

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2. God of War: Ragnarök [O melhor para uma história épica entre pai e filho com combate «hack-and-slash»]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unidades vendidas Mais de 15 milhões (em novembro de 2023) Tipo de jogo Ação-Aventura, RPG Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4/5 Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor Santa Monica Studio Editora Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo ~ 43 horas

Quando o «God of War: Ragnarök» finalmente chegou, trouxe consigo a pressão de concluir um dos arcos narrativos mais adorados da história dos videojogos.

Felizmente, a Santa Monica Studio conseguiu em cheio, dando ao Kratos e ao Atreus uma história poderosa e emocionante que serve como um final brilhante para a saga nórdica. É, sem dúvida, um dos jogos com a melhor história disponíveis em qualquer consola, especialmente se já jogaste alguns dos títulos mais antigos da série God of War e o God of War (2018), tal como eu.

Por que é que o escolhemos? O God of War: Ragnarök não só tem uma das melhores histórias entre todos os jogos para um jogador da PS5, como a forma como este jogo lida com cenas grandiosas e momentos mais calmos, centrados nas personagens, é magistral, e a escala dos nove reinos é verdadeiramente gigantesca.

Tudo o que posso dizer é que vais ficar empolgado a ver como a relação entre pai e filho evolui à medida que o mundo dos deuses nórdicos desmorona-se (as clássicas travessuras do GOW).

O combate desenvolve-se na perfeição a partir da base de 2018, adicionando novas e fantásticas habilidades com armas e dando ao Atreus um papel muito maior e mais emocionante em cada luta. O combate visceral combina na perfeição com uma exploração profundamente gratificante, proporcionando-te dezenas de horas de jogabilidade de primeira classe.

Para coroar tudo isto (caso tudo o que eu disse até agora ainda não seja suficiente), a qualidade visual e a direção artística deste jogo estão entre as melhores que vais encontrar na PS5.

O meu veredicto: Vais adorar o God of War: Ragnarök se gostares de uma aventura épica e cinematográfica com ação excecional e brutal, pela qual a série original do God of War é conhecida. Se choraste durante o jogo de 2018, prepara os teus lenços, porque esta história comovente vai ficar na tua memória durante anos.

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3. Helldivers 2 [O melhor para um modo cooperativo de ficção científica excecional]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unidades vendidas Mais de 12 milhões (em maio de 2024) Tipo de jogo Jogo de tiro na terceira pessoa Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 5 Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor Arrowhead Game Studios Editora Sony Interactive Entertainment

O Helldivers 2 é um dos maiores sucessos de jogo cooperativo na PS5, que também oferece jogo multiplataforma com o PC.

Aquela sensação de tentares desesperadamente introduzir um código enquanto um inseto blindado te ataca é simplesmente surreal. Combina ação frenética de tiroteio com uma meta-narrativa divertida e abrangente, em que toda a comunidade trabalha em conjunto para vencer uma guerra galáctica em tempo real.

Porque é que o escolhemos A mudança do Helldivers 2 de um jogo de tiro com perspetiva de cima para baixo, como no primeiro jogo, para um jogo de tiro na terceira pessoa transformou a série numa experiência hilariante e caótica, ideal para partilhar com os amigos. Tu e até três amigos saltam para planetas hostis, lutam contra insetos alienígenas gigantes e robôs, e levam liberdade e democracia à galáxia, ao estilo de «Starship Troopers».

Este é um jogo de tiro na terceira pessoa incrível para quem adora o modo cooperativo, precisamente por ser tão imprevisível. Os criadores gerem todo o conflito em tempo real, o que significa que o estado da guerra contra os Terminids muda diariamente. Sempre que entras no jogo, há uma nova batalha para te juntares e um novo planeta para libertares.

​O meu veredicto: É perfeito para grupos de amigos e jogadores que curtem o modo cooperativo e procuram ação intensa, hilariante e caótica, além de um excelente cross-play com o PC. Junta o teu esquadrão e entra na guerra pela Super Terra; a tua contribuição muda mesmo a história do jogo a nível galáctico. Faz a tua parte!

4. Horizon: Forbidden West [Ideal para um mundo aberto pós-apocalíptico com gráficos deslumbrantes]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unidades vendidas Mais de 8,4 milhões (em abril de 2023) Tipo de jogo RPG de ação Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4/5 Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor Guerrilla Games Editora Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo ~ 65 horas

Em termos de gráficos puros, o Horizon: Forbidden West é uma demonstração de tirar o fôlego para a PS5, levando a jornada da Aloy a um novo mundo imenso que é ainda mais bonito do que o primeiro.

O espetáculo puro dos EUA pós-apocalípticos, repletos de máquinas, é algo que não vais encontrar em mais lado nenhum. Lembro-me de ficar a olhar para as ruínas de São Francisco durante uns bons cinco minutos da primeira vez que lá cheguei; os gráficos são mesmo impressionantes na PS5.

Por que é que o escolhemos A Guerrilla Games e a Sony Interactive Entertainment não pouparam claramente em despesas para fazer deste jogo um verdadeiro espetáculo da próxima geração. A dinâmica central do jogo — esgueirar-se, armar armadilhas e usar o combate com flechas e lanças da Aloy contra gigantescos dinossauros robóticos — também é absolutamente viciante.

Este jogo é, sem dúvida, um dos jogos de mundo aberto mais bem feitos da PS5, graças à sua história cativante e ao combate estratégico desafiante. Se adoraste o primeiro jogo, esta sequela pega em tudo o que gostaste e torna-o maior, mais perigoso e muito mais gratificante de explorar.

O meu veredicto: Esta aventura deve ser a tua escolha certa se fores um jogador a solo que adora mundos enormes e combate mecânico profundamente gratificante, para não falar dos gráficos de primeira classe que tiram o máximo partido da impressionante tecnologia visual da atual geração da PS5.

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5. Black Myth: Wukong [O melhor RPG do tipo «Soulslike» baseado na mitologia chinesa]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unidades vendidas Mais de 25 milhões (em janeiro de 2025) Tipo de jogo RPG de ação (tipo Souls) Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor Game Science Editora Game Science Tempo médio de jogo ~ 50 horas

Apesar da sua controversa derrota no GOTY para o Astrobot em 2024, o Black Myth: Wukong mantém-se orgulhosamente como um dos jogos para um jogador mais adorados dos últimos anos.

No momento em que escrevo isto, também é considerado o jogo que mais depressa se vendeu de sempre, tendo vendido mais de 10 milhões de exemplares em apenas três dias. O entusiasmo em torno deste título começou com um trailer impressionante que prometia uma versão bela e exigente do épico «A Jornada para o Oeste».

Por que é que o escolhemos Este RPG de ação pega no combate exigente e familiar do género «Soulslike» e envolve-o num pacote visual deslumbrante baseado na mitologia chinesa. Jogas na pele do famoso Sun Wukong (sim, aquele Rei Macaco em quem o Goku se inspirou) e tens de dominar várias posturas e transformações poderosas para enfrentares chefes mitológicos colossais.

Acho que este jogo merece, sem dúvida, ser citado entre os melhores jogos do género «soulslike», com a sua rica tradição cultural e o design de criaturas de tirar o fôlego. Cada luta parece um confronto cinematográfico inesquecível, e fiquei completamente impressionado com o nível de fidelidade gráfica e as lutas complexas contra os chefes.

Cada inimigo parece ter saído diretamente de uma pintura clássica ou de um manuscrito antigo. É uma conquista espetacular que consolida o seu lugar no panteão dos jogos de ação desafiantes. Os programadores da Game Science merecem mesmo muitos elogios por terem criado uma aventura tão bem acabada e visualmente impressionante.

O meu veredicto: Se achas que vais gostar de um jogo do tipo «soulslike» com uma história mais profunda, mas que ainda tenha aquele «toque» de alta dificuldade característico do género, é praticamente garantido que vais adorar este jogo na tua PS5.

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6. Final Fantasy XVI [O melhor para uma fantasia sombria com um estilo cinematográfico e combates espetaculares e em ritmo acelerado]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unidades vendidas Mais de 3,5 milhões (em março de 2025) Tipo de jogo RPG de ação Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, GeForce Now não sei Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor Square Enix Editora Square Enix Tempo médio de jogo ~ 59 horas

O Final Fantasy XVI reescreveu completamente as regras da série, abandonando o tradicional combate por turnos em favor de ação pura e emocionante em tempo real. Jogas na pele de Clive Rosfield, um homem consumido pela vingança num mundo de fantasia sombrio chamado Valisthea.

Este jogo não tem medo de ser cru e maduro, abordando temas pesados como a guerra, a política e o destino com uma qualidade cinematográfica impressionante. As batalhas em ritmo acelerado parecem-se mais com o Devil May Cry do que com uma aventura clássica de Final Fantasy, uma mudança que, pessoalmente, achei ótima.

Porque é que o escolhemos O que realmente me impressionou neste jogo foram as batalhas Eikon: lutas entre monstros gigantes que são puro cinema. Os criadores basicamente ofereceram-nos um filme de anime interativo onde deuses colossais se dão porrada uns aos outros, e nós podemos ou assistir ou entrar na ação com eles.

Para além das batalhas de monstros fantásticas, este jogo já vendeu milhões devido à enorme amplitude das suas mecânicas de combate. O Clive consegue aceder aos poderes incríveis dos Eikons, como o gelo da Shiva ou o vento do Garuda, alternando entre eles a meio da batalha para criar combos verdadeiramente devastadores.

Se conseguires arranjar este jogo na PlayStation Store, prepara-te para dezenas de horas de uma narrativa emocionante e cheia de suspense. A intriga política e a dublagem fenomenal colocam-no claramente acima de quase tudo o resto na consola. Só pela sua ambição cinematográfica e pelos visuais incríveis, acho que este é um RPG de PS5 absolutamente fantástico que deves comprar já.

O meu veredicto: O Final Fantasy XVI mostra mais uma vez que a Square Enix está finalmente disposta a experimentar com a fórmula clássica joga o Final Fantasy, e eu concordo 100% com isso. Vais adorar esta abordagem moderna a esta série icónica se quiseres uma narrativa de fantasia mais madura e sombria, com combate intenso e em ritmo acelerado.

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7. Ratchet & Clank: Rift Apart [O melhor em termos de deslocamento e combate extremamente bem trabalhados]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unidades vendidas Mais de 3,9 milhões (em junho de 2023) Tipo de jogo Jogo de plataformas, jogo de tiro Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 5 Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor Insomniac Games Editora Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo ~ 15 horas

Ratchet & Clank: Rift Apart é mais um título de topo para a PlayStation e, sem dúvida, o jogo de próxima geração para a PS5 que define esta geração. A Insomniac Games transformou o SSD ultrarrápido da consola numa mecânica central da jogabilidade, o que te permite saltar instantaneamente entre dimensões.

Esta capacidade de saltar entre dimensões é uma nova forma emocionante de percorrer os níveis e escapar a hordas de inimigos. O jogo todo parece um filme da Pixar, e os gráficos são tão brilhantes e nítidos que se destacam mesmo quando vistos num monitor de jogos de alta qualidade, como um monitor de jogos ASUS ROG Swift de 32” ou um monitor ultralargo LG 45GR65DC-B UltraGear de 45 polegadas.

Porque é que o escolhemos ​​A enorme variedade de gadgets e armas é uma das características mais marcantes deste jogo; podes congelar inimigos com o Cold Snap ou fazer surgir plantas vivas com o Topiary Sprinkler. Aqui, colecionar e melhorar todas as armas bizarras com que te cruzas é uma experiência muito fixe por si só.

​A história apresenta a Rivet, uma nova heroína Lombax vinda de outra dimensão, que rapidamente se tornou uma das minhas favoritas. Isto deve-se principalmente ao facto de a sua relação com o adorável robô de bolso, o Kit, acrescentar imenso calor à narrativa já de si encantadora.

Esta é uma aventura fantástica que todos os donos de uma PlayStation deviam experimentar, especialmente com o feedback tátil do comando DualSense, que faz com que cada disparo do teu enorme arsenal pareça distinto, seja a ligeira vibração de uma pistola básica ou o estrondo pesado de um lança-foguetes.

​O meu veredicto: «Ratchet & Clank: Rift Apart» tem todas as personagens encantadoras e armas exageradas e criativas que podes desejar, o que torna este jogo uma escolha óbvia para famílias e jogadores a solo que procuram uma aventura deslumbrante e visualmente rica, que mostra verdadeiramente a velocidade de carregamento surreal da PS5.

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8. Astro Bot [Ideal para mecânicas de plataforma inovadoras]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unidades vendidas Mais de 2,3 milhões (em março de 2025) Tipo de jogo Jogo de plataformas em 3D Plataformas PlayStation 5 Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor Team Asobi Editora Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo ~ 16 horas

O Astrobot é uma experiência brilhante e tátil para a PS5, vencedora do prémio GOTY. Se te lembras daquela sensação de euforia de ficares totalmente cativado por uma nova consola, é essa a sensação que a Equipa Asobi conseguiu capturar e trazer para o teu ecrã quando jogas este jogo pela primeira vez.

O pequeno herói robô está numa enorme missão de resgate intergaláctica, a voar por 80 níveis únicos espalhados por seis galáxias gigantes. Sinceramente, o design criativo de cada mundo é simplesmente de loucos. Não consegui parar de sorrir durante todo o jogo.

Por que é que o escolhemos? Tal como em Ratchet & Clank: Rift Apart, a sensação tátil é absolutamente fantástica no Astrobot. Cada vibração, cada pressão adaptativa no gatilho e cada inclinação vão fazer-te sentir como se fizesses parte do mundo do Astro. Vais sentir a resistência ao escalar uma mola gigante ou o estalido da neve debaixo dos pés.

É um parque de diversões interativo e divertido, repleto de referências para os fãs que celebram duas décadas de jogos da PlayStation. Encontrar participações especiais robóticas do Kratos ou da Aloy escondidas no cenário é sempre uma alegria. Pela sua execução impecável, charme infinito e celebração do género dos jogos de plataformas, este é, sem dúvida, um dos melhores jogos de plataformas para a PS5.

​O meu veredicto: O Astrobot deve estar entre os 10 jogos imperdíveis para quem tem uma PS5, independentemente da idade, já que foi criado especificamente para diversão descontraída e jogadas casuais. Se queres uma aventura criativa que não seja demasiado exigente, mas que ainda assim te surpreenda constantemente com um design de níveis brilhante, este é o TEU jogo.

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9. Stellar Blade [Ideal pelo design de personagens espetacular e ação intensa]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unidades vendidas Mais de 3 milhões (em junho de 2025) Tipo de jogo Ação e aventura Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 5 Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor Shift Up Editora Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo ~ 39 horas

O Stellar Blade é uma experiência de ficção científica absolutamente deslumbrante na PS5, com algumas das personagens mais ousadas, mas muito bem concebidas. O entusiasmo em torno deste jogo foi enorme porque a demo era incrível, ainda mais quando finalmente chegou ao PC.

Jogas na pele da Eve, uma membro do 7.º Esquadrão Aerotransportado enviado da órbita para recuperar uma Terra devastada das garras da aterradora e monstruosa Naytiba. O mundo pós-apocalíptico e semi-destruído de Xion é visualmente fenomenal, proporcionando-te o cenário perfeito e melancólico para combates de espadas verdadeiramente intensos e ultrarrápidos.

Por que é que o escolhemos? Esquivar-se e aparar golpes no Stellar Blade é fantástico, mas o que é ainda mais gratificante é encadear as B-Skills da Eve. São os teus golpes finais poderosos e estilizados que fazem com que cada confronto pareça uma dança brilhante, pelo menos quando usados corretamente.

​Além do uso intenso de fan service que fez algumas críticas franzirem o sobrolho, o sistema de combate deste título é uma das suas melhores características, inspirando-se fortemente nos emocionantes jogos de ação que vêm do Japão e da Coreia.

A Shift Up criou aqui algo verdadeiramente especial. O fluxo constante de encontros desafiantes com inimigos, combinado com a exploração e um enredo de mistério genuinamente cativante, mantém-te preso ao jogo.

É um antigo exclusivo espetacular e, pela sua qualidade cinematográfica e pela agilidade dos combates com espadas, qualifica-se facilmente como um dos melhores jogos de hack-and-slash, não só na PS5, mas também nos PCs, para onde foi recentemente portado.

​O meu veredicto: Deves comprar este jogo se fores fã de personagens com estilo, combate de ação desafiante e gráficos deslumbrantes que lembram os jogos de ação com personagens de alta qualidade.

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10. Final Fantasy VII Rebirth [Ideal para personagens icónicas e mecânicas de combate envolventes]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unidades vendidas Mais de 2 milhões (em abril de 2024) Tipo de jogo RPG de ação Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor Square Enix Editora Square Enix Tempo médio de jogo ~ 91 horas

Quando o Cloud e a equipa finalmente saíram de Midgar em Final Fantasy VII: Rebirth, os criadores mostraram-nos o mundo inteiro.

Era o jogo pelo qual muitos de nós, fãs de Final Fantasy, esperámos durante toda a nossa vida de jogadores, e a enorme escala deste ambiente aberto é de tirar o fôlego. Finalmente podemos andar de chocobos por belas pradarias, explorar pequenas enseadas escondidas e sentir verdadeiramente a amplitude do segundo ato do jogo original.

Perdi a noção do tempo a jogar as corridas de chocobo, os minijogos de piano e os vários desafios de combate. Acredita, são mesmo viciantes.

Por que é que o escolhemos O combate neste jogo é tão envolvente como nos títulos anteriores, mas é o sistema de grupo alargado que o torna verdadeiramente espetacular. As novas «Synergy Abilities», que permitem que duas personagens se juntem para um ataque poderoso e cinematográfico, acrescentam uma fantástica dimensão de estratégia e efeitos visuais.

Parece que está sempre a decorrer, mesmo à tua frente, uma sequência de luta de anime grandiosa e espetacular. Aprender a sincronizar esses movimentos na perfeição contra um inimigo colossal é profundamente gratificante.

Tal como outros títulos icónicos joga o Final Fantasy de antigamente, este tem uma ambição incrível, missões secundárias inesquecíveis e um núcleo emocional poderoso. É um pacote completo de nostalgia e inovação, provando porque é que os jogos Final Fantasy continuam a estar entre os melhores JRPGs disponíveis hoje em dia.

O meu veredicto: Os jogadores que procuram um âmbito grandioso, relações profundas entre personagens e combate complexo de RPG de ação devem comprar este jogo o mais depressa possível. Especialmente se fores um fã de longa data de Final Fantasy, pois tenho a certeza de que vais ficar impressionado com esta reimaginação deslumbrante e detalhada de uma jornada clássica.

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11. Demon’s Souls [Ideal pela dificuldade e atmosfera características do género «soulslike»]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unidades vendidas Mais de 1,8 milhões (em fevereiro de 2022) Tipo de jogo RPG de ação no estilo Soulslike Plataformas PlayStation 5 Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor Bluepoint Games Editora Sony Interactive Entertainment Duração média do jogo ~ 32 horas

Prepara-te para curtir os visuais 4K de tirar o fôlego de Boletaria, porque este remake do título original do género «soulslike» é simplesmente fantástico.

Fiel ao género , o combate exige imensa paciência e precisão, por isso esquece lá o a carregar aos botões sem pensar. Tens de perceber os padrões dos inimigos, gerir a tua resistência na perfeição e dedicar-te a cada golpe da tua arma. Se te apressares, vais morrer rapidamente, mas é ao aprender com esses falhanços espetaculares que vem aquela profunda sensação de satisfação.

Por que é que o escolhemos O «Demon’s Souls» foi um sucesso para a consola logo no lançamento, oferecendo-te um mundo de fantasia medieval que é sombrio, ameaçador e que está constantemente a tentar matar-te. Basicamente, a experiência «soulslike» completa. A atmosfera é densa e faz com que cada passo que dás pareça um risco genuíno, e é exatamente essa a ideia.

Escusado será dizer que este é um jogo difícil, que valoriza mais o planeamento e a estratégia do que a força bruta, à medida que te aventuras por cinco mundos distintos.

Quem tiver coragem suficiente para jogar este jogo deve, sem dúvida, estar preparado para uma curva de aprendizagem íngreme, mas posso garantir-te, como fã dos jogos do tipo «soulslike» que sou, que a sensação de satisfação que sentes ao derrotar os chefes mais difíceis, depois de inúmeras tentativas, por si só já faz com que este jogo valha a pena.

O meu veredicto: O «Demon’s Souls» original pode não ter sido o título mais vendido do género, mas este remake trouxe o seu design brilhante a uma geração totalmente nova. Se queres um desafio e aprecias um design de níveis de primeira classe e visuais inesquecíveis, deves a ti próprio experimentar este mundo de fantasia sombria.

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12. Forza Horizon 5 [O melhor para corridas arcade em mundo aberto]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unidades vendidas Mais de 9,5 milhões (em julho de 2025) Tipo de jogo Corridas, Mundo Aberto Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor Jogos de recreio Editora Xbox Game Studios Tempo médio de jogo ~ 42 horas

O Forza Horizon 5 leva-te diretamente para uma das mais belas representações do México já criadas num videojogo. Podes atravessar ruínas antigas, passar a toda a velocidade por desertos empoeirados e sentir os salpicos do oceano enquanto entras a toda a velocidade numa praia arenosa.

É o jogo de corridas arcade definitivo, onde te podes divertir ao teu próprio ritmo e correr o quanto quiseres. Há também centenas de carros para colecionares e personalizares até ficarem parecidos com obras-primas de arte urbana em néon ou máquinas de corrida super-ajustadas.

Nunca te vais ficar sem coisas para fazer aqui. Experimenta se quiseres estabelecer um novo recorde mundial de velocidade ou participar em eventos loucos do «Forza Link» com outros jogadores.

Por que é que o escolhemos Como provavelmente já percebeste, o Forza Horizon 5 não é um simulador de corridas abertamente «sério», como o Assetto Corsa ou o iRacing, e é aí que reside o seu encanto. É principalmente para jogar de forma casual, permitindo-te competir contra comboios, caças a jato e até enormes balões de ar quente. A enorme variedade de desafios e ambientes vai manter-te entretido durante meses e meses.

Embora este jogo de corridas épico não seja, tecnicamente, um exclusivo da PS5, eleva tanto o nível em termos de design de mapas e liberdade de mundo aberto que merece um lugar na conversa sobre os melhores jogos de mundo aberto da PS5, pela sua qualidade extraordinária.

​O meu veredicto: O Forza Horizon 5 é O jogo ideal tanto para fãs casuais como para os mais dedicados de corridas que procuram um mundo aberto imenso para conduzir, uma gama de carros impressionante e corridas arcade a todo o gás. Joga-o na PS5, na Xbox ou num PC para jogos; não importa, pois este jogo proporciona uma experiência absolutamente fluida e divertida, independentemente da plataforma em que for jogado.

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Os jogos mais vendidos de sempre nas plataformas PlayStation

Reuni aqui os maiores sucessos de vendas, desde a PlayStation 1 original até à PlayStation 5, oferecendo-te uma lista lendária de verdadeiros clássicos dos jogos.

Estes titãs no topo das tabelas marcaram gerações inteiras de consolas e deram origem às enormes e apaixonadas comunidades de jogos online que temos hoje.

Nome do jogo Ano de lançamento Editora Grand Theft Auto V 2013 Rockstar Games Minecraft 2011 Mojang Studios / Xbox Game Studios Red Dead Redemption 2 2018 Rockstar Games Call of Duty: Modern Warfare 2019 Activision O Homem-Aranha da Marvel 2018 Sony Interactive Entertainment Call of Duty: Black Ops III 2015 Activision Grand Theft Auto: San Andreas 2004 Rockstar Games Call of Duty: Black Ops: Cold War 2020 Activision Call of Duty: Modern Warfare II 2022 Activision Grand Theft Auto: Vice City 2002 Rockstar Games

Acho que a lista acima mostra bem como toda a marca PlayStation moldou a própria cultura dos jogos modernos. A começar pela PS1 original, a plataforma apostou sempre na qualidade e na inovação, e tem sido, há décadas, o meio perfeito para desfrutar de uma vasta gama de jogos de alta qualidade, como se pode ver acima.

A verdade é que a PlayStation ajudou a tornar os jogos de alta fidelidade amplamente acessíveis, promoveu o crescimento do jogo online em grande escala e criou a expectativa atual por grandes sucessos exclusivos para consola e centrados na história, influenciando todas as principais tendências de jogos que temos visto nos últimos anos.

O meu veredicto geral

Para os jogadores que só agora estão a entrar no mundo da PS5, o desafio é descobrir qual é o jogo de topo mais recente que devem experimentar primeiro, dentre os mais vendidos do momento.

Tendo em conta as tuas preferências específicas, eis alguns dos melhores pontos de partida entre os jogos mais vendidos atualmente para a PS5 que te recomendo que experimentes o mais depressa possível:

Para os fãs de ação cinematográfica → God of War Ragnarök . O jogo apresenta uma saga nórdica espetacular com uma fidelidade visual incrível e uma história familiar profundamente comovente.

O jogo apresenta uma saga nórdica espetacular com uma fidelidade visual incrível e uma história familiar profundamente comovente. Para os fanáticos por multijogador → Helldivers 2. Um dos jogos TPS mais em voga do momento, que oferece uma jogabilidade cooperativa de alto risco e uma rejogabilidade infinita com os amigos.

Um dos jogos TPS mais em voga do momento, que oferece uma jogabilidade cooperativa de alto risco e uma rejogabilidade infinita com os amigos. Para os entusiastas dos RPG clássicos → Final Fantasy VII Rebirth. Este título oferece uma experiência JRPG moderna e abrangente, que se baseia num mundo icónico com combate fluido e um desenvolvimento profundo das personagens.

Este título oferece uma experiência JRPG moderna e abrangente, que se baseia num mundo icónico com combate fluido e um desenvolvimento profundo das personagens. Para fãs do género de super-heróis/Marvel → O Homem-Aranha da Marvel . Vive a emoção de lançar teias numa cidade de Nova Iorque lindamente recriada, com combates de super-heróis elegantes e em ritmo acelerado, além de movimentos de exploração gratificantes.

Vive a emoção de lançar teias numa cidade de Nova Iorque lindamente recriada, com combates de super-heróis elegantes e em ritmo acelerado, além de movimentos de exploração gratificantes. Para quem procura um desafio ao estilo «soulslike» → Demon’s Souls. Este jogo é a origem do género «Soulslike», oferecendo um mundo medieval com uma atmosfera rica e uma dificuldade exigente para jogadores experientes.

Perguntas frequentes